Jak vytvořit AI agenta s ChatGPT pro řešení na míru

Řízení projektů dnes připomíná nekonečný koloběh termínů, e-mailů a následných kontrol. I přes existenci řady nástrojů pro správu úkolů týmy často sledují aktualizace, sestavují zprávy a vyhledávají informace ručně, což jim ponechává jen málo prostoru pro samotnou práci.
Není žádným překvapením, že AI to rychle mění.
Průzkum společnosti Capgemini zjistil, že 82 % organizací plánuje v příštích třech letech integrovat AI agenty a svěřit jim úkoly, jako je generování e-mailů, programování a analýza dat.
Pro ty, kteří již tento přechod provedli, je dopad jasný: aktualizace jsou automatizované, generování reportů trvá jen pár vteřin a schůzky jsou okamžitě shrnuty. Místo toho, aby se týmy zabývaly detaily, mohou se soustředit na důležitá rozhodnutí a nechat AI, aby se postarala o rutinní práci.
Zajímá vás, jak mohou agenti AI změnit váš pracovní postup? V tomto blogovém příspěvku vám v podrobném návodu vysvětlíme vše, co potřebujete vědět o tom, jak vytvořit agenta AI pomocí ChatGPT.
Pokud byste ale chtěli vyzkoušet mnohem zajímavější, hotovou a kontextově citlivou alternativu AI agenta od ClickUp, zůstaňte s námi až do konce!
⏰ 60sekundové shrnutí
- Vytvoření AI agenta s ChatGPT může výrazně zvýšit produktivitu díky automatizaci opakujících se úkolů a zlepšení efektivity pracovních postupů
- AI agenti jsou autonomní softwarové entity, které vnímají své okolí, zpracovávají informace a provádějí úkoly bez neustálého zásahu člověka
- Při rozhodování a interakci s uživateli využívají techniky umělé inteligence, jako je strojové učení a zpracování přirozeného jazyka.
- GPT-4 hraje klíčovou roli ve vylepšování AI agentů tím, že umožňuje kontextově citlivé reakce, uchovávání paměti a řešení složitých problémů
- Chcete-li vyvinout AI agenta s ChatGPT, postupujte podle těchto kroků: Definujte účel svého agenta Vyberte vhodný technologický stack pro vývoj, testování a nasazení Nakonfigurujte AI model na základě svého účelu a aplikací Natrénujte AI model pomocí vlastních dat Vyviněte uživatelské rozhraní Proveďte testování a optimalizaci Nasadte a monitorujte agenta
- Definujte účel svého agenta
- Vyberte si vhodnou sadu technologií pro vývoj, testování a nasazení
- Nakonfigurujte model AI podle svého účelu a aplikací
- Natrénujte model AI pomocí vlastních dat
- Vytvořte uživatelské rozhraní
- Proveďte testování a optimalizaci
- Nasazení a monitorování agenta
- Vytváření vlastních agentů pomocí ChatGPT umožňuje firmám vytvořit nákladově efektivní řešení, které rozumí jejich specifickým pracovním postupům a dokáže automatizovat úkoly, generovat okamžité reporty a efektivně zvládat interakce se zákazníky
- ClickUp nabízí alternativu založenou na umělé inteligenci s názvem ClickUp Brain, která automatizuje pracovní postupy, organizuje znalosti a poskytuje přehledy v reálném čase, čímž eliminuje potřebu vlastního vývoje
- ClickUp Brain zvyšuje produktivitu díky integraci automatizace a vyhledávání založených na umělé inteligenci a kontextu přímo do vašeho pracovního prostoru
- Pokud hledáte agenty, kteří skutečně rozumí kontextu vašich úkolů, dokumentů, chatů a vztahů v pracovním prostoru, vyzkoušejte ClickUp Super Agents jako své AI spolupracovníky
- Definujte účel svého agenta
- Vyberte si vhodnou sadu technologií pro vývoj, testování a nasazení
- Nakonfigurujte model AI podle svého účelu a aplikací
- Natrénujte model AI pomocí vlastních dat
- Vytvořte uživatelské rozhraní
- Proveďte testování a optimalizaci
- Nasazení a monitorování agenta
Co jsou agenti AI a jak fungují?
AI agenti jsou softwarové entity, které dokážou vnímat své okolí, zpracovávat informace a provádět autonomní akce k dosažení konkrétních cílů. K rozhodování a interakci s uživateli, systémy nebo jinými agenty využívají techniky umělé inteligence, jako je strojové učení, zpracování přirozeného jazyka (NLP) a učení s posilováním.
Hlavní funkcí AI agenta je automatizace opakujících se úkolů, díky čemuž se můžete soustředit na strategičtější práci.
📌 Příklad: Vezměme si například personálního asistenta využívajícího umělou inteligenci. Namísto pouhého vypisování volných pracovních míst agenti s umělou inteligencí automatizují nábor tím, že prověřují životopisy, plánují pohovory a odpovídají na časté dotazy uchazečů.
Jak fungují agenti AI?
Funkční mechanismus AI agentů je založen na čtyřech klíčových komponentách:
- Vnímání a porozumění: Zpracovávají vstupy, jako je text, hlas nebo data, pomocí NLP a strojového učení
- Rozhodování: Vyhodnocují různé možnosti na základě dat v reálném čase a vybírají nejúčinnější postup
- Autonomní provádění: Zvládají úkoly, jako je odpovídání na dotazy, analýza zpráv nebo generování obsahu
- Neustálé učení: Učí se z vašich minulých interakcí a postupem času se stávají přesnějšími a efektivnějšími
Role GPT-4 ve vývoji agentů umělé inteligence
AI agenti dosahují své inteligence díky kombinaci hlubokého učení, neuronových sítí a obrovských datových sad, ale jádrem mnoha z těchto systémů jsou GPT (Generative Pre-trained Transformers).
GPT jsou trénovány na obrovském množství textových dat z knih, článků, webových stránek a dalších zdrojů. To jim pomáhá vybudovat základní porozumění jazyku, logice a kontextu. Tato fáze předtrénování dává AI agentům jejich základní inteligenci, což jim umožňuje rozpoznávat vzorce a provádět informované předpovědi.
Klíčovou inovací je zde mechanismus self-attention, který pomáhá AI určit, která slova ve větě (nebo napříč větami) jsou pro sebe navzájem nejrelevantnější. Díky tomu jsou odpovědi koherentnější a lépe zohledňují kontext.
Zde je vysvětleno, proč je GPT-4 základem inteligence AI agentů a jak podporuje využití ChatGPT v reálných aplikacích:
1. GPT-4 poskytuje kontextově citlivé odpovědi
Díky generativní AI dokáže GPT-4 rozpoznat kontext, tón a záměr, díky čemuž jsou interakce přirozené. Ať už jde o zodpovídání složitých dotazů nebo shrnování rozsáhlých zpráv, GPT-4 zajišťuje plynulý průběh konverzace.
📌 Příklad: Jedním z nejvýznamnějších příkladů využití AI je oblast vzdělávání. AI lektor Khan Academy, Khanmigo, využívá GPT-4 k tomu, aby studentům poskytoval personalizované a kontextově citlivé výukové zážitky.
2. GPT-4 si pamatuje, co říkáte
Na rozdíl od předchozích modelů si GPT-4 pamatuje minulé i budoucí interakce v rámci delších konverzací, takže se nemusíte opakovat. Díky tomu jsou AI agenti užitečnější pro probíhající projekty, zákaznickou podporu nebo cokoli, co vyžaduje následné kroky.
📌 Příklad: Zákazník kontaktuje agenta podpory využívajícího AI na Shopify ohledně problému s objednávkou. O týden později se vrací s doplňující otázkou a AI si pamatuje jejich předchozí konverzaci, aniž by bylo nutné opakovat podrobnosti.
3. GPT-4 je skvělý v řešení složitých problémů
GPT-4 je v logickém uvažování a řešení problémů lepší než jeho předchůdci. AI agenti využívající GPT-4 dokážou analyzovat složité scénáře, rozložit problémy na jednotlivé části a poskytovat strukturované, promyšlené odpovědi.
Díky tomu agenti s umělou inteligencí založení na GPT-4 podporují konverzační obchodování s personalizovanými nákupními zážitky, automatizují prodejní procesy a poskytují okamžitou zákaznickou podporu.
📌 Příklad: AI nákupní asistent od Amazonu pomáhá zákazníkům najít oblečení na základě jejich preferencí, čímž činí online nakupování interaktivnějším.
❗️ChatGPT není potřeba. Získejte více LLM modelů v jedné aplikaci!
Chcete desetinásobně zvýšit svou komunikaci a produktivitu?
Seznamte se s Brain MAX – desktopovou aplikací, která sjednocuje AI, vyhledávání a automatizaci napříč všemi pracovními aplikacemi, které používáte. Už žádné přeskakování mezi nesouvislými AI nástroji nebo prohledávání nekonečných záložek.
S Brain MAX získáte produktivitu založenou na hlasovém ovládání, sjednocené vyhledávání napříč všemi vašimi aplikacemi, možnost chatovat s více LLM (ChatGPT, Claude, Gemini a další), vytvářet vlastní AI agenty a okamžitě generovat vlastní reporty – to vše na jednom místě. Snižuje to vaši kognitivní zátěž, eliminuje zpoždění při odhalování rizik a generování reportů a skutečně eliminuje neuspořádanost v oblasti AI.
Pokud jste připraveni na novou éru kontextové AI a plynulé práce, Brain MAX je dalším nástrojem, který prostě musíte mít.
Jak vytvořit AI agenta pomocí ChatGPT
K vytvoření AI agenta s ChatGPT nemusíte být datový vědec. Stačí jen minimální nastavení a můžete začít.
Zde je úvod 👇
Krok 1: Definujte účel svého AI agenta
Než se pustíte do technických detailů, ujasněte si, co má váš AI agent dělat.
Zeptejte se sami sebe:
- Jaké konkrétní úkoly bude můj AI agent řešit? (např. odpovídání na často kladené otázky, zpracování žádostí o podporu, vizualizace dat a shrnování zpráv atd.)
- Kdo ho bude využívat nejvíce? (např. týmy zákaznického servisu, obchodní zástupci, návštěvníci webových stránek)
- Jaký druh dat bude zpracovávat? (např. dotazy zákazníků, interní dokumenty, záznamy v CRM)
- Jak by měl komunikovat? (např. živý chat, hlasový asistent, automatizace e-mailů)
Jakmile budete mít jasně definovaný účel, můžete přejít k technickému nastavení.
💡 Tip pro profesionály: Pokud byste raději vývojový proces úplně přeskočili, v adresáři AI Super Agent Directory od ClickUp najdete agenty připravené k použití, seřazené podle oddělení a případů použití, včetně projektového řízení, marketingu, prodeje, HR a dalších. Můžete je aktivovat ve svém pracovním prostoru, aniž byste museli napsat jediný řádek kódu.
Krok 2: Vyberte si technologický stack
ChatGPT není jediným motorem vašeho AI agenta; k hladkému fungování potřebuje solidní technologickou základnu. Správná kombinace technologií rozhodne o tom, jak dobře bude přinášet výsledky.
Zde je několik věcí, které je třeba zvážit:
- Programování: Python (vhodný pro AI/ML)
- Model NLP: GPT-4 (a vyšší) pro inteligentní odpovědi
- Hosting: Cloudový (AWS, Azure, Google Cloud) nebo vlastní hosting
- Frameworky: LangChain, OpenAI API, FastAPI pro webová rozhraní
- Databáze: PostgreSQL nebo MongoDB
- Integrace: Zapier, ClickUp API pro plynulý pracovní postup
Krok 3: Nastavte svůj model umělé inteligence pomocí ChatGPT
Nyní je čas nakonfigurovat váš model AI. Musíte se připojit k API OpenAI a vyladit model tak, aby odpovídal vašemu použití. Dále se rozhodněte pro tón, nastavte hranice odpovědí a implementujte volání API.
📌 Příklad:
import openai
response = openai.ChatCompletion.create(model="gpt-4", messages=[{"role": "user", "content": "Jaké je dnes počasí?"}])
print(response[“choices”][0][“message”][“content”])
Díky tomu může váš AI agent začít generovat odpovědi na základě uživatelských vstupů.
Krok 4: Trénujte svou AI pomocí vlastních dat
ChatGPT už od začátku ví spoustu věcí. Ale nezná vaše podnikání. Aby byl váš AI agent užitečný, budete ho muset trénovat pomocí dat specifických pro vaše odvětví a pracovní postupy.
Odkud čerpat trénovací data?
📝 Interní znalostní báze : Často kladené otázky, standardní operační postupy a nápověda💬 Záznamy předchozích chatů: Skutečné konverzace se zákazníky (jsou-li k dispozici)🧑🏻💻 CRM nebo systém pro správu ticketů: Supportové tickety, dotazy klientů a řešení
Čím více relevantních dat do ChatGPT zadáte, tím chytřejší a přesnější bude váš AI agent.
🔍 Věděli jste? GPT-2 se učil z 40 miliard textových tokenů z více než 8 milionů webových stránek – všechny pocházely z příspěvků na Redditu, které získaly alespoň tři kladná hodnocení! Zjednodušeně řečeno, pokud lidé považovali příspěvek za natolik zajímavý, že mu dali kladné hodnocení, je možné, že pomohl vycvičit AI, kterou dnes používáte.
🧠 Výhoda ClickUp: Většina AI agentů využívá váš osobní kontext pouze tehdy, když jej ručně zadáte nebo o něj požádáte. To znamená, že pokaždé, když chcete užitečnou odpověď, stále musíte dělat tu těžkou práci – kopírovat kontext, vkládat odkazy a znovu a znovu vysvětlovat svůj pracovní postup.
Právě v tomto ohledu fungují systémy jako ClickUp Super Agents jinak.
Místo toho, aby se AI „trénovala“ jednou a doufalo se, že si to zapamatuje, Super agenti pracují s živým kontextem čerpaným přímo z vašeho pracovního prostoru – vašich úkolů v ClickUp, dokumentů, komentářů, dat CRM a probíhajících projektů.
Místo toho, abyste říkali: „Tady je náš SOP, tady je úkol, tady je kontext…“
Agent již ví:
- Na čem pracujete
- V jaké fázi se úkol nachází
- Kdo se na tom podílí
- O čem se diskutovalo
A reaguje na to v reálném čase.
Výsledek?
Ušetříte si opakované zadávání příkazů a zastaralá trénovací data.
Získáte tak AI, která funguje stejně jako váš tým!
Krok 5: Vytvořte rozhraní AI
Váš AI agent je jen tak dobrý, jak dobře s ním lidé komunikují. Neohrabané rozhraní? Frustrující. Plynulé a intuitivní? Zásadní změna.
Takto to můžete nastavit:
💬 Chatbot: Přidejte si ho do Slacku, Teamsu nebo na svůj web a komunikujte okamžitě📞 Hlasový asistent: Propojte ho s Twilio a zajistěte si telefonickou podporu📧 E-mailová AI: Automatizujte odpovědi přes Gmail nebo Outlook
Vyberte si správné rozhraní na základě zapojení uživatelů a získáte AI, s níž bude interakce přirozená.
🧠 Zajímavost: Moderní AI agenti využívají k vylepšování svých odpovědí učení s posilováním (například RLHF – Reinforcement Learning from Human Feedback). Učí se z interakcí s uživateli a optimalizují tak přesnost, relevanci a zapojení.
Krok 6: Otestujte a optimalizujte svého AI agenta
Jakmile je váš AI agent vytvořen, je třeba otestovat a vylepšit jeho reakce na konkrétní úkoly.
Zde je kontrolní seznam pro testování, který budete potřebovat 👇
|Test
|Co je třeba zkontrolovat
|Proč je to důležité
|Testování jednotek
|Ověřte odpovědi API
|Zajišťuje přesné načítání dat
|Testování uživateli
|Shromažďujte skutečné zpětné vazby od uživatelů
|Zlepšuje uživatelský zážitek a přesnost
|Zpracování chyb
|Otestujte schopnost AI zotavit se z selhání
|Zabraňuje chybám a zmatkům
|Kontrola výkonu
|Optimalizujte rychlost a dobu odezvy
|Zajišťuje plynulou interakci
Krok 8: Nasazení a monitorování
Je čas nasadit svého AI agenta ve dvou reálných scénářích. V závislosti na vašem použití můžete:
- Hostujte jej na AWS/GCP pro aplikace ve velkém měřítku
- Nasadit jej jako nástroj SaaS pro interakci se zákazníky
Svého AI agenta musíte také neustále monitorovat. Jinými slovy:
- Analyzujte zpětnou vazbu a vylepšujte odpovědi AI
- Pravidelně aktualizujte trénovací data
- Přidávejte nové funkce podle potřeb uživatelů
Na základě zpětné vazby neustále vylepšujte výkon svého AI agenta, aby byl chytřejší, rychlejší a užitečnější.
🌟 Bonusový návod: Pokud se vám tento postup zdá složitý, máme pro vás i jednodušší řešení!
Chcete si raději vytvořit vlastního AI agenta za méně než 5 minut? Přepněte na ClickUp Super Agents. Nástroj pro tvorbu Super Agents v přirozeném jazyce to zvládne rychle a snadno!
Jak přizpůsobit ChatGPT pro svého vlastního AI agenta
Takže jste vytvořili AI agenta pomocí ChatGPT – skvělé! Ale generická AI je jako stážista v první den. Zná základy, ale potřebuje školení, aby byla užitečná. Aby fungovala podle vašich představ, přizpůsobte si princip fungování ChatGPT. Zde je podrobný návod:
1. Vyladěte ChatGPT pro svůj konkrétní případ použití
ChatGPT je trénován na obecné znalosti, ale vaše AI potřebuje odborné znalosti v konkrétní oblasti.
- Naučte ho pomocí svých dat: Nahrajte dotazy zákazníků, standardní postupy a předchozí interakce, abyste zvýšili přesnost
- Vylepšete odpovědi: Použijte API pro jemné doladění od OpenAI k přizpůsobení AI vašim obchodním potřebám
Navíc jej můžete propojit s interní dokumentací, znalostními databázemi nebo daty v reálném čase prostřednictvím API, aby byly odpovědi přesné a v souladu s vaší firmou.
2. Vylepšete odpovědi pomocí prompt engineeringu
Někdy platí, že lepší zadání znamená lepší odpovědi. Pokud používáte efektivní systémová zadání, můžete AI navést k generování relevantnějších odpovědí. Například,
❌ „Pověz mi něco o prodeji.“
✅ „Uveďte tři nejúčinnější prodejní strategie B2B SaaS s příklady.“
3. Nastavte ochranná opatření, abyste měli odpovědi AI pod kontrolou
AI je chytrá, ale není dokonalá. Pokud ji nenecháte pod kontrolou, může generovat zavádějící informace. Nastavte mechanismy ověřování faktů, kontrolu délky odpovědí a filtry pro dodržování předpisů, abyste předešli nepřesným nebo riskantním výstupům.
4. Přizpůsobte AI na základě rolí uživatelů
AI by se měla přizpůsobit svému publiku. Zákazníci dostávají jednoduchá vysvětlení, zatímco interní týmy získávají podrobné a cenné informace. Odpovědi založené na rolích činí interakce užitečnějšími a kontextově citlivějšími.
ChatGPT můžete proměnit v výkonného AI agenta, který pro vás skutečně pracuje, a to díky doladění a integraci správných dat. Ale jak jsme slíbili, existuje ještě lepší řešení než agenti ChatGPT, takže čtěte dál.
Proč vytvořit AI agenta s ChatGPT?
Vytvoření vlastního AI agenta s ChatGPT znamená mít asistenta, který mluví vaším jazykem a rozumí vašim pracovním postupům.
Zde je několik důvodů, proč vám vytvoření AI agenta s ChatGPT může pomoci:
1. Vlastní AI, která funguje podle vašich představ
S ChatGPT můžete vytvořit AI agenta, který rozumí vašemu podnikání a zpracovává úkoly podle vašich potřeb. Tento agent funguje jako znalostní agent a využívá logické uvažování k poskytování přesných odpovědí a řešení.
Agent navíc dokáže odpovídat na dotazy zákazníků, provádět kvalifikaci potenciálních zákazníků, pomáhat s onboardováním nebo spravovat žádosti o podporu jako skutečný člen týmu. Vy určujete jeho styl, úroveň detailů a zdroje informací, čímž zajistíte, že bude v souladu s vaší značkou a procesy.
💡 Tip pro profesionály: Než začnete vytvářet svého agenta ChatGPT, připravte si dokument s profilem, který bude obsahovat ideální odpovědi, témata, která se nemají řešit, a pět až sedm ukázkových konverzací. Sdílejte jej s týmem včas, abyste se vyhnuli nekonečnému ladění. Tento jednoduchý krok může zkrátit dobu vývoje o 30–40 %!
2. Nákladově efektivní automatizace
AI agenti ulehčují lidským týmům od velké části práce a snižují provozní náklady. Navíc ChatGPT dokáže zvládat tisíce konverzací současně díky agentům LLM , kteří kombinují výkonné jazykové modely s plánováním a pamětí. To znamená, že firmy mohou růst, aniž by se musely obávat přetížení svých týmů podpory.
3. Stihněte více za méně času
Nikdo netráví rád hodiny administrativními úkoly. Právě tuto mezeru vyplňuje AI agent.
🦾 Automatizujte pracovní postupy → Už žádné ruční přidělování úkolů📊 Vytvářejte okamžité přehledy → AI shrne data během několika sekund🎧 Zpracovávejte interakce se zákazníky → Odpovídejte na dotazy v reálném čase
4. Lepší ochrana osobních údajů a bezpečnost
Používání AI nástrojů třetích stran znamená svěřit svá data jiným. Když si vytvoříte vlastní AI, máte vše pod kontrolou. Jednoduše řečeno:
Osvědčené postupy při vývoji AI agentů
Díky dodržování osvědčených postupů mohou organizace vytvářet vlastní AI agenty, kteří jsou efektivní, uživatelsky přívětiví a zodpovědní.
Klíčové aspekty při vytváření agentů AI
Vytváření agentů umělé inteligence vyžaduje rovnováhu mezi technickou přesností a strategickým plánováním. Zde jsou základní faktory, které je třeba zohlednit:
1. Začněte s jasným cílem
AI agenti jsou nejúčinnější, když jsou navrženi s ohledem na konkrétní cíl.
📌 Příklad: Poskytovatel zdravotní péče, který vytváří AI agenta, by se měl rozhodnout:
- Je to pro plánování schůzek s pacienty?
- Jedná se o asistenta pro lékařský výzkum určeného pro lékaře?
Každý z nich vyžaduje odlišný přístup, trénovací data a odlišnou sadu datově-vědeckých a AI modelů.
💡 Tip pro profesionály: Před programováním svého AI agenta si vytvořte „dokument s rozhodovacím stromem“. Určete všechny možné záměry uživatelů a přesné akce vašeho agenta pro každý scénář. Toto vizuální znázornění pomáhá včas identifikovat potenciální slepé uličky a nekonečné konverzace.
2. Vyberte si správný model umělé inteligence a trénovací data
Ne všechny modely umělé inteligence jsou stejné. Chatbot pro zákaznický servis nepotřebuje stejný model jako systém detekce finančních podvodů založený na umělé inteligenci.
📌 Příklad: Chatbot s umělou inteligencí pro maloobchod by měl být trénován na interakce se zákazníky a často kladené dotazy k produktům. Agent s umělou inteligencí pro kyberbezpečnost by naopak měl být trénován na vzorce podvodného chování a historická data o hrozbách.
3. Zajistěte, aby AI rozpoznávala kontext
AI funguje nejlépe, když rozumí kontextu konverzace. Měla by čerpat informace v reálném čase z vašich interních produktových databází, CRM systémů nebo nástrojů pro řízení projektů, aby mohla poskytovat smysluplné odpovědi.
📮 ClickUp Insight: 24 % lidí uvádí, že chtějí agenty s umělou inteligencí hlavně proto, aby automatizovali nudné úkoly.
Očekává se zde úleva od práce s nízkou přidanou hodnotou, a to je spravedlivé. Pokud agent vyžaduje neustálé nastavování, dohled nebo podněcování, přestává být užitečný a začíná působit jako další práce.
V ClickUp pracují superagenti nepřetržitě na pozadí, aktualizují úkoly, připravují dokumenty a posouvají práci vpřed pomocí stejných nástrojů, které váš tým již používá. Můžete jim poslat soukromou zprávu, pokud potřebujete jednorázovou pomoc, a dokonce je můžete @zmínit v dokumentu, abyste proměnili brainstorming v jasný plán!
Zajištění etických standardů při implementaci agenta AI
Model umělé inteligence, který dodržuje etické standardy, je založen na důvěře a dodržování předpisů. Zde je několik etických standardů, které by měl dodržovat:
- Transparentnost: Uživatelé mají právo vědět, jak se přijímají rozhodnutí, jaká data se používají a kde jsou omezení. Když je AI transparentní, buduje důvěru a pomáhá lidem činit informovaná rozhodnutí o tom, jak s ní komunikují
- Přístup zaměřený na člověka: Umělá inteligence by měla usnadňovat život, nikoli nahrazovat lidský úsudek. Musí být v souladu se základními lidskými hodnotami a být navržena s ohledem na blaho lidí
- Spravedlnost a omezování zaujatosti: AI by měla zacházet se všemi spravedlivě (bez výjimek). Zaujatost v datech může vést k nespravedlivým výsledkům, proto jsou nezbytné neustálé kontroly a rozmanité trénovací sady
- Ochrana soukromí a bezpečnost dat: Osobní údaje jsou osobní z určitého důvodu. Umělá inteligence by měla shromažďovat pouze to, co je nezbytné, zajistit jejich bezpečnost a poskytnout uživatelům kontrolu nad jejich informacemi
Omezení používání ChatGPT jako AI agenta
Ačkoli je ChatGPT výkonným nástrojem umělé inteligence, má několik omezení, pokud je používán jako samostatný agent umělé inteligence. Stručně řečeno, patří mezi ně:
❌ Žádná vestavěná paměť pro uchování kontextu
ChatGPT si nedokáže uchovat kontext při delších interakcích, pokud nevytvoříte vlastní paměťové vrstvy. Pokud ho například požádáte o shrnutí poznámek z několika schůzek, nebude si pamatovat předchozí shrnutí, pokud mu výslovně neposkytnete kontext.
❌ Omezené možnosti provádění úkolů
Ačkoli ChatGPT dokáže generovat obsah a poskytovat doporučení, bez externích integrací nemůže přímo provádět akce, jako je odesílání e-mailů, plánování schůzek nebo aktualizace stavu úkolů.
❌ Možnost nepřesných odpovědí
U ChatGPT se často vyskytuje jev „halucinace“, což znamená, že někdy generuje zavádějící, nesprávné nebo nesmyslné odpovědi, zejména v komplexních nebo technických oblastech.
Použijte ClickUp jako alternativu k ChatGPT
Pokud chcete vytvořit AI agenta s ChatGPT, pravděpodobně vás zajímá, jak zefektivnit vaše pracovní postupy. Proč se ale trápit s vytvářením něčeho od nuly nebo s řešením více agentů?
Seznamte se s ClickUp, prvním konvergovaným pracovním prostorem s umělou inteligencí na světě. ✅
Spojuje řízení projektů, správu znalostí a chat do jednoho výkonného pracovního prostoru – vše urychlené automatizací a vyhledáváním pomocí umělé inteligence nové generace.
Místo spoléhání se na samostatné nástroje AI představuje ClickUp Super Agents – AI spolupracovníky, kteří pracují přímo ve vašem pracovním prostoru a využívají kontext v reálném čase z vašich úkolů, dokumentů, chatů a pracovních postupů.
Super agenti, pohánění technologií ClickUp Brain (nativní inteligentní vrstva v ClickUp), jsou navrženi tak, aby pomáhali týmům automatizovat pracovní postupy a provádět úkoly, aniž by bylo nutné programovat nebo konfigurovat složité systémy.
Zatímco ClickUp Brain funguje jako inteligentní kopilot, který pomáhá s prioritizací úkolů, generováním obsahu a shrnováním klíčových informací, Super agenti jdou nad rámec pouhé pomoci – provádějí za vás kompletní pracovní postupy.
Máme na mysli následující:
S ClickUp Brain můžete:
- Získejte rychlé souhrny svých úkolů v ClickUp, hlasových a video klipů v ClickUp a konverzací, abyste byli vždy v obraze, aniž byste museli vše číst nebo prohlížet.
- Zrychlete psaní generováním e-mailů, zpráv nebo brainstormingem nápadů přímo v ClickUp
- Soustřeďte se na úkoly s velkým dopadem na základě termínů a pracovní zátěže vycházející z poznatků založených na umělé inteligenci
- Získejte klíčové informace o projektu z úkolů, poznámek a dokumentů během několika sekund
S ClickUp Super Agents můžete:
- Hladké řízení předávání projektů: Jakmile je úkol označen jako dokončený, automaticky spusťte další krok, informujte příslušnou osobu a aktualizujte závislosti
- Buďte vždy o krok napřed před termíny: Analyzujte úkoly ve svém pracovním prostředí a označte ty, které jsou ohroženy – poté automaticky změňte jejich priority nebo přiřaďte následné úkoly
- Zvládněte opakující se pracovní postupy bez ručního nastavování: Například generujte týdenní zprávy, stahujte aktualizace z úkolů a sdílejte souhrny se zainteresovanými stranami
- Proveďte specializovaný pracovní postup od začátku do konce: Vezměte si zadání kampaně → vygenerujte návrh → přiřaďte recenzenty → aktualizujte stavy podle přicházející zpětné vazby
- Proměňte záznam schůzky nebo konverzaci v chatu v plán připravený k realizaci: Automaticky vytvářejte úkoly, podúkoly, odpovědné osoby a termíny na základě toho, o čem se diskutovalo
🤝 Případová studie: Jak společnost Bell Direct zvýšila provozní efektivitu o 20 % díky superagentům ClickUp
Provozní tým společnosti Bell Direct trávil příliš mnoho času „prací o práci“. Denně přicházelo více než 800 e-mailů od klientů a každá zpráva musela být ručně přečtena, zařazena do kategorie, upřednostněna a přesměrována – což zpomalovalo týmy a vyvíjelo tlak na kvalitu služeb.
Místo přidání dalšího bodového řešení společnost Bell Direct centralizovala své operace v ClickUp a nasadila AI superagenta, kterému říkají Delegator. Agent funguje jako autonomní člen týmu, čte každý příchozí e-mail, klasifikuje jeho naléhavost a kontext a v reálném čase směruje práci správné osobě – bez lidského zásahu.
🔑 Výsledek: 20% zvýšení provozní efektivity, uvolnění kapacit odpovídajících dvěma zaměstnancům na plný úvazek a rychlejší a konzistentnější zákaznický servis v širokém měřítku.
Chcete dosáhnout stejných výsledků pro sebe a svůj tým?
ClickUp však nekončí jen u toho. Kromě automatizace založené na umělé inteligenci také usnadňuje komunikaci v týmu díky ClickUp Chat. Je to chybějící kousek skládačky pro týmy, které jsou unavené přeskakováním mezi aplikacemi jen proto, aby stíhaly pracovní konverzace.
Místo používání samostatných nástrojů pro chat a správu projektů spojuje ClickUp vše pod jednou střechou – takže můžete komunikovat, plánovat a jednat na jednom místě.
Zde je průvodce aplikací ClickUp Chat:
- Konverzaci lze okamžitě převést na úkol: Už žádné momenty typu „Zapiš si tenhle úkol“. Stačí jediným kliknutím převést jakoukoli zprávu na úkol
- Vše zůstává propojené: Konverzace se automaticky propojují s úkoly, dokumenty a dalšími diskusemi, takže nikdy neztratíte kontext
- Brain vám kryje záda: Potřebujete rychlou odpověď? ClickUp Brain vám může navrhovat odpovědi, shrnout dlouhé konverzace a dokonce automaticky vytvářet úkoly z konverzací
- Hovory s okamžitými výstupy: Zahajte hlasový nebo videohovor pomocí SyncUps v chatu a AI agent ClickUp pro vás automaticky vygeneruje shrnutí a úkoly k provedení
Automatizace založená na umělé inteligenci a plynulý chat jsou sice skvělé, ale co se stane, když se topíte v roztříštěných dokumentech, zapomenutých úkolech a nekonečných silách znalostí?
Místo prohledávání starých zpráv nebo klikání v nekonečných složkách využijte funkce AI Knowledge Managementu v ClickUp k uspořádání, vyhledání a zobrazení správných informací přesně v okamžiku, kdy je potřebujete.
Na rozdíl od tradičních AI agentů, kteří pasivně reagují na podněty, ClickUp poskytuje centralizované znalostní centrum poháněné umělou inteligencí, které aktivně organizuje, aktualizuje a vyhledává informace napříč vaší pracovní stanicí.
Díky němu získáte:
- Automatizovaná strukturalizace obsahu: ClickUp inteligentně kategorizuje a označuje firemní informace, což usnadňuje vyhledávání a využívání dat v případě potřeby
- Aktualizace znalostí v reálném čase: Brain navrhuje vylepšení a zajišťuje, že dokumenty zůstávají přesné a aktuální
- Odpovědi s ohledem na kontext: Na rozdíl od ChatGPT, který vyžaduje opakované zadávání, ClickUp Brain vyhledává odpovědi na základě strukturovaných dat ve vašem pracovním prostoru
Udržujte práci efektivní a kontextovou s ClickUp
Jistě, vytvoření AI agenta s ChatGPT zní vzrušující. Ale u AI nejde jen o zodpovídání otázek; jde o to, aby práce byla chytřejší, rychlejší a lépe organizovaná.
S ChatGPT získáte skvělého AI asistenta. Ale s ClickUp Brain a ClickUp Super Agents? Získáte AI, která skutečně rozumí vašemu pracovnímu postupu. Nejenže generuje odpovědi – zcela automatizuje úkoly bez nutnosti ručního zadávání, organizuje znalosti a zajišťuje, že máte správné informace přesně v okamžiku, kdy je potřebujete.
Pokud hledáte chytřejší způsob práce, při kterém vám AI pomůže zvládnout více úkolů, aniž byste museli neustále zadávat kontext, je ClickUp tím pravým řešením.
