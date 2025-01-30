10 nejlepších softwarů pro zaměstnanecké portály v roce 2025

V rušných chodbách moderních pracovišť, kde se stírají časová pásma a spolupráce překračuje hranice, již efektivní řízení týmu není pouhou úlohou, ale uměním. Jako profesionál v oblasti lidských zdrojů nemůžete zvládnout vše sami – zaškolování nových zaměstnanců, správu benefitů, hodnocení výkonu a další. Software pro řízení zaměstnanců je vaším pomocníkem při plnění nekonečného seznamu úkolů.
Efektivní portál pro zaměstnance umí víc než jen ukládat informace; dokáže aktivně zapojit zaměstnance.
Málokterá společnost sleduje, jak jsou její zaměstnanci zapojení, ale malý test ukázal, že by to mohl být dobrý nápad. Když jedna společnost zvýšila spokojenost svých zaměstnanců v práci, méně lidí chodilo za práci a absence klesly o 27,5 %.
Nalezení správného samoobslužného portálu pro zaměstnance může změnit efektivitu personálního oddělení, usnadnit a zefektivnit každodenní úkoly a zároveň pomoci lidem, aby měli radost ze své práce. V uplynulém roce jsme v ClickUp otestovali a sestavili seznam 10 nejlepších softwarových řešení pro portály pro zaměstnance pro rok 2024, z nichž každé bylo vybráno pro svou schopnost zlepšit produktivitu, komunikaci, zapojení a celkové řízení lidských zdrojů v rámci společnosti.
Od nástrojů pro tvorbu portálů pro zaměstnance bez nutnosti programování až po software pro správu znalostí a HR workflow – tento průvodce vám pomůže zhodnotit možnosti softwaru díky rychlému přehledu silných stránek, cen, klíčových funkcí a integrací každého nástroje.
Nejprve si ale představíme klíčové aspekty, na které byste se měli zaměřit při výběru softwaru pro zaměstnanecký portál.
Co byste měli hledat v softwaru pro zaměstnanecký portál?
Na základě našeho výzkumu by software pro zaměstnanecký portál měl zahrnovat všechny nebo alespoň některé z následujících funkcí:
- Správa dokumentů: Vždy hledejte nástroje, které bez námahy shromažďují rutinní dokumenty v oblasti lidských zdrojů, jako jsou daňové formuláře, výplatní pásky, nabídkové dopisy a přehledy benefitů. Nechcete si pamatovat, které informace se nacházejí v kterém nástroji – konsolidujte je, abyste je mohli rychle najít.
- Sdílení znalostí: Hledejte platformu se sdílenou znalostní bází, která obsahuje firemní příručky, zásady, školicí materiály a další důležité informace, aby se život zaměstnanců stal snazším.
- Rozesílání oznámení: Pro efektivní komunikaci na všech úrovních společnosti vyberte nástroj, pomocí kterého můžete snadno sdílet oznámení, připomenutí a upozornění společnosti.
- Adresář zaměstnanců: Měli byste mít možnost ukládat kontaktní informace, pracovní pozice, umístění a další údaje na jednom centrálním místě. To usnadňuje vyhledávání a kontaktování kolegů z různých oddělení a lokalit.
- Správa benefitů: Hledejte nástroje, které nabízejí samoobslužné možnosti pro zaměstnance k přihlášení a správě firemních benefitů.
- Integrace: Zkontrolujte, zda lze nástroj integrovat s vaším stávajícím softwarem HRMS, softwarem pro mzdy a dalšími nástroji pro podnikové operace, aby byl pracovní postup plynulý.
- Šablony: Vyberte si řešení, které poskytuje šablony zaměstnaneckých příruček a šablony pro zapracování nových zaměstnanců, aby se zjednodušily procesy v oblasti lidských zdrojů a zajistila se konzistence v celé organizaci.
- Uživatelsky přívětivé rozhraní: Zaměstnanci spíše přijmou platformu, která se snadno používá.
Mnoho softwarových nástrojů pro portály zaměstnanců je navrženo pro velké společnosti, má mnoho funkcí a je finančně nedostupné (cenu se dozvíte až po složitém procesu). Existují však lepší možnosti, které jsou cenově dostupné a snadněji použitelné.
10 nejlepších softwarů pro zaměstnanecké portály, které můžete letos použít
Zde jsou nejlepší softwarové možnosti pro zaměstnanecké portály pro tento rok. Dostaly se na náš seznam jednoduše proto, že výrazně usnadňují řízení a komunikaci se zaměstnanci.
Začněme s oblíbeným ClickUp!
1. ClickUp – nejlepší pro bezpečný přístup zaměstnanců
Nejvíce se mi líbí platforma ClickUp pro řízení lidských zdrojů, protože díky ní je vše snadno dostupné a použitelné na jednom místě. Je to jako mít superorganizovanou personální kancelář v jednom počítačovém programu!
Zjednodušte každodenní řízení lidí a zapracování nových zaměstnanců, podporujte rozvoj zaměstnanců nebo najděte nové způsoby, jak udržet svůj tým motivovaný – ClickUp vám to vše usnadní a sníží vaši pracovní zátěž!
Správa dokumentů
ClickUp Docs vám umožňuje uložit všechny důležité dokumenty z oblasti lidských zdrojů na jednom místě, například průvodce pro nové zaměstnance, příručky pro zaměstnance a firemní politiky.
ClickUp Docs vám také může pomoci:
- Vytvářejte, upravujte a sdílejte dokumenty se svým týmem. Ať už se jedná o návrhy firemních politik, příruček pro zaměstnance nebo procesních pokynů, může na nich pracovat více členů týmu společně v reálném čase.
- Sledujte změny a uchovávejte různé verze dokumentů. Při aktualizaci personálních politik nebo postupů se můžete snadno vrátit k předchozím verzím a v případě potřeby porovnat aktualizace.
- Ovládejte, kdo může prohlížet, upravovat nebo komentovat konkrétní dokumenty. Pro účely HR to znamená, že můžete citlivé informace (jako jsou smlouvy zaměstnanců nebo hodnocení výkonu) uchovávat v bezpečí a zpřístupnit je pouze oprávněným osobám.
- Snadná integrace s dalšími nástroji, jako jsou ClickUp Tasks, ClickUp Reminders a pracovní postupy. Pokud například diskutujete o procesu zapracování nového zaměstnance, můžete pomocí ClickUp Tasks přiřadit úkoly členům týmu odpovědným za různé kroky.
Automatizace náročných úkolů
Pokud se vám to všechno jeví jako spousta (ruční) práce, zkuste použít AI Writer for Work od ClickUp Brain k automatizaci některých částí.
ClickUp Brain vám pomůže s brainstormingem nápadů pro vytváření personální dokumentace, jako jsou příručky pro zaměstnance, vylepšuje jazyk a tón formálních e-mailů a memorand, shrnuje dlouhé komentáře, aby prezentoval klíčové informace pro rozhodnutí založená na datech, a mnoho dalšího.
Můžete také použít vestavěné automatizace ClickUp nebo vytvořit vlastní automatizace pomocí ClickUp Brain, abyste:
- Automatizujte opakující se úkoly, jako je schvalování žádostí o dovolenou zaměstnanců, aktualizace zůstatků dovolené a sledování volného času.
- Zjednodušte proces zapracování nových zaměstnanců automatickým zasíláním důležitých dokumentů, poskytováním IT zdrojů a plánováním školení pro nové zaměstnance.
- Sledujte pracovní dobu zaměstnanců, spravujte směny a automatizujte procesy docházky pro výpočet mezd.
Šablonizace procesů
ClickUp má knihovnu bezplatných šablon pro HR, které vám pomohou začít. To znamená, že nemusíte vše vytvářet od nuly, což vám ušetří hodiny času a úsilí.
Například šablona ClickUp Employee Handbooks, Policies & Procedures Template vám pomůže lépe organizovat a sdělovat důležité dokumenty vaší společnosti.
Tato šablona vám umožní uchovávat všechny důležité informace o zaměstnancích na jednom místě, od toho, jak začít (zaškolení), až po všechna firemní pravidla (zásady). Každý může snadno najít nejnovější informace a přidávání nových informací v souvislosti s růstem vaší společnosti je snadné.
Šablona ClickUp Employee Handbooks, Policies & Procedures nabízí:
- 17 sekcí podrobných informací, jako je uvítací dopis, popis ideálního člena týmu, podrobnosti o zapracování, firemní kultura, zásady na pracovišti atd.
- Přizpůsobitelná přední strana obálky pro snadný tisk nebo formátování PDF
- Úvodní stránka dashboardu, která zobrazuje všechny podstránky, s prostorem pro přiřazení vlastníků sekcí a přispěvatelů
Můžete použít více než 100 vestavěných automatizací ClickUp nebo vytvořit vlastní. Váš tým ocení čas ušetřený automatizací a šablonováním opakujících se úkolů, díky čemuž se bude moci soustředit na strategické iniciativy v oblasti lidských zdrojů.
Nejlepší funkce ClickUp
- Vizualizujte procesy v oblasti lidských zdrojů pomocí více než 15 přizpůsobitelných zobrazení ClickUp.
- K spolupráci s kolegy můžete využívat komentáře, @zmínky v úkolech a zobrazení chatu a přizpůsobitelná oznámení. Nastavte sdílené prostory pro mezifunkční týmy, včetně personálního oddělení a dalších oddělení.
- Stanovte milníky a hodnotící karty zaměstnanců pro efektivní řízení talentů
- Spravujte rozvrhy zaměstnanců, volno a schůzky pomocí kalendáře ClickUp.
- Používejte panely ClickUp s integrovaným sledováním času a pracovními výkazy
- Zapojte se do diskusí v reálném čase prostřednictvím ClickUp Chat View
- Propojte se s nástroji jako Slack a Google Drive pomocí integrace ClickUp, která umožňuje plynulé sdílení souborů a výměnu dat.
- Chraňte citlivá data zaměstnanců pomocí robustních bezpečnostních opatření
Omezení ClickUp
- Noví uživatelé mohou potřebovat nějaký čas, aby se naučili používat všechny funkce ClickUp.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/uživatel za měsíc
- Podnikání: 12 $/uživatel za měsíc
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena pracovního prostoru za měsíc
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 500 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
2. Simpplr – nejlepší pro zlepšení interní komunikace
Simpplr je jako digitální nástěnka pro vaši společnost. Umožňuje vám zveřejňovat oznámení, kalendáře a způsoby, jak poskytovat zpětnou vazbu a uznání spolupracovníkům na jedné platformě.
Platforma personalizuje váš feed tak, aby vám zobrazovala pouze aktualizace, které vás zajímají. Můžete si prohlížet věci podle tématu, podle popularity nebo podle toho, co si vyberete.
AI asistent Simpplr je jako super vyhledávač pro práci. Potřebujete soubor? Zasekli jste se na úkolu v oblasti lidských zdrojů? Stačí se zeptat asistenta a ten vám pomůže najít, co potřebujete, nebo dokonce spustit pracovní postupy. Tento digitální hub umožňuje zaměstnancům snadný přístup k oznámením společnosti, kalendářům, sběru zpětné vazby a uznání kolegů.
Nejlepší funkce Simpplr
- Informujte zaměstnance o nejnovějších zprávách přímo na intranetu společnosti
- Spojte se se zaměstnanci prostřednictvím mobilních zařízení, počítačů, chatu, e-mailu a digitálních displejů
- Poskytněte manažerům data o zapojení zaměstnanců a praktická doporučení
Omezení Simpplr
- Nemá zabudované řešení pro správu znalostí a obsahu. K tomu budete potřebovat další integrace.
- Někteří uživatelé uvádějí, že se občas setkali s nepřesnostmi AI asistenta.
Ceny Simpplr
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Simpplr
- G2: 4,7/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 100 recenzí)
3. Guru – nejlepší pro správu znalostí a sdílení informací
Pokud hledáte podnikové vyhledávání založené na umělé inteligenci, znalostní bázi a intranetový software v jednom, zvažte Guru. Jádrem Guru je systém správy znalostí založený na umělé inteligenci, který se snadno integruje do stávajících pracovních postupů.
Snižuje čas strávený hledáním informací. Schopnost nástroje zachytit a organizovat znalosti v reálném čase zajišťuje, že týmy mají vždy k dispozici nejnovější data, což zlepšuje rozhodovací procesy.
Může také sledovat, jak lidé využívají znalostní bázi. Analýzou těchto vzorců můžete identifikovat mezery v informacích a vyřešit je.
Nejlepší funkce Guru
- Integrujte jej s nástroji pro spolupráci, jako je Slack, abyste mohli poskytovat relevantní informace v rámci pracovních postupů.
- Pomocí funkce ověřování se ujistěte, že uložené informace jsou vždy aktuální a přesné.
- Využijte vyhledávání a doporučení založené na umělé inteligenci k identifikaci mezer ve znalostech, duplicitního obsahu a propojení zaměstnanců s odborníky na dané téma.
Omezení Guru
- Mobilní aplikace může být méně intuitivní ve srovnání s desktopovou verzí, což může omezovat přístup na cestách.
- Někteří uživatelé mohou zpočátku považovat rozhraní za náročné. Možná budou potřebovat čas, aby se naučili používat všechny funkce.
Ceny Guru
- Bezplatná zkušební verze na 30 dní
- Vše v jednom: 15 $/uživatel za měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Guru
- G2: 4,7/5 (více než 1 500 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 300 recenzí)
4. Dayforce HCM – nejlepší pro komplexní řízení lidského kapitálu
Dayforce HCM má vše, co potřebujete pro řízení lidského kapitálu. Provází personální oddělení celým životním cyklem zaměstnanců, od náboru až po odchod. Spojuje personální agendu, mzdy, benefity, pracovní sílu a řízení talentů do jedné jednotné aplikace.
Platforma poskytuje přístup k veškerým HR datům v reálném čase v jediném rozhraní, což usnadňuje vyhledávání kandidátů, snadné zapracování nových zaměstnanců, vyvážené plánování, rozvoj zaměstnanců, správu plateb a správu benefitů.
Zlepšuje také samoobslužné služby díky snadno použitelnému přizpůsobenému portálu pro zaměstnance. Tento portál pomáhá zaměstnancům samostatně spravovat rutinní úkoly, což personálním týmům šetří spoustu času.
Nejlepší funkce Dayforce HCM
- Zlepšete mzdové operace ve více než 200 zemích a teritoriích a zjednodušte procesy
- Využijte umělou inteligenci pro informovaná rozhodnutí o přijímání zaměstnanců, optimalizaci pracovních postupů a efektivní udržení talentů.
- Zabudujte ovládací prvky ochrany soukromí pro zabezpečení dat a upřednostněte bezpečnost na všech úrovních.
Omezení Dayforce HCM
- Mohou být generovány velké, nečitelné zprávy
- Samoobslužný portál pro zaměstnance je podle zpráv zastaralý.
Ceny Dayforce HCM
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Dayforce HCM
- G2: 4,2/5 (více než 750 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (950+ recenzí)
5. Deel – nejlepší pro globální mzdy a dodržování předpisů
Správa mezd a dodržování předpisů v různých zemích může být náročná, protože stále pracujeme na dálku. Deel tento proces usnadňuje, takže se můžete soustředit na své hlavní obchodní činnosti, aniž byste se museli starat o složitosti mezinárodního řízení lidských zdrojů.
Platforma poskytuje podporu více měn a globální správu mezd ve více než 150 zemích, aniž byste museli procházet složitými předpisy pro výplatu mezd v každé zemi zvlášť. Deel vám také umožňuje vytvářet smlouvy pro všechny vaše vzdálené pracovníky, ať už jsou to zaměstnanci na plný úvazek, dodavatelé nebo freelanceri.
Díky vestavěným přizpůsobitelným šablonám můžete mít jistotu, že všechny vaše smlouvy budou v souladu s místními zákony, ať už se vaši zaměstnanci nacházejí kdekoli.
Nejlepší funkce Deel
- Poskytujte nepřetržitou zákaznickou podporu pro globální operace
- Automatizujte fakturaci a výběry
- Získejte přehled o datech týkajících se pracovní síly v reálném čase, včetně počtu zaměstnanců, mezd a dalších klíčových ukazatelů.
Omezení Deel
- Přístup k některým funkcím je v Evropě omezený.
Ceny Deel
- Deel HR: zdarma
- Deel Engage: 20 $/zaměstnanec za měsíc
- Deel US Payroll: 19 $/zaměstnanec za měsíc
- Deel Payroll: 29 $/zaměstnanec za měsíc
- Deel US PEO: 79 USD/zaměstnanec za měsíc
- Deel Contractor management: 49 $/měsíc
- Deel EOR: 599 $/měsíc
Hodnocení a recenze Deel
- G2: 4,8/5 (více než 3 500 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (950+ recenzí)
6. Axero Copilot – nejlepší pro zvýšení produktivity zaměstnanců
Axero Copilot je pokročilý nástroj pro správu znalostí založený na umělé inteligenci, který mění způsob, jakým týmy spolupracují a přistupují k informacím. Jeho inteligentní vyhledávání vám rychle poskytne výsledky díky porozumění kontextu dotazů. Engine pro doporučování obsahu doporučuje relevantní články a dokumenty a zvyšuje produktivitu tím, že vám poskytuje včasné informace.
Funkce automatické správy obsahu udržuje vaši znalostní bázi organizovanou a aktuální. Funkce analýzy uživatelů poskytuje přehled o využívání obsahu. To vám pomáhá identifikovat mezery a zlepšit sdílení informací.
Nejlepší funkce Axero Copilot
- Vytvořte digitální pracovní prostory pro každé oddělení, které vám pomohou udržet intranet v pořádku.
- Využijte nástroje pro spolupráci k interní komunikaci, sdílení pracovních příležitostí a řízení nejlepších talentů.
- Sledujte povinná školení, zásady nebo jiné důležité materiály pomocí funkce Povinná četba.
Omezení Axero Copilot
- Omezené možnosti přizpůsobení konkrétním obchodním potřebám
Ceny Axero Copilot
- 30denní bezplatná zkušební verze
- Cloud Standard: Individuální ceny
- Cloud Premium: Individuální ceny
- Cloud Enterprise: Ceny na míru
- On-prem: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Axero Copilot
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
7. Zenefits – nejlepší pro komplexní HR řešení
S Zenefits můžete zjednodušit procesy jak pro HR týmy, tak pro zaměstnance. Například automatizuje procesy zapracování nových zaměstnanců, včetně prověřování minulosti, nabídkových dopisů a samostatného zapracování.
Integrovaný nástroj pro plánování snadno automatizuje synchronizaci mezd, poskytuje monitorování v reálném čase a nabízí pohodlné systémy pro přihlašování a odhlašování týmů.
Zenefits podporuje integraci s různými platformami, včetně Google Workspace a Slack, a poskytovateli 401k pro správu benefitů.
Nejlepší funkce Zenefits
- Získejte přístup k integrovanému kalendáři dodržování předpisů a vyhněte se chybám
- Nakonfigurujte prediktivní analytiku pro přizpůsobené přehledy
- Vytvářejte vlastní zprávy o srovnávacích mzdách
- Pomocí funkce vizuální analýzy získáte přehled o trendech v oblasti pracovní síly, aniž byste museli spravovat více datových sad.
Omezení Zenefits
- Uživatelé hlásí četné chyby
- Postrádá integrační funkce pro odchod do důchodu
Ceny Zenefits
- Essentials: 10 $/měsíc na zaměstnance
- Růst: 20 $/měsíc na zaměstnance
- Zen: 33 $/měsíc na zaměstnance
Hodnocení a recenze Zenefits
- G2: 3,9/5 (více než 450 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 800 recenzí)
8. Softr – nejlepší pro vytváření vlastních interních nástrojů bez kódu
Softr je přizpůsobitelný software pro zaměstnanecký portál, který je ideální pro malé podniky a agentury. Snadno transformuje stávající data zaměstnanců z tabulek nebo databází do plně funkční aplikace.
To vám pomůže udržet vaši současnou technologickou infrastrukturu bez zbytečných nákladů a ušetří vám to zbytečné výdaje. S drag-and-drop no-code builderem od Softr a více než 100 předem připravenými widgety můžete vytvářet personalizované aplikace šité na míru zaměstnancům vaší společnosti.
Pokud potřebujete funkce jako zapracování zaměstnanců, adresář zaměstnanců, intranet, wiki nebo správu benefitů, Softr vám umožní snadno vytvořit uživatelsky přívětivý portál. Můžete centralizovat všechny zdroje zaměstnanců, adresáře a kalendáře do jedné aplikace, která odpovídá vašim obchodním potřebám.
Nejlepší funkce Softr
- Používejte šablony a logické nástroje pro rychlý vývoj aplikací
- Integrujte jej s existujícími nástroji a databázemi, jako jsou Google Sheets, HubSpot a SmartSuite, a vytvářejte aplikace přizpůsobené vašim pracovním postupům.
- Spolupracujte na vytváření aplikací a přidávejte vlastní kód CSS a JavaScript pro další funkce.
Omezení Softr
- Není dokonalou náhradou za plně přizpůsobená řešení
Ceny Softr
- Zdarma
- Základní: 59 $/měsíc
- Profesionální: 167 $/měsíc
- Podnikání: 323 $/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Softr
- G2: 4,8/5 (více než 350 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 60 recenzí)
9. Staffbase – nejlepší pro podporu zapojení zaměstnanců
Spravujte úkoly v oblasti lidských zdrojů a vytvořte komunikační platformu pro zaměstnance pomocí Staffbase. Je snadno použitelný a má mnoho funkcí, díky kterým budou všichni informováni a propojeni.
Staffbase vyniká centralizací komunikace mezi kolegy napříč několika kanály. Díky tomu je snadné oznamovat důležité informace a zapojovat zaměstnance do diskusí v reálném čase.
Staffbase můžete také použít k vytvoření specializovaných kanálů pro různé týmy a oddělení, což pomáhá zjednodušit komunikaci a odstranit informační bariéry v rámci organizace. Funkce jako push notifikace, průzkumy mezi zaměstnanci a cílené doručování obsahu vám umožňují personalizovat komunikaci a efektivně zapojit zaměstnance.
Nejlepší funkce Staffbase
- Usnadněte jednoduchou spolupráci a získejte snadný přístup k nejnovějším verzím firemních dokumentů
- Vytvářejte profesionální a poutavý obsah v softwaru pro komunikaci se zaměstnanci
- Získejte přístup k back-office datům a zlepšete rozhodování o strategiích interní komunikace.
Omezení Staffbase
- Vyžaduje značné úsilí v oblasti IT, zejména během počátečního nastavení.
- Zaměstnanci budou potřebovat školení, aby mohli tento nástroj začít používat.
Ceny Staffbase
- Starter: Individuální ceny
- Podnikání: Individuální ceny
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Staffbase
- G2: 4,7/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (70+ recenzí)
10. PeopleOne – nejlepší pro integraci spolupráce zaměstnanců
PeopleOne je moderní intranetové řešení, které oživí kulturu vašeho pracoviště. Je postaveno na platformě Microsoft SharePoint a je určeno pro týmy HR a interní komunikace v různých odvětvích, jako je výroba, logistika, stavebnictví, zdravotnictví, finance a profesionální služby.
Je to vynikající nástroj pro týmy HR, které chtějí zlepšit zkušenosti zaměstnanců a podporovat iniciativy v oblasti práce na dálku.
Samoobslužný portál PeopleOne umožňuje snadný přístup k důležitým dokumentům v oblasti lidských zdrojů na stolních počítačích i mobilních zařízeních.
Nejlepší funkce PeopleOne
- Provádějte průzkumy mezi zaměstnanci, organizujte ankety a spravujte programy odměn
- Využijte funkci Blog, abyste informovali zaměstnance a pomohli jim osvěžit si relevantní články.
Omezení PeopleOne
- Postrádá personální administrativní funkce, jako je výpočet mezd, správa výdajů a žádosti o dovolenou.
- Pokročilé funkce pro reporting a analytiku mohou být méně rozsáhlé než specializovaná softwarová řešení pro HR.
Ceny PeopleOne
- Základní: Individuální ceny
- Standard: Individuální ceny
- Pro: Individuální ceny
Hodnocení a recenze PeopleOne
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Zvyšte efektivitu pracovní síly pomocí softwaru pro zaměstnanecký portál
Při výběru z portálů pro zaměstnance je klíčové vybrat ten, který dobře funguje s podstatnými funkcemi, procesy a nástroji vaší firmy. I když skvělý nástroj může zvýšit produktivitu, neuvidíte návratnost investice, pokud je špatně implementován nebo pokud ho zaměstnanci nechtějí používat, protože je příliš složitý.
Hledejte řešení, které se postará o vaše hlavní výzvy v oblasti lidských zdrojů a provozu, namísto platformy s mnoha funkcemi, která nemusí vyhovovat vašim potřebám. Adaptabilní nástroj vám pomůže zavést nové procesy bez narušení produktivity a zároveň vám poskytne flexibilitu pro budoucí rozvoj vašich schopností.
Například ClickUp nabízí ideální rovnováhu mezi funkčností a přizpůsobivostí. Pomáhá řešit provozní překážky a zvyšuje produktivitu zlepšením přehlednosti a mezifunkční spolupráce.
Společnost People Piece, která se zabývá poradenstvím v oblasti organizačního rozvoje, to zažila na vlastní kůži.
Před zavedením ClickUp se potýkali s izolovanou prací v různých nástrojích, jako jsou dokumenty Word, tabulky a Slack, což vedlo k frustraci a chybám. Díky zavedení ClickUp jako centrální platformy mohla společnost People Piece zajistit, že veškerá práce byla zaznamenána na jednom centrálním místě a organizována podle iniciativ a projektů. To jim pomohlo lépe sledovat každý úkol a vyhnout se vynechání kroků, což přineslo větší přehlednost v celé organizaci.
Byli schopni vytvořit podrobné struktury projektů a seznamů pro řízení rozsáhlých procesů, jako je nábor a zapracování nových zaměstnanců. Tím bylo zajištěno, že každá akce měla konkrétní místo v jejich pracovním postupu.
ClickUp usnadňuje život manažerům lidských zdrojů díky své rozsáhlé sadě funkcí pro správu zaměstnanců.
Zaregistrujte se a získejte bezplatný účet ClickUp a objevte to sami.