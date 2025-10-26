10 nejlepších alternativ k NotebookLM pro pořizování poznámek

NotebookLM se možná jevil jako ideální digitální poznámkový blok, ale jeho nedostatky mohou někdy vést k zbytečné práci a ztrátě času. Pokud jste se s těmito problémy setkali, možná je ten správný čas prozkoumat alternativy, které učiní pořizování poznámek efektivnějším a bezproblémovým.
Abychom vám pomohli najít ideální řešení, vybrali jsme nejlepší alternativy k NotebookLM – od oblíbených aplikací pro poznámky až po pokročilé nástroje využívající umělou inteligenci – které vám pomohou zlepšit pracovní postupy a kreativitu. ✅
⏰ 60sekundové shrnutí
10 nejlepších alternativ k NotebookLM pro zvýšení vaší produktivity
- ClickUp (nejlepší pro pořizování poznámek a správu dokumentů pomocí umělé inteligence)
- Notion (nejlepší pro strukturované textové poznámky a organizaci)
- Evernote (nejlepší pro přístupnost napříč zařízeními)
- Obsidian (nejlepší pro poznámky v Markdownu a propojování myšlenek)
- Roam Research (nejlepší pro síťové pořizování poznámek)
- Afforai (nejlepší pro intuitivní pořizování poznámek pomocí umělé inteligence)
- Tana (nejlepší pro pokročilé strukturování znalostí)
- Mem. ai (nejlepší pro dynamické poznámky s podporou umělé inteligence)
- RemNote (nejlepší pro studenty a uchovávání znalostí)
- Microsoft OneNote (nejlepší pro volné psaní poznámek)
Co byste měli hledat v alternativě k NotebookLM?
Při výběru alternativy k softwaru pro pořizování poznámek NotebookLM je třeba zvážit několik faktorů, které vám pomohou zvýšit produktivitu a lépe organizovat poznámky. Mezi tyto funkce patří:
✅ Snadné použití: Vyberte si software pro pořizování poznámek, který má snadno použitelné a intuitivní rozhraní, abyste se s ním mohli rychle seznámit a snadno si zapisovat cokoli, od kancelářské práce až po recept na jablečný koláč vaší maminky.
✅ Snadná organizace: Vyberte si alternativu k NotebookLM, která obsahuje možnosti pro organizaci poznámek, jako jsou značky, štítky a složky.
✅ Možnosti spolupráce: Vyberte si aplikaci pro pořizování poznámek s funkcemi, díky kterým se stane vaším oblíbeným systémem pro správu znalostí. Patří sem možnost spolupráce s členy týmu, synchronizace poznámek s ostatními a sdílení dokumentů.
✅ Integrace s jinými aplikacemi: Upřednostněte alternativu k NotebookLM, která se dokonale synchronizuje s vašimi zařízeními a jinými platformami, jako je software pro správu dokumentů nebo aplikace pro zvýšení produktivity, abyste mohli importovat poznámky a všechny své nápady.
✅ Umělá inteligence a automatizace: Vyberte si alternativu k NotebookLM, která je založena na umělé inteligenci a zjednodušuje procesy, jako je shrnování poznámek, generování úkolů nebo dokonce převádění hlasových poznámek na text.
🔎 Věděli jste? První aplikací pro pořizování poznámek vytvořenou pro počítače byl Windows Notepad, který společnost Microsoft představila v roce 1983 pro operační systém MS-DOS.
10 nejlepších alternativ k NotebookLM
Používání perfektních strategií pro pořizování poznámek vám pomůže zvýšit produktivitu, efektivně organizovat schůzky a zajistit, že vaše nápady budou vždy realizovány.
Abychom vám s tím pomohli, sestavili jsme seznam nejlepších aplikací pro pořizování poznámek, které snadno nahradí NotebookLM a jdou ještě o krok dál díky pokročilým funkcím umělé inteligence, které chrání citlivé poznámky a umožňují vytvářet prohledávatelné poznámky.
Výše uvedené video nabízí rychlé srovnání všech nástrojů, zatímco níže najdete podrobné recenze. Čtěte dál!
1. ClickUp (nejlepší pro pořizování poznámek a správu dokumentů pomocí umělé inteligence)
ClickUp je skutečně aplikace pro vše, co souvisí s prací, a jde daleko za hranice jednoduchého pořizování poznámek. Její funkce umělé inteligence vylepšují řízení projektů, automatizaci úkolů a spolupráci týmů, což z ní činí centralizované centrum pro úkoly, projekty a spolupráci.
Například AI Notetaker od ClickUp automaticky přepisuje a shrnuje všechny vaše virtuální schůzky. A co je ještě lepší? Pomáhá vám je proměnit v okamžitě proveditelné úkoly, takže už nikdy nebudete muset pracně sepisovat zápisy ze schůzek nebo sledovat úkoly k provedení.
Funkce pro správu projektů ClickUp v kombinaci s automatizací a analytikou AI vám umožňují efektivně koordinovat správu dokumentů. Naopak zaměření NotebookLM na poznámky může být pro společné projekty nedostatečné.
Pokročilý AI asistent ClickUp, ClickUp Brain, jde ještě o krok dál. Můžete jej použít k přepisu hlasových poznámek, třídění poznámek k přípravě na zkoušky, vytváření souhrnů vašich výzkumných poznámek a dokonce i k přeměně ručně psaných poznámek nebo lepících poznámek na bohaté poznámky. Dále jej můžete použít ke kombinování více poznámek, vytváření akčních úkolů a dokonce i k psaní vysoce kvalitního obsahu pro e-maily, vysvětlení úkolů nebo dokumenty.
Díky pokročilým možnostem sdílení a oprávnění ClickUp, jako jsou přiřazování úkolů, komentáře a aktualizace v reálném čase, může tým rychle prohlížet, komentovat a aktualizovat dokumenty v reálném čase.
Na rozdíl od potenciálně izolovaného přístupu NotebookLM se ClickUp hladce integruje do vašeho pracovního postupu. ClickUp Notepad je osobní poznámkový blok pro zaznamenávání nápadů, který se snadno propojuje s úkoly, projekty a dokumenty.
Díky svým integračním schopnostem se ClickUp navíc propojuje s mnoha aplikacemi třetích stran a poskytuje flexibilní možnosti spolupráce, což týmům usnadňuje správu souborů, sdílení zdrojů a přidávání komentářů, a to vše v jednom centralizovaném pracovním prostoru.
Zatímco NotebookLM se zaměřuje na výzkum v rámci jediného souboru dat, ClickUp Brain MAX , váš desktopový AI společník, vám nabízí propojené vyhledávání napříč ClickUp, Google Drive, Dropbox, SharePoint, GitHub a webem – takže váš „notebook“ pokrývá celý váš digitální pracovní prostor.
Přidejte funkci Talk to Text a můžete okamžitě diktovat poznámky, závěry ze schůzek nebo nápady z brainstormingu, které Brain MAX poté přepíše, uspořádá a propojí se správnými úkoly nebo dokumenty. Výsledek? Jediný pracovní prostor s umělou inteligencí, kde každý soubor, poznámka a vyslovený nápad je okamžitě vyhledatelný, kontextově citlivý a připravený k akci – bez nutnosti přepínat mezi nástroji.
Pro organizace, které chtějí zefektivnit pracovní postupy a zlepšit spolupráci, představuje ClickUp přesvědčivou volbu. Nejlepší řešení by mělo opravdu zvládnout vše, od zapisování poznámek až po hladkou realizaci projektů. Právě v tom vyniká ClickUp! Jedná se o univerzální platformu, která kombinuje výkonné analytické nástroje, snadné pořizování poznámek a poutavé vizualizace, to vše podpořené umělou inteligencí.
Jsem produktivnější, protože mohu všechny své poznámky uchovávat na jednom místě.
Nejlepší funkce ClickUp
- Shrňujte poznámky, přepisujte zvukové záznamy, vytvářejte úkoly a dokonce generujte obsah pomocí pokročilých funkcí tohoto nástroje založených na umělé inteligenci.
- Vytvářejte, formátujte a sdílejte poznámky nebo dokumenty ve společném pracovním prostoru pomocí ClickUp Docs, aby se žádné poznámky ani informace neztratily.
- Udržujte své poznámky a nápady organizované pomocí ClickUp Task Tags, které vám umožňují přizpůsobit si složky, dokumenty a wiki dokonce i s vnořenými strukturami pro maximální flexibilitu.
- Získejte přístup ke svým poznámkám na jakémkoli zařízení díky hladké synchronizaci pomocí mobilní aplikace nebo možnosti v prohlížeči.
- Integrujte více než 1000 nástrojů a platforem pro zvýšení produktivity, abyste měli jistotu, že každá akce, od pořízení poznámky až po její dokončení, je plynule sledována.
Omezení ClickUp
- Pro začínající uživatele může být kvůli svým rozsáhlým funkcím příliš složitý.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Dříve jsem se spoléhal na své psané poznámky, ale po dvou dnech testování ClickUp jsem věděl, že je to řešení pro mě.
📮ClickUp Insight: Pouze 10 % respondentů našeho průzkumu používá hlasové asistenty (4 %) nebo automatizované agenty (6 %) pro aplikace AI, zatímco 62 % dává přednost konverzačním nástrojům AI, jako jsou ChatGPT a Claude. Nižší míra přijetí asistentů a agentů může být způsobena tím, že tyto nástroje jsou často optimalizovány pro konkrétní úkoly, jako je ovládání bez použití rukou nebo konkrétní pracovní postupy.
ClickUp vám přináší to nejlepší z obou světů. ClickUp Brain slouží jako konverzační asistent s umělou inteligencí, který vám může pomoci v široké škále případů použití. Na druhé straně agenti s umělou inteligencí v kanálech ClickUp Chat mohou odpovídat na otázky, třídit problémy nebo dokonce řešit konkrétní úkoly!
2. Notion (nejlepší pro strukturované textové poznámky a organizaci)
Notion je výkonná aplikace pro pořizování poznámek, která podporuje širokou škálu obsahu, včetně textu, obrázků, videí, kódu a záložek. Díky intuitivnímu designu můžete snadno přetahovat prvky do svých poznámek nebo používat příkazy se lomítkem k zefektivnění svého pracovního postupu.
Ať už jde o organizaci poznámek z jednání, vytváření týmové wiki nebo správu projektů, Notion nabízí vysoký stupeň přizpůsobení, aby vyhovoval osobním i profesionálním potřebám. Tato platforma je nejlépe hodnocená mezi týmy, které potřebují nástroje pro spolupráci, a nabízí úpravy v reálném čase, komentáře a sdílené pracovní prostory pro plynulou komunikaci.
Má také silnou komunitu, která vám pomůže získat šablony pro pořizování poznámek pro všechny vaše potřeby – třídit poznámky, vytvářet moodboardy nebo dokonce spravovat všechny dokumenty na jednom místě.
Nejlepší funkce Notion
- Navrhujte a přizpůsobujte si pracovní prostory pro poznámky, úkoly a projekty pomocí velmi intuitivního uživatelského rozhraní a podrobných pokynů.
- Přidávejte a organizujte různé typy obsahu, včetně textu, obrázků, kódu a záložek.
- Minimalizujte rušivé vlivy díky poutavému zážitku z psaní, výkonným digitálním poznámkovým kartám a pokročilému asistentovi s umělou inteligencí.
Omezení aplikace Notion
- Ačkoli nabízí neuvěřitelnou flexibilitu, organizační struktura někdy působí přehnaně složitě.
- Omezená offline funkčnost ve srovnání s konkurencí
Ceny Notion
- Zdarma: 0 $
- Plus: 10 $/měsíc za jedno místo
- Podnikání: 15 $/měsíc za jedno místo
- Podniky: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Notion
- G2: 4,7/5 (více než 5 500 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
Notion je úžasný software. Můžete s ním dělat téměř cokoli, co si dokážete představit, pokud jde o organizaci, produktivitu atd. Ale samotná hloubka a schopnosti programu vytvářejí přirozenou křivku učení, která je poněkud v rozporu s obecnou produktivitou.
3. Evernote (nejlepší pro přístupnost napříč zařízeními)
Dalším skvělým nástrojem pro psaní poznámek a jejich synchronizaci, díky kterému máte vše na jednom místě, je Evernote, který je již dlouho oblíbený u lidí, kteří chtějí optimalizovat správu svých poznámek a znalostí.
Od vytváření podrobných osnov projektů až po navrhování obsahových strategií – organizační nástroje a pokročilé vyhledávací funkce Evernote pomáhají optimalizovat váš pracovní postup. Snižuje se tak čas strávený hledáním informací a zvyšuje se čas strávený jejich zpracováním.
Kromě svých základních funkcí je Evernote díky svým integračním schopnostem skvělou alternativou k NotebookLM. Podporuje různé aplikace třetích stran a nabízí flexibilní možnosti spolupráce, což týmům umožňuje spravovat soubory, sdílet zdroje a přidávat komentáře v jediném centralizovaném pracovním prostoru.
Nejlepší funkce Evernote
- Uspořádejte si poznámky do poznámkových bloků a hromádek, abyste je mohli kategorizovat a označovat pro rychlý přístup a lepší organizaci.
- Snadno prohledávejte ručně psané poznámky a obrázky pomocí pokročilé funkce vyhledávání, která zahrnuje dokonce i fotografie a náčrtky.
- Ukládejte nebo ořezávejte webové stránky a články, abyste si je mohli přečíst později, včetně možnosti zachytit nebo importovat výzkumné články nebo dokumenty.
Omezení Evernote
- Bezplatná verze umožňuje synchronizaci pouze mezi dvěma zařízeními.
- Evernote postrádá pokročilé funkce založené na umělé inteligenci, jako je shrnutí obsahu nebo automatické organizování.
Ceny Evernote
- Zdarma: 0 $
- Osobní: 14,99 $/měsíc
- Profesionální: 17,99 $/měsíc
- Teams: 24,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Evernote:
- G2: 4,4/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 8 000 recenzí)
Možnost hladké synchronizace napříč všemi mými zařízeními. Během schůzky si mohu dělat poznámky na telefonu a později k nim okamžitě přistupovat na svém notebooku. Systém značek a poznámkové bloky usnadňují organizaci všeho.
➡️Číst více: Nejlepší alternativy a konkurenti Evernote
4. Obsidian (nejlepší pro poznámky v Markdownu a propojování myšlenek)
Obsidian je platforma pro pořizování poznámek navržená pro lokální úložiště a soubory markdown, která profesionálům poskytuje úplnou kontrolu nad jejich znalostními repozitáři.
Místo toho, abyste se spoléhali výhradně na cloudovou infrastrukturu a proprietární rozhraní, vám Obsidian umožňuje vytvořit přizpůsobené pracovní prostředí, které je primárně offline a které roste a vyvíjí se spolu s vašimi projekty. Ať už mapujete složité nápady, spravujete výzkum nebo plánujete uvedení produktů na trh, flexibilita platformy a přístup zaměřený na lokální řešení zajišťují dlouhodobou stabilitu a klid.
Pro ty, kteří považují prostředí NotebookLM za omezující, nabízí Obsidian intuitivní rámec, ve kterém nejsou nápady a informace pouze uloženy, ale také propojeny. Tento rámec vám umožňuje vizualizovat a pochopit vztahy mezi vašimi poznámkami na první pohled.
Nejlepší funkce Obsidianu
- Využijte sílu pokročilého obousměrného propojování k propojení souvisejících poznámek a vytvoření sítě vzájemně propojených myšlenek.
- Formátujte své poznámky pomocí Markdownu pro snadnou strukturalizaci a přizpůsobení.
- Přizpůsobte si funkčnost Obsidianu pomocí široké škály komunitních pluginů poskytovaných specializovanou komunitou vývojářů.
Omezení Obsidianu
- Obsidian není navržen s ohledem na spolupráci, takže je méně vhodný pro týmovou práci.
- Export poznámek do běžnějších formátů (jako PDF nebo Word) je náročný.
Ceny Obsidian
- Osobní: Zdarma
- Komerční: 50 $/rok na uživatele
- Synchronizace: 5 $/měsíc na uživatele
- Publikování: 10 $/měsíc za web
Hodnocení a recenze Obsidian
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,8/5 (více než 30 recenzí)
Vynikající software pro pořizování poznámek ve formátu MarkdownVýhody: Snadné použití pro pořizování a úpravy poznámek. Bylo užitečné při importu a čtení poznámek ve formátu Markdown, které jsem exportoval z aplikace Mac Notes. Nevýhody: Na syntaxi založenou na Markdownu si je třeba chvíli zvykat
5. Roam Research (nejlepší pro síťové pořizování poznámek)
Roam Research je výkonný nástroj pro pořizování poznámek, který si získal věrné příznivce mezi znalostními pracovníky, výzkumníky a spisovateli. Namísto kategorizace informací do statických složek nebo poznámkových bloků nabízí dynamický, propojený přístup k pořizování poznámek, který upřednostňuje vztahy mezi myšlenkami.
Tento nástroj využívá jedinečný přístup zaměřený na síťové myšlení, kdy uživatelé vytvářejí poznámky, které se navzájem plynule propojují. Tato metoda pořizování poznámek je obzvláště oblíbená u uživatelů, kteří preferují nelineární, propojený přístup.
Jako alternativa k NotebookLM umožňuje Roam dynamičtější a průzkumnější styl psaní poznámek, který se vyvíjí spolu s vaším myšlením a pracovními postupy, místo aby je omezoval.
Nejlepší funkce Roam
- Vložte obsah z jiných poznámek bez duplicit pomocí vložených odkazů.
- Vytvářejte denní poznámky n u a přidávejte je do svého stávajícího rámce, abyste mohli sledovat svůj pokrok a nápady.
- Rychle zúžte rozsáhlé grafy propojených myšlenek poté, co vytvoříte více sekcí v podřízených poznámkách pomocí filtrů.
Omezení Roam
- Jedinečná struktura a rozhraní aplikace Roam není tak intuitivní jako některé alternativy.
- Roam funguje především v cloudu a offline přístup je poněkud omezený.
Ceny Roam
- Pro: 15 $/měsíc na uživatele
- Believer: 500 $ na pět let
Hodnocení a recenze Roam
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
➡️Číst více: Nejlepší alternativy a konkurenti Roam Research
6. Afforai (nejlepší pro intuitivní pořizování poznámek pomocí umělé inteligence)
Afforai je aplikace pro pořizování poznámek, která využívá umělou inteligenci (AI) k vylepšení vašeho zážitku z pořizování poznámek a správy znalostí. Funkce AI této platformy nabízejí chytré funkce, jako jsou automatické shrnutí poznámek, extrakce textu z multimediálního obsahu a návrhy s ohledem na kontext.
Afforai se odlišuje tím, jak se učí z vašich zvyků a přizpůsobuje se vývoji vašich projektů. Umělá inteligence pro pořizování poznámek z jednání vám dokonce pomáhá připravovat poznámky, propojovat je a generovat přesné zápisy, což je ideální pro vaše jednání nebo brainstormingové schůzky.
Díky přijetí Afforai jako alternativy k NotebookLM získávají profesionálové progresivní řešení, které odpovídá způsobu, jakým moderní týmy shromažďují znalosti a přijímají rozhodnutí.
Nejlepší funkce Afforai
- Integrace s oblíbenými nástroji pro správu projektů pro hladké sladění pracovních postupů.
- Extrahujte a analyzujte informace z obrázků, hlasových poznámek a videí pomocí funkcí podporovaných umělou inteligencí.
- Udržujte své poznámky aktuální a přístupné na více zařízeních.
Omezení Afforai
- Větší závislost na nástrojích AI může občas vést k méně přesnému kategorizování.
- Pokročilé funkce umělé inteligence mohou vyžadovat určitou dobu učení pro nové uživatele, kteří je používají k psaní poznámek.
Ceny Afforai
- Starter: zdarma
- Student: 4,99 $/měsíc
- Profesionální: 9,99 $/měsíc
- Neomezený: 19,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Afforai:
- G2: 4,7/5 (více než 120 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 50 recenzí)
Využijte staré e-knihy a soubory PDF!Celkově: Moje celková zkušenost byla skvělá. Dobrá zákaznická podpora, snadné nastavení a spuštění a užitečný nástroj pro výzkumné asistenty.
7. Tana (nejlepší pro pokročilé strukturování znalostí)
Aplikace Tana, propagovaná jako superaplikace pro poznámky, je aplikace nové generace pro pořizování poznámek, která přináší nový pohled na to, jak profesionálové zaznamenávají, propojují a třídí své znalosti.
Tana funguje jako flexibilní informační ekosystém, který si můžete přizpůsobit tak, aby odpovídal složitosti a nuancím vašich projektů. Jeho charakteristický přístup, založený na datových strukturách, z něj činí atraktivní alternativu k NotebookLM pro ty, kteří potřebují více než jen místo pro ukládání a synchronizaci poznámek.
Jednou z klíčových funkcí tohoto přístupu je schopnost vizualizovat vztahy mezi daty pomocí inovativního kombinovaného systému „bloků“ a „uzlů“. Díky tomu je ideální pro lidi, kteří potřebují zpracovávat složité informace, jako jsou výzkumníci, tvůrci obsahu a projektoví manažeři, protože poskytuje intuitivní způsob organizace, který se podobá myšlenkovým mapám.
Nejlepší funkce Tana
- Organizujte obsah do flexibilních, filtrovatelných tabulek a seznamů pro rychlý přehled díky strukturovaným databázím.
- Vytvářejte komplexní systémy znalostí a spravujte své informace pomocí Supertags.
- Přizpůsobte Tanu svým konkrétním potřebám pomocí šablon, značek a struktur poznámek.
Omezení Tana
- Noví uživatelé mohou mít potíže se zvládnutím flexibilní struktury a pokročilých funkcí.
- Méně možností integrace s nástroji třetích stran, což omezuje jeho užitečnost v určitých profesionálních prostředích.
Ceny Tana
- Zdarma: 0 $
- Základní verze: 1 $/měsíc
- Týmy: Vlastní
Hodnocení a recenze Tana
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
💡 Tip pro profesionály: Zahájení práce na výzkumném projektu může často skončit ohromujícím pocitem, že vás brzdí prázdná stránka. Šablony výzkumných plánů tento problém řeší tím, že vás od začátku vedou vaší prací a promění to, co se kdysi zdálo ohromující, v uspořádaný a sebevědomý začátek.
8. Mem. ai (nejlepší pro dynamické poznámky s podporou umělé inteligence)
Mem.ai je inovativní aplikace pro pořizování poznámek, která kombinuje jednoduchost tradičního pořizování poznámek s výkonnými funkcemi umělé inteligence, což z ní činí jeden z nejmodernějších nástrojů v této oblasti. Je navržena s ohledem na moderního uživatele a její klíčová funkce automaticky organizuje a kategorizuje vaše poznámky, čímž snižuje náročnost ručního označování a správy složek.
Tento nástroj využívá algoritmy umělé inteligence k identifikaci vzorců, vyhledávání klíčových poznatků a jejich prezentaci, když se stanou relevantními. Navíc nejen ukládá vaše poznámky, ale také předvídá vaše potřeby. Mem. ai tiše zdokonaluje své porozumění vašim zájmům, úkolům a prioritám, zatímco vy pracujete.
Nejlepší funkce Mem. ai
- Ukládejte si poznámky strukturovanějším způsobem pomocí funkcí založených na umělé inteligenci, které kategorizují vaše poznámky na základě vzorců použití, čímž se snižuje potřeba ručního označování.
- Rychle sdílejte poznámky a nápady s kolegy a udržujte všechny na stejné vlně bez zbytečných administrativních nákladů.
- Hladká integrace s různými nástroji, jako je Google Drive, Slack a další, umožňuje centralizovat všechny vaše informace.
Omezení Mem. ai
- Adaptivní systém Mem. ai může být netradiční pro ty, kteří upřednostňují složky a lineární osnovy.
- Jako novější aplikace postrádá Mem. ai některé propracované funkce a vlastnosti, které najdete v zavedených aplikacích pro pořizování poznámek.
Ceny Mem. ai
- Mem: 14,99 $/měsíc
- Mem Teams: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Mem. ai
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
9. RemNote (nejlepší pro studenty a uchovávání znalostí)
RemNote se odlišuje tím, že proces pořizování poznámek transformuje na dlouhodobý systém budování znalostí, nikoli pouhé ukládání informací. Spojením pořizování poznámek s opakováním v pravidelných intervalech a kartičkami RemNote zajišťuje, že důležité informace neupadnou v zapomnění. Podporuje tak vytváření živého úložiště nápadů, které se vyvíjí spolu s vaším myšlením.
Na rozdíl od NotebookLM využívá RemNote přístup založený na propojování pojmů, hierarchické organizaci a integrovaných technikách učení. Když přidáváte nové nápady, zdůrazňujete klíčové body nebo prohlubujete své porozumění složitým pojmům, různé funkce RemNote zajistí, že vše zůstane přístupné a v kontextu.
Ať už připravujete výzkumný projekt, syntetizujete četbu nebo plánujete strategický plán, RemNote pomáhá profesionálům udržovat pořádek a neustále rozvíjet a posilovat své znalosti.
Nejlepší funkce RemNote
- Proměňte své poznámky na kartičky pomocí funkce automatického koučování poznámek pro aktivní učení a opakování s časovými odstupy.
- Získejte hierarchickou strukturu pro své poznámky ve vnořeném formátu, který usnadňuje správu a odkazování na související pojmy.
- Synchronizujte všechny své poznámky a kartičky na všech zařízeních, abyste mohli studovat a přistupovat ke svým poznámkám odkudkoli.
Omezení RemNote
- Zvládnutí jedinečného ekosystému aplikací pro pořizování poznámek RemNote vyžaduje čas.
- RemNote nabízí omezenou integraci s aplikacemi třetích stran, což může být nevýhodou pro uživatele, kteří spoléhají na širší technologický ekosystém.
Ceny RemNote
- Zdarma: 0 $
- Pro: 10 $/měsíc na uživatele
- Pro s AI: 20 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze RemNote
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
10. Microsoft OneNote (nejlepší pro volné psaní poznámek)
Microsoft OneNote je spolehlivou alternativou k NotebookLM pro ty, kteří jsou součástí ekosystému Microsoft. Jako součást sady Office 365 se OneNote snadno integruje s dalšími aplikacemi Microsoft, jako jsou Word, Excel a Outlook, a vytváří prostředí, ve kterém poznámky přirozeně doplňují vaše stávající pracovní postupy.
Místo toho, aby OneNote zcela přetvořil způsob pořizování poznámek, vylepšuje to, co profesionálové již považují za efektivní: hierarchické sekce, intuitivní poznámkové bloky a organizaci založenou na stránkách, která je přístupná a flexibilní.
Jednou z vynikajících funkcí aplikace OneNote je flexibilita při vytváření poznámek. Ať už dáváte přednost psaní na klávesnici, ručnímu psaní nebo vkládání dokumentů, přizpůsobivé plátno umožňuje různé způsoby zadávání bez nutnosti dodržovat přísné formáty nebo koncepční rámce. Možnost kreslit nebo přidávat poznámky na zařízeních s dotykovým displejem přináší další výhodu uživatelům, kteří raději skicují své nápady nebo používají stylus.
Nejlepší funkce Microsoft OneNote
- Synchronizujte všechny své poznámky mezi systémy Windows, macOS, iOS a Android a zajistěte si tak přístup k poznámkám z jakéhokoli zařízení.
- Organizujte poznámky do poznámkových bloků, sekcí a stránek pro přehlednou strukturu a snadnou navigaci.
- Prohledávejte všechny vložené obrázky, protože OneNote extrahuje text z obrázků pro rychlé vyhledávání.
Omezení aplikace Microsoft OneNote
- OneNote postrádá poznatky založené na umělé inteligenci, které poskytují některé novější nástroje.
- Funkce pro spolupráci v aplikaci OneNote nejsou tak robustní ani intuitivní jako funkce v jiných nástrojích pro pořizování poznámek.
Ceny Microsoft OneNote
- Součástí předplatného Microsoft 365, cena od 69,99 $/rok.
Hodnocení a recenze aplikace Microsoft OneNote
- G2: 4,5/5 (více než 1 800 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 1 700 recenzí)
OneNote používám téměř 3 roky. V zásadě je vhodný pro sledování našich každodenních úkolů a správu seznamu úkolů. Můžeme vytvořit více sekcí a v každé sekci můžeme vytvořit více stránek. K dispozici jsou i další funkce, jako je zvýraznění textu různými barvami, vkládání obrázků a mnoho dalších. Celkově je to dobrý nástroj. Používám ho velmi často, téměř každý den, protože zde spravuji svůj seznam úkolů.
➡️Číst více: Nejlepší alternativy a konkurenti OneNote
Nejlepší alternativa k NotebookLM? Je to ClickUp!
Pokud jde o pořizování poznámek, každý má své jedinečné preference – někteří chtějí jednoduchost, zatímco jiní potřebují pokročilé nástroje pro spolupráci a organizaci.
Prozkoumané aplikace přinášejí přidanou hodnotu, od přizpůsobitelných pracovních prostorů až po přepis poznámek pomocí umělé inteligence. Pokud však hledáte dokonalou kombinaci pořizování poznámek, správy úkolů a týmové spolupráce, ClickUp vyniká jako aplikace, která nabízí vše pro práci. ✅
ClickUp není jen o pořizování poznámek, ale o posunutí vaší produktivity na vyšší úroveň. Díky nástrojům Docs, Notepad, Brain a rozsáhlým nástrojům pro správu projektů ClickUp spojuje všechny vaše poznámky, úkoly a projekty do jednoho plynulého prostředí.
Jste připraveni na chytřejší pořizování poznámek?
Vyzkoušejte ClickUp ještě dnes a uvidíte, jak dokáže transformovat a sjednotit vaše poznámky, úkoly a projekty – vše na jednom místě! 🌻