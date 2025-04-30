15 typů prodejních materiálů, které podporují konverze (+ příklady)

Dlouhé prodejní cykly mohou tiše zabít i ty nejslibnější obchody. Máte několik zainteresovaných stran, od financí přes IT až po vrcholové vedení, které zvažují každé rozhodnutí. Každá nová otázka věci zpomalí.
Co je horší, po skvělé ukázce nebo schůzce dynamika často slábne, protože interní zastánci nemají nástroje, které potřebují k prodeji vašeho řešení uvnitř firmy.
Právě v tomto případě vám prodejní materiály pomohou ovládnout narativ a urychlit nákupní proces.
Za prvé, dává to vašim obchodním zástupcům důvod k následnému kontaktu a udržení konverzace, i když jsou mezi nimi dlouhé přestávky.
V době, kdy se nákupní procesy stávají stále složitějšími, vám kvalitní prodejní materiály pomohou zůstat v povědomí zákazníků a posunout obchodní jednání vpřed.
Podívejme se na 15 typů příkladů prodejních materiálů, jak je vytvořit a spravovat a jaký mají dopad na podporu prodeje.
Co jsou prodejní materiály?
Prodejní materiály jsou jakýkoli doplňkový obsah, který potenciálním zákazníkům poskytuje informace potřebné k rozhodnutí. Mohou je využívat jednotliví obchodní zástupci a prodejní týmy nebo jako marketingové materiály.
Vaši obchodní zástupci je mohou využít pro podporu prodeje.
Představte si například obchodního zástupce, který chce prokázat nákladové výhody toho, co prodává, a vyhledá přesvědčivou případovou studii, aby dokázal návratnost investic. Nebo battlecard, aby čelil konkurenci, nebo jednostránkový dokument, který shrnuje argumenty pro rozhodující osoby.
Všechny tyto typy prodejních materiálů jsou vytvořeny s důrazem na orientaci na zákazníka, aby materiály odpovídaly konkrétním potřebám a problémům kupujícího.
Díky připraveným a přizpůsobitelným prodejním materiálům se vaše prodejní týmy mohou soustředit na budování vztahů, místo aby ztrácely čas vytvářením vlastních prezentací, e-mailů nebo dokumentů.
Tráví méně času vytvářením materiálů nebo navrhováním prodejních prezentací. A více času věnují samotnému prodeji, což urychluje cykly obchodů a zvyšuje úspěšnost.
Podívejme se, jak mohou správné prodejní a marketingové materiály podpořit každou fázi cesty kupujícího.
|Fáze
|Co to znamená pro vaše potenciální zákazníky
|Nápady na materiály
|Povědomí
|Mají problém. Vaše prodejní materiály zvyšují povědomí a ukazují jim, proč je potřebují.
|Příspěvky na blogu, e-knihy a whitepapery, infografiky, videa, obsah sociálních médií
|Zvážení
|Zkoumají různé řešení. Prodejní materiály demonstrují vaši hodnotu.
|Případové studie, průvodce srovnáním produktů, webináře, často kladené otázky
|Rozhodnutí
|Jsou připraveni se rozhodnout. Vaše prodejní materiály budují důvěru.
|Ukázky produktů, bezplatné zkušební verze nebo vzorky, reference, ceníky
|Udržení zákazníků
|Po prodeji posilujte hodnotu produktu, abyste podpořili loajalitu, další prodeje a obnovení.
|Materiály pro zaškolení nových zaměstnanců, uživatelské příručky a návody, zpravodaje, exkluzivní obsah
Co dělá dobrý prodejní materiál?
Váš potenciální zákazník zvažuje několik možností, proto musí váš obchodní zástupce nabídnout přidanou hodnotu, aby vzbudil zájem a navázal smysluplný dialog.
Zde jsou základní prvky nejúčinnějších prodejních materiálů:
- Relevance pro kupujícího: Odpovídají marketingové materiály přímo potřebám, odvětví a problémům potenciálního zákazníka? Klíčem je zde personalizace.
- Srozumitelnost sdělení: Stejně jako všechny marketingové materiály by se i podpůrné materiály měly soustředit na jedno ústřední sdělení a kolem něj utvářet příběh.
- Vizuální dopad: Při vytváření obsahu prodejních materiálů dbejte na to, aby byl vizuálně přehledný, zdůrazňoval klíčové informace a byl snadno čitelný.
- Jasná výzva k akci: Co chcete, aby čtenář udělal jako další krok? Zarezervoval si demo, zaregistroval se k bezplatné zkušební verzi nebo požádal o cenovou nabídku? Kvalitní prodejní materiály obsahují jasné další kroky.
- Sladění cesty kupujícího: Přizpůsobte hloubku a tón podpůrných materiálů tomu, v jaké fázi se kupující nachází. Materiály pro povědomí v rané fázi vypadají jinak než nástroje pro podporu rozhodování v pozdní fázi.
- Mobilní zařízení: Je formát lehký, vhodný pro mobilní zařízení a snadno se interně předává, aniž by se poškodil nebo ztratil?
15 typů příkladů prodejních materiálů, které inspirují váš tým
Nyní se podívejme na 15 příkladů prodejních materiálů, které mohou vaši obchodní zástupci využít jako inspiraci v průběhu celého prodejního cyklu:
1. Jednostránkové prezentace produktů
Jste obchodní zástupce a připravujete se na úvodní schůzku s provozním manažerem středně velké technologické společnosti. Víte, že tato společnost zvažuje také tři další dodavatele.
Před hovorem zašlete potenciálnímu zákazníkovi e-mailem jednostránkový dokument o produktu. Vysvětluje, co váš produkt dělá, jaké základní problémy řeší, několik vynikajících funkcí a krátký příběh o úspěchu zákazníka.
Během hovoru otevřete jednostránkový dokument na obrazovce a provedete je jím.
Po telefonátu sdílejí provozní manažerka jednostránkový dokument se svým interním nákupním výborem. Vaše řešení zůstává v popředí zájmu ve fázi povědomí, i když hodnotí jiné možnosti.
Jako manažer pro podporu prodeje jste mezitím již vybavil své obchodní zástupce touto jednostránkovou šablonou, aby každý z nich mohl prezentovat nabídku konzistentně a rychle!
🏆 Výsledek: Usnadníte kupujícímu prosazení vašeho řešení uvnitř firmy.
⚡ Inspirace: V tomto příkladu prodejních materiálů od společnosti Threekit vyjadřuje nadpis hodnotovou nabídku. Pozornost upoutává vizuální hierarchie a jsou zde uvedeny tři klíčové funkce. Jelikož se jedná o integraci Salesforce, jsou zde uvedeny konkrétní pluginy a jejich výhody.
2. Prodejní prezentace a prezentace
Jste profesionální prodejce a připravujete se na druhé kolo jednání s nákupním výborem složeným ze zástupců provozního, finančního a IT oddělení. Základy již znají, ale nyní se chtějí ponořit hlouběji: ptají se na příklady použití, návratnost investic, bezpečnost a harmonogram zavádění.
Vstoupíte do místnosti nebo se připojíte virtuálně s personalizovanou prodejní prezentací. Ukážete problém zákazníka, představíte své řešení, zdůrazníte funkce a výhody a nastíníte očekávanou návratnost investic.
V rámci tohoto prodejního materiálu můžete použít vizuální prvky, případové studie zákazníků a datové body, aby byl materiál poutavý.
🏆 Výsledek: Ve fázi zvažování získáte důvěru vedení, nejen počátečního zastánce.
⚡Inspirace: Zde je prodejní prezentace Snapchat z roku 2014, která obsahuje 14 snímků. Vysvětluje značkám, jak zaujmout potenciální zákazníky pomocí rychle rostoucí uživatelské základny, kterou tvoří převážně lidé ve věku 13–24 let. Jedná se o starší příklad, ale dobrý příklad toho, jak Snapchat nasadil prodejní strategii, která ukázala, jak mohou značky využívat funkce jako Snaps, Stories a Chat pro propagační kódy, obsah ze zákulisí a exkluzivní oznámení.
Nezapomeňte, že Snapchat v té době existoval teprve 3 roky!
3. Případové studie
„Bude to skutečně fungovat pro společnost, jako je ta naše?“ Otázka, kterou zná většina obchodních zástupců. Na konci prodejního procesu je tento typ prodejních materiálů nejvhodnější pro překonání pochybností a uzavření obchodu.
Pomocí případových studií z prodejního procesu ukážete potenciálním zákazníkům, jak jste pomohli jinému klientovi čelit podobným výzvám a dosáhnout skvělých výsledků. Chcete je použít jako prodejní nástroj, abyste prokázali sociální důvěryhodnost a snížili vnímané riziko.
🏆 Výsledek: Přecházíte od „vysvětlování proč“ k „ukazování, že to již funguje“.
⚡Inspirace: V této případové studii ClickUp X Finastra jako první uvidíte, jak marketingový tým společnosti Finastra využívá ClickUp k rozšíření aktivit GTM. Dále uvidíte dopad v podobě dat. K dispozici je také video, které podrobně popisuje funkce ClickUp, které tým implementoval.
4. Kalkulačky návratnosti investic nebo hodnoty
Kalkulačka návratnosti investic obsahuje interaktivní prvky v rámci prodejních materiálů, které potenciálním zákazníkům ukazují, kolik času, peněz nebo zdrojů mohou ušetřit nebo získat používáním vašeho produktu. Co může být lepšího než proměnit potenciální výhody v hmatatelná čísla, abyste přesvědčili ty, kteří ještě váhají?
🏆 Výsledek: Poskytuje personalizované důkazy založené na konkrétní situaci kupujícího.
⚡Inspirace: Kalkulačka návratnosti investic společnosti Drift vám ukáže, o kolik ročních příjmů přicházíte bez konverzačního marketingu. Tento typ prodejních materiálů vám klade otázky týkající se měsíčních návštěv webových stránek, míry uzavření obchodů atd.
5. Bílé knihy a výzkumné zprávy
Jste vedoucí pracovník nebo vyšší manažer prodeje a zaměřujete se na podniky, které potřebují strategické řešení. Na začátku prodejního procesu sdílíte whitepaper nebo výzkumnou zprávu, kterou vaše společnost vydala a která se zabývá trendy v oboru, výzvami a vaším jedinečným přístupem k jejich řešení.
Nepředstavujete přímo. Když potenciální zákazníky informujete pomocí relevantních prodejních materiálů, konverzace se posune od transakční úrovně k strategické diskusi na úrovni rovnocenných partnerů, což pomáhá budovat důvěru již v rané fázi.
🏆 Výsledek: Vzdělává a ovlivňuje potenciální zákazníky v rané fázi.
⚡Inspirace: Zde je zpráva IDC Maturity Model Report společnosti ClickUp, ve které společnost IDC zabývající se průzkumem trhu oslovila více než 600 podniků, aby vytvořila model, jak mohou podniky zlepšit své fungování.
🔍 Věděli jste? Whitepapery byly poprvé představeny britskou vládou v roce 1922 jako oficiální dokumenty, které měly zákonodárcům a veřejnosti jasně vysvětlit složité politiky. Byly nazvány „white papers“ (bílé knihy) kvůli svým bílým obálkám a stanovily standard pro prezentování podrobných informací jasným a objektivním způsobem.
6. Reference a recenze
Při správném použití se reference spokojených zákazníků stanou vaším nejsilnějším argumentem v každé fázi nákupního procesu.
Můžete je strategicky vkládat v různých momentech:
- Počáteční fáze: Budujte počáteční důvěru v e-mailech, odchozích zprávách a u cílové skupiny.
- Střední fáze: Posilte odlišení během ukázek a prezentací.
- Pozdní fáze: Přesvědčte váhající kupující pomocí nabídek a prezentací návratnosti investic.
Aby byly prodejní materiály co nejefektivnější, formulujte je jako příběhy „před a po“. „Před [produktem] jsme [bojovali s X]. Po [produktu] jsme dosáhli [výsledku Y].“
Proč tento formát? Protože díky němu je cesta zákazníka srozumitelnější. Ukazujete proměnu spolu s konečným výsledkem.
🏆 Výsledek: Snižuje tření. Potenciální zákazníci nemusí ověřovat vše, co říkáte; vidí skutečné důkazy.
⚡Inspirace: V níže uvedené referenci ClickUp👇🏼 můžete vidět transformaci z fragmentovaného pracovního postupu na prostředí podporující spolupráci. Výjimečnost této reference spočívá v tom, že je srozumitelná a přesvědčivá v jakékoli fázi nákupního procesu.
Před zavedením ClickUp bylo sledování našich projektů roztříštěno mezi různé platformy, což vedlo k nedorozuměním a ztrátě času. Snažili jsme se udržet všechny v souladu, ale úkoly často unikaly pozornosti. Po zavedení ClickUp jsme centralizovali naše procesy, čímž jsme ušetřili drahocenný čas a výrazně omezili nedorozumění. Nyní náš tým hladce spolupracuje, zlepšila se přehlednost projektů a jsme neustále před plánem.
Před zavedením ClickUp bylo sledování našich projektů roztříštěno mezi různé platformy, což vedlo k nedorozuměním a ztrátě času. Snažili jsme se udržet všechny v souladu, ale úkoly často unikaly pozornosti. Po zavedení ClickUp jsme centralizovali naše procesy, čímž jsme ušetřili drahocenný čas a výrazně omezili nedorozumění. Nyní náš tým hladce spolupracuje, zlepšila se přehlednost projektů a jsme neustále před plánem.
7. Šablony a sekvence e-mailů
Představte si e-mailové šablony a sekvence jako autopilotní verzi vašich prodejních materiálů, které můžete použít k oslovení potenciálních zákazníků.
Vaši manažeři pro podporu prodeje mohou standardizovat následné kroky v rámci celého týmu. Například každý obchodní zástupce se řídí stejným rámcem pro vysokou kvalitu a vysokou konverzi zpráv.
Vaši noví obchodní zástupci nemusí přemýšlet, co napsat. Stačí se zapojit do sekvence a okamžitě začít s oslovováním zákazníků pomocí osvědčených textů. To urychluje zaškolení a dává jim větší šanci na rychlé úspěchy.
🏆 Výsledek: Zvyšují počet kontaktních bodů, aniž by zvyšovaly pracovní zátěž.
⚡Inspirace: Kdykoli si uživatel vytvoří bezplatný pracovní prostor na ClickUp, poradce ClickUp ho kontaktuje. Povzbuzuje uživatele, aby si domluvili hovor s prodejním týmem a dozvěděli se více o cenových plánech nebo funkcích. Následující e-mail žádá o potvrzení, poté rychlé připomenutí, aby si domluvili hovor, a nakonec některé užitečné zdroje. Podívejte se na příklad níže!👇🏼
8. Srovnávací tabulky
Srovnávací tabulky pomáhají potenciálním zákazníkům rychle pochopit, jak se váš produkt nebo služba liší od jiných možností. Uvádějí klíčové rozdíly, vlastnosti, výhody a hodnotové body vedle sebe, takže kupující snadněji pochopí, proč vaše řešení vyniká.
Tyto srovnávací tabulky jsou obzvláště užitečné ve fázi zvažování a rozhodování, kdy potenciální zákazníci aktivně zvažují své možnosti a potřebují jasné a přesvědčivé důvody, proč si vybrat právě vás.
🏆 Výsledek: Vytváří kontrolní seznam pro hodnocení potenciálních zákazníků.
⚡Inspirace: Níže uvedený srovnávací list ClickUp s Asanou je perfektní. Rozložení je velmi přehledné, příjemné na pohled a zábavné při procházení.
Zdůrazňuje funkce, které by mohly zajímat cílovou skupinu, jako jsou cíle, automatizace a vlastní stavy.
💡Tip pro profesionály: Srovnávací tabulku vždy sestavujte z pohledu zákazníka. Kromě funkcí se musíte zaměřit také na otázky, které již zákazníci kladou, jako je snadnost použití, celkové náklady v průběhu času, zákaznická podpora nebo flexibilita.
9. Ceníky
Ceníky mají potenciálním zákazníkům pomoci přesně pochopit, za co platí. Dobrý ceník jasně rozebírá jednotlivé možnosti a ukazuje, jaké funkce, úrovně služeb nebo výhody jsou zahrnuty v různých cenových relacích.
Při jejich vytváření nezapomeňte zahrnout aspekty, které by vaše cílová skupina mohla potřebovat více objasnit. Může se jednat o počet uživatelů v konkrétním plánu, úroveň podpory, možnosti přizpůsobení, pomoc při zapojení nebo cesty k upgradu.
🏆 Výsledek: Zajišťuje transparentnost komunikace v prodejním procesu, protože kupující přesně vědí, za co platí.
⚡Inspirace: Tento ceník Shopify je velmi jednoduchý a výstižný, používá přehledný formát tabulky, díky čemuž je velmi snadné porovnat různé tarify na první pohled. Design je plynulý a uživatelsky přívětivý, což potenciálním zákazníkům pomáhá rychle a bez potíží určit, který tarif jim nejlépe vyhovuje.
10. Vysvětlující videa nebo prohlídky produktů
Vysvětlující videa jsou krátká videa, obvykle o délce 60 až 90 sekund, která vizuálně ukazují, jak váš produkt řeší konkrétní problém nebo zapadá do pracovního postupu potenciálního zákazníka. Zaměřují se na skutečné případy použití, klíčové výsledky a „důležitost“ vašeho řešení, často s využitím animací, skutečných obrazovek produktu nebo scénářů zákazníků.
🏆 Výsledek: Zjednodušuje „aha moment“ vašeho řešení na rychlý a srozumitelný zážitek.
⚡ Inspirace: Vysvětlující video o konverzačním AI chatbotu od Certainly.io dosahuje rovnováhy mezi jednoduchostí a poutavostí. Ukazuje, jak jejich AI chatbot zefektivňuje práci prodejních týmů, a to pomocí hravých animací a srozumitelného, poutavého scénáře. Video se zaměřuje na problémy zákazníků a rychle ukazuje, jak je Certainly.io dokáže vyřešit.
🔍 Věděli jste, že... 98 % lidí si prohlédlo vysvětlující video, aby se dozvědělo více o produktu nebo službě – to je nejvyšší číslo v historii. Navíc 88 % video marketérů tvrdí, že jim video pomohlo získat nové potenciální zákazníky.
11. Interaktivní ukázky
Interaktivní ukázky jsou praktické zkušenosti s produktem v prodejním procesu, které umožňují cílovým zákazníkům aktivně se zapojit do používání produktu nebo softwaru, aniž by jej museli nejprve instalovat nebo plně nastavovat. Místo sledování videa nebo čtení návodu může uživatel klikat, vyzkoušet funkce a simulovat skutečné pracovní postupy v kontrolovaném, vedeném prostředí.
Ne všechny ukázky jsou stejné. Mezi běžné formáty patří:
- Vložené ukázky webových stránek: Malé, klikatelné průvodce přímo na vstupní stránce
- Samostatné demo portály: Kompletní mikroweby typu „vyzkoušejte produkt“, často používané pro drahé produkty SaaS.
- Prohlídky produktů v aplikaci: Po registraci aplikace provede uživatele klíčovými funkcemi.
- Prodejní ukázky: Přizpůsobené ukázky vytvořené výslovně pro obchodní jednání s podniky.
🏆 Výsledek: Přecházíte od „vysvětlování potenciálním zákazníkům, co produkt umí“ k „umožnění jim vyzkoušet si jeho hodnotu na vlastní kůži“.
⚡ Inspirace: ClickUp obchází tradiční překážku „rezervovat demo“. Přímo na jejich domovské stránce mohou potenciální zákazníci přejít k prozkoumání platformy v reálném čase (bez registrace, bez kreditní karty, bez čekání). Uživatelé mohou interagovat se skutečnými pracovními postupy, zblízka si prohlédnout funkce, jako jsou seznamy úkolů a časové osy, a za pár minut si vyzkoušet jejich hodnotu.
12. Dokumenty s často kladenými dotazy
Dokument s často kladenými dotazy (FAQ) je seznam běžných otázek a odpovědí týkajících se konkrétního tématu, produktu, služby nebo procesu. Jeho cílem je preventivně vyvrátit pochybnosti uživatelů a snížit potřebu přímé podpory nebo opakovaných vysvětlení.
✅ Začněte s reálnými dotazy zákazníků: Čerpejte přímo z ticketů podpory, prodejních hovorů, chatů nebo zpětné vazby při onboardingu.
✅ Seskupte související otázky: Uspořádejte je podle témat (např. ceny, funkce, řešení problémů), aby se snáze procházely.
✅ Odpovídejte jasně a stručně: Snažte se o 2–5 vět. Odpovídejte na otázky jednoduše, bez zbytečných detailů.
✅ V případě potřeby odkazujte na podrobnější zdroje: Pokud je téma složité, uveďte stručnou odpověď a odkaz na článek nebo video s podrobnými informacemi.
✅ Používejte jazyk zákazníka: Pište tak, jak uživatelé přirozeně mluví a kladou otázky, ne tak, jak věci popisuje váš interní tým.
🏆 Výsledek: Stránka s často kladenými dotazy snižuje počet žádostí o podporu a urychluje zapojení uživatelů.
⚡Inspirace: Sekce FAQ na webu Airbnb organizuje otázky podle témat, jako jsou rezervace, zrušení a platby, takže lidé mohou rychle najít to, co potřebují. Každá odpověď je stručná, ale užitečná a v případě potřeby odkazuje na podrobnější podporu.
13. Infografika
Infografiky jsou vizuální prodejní materiály, které prezentují složité informace, data nebo procesy v jednoduchém, snadno přehledném grafickém formátu. Kombinují vizuální prvky, jako jsou ikony, grafy, ilustrace a krátké texty, aby potenciálním zákazníkům pomohly rychle pochopit klíčové body, aniž by museli číst rozsáhlý obsah.
🏆 Výsledek: Sdělí vaši zprávu na první pohled, aniž by diváka zahlcoval.
⚡Inspirace: Infografika Duck.Design pro Guestpay mapuje cestu hotelového hosta a zdůrazňuje, kde dochází k platbám. Jak vidíte, konečná nabídka vše přirozeně spojuje a dosahuje tak správného účinku.
🧠 Zajímavost: Jeskynní malby v Lascaux, vytvořené před 17 000 lety ve Francii, patří k nejranějším formám vizuální komunikace. Stejně jako moderní infografika používaly jednoduché vizuální prvky k sdělování složitých myšlenek, sledování zvířat, mapování lovů a vyprávění příběhů, díky čemuž byly informace snadno srozumitelné i bez slov.
14. eBook
E-knihy jsou delší obsahové formáty, které mají za cíl vzdělávat, informovat nebo vést potenciální zákazníky v konkrétním tématu a zároveň nenápadně prezentovat vaši značku jako experta. Na rozdíl od krátkých blogových příspěvků nebo letáků můžete v e-knihách hlouběji rozebírat problémy, řešení, trendy nebo strategie, čímž čtenářům poskytnete skutečnou hodnotu a zároveň si postupně budujete důvěru.
🏆 Výsledek: Dobrá elektronická kniha je vyčerpávající kompendium, které odpovídá na všechny otázky, které může mít potenciální zákazník k danému tématu. Pomáhá značkám positionovat se jako odborné autority ve svém oboru.
⚡Inspirace: Vezměte si například „E-knihy o strategii inbound marketingu“ od HubSpot. Tato značka vytváří vysoce relevantní obsah pro uživatele, kteří mají zájem o zvýšení počtu potenciálních zákazníků, včetně praktických tipů, které mohou okamžitě využít.
🔍 Věděli jste, že... Slovo „ebook“ bylo poprvé použito v roce 1987, tedy dlouho předtím, než se objevily Kindly, iPady nebo moderní tablety. První elektronické knihy byly jednoduše základní textové soubory, které si technicky zdatní nadšenci a vysokoškolští studenti často vyměňovali na disketách.
15. Uživatelské příručky
Uživatelské příručky jsou podrobné dokumenty, které zákazníkům poskytují pokyny k nastavení, používání a řešení problémů s produktem. Ačkoli jsou většinou vnímány jako podpůrné materiály po zakoupení, prodejní týmy je také používají jako prodejní materiály, zejména při prodeji složitých produktů, které musí potenciální zákazníci pochopit, než se plně zaváží.
🏆 Výsledek: Jasný návod k použití buduje důvěru v produkt a snižuje potíže s nastavením v prodejním procesu.
⚡ Inspirace: Uživatelská příručka Notion provádí uživatele jednotlivými funkcemi pomocí krátkých videí, obrázků, rychlých návodů a dokonce i návrhů různých případů použití. Tato přehlednost může výrazně pomoci při rozhodování o výběru nástroje.
Jak efektivně organizovat a spravovat prodejní materiály
S tolika typy prodejních materiálů se mohou hromadit různé verze, mohou se ztratit odkazy a přizpůsobování materiálů pro každého potenciálního zákazníka vám přidává ještě více práce. Když se navíc snažíte udržet krok s marketingem, můžete se snadno cítit přetížení.
ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, přichází na scénu právě v okamžiku, kdy to váš prodejní tým nejvíce potřebuje – spojuje úkoly, obsah a spolupráci do jedné efektivní platformy. Nahrazuje roztříštěné nástroje a chaotické pracovní postupy jediným zdrojem informací, takže váš tým zůstává soustředěný, rychlý a synchronizovaný.
ClickUp Docs například poskytuje vašemu prodejnímu týmu centralizovaný prostor pro vytváření, organizování a spolupráci na všech prodejních materiálech.
Zde je návod, jak mohou vaši obchodní zástupci využívat ClickUp Docs, aby zůstali efektivní:
- Uchovávejte vše od prodejních scénářů po případové studie a marketingové materiály na jednom snadno prohledávatelném a přístupném místě.
- Ovládejte, kdo může obsah prohlížet nebo upravovat, a zajistěte tak bezpečnost citlivých materiálů.
- Třídit materiály podle fáze prodejního trychtýře, osobnosti nebo produktové řady, což obchodním zástupcům usnadňuje najít přesně to, co potřebují.
- Prodejní a marketingové týmy mohou spolupracovat v reálném čase na stejném dokumentu, čímž se vyhnou konfliktům mezi verzemi a zefektivní schvalovací procesy.
- Přidejte videa, prodejní prezentace, kontrolní seznamy a tabulky přímo do Dokumentů, díky čemuž budou vaše prodejní materiály pro váš tým interaktivnější a praktičtější.
💡Tip pro profesionály: Použijte tabule ClickUp k brainstormingu a vizuálnímu rozvržení strategie prodejních materiálů – vložte miniatury svých jednostránkových dokumentů, označte kolegy, aby zkontrolovali prezentační materiály, a naplánujte, kam každý materiál zapadá do prodejního trychtýře.
Jakmile budete mít své materiály uspořádané a přístupné v ClickUp Docs, dalším krokem je zefektivnit a zrychlit práci s nimi. K tomu můžete využít ClickUp Brain.
Tato umělá inteligence pro dokumentaci vám pomůže vytvořit a vylepšit vaše prodejní materiály s mnohem menším manuálním úsilím. Potřebujete vytvořit jednostránkový dokument o produktu, přeformulovat případovou studii pro novou personu nebo shrnout dlouhou bílou knihu? Vložte svůj obsah, komunikujte v přirozeném jazyce a nechte ClickUp Brain, aby se postaral o náročnou práci ve vašem prodejním procesu.
Pro prodejní týmy to znamená, že neztrácíte čas přepisováním materiálů nebo hledáním pomoci s texty. Umělou inteligenci můžete v prodeji využít k přizpůsobení sdělení, vytváření sekvencí a přípravě materiálů pro různé fáze prodejního trychtýře, a to vše přímo v rámci platformy.
📮ClickUp Insight: 62 % našich respondentů se spoléhá na konverzační AI nástroje, jako jsou ChatGPT a Claude. Jejich známé rozhraní chatbotů a všestranné schopnosti – generování obsahu, analýza dat a další – mohou být důvodem, proč jsou tak populární v různých rolích a odvětvích.
Pokud však uživatel musí pokaždé přepnout na jinou kartu, aby položil otázku AI, související náklady na přepínání a změnu kontextu se časem sčítají.
S ClickUp Brain to však neplatí. Je součástí vašeho pracovního prostoru, ví, na čem pracujete, rozumí prostým textovým pokynům a poskytuje vám odpovědi, které jsou pro vaše úkoly velmi relevantní! Zvyšte svou produktivitu dvakrát s ClickUp!
Díky ClickUp Brain, který usnadňuje přizpůsobení vašeho prodejního obsahu, je dalším krokem uvedení tohoto obsahu do pohybu.
ClickUp for Sales Teams poskytuje vašemu týmu jedno místo, kde můžete řídit celý prodejní proces, jako je správa pipeline, spolupráce s marketingem a sledování všech obchodů a dokumentů.
To také usnadňuje škálování řízení vašich prodejních projektů. Můžete přiřazovat úkoly pro tvorbu obsahu, označovat materiály podle fáze prodejního trychtýře nebo produktu a udržovat všechny zúčastněné strany v souladu. To znamená méně zpoždění, žádné záměny verzí a více času pro vaše obchodní zástupce, aby se mohli soustředit na uzavření obchodu.
Zde je několik příkladů, jak tento nástroj pro zvýšení produktivity prodeje podporuje váš prodejní tým v praxi:
- Přiřaďte vlastníky pro aktualizaci prezentačních materiálů, jednostránkových dokumentů nebo následných e-mailů v prodejním procesu pomocí ClickUp Tasks.
- Vytvořte fáze prodejního procesu, jako jsou „Objevovací hovor“, „Odeslaná nabídka“ nebo „Vyjednávání“, pomocí vlastních polí ClickUp, která vašemu týmu poskytnou transparentní a sledovatelný proces od získání potenciálního zákazníka až po uzavření obchodu.
- Pomocí automatizací ClickUp můžete přiřazovat potenciální zákazníky, spouštět následné úkoly nebo nastavovat připomenutí termínů na základě změn stavu nebo zadání do formuláře.
- Vytvořte si panely ClickUp, abyste mohli sledovat průběh obchodů, aktivitu obchodních zástupců a prognózy tržeb, takže vaši obchodní manažeři budou mít vždy přehled o tom, co funguje a co brzdí prodej.
- Integrujte své prodejní technologie s ClickUp, abyste centralizovali obsah a udrželi celý proces prodejních materiálů v synchronizaci.
Zjednodušte správu prodejních materiálů pomocí ClickUp
Správa prodejních materiálů nemusí být nutně bolestivá. Se správnými nástroji můžete zefektivnit celý proces, od tvorby obsahu po organizaci a spolupráci. ClickUp nabízí vše, co váš prodejní tým potřebuje, aby udržel náskok před konkurencí.
S ClickUp můžete zefektivnit své pracovní postupy a snadno spolupracovat se svým týmem, takže vše v prodejním trychtýři zůstane na správné cestě. ClickUp Docs usnadňuje organizaci a přístup k vašemu prodejnímu obsahu, a to vše na jednom místě. A konečně, ClickUp Brain vám umožní urychlit proces tvorby obsahu a vylepšit vaše sdělení v mžiku.
Vyzkoušejte ClickUp ještě dnes a zefektivněte své prodejní procesy a uzavřete obchody rychleji a ve větším měřítku.