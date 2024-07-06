Kdo by nechtěl být jako Elizabeth Gilbertová a prožít svůj život podle knihy Jíst, meditovat, milovat? Jediná překážka? Gilbertová dostala 200 000 dolarů, aby mohla realizovat svůj sen, a pokud nemáte štědrého sponzora, musíte si cestování financovat prací na dálku.
Digitální nomádi jsou lidé, kteří se věnují práci na dálku, aby mohli poznávat svět. Umí pracovat odkudkoli, znají technologie pro práci na dálku a mají vynikající kontrolu nad svými financemi.
Teoreticky vypadá jejich životní styl skvěle. A s rozvojem nástrojů pro spolupráci na dálku a pracovních prostorů v post-covidovém světě je to dosažitelnější než kdy jindy.
Pokud plánujete vyměnit kancelářský stůl za stůl na pláži a stabilitu za dobrodružství, musíte nejprve vyřešit možná úskalí. Přece nechcete zůstat uvězněni na odlehlém ostrově bez internetu a peněz!
V tomto článku vysvětlíme, jak pracovat na dálku a cestovat, a představíme technologie, které k tomu potřebujete.
Koncept práce na dálku během cestování
Digitální nomádi jsou obecně samostatně výdělečně činní profesionálové, podnikatelé, nezávislí dodavatelé nebo zaměstnanci pracující na dálku.
Podle zprávy SafetyWing asi 75 % digitálních nomádů uvedlo pandemii jako hlavní důvod pro přechod na práci na dálku. A 90 % z nich zaznamenalo zvýšení produktivity.
Rozšíření práce na dálku také povzbudilo tradiční zaměstnance, aby opustili své kanceláře. Společnosti dnes vědí, že lidé oceňují flexibilitu na pracovišti, a umožnit jim pracovat odkudkoli je jedním z nejlepších způsobů, jak udržet zaměstnance motivované.
Podle Nomad List pracuje 40 % zaměstnanců na dálku na plný úvazek, což představuje největší segment mezi digitálními nomády.
Pokud máte to štěstí (a odvahu) a můžete se stěhovat a digitalizovat svou freelance činnost, nejprve potřebujete plán. U něčeho tak zásadního pro vaši kariéru, jako je práce na dálku, se nemůžete spoléhat na impulzivitu Elizabeth Gilbertové.
Nejprve se rozhodněte, kde chcete být. Země mají často různé zákony týkající se víz pro digitální nomády, ale měli byste také zohlednit ekonomické a kulturní faktory, bezpečnost, infrastrukturu a daně.
Pokud jste zaměstnancem s prací na dálku, pečlivě si prostudujte mobilní politiku vaší společnosti a své rozhodnutí prodiskutujte se svým nadřízeným. Jakmile vyrazíte na cestu, pravděpodobně se do kanceláře nějakou dobu nevrátíte, proto si stanovte hranice a komunikujte s týmem odpovídajícím způsobem.
Nástroje a osvědčené postupy pro práci na dálku během cestování
Najdete spoustu digitálních nomádů, kteří se vrací do svých kanceláří po neúspěšném pokusu o práci z druhé strany světa.
Ve většině případů nedodržovali osvědčené postupy ani nepoužívali nástroje, které by jim pomohly uspět v práci na dálku. Pokud chcete být úspěšným digitálním nomádem, zde je několik klíčových věcí, které byste měli mít na paměti:
1. Používejte spolehlivé připojení k internetu
Jako pracovník na dálku bude vaše internetové připojení vaším nejlepším přítelem. Zajistěte si, aby vaše vzdálené pracoviště mělo po celou dobu vašeho pobytu rychlé, bezpečné a spolehlivé internetové připojení. Mnoho nomádů si pro svou každodenní práci vybírá krásné kavárny a parky, ale veřejné WiFi představuje velké bezpečnostní riziko. Vyplatí se mít jako zálohu mobilní hotspot.
Pořiďte si kvalitní VPN, která vám pomůže maskovat váš provoz a odblokovat geograficky omezený obsah. Je lepší si vybrat vyhrazený pracovní prostor určený pro práci na dálku, abyste mohli pracovat bez přerušení.
Finanční situace se v neznámé zemi může rychle zkomplikovat, proto byste neměli dělat kompromisy ve své práci. A to nás přivádí k dalšímu bodu.
2. Vytvořte si pracovní prostor vhodný pro cestování
Při práci na dálku a cestování se musíte smířit se změnami. Ne každý však cítí stejnou produktivitu v rychle se měnících situacích. Měli byste vymyslet a zorganizovat pracovní prostor vhodný pro cestování, který vám pomůže zůstat soustředěný bez ohledu na časové pásmo.
Pracovní prostory vhodné na cestování musí být lehké, minimalistické a osobní.
Abyste minimalizovali nepořádek, vyberte si lehký notebook s delší výdrží baterie, extra powerbanku, flash disky a USB hub. Poté použijte skládací stůl a stojan na notebook, abyste se mohli během několika sekund připojit k hovoru na Zoomu. Od diáře po polštáře s bederní oporou – přizpůsobte si své pracovní prostředí tak, abyste se cítili příjemně a pohodlně.
3. Začleňte strategie pomalého cestování
Když navštívíte nějaké místo, ujistěte se, že se tam usadíte a užijete si veškerou jeho kulturu a krásu. Odškrtávání itinerářů jako turisté vás jen vyčerpá a rozptýlí. Místo toho považujte každou destinaci za pracovní dovolenou a nasávejte místní kulturu v celé její autentické kráse.
Pomalé cestování vám umožní poznat skutečnou identitu místa a ušetřit peníze, protože využíváte místní ubytování a dopravní možnosti. Je také skvělé pro rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem.
Pokud jste například na Bali, zkuste bydlet v sdílených ubytovacích zařízeních, rezervujte si udržitelné možnosti cestování a nakupujte místní produkty. Jak se říká, buďte cestovatelem, ne turistou.
4. Stanovte si hranice a očekávání v práci
Když máte svobodu dělat cokoli, musíte se také postarat o všechno. Cestování na neznámá místa může být náročné, což může mít dopad na pracovníky na dálku.
Ujistěte se, že vy a váš tým máte stejné očekávání a pracovní dobu. Pokud se nacházíte v jiném časovém pásmu, domluvte si pracovní dobu s vedoucími týmů/klienty, abyste nedostávali pozvánky na schůzky v nevhodných hodinách. Pokud si nestanovíte hranice a necháte práci na dálku diktovat vaše cestovní plány, nebudete si moci užít životní styl digitálního nomáda.
5. Dodržujte správnou spánkovou hygienu
Poznávání světa má negativní vliv na vaše tělo. Vaše mysl se sice obohacuje, ale vaše tělo potřebuje mezi prací a cestováním dostatečný odpočinek.
V bezpečí domova to možná není tak citelné, ale únava je jedním z hlavních důvodů, proč lidé zkracují své nomádské cesty. Upřednostněte svůj spánkový režim a soustřeďte se na své tělo. Zařaďte do svého programu dostatek aktivit, zdravou stravu a časté prohlídky u lékaře. Onemocnění na vzdálených místech rozhodně kazí radost z cestování.
6. Využijte nástroje pro správu práce na dálku a zvýšení produktivity
Jedním ze způsobů, jak předejít vyhoření, je použití nástroje, jako je software ClickUp pro správu projektů vzdálených týmů. Jedná se o digitální mozek pro všechny vaše projekty, plány, administrativní úkoly a plánování cest!
Funkce produktivity ClickUp vám pomohou organizovat úkoly, plánovat rozvrh a komunikovat s ostatními zaměstnanci pracujícími na dálku. Tyto funkce můžete maximálně využít rozdělením procesů do tří částí: řízení projektů, spolupráce a přidělování zdrojů.
Projektové řízení
S ClickUp Tasks můžete upravovat a přizpůsobovat stav úkolů, nastavovat úrovně priority a přidávat kontexty a odkazy pro efektivní pracovní postupy.
Pro freelancery, kteří pracují s více klienty, vizualizace ve stylu Kanban v zobrazení tabule ClickUp spojuje všechny projekty dohromady. Tyto nástroje pro práci na dálku jsou obzvláště užitečné pro digitální nomády, kteří musí mít přehled o několika věcech najednou.
Spolupráce
Podnikatelé, kteří pracují s členy týmu na dálku, mohou pomocí ClickUp Docs vytvořit znalostní bázi, spolupracovat na akčních položkách a organizovat wiki a zdroje v centralizovaném Docs Hub.
Můžete společně vytvářet a upravovat dokumenty v reálném čase se svými kolegy (a klienty) a komunikovat pomocí komentářů, abyste byli vždy v obraze. Pokud si myslíte, že zpětná vazba bude vypadat lépe jako záznam obrazovky, můžete použít ClickUp Clips ke sdílení krátkých vysvětlujících videí.
Přidělování zdrojů
Nomádský život vyžaduje občasné hodnocení, aby bylo možné kvantifikovat úspěch. S ClickUp Goals to zvládnete snadno! Stanovte si jasné cíle, dodržujte harmonogramy projektů a spravujte všechny své osobní i profesní cíle na jednom místě. To vám pomůže alokovat zdroje způsobem, který zvýší vaši produktivitu.
Pomocí panelů ClickUp můžete vizualizovat pracovní vytížení, postup práce, finance atd. Díky údajům v reálném čase v přehledných sloupcích, grafech a dalších tabulkách můžete činit informovanější rozhodnutí ohledně svého pracovního vytížení a cestovních plánů.
Automatizace pomocí umělé inteligence
Pokud chcete omezit ruční práci, AI kopilot ClickUp, ClickUp Brain, je asistent, kterého potřebujete.
Funkce jako odpovídání na zprávy pomocí umělé inteligence, převádění hlasových poznámek do přepisu, kontrola pravopisu vašich písemných dokumentů, shrnování poznámek z jednání a eliminace tvůrčího bloku jsou jen některé z vylepšení kvality práce, které vám ClickUp Brain nabízí.
Ušetřený čas můžete využít k prozkoumání města a sbírání cestovatelských zážitků.
Když používáte ClickUp jako své digitální ústředí, můžete cestovat nalehko a soustředit se na to, co je důležité.
Kromě přechodu na práci na dálku pro sebe můžete totéž umožnit i členům svého týmu. Šablona plánu práce na dálku od ClickUp může být v tomto případě skvělým zdrojem. Je ideální pro podnikatele s týmem, který podporuje jejich podnikání, nebo pro samostatné podnikatele, kteří expandují do agenturního modelu.
Úkoly můžete kategorizovat podle týmů, priority, přidělených osob, termínů, cílů a dalších kritérií. S tímto rámcem můžete:
- Udržujte soudržnou strukturu svých obchodních operací i při práci na dálku, i když jsou členové týmu na různých místech.
- Stanovte jasné role, odpovědnosti a očekávání pro svůj tým pracující na dálku.
- Kontrolujte průběh projektu a identifikujte případné překážky.
- Uspořádejte všechny informace související s prací do jednoho dokumentu, aby všichni měli stejné informace.
Nastavte si vlastní stavy a pole, abyste správně zachytili nuance svých projektů, a získáte šablonu, která se perfektně hodí do vašeho pracovního postupu. Díky jasnému přehledu o různých pohyblivých částech vašeho podnikání můžete hodnotit výkonnost zaměstnanců a zajistit, aby všichni byli v souladu s cíli oddělení/organizace.
Překonávání výzev práce na dálku a cestování
Nyní, když znáte několik osvědčených postupů a nástrojů pro práci na dálku, díky nimž bude vaše nomádské cestování smysluplné, je důležité znát výzvy a způsoby, jak je překonat.
Zmírněte problémy spojené s časovými pásmy
Pokud přecházíte na životní styl digitálního nomáda, mohou se časové rozdíly stát trvalým problémem – pokud nepoužíváte VPN.
Pomocí nástroje jako NordVPN můžete přizpůsobit svou virtuální polohu časovému pásmu svého týmu. To usnadňuje plánování a zajišťuje, že budete k dispozici během klíčových hodin, bez ohledu na to, kde se nacházíte.
Můžete se účastnit ranních schůzek z rušné kavárny v Paříži (GMT+1) nebo spolupracovat s kolegy na pláži na Bali (GMT+7). Rozdíl v časových pásmech vám nebude překážkou.
VPN však nabízí mnohem více než jen cestování v čase. Servery NordVPN poskytují rychlý a neomezený přístup k internetu, takže se můžete soustředit na práci, když je to potřeba. Chrání také vaše internetové připojení v otevřených coworkingových kavárnách nebo na neznámých Wi-Fi sítích. Díky tomu zůstávají vaše data soukromá a chráněná i při práci na dálku.
Připravte se na změny
Berete svůj život do vlastních rukou, což znamená, že budete čelit mnoha novým situacím. Klíčem k úspěchu je mít stabilní zázemí, pokud jde o pracovní prostor, ubytování a stravování.
Luxusní hotely jsou sice lákavé, ale zvažte útulné ubytování v soukromí, které nabízí více místních zážitků. Můžete tak ušetřit peníze a ponořit se do místní kultury. Místní obyvatelé vám také mohou pomoci s nákupem potravin nebo můžete navštívit místní farmářské trhy s čerstvými produkty.
Najděte si dobré sdílené pracovní prostory s vybavením, jako je vysokorychlostní internet a pohodlná pracovní místa. Je to také fantastický způsob, jak se spojit s ostatními pracovníky na dálku a budovat pocit sounáležitosti, když jste na cestách.
Pokud budete dodržovat základní pravidla a dbát na své zdraví, zlepšíte si život a zažijete radosti nomádského života.
Vytvořte si rutinu pro práci na dálku, když jste na cestách
První věcí, kterou byste měli udělat při práci na dálku, je nastavit si pravidelný čas pro vstávání a spaní. To vám pomůže regulovat biologické hodiny a umožní vám cítit se svěží a soustředění po celý pracovní den. Vytvořte si uklidňující ranní rituál, ať už je to meditace, psaní deníku nebo svižná procházka, abyste se snadno naladili na nový den.
Jakmile si vytvoříte pevný ranní rituál, můžete si lépe strukturovat den pomocí časových bloků pro práci na dálku. K vytváření a udržování denních plánů, stanovování priorit úkolů a nastavování realistických cílů můžete použít nástroje jako ClickUp. Díky tomu budete mít vše pod kontrolou a nebudete se cítit přetížení pracovními povinnostmi.
Nezapomeňte si vyhradit čas na vzdělávání, rozvoj a fyzické aktivity, jako jsou túry, jóga nebo cvičení v posilovně, abyste si udrželi dobré zdraví a vyhnuli se vyhoření.
Jak se stát digitálním nomádem
Přechod na práci na dálku je velký skok, ale se správným přístupem může být neuvěřitelně přínosný. Zde je několik tipů, které vám pomohou začít správným způsobem:
- Začněte od základů: Ujistěte se, že vaše práce podporuje práci na dálku. Promluvte si se svým zaměstnavatelem nebo klienty o svých plánech a ujistěte se, že máte správné nástroje a zdroje pro digitální nomády, abyste mohli pracovat odkudkoli.
- Naplánujte si finance: Cestování a práce na dálku mohou být nepředvídatelné, proto je důležité mít finanční rezervu. Naplánujte si rozpočet na věci jako cestovní náklady, ubytování a neočekávané výdaje. Cestovní pojištění je nutností, stejně jako rezervní fond, který pokryje vaše výdaje po dobu alespoň tří až šesti měsíců.
- Vyberte si první destinace s rozvahou: Začněte s místem, které má spolehlivé připojení k internetu, podporující komunitu digitálních nomádů a přijatelné životní náklady. Místa jako Bali, Chiang Mai a Lisabon jsou skvělá pro začátečníky.
- Balte chytře: Méně je více. Vezměte si s sebou pouze to nejnutnější, jako je kvalitní technické vybavení a univerzální oblečení. Nezapomeňte, že věci si můžete kdykoli dokoupit na cestách.
- Buďte organizovaní: Dodržujte rutinu, abyste mohli lépe spravovat svůj pracovní a cestovní plán. Používejte software pro správu projektů, jako je ClickUp, abyste měli přehled o svých úkolech a termínech. Mějte také po ruce nástroj pro správu cest, abyste mohli optimalizovat své cesty podle svých plánů.
- Zůstaňte v kontaktu: Být daleko od domova a lidí, které znáte celý život, může být osamělé. Vytvořte si síť digitálních nomádů, kteří vám budou dělat společnost. Připojte se k online komunitám (například Remote Year a Nomad Cruise ), účastněte se setkání a zvažte coworkingové prostory, kde potkáte podobně smýšlející lidi.
Perspektiva práce na dálku je vzrušující, ale jako u většiny věcí v životě musíte být trpěliví, abyste mohli zažít zábavu a svobodu, kterou přináší. Budete mít dny, kdy budete mít chuť vrátit se do pohodlí svého domova, ale jakmile se do toho dostanete a naučíte se vyvažovat práci a cestování, čeká vás příjemné překvapení.
Začněte svou cestu digitálního nomáda s ClickUp
Věřili byste, že průzkum mezi digitálními nomády odhalil, že 48,3 % z nich má děti mladší 18 let? Ano, nikdy není pozdě to zkusit!
Přechod na život digitálního nomáda je cesta, která stojí za to. Pokud znáte rizika, výzvy a nejlepší způsoby, jak uspět jako pracovník na dálku, měli byste být schopni žít svůj život tak, jak jste si ho představovali.
Platformy pro práci na dálku, jako je ClickUp, se snadno integrují do vaší práce, aby vás udržely na správné cestě, pomohly vám získat přehled o dlouhodobých cílech a umožnily vám upravit KPI tak, abyste dosáhli svých cílů. Pokud budete postupovat podle výše uvedených kroků, možná se nestanete tak slavní jako Elizabeth Gilbert, ale dosažení zdravé rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem při práci na dálku bude snazší.
Začněte s ClickUp ještě dnes!