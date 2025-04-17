9 nejlepších AI nástrojů pro hladší správu událostí v roce 2025

Plánujete pro svou firmu největší akci roku? Od plánování příspěvků na sociálních sítích přes prodej vstupenek až po výběr místa konání – máte plné ruce práce s tím, abyste účastníkům zajistili co nejlepší zážitek.
Plánování akcí však zahrnuje mnoho proměnných faktorů a vy jste jen člověk. Proč nenechat umělou inteligenci (AI), aby za vás udělala část náročných úkolů?
I ti nejzkušenější organizátoři akcí těží z automatizace. Ať už jde o check-iny a registraci na akci, zasílání zpráv na vaší platformě pro správu akcí nebo správu harmonogramů akcí, existuje AI nástroj, který vám ušetří čas.
V tomto průvodci vám ukážeme, jak vybrat nejlepší nástroj AI pro plánování, organizaci a analýzu dopadu správy událostí, a představíme vám devět našich oblíbených nástrojů. ?️
Co byste měli hledat v nástrojích AI pro správu událostí?
Plánování mezinárodní konference se velmi liší od plánování velké obchodní schůzky B2B pro váš prodejní tým. Akce mají své nuance, takže pokud hledáte nástroj pro správu událostí založený na umělé inteligenci, hledejte užitečné funkce, jako jsou:
- Automatizace pracovních postupů: Potřebujete nástroj pro správu událostí, který co nejvíce zjednoduší proces plánování. Hledejte AI technologii, která využívá algoritmy strojového učení k zefektivnění výběru místa konání, harmonogramů událostí nebo nastavení platformy pro virtuální události.
- Správa účastníků: Nechte AI převzít kontrolu nad registrací a přihlašováním účastníků. Pokud si pořídíte ten správný AI nástroj, může dokonce zajistit i matchmaking pro networkingové příležitosti během akce.
- Pomoc s marketingem: Potřebujete pomoc s psaním příspěvků na sociální sítě nebo s vymýšlením perfektního propagačního e-mailu? Umělá inteligence pro správu událostí vám pomůže. Zvládne všechny druhy marketingových aktivit, od vytváření textů přes grafiku až po videa.
- Analýza dat: Posuňte své budoucí akce o úroveň výš. AI načte data z vašeho nástroje pro správu akcí a rychle identifikuje zajímavé trendy v zapojení účastníků, následných akcích a dalších aspektech. Pokud se vám při pohledu na demografická data začínají křížit oči, nejlepší AI nástroje vám poskytnou cenné informace během několika minut.
9 nejlepších AI nástrojů pro organizátory akcí
Organizátoři akcí jsou zvyklí žonglovat s výběrem menu, rezervacemi hostujících řečníků a vyjednáváním smluv o pronájmu prostor. Ale proč dělat víc práce, než je nutné?
Profesionálové v oblasti pořádání akcí mají nyní vzrušující příležitost zapojit do své práce umělou inteligenci. Tyto nástroje byly navrženy tak, aby automatizovaly pracovní postupy, shromažďovaly cenné informace a ulehčily logistiku akcí. Výsledek? Úspěšnější akce, lepší data o akcích a spousta ušetřeného času.
Pokud jste připraveni najít si svého vlastního AI pomocníka, jste na správném místě. Projděte si našich devět oblíbených AI nástrojů pro správu událostí pro rok 2024 a vyzkoušejte je.
1. ClickUp
Chcete aplikaci pro plánování událostí, která zvládne vše? ClickUp je nejlépe známý jako platforma pro správu projektů, ale náš nástroj AI je rozhodně něco, o čem stojí za to psát. ?
Díky stovkám podnětů podložených výzkumem je ClickUp AI jediným asistentem s umělou inteligencí, který je přizpůsoben vaší roli organizátora akcí. Ať už potřebujete pomoc s hledáním dodavatelů, místa konání, řečníků nebo témat pro jednotlivé sekce, ClickUp AI je dostatečně výkonný, aby vyřešil i ty nejnáročnější úkoly pro úspěšný proces plánování akcí. ClickUp AI můžete také použít k:
- Vytvářejte úkoly pro správu událostí v ClickUp
- Vytvářejte plány akcí a využívejte šablony pro plánování akcí
- Vymyslete originální nápady na firemní akce, které si účastníci vašich akcí zamilují.
- Vytvářejte obsah pro akce
Díky integraci ClickUp AI s projekty a úkoly ClickUp nebylo nikdy snazší sledovat všechny úkoly související s vaší akcí na jednom místě. Zajistěte odpovědnost svého týmu a sledujte svůj pokrok v přizpůsobitelném panelu ClickUp Dashboard.
Navíc ClickUp nabízí stovky šablon, které za vás udělají veškerou práci, takže se téměř nemusíte hýbat. Podívejte se na šablonu ClickUp Event Management Template, kde můžete zaznamenávat úkoly a termíny, spolupracovat s plánovacím týmem a sledovat rozpočet.
Nejlepší funkce ClickUp
- Úkoly v ClickUp zajistí, že váš tým dodrží termíny.
- Zobrazte si svůj pokrok pomocí dashboardů ClickUp v reálném čase.
- Ušetřete každý týden hodiny času díky šablonám ClickUp.
- Nastavte si automatický průběh plánování událostí pomocí ClickUp Automations.
Omezení ClickUp
- ClickUp AI je k dispozici pouze v placených tarifech.
- Někteří uživatelé ClickUp se při prvním připojení cítí zastrašeni, protože je zde tolik nástrojů, které mohou vyzkoušet.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 8 300 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 700 recenzí)
2. ChatGPT
ChatGPT od OpenAI téměř rozbil internet, když byl uveden na trh v roce 2022. Není to nejmodernější nástroj AI pro organizátory akcí, ale pokud potřebujete pomoc s textovými médii, je to skvělý bezplatný nástroj, který se hodí mít po ruce.
ChatGPT je ideální pro hledání nápadů a inspirace. Sdílejte informace o své cílové skupině, o čem akce je a jaké výsledky chcete dosáhnout. Na první pokus to nebude dokonalé, ale s trochou nápovědy vám AI poskytne přesně to, co potřebujete.
Nejlepší funkce ChatGPT
- Použijte chatbot pro brainstorming témat sezení nebo nápadů na místo konání.
- Vytvářejte plány akcí, které přilákají více potenciálních účastníků.
- Vytvořte propagační texty, digitální check-in procesy a další materiály pro webové stránky vaší akce.
Omezení ChatGPT
- ChatGPT je často nedostupný.
- ChatGPT nedokáže vytvářet multimediální obsah ani řídit samotný proces plánování událostí.
Ceny ChatGPT
- Zdarma
- Plus: 20 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze ChatGPT
- G2: 4,7/5 (více než 340 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 20 recenzí)
3. Soundraw
Zatímco ChatGPT generuje pouze textový obsah, Soundraw generuje pouze AI hudbu. Pokud vaši organizátoři akcí hledají dunivé beaty pro nadcházející DJ taneční party, Soundraw je pro vás to pravé. ??
Eliminují starosti s licencováním hudby tím, že vytvářejí zcela jedinečné skladby přímo pro vaši firmu nebo akci. Stačí zadat několik textových údajů a nástroj AI pro správu událostí se o vše postará.
Tento nástroj sice neplánuje celou vaši akci, ale je to stále dobrá volba pro organizátory akcí, kteří potřebují hudbu na míru s omezeným rozpočtem.
Nejlepší funkce Soundraw
- Vytvořte si vlastní jedinečné skladby pro jedinečné akce.
- Generujte neomezené množství hudby na základě zadání nálady, žánru a délky.
- Přizpůsobte si skladby pomocí hudebního mixéru Soundraw
Omezení Soundraw
- Soundraw neobsahuje nástroje pro plánování akcí ani logistiku.
- Soundraw má omezený výběr nálad a žánrů.
Ceny Soundraw
- Zdarma
- Creator: 16,99 $/měsíc, fakturováno ročně
- Artist: 29,99 $/měsíc, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze Soundraw
- G2: N/A
- Capterra: N/A
4. Jasper
Jasper se specializuje na značkový obsah AI. Stejně jako ChatGPT pracuje převážně s textovým obsahem, ale nabízí také marketingové funkce, které vám pomohou šířit informace o vaší akci. Využijte AI Jasper k psaní blogů, vytváření kalendáře obsahu, plánování kampaní na sociálních médiích, optimalizaci obsahu pro SEO a provádění integrovaných marketingových kampaní.
Pokud však potřebujete obrázky, Jasper má řešení i pro tento případ. Generátor umění AI od Jasperu vytváří obrázky ve vysokém rozlišení bez licenčních poplatků pro akce. Samozřejmě může být nutné několik pokusů, než získáte přesně to, co potřebujete, ale stále je to rychlejší než procházení webů s fotografiemi.
Nejlepší funkce Jasperu
- Zadejte svůj tón hlasu a Jasper se bude snažit co nejlépe přizpůsobit osobnosti vaší značky.
- Vytvářejte umění pomocí AI pomocí několika textových pokynů
- Využijte více než 50 šablon Jasperu pro generování textů.
Omezení Jasperu
- Generátor umění AI od Jasperu nevytváří vždy kvalitní obrázky.
- Někteří uživatelé tvrdí, že technologie Jasper pro přizpůsobení tónu nefunguje vždy dobře.
Ceny Jasper
- Creator: 39 $/měsíc pro jednoho uživatele
- Týmy: 99 $/měsíc pro tři uživatele
- Podnikání: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Jasper
- G2: 4,7/5 (více než 1 200 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 1 800 recenzí)
5. Lumen5
Lumen5 je intuitivní platforma pro práci s videem typu drag-and-drop. Je velmi podobná řešením jako PowerPoint, takže pokud umíte vytvořit prezentaci, můžete v Lumen5 vytvořit i video. ?️
Lumen5 je především platforma pro tvorbu videí, ale obsahuje také AI nástroj pro organizátory akcí. Jeho AI funkce automaticky převádí blogy na videa, což výrazně zkracuje čas, který strávíte propagací nejdůležitějších momentů po akci na sociálních médiích.
Nejlepší funkce Lumen5
- Převádějte psaný text na videa
- Podívejte se na stovky šablon Lumen5.
- Získejte přístup k licencovaným obrázkům a videím z Unsplash a Shutterstock.
Omezení Lumen5
- Někteří uživatelé tvrdí, že šablony jsou omezené.
- Ostatní uživatelé říkají, že zvukové funkce, jako například dabing, potřebují ještě vylepšit.
Ceny Lumen5
- Základní: 19 $/měsíc, fakturováno ročně
- Starter: 59 $/měsíc, fakturováno ročně
- Profesionální: 149 $/měsíc, fakturováno ročně
- Na míru: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Lumen5
- G2: 4,5/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 130 recenzí)
6. Marketing CoPilot
Hledáte nástroj pro marketing událostí? Marketing CoPilot je tu pro vás. Tento marketingový kalendář a nástroj pro prodejní trychtýř podporuje propagaci událostí, takže pokud toužíte zvýšit návštěvnost událostí, mohl by to být nástroj právě pro vás.
Nástroj AI Marketing CoPilot je postaven na ChatGPT, ale k odpovědím přidává vrstvu znalostí zaměřených na marketing, aby vám poskytl relevantnější informace. Tento nástroj je určen pro B2B, takže pokud plánujete velkou konferenci zaměřenou na vedoucí pracovníky v oboru, Marketing CoPilot za vás zajistí vytvoření funnelu, propagaci a zpracování údajů o účastnících.
Nejlepší funkce Marketing CoPilot
- Vytvářejte obsah pomocí AI nástroje Marketing CoPilot založeného na ChatGPT.
- Vytvořte jedinečnou strategii obsahu a generujte texty pomocí softwaru pro správu událostí s umělou inteligencí.
- Marketing CoPilot dobře funguje s řešeními Microsoftu, takže pokud jste společnost Microsoft, je to jasná volba.
Omezení Marketing CoPilot
- Marketing CoPilot nemá mnoho recenzí.
- Tento nástroj umělé inteligence se zaměřuje spíše na prodejní trychtýře, příjmy a marketing než na samotné plánování akcí.
Ceny Marketing CoPilot
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Marketing CoPilot
- G2: N/A
- Capterra: N/A
7. Murf
Chcete provést účastníky konferencí s profesionálně znějícím hlasatelem? Není třeba najímat dabéra: použijte Murf k vytvoření AI dabingu. ?
Tento nástroj AI pro správu událostí vytváří dabing ve studiové kvalitě, který zní jako hlasy skutečných lidí. Použijte Murf pro konferenční oznámení, videa a prezentace na vaší příští události. Murf můžete libovolně upravovat, takže je to splněný sen pro každou firmu, která potřebuje vytvořit vlastní dabing během několika minut.
Nejlepší funkce Murfu
- Vytvářejte jedinečné, profesionální dabingy pomocí technologie převodu textu na řeč Murf.
- Pomocí klonování hlasu napodobte existující zvuk
- Přidejte komentáře k videím a prezentacím Google Slides
Omezení Murfu
- Někteří uživatelé tvrdí, že hlasové komentáře Murfu občas znějí roboticky.
- Hlasové filtry nejsou tak pokročilé, jak by si někteří uživatelé přáli.
Ceny Murf
- Zdarma
- Základní: 19 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Pro: 26 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Enterprise: 75 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze Murf
- G2: 4,6/5 (90+ recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (4 recenze)
8. Taskade
Taskade se prezentuje jako všestranný nástroj umělé inteligence. Není určený výhradně pro plánování událostí, ale jeho pět nástrojů založených na umělé inteligenci sjednotí vaši práci a ušetří vám čas.
Pokud chcete zažít něco podobného jako ChatGPT, chatujte s AI Taskade a generujte obsah přizpůsobený běžným úkolům při plánování událostí. AI se také integruje s dalšími funkcemi Taskade, což vám pomůže zvládnout více práce za méně času.
Nejlepší funkce Taskade
- Vyberte si z více než 700 vestavěných automatizovaných úkolů.
- Vizualizujte poznámky pomocí synchronizace v reálném čase
- Vytvářejte AI myšlenkové mapy a pracovní postupy během několika sekund
Omezení Taskade
- Taskade není aplikace pro akce, takže postrádá některé funkce specifické pro plánování akcí.
Ceny Taskade
- Pro: 19 $/měsíc pro až 10 uživatelů, fakturace ročně
- Podnikání: 49 $/měsíc pro až 25 uživatelů, fakturováno ročně
- Ultimate: 99 $/měsíc pro až 50 uživatelů, fakturace ročně
Hodnocení a recenze Taskade
- G2: 4,7/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 40 recenzí)
9. Namelix
Namelix není čistě AI nástroj pro správu událostí, ale přesto urychluje určité aspekty plánování událostí. Jedná se o bezplatný nástroj pro generování názvů firem, který vytváří krátké, ale chytlavé názvy a fráze. ✨
Pokud hledáte chytré názvy akcí nebo slogany, Namelix je nástroj právě pro vás. Jeho algoritmus strojového učení se dokáže učit během používání, takže čím více ho používáte, tím relevantnější možnosti vám doporučuje.
Nejlepší funkce Namelix
- Vytvářejte chytlavé názvy akcí nebo slogany
- Filtrujte výsledky podle klíčových slov, délky a dalších kritérií.
- Používejte Namelix častěji, abyste platformu trénovali.
Omezení Namelixu
- Namelix postrádá funkce specifické pro plánování událostí.
- Nemá mnoho recenzí.
Ceny Namelix
- Zdarma
Hodnocení a recenze Namelix
- G2: N/A
- Capterra: N/A
Kombinujte technologii pro pořádání akcí s řízením projektů a dalšími funkcemi
Správa událostí je delikátní logistický tanec. Naštěstí existuje spousta AI nástrojů pro správu událostí, které jsou navrženy tak, aby vám zjednodušily život a pomohly vám lépe plánovat zážitky z událostí.
Ačkoli máme nástroje AI na tomto seznamu velmi rádi, většina z nich stále vyžaduje, abyste měli k dispozici několik dalších nástrojů, abyste mohli akci skutečně realizovat.
Pokud vás nebaví přepínat mezi různými platformami (a my se vám nedivíme), vyzkoušejte ClickUp. ClickUp spojuje váš AI nástroj, úkoly, šablony, automatizace, tabule a týmovou spolupráci do jedné platformy.
Ale nemusíte nám věřit jen na slovo. Vyzkoušejte ClickUp ještě dnes – je to navždy zdarma.