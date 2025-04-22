Bezplatné šablony formulářů s informacemi o zaměstnancích

Začlenění nových zaměstnanců není tak jednoduché, jak se zdá. Zaměstnanci musí vyhledat a vyplnit nekonečné množství dokumentů, absolvovat zaškolení a seznámit se s fungováním kanceláře (včetně toho, kde se nachází tolik potřebný kávovar).
Pro personalisty a majitele firem to však znamená zápasit s hromadami papírování spojeného se zaškolováním nových zaměstnanců.
Překvapivě 58 % společností přiznává, že během zapracování nových zaměstnanců tráví více času procesy a papírováním než samotnou zkušeností zaměstnanců.
Existuje však něco, co by tento proces ještě více zjednodušilo a zrychlilo: šablony formulářů s informacemi o zaměstnancích, které poskytují rámec pro shromažďování dat. Tyto šablony zjednodušují sběr dat, organizují záznamy o zaměstnancích a zajišťují, že jsou k dispozici všechny klíčové informace.
V tomto článku vám představíme 16 bezplatných šablon formulářů s informacemi o zaměstnancích, které vám pomohou urychlit proces přijímání nových zaměstnanců. Pojďme na to!
Co je šablona formuláře s informacemi o zaměstnancích?
Je velmi pravděpodobné, že údaje o nových zaměstnancích budou roztříštěny v e-mailech a tabulkách.
Proto se zkušení personalisté spoléhají na šablonu formuláře s informacemi o zaměstnancích, předem připravený dokument, který zjednodušuje shromažďování a organizování informací o zaměstnancích. Tento formulář pokrývá všechny podstatné údaje: osobní údaje, kontaktní informace, kontakty pro případ nouze, údaje související s prací a v případě potřeby také vzdělání.
Zároveň to v podstatě eliminuje nutnost dohledávat chybějící informace od nových zaměstnanců – od samého začátku máte k dispozici přehledné a standardizované záznamy o zaměstnancích.
Přečtěte si také: 10 bezplatných šablon příruček pro zaměstnance ve formátu Word a ClickUp
Klíčové součásti formuláře s informacemi o zaměstnancích
Personální oddělení je ze zákona odpovědné za správu a ochranu údajů zaměstnanců; nesplnění této povinnosti může mít za následek vážné sankce.
Co je na tom složité? Ruční zpracování velkého množství informací o zaměstnancích není snadný úkol a při přijímání nových zaměstnanců s sebou nese řadu výzev.
Přechod na formulář s informacemi o zaměstnancích tento proces zjednodušuje. Pomáhá zachytit všechny podstatné údaje o nových zaměstnancích, zajišťuje hladké zapracování a udržuje záznamy o zaměstnancích organizované a snadno spravovatelné.
Zde je stručný přehled jeho klíčových částí:
|Sekce
|Zaznamenané údaje
|Osobní údaje
|Celé jméno, adresa, telefonní číslo, e-mail, datum narození a státní příslušnost
|Údaje o zaměstnání
|Pracovní pozice, oddělení, datum nástupu, jméno nadřízeného a identifikační číslo zaměstnance
|Kontaktní údaje pro případ nouze
|Jméno kontaktní osoby v případě nouze, telefonní číslo, vztah a alternativní kontakt
|Informace o daních a platbách
|Údaje o bankovním účtu, daňové formuláře, struktura platu a přihlášení k benefitům
|Další pole
|Vzdělání, certifikáty, dokumenty jako pas nebo pracovní povolení
Chybějící údaje mohou vést k problémům s dodržováním předpisů nebo k nočním můrám při výplatě mezd. Proto nová šablona formuláře s informacemi o zaměstnancích zajišťuje, že vše je přehledně uspořádáno, aktuální a v případě potřeby dostupné.
Přečtěte si také: Zefektivněte personální agendu: 10 nejlepších softwarů pro správu databáze zaměstnanců
16 šablon formulářů s informacemi o zaměstnancích
Samozřejmě můžete vytvořit formulář s informacemi o zaměstnancích úplně od začátku, ale proč vynalézat kolo, když to není nutné?
Zde je 16 bezchybných šablon, které vám výrazně usnadní práci v oblasti lidských zdrojů.
1. Šablona formuláře ClickUp
Představte si, že se blíží první den nového zaměstnance a vy jste zahlceni sháněním základních údajů, jako je datum nástupu, kontakty pro případ nouze a bankovní údaje.
Šablona formuláře ClickUp vám ušetří stres tím, že vám pomůže vytvořit přehledné a organizované formuláře během několika minut. Díky funkci ClickUp Custom Fields, která zahrnuje vše od osobních údajů po specifika pracovní pozice, shromažďuje všechny důležité informace o zaměstnancích přesně a bezpečně.
Ještě lepší je, že odpovědi jsou automaticky tříděny a připraveny k akci, takže můžete přeskočit ruční následné kroky a soustředit se na hladký průběh zapracování nových zaměstnanců.
✨ Ideální pro: personální týmy, které řídí zapracování nových zaměstnanců, a všechny, kteří chtějí zjednodušit shromažďování a organizování základních informací o zaměstnancích.
2. Šablona formuláře pro hodnocení zaměstnanců ClickUp
Buďme upřímní – hodnocení zaměstnanců může být pro personální oddělení i manažery nepříjemnou povinností.
Tento proces může být někdy velmi náročný, protože zaměstnanci musí zpracovávat mnoho dokumentů, snažit se zapamatovat si klíčové milníky výkonu a zajistit spravedlivé podmínky.
K tomu slouží bezplatná šablona formuláře pro hodnocení zaměstnanců ClickUp. Zjednodušuje hodnocení výkonu díky strukturovanému, uživatelsky přívětivému formátu, který zachycuje vše, co potřebujete – rychle a přesně.
Šablona usnadňuje shromažďování cenné zpětné vazby, identifikaci oblastí, které je třeba zlepšit, a sledování individuálního pokroku v průběhu času. Vlastní pole vám umožňují zahrnout podrobnosti, jako jsou pracovní pozice, úspěchy a oblasti, které je třeba zlepšit, a zajistit tak konzistentní, spravedlivé a cílené hodnocení.
✨ Ideální pro: personální týmy a manažery, kteří chtějí usnadnit hodnocení zaměstnanců, zlepšit sledování výkonu a vytvořit spravedlivý a konzistentní proces hodnocení, který skutečně prospívá týmu.
3. Šablona pro zpětnou vazbu zaměstnanců ClickUp
Zajímá vás, co si váš tým myslí o vedení, pracovním prostředí nebo dokonce o těch „výhodách“, o kterých všichni mluví? Upřímná zpětná vazba od zaměstnanců může pracoviště pozvednout nebo potopit, ale její shromažďování může být náročné, zejména pokud je zpětná vazba roztříštěná a je obtížné na ni reagovat.
Místo toho použijte šablonu ClickUp Employee Feedback Template. Tato šablona zjednodušuje proces shromažďování a správy významných informací od vašeho týmu.
Díky vlastním polím, jako jsou firemní kultura, jasnost rolí a možnosti rozvoje, můžete řešit každodenní výzvy a zvyšovat spokojenost svého týmu. A to není vše.
🍪 Bonus: Díky výkonným vizualizacím můžete také sledovat náladu zaměstnanců v průběhu času, což vám pomůže odhalit vzorce a rychle jednat, než se drobné problémy promění v větší potíže. Centralizací zpětné vazby na jednom místě tato šablona podporuje otevřené a strukturované rozhovory, které budují důvěru mezi zaměstnanci a vedením.
✨ Ideální pro: personální týmy a manažery, kteří chtějí podporovat transparentnost, sledovat náladu v týmu a budovat prosperující pracovní kulturu plnou důvěry.
4. Šablona interního zaměstnaneckého formuláře ClickUp
Obsazování volných pozic interně je výhodné pro všechny – šetří čas a zdroje a ukazuje vašemu týmu, že si ceníte jejich růstu. Jedinou výzvou je shromáždění všech informací o zaměstnancích, ověření rolí a ruční správa žádostí, což může připomínat nekonečné papírování.
Právě v tom vám pomůže šablona interního zaměstnaneckého formuláře ClickUp.
Tato šablona zjednodušuje interní proces přijímání zaměstnanců tím, že vám pomáhá rychle a přesně shromažďovat důležité údaje, jako jsou záznamy o zaměstnancích, jejich současné role a relevantní dovednosti.
Díky digitalizaci a centralizaci všech údajů se vyhnete záměnám, zajistíte dodržování zásad přijímání zaměstnanců a poskytnete zaměstnancům hladký a bezproblémový zážitek.
✨ Ideální pro: personální týmy, které chtějí zjednodušit interní nábor, plynule sledovat žádosti a udržovat přesné a vyhovující záznamy o zaměstnancích.
5. Šablona průzkumu zapojení zaměstnanců ClickUp
Podle nejnovější zprávy společnosti Gallup se 51 % zaměstnanců cítí odcizených. To znamená, že více než polovina vašich zaměstnanců se cítí odloučená, nemotivovaná nebo se s námahou propracovává svými každodenními úkoly.
S pomocí vhodných nástrojů, jako je šablona průzkumu zapojení zaměstnanců ClickUp, můžete získat skutečné informace o spokojenosti zaměstnanců a firemní kultuře.
Tato šablona vám pomůže vytvořit cílené průzkumy s vlastními otázkami, které určí, jak se váš tým cítí. Ať už hodnotíte spokojenost v práci, podmínky na pracovišti nebo morálku týmu, zachytí všechny měkčí aspekty, které jsou na pracovišti často opomíjeny.
A co je nejlepší? Odpovědi jsou centralizované a připravené k analýze, takže můžete odhalit trendy a identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit.
✨ Ideální pro: personalisty a vedoucí týmů, kteří chtějí měřit zapojení zaměstnanců, sledovat jejich zlepšení v průběhu času a budovat spokojenější a produktivnější pracovní sílu.
Sledování a organizace firemních projektů je s softwarem ClickUp velmi snadné a efektivní. Jedná se o velmi účinný software pro řešení problémů s řízením úkolů a sledování pokroku v organizaci probíhajících úkolů a projektů.
Sledování a organizace firemních projektů je s softwarem ClickUp velmi snadné a efektivní. Jedná se o velmi účinný software pro řešení problémů s řízením úkolů a sledování pokroku v rámci probíhajících úkolů a projektů organizace.
6. Šablona přihlášky na workshop ClickUp
Plánování workshopu může být vzrušující – dokud se neutopíte v přihláškách a nemáte organizovaný způsob, jak je spravovat.
Šablona přihlášky na workshop ClickUp zjednodušuje proces tím, že vám pomáhá rychle a efektivně shromažďovat a spravovat informace o „účastnících“.
Místo procházení roztříštěných e-mailů nebo nesourodých formulářů tato šablona centralizuje klíčové informace, jako jsou jména, kontaktní údaje a rozvrhy workshopů, na jednom snadno přístupném místě.
Jak to funguje: Vlastní pole vám umožňují přizpůsobit formulář vašim potřebám a zajistit, že shromáždíte pouze relevantní údaje od účastníků. Stavy jako „V posuzování“ nebo „Schváleno“ usnadňují sledování postupu.
✨ Ideální pro: personální týmy, organizátory akcí nebo manažery, kteří chtějí zefektivnit registraci účastníků a organizaci workshopů s minimálním úsilím.
7. Šablona pro správu pohovorů a zpráv ClickUp
Podle nejnovějších údajů se na typickou volnou pozici v podniku hlásí v průměru 250 uchazečů – a přiznejme si, že správa takového množství uchazečů bez vhodného systému vede k chaosu.
Šablona ClickUp pro správu pohovorů a vytváření zpráv eliminuje z procesu dohady.
Získáte tak jednotný, přehledný prostor pro sledování informací o uchazečích, plánování pohovorů a shromažďování zpětné vazby od více hodnotitelů.
Díky centralizaci všech informací mohou členové týmu snadno přistupovat k hodnocení uchazečů, porovnávat poznámky a poskytovat strukturovanou zpětnou vazbu v reálném čase.
✨ Ideální pro: Personální týmy a náboráři potřebují efektivní systém pro organizaci pohovorů, sledování zpětné vazby a přijímání jistých rozhodnutí o přijetí zaměstnanců, aniž by jim unikly důležité detaily.
8. Šablona formuláře žádosti o zaměstnání ClickUp
Třídění žádostí o zaměstnání je časově náročné a pokud nejste organizovaní, může se rychle stát chaotickým. Nejlepším řešením je použít šablonu formuláře žádosti o zaměstnání ClickUp.
Zjednodušuje proces přijímání zaměstnanců tím, že vám umožňuje rychle a konzistentně shromažďovat klíčové informace od každého uchazeče, jako jsou osobní údaje, vzdělání a předchozí pracovní zkušenosti.
Díky tomu, že jsou všechny žádosti uloženy na jednom centrálním místě, můžete se rozloučit s papírovými dokumenty a roztroušenými e-maily. Šablona usnadňuje sledování a posuzování uchazečů, takže se můžete soustředit na hledání těch nejlepších talentů, místo abyste se topili v administrativní práci.
Kromě toho poskytuje uživatelsky přívětivé prostředí pro uchazeče a ukazuje, že vaše společnost od samého začátku klade důraz na efektivitu a profesionalitu.
✨ Ideální pro: personální týmy a manažery náboru, kteří chtějí zefektivnit proces podávání žádostí o zaměstnání, organizovat údaje o uchazečích a snadno přilákat ty nejlepší talenty.
9. Šablona pro zaškolování zaměstnanců ClickUp
Pokud máte pocit, že při přijímání nových zaměstnanců máte na starosti příliš mnoho věcí, šablona ClickUp Employee Onboarding Template je vaším nejlepším pomocníkem.
Pomocí této šablony můžete vytvářet a organizovat podrobné kontrolní seznamy pro nástup nových zaměstnanců, které pokrývají vše od úvodního seznámení až po školení specifické pro danou pozici, aby nic nebylo opomenuto.
Naplánujte schůzky k datu nástupu, přiřaďte základní úkoly a pomozte novým zaměstnancům seznámit se s jejich týmy a firemní kulturou.
Vše je navíc koordinováno na jednom místě, což usnadňuje sledování pokroku a zajišťuje, že každý nový zaměstnanec má k dispozici nástroje a klíčové informace, které potřebuje, aby mohl okamžitě začít pracovat.
✨ Ideální pro: personální týmy a manažery, kteří chtějí zefektivnit nástup nových zaměstnanců, udržovat informace o zaměstnancích přehledně uspořádané a pomoci novým zaměstnancům cítit se informovaní a zapojení.
10. Šablona adresáře zaměstnanců ClickUp
Známe ten problém – váš kolega má narozeniny a vy se snažíte poslat dort, ale najít jeho kontaktní údaje je výzva, na kterou jste nebyli připraveni.
Šablona adresáře zaměstnanců ClickUp eliminuje tyto potíže tím, že vám poskytuje jediné organizované centrum pro všechny informace o zaměstnancích. Ať už hledáte něčí e-mail, pracovní pozici nebo zjišťujete, kdo je v jakém oddělení, tato šablona vám to umožní.
Jak to funguje: Díky snadno použitelným vyhledávacím funkcím můžete rychle přistupovat k aktuálním záznamům, zkontrolovat, kdo je v kanceláři, a podívat se, jak jsou týmy strukturovány.
Navíc je ideální pro nové zaměstnance, kteří se seznamují s týmem, nebo pro kohokoli, kdo potřebuje rychle vyhledat kontakt, aniž by musel posílat zprávy typu „Kdo to má na starosti?“.
✨ Ideální pro: personální týmy, manažery a zaměstnance, kteří chtějí centralizovat záznamy o zaměstnancích, zlepšit komunikaci a udržovat snadné spojení mezi všemi.
11. Šablona formuláře s informacemi o zaměstnancích od Collage
prostřednictvím Collage
Vedení přesných a aktuálních záznamů o zaměstnancích je zákonnou povinností každého zaměstnavatele. Šablona formuláře s informacemi o zaměstnancích od Collage usnadňuje správu všech druhů údajů, od osobních informací po podrobnosti o mzdě a data nástupu.
Tento bezplatný formulář vám umožní shromáždit všechny potřebné údaje, od jmen zaměstnanců a adres bydliště až po mzdy, benefity a dokonce i podrobnosti o dovolených.
Navíc, vzhledem k tomu, že legislativa vyžaduje, aby zaměstnavatelé uchovávali určité záznamy o zaměstnancích po stanovenou dobu – i po odchodu zaměstnance – může mít vše od začátku přehledně uspořádané zabránit potenciální odpovědnosti v budoucnu.
✨ Ideální pro: Zaměstnavatele a personalisty, kteří hledají jasný a vyhovující způsob shromažďování a správy informací o zaměstnancích a zároveň chtějí bez námahy zajistit dodržování předpisů týkajících se vedení záznamů.
Přečtěte si také: Síla hlasu zaměstnanců při transformaci vašeho pracoviště
12. Šablona formuláře s informacemi o zaměstnancích CollageWord od AIHR
prostřednictvím AIHR
Věděli jste, že nesprávné nebo opožděné shromáždění informací o zaměstnancích může vést k chybám ve výplatách, které mohou stát více než 600 dolarů za každý případ?
Aby se předešlo těmto finančním ztrátám, nabízí šablona formuláře s informacemi o zaměstnancích od CollageWord od AIHR lepší způsob správy informací o nových zaměstnancích od prvního dne.
Tento formulář představuje komplexní přehled osobních a pracovních údajů zaměstnance, od data nástupu do zaměstnání po kontakty v případě nouze a mzdové sazby.
Tento nástroj zjednodušuje administrativní úkoly a udržuje záznamy o zaměstnancích organizované, bezpečné a aktuální. Nabízí bezplatné, přizpůsobitelné šablony ve formátech PDF a Word.
✨ Ideální pro: personální týmy a zaměstnavatele, kteří hledají efektivní a vyhovující řešení pro shromažďování a správu informací o zaměstnancích během nástupu do zaměstnání.
Přečtěte si také: 10 nejlepších softwarových nástrojů pro zaměstnance Jak provádět průzkumy pro nové zaměstnance (otázky + šablona)
13. Šablona formuláře s údaji o zaměstnancích ve formátu PDF od Charlieho
prostřednictvím Charlie
Začlenění nového zaměstnance je vzrušující, ale ne bez Charlieho šablony PDF formuláře s údaji o zaměstnancích, která vám pomůže shromáždit všechny informace o zaměstnancích.
Šablona je určena pro kontroly před nástupem do zaměstnání před prvním týdnem. Můžete shromažďovat důležité údaje, jako jsou informace o právu na práci (čísla pasů a národního pojištění) před datem nástupu zaměstnance do zaměstnání, a zajistit tak dodržování právních předpisů od prvního dne.
Poté během prvního týdne dolaďte poslední detaily a shromážděte kontaktní údaje pro případ nouze, osobní e-mailové adresy a dokonce i stravovací preference.
Ačkoli existují pokročilejší nástroje pro evidenci zaměstnanců, tato šablona PDF je nákladově efektivním a jednoduchým řešením pro firmy, které nejsou připraveny investovat do softwaru.
✨ Ideální pro: Malé podniky nebo personální týmy, které hledají cenově dostupný a jednoduchý způsob, jak shromažďovat a spravovat základní informace o zaměstnancích během nástupu do zaměstnání.
14. Šablona formuláře pro doporučení zaměstnance od 123 Form Builder
prostřednictvím 123 Form Builder
Najímat špičkové talenty není snadné, ale vaši nejlepší náboráři pravděpodobně sedí přímo ve vaší kanceláři: vaši zaměstnanci. Šablona formuláře pro doporučení zaměstnanců od 123 Form Builder usnadňuje týmům doporučovat vynikající kandidáty.
Jak to funguje: Tento přizpůsobitelný formulář shromažďuje všechny důležité informace o zaměstnancích a uchazečích, jako jsou pozice, o které se ucházejí, a podpůrné soubory, jako jsou životopisy.
Není třeba žádné programování – stačí přetáhnout, umístit a navrhnout formulář tak, aby odpovídal potřebám vaší společnosti. Můžete jej publikovat prostřednictvím zabezpečených odkazů, vložit na svůj web nebo sdílet na platformách jako Facebook nebo WordPress.
Po odeslání jsou všechna doporučení uložena v zabezpečené online databázi, kde je lze snadno prohlížet. K datům máte přístup prostřednictvím centralizovaného ovládacího panelu, můžete je exportovat do formátu CSV nebo Excel nebo formulář integrovat s nástroji, jako je Google Drive, a zjednodušit tak následné kroky.
✨ Ideální pro: Týmy, které chtějí digitalizovat a zrychlit proces doporučování zaměstnanců a vybudovat silnější talentovou základnu.
Přečtěte si také: Šablony potvrzení o zaměstnání zdarma pro excelentní personální oddělení
15. Šablona formuláře pro informace o zdravotním stavu zaměstnance od 123 Form Builder
prostřednictvím 123 Form Builder
Pokud jde o zdraví zaměstnanců, většina organizací se zaměřuje na oblasti s přímými náklady nebo závazky, jako jsou úrazy na pracovišti, žádosti o invalidní důchod nebo využívání programů pomoci zaměstnancům. Tyto ukazatele však jen stěží odrážejí celkové fyzické a duševní zdraví vašich zaměstnanců.
Navrhování účinných strategií v oblasti zdraví – nebo měření jejich dopadu – je bez systematického sběru dat téměř nemožné.
Šablona formuláře pro zdravotní informace zaměstnanců od 123 Form Builder pomáhá organizacím zvládnout tuto výzvu.
Zjednodušuje shromažďování základních údajů týkajících se zdraví – od anamnézy a chronických onemocnění po záznamy o očkování a kontakty pro případ nouze – bezpečně a pohodlně.
✨ Ideální pro: Organizace, které se zavázaly budovat kulturu zdraví, zlepšovat pohodu zaměstnanců a řešit rostoucí náklady na zdravotní péči pomocí systematických řešení založených na datech.
Přečtěte si také: 10 nejlepších šablon harmonogramu zaškolování zaměstnanců
16. Šablona formuláře pro souhlas zaměstnance s lékařským ošetřením od 123 Form Builder
prostřednictvím 123 Form Builder
Vzhledem k přetrvávajícímu nedostatku talentů a rostoucím nákladům na zdravotní péči již není upřednostňování zdraví zaměstnanců volitelnou záležitostí.
Šablona formuláře pro souhlas zaměstnance s lékařským ošetřením od 123 Form Builder zjednodušuje proces a umožňuje zaměstnavatelům i novým zaměstnancům rychle, bezpečně a pohodlně sledovat administrativu.
Tato šablona připravená k okamžitému použití vám umožňuje zasílat nové zaměstnance e-mailem formuláře pro souhlas s lékařským ošetřením. Zaměstnanci mohou formuláře vyplnit z domova nebo z jakéhokoli místa.
Jejich odpovědi jsou bezpečně uloženy a snadno přístupné pro týmy HR, což zajišťuje, že informace o zaměstnancích jsou organizované a v souladu s požadavky na ochranu osobních údajů.
✨ Ideální pro: Personální týmy, které hledají bezpečné digitální řešení pro správu formulářů souhlasu s lékařským ošetřením během nástupu do zaměstnání.
Přečtěte si také: 10 nejlepších softwarů pro zaměstnanecké portály
Jak vytvořit a používat formuláře s informacemi o zaměstnancích
Ať už dáváte přednost manuálním metodám nebo digitálním nástrojům, existují způsoby, jak vytvořit formulář s informacemi o zaměstnancích, který vám bude vyhovovat. Pojďme si to rozebrat:
1. Formuláře Google
Pokud hledáte něco jednoduchého a bezplatného, Google Forms je tou správnou volbou. Zde je návod, jak to funguje:
- Začněte od nuly nebo použijte šablonu: Google Forms nabízí hotové šablony pro personální oddělení. Stačí je upravit podle svých potřeb.
- Přidejte své otázky: Kliknutím na tlačítko plus (+) přidejte pole pro osobní údaje, datum nástupu a další potřebné informace.
- Přizpůsobte si formulář: Upravte motiv, písmo a barvy tak, aby vypadal profesionálně. Můžete dokonce přidat obrázky nebo videa pro zábavu (nebo pro větší srozumitelnost).
- Upravte nastavení: Chraňte odpovědi a spravujte způsob shromažďování dat. Propojte odpovědi s Google Sheets pro snadné sledování a analýzu.
Ačkoli Google Forms funguje, není dokonalý – základní design a omezené funkce mohou být nedostatečné.
Přečtěte si také: 9 nejlepších softwarových nástrojů pro řízení lidských zdrojů
2. Tabulky
Pokud jste fanouškem starého dobrého Excelu nebo Google Sheets, můžete vytvořit ruční informační formulář pro zaměstnance:
- Přidejte sloupce pro celé jméno, adresu, kontakty v případě nouze a další důležité údaje o zaměstnancích.
- Sdílejte jej s novými zaměstnanci, aby jej mohli vyplnit nebo aktualizovat přímo.
- Bonus: Použijte filtry a možnosti třídění, abyste udrželi data uspořádaná a aktuální.
Ruční? Ano. Ale efektivní pro menší týmy.
3. ClickUp Forms: Chytřejší řešení
Pokud jste připraveni zbavit se nepraktických tabulek a posunout se o krok dál, ClickUp je tím pravým řešením.
ClickUp Forms shromažďuje údaje o vašich zaměstnancích a přeměňuje je v konkrétní akce.
✨ Jak to funguje: ClickUp nabízí spoustu vlastních polí ClickUp, která odpovídají vašim potřebám.
Ať už požadujete textové odpovědi, výběr z rozevíracího seznamu nebo kalendář pro datum nástupu, každá otázka může mít pole přizpůsobené odpovědi. Zaměstnanci tak vyplní formuláře přesně a vy se zbavíte nepořádku a nekonzistentních dat.
A co je ještě lepší – ClickUp automaticky převádí odpovědi z formuláře na úkoly.
Představte si, že nový zaměstnanec vyplní formulář a hop! Vytvoří se úkol pro mzdovou účtárnu, aby nastavila jeho mzdový účet, nebo pro IT oddělení, aby připravilo dokumenty pro jeho nástup.
Aby vše bylo přehledné, ClickUp vám umožňuje přidávat štítky a odpovědi přímo do popisů úkolů, což usnadňuje sledování a správu požadavků. Namísto zdlouhavého hledání správných informací můžete během několika sekund vyhledávat, třídit a slučovat duplicitní úkoly.
Přečtěte si také: Dokumenty nezbytné pro hladké začlenění nových zaměstnanců
Shromažďujte informace o svých zaměstnancích pomocí ClickUp
Šablony formulářů s informacemi o zaměstnancích od ClickUp umožňují rychlý, přesný a snadný sběr základních údajů o zaměstnancích.
Přizpůsobitelná pole zajistí, že shromáždíte vše, co potřebujete – od osobních údajů po daňové formuláře – bez zbytečného zdržování.
Po odeslání jsou informace přehledně uspořádány do úkolů a uloženy v jediném bezpečném centru, kde jsou kdykoli k dispozici.
Zaregistrujte se na ClickUp a uveďte informace o svých zaměstnancích do pořádku.