Jak provádět průzkumy pro nové zaměstnance (otázky + šablona)

Zaškolení zaměstnanců je klíčový proces, který může ovlivnit, jak rychle a úspěšně se nový člen týmu integruje do společnosti. Dobře strukturované zaškolení nejen zvyšuje angažovanost, ale také zlepšuje dlouhodobou retenci.
Ale jak zjistíte, zda je váš orientační proces účinný? Pomocí dotazníků pro nové zaměstnance.
Společnost Brandon Hall Group zjistila, že solidní proces zapracování nových zaměstnanců může výrazně zlepšit výsledky – zvýšit retenci nových zaměstnanců o 82 % a zvýšit produktivitu o více než 70 %!
Průzkum pro nové zaměstnance je nástroj pro shromažďování zpětné vazby od nových zaměstnanců. Pomáhá vám pochopit jejich první dojmy a identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit. Se správnými otázkami a jasnou šablonou můžete získat praktické poznatky, které vytvoří základ pro efektivnější proces zapracování nových zaměstnanců.
V tomto článku vám ukážeme, jak tyto průzkumy provádět a dosáhnout všech svých cílů v oblasti zapracování nových zaměstnanců.
Porozumění průzkumům pro nové zaměstnance
Nejprve si vysvětlíme podstatu průzkumů pro nové zaměstnance.
Průzkum pro nové zaměstnance je soubor otázek, které jsou novým zaměstnancům položeny krátce po jejich nástupu, aby bylo možné získat zpětnou vazbu ohledně jejich prvních zkušeností ve společnosti. Zahrnuje otázky týkající se programu pro nové zaměstnance, školení a očekávání společnosti.
Průzkum pro nové zaměstnance:
- Zlepšuje celkovou efektivitu zapracování, což vede k lepší retenci a spokojenosti.
- Pomáhá identifikovat mezery nebo oblasti, které je třeba v procesu zapracování nových zaměstnanců zlepšit.
- Zajistěte, aby se noví zaměstnanci od prvního dne cítili vyslyšeni a podporováni.
- Zvyšuje zapojení zaměstnanců podporou otevřené komunikace a zpětné vazby.
- Poskytuje cenné informace o prvních dojmech a zkušenostech nových zaměstnanců.
Studie ukazují, že až 20 % fluktuace zaměstnanců nastává během prvních 45 dnů zaměstnání. Dobře strukturovaný proces zapracování nových zaměstnanců může pomoci snížit toto riziko tím, že poskytne praktické poznatky, které proces zapracování zjednoduší.
35 nejdůležitějších otázek, které je třeba položit v průzkumu pro nové zaměstnance
Noví zaměstnanci obvykle dostávají v průměru 54 úkolů, které musí během procesu zapracování splnit. Proto je tak důležité získat jejich zpětnou vazbu – aby bylo zapracování hladké a nestalo se horou úkolů, které je třeba zvládnout!
Prozkoumejte 35 účinných otázek pro průzkum mezi novými zaměstnanci, které vám pomohou vylepšit strategii zapracování a vytvořit příjemné prostředí pro nové zaměstnance.
Zpětná vazba k náborovému procesu
Prošli jste náročným procesem pohovorů a získali jste kandidáta, kterého vaše organizace hledala. Nyní je čas zamyslet se nad vašimi zkušenostmi s kandidáty, se kterými jste pohovory vedli.
Tyto otázky vám pomohou získat zpětnou vazbu k náborovému procesu a pochopit, co jste mohli jako manažer náboru/zaškolování udělat lépe:
- Jak byste ohodnotili své celkové zkušenosti s procesem přijímání nových zaměstnanců?
- Proces před nástupem mi pomohl cítit se nadšeně z mé nové role. Rozhodně souhlasím Souhlasím Ani souhlasím, ani nesouhlasím Nesouhlasím Rozhodně nesouhlasím
- Rozhodně souhlasím
- Souhlasím
- Ani souhlasím, ani nesouhlasím
- Nesouhlasím
- Silně nesouhlasím
- Během celého náborového procesu jsem dostával včasnou zpětnou vazbu a aktualizace. Rozhodně souhlasím Souhlasím Ani souhlasím, ani nesouhlasím Nesouhlasím Rozhodně nesouhlasím
- Rozhodně souhlasím
- Souhlasím
- Ani souhlasím, ani nesouhlasím
- Nesouhlasím
- Silně nesouhlasím
- Popis pracovní pozice, který mi byl poskytnut během náborového procesu, byl jasný a podrobný. Rozhodně souhlasím Souhlasím Ani souhlasím, ani nesouhlasím Nesouhlasím Rozhodně nesouhlasím
- Rozhodně souhlasím
- Souhlasím
- Ani souhlasím, ani nesouhlasím
- Nesouhlasím
- Silně nesouhlasím
- Co byste v procesu náboru zlepšili, aby se kandidáti cítili lépe?
- Rozhodně souhlasím
- Souhlasím
- Ani souhlasím, ani nesouhlasím
- Nesouhlasím
- Silně nesouhlasím
- Rozhodně souhlasím
- Souhlasím
- Ani souhlasím, ani nesouhlasím
- Nesouhlasím
- Silně nesouhlasím
- Rozhodně souhlasím
- Souhlasím
- Ani souhlasím, ani nesouhlasím
- Nesouhlasím
- Silně nesouhlasím
Porozumění zaměstnanců a jejich soulad s cíli organizace
Studie společnosti Gallup ukazuje, že ani 50 % zaměstnanců se zcela shoduje s tím, že ví, co jejich společnost reprezentuje.
Použijte následující otázky ve svých průzkumech pro nové zaměstnance, abyste rychle identifikovali problémové oblasti a našli řešení:
- Cíle a záměry společnosti byly jasně projednány během vašich úvodních školení. Rozhodně souhlasím Souhlasím Ani souhlasím, ani nesouhlasím Nesouhlasím Rozhodně nesouhlasím
- Rozhodně souhlasím
- Souhlasím
- Ani souhlasím, ani nesouhlasím
- Nesouhlasím
- Silně nesouhlasím
- Cítím se v souladu s dlouhodobými strategickými cíli společnosti. Rozhodně souhlasím Souhlasím Ani souhlasím, ani nesouhlasím Nesouhlasím Rozhodně nesouhlasím
- Rozhodně souhlasím
- Souhlasím
- Ani souhlasím, ani nesouhlasím
- Nesouhlasím
- Silně nesouhlasím
- Jasně rozumím klíčovým ukazatelům výkonnosti (KPI) společnosti a jejich vztahu k mé roli. Rozhodně souhlasím Souhlasím Ani souhlasím, ani nesouhlasím Nesouhlasím Rozhodně nesouhlasím
- Rozhodně souhlasím
- Souhlasím
- Ani souhlasím, ani nesouhlasím
- Nesouhlasím
- Silně nesouhlasím
- Během zaškolování jsem dostal dostatek informací o krátkodobých a dlouhodobých cílech společnosti. Rozhodně souhlasím Souhlasím Ani souhlasím, ani nesouhlasím Nesouhlasím Rozhodně nesouhlasím
- Rozhodně souhlasím
- Souhlasím
- Ani souhlasím, ani nesouhlasím
- Nesouhlasím
- Silně nesouhlasím
- Cítím se vybavený a připravený na svou novou roli. Rozhodně souhlasím Souhlasím Ani souhlasím, ani nesouhlasím Nesouhlasím Rozhodně nesouhlasím
- Rozhodně souhlasím
- Souhlasím
- Ani souhlasím, ani nesouhlasím
- Nesouhlasím
- Silně nesouhlasím
- Rozhodně souhlasím
- Souhlasím
- Ani souhlasím, ani nesouhlasím
- Nesouhlasím
- Silně nesouhlasím
- Rozhodně souhlasím
- Souhlasím
- Ani souhlasím, ani nesouhlasím
- Nesouhlasím
- Silně nesouhlasím
- Rozhodně souhlasím
- Souhlasím
- Ani souhlasím, ani nesouhlasím
- Nesouhlasím
- Silně nesouhlasím
- Rozhodně souhlasím
- Souhlasím
- Ani souhlasím, ani nesouhlasím
- Nesouhlasím
- Silně nesouhlasím
- Rozhodně souhlasím
- Souhlasím
- Ani souhlasím, ani nesouhlasím
- Nesouhlasím
- Silně nesouhlasím
Přečtěte si také: 11 nejlepších softwarů pro zapojení zaměstnanců
Zkušenosti s přijímáním nových zaměstnanců a adaptační programy
Zkušenosti s nástupem a adaptační programy pomáhají novým zaměstnancům přizpůsobit se firemní kultuře a pracovní etice.
Následující otázky pro průzkum o zapracování nových zaměstnanců mohou pomoci posoudit účinnost těchto programů:
- Jak jste spokojeni s celkovým procesem zapracování (na stupnici od 1 do 5, kde 1 je nejnižší a 5 nejvyšší úroveň spokojenosti)?
- Byl proces zapracování dobře zorganizovaný a snadno srozumitelný? (Ano/Ne)
- Byly úvodní školení informativní a relevantní pro vaši pozici? (Ano/Ne)
- Jak efektivní byl software/materiály pro zapracování při porozumění společnosti a vaší roli? (na stupnici od 1 do 5, kde 1 je nejméně efektivní a 5 je nejvíce efektivní)
- Zahrnoval úvodní program školení o nástrojích, systémech a softwaru společnosti relevantních pro vaši pozici? (Ano/Ne)
Jasnost rolí a očekávání
Nejasné pracovní očekávání jsou častým důvodem předčasného odchodu zaměstnanců. Pokud se noví zaměstnanci cítí přetížení nebo nesoulad s jejich prací, nemohou podávat nejlepší výkon a nakonec tiše odejdou.
Přečtěte si také: Jak zabránit tichému odchodu a udržet zaměstnance motivované
Zpětná vazba ohledně jasnosti jejich role vám pomůže rychle identifikovat, s čím mají noví zaměstnanci potíže, a tyto problémy vyřešit. Vyzkoušejte otázky pro průzkum zaměřený na zapracování zaměstnanců, jako například:
- Odpovídá tato pozice vašim krátkodobým a dlouhodobým kariérním cílům? (Ano/Ne)
- Máte pocit, že vaše role odpovídá dovednostem a zkušenostem, pro které jste byli přijati? (Ano/Ne)
- Jak jasně vám byly sděleny možnosti kariérního postupu v rámci vaší pozice?
- Připravil vás proces zapracování na vaše každodenní úkoly a povinnosti? (Ano/Ne)
- Rozumíte tomu, jak bude vaše výkonnost hodnocena a posuzována? (Ano/Ne)
Asimilace organizační kultury a hodnot
Porozumění a přijetí firemní kultury již v rané fázi pomáhá novým zaměstnancům rychle se přizpůsobit novému prostředí. Průzkumy pro nové zaměstnance mohou změřit, jak dobře noví zaměstnanci rozumí a ztělesňují tyto hodnoty.
Následující otázky vám pomohou zjistit, zda je firemní kultura efektivně komunikována a přijímána:
- Do jaké míry se vaše hodnoty shodují s hodnotami společnosti?
- Jak inkluzivní je podle vás firemní kultura na základě vašeho programu pro nové zaměstnance?
- Byli jste během zaškolování povzbuzováni k účasti na kulturních aktivitách nebo akcích? (Ano/Ne)
- Cítíte se být součástí celkové firemní kultury? (Ano/Ne)
- Jak dobře rozumíte základním hodnotám společnosti a jak ovlivňují každodenní provoz?
Integrace týmu a vztah s mentory
Dobrý vztah s mentorem motivuje nové zaměstnance k učení se a zavádění nových nápadů do své práce. Podle zprávy o fluktuaci zaměstnanců od TINYpulse jsou zaměstnanci, kteří hodnotí výkon svého mentora nebo manažera jako podprůměrný, čtyřikrát více náchylní k hledání nového zaměstnání.
Průzkumy pro nové zaměstnance musí posoudit, jak dobře se noví zaměstnanci integrují do svých týmů a zda dostávají adekvátní podporu od mentorů. Zkuste zahrnout některé z těchto otázek:
- Cítili jste se během prvního týdne vítáni členy svého týmu? (Ano/Ne)
- Měl/a jste příležitost setkat se a komunikovat se všemi klíčovými členy týmu? (Ano/Ne)
- Jak efektivně váš mentor reagoval na vaše obavy nebo otázky? (na stupnici od 1 do 5, kde 1 je nejméně efektivní a 5 nejvíce efektivní)
- Jaká další podpora nebo zdroje by vám pomohly hladší integraci do týmu?
Poskytované školení a celková spokojenost s prací
Kvalita školení poskytovaného během zapracování má významný vliv na sebevědomí nových zaměstnanců a jejich schopnost efektivně vykonávat svou práci. Pomocí těchto otázek můžete vyhodnotit svůj proces školení:
- Jak byste ohodnotili kvalitu úvodního školení na stupnici od 1 (nejnižší) do 10 (nejvyšší)?
- Byly vám poskytnuté školicí materiály a zdroje komplexní a užitečné? (Ano/Ne)
- Jak jste spokojeni s tempem poskytovaného školení? (na stupnici od 1 do 5, kde 1 je nejnižší a 5 nejvyšší úroveň spokojenosti)
- Byly nějaké oblasti, kde je potřeba další školení nebo zdroje?
- Jak byste ohodnotili náš současný školicí software na stupnici od 1 do 5?
- Jaká je pravděpodobnost, že byste na základě svých zkušeností s nástupem do nové pozice doporučili tuto společnost svému příteli nebo kolegovi? Velmi pravděpodobné Poněkud pravděpodobné Vůbec nepravděpodobné
- Velmi pravděpodobné
- Poněkud pravděpodobné
- Vůbec ne
- Pomáhá vám školení pro nové zaměstnance porozumět struktuře a procesům, které v naší společnosti používáme? (Ano/Ne)
- Velmi pravděpodobné
- Poněkud pravděpodobné
- Vůbec ne
S pomocí těchto otázek můžete vytvořit působivé průzkumy, které shromáždí cenné informace. Nyní se podívejme, jak navrhnout efektivní průzkumy, které povedou k významným zlepšením.
Přečtěte si také: 25 otázek pro průzkum spokojenosti zaměstnanců, které vám pomohou zkontrolovat náladu ve vašem týmu
Návrh efektivního průzkumu pro nové zaměstnance a osvědčené postupy
Vytvoření efektivního průzkumu mezi zaměstnanci není jen o položení správných otázek. Je také důležité průzkum efektivně realizovat a zajistit, abyste z poskytnuté zpětné vazby získali maximum.
Existuje několik uživatelsky přívětivých softwarů pro průzkumy mezi zaměstnanci, které vám pomohou vylepšit proces průzkumu. Správné nástroje vám mohou pomoci tím, že:
- Zjednodušte vytváření dotazníků pomocí snadno použitelných šablon a možností přizpůsobení.
- Zvyšte zapojení zaměstnanců pomocí vizuálně přitažlivých a uživatelsky přívětivých průzkumů.
- Centralizujte sběr a analýzu dat, usnadněte spolupráci a vylepšete procesy.
- Automatizujte následné kroky a připomenutí, abyste zajistili maximální účast.
Jedním z takových nástrojů je ClickUp.
Rozesílejte průzkumy prostřednictvím důvěryhodných platforem – ClickUp
ClickUp je komplexní platforma pro zvýšení produktivity, která zefektivňuje správu úkolů, spolupráci a sběr dat. Pro průzkumy zaměřené na zapracování nových zaměstnanců umožňuje vytvářet přizpůsobené formuláře, sledovat odpovědi a využívat vestavěné šablony formulářů pro zpětnou vazbu, aby byl proces získávání zpětné vazby od nových zaměstnanců co nejplynulejší.
Zde je návod, jak ClickUp může zlepšit vaše průzkumy pro nové zaměstnance.
Vytváření dotazníků
ClickUp Form View je ideální pro vytváření přizpůsobených průzkumů a umožňuje vám vytvářet konkrétní pole a otázky přizpůsobené potřebám vaší organizace. Můžete také vytvářet anonymní průzkumy, přizpůsobovat děkovné zprávy a přizpůsobovat každý detail tak, aby podpořil upřímnou zpětnou vazbu zaměstnanců a zvýšil jejich zapojení.
Srovnání údajů získaných z průzkumů
Pomocí ClickUp Docs můžete ukládat poznatky z průzkumu, spolupracovat na vylepšeních a mít vše na jednom místě pro snadný přístup.
Po každém průzkumu shromážděte odpovědi do speciálního dokumentu, kde můžete organizovat zpětnou vazbu podle témat, sledovat trendy a zaznamenávat praktické poznatky. Členové týmu mohou hladce spolupracovat, přidávat komentáře nebo navrhovat úpravy přímo v dokumentu, takže nápady na vylepšení lze snadno zachytit a vylepšit v reálném čase.
Použití hotových šablon
Díky předem připraveným šablonám ClickUp se můžete soustředit na vylepšení procesu, místo na jeho navrhování. Seřadili jsme nejlepší šablony, které vám pomohou vylepšit proces zapracování nových zaměstnanců.
Šablona kontrolního seznamu pro zapracování nových zaměstnanců ClickUp
Šablona ClickUp Onboarding Checklist Template zefektivňuje zapracování nových zaměstnanců pomocí komplexního kontrolního seznamu, podrobných pokynů k úkolům a aktualizací postupu v reálném čase, aby nic nebylo opomenuto.
S touto šablonou úkolů můžete vylepšit svůj proces zapracování nováčků přidáním vlastních stavů, jako jsou „Probíhá“, „Dokončeno“ a „Čeká na kontrolu“, abyste mohli sledovat průběh každého úkolu. Použijte vlastní pole pro základní údaje o zaměstnancích, jako je pracovní pozice a pracovní e-mail, a využijte různé vlastní zobrazení k přizpůsobení svého pracovního postupu v ClickUp.
Šablona kontrolního seznamu pro zapracování nových zaměstnanců ClickUp vám umožňuje:
- Poskytněte novým zaměstnancům všechny důležité informace pro hladký start.
- Urychlete proces zapracování nových zaměstnanců
- Zajistěte konzistentní zážitek z onboardingu pro každého nového člena týmu.
- Minimalizujte riziko chyb při zapracování nebo nedorozumění.
Šablony ClickUp pro zapracování nových zaměstnanců
ClickUp nabízí uživatelům dvě šablony pro zapracování zaměstnanců.
První šablona ClickUp pro zapracování zaměstnanců transformuje váš proces zapracování zaměstnanců tím, že nabízí jasný rámec s podrobným kontrolním seznamem, určenými úkoly a automatickými připomenutími, aby vše zůstalo organizované.
Implementujte vlastní stavy, jako jsou „Probíhá“, „Dokončeno“ a „Čeká na kontrolu“, abyste mohli efektivně sledovat průběh úkolů. Využijte vlastní pole k shromažďování základních údajů, jako je pracovní pozice, pracovní e-mail a oddělení, a prozkoumejte různé vlastní zobrazení, abyste si mohli přizpůsobit nastavení.
Tato šablona ClickUp pro zapracování zaměstnanců vám pomůže:
- Zajistěte hladký přechod pro nové zaměstnance a pomozte jim rychle se přizpůsobit jejich rolím.
- Zajistěte efektivní proces nastavení, který novým zaměstnancům poskytne nástroje potřebné k úspěchu.
- Zvyšte zapojení zaměstnanců a jejich spokojenost v práci tím, že jim poskytnete konzistentní zážitek z onboardingu.
- Zkraťte dobu, za kterou se noví zaměstnanci stanou produktivními členy týmu, a zároveň minimalizujte chyby při zapracování a zlepšete komunikaci.
Přečtěte si také: 12 příkladů zapracování nových zaměstnanců
Pokud se vám použití výše uvedené šablony jeví jako složité, můžete použít jinou šablonu ClickUp pro zapracování zaměstnanců, která je vhodnější pro začátečníky.
Tato šablona vám zajistí vše, co potřebujete, abyste mohli hned začít (bez zbytečného stresu):
- Organizujte a sledujte úkoly pro zapracování nových zaměstnanců
- Zajistěte, aby byly všechny kroky zaškolení dokončeny pomocí vlastních polí a podúkolů.
- Přiřaďte odpovědnosti a nastavte klíčové cíle pro novou pozici.
- Poskytněte zdroje a klíčové kontakty pro podporu během procesu zapracování.
Šablona ClickUp pro zapracování nových zaměstnanců
Šablona ClickUp pro zapracování nových zaměstnanců promění zapracování v plynulý proces. Díky dobře strukturovanému rámci, jasným pokynům k úkolům a živému sledování pokroku bude vše probíhat podle plánu.
S šablonou ClickUp pro zapracování nových zaměstnanců můžete:
- Vybavte své nové zaměstnance nezbytnými zdroji, aby získali náskok ve svých rolích.
- Zkraťte dobu potřebnou k jejich adaptaci a zapojení do týmu.
- Podporujte proces zapracování, který je konzistentní a zvyšuje spokojenost zaměstnanců.
- Omezte potenciální nedorozumění a chyby během fáze zapracování.
Šablona ClickUp pro vzdálené zapracování nových zaměstnanců
A konečně, šablona ClickUp Remote Onboarding Template usnadňuje a zefektivňuje vzdálené zapracování nových zaměstnanců tím, že nabízí jasný plán, podrobné pokyny a sledování v reálném čase, aby vše proběhlo podle plánu.
Využijte jej k:
- Poskytněte svým zaměstnancům pracujícím na dálku všechny nástroje a zdroje, které potřebují k úspěchu.
- Pomozte jim rychle se přizpůsobit týmu, i když pracují z domova.
- Vytvořte konzistentní zážitek ze zapracování, který udrží vzdálené zaměstnance zapojené.
Ptejte se na správné otázky
Zaměřte se na shromažďování poznatků, které pomohou zlepšit zkušenosti s přijímáním nových zaměstnanců, od jasného vymezení rolí až po integraci do týmu. S ClickUp Brain, vestavěným a multifunkčním AI asistentem ClickUp, je vytváření správných otázek pro přijímání nových zaměstnanců hračkou.
Stačí zadat oblasti, které chcete prozkoumat, jako je jasnost rolí nebo integrace do týmu, a ClickUp Brain vám okamžitě navrhne relevantní, dobře strukturované otázky.
Bonusové čtení: 8 bezplatných šablon dotazníků pro efektivní sběr dat
Zajistěte anonymitu
Chcete upřímnou zpětnou vazbu? Zvolte anonymitu! Když noví zaměstnanci vědí, že jejich identita zůstane utajena, jsou ochotnější sdělit svůj skutečný názor. S ClickUp Forms můžete vytvářet anonymní průzkumy, které nezahrnují jména, a tak povzbuzují lidi k upřímnosti ohledně jejich zkušeností s nástupem do nové práce.
👀 Věděli jste, že anonymní průzkumy mohou dosáhnout míry odezvy přes 90 %?
Buďte struční
Klíčová je kvalita nad kvantitou – kratší průzkumy získávají více odpovědí.
👉🏼 A tady je fakt: průzkumy, které trvají déle než 25 minut, ztrácejí více než třikrát tolik respondentů než ty, které trvají méně než pět minut!
Nechte ClickUp Brain, aby vám pomohl vytvořit stručný a působivý dotazník, díky kterému více lidí vyplní váš průzkum a poskytne vám cennou zpětnou vazbu.
Vytvořte komunikační plán
Zajistěte, aby všichni věděli, co se od nich očekává, a rozesílejte připomínky, které vám pomohou shromáždit odpovědi. Pomocí ClickUp Automations můžete nastavit automatické připomínky, aby nikdo nezapomněl dotazník vyplnit.
Tímto způsobem zvýšíte své šance na získání promyšlenějších odpovědí, aniž byste museli lidi pronásledovat.
Nabídněte pobídky
Motivujte zaměstnance k účasti tím, že jim za vyplnění dotazníku nabídnete zábavné odměny! Takto všichni vědí, že na ně čeká příjemná odměna, a je větší pravděpodobnost, že se zapojí a podělí se o své názory!
Pošlete děkovný vzkaz
Nezapomeňte poděkovat! Je to jako virtuální high-five! Stačí krátká zpráva, která ukáže, že vám na jejich zpětné vazbě záleží, a můžete tak zvýšit jejich zapojení a udržet pozitivní atmosféru.
Dodržováním těchto osvědčených postupů a používáním nástrojů, jako je ClickUp, můžete navrhnout průzkumy, které skutečně zlepší váš proces zapracování nových zaměstnanců.
Zpracování a implementace zpětné vazby z průzkumů o pohodě zaměstnanců
Skutečná hodnota průzkumů pro nové zaměstnance spočívá v tom, jak zpracujete zpětnou vazbu a jak na ni zareagujete. Podívejme se, jak toho dosáhnout.
Analýza a interpretace výsledků
Začněte hledáním trendů a klíčových problémů ve výsledcích průzkumu. Čísla (kvantitativní data) mohou odhalit vzorce, zatímco komentáře (kvalitativní zpětná vazba) poskytují cenné informace o konkrétních problémech. Tato analýza vám pomůže stanovit priority opatření, která budou mít největší vliv na spokojenost zaměstnanců.
Chcete ještě více usnadnit analýzu výsledků průzkumu? Podívejte se na ClickUp Dashboards!
Poskytují vizualizaci dat v reálném čase a sledování pokroku, takže můžete být neustále informováni o výsledcích průzkumu a motivovat více zaměstnanců, aby se v budoucích průzkumech podělili o své názory.
Šablona akčního plánu pro průzkum zapojení ClickUp vám pak pomůže určit nejlepší kroky na základě výsledků průzkumu.
Zde je několik výhod této šablony:
- Nabízí jasnou metodu pro analýzu údajů z průzkumu.
- Pomůže vám určit oblasti, které je třeba zlepšit, a stanovit dosažitelné cíle.
- Umožní vám vypracovat praktický plán pro zvýšení angažovanosti zaměstnanců.
- Umožní vám sledovat pokrok a vyhodnocovat účinky vašich změn.
Využití dat ke zlepšení výkonu a snížení fluktuace
Průzkumy spokojenosti mohou poskytnout informace o faktorech ovlivňujících produktivitu a angažovanost. Řešení vznesených problémů může zabránit vyhoření a snížit fluktuaci zaměstnanců. Když zaměstnanci vidí, že jejich zpětná vazba vede ke skutečným změnám, zvyšuje to jejich motivaci a výkonnost.
Sledování pokroku a provádění nezbytných změn
Sledujte, jak vaše změny ovlivňují pracoviště! Pravidelně kontrolujte metriky, jako je zapojení a fluktuace, abyste se ujistili, že jste na správné cestě. To vám umožní provádět včasné úpravy a zlepšovat zkušenosti zaměstnanců.
Hodnocení zlepšení výkonnostních ukazatelů a produktivity
Po zavedení změn je důležité vyhodnotit jejich účinnost. Zvažte vytvoření 30-60-90denního plánu, který vám pomůže zhodnotit vaše iniciativy v oblasti wellness.
Porovnání údajů před a po průzkumech vám pomůže zjistit, jak dobře fungují vaše iniciativy v oblasti wellness. Sledování zlepšení spokojenosti, produktivity a retence zajistí, že vaše programy budou odpovídat potřebám zaměstnanců.
Spoléhejte se na systémy řízení lidských zdrojů
Platformy pro správu lidských zdrojů jsou nezbytné pro udržení přehlednosti vašich dat. Tyto systémy vám pomáhají spravovat výsledky průzkumů a nabízejí nástroje pro efektivní ukládání, třídění a analýzu zpětné vazby. Díky tomu, že máte vše na jednom místě, je snazší odhalit oblasti, které vyžadují pozornost.
Software pro správu lidských zdrojů ClickUp usnadňuje sledování informací o zaměstnancích, jejich výkonu a úkolech.
Zlepšete své zkušenosti s přijímáním nových zaměstnanců pomocí ClickUp.
Zákazníci nikdy nebudou milovat společnost, dokud ji nejprve nemilují její zaměstnanci.
Zákazníci nikdy nebudou milovat společnost, dokud ji nejprve nemilují její zaměstnanci.
Provedením promyšlených průzkumů pro nové zaměstnance můžete vytvořit zážitek, který rezonuje s vašimi zaměstnanci a připraví je na úspěch.
Společnosti, které investují do porozumění potřebám svých nových zaměstnanců – podobně jako to dělají lídři v oboru – si vybudují pevný základ pro zapojení a udržení zaměstnanců. Mechanismus pro poskytování zpětné vazby vašim zaměstnancům s cílem dosáhnout pozitivních výsledků bude vždy třešničkou na dortu.
Při vytváření průzkumů použijte ClickUp, abyste proces zjednodušili a vše udrželi pod kontrolou. Začněte s ClickUp ještě dnes!