5 nejlepších alternativ a konkurentů Roam Research pro rok 2025 (funkce, ceny)

Ať už se jedná o produktové prezentace, smlouvy nebo poslední díl dokumentární série Netflixu, který potřebujete začít sledovat, všichni se každý den potýkáme s obrovským množstvím informací.
A pokud se nechcete utopit v moři slov, potřebujete software jako Roam Research, abyste tyto informace mohli správně ukládat a spravovat. Tento nástroj je skvělý pro zaznamenávání vašich nápadů, myšlenek, poznámek atd. a jejich efektivní organizaci.
Roam však není dokonalý.
To je jeden z důvodů, proč pravděpodobně hledáte alternativy k Roam Research!
Ale nebojte se.
Vaše hledání končí zde.
V tomto článku najdete pět nejlepších alternativ k Roam, jejich klíčové funkce, výhody, omezení, ceny a uživatelská hodnocení.
Pojďme se na to podívat.
Co je Roam Research?
Roam Research je online nástroj pro organizaci a vyhodnocování informací. Sám sebe označuje jako „nástroj pro pořizování poznámek pro síťové myšlení“ a „kolektivní inteligenci“.
Jinými slovy, hlavním důvodem, proč byste měli používat Roam, je to, že dokáže zpracovat a konsolidovat všechna vaše data na jednom místě!
Mezi jeho klíčové funkce patří:
- Graf Roam, který připomíná pavučinu 🕸 nebo síť znalostí. Zde se uživatelé mohou snadno pohybovat a propojovat nápady.
- Grafová databáze, která organizuje všechny vaše poznámky, dokumenty a vše, co se nachází ve vaší databázi Roam.
- Obousměrné propojení , kde jsou stránky nebo související myšlenky organizovány jako myšlenkové mapy namísto hierarchie, jako je dokument ve složce, složka ve složce atd.
Co hledat v alternativě k Roam Research
Při hledání alternativy k Roam Research se zaměřte na:
- Možnost propojit poznámky z různých dokumentů
- Podrobné nastavení oprávnění pro každý dokument
- Intuitivní uživatelské rozhraní, které usnadňuje navigaci a vyhledávání potřebných informací.
- Pokročilé možnosti značkování konkrétních témat a myšlenek v rámci poznámky nebo dokumentu
- Automatické připomenutí a oznámení, když se blíží úkoly nebo události
5 nejlepších alternativ k Roam Research
Zde jsou alternativy Roam, které podle nás budou pro vás ideální:
1. ClickUp
ClickUp je jedním z nejlépe hodnocených nástrojů pro zvýšení produktivity na světě, který používají týmy v malých, středních i velkých organizacích.
Od pořizování poznámek až po správu dokumentů, zdrojů a projektů – ClickUp je vaše komplexní řešení.
Nevěříte nám? Zde je několik pádných důkazů:
Klíčové vlastnosti ClickUp
Dokumenty
ClickUp Docs je nová generace integrované správy dokumentů a spolupráce. Díky komplexní sadě funkcí a možnostem spolupráce usnadňuje ClickUp Docs sledování, organizování, ukládání a sdílení dokumentů na jednom centrálním místě.
Spravujte dokumenty s jistotou a zajistěte, aby všichni měli přístup k nejnovější verzi. Vytvářejte snadno krásné dokumenty, spolupracujte v reálném čase a mějte přehled o změnách s ClickUp Docs!
S Docs můžete:
- Sdílejte je s lidmi ve svém pracovním prostoru i mimo něj.
- Přizpůsobte si záhlaví, popisy, styly písma a další prvky.
- Zobrazit počet slov
- Vytvořte seznam s odrážkami, tabulku, kontrolní seznam atd.
- Přístup k neomezenému počtu stránek a vnořených stránek
- A mnoho dalšího
A pokud jste někdy hráli multiplayerovou hru 🎮, spolupráce na Docs je něco podobného.
Můžete vidět, kdo právě provádí úpravy, a zajistit tak, že nedojde ke konfliktům!
Poznámkový blok
ClickUp Notepad je ideální nástroj pro pořizování poznámek pro týmy i jednotlivce. Nabízí výkonnou kombinaci funkcí, které vám umožní rychle a snadno vytvářet, organizovat a sdílet poznámky.
Sledujte úkoly pomocí kontrolních seznamů a spolupracujte v reálném čase na dokumentech, požadavcích, zdrojích a dalších věcech. Díky bezpečnému cloudovému úložišti ClickUp Notepad jsou vaše poznámky vždy k dispozici z jakéhokoli zařízení, takže můžete zůstat produktivní, ať jste kdekoli.
A hádejte, co díky bohaté úpravě textu nemusíte dělat své poznámky nudnými.
ClickUp dokáže dokonce převést vaše poznámky na úkoly několika kliknutími, aby vám pomohl vytvořit akční položky. Název poznámky se stane názvem úkolu a obsah poznámky se změní na popis úkolu.
Tabule
ClickUp Whiteboard vám umožňuje pořizovat poznámky na virtuální tabuli a skicovat nápady na prázdném plátně. Je ideální pro brainstorming, vytváření wireframů nebo plánování dalšího projektu s vaším týmem.
A co je nejlepší, můžete spolupracovat v reálném čase a synchronizovat data mezi zařízeními, aby všichni měli stejné informace! S ClickUp Whiteboard je kreativita omezena pouze vaší fantazií.
Výhody ClickUp
- Pracujte i při výpadku wifi díky režimu offline.
- Spravujte projekty bez jediného centu s naším plánem Free Forever Plan.
- Sledujte délku úkolů pomocí nativního sledování času
- Pracujte s více než jednou osobou na jediném úkolu s více přiřazenými osobami.
- Vytvořte si vlastní pracovní postupy pomocí stavů úkolů
- Pomocí zkratek pro formátování můžete rychle formátovat texty bez použití myši.
- Pracujte na cestách s mobilními aplikacemi ClickUp pro iOS (iPhone, iPad) i Android.
Omezení ClickUp
- Ne všechny zobrazení ClickUp jsou k dispozici v mobilní aplikaci... zatím!
Ale to nevadí. Náš tým pracuje v osmi různých časových pásmech, aby zajistil, že vaše návrhy budou vyslyšeny a vaše problémy vyřešeny.
Podívejte se na náš plán vývoje a zjistěte, co vás čeká.
Ceny ClickUp
- Plán Free Forever (nejvhodnější pro osobní použití)
- Neomezený tarif (nejvhodnější pro malé týmy, 7 $/člen za měsíc)
- Business Plan (nejvhodnější pro středně velké týmy, 12 $/člen za měsíc)
Hodnocení uživatelů ClickUp
- Capterra: 4,7/5 (více než 2100 recenzí)
- g2: 4,7/5 (více než 2600 recenzí)
2. Evernote
Tuto službu všichni známe.
Evernote, aplikace pro pořizování poznámek se zeleným logem slona. 🐘
Tato alternativa k Roam Research vám umožňuje pořizovat poznámky, organizovat je, spravovat projekty a zvyšovat produktivitu. Ať už ji potřebujete pro osobní správu znalostí nebo pro práci, Evernote může být vhodnou platformou.
Existují však aplikace pro pořizování poznámek a správu projektů, které jsou levnější a nabízejí mnohem více funkcí než Evernote.
Přečtěte si naši komplexní recenzi Evernote a nejlepší alternativy .
Klíčové vlastnosti Evernote
- Webový clipper pro snímky obrazovky
- Šablony pro poznámky z jednání, řízení projektů atd.
- Prohledávejte texty v souborech PDF, naskenovaných dokumentech a obrázcích a rychle najděte, co hledáte.
Výhody Evernote
- Skenujte dokumenty na cestách pomocí aplikací pro iOS (iPhone a iPad) a Android.
- Získejte offline přístup ke svým poznámkám
- Snadná integrace s oblíbenými aplikacemi, jako jsou Gmail, Salesforce, Slack atd.
Omezení Evernote
- Bezplatný tarif podporuje pouze 60 MB měsíčního uploadu.
- V tabulce nelze provádět jednoduché výpočty.
- Nefunguje na Linuxu.
Ceny Evernote
Evernote nabízí tři cenové možnosti:
- Základní (zdarma): velikost poznámky 25 MB synchronizace až dvou zařízení vyhledávání a značky pro rychlé nalezení
- Premium (7,99 $/měsíc): velikost poznámky 200 MB, anotace PDF, webový clipper
- Business (14,99 $/uživatel za měsíc): 20 GB měsíčního nahrávání Sdílené prostory Historie aktivit týmu
Hodnocení uživatelů Evernote
- Capterra: 4,5/5 (více než 6700 recenzí)
- g2: 4,5/5 (více než 1800 recenzí)
3. Notion
Třetí alternativou je Notion , aplikace pro zvýšení produktivity, jejímž cílem je sjednotit pracovní procesy vaší společnosti. Jedná se v podstatě o kombinaci nástroje pro pořizování poznámek, pracovního prostoru a systému pro sdílení, který vám umožňuje spolupracovat s vaším týmem.
Notion má také tmavý a světlý režim, pokud je to pro vás důležité.
Bohužel, Notion vám neumožňuje vytvářet vlastní dashboardy!
To je nejhorší noční můra projektového manažera.
Podívejte se na nejlepší alternativy k Notion a porovnejte Notion s Evernote (naším druhým nástrojem v tomto seznamu)
Klíčové vlastnosti Notion
- Wiki pro vytváření adresářů dokumentů
- Více zobrazení databáze, včetně časové osy, kalendáře atd.
- Zamkněte obsah stránky, abyste zabránili náhodným úpravám
Výhody Notion
- Editace v reálném čase a týmová spolupráce na stránkách nebo databázích
- Podporuje zvýraznění syntaxe
- Několik šablon pro projektové manažery, startupy, HR atd.
Omezení Notion
- Žádná funkce Ganttova diagramu
- Omezené možnosti reportingu
- Žádné funkce pro tvorbu myšlenkových map
Ceny Notion
Notion nabízí tři cenové možnosti:
- Osobní (zdarma): Synchronizace napříč všemi zařízeními Neomezený počet stránek Sdílení s až pěti hosty
- Plus (8 $/měsíc): Historie verzí Neomezené nahrávání souborů Neomezený počet hostů
- Business (15 USD/uživatel za měsíc): Spolupracovní pracovní prostor SAML SSO Pokročilá analýza stránek
- Podnik
Hodnocení uživatelů Notion
- Capterra: 4,7/5 (více než 250 recenzí)
- g2: 4,5/5 (více než 150 recenzí)
Podívejte se na náš kompletní průvodce Notion vs Roam!
4. DocuWiki
Pokud hledáte open source alternativy k Roam Research, DokuWiki je skvělý nástroj, který nepotřebuje databázi. Oceníte mnoho pluginů, které rozšiřují sadu funkcí DocuWiki a které přispěla jeho aktivní komunita.
Je však těžké přehlédnout jeho vzhled.
Vizuálně jste odkázáni na něco, co vypadá, jako by bylo vytvořeno v době, kdy se Mac ještě jmenoval Macintosh. 🤦
Klíčové vlastnosti DokuWiki
- Automatické generování obsahu
- Možnost černé listiny spamu pro otevřené internetové ekosystémy
- Úprava sekcí pro snadnou úpravu jednotlivých sekcí dlouhého dokumentu
Výhody DokuWiki
- Podpora Markdown
- Spousta možností pluginů pro syntaxi, správu atd.
- Šablony pro přizpůsobení rozvržení
Omezení DokuWiki
- Pro uživatele bez technických znalostí může být obtížné se s nimi seznámit.
- Software vypadá zastarale.
- Žádné funkce pro správu úkolů
Ceny DokuWiki
DokuWiki je bezplatný software s otevřeným zdrojovým kódem.
Hodnocení uživatelů DokuWiki
- Capterra: 4/5 (N/A)
- g2: 3,8/5 (10+ recenzí)
5. TiddlyWiki
TiddlyWiki je bezplatný open source software s velmi zapamatovatelným názvem. Umožňuje vám zaznamenávat každou myšlenku, organizovat složité informace a sdílet je se svým týmem.
Plánujete román? Vytváříte seznam úkolů? TiddlyWiki může být vaším přítelem.
Jeho funkce jsou však omezeny pouze na „slova“.
Pokud tedy chcete spravovat úkoly nebo nastavovat připomenutí pro poznámky...
Klíčové vlastnosti TiddlyWiki
- Přizpůsobitelné klávesové zkratky
- Nástrojová lišta editoru pro rychlé formátování textu
- Doplněk TiddlyMap pro propojení stránek v jednoduchém grafu
Výhody TiddlyWiki
- Můžete nainstalovat jazykové pluginy a změnit jazyk uživatelských odhadů.
- Umožňuje vám přizpůsobit rozložení stránky a tiddleru.
- Podporuje značkovací jazyk MathML pro matematické zápisy (proměnné, rovnice atd.).
Omezení TiddlyWiki
- Žádné možnosti spolupráce
- Omezená správa úkolů
- Riziko ztráty dat, pokud nejsou zálohována v aplikacích jako Dropbox
Ceny TiddlyWiki
TiddlyWiki je zdarma pro všechny.
Hodnocení uživatelů TiddlyWiki
- Capterra: N/A
- g2: N/A
Snadnější pořizování poznámek s alternativou Roam Research
Roam Research je skvělý nástroj pro vytváření poznámek, ukládání znalostí a vytváření odkazů mezi různými datovými jednotkami v dynamické síti (pavučina).
Jeho schopnosti v oblasti správy úkolů jsou však omezené a nenabízí bezplatný tarif.
Nelze také opomenout skutečnost, že se jedná o nástroj pro pořizování poznámek bez mobilní aplikace.
Právě proto potřebujete výkonný nástroj pro správu projektů, jako je ClickUp.
Získejte ClickUp zdarma ještě dnes a dejte smysl všem svým poznámkám.