13 alternativ a konkurentů Seamless AI, které vám pomohou zvýšit počet potenciálních zákazníků

Najít správné potenciální zákazníky a udržet tok potenciálních zákazníků může být náročný úkol. Ale s nástroji založenými na umělé inteligenci, jako je Seamless. AI, můžete snadno zvrátit situaci a generovat potenciální zákazníky. 🌟
Seamless. AI automatizuje generování potenciálních zákazníků a pomáhá profesionálům v oblasti prodeje a marketingu objevovat potenciální zákazníky, shromažďovat kontaktní údaje a urychlovat oslovování zákazníků.
Každý tým má však jedinečné potřeby a Seamless. AI nemusí splňovat všechny vaše požadavky. Hledejte výkonné konkurenty Seamless. AI, kteří lépe vyhovují vaší prodejní strategii.
V tomto průvodci vám představím některé z nejlepších alternativ Seamless. AI a vyzdvihnu nástroje, které přinášejí nový pohled na generování potenciálních zákazníků.
🔍 Věděli jste? Očekává se, že globální trh generování potenciálních zákazníků dosáhne do roku 2031 hodnoty 15 524,35 milionů dolarů.
⏰ 60sekundové shrnutí
Seamless. AI zjednodušuje generování potenciálních zákazníků tím, že poskytuje přesné kontaktní údaje v reálném čase. Pokud však není pro vás ideální, zde je 13 dalších nástrojů, které stojí za prozkoumání:
- ClickUp : Nejlepší pro řízení prodejních projektů a vztahy se zákazníky
- ZoomInfo: Nejlepší pro velké podniky, které potřebují rozsáhlá B2B data.
- Apollo. io: Nejlepší pro prodejní týmy pro přesné zacílení potenciálních zákazníků
- UpLead: Nejlepší pro SaaS B2B data
- Lusha: Nejlepší pro vytváření cílených seznamů potenciálních zákazníků
- Clearbit: Nejlepší pro pokročilé obohacování dat
- Lead411: Nejlepší pro týmy, které chtějí automatizovat pracovní postupy
- Cognism: Nejlepší pro inteligentní vyhledávání potenciálních zákazníků
- Nimble: Nejlepší pro správu vztahů
- LinkedIn Sales Navigator: Nejlepší pro využití profesionální sítě LinkedIn
- Hunter. io: Nejlepší řešení pro vyhledávání potenciálních zákazníků prostřednictvím e-mailu
- Snov. io: Nejlepší pro generování potenciálních zákazníků prostřednictvím e-mailů
- LeadIQ: Nejlepší pro zefektivnění generování a sběru potenciálních zákazníků
Co je Seamless. AI?
Seamless. AI je platforma pro generování potenciálních zákazníků a prodej založená na umělé inteligenci, která pomáhá obchodníkům najít potenciální zákazníky a navázat s nimi kontakt.
Pomocí pokročilých algoritmů prohledává web v reálném čase a hledá údaje o potenciálních potenciálních zákaznících, včetně kontaktních informací, pracovních pozic a podrobností o společnosti, a synchronizuje je přímo s CRM systémy, jako jsou Salesforce a HubSpot.
Jeho hlavní výhoda? Automatizace časově náročných částí vyhledávání potenciálních zákazníků, aby bylo možné oslovit je rychleji a přesněji.
Proč zvolit alternativy k Seamless. AI?
Zde je několik důvodů, proč může být prozkoumání konkurence Seamless AI chytrým krokem:
- Úvahy o nákladech: Získejte podobné funkce za příznivější cenu.
- Pokročilé funkce: Získejte přístup k podrobnějším analýzám, informacím z umělé inteligence nebo pokročilému hodnocení potenciálních zákazníků.
- Přesnost dat: Najděte nástroje přizpůsobené vašemu odvětví a cílovému publiku.
- Snadné použití: Užijte si přehlednější rozhraní a plynulejší pracovní postupy a integrace CRM.
➡️ Číst více: Jak používat AI v prodeji (případy použití a nástroje)
13 nejlepších alternativ a konkurentů Seamless. AI
Než se pustíme do detailů, zde je stručný přehled nejlepších alternativ Seamless. AI – s důrazem na to, v čem je každý nástroj nejlepší, jeho klíčové funkce a kolik bude stát jeho pořízení.
|Nástroj
|Nejlepší případ použití
|Klíčové funkce
|Počáteční cena
|ClickUp
|Řízení prodejních projektů a CRM
|AI asistent (ClickUp Brain), CRM, formuláře, dashboardy, automatizace, šablony
|Bezplatné a placené tarify od 7 $/uživatel/měsíc
|ZoomInfo
|Rozsáhlá databáze B2B pro velké podniky
|Více než 70 milionů hovorů, více než 170 milionů e-mailů, SalesOS, AI e-mailové skripty
|Ceny na míru
|Apollo. io
|Přesné zacílení potenciálních zákazníků pro prodejní týmy
|Hodnocení potenciálních zákazníků pomocí AI, vícekanálový dosah, 97,5% přesnost e-mailů
|Bezplatné a placené tarify od 59 $/uživatel/měsíc
|UpLead
|SaaS B2B data s vysokou přesností
|95% přesnost, více než 50 filtrů, filtry technologií, ověřování v reálném čase
|Bezplatná zkušební verze, cena od 99 $/měsíc
|Lusha
|Cílené seznamy potenciálních zákazníků v USA/EU
|Soulad s GDPR/CCPA, doporučení AI založená na ICP, rozšíření pro Chrome
|Zdarma, placené od 49 $/měsíc
|Clearbit
|Pokročilé obohacování dat a segmentace potenciálních zákazníků
|Aktualizace v reálném čase, dynamické formuláře, přehledy návštěvníků
|NA
|Lead411
|Automatizace pracovních postupů pomocí údajů o záměru kupujícího
|Hodnocení potenciálních zákazníků, spouštěče prodeje, data o růstových záměrech
|Bezplatná zkušební verze, cena od 99 $/uživatel/měsíc
|Cognism
|Inteligentní vyhledávání potenciálních zákazníků v souladu s GDPR
|Diamond Data®, signály záměru, firmografické/technografické filtry
|Ceny na míru
|Nimble
|CRM zaměřené na řízení vztahů
|Synchronizace e-mailů a sociálních dat, šablony pracovních postupů, podrobné dokumenty o potenciálních zákaznících
|29,90 $/uživatel/měsíc
|LinkedIn Sales Navigator
|Využití profesionální sítě LinkedIn
|InMail, doporučení potenciálních zákazníků, Relationship Explorer
|99,99 $/měsíc (Core)
|Hunter. io
|E-mailový průzkum a sledování kampaní
|Vyhledávač e-mailů, TechLookup, analýza kampaní
|Zdarma, placené od 34 $/měsíc
|Snov. io
|Generování potenciálních zákazníků prostřednictvím e-mailů s automatizací
|E-maily s umělou inteligencí, automatizace LinkedIn, drip kampaně, integrace CRM
|Zkušební verze, placená od 39 $/měsíc
|LeadIQ
|Zefektivnění generování a obohacování potenciálních zákazníků
|Rozšíření pro Chrome, generátor e-mailů s umělou inteligencí, analýza využití
|Zdarma, placené od 45 $/uživatel/měsíc
Nyní se podívejme na jednotlivé alternativy Seamless. AI podrobněji, abychom vám pomohli najít tu, která nejlépe vyhovuje vaší prodejní a marketingové strategii.
1. ClickUp (nejlepší pro řízení prodejních projektů a vztahy se zákazníky)
ClickUp je jednou z nejlepších alternativ Seamless. AI. Jedná se o komplexní aplikaci pro práci, která je výkonným nástrojem pro prodejní a marketingové týmy.
Kvalifikujte potenciální zákazníky pomocí formulářů ClickUp
Formuláře ClickUp vám umožňují zachytit a kvalifikovat potenciální zákazníky ve strukturovaném, přizpůsobitelném formátu. Můžete vytvářet vstupní formuláře pro segmenty zákazníků a automaticky přiřazovat odpovědi příslušným obchodním zástupcům. Vložte formuláře pro kvalifikaci potenciálních zákazníků přímo do Dokumentů pro plynulý přechod mezi marketingem a prodejem.
Vytvářejte chytřejší kampaně s ClickUp Brain
Ačkoli ClickUp není tradičním nástrojem pro generování potenciálních zákazníků, jeho funkce založené na umělé inteligenci, ClickUp Brain, z něj dělají revoluční nástroj pro marketingové a prodejní týmy. Pomáhá generovat nápady na kampaně, psát prodejní e-maily a shrnout minulé interakce se zákazníky.
Využívá AI k přístupu k CRM a projektovým datům, což vám pomáhá vytvářet hyperpersonalizované zprávy a automatizovat opakující se úkoly.
- Vytvářejte texty kampaní, prodejní prezentace nebo podpůrné dokumenty během několika sekund.
- Automaticky shrňte klíčové obchody, schůzky nebo úkoly
- Získejte nové nápady pro svou další strategii – vše od jednoho AI asistenta.
Zaznamenávejte, přepisujte a shrňujte obchodní schůzky pomocí ClickUp AI Notetaker
ClickUp AI Notetaker pomáhá prodejním týmům soustředit se během schůzek tím, že automaticky nahrává, přepisuje a shrnuje konverzace.
Je to obzvláště užitečné při úvodních hovorech, informování klientů nebo interních předávkách – zajistí vám to, že vám neuniknou žádné důležité detaily. Shrnutí obsahují klíčová rozhodnutí, akční položky a následné kroky, které lze přímo propojit s úkoly nebo záznamy CRM.
- Automaticky synchronizuje poznámky s příslušnými úkoly a obchodními příležitostmi.
- Vytváří strukturované souhrny, na základě kterých může váš tým jednat.
- Podporuje přesnější a konzistentnější komunikaci v rámci celého procesu.
ClickUp pro prodejní týmy automatizuje prodejní procesy, vizualizuje je a spravuje a sleduje průběh obchodů. Funkce jako chat, přiřazování komentářů, úkolů a kontrolních seznamů zajišťují, že všichni jsou na stejné vlně.
Zde je několik příkladů, jak vám ClickUp pomůže při řízení prodejních projektů:
ClickUp Brain pro strategii generování potenciálních zákazníků
ClickUp Brain pro marketingové a prodejní týmy zajišťuje, že všechny vaše prodejní procesy budou zefektivněny a budou fungovat efektivně. Od vytváření zpráv pro oslovení zákazníků až po navrhování pracovních postupů pomáhá automatizovat opakující se úkoly, které by jinak zabíraly čas vašemu týmu.
Využívá také data z CRM k vytváření personalizované komunikace s potenciálními zákazníky. Na základě informací z minulých interakcí, prodejních aktivit a dalších dat vytváří ClickUp Brain e-maily a kampaně, které skutečně osloví potenciální zákazníky.
A to nejlepší? Okamžitě generuje souhrny, píše obsah pro podporu prodeje a navrhuje nové nápady pro další kampaň.
Centralizujte správu potenciálních zákazníků pomocí ClickUp CRM
ClickUp CRM zjednodušuje správu potenciálních zákazníků tím, že nabízí přehledný pohled na prodejní proces. Můžete sledovat stav potenciálních zákazníků, přizpůsobovat datová pole a dostávat automatické připomenutí pro následné kroky – vše z jednoho místa.
- Organizujte databáze zákazníků
- Analyzujte prodejní data a získejte cenné informace.
- Centralizujte úsilí v oblasti oslovování zákazníků
- Přizpůsobte si sledování pipeline pomocí vlastních polí a sledujte pokrok pomocí dashboardů prodeje v reálném čase.
Zjednodušte procesy pomocí ClickUp Automations
ClickUp Automations šetří čas automatizací rutinních úkolů, jako je odesílání následných e-mailů nebo aktualizace stavu úkolů. Pomocí AI můžete nastavit vlastní pracovní postupy, které spouštějí konkrétní akce, díky čemuž je péče o potenciální zákazníky a správa úkolů efektivnější a méně manuální.
Ušetřete čas s šablonami ClickUp
ClickUp má rozsáhlou knihovnu šablon, včetně šablon prodejních zpráv a prodejních plánů. Zde jsou tři, které doporučujeme:
- ClickUp Šablona pro sledování prodeje : Sledujte výkonnost týmu i jednotlivých zaměstnanců v reálném čase.
- ClickUp Šablona prodejního plánu : Stanovte cíle, vypracujte strategie a organizujte kampaně.
- Šablona ClickUp CRM: Sledujte potenciální zákazníky, kontaktní informace a interakce se zákazníky.
Nejlepší funkce ClickUp
- Sledujte prodejní výkonnost snadno pomocí ClickUp Dashboards. Přizpůsobitelné dashboardy poskytují přehled o klíčových metrikách, jako je vývoj potenciálních zákazníků a tržby z prodeje.
- Integrujte s více než 1 000 nástroji, včetně nástrojů pro komunikaci a e-mailový marketing.
- Centralizujte celý svůj prodejní proces na snadno použitelné platformě.
- Kvalifikujte potenciální zákazníky pomocí vlastních formulářů pomocí ClickUp Forms.
- Udržujte pořádek a přehled o prioritních úkolech s ClickUp Tasks.
- Vizualizujte fáze potenciálních zákazníků a brainstormujte kampaně společně s ClickUp Whiteboards.
- Pomocí funkcí Relationships propojte úkoly, příležitosti a poznámky v rámci celého prodejního procesu.
- Využijte propojené vyhledávání ve všech úkolech, projektech a propojených aplikacích, abyste se dozvěděli vše o svých zákaznících.
- Nastavte a sledujte prodejní cíle pomocí ClickUp Goals, abyste zůstali v souladu s celým týmem.
- Vytvářejte působivá prodejní demo videa s přepisy pomocí ClickUp Clips.
Omezení ClickUp
- Náročná křivka učení
- Neposkytuje databáze kontaktů potenciálních zákazníků (používejte s nástroji pro generování potenciálních zákazníků).
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/uživatel za měsíc
- Podnikání: 12 $/uživatel za měsíc
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena měsíčně.
- ClickUp AI Notetaker: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za pouhých 6 $/měsíc na uživatele.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 4 000 recenzí)
Toto říká Max Segal, manažer počítačových a informačních systémů ve společnosti XYZ, o ClickUp:
Automatické vytváření úkolů z e-mailových adres ve složkách a integrace se Slackem výrazně zvýšily efektivitu pracovních postupů!
Automatické vytváření úkolů z e-mailových adres ve složkách a integrace se Slackem výrazně zvýšily efektivitu pracovních postupů!
Další informace: Šablony prodejních zpráv zdarma (denní, týdenní, měsíční)
2. ZoomInfo (nejlepší pro velké podniky, které potřebují rozsáhlá B2B data)
ZoomInfo je jednou z nejkomplexnějších alternativ Seamless. AI. Jeho databáze obsahuje přes 70 milionů přímých telefonních čísel a 170 milionů ověřených e-mailových adres.
Tento software podporuje marketingové kampaně a optimalizuje prodejní procesy. Jeho funkce SalesOS, která obsahuje firmografické, technografické a záměrové údaje, umožňuje chytřejší navazování kontaktů s potenciálními zákazníky.
ZoomInfo Copilot vám také nabízí výhody umělé inteligence v podobě interaktivních shrnutí chatů a e-mailů generovaných umělou inteligencí, díky kterým získáte lepší doporučení potenciálních zákazníků.
Nejlepší funkce ZoomInfo
- Vyhodnoťte interakce napříč různými kanály, abyste lépe přeměnili zákazníky pomocí Chorus.
- Získejte přístup k komplexní databázi informací.
- Sledujte návštěvníky webových stránek a spojte se s rozhodujícími osobami.
- Integrace s oblíbenými nástroji pro prodej a marketing
Omezení ZoomInfo
- Mnoho uživatelů si stěžovalo na nepřesné a zastaralé údaje.
Ceny ZoomInfo
- Prodej: Individuální ceny
Hodnocení a recenze ZoomInfo
- G2: 4,5/5 (více než 8 000 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 200 recenzí)
➡️ Číst více: Jak psát prodejní OKR (příklady + šablony)
3. Apollo. io (nejlepší pro prodejní týmy pro přesné zacílení potenciálních zákazníků)
Apollo. io je univerzální platforma pro prodejní inteligenci, která kombinuje generování potenciálních zákazníků, multikanálový dosah a správu obchodů do jednoho výkonného nástroje. Její databáze obsahuje více než 210 milionů profesionálních kontaktů a přes 35 milionů profilů společností.
Kromě toho jeho přizpůsobitelná funkce AI lead-scoring identifikuje potenciální zákazníky s vysokou konverzí pomocí historie úspěchů a parametrů, jako jsou kritéria, váhy a proměnné.
Apollo. io také nabízí nástroje pro personalizaci oslovování zákazníků, automatizaci komunikace a sledování výsledků.
Nejlepší funkce Apollo.io
- Získejte 97,5% přesnost e-mailů
- Prozkoumejte potenciální zákazníky a personalizujte e-maily pomocí AI od Apollo.
- Přizpůsobte oslovování potenciálních zákazníků podle typu potenciálního zákazníka pomocí podmíněné logiky.
Omezení Apollo.io
- Někteří uživatelé nahlásili zastaralé ověřené e-mailové adresy.
- Mnoho uživatelů také považovalo zákaznickou podporu za obtížně dostupnou.
Ceny Apollo. io
- Zdarma
- Základní: 59 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 99 $/měsíc na uživatele
- Organizace: 149 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Apollo.io
- G2: 4,7/5 (více než 8 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 300 recenzí)
Zde je názor uživatele G2 na Apollo. io:
Apollo. io poskytuje vysoce přesné a aktuální kontaktní informace, včetně e-mailových adres a telefonních čísel, které jsou neuvěřitelně užitečné pro kontaktování lidí, které jsem předtím neznal. Uživatelské rozhraní je velmi jednoduché a umožňuje přístup ke všem možnostem.
Apollo. io poskytuje vysoce přesné a aktuální kontaktní informace, včetně e-mailových adres a telefonních čísel, které jsou neuvěřitelně užitečné pro kontaktování lidí, které jsem předtím neznal. Uživatelské rozhraní je velmi jednoduché a umožňuje přístup ke všem možnostem.
4. UpLead (nejlepší pro data SaaS B2B)
UpLead se zaměřuje na B2B prospekci a nabízí kurátorovanou databázi více než 160 milionů profesionálních kontaktů a více než 16 milionů profilů společností s působivou 95% přesností dat.
Ačkoli je jeho databáze menší než u některých konkurentů Seamless. AI, upřednostňuje kvalitu před kvantitou.
Jednou z vynikajících funkcí je zaměření na technologické poznatky. To vám umožňuje vyhledávat společnosti na základě jejich technologického vybavení, což je ideální pro ty, kteří se specializují na konkrétní nástroje nebo služby.
Nejlepší funkce UpLead
- Získejte nepřetržitou zákaznickou podporu od živých operátorů.
- Ověřujte svá data v reálném čase pomocí ověření e-mailu.
- Využijte více než 50 vyhledávacích filtrů a získejte kontakty odpovídající vaší kupní personě.
- Integrujte s nástroji CRM a automatizace prodeje, jako jsou HubSpot, Salesforce atd.
Omezení UpLead
- Funkce jako data o záměrech a informace o konkurenci jsou k dispozici pouze v dražších tarifech.
- Omezené možnosti přizpůsobení
Ceny UpLead
- Bezplatná zkušební verze (na 7 dní)
- Essentials: 99 $ měsíčně (za 170 kreditů)
- Plus: 199 $ měsíčně (za 400 kreditů)
- Profesionální: Individuální ceny
Hodnocení a recenze UpLead
- G2: 4,7/5 (více než 700 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 70 recenzí)
💡 Tip pro profesionály: Chcete vytvořit úspěšnou zákaznickou cestu pro růst vašeho podnikání? Podívejte se na tyto bezplatné šablony mapy zákaznické cesty, které vám zajistí skvělé zákaznické zkušenosti po celou dobu jejich životního cyklu.
5. Lusha (nejlepší pro vytváření cílených seznamů potenciálních zákazníků)
Lusha je spolehlivou volbou pro B2B týmy zaměřené na americký a evropský trh. Jednou z jejích pozoruhodných funkcí je zaměření na dodržování předpisů – Lusha zajišťuje, že všechna její data jsou v souladu s GDPR, CCPA a ISO 27701.
Další skvělou funkcí je vyhledávač potenciálních zákazníků založený na umělé inteligenci. Poskytuje doporučení na míru na základě vašeho ideálního profilu zákazníka (ICP), díky čemuž je vyhledávání potenciálních zákazníků chytřejší a efektivnější.
Nejlepší funkce Lusha
- Získejte upozornění na aktivitu potenciálních zákazníků, kdykoli provedou relevantní změnu.
- Využijte pokročilé vyhledávací filtry, jako jsou financování a technologie, a skóre záměru, abyste našli společnosti, které mají zájem.
- Získejte ověřené kontaktní údaje přímo z různých platforem pomocí rozšíření pro prohlížeče Chrome a Firefox.
Omezení Lusha
- Data B2B se zaměřují pouze na evropské a americké trhy.
- Přesnost dat je nižší než u některých jiných nástrojů.
Ceny Lusha
- Zdarma pro jednu licenci
- Pro: 49 $/měsíc (pro tři uživatele)
- Premium: 99 $/měsíc (pro pět uživatelů)
- Rozsah: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Lusha
- G2: 4,3/5 (více než 1 400 recenzí)
- Capterra: 4,0/5 (více než 300 recenzí)
Pojďme zjistit, proč uživatelé G2 považují Lusha za nejlepší nástroj pro vyhledávání potenciálních zákazníků:
Skvělý nástroj pro vyhledávání potenciálních zákazníků a kontaktování přímých zájemců, abyste je přivedli na demonstraci.
Skvělý nástroj pro vyhledávání potenciálních zákazníků a kontaktování přímých zájemců, abyste je přivedli na demonstraci.
6. Clearbit (nejlepší pro pokročilé obohacování dat)
Clearbit je více než jen nástroj pro obohacování dat. V kombinaci s HubSpotem je to spolehlivá volba pro zefektivnění správy potenciálních zákazníků a prodejních procesů.
Tato alternativa k Seamless. AI pomáhá firmám vylepšit jejich záznamy v reálném čase, aby získaly přesné a využitelné informace pro rozhodování založené na datech.
Díky inteligentním seznamům a doporučením založeným na umělé inteligenci mohou týmy přesně stanovovat priority a segmentovat kvalifikované potenciální zákazníky, což zjednodušuje vyhledávání potenciálních zákazníků a zlepšuje míru konverze.
Nejlepší funkce Clearbit
- Hladká integrace s platformami jako Marketo a Salesforce
- Zaškrtněte pouze nezbytná pole a odstraňte nedostupné hodnoty pomocí funkce dynamického zkracování formulářů.
- Na návštěvnické nástěnce zvýrazněte společnosti, které odpovídají vašemu ICP.
Omezení Clearbit
- Náročná křivka učení
- Někteří uživatelé si stěžovali na zákaznickou podporu.
Ceny Clearbit
NA
Hodnocení a recenze Clearbit
- G2: 4,4/5 (více než 600 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 30 recenzí)
📮ClickUp Insight: Pouze 7 % profesionálů využívá AI primárně pro správu úkolů a organizaci. Důvodem může být to, že tyto nástroje jsou omezeny na konkrétní aplikace, jako jsou kalendáře, seznamy úkolů nebo e-mailové aplikace. S ClickUpem stejná AI pohání vaše e-maily nebo jiné komunikační pracovní postupy, kalendář, úkoly a dokumentaci. Stačí se zeptat: „Jaké jsou dnes moje priority?“. ClickUp Brain prohledá váš pracovní prostor a na základě naléhavosti a důležitosti vám přesně řekne, co máte na programu. ClickUp tak pro vás konsoliduje více než 5 aplikací do jedné super aplikace!
7. Lead411 (nejlepší pro týmy, které chtějí automatizovat pracovní postupy)
Lead411 pomáhá firmám najít, spojit se a oslovit jejich ideální B2B potenciální zákazníky. Poskytovatel dat nabízí funkci Cadence, která může být pro váš tým užitečná.
Tato funkce zjednodušuje automatizaci prodeje tím, že vám umožňuje vytvářet pracovní postupy typu „pokud toto, pak tamto“, jako je například spuštění e-mailu na základě aktivity na trhu. Je to chytrý způsob, jak udržet náskok, aniž byste museli neustále sledovat každý pohyb.
Nejlepší funkce Lead411
- Určete rozhodující osoby ve vašich cílových organizacích pomocí údajů o záměrech kupujících.
- Využijte data o růstových záměrech a získejte informace o společnostech, které aktivně rostou a rozšiřují své služby.
- Získejte přístup k nejrychleji rostoucím společnostem s hodnocením potenciálních zákazníků.
Omezení Lead411
- Někteří uživatelé si stěžovali na problémy s filtrováním.
- Údaje o záměru jsou k dispozici pouze u ročních předplatných.
Ceny Lead411
- Bezplatná zkušební verze na 7 dní
- Basic Plus Unlimited: 99 $/měsíc na uživatele
- Enterprise Limited: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Lead411
- G2: 4,5/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 60 recenzí)
Podívejme se, proč tento uživatel G2 považuje Lead411 za nejlepší pro B2B kontakty:
Začal jsem používat Lead 411 pro B2B kontakty a nějak vidím výsledky. Je ještě příliš brzy na to, abych se rozhodl, ale ano, s Lead411 jsem dostal lepší nabídku než kdekoli jinde.
Začal jsem používat Lead 411 pro B2B kontakty a nějak vidím výsledky. Je ještě příliš brzy na to, abych se rozhodl, ale ano, s Lead411 jsem dostal lepší nabídku než kdekoli jinde.
8. Cognism (nejlepší pro inteligentní vyhledávání potenciálních zákazníků)
Cognism je platforma pro B2B prodejní informace, která poskytuje přesné kontaktní údaje v souladu s GDPR. S přístupem k více než 400 milionům profesionálních kontaktů a 10 milionům profilů společností v regionech EMEA, NAM a APAC je to silná volba pro globální prospekční aktivity.
Cognism se od ostatních konkurentů Seamless. AI odlišuje funkce Diamond Data®, která nabízí ověřené přímé volání s AI a ruční kontroly pro vyšší přesnost.
Další silnou stránkou je využití kontextových dat, jako jsou signály záměru a spouštěče prodeje, k identifikaci potenciálních zákazníků, kteří již projevili zájem o vaše nabídky.
Nejlepší funkce Cognism
- Upřednostněte kontakty, u kterých je největší pravděpodobnost konverze, na základě signálů záměru a spouštěčů prodeje.
- Rychle vytvářejte cílené seznamy potenciálních zákazníků s přesnými kontaktními údaji.
- Získejte přístup k pokročilým prodejním informacím, včetně toho, kdy jsou k dispozici skvělé účty a co říkat.
- Kombinujte firmografické a technografické údaje a signály o záměru kupujícího.
- Využijte vyhledávání pomocí AI pro rychlejší výsledky a efektivnější pracovní postupy.
Omezení Cognismu
- Ceny jsou pro malé společnosti vysoké.
- Někteří lidé hlásili neustálé pokusy o upsell.
Ceny Cognism
Ceny na míru
Hodnocení a recenze Cognism
- G2: 4,6/5 (více než 700 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 160 recenzí)
9. Nimble (nejlepší pro správu vztahů)
Nimble je CRM zaměřené na vztahy, které zjednodušuje správu kontaktů s potenciálními a stávajícími zákazníky. Shromažďuje a aktualizuje údaje o společnostech a kontaktech z e-mailů, sociálních médií a webových stránek, čímž zajišťuje přesné a aktuální údaje.
Zamilujete si, jak se Nimble hladce integruje s nástroji od Microsoftu a Googlu. Ať už spravujete svou doručenou poštu nebo organizujete úkoly, Nimble se perfektně hodí do vašeho pracovního postupu.
Nejlepší funkce Nimble
- Přizpůsobte si pracovní postupy pomocí šablon a automatizace a zvyšte tak efektivitu.
- Získejte potenciální zákazníky pomocí přizpůsobených webových formulářů
- Získejte podrobné informace a prodejní data o svých potenciálních zákaznících.
Omezení Nimble
- Ve srovnání s některými většími CRM nabízí omezené funkce.
- Nemusí být vhodné pro velké organizace s komplexními prodejními procesy.
Flexibilní ceny
- 29,90 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Nimble
- G2: 4,5/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 1 800 recenzí)
Zde je důvod, proč uživatel G2 považuje Nimble za neocenitelný pro své podnikání:
Nimble mi poskytuje ucelený přehled o mých klientech, potenciálních zákaznících, potenciálních zákaznících a obchodech, a to vše na jednom místě. Už žádné nepřehledné tabulky, vše, co potřebuji vidět, je tady, a pro mé podnikání je to naprosto neocenitelné.
Nimble mi poskytuje ucelený přehled o mých klientech, potenciálních zákaznících, potenciálních zákaznících a obchodech, a to vše na jednom místě. Už žádné nepřehledné tabulky, vše, co potřebuji vidět, je tady, a pro mé podnikání je to naprosto neocenitelné.
10. LinkedIn Sales Navigator (nejlepší pro využití profesionální sítě LinkedIn)
LinkedIn Sales Navigator je ideální pro vyhledávání a navazování kontaktů s vysoce hodnotnými potenciálními zákazníky, protože využívá bohatou databázi profesionálů a společností na LinkedIn.
Jeho pokročilé vyhledávací funkce jsou ideální pro profesionály v oblasti prodeje. Můžete filtrovat podle pracovního zařazení, velikosti společnosti, odvětví, umístění a profesní historie. Tento detailní přístup zajišťuje, že vaše seznamy potenciálních zákazníků jsou relevantní a přesné.
LinkedIn také plánuje přidat funkce AI pro lepší generování potenciálních zákazníků. Patří mezi ně Lead Finder, Message Assist a Lead IQ, které automatizují vyhledávání potenciálních zákazníků, vytvářejí personalizované návrhy a shrnují klíčové informace o potenciálních zákaznících.
Nejlepší funkce LinkedIn Sales Navigator
- Povolte komunikaci prostřednictvím InMail
- Zobrazte si klíčové účastníky obchodu pomocí map vztahů.
- Najděte nejlepší cesty k vašim cílům díky doporučením potenciálních zákazníků.
- Pomocí nástroje Relationship Explorer najděte skryté souvislosti s cílovými účty.
Omezení LinkedIn Sales Navigator
- Někteří uživatelé si stěžovali na kvalitu výsledků vyhledávání.
- Někteří uživatelé považovali rozhraní za poněkud neohrabané.
Ceny LinkedIn Sales Navigator
- Základní verze: 99,99 $ měsíčně
- Pokročilá verze: 179,99 $ měsíčně
- Advanced Plus: Individuální ceny
Hodnocení a recenze LinkedIn Sales Navigator
- G2: 4,3/5 (více než 1 900 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 150 recenzí)
🔍 Věděli jste? Podle LinkedIn společnosti jako Hyland Software zkrátily díky Sales Navigatoru dobu svého prodejního procesu o 30 % až 60 %!
11. Hunter. io (nejlepší řešení pro vyhledávání potenciálních zákazníků prostřednictvím e-mailu)
Hunter. io je efektivní nástroj pro vyhledávání e-mailů a oslovování zákazníků, který byl vytvořen s důrazem na přesnost a jednoduchost. Splňuje normy GDPR a CCPA, takže máte jistotu, že neporušujete předpisy na ochranu osobních údajů.
Jednou z vynikajících funkcí je přístup k vyhledávání e-mailů. Můžete vyhledávat podle domény a jednotlivých jmen nebo přímo ověřovat e-mailové adresy. Díky tomu můžete snadno přizpůsobit své aktivity v oblasti vyhledávání potenciálních zákazníků ideálnímu profilu zákazníka (ICP).
Hunter. io jde nad rámec vyhledávání e-mailů a nabízí funkce jako správa kampaní a sledování e-mailů.
Nejlepší funkce Hunter.io
- Pomocí vyhledávání domén najděte nejlepší osobu, se kterou se můžete spojit ve vašich potenciálních zákaznících.
- Získejte přesné a podrobné zprávy o výkonu vaší kampaně.
- Získejte přístup k nejcennějším potenciálním zákazníkům díky integrovaným filtrům údajů o záměru kupujícího.
- Vyhledávejte společnosti na základě technologií, které používají, pomocí TechLookup.
Omezení Hunter.io
- Omezené nástroje pro vyhledávání potenciálních zákazníků
Ceny Hunter.io
- Zdarma
- Starter: 34 $/měsíc
- Růst: 104 $/měsíc
- Rozsah: 209 $/měsíc
Hodnocení a recenze Hunter.io
- G2: 4,4/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 600 recenzí)
Uživatel G2 miluje Hunter.io pro jeho spolehlivé a snadno použitelné rozhraní:
Líbí se mi, jak snadno se v tomto nástroji orientuje. Díky přehlednému uživatelskému rozhraní lze snadno najít e-mailové adresy kontaktů na LinkedIn... Také se mi líbí možnost uložit všechny potenciální zákazníky do jednoho seznamu. Usnadňuje to prohlížení shromážděných dat.
Líbí se mi, jak snadno se v tomto nástroji orientuje. Díky přehlednému uživatelskému rozhraní lze snadno najít e-mailové adresy kontaktů na LinkedIn... Také se mi líbí možnost uložit všechny potenciální zákazníky do jednoho seznamu. Usnadňuje to prohlížení shromážděných dat.
12. Snov. io (nejlepší pro generování potenciálních zákazníků prostřednictvím e-mailů)
Snov. io je dynamická platforma pro vyhledávání potenciálních zákazníků prostřednictvím e-mailů a správu prodejních projektů, která je přizpůsobena pro firmy, které se při generování potenciálních zákazníků silně spoléhají na e-mailovou komunikaci. Její robustní databáze e-mailových adres, které jsou v souladu s GDPR, má působivou 98% přesnost.
Snov. io vám umožňuje upřesnit vyhledávání podle odvětví, velikosti společnosti a umístění. Je to jako mít radar, který vám pomůže rychle najít ideální potenciální zákazníky! Kromě vyhledávání potenciálních zákazníků prostřednictvím e-mailů nabízí Snov. io funkce jako drip kampaně, sledování e-mailů a integraci CRM.
Nejlepší funkce Snov. io
- Využijte generátor konverzací AI a šablony pro zahřátí, abyste zlepšili doručitelnost e-mailů.
- Kombinujte e-mailové a LinkedIn kontaktní body, abyste zvýšili zapojení potenciálních zákazníků.
- Pomocí nástroje Email Finder vyhledávejte e-maily podle domény a společnosti.
- Zvyšte své skóre SSI na LinkedIn a spravujte každodenní aktivity pomocí LinkedIn Automation.
Omezení Snov. io
- Někteří uživatelé měli problémy s přesností e-mailů.
- Někteří uživatelé považovali rozhraní za příliš složité.
Ceny Snov. io
- Zkušební verze
- Starter: 39 $/měsíc
- Výhoda: Od 99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Snov. io
- G2: 4,6/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 200 recenzí)
13. LeadIQ (nejlepší pro zefektivnění generování a sběru potenciálních zákazníků)
Seznam konkurentů Seamless. AI uzavírá LeadIQ. Je navržen tak, aby pomáhal prodejním týmům zvýšit jejich dosah prostřednictvím objevování a obohacování profilů potenciálních zákazníků.
Jeho schopnost rychle identifikovat a snadno sledovat správné kontakty je velmi užitečná. Navíc se LeadIQ hladce integruje s populárními CRM systémy, což zjednodušuje přenos obohacených profilů do vašeho prodejního kanálu.
Nejlepší funkce LeadIQ
- Kombinujte sběr dat v reálném čase a sledování akčních signálů.
- Použijte Scribe, generátor e-mailů s umělou inteligencí od LeadIQ, k vytváření personalizovaných zpráv.
- Získejte analytické údaje o využití, abyste mohli spravovat a sledovat svůj tým.
Omezení LeadIQ
- Někteří uživatelé požadovali pokročilejší funkce.
- Náročná křivka učení
Ceny LeadIQ
- Zdarma
- Essential: 45 $/měsíc na uživatele
- Pro: 89 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze LeadIQ
- G2: 4,2/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 20 recenzí)
Pojďme zjistit, proč tento uživatel G2 upřednostňuje LeadIQ pro prodej:
Je velmi snadné získat ověřené e-maily/telefonní čísla kontaktů z LinkedIn a vyskakovací rozšíření pro Chrome se snadno používá.
Je velmi snadné získat ověřené e-maily/telefonní čísla kontaktů z LinkedIn a vyskakovací rozšíření pro Chrome je snadné používat.
Zvláštní zmínky
- UpLead: Zvyšuje generování potenciálních zákazníků pomocí ověřených kontaktů a pokročilého filtrování.
- Kaspr: Zefektivňuje generování potenciálních zákazníků pomocí ověřených kontaktů a automatizace.
- RocketReach: Vylepšuje generování potenciálních zákazníků díky přesným kontaktům a integraci CRM.
Posilte své prodejní a marketingové aktivity s ClickUp
Alternativy k Seamless. AI, které jsme zde prozkoumali, nabízejí více než jen generování potenciálních zákazníků – posilují role a marketingové aktivity pomocí automatizace, poznatků založených na umělé inteligenci a hladké integrace.
Ať už zefektivňujete pracovní postupy, pečujete o potenciální zákazníky nebo zlepšujete zapojení, každý nástroj má své silné stránky.
Ale pokud jde o komplexní platformu, která může zvýšit produktivitu a zjednodušit celý váš proces, ClickUp je jasným vítězem.
Díky výkonným funkcím CRM, pracovním postupům založeným na umělé inteligenci a nástrojům pro prodejní a marketingové týmy má ClickUp vše, co potřebujete k vylepšení svých strategií a dosažení lepších výsledků. 🙌
