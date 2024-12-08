Jak vytvořit agilní plán

Měli jste někdy perfektní produktový plán, který se však zhroutil, když došlo k neočekávaným změnám na trhu nebo posunu v požadavcích zákazníků?
To je výzva, které čelí mnoho lidí.
Více než 60 % produktových strategií selže, protože tradiční plány nedokážou tyto výzvy splnit.
Právě zde přicházejí na řadu agilní plány. Na rozdíl od statických plánů se agilní pracovní postupy přizpůsobují v reálném čase, což týmům umožňuje rychle reagovat a zároveň zůstat v souladu s jejich dlouhodobou vizí.
Zjistěte, jak můžete vytvořit agilní plán, který vám pomůže zůstat konkurenceschopní a poskytovat zákazníkům konzistentní hodnotu.
Co je agilní plán?
Agilní plán je flexibilní plán na vysoké úrovni, který nastiňuje vizi, směr a cíle produktu a zároveň umožňuje přizpůsobivost v průběhu celého vývojového procesu.
Na rozdíl od tradičních plánů není agilní plán vázán na přísný časový harmonogram nebo sadu výstupů. Jak tým shromažďuje požadavky v agilním prostředí a učí se z probíhajících sprintů, jeho agilní plán se vyvíjí.
Takto agilní vývojový proces pomáhá týmům soustředit se na priority a zároveň reagovat na změny na trhu, zpětnou vazbu od zákazníků a měnící se obchodní cíle.
💡Zajímavost: Agilní plán je založen na Agilním manifestu, který vytvořila skupina softwarových vývojářů během lyžařského výletu v roce 2001! 🏔️
Potřeba agilního plánu
Agilní plán je nezbytný pro týmy, které chtějí zůstat konkurenceschopné a schopné rychle reagovat. Jeho pomocí můžete:
- Přizpůsobte se měnícím se požadavkům zákazníků a trendům na trhu.
- Zaměřte se na dlouhodobé cíle a zároveň si zachovejte flexibilitu při jejich realizaci.
- Podporujte porozumění a spolupráci týmu napříč sprinty a iteracemi.
- Upřednostňujte nepřetržité dodávání hodnoty před dodržováním striktních termínů.
- Podpořte rozhodování tím, že poskytnete jasnou vizi, i když se konkrétní podrobnosti v průběhu času mění.
Agilní plán vs. tradiční plán
Agilní i tradiční plány řídí vývoj produktu, ale jejich přístupy se liší. Zde jsou hlavní rozdíly:
- Flexibilita: Agilní plány jsou dynamické a lze je upravovat na základě zpětné vazby nebo změn na trhu. Tradiční plány mají tendenci se řídit pevným plánem.
- Časové rámce: Agilní plány se zaměřují na krátkodobé, iterativní cykly, které umožňují úpravy. Tradiční plány jsou často vázány na dlouhodobé termíny.
- Zaměření na zákazníka: Agilní plány upřednostňují zpětnou vazbu od zákazníků a iterativní vylepšení. Tradiční plány se více zaměřují na splnění předem definovaných cílů, někdy na úkor potřeb zákazníků.
- Řízení rizik: Agilní plány umožňují týmům identifikovat a řešit rizika dříve díky neustálé aktualizaci plánu. Tradiční plány mohou identifikaci rizik odložit na později, což ztěžuje změnu kurzu.
Proces vytváření agilního plánu
Vytvoření agilního plánu není jen o sepsání seznamu funkcí nebo časového harmonogramu – jde o vytvoření flexibilního, vyvíjejícího se plánu zaměřeného na vaši produktovou strategii a cíle.
Zde je podrobný návod pro vytvoření plánu pro agilní metodiky:
Krok 1: Definujte strategii a cíle produktu
Vaše produktová strategie je základem vašeho agilního plánu.
Zeptejte se sami sebe:
- Co vytváříme a proč by to mělo někoho zajímat? Jakých cílů tento produkt dosáhne?
- Zlepšujeme spokojenost zákazníků?
- Vstupujeme na nový trh?
- Snažíme se snížit fluktuaci?
Ať už je odpověď jakákoli, vaše cíle musí být konkrétní a měřitelné. V opačném případě hrozí, že se váš produktový plán stane chaotickým seznamem funkcí bez konečného cíle.
Pojďme si to lépe vysvětlit na příkladu agilního plánu vývoje produktu.
📌Pokud je cílem vaší společnosti zvýšit podíl na mobilním trhu, váš plán by se měl zaměřit na zlepšení uživatelské zkušenosti v mobilních zařízeních a zavedení nových funkcí, jako jsou platební metody. Upřednostněte cíle zaměřené na výsledky, jako je „zlepšit retenci uživatelů o 15 %“ nebo „snížit odchod zákazníků o 10 %“, aby každý sprint měl smysl.
ClickUp je komplexní platforma pro agilní řízení projektů přizpůsobená pro efektivní plánování sprintů. Jednou z klíčových funkcí je ClickUp Goals, která vám umožňuje definovat, sledovat a měřit úspěch pomocí různých typů cílů, včetně číselných, finančních a úkolových cílů.
Související cíle můžete seskupit do složek pro snadnou organizaci, vizualizovat pokrok u jednotlivých cílů a propojit úkoly s cíli pro automatické sledování pokroku. ClickUp také nabízí flexibilitu při správě přístupu týmu a nastavování termínů.
Krok 2: Formulujte vizi produktu
V Agile se produktový manažer a vize vyvíjejí s příchodem zpětné vazby od zákazníků, změnami tržních podmínek nebo vznikem nových příležitostí. Jasná a flexibilní vize pomáhá vašemu produktovému týmu zůstat soustředěný a zároveň přizpůsobivý.
Pokud jste tedy formulovali svou vizi produktu, je čas ji efektivně zdokumentovat pomocí ClickUp Docs.
ClickUp Docs vám pomůže s:
- Jasnost a zapojení: Napište svou vizi produktu do ClickUp Docs, aby byla jasná a vizuálně poutavá. Používejte tučný text, bannery, tlačítka a oddělovače.
- Centralizovaný prostor: Použijte ClickUp Docs k centralizaci všech svých výzkumných poznámek, zjištění a postřehů. Tím získáte přístupný referenční bod pro všechny.
- Sladění úkolů: Propojte konkrétní data ve vašem dokumentu s vizí produktu s jednotlivými úkoly v ClickUp.
Všechny své poznatky můžete také zaznamenat na kolaborativní platformě, jako je ClickUp Whiteboards. Zahrňte text, obrázky, propojení, poznámky atd. Po vytvoření návrhu pozvěte všechny klíčové zúčastněné strany, aby jej zkontrolovaly a poskytly zpětnou vazbu.
ClickUp Brain je výkonný nástroj pro zvýšení produktivity a zlepšení rozhodování. Integruje umělou inteligenci, aby poskytoval okamžité odpovědi na základě informací z úkolů, dokumentů a členů týmu. Umožňuje produktovým manažerům rychlý přístup k relevantním datům a poznatkům, které jsou nezbytné pro informované rozhodování a úpravy plánů projektů v reálném čase.
ClickUp Brain automatizuje úkoly projektového řízení, jako jsou aktualizace a zprávy o stavu, čímž snižuje manuální úsilí a pomáhá agilním týmům udržet měnící se cíle produktové strategie v popředí. Lze jej také použít k návrhu vizí, výzkumu a brainstormingu nových nápadů, čímž se zlepšuje proces tvorby vize.
Bonusové čtení: Jste připraveni zvládnout agilní vývoj produktů? Podívejte se na náš Kompletní průvodce agilním vývojem produktů a posuňte efektivitu svého týmu na vyšší úroveň.
Krok 3: Proměňte cíle ve strategické iniciativy
Jakmile stanovíte vizi produktu a vytyčíte si vysoké cíle, dalším důležitým krokem je přeměnit tyto obecné cíle na konkrétní strategické iniciativy, které budou řídit každodenní práci vašeho týmu. Chcete-li vytvořit agilní přístup, měl by software pro plánování produktů, který si vyberete, poskytovat nástroje pro vizualizaci těchto cílů a iniciativ, propojit je přímo s vývojovými úkoly a zajistit, aby byly v souladu s širšími obchodními cíli.
Pomocí šablony strategického plánu ClickUp rozdělte své strategické cíle na vyšší úrovni na zvládnutelné iniciativy, které jsou klíčové pro neustálý pokrok.
Tuto šablonu použijte k:
- Přiřazujte úkoly, stanovujte jasné termíny a spravujte plány pomocí zobrazení kalendáře ClickUp.
- Koordinujte úsilí napříč odděleními, abyste propojili iniciativy se zpětnou vazbou a obchodními cíli a vyhnuli se tak překážkám.
Krok 4: Definujte vlastnosti produktu a propojte je se strategickými iniciativami
Začněte identifikací klíčových iniciativ, jako je zlepšení použitelnosti, snížení fluktuace nebo podpora spolupráce mezi odděleními.
Funkce správy úkolů ClickUp nabízejí dynamické nástroje pro realizaci složitých projektů, díky nimž mohou týmy snadno dodržovat termíny, aniž by ztratily ze zřetele priority.
📌 Jak společnost Atrato předefinovala flexibilitu
Atrato, rostoucí startup, čelil výzvám při řízení vývoje produktů v souvislosti s jeho rozšiřováním. Tým zpočátku používal nástroje jako Google Drive a Notion, ale potýkal se s omezenou viditelností projektů, organizací úkolů a mezioborovou spoluprací. S růstem týmu se závislost na Slacku stala časově náročnou.
Společnost Atrato našla řešení v ClickUp. Díky všestranné flexibilitě platformy mohl tým efektivně organizovat, sledovat a spravovat úkoly. Technický a produktový tým byli první, kdo ClickUp přijal, ale dnes ho využívá všech 80 zaměstnanců.
ClickUp mi nejen umožňuje udržet projekty na správné cestě a včas odhalit rizika, ale také mi jako jednotlivci pomáhá s každodenními úkoly.
ClickUp mi nejen umožňuje udržet projekty na správné cestě a včas odhalit rizika, ale také mi jako jednotlivci pomáhá s každodenními úkoly.
Přečtěte si také: Jak vytvořit agilní projektový plán: postup krok za krokem
Krok 5: Naplánujte vydání produktů
Při plánování agilních verzí produktů je primárním cílem poskytovat postupnou hodnotu a zároveň zůstat dostatečně flexibilní, aby bylo možné se přizpůsobit požadavkům trhu. ClickUp to usnadňuje rozdělením cílů produktu na proveditelné sprinty, což umožňuje postupný pokrok a zároveň přizpůsobení se měnícím se prioritám.
1. Definujte své cíle pro vydání
Rozdělte svou vizi produktu na řadu SMART cílů – konkrétních, měřitelných, dosažitelných, relevantních a časově ohraničených. Tyto cíle budou základem každé nové verze.
2. Upřednostněte své nevyřízené úkoly
Ne všechny funkce mají stejnou váhu. V ClickUp lze prioritizaci backlogu spravovat pomocí agilního sprintového plánu, kde se týmy mohou soustředit na úkoly s velkým dopadem a odložit položky s nižší prioritou.
Příkladem může být situace, kdy tým pracující na mobilní aplikaci upřednostňuje bezpečnostní aktualizace před drobnými úpravami uživatelského rozhraní na základě požadavků uživatelů a potenciálních rizik. V ClickUp můžete vypočítat body příběhu, abyste odhadli úsilí potřebné pro každý úkol, čímž bude prioritizace backlogu informovanější a transparentnější.
3. Vizualizujte časové osy pomocí Ganttových diagramů
Ganttovy diagramy ClickUp jsou nezbytné pro plánování a sledování cyklů vydávání. Poskytují přehled o závislostech úkolů a celkovém pokroku.
Mezi klíčové funkce patří:
- Snadno vytvářejte, propojujte a upravujte závislosti úkolů, abyste se vyhnuli překážkám a zajistili plynulý průběh projektu, což umožní hladkou spolupráci mezi týmy, jako jsou marketing, vývoj a testování.
- Získejte komplexní přehled o prostorech, složkách, seznamech, úkolech a podúkolech pomocí barevného kódování, které usnadňuje sledování všech prvků projektu na jednom místě a identifikaci klíčových milníků.
- Sledujte průběh projektu pomocí aktualizací v reálném čase a procentuálního vyjádření pokroku, abyste dodrželi termíny a oslavili milníky.
4. Přizpůsobujte se v reálném čase
Díky aktualizacím v reálném čase v ClickUp se produktové týmy mohou rychle přizpůsobit, pokud některý sprint zaostává za plánem. Šablona produktového plánu ClickUp umožňuje projektovým manažerům upravovat termíny, přerozdělovat zdroje nebo přesouvat nepodstatné funkce do budoucích verzí. Tato agilita zajišťuje, že vydání produktů zůstávají na správné cestě a odpovídají strategickým cílům.
Tato šablona nabízí:
- Vizuální mapování: Jasně nastíňte časové osy vydání a závislosti úkolů.
- Sladění týmu: Zajistěte synchronizaci marketingového týmu a vývojového týmu, abyste předešli vzniku překážek.
- Adaptabilita: Provádějte podle potřeby úpravy časových plánů a úkolů v reálném čase.
Alternativně můžete použít šablonu plánu projektu ClickUp, výkonný nástroj, který zjednodušuje komplexní plánování produktů.
Tato šablona, vytvořená pro týmy zabývající se vývojem produktů, obsahuje přehledné zobrazení, jako jsou Seznam, Tabule, Kalendář, Pracovní vytížení a Ganttův diagram, které týmům pomáhají snadno sledovat pokrok a vizualizovat časové osy vydání. Vlastní pole zachycují základní podrobnosti, jako jsou stavy výroby, klíčové zainteresované strany a data vydání, zatímco čtvrtletní seznamy organizují priority.
Přečtěte si také: Agilní plánování vydání: 5 osvědčených postupů pro vývojáře
Měření úspěchu v agilním plánování
Pravděpodobně jste už slyšeli staré rčení: „Nemůžete zlepšit to, co neměříte. “ To platí i pro agilní plánování. Bez správných ukazatelů výkonnosti v podstatě jedete naslepo.
Klíčové metriky, jako je rychlost, sprint burndown a doba cyklu, nabízejí cenné informace o úspěchu vaší agilní transformace a celkové efektivitě plánu.
1. Rychlost
Považujte rychlost za rychloměr vašeho týmu. Měří práci dokončenou během sprintu, obvykle kvantifikovanou v bodech příběhu. Čím více sprintů dokončíte, tím přesnější budou vaše předpovědi rychlosti, což vám umožní s jistotou předpovídat budoucí výkon.
Vzorec:
- Rychlost = Σ (body příběhů dokončených uživatelských příběhů ve sprintu)
2. Sprint burndown
Chcete vizualizovat průběh svého sprintu? Sprint burndown chart je vaším nejlepším přítelem. Sleduje zbývající práci po dobu trvání sprintu a ukazuje, zda jste na dobré cestě k dosažení svých cílů.
Složky:
- Horizontální osa: Zbývající dny ve sprintu
- Vertikální osa: Celkové zbývající úsilí
- Trendová linie: Ideální míra burndownu
3. Doba cyklu
Ve světě Kanbanu je doba cyklu jako hodiny na palubní desce – sleduje, jak dlouho trvá, než se úkoly dostanou od začátku do konce. Tato metrika nabízí vhled do efektivity pracovního toku a upozorňuje na úzká místa, která vyžadují pozornost.
Vzorec:
- Doba cyklu = počet dokončených pracovních úkolů / doba realizace dokončených pracovních úkolů
4. Net Promoter Score (NPS)
Jaký mají vaši zákazníci názor na váš produkt? NPS měří loajalitu a spokojenost zákazníků a poskytuje cennou zpětnou vazbu, kterou můžete využít při tvorbě svého plánu.
Kategorie:
- Vynikající: NPS > 70
- Pozitivní: NPS mezi 50–69
- Negativní: NPS < 20
5. Průchodnost
Chcete měřit produktivitu svého týmu? Průchodnost sleduje rychlost, s jakou dokončujete úkoly, a poskytuje vám tak přehled o vaší dodací kapacitě.
Vzorec:
- Průchodnost = časové období / počet dokončených úkolů
6. Stáří pracovní položky
Sledujte, jak dlouho pracovní úkoly zůstávají v backlogu. Vysoký věk pracovního úkolu může signalizovat úzká místa, která je třeba vyřešit, aby váš tým mohl plynule pokračovat v práci.
Vzorec:
- WIA = aktuální datum – datum přidání pracovní položky do backlogu
Nyní, když jsme prozkoumali základní metriky, které vám mohou pomoci měřit úspěch, jako je rychlost, doba cyklu a spokojenost zákazníků, pojďme se podívat na to, jak můžete pomocí ClickUp Dashboards tyto metriky efektivně vizualizovat.
Dashboardy ClickUp lze přizpůsobit pomocí více než 40 typů karet, takže můžete každou metriku přizpůsobit svým potřebám.
Metriky rychlosti lze vizualizovat pomocí karet Sprint Cards, které ukazují, jak rychle váš tým dokončuje práci během každého sprintu.
Zároveň lze pomocí výpočtových karet sledovat dobu cyklu, což vám poskytne rychlý přehled o efektivitě procesu.
Metriky spokojenosti zákazníků lze znázornit pomocí karet stavu a priority, což vám umožní upřednostnit úkoly s velkým dopadem, které přímo přispívají ke spokojenosti zákazníků.
Jakub, vedoucí týmu inbound marketingu ve společnosti STX Next, čelil špatné viditelnosti, nesourodé komunikaci a neefektivitě při sledování postupu projektu. Pomocí funkce Marketing Sprints v ClickUp transformoval pracovní postupy svého týmu.
S ClickUpem mohl Jakub snadno sledovat fáze projektu, závislosti a překážky ve vizuálním formátu. Pomocí karet Sprint na dashboardu sledoval rychlost a efektivitu svého týmu v reálném čase, což mu pomohlo stanovit priority úkolů a řídit práci napříč odděleními.
ClickUp se stal tak nedílnou součástí naší práce, že vše musí být v něm, jinak to neexistuje! Tím, že jsme naši práci vložili do ClickUp a rozdělili ji do sprintů, jsme usnadnili spolupráci mezi odděleními, aniž bychom se přetěžovali schůzkami a e-mailovými konverzacemi.
ClickUp se stal tak nedílnou součástí naší práce, že vše musí být v něm, jinak to neexistuje! Tím, že jsme naši práci vložili do ClickUp a rozdělili ji do sprintů, jsme usnadnili spolupráci mezi odděleními, aniž bychom se přetěžovali schůzkami a e-mailovými konverzacemi.
Výzvy a tipy pro agilní plánování
Vytváření efektivních agilních produktových plánů je náročné a často vyžaduje, aby produktoví manažeři vyvažovali priority, informovali zainteresované strany a zachovávali flexibilitu. Ačkoli jsou tyto agilní produktové plány pro týmy nezbytným nástrojem, několik běžných překážek může plánovací proces zkomplikovat:
Prioritizace funkcí
Každé oddělení může mít své priority. Oddělení prodeje může tlačit na zavedení funkcí požadovaných zákazníky, aby uzavřelo obchody, zatímco oddělení vývoje může prosazovat technická vylepšení, která slibují dlouhodobou stabilitu.
Jako produktový manažer je pro vás klíčové najít rovnováhu mezi krátkodobými úspěchy a dlouhodobým růstem. Pomocí ClickUp můžete nastavit úrovně priority úkolů, abyste lépe propojili požadavky na funkce se strategickými cíli a udrželi tak pozornost svého týmu.
Propojení dat s rozhodnutími
Data jsou nejlepším přítelem plánu – ale pouze pokud jsou relevantní, využitelné a zasazené do kontextu.
Produktoví manažeři potřebují kvantitativní (například míru přijetí funkcí) a kvalitativní informace (například zpětnou vazbu od uživatelů), aby mohli činit informovaná rozhodnutí. Výzva často spočívá v efektivním shromáždění všech těchto dat a jejich zpracování do jasných, prakticky použitelných bodů.
Udržování flexibility
Týmy musí mít jasnou strukturu, která umožňuje přizpůsobení na základě výkonu, zpětné vazby od uživatelů a změn v oboru. Předpokládejme, že váš tým vyvíjí novou funkci, ale neočekávaná technická překážka zpožďuje její vydání. Namísto narušení celého plánu vám agilní plány v ClickUp umožňují dynamicky přerozdělit zdroje, posunout časové osy bez narušení celkového toku a okamžitě komunikovat změny.
Abyste se vyhnuli těmto překážkám při vytváření plánu, můžete použít agilní šablony, které vám umožní strukturovanější, ale zároveň flexibilnější přístup.
Výzvy plánu podle velikosti společnosti
Výzvy spojené s vytvářením agilních plánů vývoje produktů se liší podle velikosti společnosti:
- Startupy: Klíčem je jednoduchost. Příliš komplikovaný plán může být kontraproduktivní, proto se zaměřte na přizpůsobivost a základní vývoj produktu.
- Malé a střední podniky: S růstem společností se jejich výzvy v oblasti plánování stávají složitějšími. Je důležité jasně vizualizovat strategie a porozumět vnitřní dynamice týmu.
- Podniky: Velké organizace musí držet krok s změnami na trhu a vyvarovat se stagnaci. Pro udržení konkurenceschopnosti je klíčové klást důraz na inovace a seberealizaci.
Šablona tabule pro plán vývoje produktu ClickUp nabízí velmi vizuální a přizpůsobivý přístup k řešení těchto výzev.
Tato šablona bílé tabule, ideální pro týmy spolupracující na společných projektech, vám umožní naplánovat a vizualizovat každou fázi vývoje, stanovit jasné cíle a sjednotit mezifunkční týmy kolem priorit produktu.
Díky funkcím, jako jsou přizpůsobitelné stavy, pole a vizuální zobrazení plánu, pomáhá tato šablona produktovým manažerům a týmům sledovat pokrok a identifikovat závislosti, což usnadňuje úpravy plánů v reálném čase.
Je ideální pro ty, kteří preferují flexibilní přístup k plánování roadmapy s důrazem na vizuální stránku.
Osvojte si agilní plány s ClickUpem a dosáhněte bezkonkurenčního úspěchu svých projektů.
„Neplánovat znamená plánovat neúspěch“ – a správa agilních plánů není výjimkou.
S ClickUp máte vše, co potřebujete, abyste udrželi své vývojové úsilí na správné cestě, od plánování horizontu a stanovení priorit funkcí až po měření úspěchu pomocí praktických metrik.
Ať už se potýkáte s chaosem v začínající firmě, agilním plánováním, škálováním operací malých a středních podniků nebo vyvažováním podnikových inovací, Ganttovy diagramy, plánování sprintů a aktualizace v reálném čase od ClickUp vám zajistí, že budete vždy o krok napřed.
Zaregistrujte se do ClickUp zdarma a převezměte kontrolu nad svými agilními plány ještě dnes, abyste svůj tým dovedli zpět k úspěchu, jeden sprint za druhým.