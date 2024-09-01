10 příkladů eventového marketingu, díky kterým vaše akce vynikne

Vedení úspěšné marketingové kampaně je na seznamu přání každého nadšeného marketingového fanouška.
Ale co skutečně dělá takové akce „úspěšnými“?
Je to díky rozruchu? Počtu účastníků? Ne tak úplně!
Ačkoli jsou tyto metriky důležité, nakonec vše záleží na tom, jak hluboký je dopad vaší akce. Pokud dokážete proměnit přeplněnou výstavní halu v seznam potenciálních zákazníků, můžete se považovat za specialistu na event marketing.
Abychom dosáhli tak fantastických výsledků, musíme vytvořit strategii eventového marketingu, která zaujme potenciální účastníky a poskytne jim přidanou hodnotu.
Prohlédněte si těchto 10 různých příkladů eventového marketingu, které jsme pro vás sestavili, abyste zdokonalili své dovednosti v oblasti řízení a pořádání akcí a přispěli k úspěchu své příští akce.
Porozumění marketingu událostí
Event marketing je způsob, jakým se podniky spojují s lidmi. Jednoduše řečeno, jde o propagační strategii, kterou společnosti používají k překlenutí propasti mezi nimi a jejich potenciálními zákazníky.
Od plánování po realizaci zahrnují marketingové kampaně v oblasti eventů kreativní brainstormingové sezení v každé fázi. Vedou je marketingové týmy společností s cílem propagovat podnik, jeho produkty nebo služby prostřednictvím virtuálních nebo osobních akcí. Větší cíl se však může u jednotlivých společností lišit.
Zatímco někteří pořádají marketingové kampaně v podobě akcí, aby poskytli svému cílovému publiku příležitosti k učení, jiní tak mohou činit za účelem získání nových potenciálních zákazníků nebo zvýšení povědomí o značce. Základní cíl je však většinou stejný – podpořit růst podnikání.
Vlastnosti eventového marketingu
Pokud jste se někdy podíleli na dobře naplánované marketingové kampani zaměřené na události, pravděpodobně jste si všimli, jak se liší od jiných firemních akcí. Zde je několik klíčových rysů, které vysvětlují proč:
- Různé formáty: Kampaně eventového marketingu mohou mít jakoukoli podobu – virtuální akce, networkingové akce, online akce, osobní akce a mnoho dalších. Díky této rozmanitosti jsou vhodné pro dosažení jakéhokoli marketingového cíle.
- Cílené zapojení publika: Chcete získat nové zákazníky nebo zvýšit prodej? Event marketing vám pomůže dosáhnout vašich konkrétních cílů. Tento cílený přístup pomáhá firmám soustředit své marketingové úsilí, efektivně řídit akci a dosáhnout svého cíle efektivněji.
- Interaktivní zážitek: Marketingové kampaně zaměřené na akce, zejména ty osobní, obsahují mnoho interaktivních prvků, jako jsou živé ukázky, projevy předních představitelů odvětví atd. To udržuje účastníky v zájmu a neustále je zapojuje.
- Vícekanálová propagace: Kampaně eventového marketingu často zahrnují propagaci napříč různými marketingovými kanály, jako jsou sociální sítě, e-mail, webové stránky atd. To pomáhá jak zvýšit návštěvnost, tak rozšířit povědomí o značce.
Výhody eventového marketingu
Nyní se podívejme na několik výhod pořádání eventové marketingové kampaně:
- Zvyšuje povědomí o značce: V prostředí tvrdé konkurence může být pro každou firmu obtížné vyvolat zájem. Eventové marketingové kampaně to usnadňují. Zajistí, že vaše firma překoná stávající zákazníky a osloví širší cílovou skupinu.
- Poskytuje příležitosti k navazování kontaktů: Mnoho vedoucích pracovníků a odborníků z oboru se účastní takových významných firemních akcí. Účast na nich může být proto prospěšná pro každou značku nebo profesionála, který se snaží posílit své kontakty.
- Zvyšuje loajalitu ke značce: Marketingové kampaně zaměřené na akce – ať už virtuální nebo osobní – podporují interakci. To vytváří pocit sounáležitosti a posiluje loajalitu ke značce mezi účastníky.
- Podporuje růst podnikání: Mnoho podniků se potýká s problémy s růstem, protože nedokážou generovat potenciální zákazníky ani přilákat nové klienty. Event marketing řeší tento problém pořádáním poutavých akcí, které přilákají publikum, generují cenné potenciální zákazníky a následně podporují růst podnikání.
Rozdíl mezi event marketingem a zážitkovým marketingem
V marketingu se pojmy „event marketing“ a „zážitkový marketing“ často používají zaměnitelně. Ačkoli mají tyto marketingové iniciativy několik společných rysů, liší se od sebe. Zde je vysvětlení:
|Aspekt
|Event marketing
|Zážitkový marketing
|Zaměřte se
|Propagujte firmu nebo její produkty a služby prostřednictvím osobních/virtuálních akcí.
|Umožněte firmě zapojit své zákazníky a vytvořit jim nezapomenutelné zážitky prostřednictvím praktických, poutavých aktivit.
|Hlavní cíl
|Propagace značky
|Zapojení zákazníků
|Zapojení publika
|Většinou pasivní
|Vysoce interaktivní
|Měřítko úspěchu
|Konverze po akci, generování potenciálních zákazníků atd.
|Zapojení na sociálních médiích, loajalita ke značce atd.
|Příklady použití
|Uvedení produktů na trh, veletrhy, technologické konference atd.
|Pop-up zážitky, imerzivní instalace, aktivace značky atd.
10 osvědčených příkladů a strategií eventového marketingu, které byste měli vyzkoušet
Zde je několik úžasných příkladů event marketingu, které můžete využít k posílení svých marketingových aktivit:
Zážitkové aktivace
Zážitkové aktivace zahrnují instalace, které mohou vaši zákazníci navštívit a zapojit se do nich. Jelikož cílem těchto aktivací je vytvořit pro zákazníky nezapomenutelné zážitky, zahrnují interaktivní instalace, jako jsou herní pulty, nástěnné malby atd., které reprezentují vaši značku.
Zákazníci, kteří navštíví tyto zážitkové instalace, mají tendenci pořizovat fotografie a sdílet je na sociálních sítích, což posiluje vaše marketingové úsilí na sociálních sítích a zvyšuje povědomí o značce.
Příklad: Audible Beach na San Diego Comic-Con (SDCC)
V roce 2022 vytvořila společnost Audible na veletrhu SDCC obrovské pískové sochy postav ze svých populárních podcastů. Dopad byl stejně fenomenální. Návštěvníci se fotili se sochami, vyzkoušeli další podcasty Audible a na sociálních médiích nadšeně komentovali celý zážitek.
Závěr: Vytváření interaktivních a nezapomenutelných zážitků prostřednictvím zážitkových aktivací může výrazně posílit přítomnost vaší značky na sociálních médiích a celkové povědomí o značce.
Konference uživatelů
Uživatelské konference jsou akce, které organizují společnosti s cílem spojit své uživatele, přední představitele odvětví a vlivné osoby za účelem vzdělávání, shromažďování zpětné vazby a vytváření komunity. Probíhají většinou ve více fázích a zahrnují prezentace, workshopy, diskusní skupiny atd.
Konference uživatelů se osvědčují v mnoha ohledech. Jsou například ideální pro získávání upřímné zpětné vazby k vašemu produktu v reálném čase. Tyto konference také vytvářejí prostor pro sdílení znalostí a budování komunity, což je pro růst každé firmy zásadní.
Příklad: Oracle Code One (JavaOne)
V roce 2022 uspořádal technologický gigant Oracle ekologicky zaměřenou konferenci uživatelů – Oracle Code One (JavaOne) – a pozval k účasti programátory z celého světa. Program byl velkým úspěchem, s tematickým menu zaměřeným na rostlinnou stravu, lekcemi o snižování uhlíkové stopy a možností darování potravin.
Závěr: Pořádání uživatelských konferencí podporuje budování komunity a poskytuje cennou zpětnou vazbu, která je klíčová pro růst podnikání.
Virtuální akce
Virtuální akce je online setkání pořádané prostřednictvím digitálních platforem. Účastníkům umožňuje zúčastnit se akce, aniž by museli fyzicky cestovat na místo konání.
Jaká je největší výhoda tohoto typu eventového marketingu? Můžete jej uspořádat téměř pro jakýkoli účel – pořádání workshopů, poskytování virtuálních zážitků, pořádání online konferencí – doslova cokoli!
Příklad: Virtuální akce Google I/O
V roce 2021 uspořádala společnost Google virtuální akci, aby všem lidem po celém světě zprostředkovala zážitek ze své každoroční konference pro vývojáře Google I/O. S pomocí 360stupňové kamery organizátoři akce natočili panoramatické video s projevy hlavních řečníků a zveřejnili ho na YouTube, aby se ho mohli zúčastnit všichni.
Závěr: Virtuální akce nabízejí flexibilitu a inkluzivitu, umožňují globální účast bez nutnosti fyzické přítomnosti.
Uvedení produktů na trh
Akce k uvedení produktu na trh je klíčová pro firmy zabývající se výrobou produktů, kdy společnost pořádá velkou, často globální konferenci, aby představila svůj nový produkt na trhu. Akce obvykle začíná prezentací produktových funkcí generálním ředitelem a diskuzí o jeho potřebnosti a dopadu.
Prezentace na vysoké úrovni často zahrnují živé ukázky a přednášky hostujících řečníků, obvykle odborníků z daného odvětví. Některé společnosti dokonce využívají tuto příležitost k představení ambasadora své značky publiku.
Příklad: Celosvětová konference vývojářů Apple
Každý rok pořádá Apple svou Worldwide Developer Conference, na které představuje své nejnovější produkty a technologie. Ačkoli se akce koná osobně, Apple ji vysílá v televizi, aby ji mohli sledovat i jeho věrní fanoušci roztroušení po celém světě. To společnosti pomáhá vytvořit silnou prodejní dynamiku ještě předtím, než se produkt dostane na trh.
Závěr: Dobře provedené uvedení produktu na trh může vyvolat značné nadšení ještě před jeho vydáním a podpořit počáteční prodejní dynamiku.
Networkingové akce
Jak název napovídá, networkingové akce hostí přední představitele odvětví, odborníky na dané téma a další firemní profesionály, aby účastníkům poskytly příležitosti k navazování kontaktů. Často jsou formální a strukturované, začínají setkáním a končí oficiální večeří.
Networkingovou akci můžete uspořádat interně nebo externě. Předpokládejme, že chcete svým zaměstnancům usnadnit navazování profesních kontaktů. V takovém případě můžete uspořádat networkingovou akci ve vaší organizaci. Networkingové akce mohou být užitečné také v případě, že chcete vašemu cílovému publiku umožnit interakci a kontakt s odborníky z oboru.
Příklad: Networkingová akce Lean Startup
Společnost Lean Startup uspořádala networkingovou akci v Mob Museum, aby účastníkům poskytla příležitost k navázání globálních kontaktů. Akce byla koncipována tak, aby si každý našel spřízněnou duši, s níž mohl komunikovat, a aby byl zážitek poutavý, interaktivní a úspěšný.
Závěr: Podpora networkingových příležitostí prostřednictvím formálních akcí může posílit profesionální kontakty a vztahy v oboru.
Benefiční galavečery
Benefiční galavečery jsou typické pro neziskové organizace (NPO). Nicméně, jakákoli firma může pořádat takové charitativní akce, aby vzbudila zájem o svou značku.
Řekněme, že vaše společnost chce posílit své filantropické aktivity a snahy o zlepšení života komunity. V takovém případě můžete sponzorovat benefiční galavečer pro charitativní účely. Pokud již má vaše společnost filantropickou image, pořádání takových akcí může posílit identitu vaší značky a upevnit vaše vztahy s potenciálními zákazníky ve vašem odvětví.
Účastníky takových akcí jsou obvykle dárci, filantropové, představitelé komunity a někdy dokonce i celebrity. Kromě zvyšování povědomí tedy takové akce představují také skvělou příležitost k navazování kontaktů.
Příklad: Daffodil Ball Kanadské společnosti pro boj s rakovinou
Každý rok pořádá Kanadská společnost pro boj s rakovinou jedinečnou fundraisingovou akci – Daffodil Ball. Účastníci musí nosit masky a komunikovat mezi sebou za doprovodu jemné jazzové hudby. Díky seznamu významných hostů, mezi nimiž jsou podnikatelé, filantropové, vládní úředníci a celebrity, tato nezisková organizace zbavuje charitativní akce nudy a vytváří zábavnou a příjemnou atmosféru.
Závěr: Charitativní akce, jako jsou galavečery na podporu sbírky, mohou posílit snahy vaší značky v oblasti společenské odpovědnosti firem a zároveň poskytnout cenné příležitosti k navazování kontaktů.
Hackathony
Hackathony jsou programátorské soutěže, které sdružují programátory a vývojáře z celého světa, aby se společně pokusili vyřešit daný úkol. Účastníci soutěží několik dní a nejlepší z nich je odměněn. Tyto akce se mohou konat jak osobně, tak virtuálně.
Pokud jste technologická nebo softwarová společnost, pořádání hackathonu vám může pomoci propagovat vaši značku na sociálních médiích. Kromě toho takové akce podporují rozvoj inovativních nápadů.
Číst dále: Jak zorganizovat hackathon
Příklad: Hackathon „Building the Future“ společnosti Microsoft
Profesionální vývojáři a programátoři se zúčastnili prestižního hackathonu Building the Future společnosti Microsoft, jehož cílem bylo najít inovativní řešení pro elektromobilitu. Ačkoli se celá akce konala virtuálně, přitáhla pozornost na globální úrovni.
Závěr: Pořádání hackathonů může vyvolat nadšení pro vaši značku a podpořit inovace v technologické komunitě.
Veletrhy
Veletrhy nabízejí firmám příležitost představit své produkty a služby. Jako externí akce se obvykle konají na vnějších místech, jako jsou kongresová centra a výstavní haly.
Tyto akce se obvykle konají pod konkrétním tématem daného odvětví. Sdružují tak více značek na jednom místě a poskytují platformu, na které mohou společnosti prezentovat své nabídky širokému publiku a usnadňují cenné networkingové příležitosti.
Příklad: COMPUTEX společnosti CNET
Na každoročním veletrhu COMPUTEX poskytla společnost CNET technologickým firmám, jako je Intel, příležitost představit své nejnovější produkty a inovace. To dokazuje, jak vám účast na veletrhu může pomoci prezentovat vaše produkty potenciálním zákazníkům, i když přímo nepatříte do daného odvětví.
Závěr: Účast na veletrzích vám umožní představit vaše produkty cílovému publiku a rozšířit tak váš dosah v rámci odvětví.
Interní firemní schůzky
Chcete seznámit nové zaměstnance s posláním a cíli společnosti? Nebo možná zkontrolovat tým, abyste zhodnotili jeho celkový pokrok? Uspořádejte interní firemní schůzku!
Tyto akce se konají v rámci organizace za účelem diskuse o strategiích, cílech a aktualizacích výkonnosti. V širším kontextu však sjednocují celou vaši pracovní sílu s hodnotami vaší značky posilováním vaší kultury a poskytováním prostoru pro pravidelnou komunikaci a zpětnou vazbu.
Příklad: Setkání s omalovánkami společnosti Plum Organics
Na jedné ze svých nedávných interních týmových schůzek společnost Plum Organics povzbudila své zaměstnance, aby při interakci s ostatními malovali pastelkami. Tato aktivita je inspirovala k navázání kontaktu a znovu se ztotožnění se značkou, která je přátelská k dětem.
Závěr: Pravidelné interní schůzky posilují firemní kulturu a zajišťují soulad s cíli organizace.
Teambuildingové akce
Team buildingové akce obvykle zahrnují setkání všech zaměstnanců vaší organizace na vánočních večírcích, neformálních besedách a jiných podobných aktivitách, které podporují interakci a budování vztahů. Jejich hlavním cílem je vytvořit mezi zaměstnanci pocit sounáležitosti a harmonie.
Takové akce navíc představují vynikající příležitost pro školení zaměstnanců a rozvoj jejich dovedností. Jako organizátor můžete být kreativní při pořádání teambuildingových akcí a pořádat interaktivní školení, workshopy zaměřené na rozvoj dovedností spolupráce atd., které usnadní interakci a zvyšování kvalifikace.
Příklad: Turnaj v deskových hrách společnosti Glassdoor
Společnost Glassdoor se pyšní velkým počtem zaměstnanců po celém světě. Aby podpořila interakci mezi všemi svými zaměstnanci, uspořádala jako jednu ze svých teambuildingových akcí turnaj v deskových hrách. Všichni měli příležitost navzájem komunikovat a navázat nové vztahy, a to i s těmi, kteří pracují na jiných místech.
Závěr: Teambuildingové aktivity posilují vazby mezi zaměstnanci a zlepšují spolupráci, čímž přispívají k soudržnější pracovní atmosféře.
Plánování a realizace úspěšného eventového marketingu
Cesta k úspěšnému marketingu událostí nekončí získáním inspirace. Pro dosažení nejlepších výsledků je třeba naplánovat a realizovat bezchybné marketingové strategie událostí, a právě zde vstupuje do hry role analytiky a CRM.
Role analytiky při hodnocení úspěchu eventového marketingu
- Sledování klíčových metrik: Analytika poskytuje přístup k důležitým datovým sadám, které vám umožní sledovat návštěvnost, zapojení a míru účasti. To vám pomůže pochopit dosah vaší akce a její dopad na potenciální zákazníky.
- Měření návratnosti investic (ROI): Pečlivé sledování návratnosti investic do marketingu událostí vám zajistí efektivní dosažení vašich cílů. K tomu můžete využít analytické nástroje k vyhodnocení generovaných potenciálních zákazníků, konverzních poměrů a dopadu vašich událostí na tržby.
- Získávání informací o publiku: Analytika vám umožňuje analyzovat demografické údaje a chování účastníků, abyste lépe porozuměli svému publiku. Díky tomu můžete přizpůsobit budoucí marketingové strategie pro akce a lépe vyhovět jejich potřebám a preferencím.
Role CRM v marketingu událostí
- Centralizace správy dat: Systémy CRM integrují a centralizují data účastníků, což usnadňuje sledování klíčových ukazatelů výkonnosti, jako jsou interakce, preference a historie zapojení v rámci více akcí.
- Personalizace akcí: CRM vám umožňuje přizpůsobit akce na základě podrobných profilů a preferencí účastníků. Využijte tato data k přizpůsobení zážitků z akce individuálním potřebám a zájmům a vytvořte tak pro každého účastníka poutavější a relevantnější atmosféru.
- Zajištění následných aktivit po akci: CRM systémy usnadňují včasné a personalizované následné aktivity s účastníky. Automatické připomínky a přizpůsobené zprávy pomáhají udržovat zapojení, posilovat vztahy a zlepšovat konverzní poměry tím, že zajišťují, aby každý účastník obdržel relevantní informace a pokračoval v interakci s vaší značkou.
Využití ClickUp pro plánování a realizaci akcí
Inspirace, analytika a CRM? Máte to! ✅
Nyní už potřebujete jen nástroj, který vám pomůže vytvořit účinnou strategii eventového marketingu a uvést ji do života.
Představujeme ClickUp – robustní software pro řízení projektů s funkcemi a vlastnostmi, které usnadňují marketing událostí. ClickUp je komplexní sada nástrojů pro řízení práce, která dokáže vyplnit mezeru mezi vaší představou o marketingu událostí a její realizací.
ClickUp pro plánování akcí
Každá úspěšná akce začíná efektivním plánováním. S ClickUp Teams můžete plánovat a organizovat akce, které účastníkům zůstanou v paměti ještě dlouho po jejich skončení. Zde je návod, jak na to:
- Pomocí ClickUp Goals naplánujte a vytvořte malé cíle pro danou akci.
- Využijte ClickUp Docs k vytváření a sdílení rozpočtů akcí a hladkému orientování se ve finančních aspektech plánování akcí.
- Máte potíže s časovým managementem? Vyzkoušejte ClickUp Time Estimates, abyste odhadli celkový čas potřebný k realizaci akce a dokončili všechny úkoly bez zpoždění.
- S pomocí ClickUp Tasks můžete vytvářet úkoly a přidělovat je všem členům svého týmu v přesném pořadí, abyste měli jistotu, že vám nic neunikne.
- Zobrazte si svůj plán akce pomocí ClickUp Milestones a podívejte se, jak daleko jste se dostali.
ClickUp pro realizaci akcí
Máte hotové plánování akce? Nyní se pustíme do práce – zde je návod, jak můžete využít ClickUp Teams k realizaci svých strategií pro akce:
- ClickUp Chat View vám pomůže spolupracovat s členy vašeho týmu na všech aktivitách v reálném čase.
- Chcete se rychle podívat, jak to vypadá v terénu? Použijte integraci ClickUp Zoom k plánování a provádění týmových hovorů.
- Spravujte členy svého týmu, jejich pokrok, pracovní vytížení a vše ostatní pomocí panelů ClickUp Dashboards.
- Rozdělte svůj projekt na menší úkoly pomocí vlastních stavů úkolů, kontrolních seznamů úkolů a snadného řízení událostí v ClickUp .
- S ClickUp Views můžete vizualizovat pracovní postupy vaší akce, spravovat její průběh a podle potřeby upravovat pracovní zátěž.
Kromě toho ClickUp nabízí čtyři připravené a snadno přizpůsobitelné šablony, které vám práci usnadní. Podívejme se na ně podrobněji:
1. Šablona pro plánování akcí ClickUp
Event marketing začíná plánováním – a přesně to vám usnadní šablona ClickUp Event Planning Template. Tato přizpůsobitelná šablona vám zjednoduší celý proces plánování akcí. Poskytuje pevný základ, který můžete využít k organizaci informací a zefektivnění realizace.
Šablona vám pomůže:
- Plánujte a vizualizujte akce s realistickými časovými harmonogramy.
- Slaďte svůj tým a zdroje s většími cíli.
- Sledujte pokrok a jednotlivé KPI v souvislosti s plánováním a realizací akce.
2. Šablona ClickUp pro marketing událostí
Správa událostí je široká činnost, která se skládá z různých marketingových iniciativ v každé fázi. A hádejte co – šablona ClickUp Event Marketing Template vám umožní sledovat marketingovou stránku správy vašich událostí.
Mezi jeho pokročilé funkce patří:
- Zobrazení dokumentů týmu: Ukládejte dokumenty pro kontrolu marketingových akcí
- Zobrazení událostí: Sledujte nadcházející události, úkoly a termíny.
- Zobrazení zápisu z jednání: Zaznamenávejte a ukládejte poznámky a diskuse z jednání.
- Zobrazení kalendáře akcí: Plánujte a sledujte nadcházející akce s daty a časy.
3. Šablona pro plánování velkých akcí ClickUp
Pokud vás představa plánování velké akce děsí, podívejte se na šablonu ClickUp Large Event Planning Template. Díky pokročilým funkcím, jako jsou vlastní pole a automatizace, vám umožní pořádat marketingové akce globálního rozsahu. Tato šablona může být vaším komplexním řešením pro správu všeho – od rozpočtu akce až po účastníky.
Navíc vám poskytuje rychlý přístup k informacím s následujícími zobrazeními:
- Stručný přehled události: Uchovávejte podrobné záznamy o informacích a časových harmonogramech událostí.
- Uvítací obrazovka: Zefektivněte logistiku akce a koordinujte aktivity související s příjezdem hostů.
- Zobrazení seznamu účastníků: Spravujte informace o účastnících a zajistěte jejich přesnost.
- Zobrazení zápisu z jednání: Dokumentujte klíčová rozhodnutí učiněná během procesu plánování akce.
4. Šablona plánu projektu události ClickUp
Šablona ClickUp Event Project Plan Template, vytvořená exkluzivně pro zaneprázdněné organizátory akcí, usnadňuje správu více akcí. Tato šablona obsahuje přizpůsobitelné funkce pro sledování akcí, kalendář a briefing, které poskytují přehled o všech probíhajících akcích na jednom místě.
Pomůže vám to:
- Zkontrolujte, zda všechny vaše akce probíhají hladce.
- Ušetřete čas díky šablonové struktuře pro všechny akce.
- Zajistěte konzistentnost značky napříč různými akcemi.
Výhody používání ClickUp pro marketing událostí
Zde je několik klíčových výhod používání ClickUp pro plánování a realizaci eventového marketingu:
- Centralizuje informace a komunikaci, aby všichni členové týmu byli na stejné vlně.
- Usnadňuje spolupráci v reálném čase a zlepšuje tak komunikaci a koordinaci.
- Zefektivňuje řízení projektů a zvyšuje tak efektivitu a organizaci týmu.
- Automatizuje opakující se úkoly, čímž šetří čas a snižuje manuální úsilí.
- Zlepšuje přehlednost časových harmonogramů projektů, aby bylo zajištěno včasné dokončení úkolů.
Zvyšte efektivitu svých akcí s ClickUp!
Event marketing patří mezi několik málo marketingových nástrojů, které firmám umožňují osobně komunikovat se svým publikem. Podporuje loajalitu ke značce na hlubší úrovni tím, že vytváří sdílené, nezapomenutelné zážitky se zákazníky. Posiluje také firemní vazby a podporuje růst podnikání.
S rostoucí popularitou virtuálních formátů se však mění i prostředí eventového marketingu. Trendy jako rozšířená realita, počítačové simulace a virtuální prohlídky budou udávat směr. Buďte proto v obraze a neustále se vyvíjejte.
Co se týče nástroje, ClickUp funguje pro všechny formáty akcí. Díky seznamu robustních funkcí pro marketing akcí je to vaše komplexní řešení pro plánování, správu a realizaci akcí.
Tak neváhejte a stáhněte si ClickUp ještě dnes zdarma. Zaregistrujte se zde!