13 bezplatných šablon pro prezentaci projektů

Prezentace projektů mohou někdy působit jako nudná záležitost. Znáte to – dlouhé snímky, nekonečné seznamy bodů a ten jeden člověk, který trvá na tom, že přečte každé slovo.
Ještě horší je, když jste to vy, kdo je terčem zívání a nezaujatých pohledů. Trávíte spoustu času navrhováním prezentace na tradičních platformách, jako jsou Microsoft PowerPoint a Google Slides – a to zcela zbytečně.
Co když změna bezplatné šablony prezentace lépe upoutá pozornost vašeho publika?
Máte štěstí. Shromáždili jsme 13 bezplatných šablon prezentací, které vám ušetří čas a pomohou vám realizovat vaše nápady stylově a s elegancí. (Spoiler alert: Není třeba mít diplom z grafického designu!)
Co jsou šablony pro prezentace projektů?
Šablona prezentace projektu je předem navržený rozvržení snímků, které slouží jako základ pro vytváření přehledných a vizuálně atraktivních prezentací. Tyto šablony vám pomohou představit cíle, průběh a výsledky vašeho projektu.
👀Věděli jste? 92 % zaměstnavatelů dnes očekává, že zaměstnanci na pozicích mimo oblast designu budou mít základní designové dovednosti, aby mohli efektivně komunikovat.
Tyto předem připravené šablony PowerPointu nebo prezentace obsahují vestavěná kreativní rozvržení, možnosti barevné palety a sekce pro text, obrázky, grafy a grafiku. Můžete tak vytvořit úžasnou prezentaci, aniž byste si museli lámat hlavu!
Ať už používáte PowerPoint, Google Slides, Pitch nebo jakékoli jiné nástroje, díky těmto šablonám nemusíte začínat od nuly.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší prezentační nástroje pro vytváření poutavých prezentací
Co dělá šablonu prezentace projektu dobrou?
Zjednodušeně řečeno, dobrá šablona je taková, která se snadno používá a pomůže vám vytvořit prezentaci několika kliknutími. Zde je však několik klíčových funkcí, díky nimž je šablona efektivní:
- Přizpůsobení: Měli byste být schopni snadno upravovat text, obrázky a grafy tak, aby vyhovovaly vašim obchodním prezentacím.
- Profesionální design: Musí mít čistý, profesionální vzhled s vyváženou paletou barev, která ladí s identitou vaší značky.
- Vizualizace dat: Šablona musí být schopna prezentovat data pomocí grafů, infografik a poutavých vizuálních prvků, aby byly prezentace zajímavější.
- Snadné použití: Šablona by měla být kompatibilní, aby fungovala hladce s platformami jako Microsoft PowerPoint, Google Slides nebo dokonce Canva.
- Relevance: Měla by odpovídat vašemu odvětví, publiku a cílům. Šablona navržená pro společnost zabývající se plánováním akcí nemusí být nejvhodnější pro investičního poradce.
🧠 Zajímavost: Výraz „Death by PowerPoint“ (Smrt PowerPointem) se stal populárním na počátku 21. století jako kritika špatně navržených a příliš textově nabitých snímků, které nudily publikum. Vedlo to k hnutí podporujícímu vizuální vyprávění v prezentacích.
13 šablon pro prezentaci projektů
Zde jsou naše doporučené šablony snímků, díky kterým bude vytváření a prezentování prezentací pro vás zábavou!
1. Šablona prezentace ClickUp
Vytvoření dokonalé prezentace v PowerPointu (existuje vůbec něco takového?) může trvat hodiny. A pak je tu ještě šance, že vám i tak bude připadat, že není dost dobrá.
Ale co kdybyste mohli přeskočit chaos a přejít rovnou k propracované, profesionální prezentaci? S ClickUp, aplikací pro vše, co souvisí s prací, je to možné.
Šablona prezentace ClickUp je ideálním pomocníkem pro všechny, kteří jsou unaveni zápasením se sada snímků.
Ať už prezentujete čtvrtletní zprávy nebo připravujete další prezentaci, tato šablona vám bude oporou.
Postupujte takto:
- Začněte okamžitě s předem připravenou strukturou a přizpůsobte ji svému stylu a sdělení.
- Udržujte všechny úkoly související s prezentací na jednom místě – sledujte pokrok pomocí Ganttova diagramu, nastavujte vlastní stavy a spravujte všechny snímky bez námahy.
- Spolupracujte se svým týmem na prezentačních materiálech v reálném čase pomocí ClickUp Docs, komentářů, reakcí a štítků priorit.
- Prozkoumejte různé zobrazení, jako je průvodce pro začátečníky a prezentační tabule, které vyhovují vašim potřebám v oblasti plánování.
🎨 Ideální pro: Projektové manažery, vedoucí týmů a profesionály pracující v dynamickém prostředí, kteří hledají efektivní alternativy šablon PowerPointu.
2. Šablona plánovače projektů ClickUp
Co kdybyste mohli vytvářet prezentace a plánovat projekty na jedné platformě? Šablona ClickUp Project Planner vám nepomůže jen s vytvořením plánu projektu, ale také s jeho správou.
Tato šablona se může rovnat jakémukoli sofistikovanému softwarovému nástroji pro plánování projektů – ale je určena pro začátečníky. Pomůže vám spravovat celý projekt pomocí vytváření úkolů, správy termínů a 10 vlastních polí, jako jsou rizika a zbývající rozpočet, pro sledování důležitých informací.
Tuto šablonu použijte k:
- Sdílejte nápady v Docs, přidělujte úkoly, vkládejte komentáře a připojujte soubory.
- Sledujte úkoly pomocí stavů pokroku, jako jsou Dokončeno, Probíhá, Pozastaveno a K provedení.
- Využijte šest vlastních zobrazení v ClickUp, jako jsou projektové aktivity, sledování rozpočtu a itineráře, a spravujte každý detail bez nutnosti přepínání mezi aplikacemi.
- Pomocí kanbanových tabulek a Ganttových diagramů můžete odhalit úzká místa, spravovat závislosti a dodržovat harmonogram.
🎨 Ideální pro: Týmy, které hledají šablony pro přehled projektů, aby mohly plánovat a spravovat celé projekty na jedné platformě pro spolupráci.
Mám dvakrát týdně schůzky se svou nadřízenou a pro náš program používáme ClickUp. Cítím se více v obraze, protože všechny moje žádosti o akce a prezentace jsou zde, spolu s aktuálním indikátorem stavu, který si může zkontrolovat.
Mám dvakrát týdně schůzky se svou nadřízenou a pro náš program používáme ClickUp. Cítím se více v obraze, protože všechny moje žádosti o akce a prezentace jsou zde, spolu s aktuálním indikátorem stavu, který si může zkontrolovat.
3. Šablona pro reporting projektů ClickUp
Prezentace a projekty mají své vzestupy a pády. Chyby však lze vždy napravit – a to pouze v případě, že provádíte řádné projektové reportování.
Šablona ClickUp Project Reporting Template je šablona připravená k vyplnění, která vám poskytne přehled o klíčových ukazatelích výkonnosti projektu a jeho celkovém výkonu, což usnadňuje identifikaci oblastí, které vyžadují pozornost.
Proto potřebujete tuto šablonu:
- Pomocí časové osy aktivit vytvořte vizuální znázornění naplánovaných aktivit s jejich úrovněmi priority.
- Pomocí funkce „Aktivity s nesplněnými termíny“ identifikujte úkoly, které nebyly splněny v termínu, a přidejte opravy, které je třeba provést.
- K sledování pokroku použijte vlastní stavy v ClickUp, jako jsou „Na dobré cestě“, „Pozastaveno“, „Zpožděno“ a „Dokončeno“.
🎨 Ideální pro: Týmy a projektové manažery, kteří chtějí sledovat a monitorovat svůj výkon, aby mohli činit informovaná rozhodnutí vedoucí k lepším výsledkům.
📖 Přečtěte si také: Šablony pro řízení projektů zdarma
4. Šablona plánu projektu ClickUp
Šablonu ClickUp Project Roadmap Template považujte za svůj švýcarský nůž pro vývoj produktů, řízení projektů a dokonce i pro vytváření působivých prezentací!
Poskytují vám dokonalý plán pro realizaci úspěšných projektů s funkcemi pro sledování pokroku, stanovení priorit úkolů a efektivní spolupráci s vaším týmem.
Tato šablona vám pomůže:
- Sledujte vývoj svých projektů pomocí pěti vlastních stavů, jako jsou „Nezahájeno“, „Probíhá“ a „Zrušeno“.
- Zlepšete spolupráci týmu tím, že budete všechny informace uchovávat na jednom místě pomocí čtyř vlastních polí.
- Použijte šest dynamických zobrazení a předem připravené čtvrtletní seznamy, abyste měli všechny relevantní informace o projektu přesně tam, kde je potřebujete.
- Rozhodněte, které milníky projektu si zaslouží být v centru pozornosti na vaší příští schůzce, a stanovte jejich priority.
🎨 Ideální pro: Projektové manažery, kteří řídí složité projekty a chtějí zlepšit svůj pracovní postup a spolupráci, aby zachovali přehlednost v průběhu celého životního cyklu vývoje produktu.
📖 Přečtěte si také: Vytvořte úspěšnou prezentaci pro klienta: tipy, triky a strategie
5. Šablona ClickUp Project Tracker
Výměna e-mailů typu „Ahoj, jak to vypadá s návrhem?“ může být velmi rychle vyčerpávající. Sledování projektů ve sdíleném, centralizovaném pracovním prostoru nejen zlepšuje komunikaci, ale také vám pomáhá efektivněji plánovat další kroky.
📮ClickUp Insight: Typický znalostní pracovník musí pro vykonání své práce komunikovat v průměru se 6 lidmi. To znamená, že každý den musí kontaktovat 6 klíčových osob, aby shromáždil nezbytné informace, sladil priority a posunul projekty vpřed.
Je to skutečný problém – neustálé sledování, zmatek s verzemi a nedostatečná viditelnost snižují produktivitu týmu. Centralizovaná platforma, jako je ClickUp, tento problém řeší tím, že vám okamžitě poskytuje kontext.
Šablona ClickUp Project Tracker je dokonalým nástrojem pro určení efektivity vašeho aktuálního pracovního postupu a jeho zefektivnění a zviditelnění.
S touto šablonou můžete:
- Přidejte členy týmu, aby všichni měli aktuální informace.
- Sledujte každý krok projektu pomocí pěti vlastních stavů, jako jsou uzavřeno, návrh a nekvalifikovaný zájemce.
- Pomocí zobrazení seznamu nebo tabule získáte přehled o všech aktivitách projektu s přiřazenými osobami, termíny, prioritami úkolů a podúkoly.
🎨 Ideální pro: Projektové manažery a vzdálené týmy, které hledají lépe zvládnutelné způsoby spolupráce na projektech.
💡Tip pro profesionály: Ať už sledujete více projektů, pracujete s mezifunkčním týmem nebo se prostě snažíte udržet přehled o svém seznamu úkolů, projektové panely vám usnadní spolupráci na projektových zprávách a prezentacích.
6. Šablona plánu implementace projektu ClickUp
Víte, jak to chodí: některé projekty začínají silnou myšlenkou, ale ztratí se v překladu nebo špatném provedení a končí zklamáním a nízkou morálkou týmu.
Šablona plánu implementace projektu ClickUp je tu, aby vám (a vašemu duševnímu zdraví) ušetřila práci. Rozděluje každý cíl, časový plán a zdroje na malé úkoly, takže nic nezůstane opomenuto. Neexistuje lepší způsob, jak prezentovat svůj plán!
Zde je několik důvodů, proč tuto šablonu potřebujete:
- Spolupracujte v ClickUp Docs na vytváření projektových briefů, zaznamenávání cílů nebo společné práci na zprávách o postupu v reálném čase.
- Vlastní stavy, jako například „Probíhá“ a „Vyžaduje kontrolu“, udržují úkoly a návrhy prezentací přehledné a zajišťují jejich postup.
- Nastíňte klíčové milníky pomocí Ganttových diagramů.
- Sledujte informace o rozpočtu, výdajích a dokonce i úkolech pomocí více než 10 vlastních polí.
🎨 Ideální pro: Vedoucí týmů a manažery, kteří hledají nástroje pro efektivní plánování, rozvrhování a realizaci projektů.
7. Šablona tabule ClickUp Project Roadmap
Řízení projektu bez plánu je jako jízda bez GPS – jistě, možná se tam dostanete, ale ne bez několika špatných odboček a bouřlivých debat.
Šablona ClickUp Project Roadmap Whiteboard Template vám pomůže efektivně vizualizovat vaše projekty od návrhu až po dokončení. Poskytuje jednoduchý způsob plánování, sledování a spolupráce na cílech projektu a zároveň informuje všechny zúčastněné strany. Díky své vizuální bohatosti je také účinným prezentačním nástrojem!
Toto jsou funkce, díky kterým tato šablona vyniká:
- ClickUp Whiteboards vám umožní vizualizovat celý plán s vaším týmem v reálném čase. Společně upravujte plány, přeměňujte nápady na proveditelné úkoly, získejte okamžitou zpětnou vazbu a bavte se!
- Díky integrovaným funkcím označování, podúkolů a štítků priorit se nic neztratí.
- Zobrazení plánu projektu nabízí komplexní přehled o celém projektu, což je skvělé pro informování zainteresovaných stran.
- Milníky ClickUp vám pomohou zmapovat klíčové body pokroku v průběhu celého projektu.
🎨 Ideální pro: Týmy, které chtějí zjednodušit své pracovní postupy a upřednostnit týmovou spolupráci pro efektivní projekty.
🧠 Zajímavost: Zadní projektory, které byly kdysi nezbytnou součástí kancelářských prezentací, byly poprvé vyvinuty v 40. letech 20. století pro vojenský výcvik během druhé světové války. V 50. letech se staly nástrojem pro firemní použití.
8. Šablona ClickUp Elevator Pitch
V ideálním případě máte při prezentaci méně než 30 sekund na to, abyste upoutali pozornost posluchačů. Šablona ClickUp Elevator Pitch Template vám pomůže využít každou vteřinu. Pomůže vám vytvořit poutavé a působivé prezentace, které lidé budou poslouchat, místo aby předstírali, že telefonují.
Tato šablona zajistí, že vaše sdělení bude jasné, stručné a poutavé, ať už se jedná o pracovní pohovory, prezentace startupů nebo uvedení produktů na trh.
Tuto šablonu použijte k:
- Nastíňte svou hodnotovou nabídku, klíčové výhody a neodolatelný háček – ideální pro názvy snímků nebo poznámky řečníka s
- Vytvořte si prezentaci v ClickUp Docs s působivými vizuálními prvky a strukturovanými sekcemi, které se promění v poutavé prezentační snímky.
- Seznamte si poslední pokyny pro zkoušku pomocí kontrolních seznamů v ClickUp – protože i ty nejlepší prezentace vyžadují sebevědomé podání.
🎨Ideální pro: Firmy a uchazeče o zaměstnání, kteří chtějí prezentovat své nápady a sebevědomě upoutat pozornost publika.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší nástroje pro tvorbu prezentací s umělou inteligencí pro PowerPoint
9. Šablona prodejního argumentu ClickUp
Prodejní prezentace, která nedokáže oslovit publikum, je prostě promarněnou příležitostí. Šablona prodejní prezentace ClickUp vám pomůže tuto příležitost využít naplno. Použijte ji k vytvoření přesvědčivých a poutavých prezentací, které skutečně přinesou výsledky (a možná i úsměv).
Ať už představujete produkt, službu nebo další velký nápad, tato šablona zajistí hladký, organizovaný a dokonalý průběh prezentace.
Použijte je k:
- Spolupracujte se svým týmem na vytváření prezentací a sledujte jejich postup pomocí vlastních stavů, jako jsou Návrh a Konečná revize.
- Získejte zpětnou vazbu od zainteresovaných stran a týmu v reálném čase na ClickUp Docs.
- Využijte pokročilé funkce pro správu projektů, jako je nahrávání obrazovky, společná editace a další.
- Vytvářejte vlastní oznámení pro úkoly pomocí automatizací ClickUp.
🎨 Ideální pro: Prodejní týmy, které chtějí vytvářet standardizované a efektivní prezentace pro všechny důležité schůzky a zároveň zlepšit svůj prodejní workflow.
👀 Věděli jste, že: V roce 1955 vznikla Guinnessova kniha rekordů jako propagační materiál pro prodej piva Guinness. Byla tak populární, že se stala každoročně vydávanou knihou, která již neměla nic společného s prodejem piva.
10. Šablona ClickUp Annual One Pager
Pokud se vaše roční cíle podobají novoročním předsevzetím – v lednu jsou ambiciózní, ale v březnu už na ně zapomenete – zde je šablona, která vám pomůže.
Šablona ClickUp Annual One Pager Template udržuje vaše velké plány živé a prosperující po celý rok! Je to dokonalý nástroj pro stanovení cílů projektu a přijetí praktických opatření, aniž byste se utopili v tabulkách.
Takto vám to pomůže:
- Kategorizujte cíle a klíčové podrobnosti pomocí vlastních polí, abyste mohli přidávat klíčové podrobnosti pro sledování pokroku, aniž byste museli hrát detektiva.
- Vizualizujte cíle pomocí vlastních zobrazení, jako je Ganttovo zobrazení a kalendářové zobrazení, abyste měli vždy aktuální informace o časových osách.
- Pomocí automatizací nastavte dlouhodobé úkoly a přidávejte komentáře, abyste věděli, co jste si představovali.
- Plánujte krátkodobé i dlouhodobé cíle pomocí ClickUp Goals.
🎨 Ideální pro: Týmy, které chtějí trávit méně času mikromanagementem a více času dosahováním svých ambiciózních cílů pomocí strategického sladění.
11. Šablona ClickUp pro výsledky analýzy dat
Správa dat není zrovna nejzábavnější částí projektů, že? V jednu chvíli analyzujete čísla a v další jste zavaleni tabulkami a přemýšlíte, zda „12345“ je datový bod nebo váš bankovní PIN.
Šablona ClickUp Data Analysis Findings Template (Zjištění analýzy dat ClickUp) dělá z dat méně matematický problém a více příběh, který můžete skutečně vyprávět (a zahrnout do prezentací!).
Jak je používat:
- Ukládejte všechna data, včetně demografických údajů o zákaznících, návštěvnosti webových stránek, prodejních čísel, průzkumů zpětné vazby a dalších, pomocí tabulkového zobrazení.
- Pomocí zobrazení tabule můžete navrhnout vizuální znázornění výsledků analýzy.
- Rozdělte svá data do různých vlastních polí, aby váš tým a zainteresované strany měli všichni stejné informace.
🎨 Ideální pro: Týmy, které chtějí přeměnit surová data na praktické poznatky, které jim pomohou činit informovaná obchodní rozhodnutí.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší softwarové nástroje pro plánování projektů
12. Šablona dokumentu obchodního plánu ClickUp
Vytváříte svůj první obchodní plán a nevíte, jak dál? Šablona dokumentu obchodního plánu ClickUp nabízí jednoduchý přístup k organizaci a prezentaci klíčových obchodních informací.
Ať už se snažíte zaujmout investory nebo jen vymýšlíte, jak ovládnout svět (nebo alespoň svůj obor), tato šablona pro zahájení projektu vám pomůže udržet vše organizované, přehledné a připravené k prezentaci.
Tato šablona vám pomůže:
- Shromážděte všechny informace, které chcete zahrnout, do centralizovaného dokumentu ClickUp Doc, ke kterému má váš tým snadný přístup.
- Rozdělte proces tvorby na zvládnutelné úkoly.
- Zvýrazněte klíčové části pomocí vlastních polí, jako jsou finance, marketing a strategie, aby se váš plán četl jako příběh, jehož součástí chce být každý, a ne jako učebnice.
- Sledujte všechny své prezentace pomocí připomínek nebo použijte zobrazení Ganttova diagramu ClickUp ke sledování časových os.
🎨 Ideální pro: Nové podnikatele nebo týmy, které chtějí efektivně komunikovat své strategie a cíle s důrazem na srozumitelnost a spolupráci.
13. Šablona návrhu inženýrského projektu od Slidesgo
Potřebujete rychle připravit návrh pro urgentní schůzku? Šablona návrhu technického projektu od Slidesgo vám pomůže vytvořit přesvědčivou prezentaci pro klienta a bez námahy zdůraznit vaše nápady.
Stačí si stáhnout a přizpůsobit návrh pomocí aplikace Google Slides, PowerPoint nebo Canva a navrhnout jej.
Toto od nich můžete očekávat:
- 100% editovatelné snímky, které vám umožní upravit text, obrázky a rozvržení podle vašich potřeb.
- Více než 500 přizpůsobitelných ikon od Flaticon pro vizuální znázornění vašich projektových nápadů.
- Integrované grafy a časové osy pro přehledné a stylové zobrazení dat vašeho projektu.
- Snímek s poděkováním pro uvedení zdrojů a snímek se zdroji s odkazy na všechny prvky použité v prezentaci.
🎨 Ideální pro: Profesionály, kteří chtějí vytvořit vizuálně atraktivní návrh projektu pro klienty pomocí profesionálně navržených šablon.
💡Tip pro profesionály: Tyto šablony jsou dobrým výchozím bodem, ale snažte se, aby vaše prezentace byly interaktivní. Povzbuďte publikum, aby se zapojilo, kladlo otázky nebo sdílelo své názory, a vytvořte tak zdravou diskusi, do které se všichni budou cítit zapojeni.
Snímky, přehledy a dokončování úkolů s ClickUp
Prezentace nejsou jen hezké snímky – jsou příležitostí inspirovat, přesvědčit a zanechat trvalý dojem. Pokud však od prezentací projektů očekáváte více, platforma pro správu projektů ClickUp je pro vás tou správnou volbou. Pomůže vám vytvářet prezentace, spravovat celé projekty, sledovat pokrok a spolupracovat v reálném čase, a to vše na jednom místě.
Od prezentace nových nápadů a sdílení zpráv, přes plánování akcí až po uvádění produktů na trh – ClickUp vám usnadní život v každé fázi procesu.
Zaregistrujte se a získejte bezplatný účet ClickUp, abyste mohli spravovat své projekty a smysluplně prezentovat jejich dopad!