10 nejlepších softwarů pro správu prostor pro akce v roce 2025

Správa akcí není žádná maličkost. Od plánování přes koordinaci s organizátory akcí až po zajištění hladkého průběhu – správný software pro správu prostor může být rozdílem mezi chaosem a úspěchem.
V tomto článku se podíváme na nejlepší software pro správu prostor dostupný v roce 2024, který vám pomůže zefektivnit správu akcí a učinit z vašich prostor oblíbené místo pro pořádání akcí.
Co byste měli hledat v softwaru pro správu prostor?
Výběr nejlepšího softwaru pro správu prostor vyžaduje důkladné zvážení. Zde je praktický průvodce, který vám pomůže se rozhodnout:
- Uživatelsky přívětivé rozhraní: Vyberte si platformu pro správu událostí, která nabízí snadno ovladatelný ovládací panel.
- Přizpůsobitelné funkce: Každé místo je jedinečné; ujistěte se, že vaše softwarová platforma pro správu prostor vyhovuje vašim konkrétním potřebám.
- Integrované plánování: Kalendář, který sleduje všechny vaše rezervace a zabraňuje dvojím rezervacím.
- Finanční nástroje: Fakturace, platby a další finanční funkce by měly být snadno dostupné.
- Nástroje pro spolupráci: Pracujte hladce se svým týmem nebo externími partnery při plánování akcí.
- Reporting a analytika: K optimalizaci řízení akcí potřebujete podrobné údaje.
- Podpora a aktualizace: Ujistěte se, že software pro správu událostí nabízí spolehlivou zákaznickou podporu a pravidelné aktualizace funkcí.
10 nejlepších softwarů pro správu prostor, které můžete použít
Výběr nejlepších systémů pro správu prostor může zlepšit vaše plánování akcí. Pomůžeme vám najít softwarová řešení pro správu prostor v níže uvedeném seznamu.
1. ClickUp
ClickUp není jen tak nějaká platforma pro zvýšení produktivity; ClickUp Events proměňuje tuto platformu pro správu projektů v výkonný online software pro správu prostorů přizpůsobený jedinečným potřebám organizátorů akcí. Díky svému zaměření na přizpůsobivost může ClickUp vyhovět akcím jakékoli velikosti, od komorních setkání po masivní kongresy.
Platforma se pyšní uživatelsky přívětivým rozhraním, které minimalizuje náročnost učení, a usnadňuje tak realizaci projektů pro mezioborové týmy bez ohledu na jejich úroveň technických znalostí. Další silnou stránkou je integrace s jinými bezplatnými softwary pro správu prostor. ClickUp lze hladce propojit s jinými řešeními pro správu událostí, což snižuje manuální práci a zvyšuje efektivitu.
Díky dynamické sadě funkcí a šablon itinerářů je správa prostorů snadná a pomáhá správcům prostorů zajistit, aby jejich akce byly skutečně velkolepé.
Nejlepší funkce ClickUp
- Efektivně organizujte úkoly pro hladký provoz prostor. Ideální pro přehled o údržbě, rezervacích a dalších záležitostech.
- Použijte šablonu strategického plánu události ClickUp nebo některou z těchto předem připravených šablon operačních plánů, abyste měli jistotu, že rozumíte každému detailu své příští události.
- Zobrazte si svůj rozvrh a rezervace na první pohled v Ganttových diagramech ClickUp. ClickUp je jedním z nejlepších nástrojů pro plánování projektů v oboru.
- Zjednodušte opakující se úkoly a optimalizujte svůj pracovní postup pomocí automatizace ClickUp.
- Vytvořte si dashboardy přizpůsobené vašim konkrétním potřebám.
- Využijte robustní nástroje pro správu zdrojů ClickUp k efektivnímu řízení pracovní doby zaměstnanců a délky trvání akcí.
- Pracujte synchronizovaně se svým týmem a zajistěte si plynulou komunikaci.
- Integrujte jej s dalšími aplikacemi a zefektivněte tak provoz.
- Obsahuje řadu šablon pro plánování akcí a konferenčních programů, které vám pomohou zajistit hladký průběh velkého dne.
Omezení ClickUp
- Některé z jeho nejpokročilejších funkcí vyžadují trochu času na osvojení.
- Pro plnou funkčnost je vyžadováno připojení k internetu.
- Některé pokročilé funkce jsou spojeny s dodatečnými náklady.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Business: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI: 5 $ za pracovní prostor pro všechny placené tarify
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
2. Planning Pod
Planning Pod je jednotná platforma, která kombinuje více než 30 nástrojů navržených speciálně pro správu prostor pro pořádání akcí. Tento komplexní přístup zajišťuje, že organizátoři akcí mají vše, co potřebují, na jednom místě.
Ať už spravujete více prostor nebo se soustředíte na jeden jediný, nástroje Planning Pod jsou navrženy tak, aby zajistily optimální efektivitu. Planning Pod se stává základem každé dobře organizované akce, od rozpočtování a fakturace až po komunikaci a sledování úkolů.
Díky jeho zaměření na zefektivnění procesu pořádání akcí vám neunikne žádný detail, ať už je sebemenší.
Nejlepší funkce Planning Pod
- Efektivně spravujte své kontakty a potenciální zákazníky
- Už žádné dvojité rezervace nebo chyby v plánování
- Od nabídek až po konečné faktury, vše na jednom místě.
- Přizpůsobte uspořádání prostoru různým událostem
- Přiřazujte a sledujte úkoly pro svůj tým
- Snadná spolupráce s dodavateli služeb pro akce
- Podepisujte smlouvy rychle a bezpečně online
Omezení Planning Pod
- Rozhraní může působit přeplněně kvůli množství nástrojů.
- Omezené možnosti přizpůsobení určitých funkcí
- Někteří uživatelé považují mobilní verzi za méně intuitivní.
Ceny Planning Pod
- Planner: 59 $/měsíc
- Business: 89 $/měsíc
- Enterprise 50: 129 $/měsíc
- Podnik 75 a více: Pro informace o cenách kontaktujte Planning Pod.
Hodnocení a recenze Planning Pod
- G2: 4,2/5 (10+ recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 30 recenzí)
3. Tripleseat
Tripleseat přináší revoluci do správy událostí tím, že spojuje logistiku událostí a prodej do jedné ucelené platformy.
Jeho design, speciálně přizpůsobený pro místa jako restaurace, hotely a jedinečné prostory, pomáhá zjednodušit proces rezervace. Nástroje platformy neslouží pouze ke správě, ale také ke zlepšení zákaznické zkušenosti.
Efektivní komunikace zajišťuje, že dotazy klientů jsou vyřizovány rychle a dostupnost prostor je aktualizována v reálném čase.
Holistický přístup Tripleseat zajišťuje, že správci prostor mohou vyvážit prodej a služby a pokaždé vytvořit nezapomenutelné akce.
Nejlepší funkce Tripleseat
- Přizpůsobitelné nabídky, smlouvy a objednávky akcí
- Formulář pro potenciální zákazníky pro váš web, který zjednodušuje proces rezervace
- Podrobné analytické údaje pro sledování výkonu vašeho zařízení
- Propojení s oblíbenými aplikacemi a nástroji pro rozšíření funkčnosti
- Sdílený prostor, kde mohou klienti vidět podrobnosti o událostech
- Zefektivněte komunikaci pomocí předem navržených šablon
- Sledujte počet hostů a výběr jídel
Omezení Tripleseat
- Některé funkce mohou být pro začínající uživatele příliš složité.
- Omezené nástroje pro finanční správu
Ceny Tripleseat
- Kontaktujte Tripleseat pro informace o cenách.
Hodnocení a recenze Tripleseat
- G2: 4,4/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 400 recenzí)
4. Perfect Venue
Perfect Venue je více než jen nástroj; je to partner v oblasti správy prostor. Jeho platforma, navržená s ohledem na potřeby správců prostor, poskytuje nástroje, které pokrývají celý proces akce, od počátečních dotazů až po konečné fakturace.
Díky intuitivnímu charakteru mohou uživatelé snadno procházet jeho funkce, což snižuje čas strávený školením.
Perfect Venue se zaměřuje na efektivitu a zajišťuje, aby měli manažeři akcí více času soustředit se na to, co je skutečně důležité – vytváření nezapomenutelných zážitků pro své klienty.
Nejlepší funkce Perfect Venue
- Získejte přístup ke všem svým rezervacím, úkolům a datům na jednom centrálním místě.
- Sledujte dotazy a zajistěte, aby vám neunikla žádná potenciální rezervace.
- Digitálně vytvářejte, odesílejte a podepisujte smlouvy
- Zrychlete svůj fakturační proces
- Přiřazujte úkoly svému týmu a sledujte jejich plnění.
- Získejte informace přizpůsobené vašim konkrétním potřebám.
- Spravujte své prostory i na cestách
Omezení Perfect Venue
- Omezené integrace třetích stran
- Uživatelské rozhraní se může pokročilým uživatelům jevit jako příliš jednoduché.
- Někteří uživatelé hlásili občasné technické potíže.
Ceny Perfect Venue
- Základní: 59 $/měsíc
- Professional: 119 $/měsíc
- Premium: 189 $/měsíc
Hodnocení a recenze Perfect Venue
- G2: 4,8/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: N/A
5. Rendezvous Events
Ačkoli Rendezvous Events není aplikace, může vaší společnosti pomoci informovat o vaší příští akci.
Tato mediální a PR agentura se sídlem v Jacksonu ve státě Wyoming vyniká v oblasti uvádění produktů na trh, vícedenních akcí a všeho, co s tím souvisí.
Jejich rozsáhlý seznam kontaktů v hlavních publikacích bude vašemu týmu dobře sloužit, až přijde čas odložit aplikaci pro správu prostor a vzít do ruky megafon. Jejich tým event manažerů a fotografů je připraven poskytnout vám VIP publicitu, abyste se nemuseli starat o tisk a mohli se soustředit na akci, která si zaslouží nadšené recenze!
Nejlepší funkce Rendezvous Event
- Zkušený personál eventových manažerů
- Mezi klienty patří desítky významných značek.
- Známý pro budování showroomů na míru a dalších zážitkových akcí
Omezení Rendezvous Events
- Pro menší společnosti to může být nákladný přístup.
- Možná to není to pravé pro podniky založené na pronájmu prostor.
Ceny Rendezvous Events
- Ceny vám sdělí společnost Rendezvous Events.
Hodnocení a recenze Rendezvous Events
- G2: N/A
- Capterra: N/A
6. Event Temple
Event Temple není typická platforma pro správu prostor; je to dynamické řešení, které upřednostňuje automatizaci. Rozpoznává úkoly, které mohou brzdit produktivitu, a zaměřuje se na jejich zefektivnění a automatizaci.
Díky tomuto zaměření je oblíbený mezi různými místy, jako jsou hotely, banketové sály a konferenční centra.
Díky automatizaci opakujících se úkolů zajišťuje Event Temple, že správci prostor mohou věnovat svou energii a kreativitu přípravě nezapomenutelných zážitků z akcí.
Nejlepší funkce Event Temple
- Automatizujte sledování prodejů a zvyšte počet rezervací
- Navrhněte a vizualizujte uspořádání svého zařízení
- Rychle odesílejte profesionálně vypadající nabídky
- Prohlížejte a spravujte všechny své rezervace na jednom místě
- Snadno sledujte prodejní metriky a další klíčové ukazatele výkonnosti.
- Usnadněte rychlejší schvalování smluv
- Snadné propojení s oblíbenými softwarovými nástroji
Omezení Event Temple
- Zaškolení nových zaměstnanců může být časově náročné
- Omezené možnosti přizpůsobení v některých nástrojích pro vytváření reportů
- Některé pokročilé funkce vyžadují delší dobu na osvojení.
Ceny Event Temple
- Základní: 109 $/měsíc
- Profesionální: 199 $/měsíc
- Enterprise: Pro informace o cenách kontaktujte Event Temple.
Hodnocení a recenze Event Temple
- G2: 4,8/5 (10+ recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 60 recenzí)
7. Function Tracker
Function Tracker nabízí osvěžující a přímočaré řešení pro správu prostor v komplexním světě.
Jeho praktický přístup zajišťuje, že manažeři mají přístup k nástrojům, které potřebují, bez zbytečných doplňků. Byl navržen s ohledem na rozmanitou škálu prostor a zaručuje efektivní správu akcí bez ohledu na velikost prostoru.
S Function Trackerem se můžete plně soustředit na vytváření událostí, které zaujmou, bez zbytečných rozptýlení.
Nejlepší funkce Function Tracker
- Spravujte rezervace a vyhněte se konfliktům v plánování
- Udržujte přehledné seznamy kontaktů a informace o klientech
- Odesílejte faktury a sledujte příchozí platby
- Usnadněte přímé rezervace prostřednictvím svého webu
- Přiřazujte úkoly a sledujte jejich průběh bez problémů.
- Bezpečně ukládejte smlouvy, plány prostor a další důležité dokumenty.
- Shromažďujte recenze a zpětnou vazbu po skončení akce
Omezení nástroje Function Tracker
- Mobilní zážitek by mohl být vylepšen
- Rozhraní se může ve srovnání s konkurencí jevit jako základní.
- Některé funkce mohou postrádat hloubku funkcionalit.
Ceny nástroje Function Tracker
- Mini: 62,50 $/měsíc
- Střední: 125 $/měsíc
- Major: 187,50 $/měsíc
- Super: 250 $/měsíc
- Ultimate: 330 $/měsíc
Hodnocení a recenze Function Tracker
- G2: N/A
- Capterra: 4,5/5 (4+ recenze)
8. Správa prostor iVvy
iVvy vyniká jako komplexní řešení pro správce prostor. Jeho špičková sada nástrojů, poháněná nejmodernější technologií, zajišťuje, že správa prostorů se stává méně povinností a více vášní.
Ať už máte na starosti útulný prostor pro akce nebo rozlehlou arénu, nástroje iVvy jsou navrženy tak, aby se přizpůsobily a vyhovovaly konkrétním potřebám.
Jeho reputace v oboru mluví sama za sebe a zaručuje, že akce spravované pomocí iVvy jsou vždy o krok napřed.
Nejlepší funkce softwaru iVvy Venue Management
- Optimalizujte cenové strategie pro maximální výnosy
- Přizpůsobte nastavení událostí preferencím klientů
- Ponořte se do statistik prodeje, potenciálních zákazníků a výkonnosti.
- Umožněte klientům zobrazit dostupnost a ceny v reálném čase a provádět rezervace.
- Zefektivněte fakturaci a další finanční procesy
- Zůstaňte v kontaktu se svými klienty díky automatickým e-mailům a SMS zprávám.
- Zveřejněte své prostory na tržišti iVvy a získejte širší publicitu.
Omezení softwaru iVvy Venue Management
- Některé funkce mohou být pro menší prostory příliš náročné.
- Vyžaduje školení, aby bylo možné využít jeho plný potenciál.
- Integrace s aplikacemi třetích stran může být vylepšena.
Ceny softwaru iVvy Venue Management
- Kontaktujte iVvy Venue Management pro informace o cenách.
Hodnocení a recenze softwaru iVvy Venue Management
- G2: 4,7/5 (10+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 20 recenzí)
9. Priava
Priava (nyní známá jako Momentous) má cloudovou infrastrukturu, která je více než jen technologickým zázrakem; je důkazem závazku platformy k škálovatelnosti a flexibilitě.
Design Priavy, který oslovuje zejména jedinečná místa, jako jsou muzea a galerie, zajišťuje efektivní správu prostor. Jeho výkonné nástroje kladou důraz na uživatelské pohodlí a zajišťují hladký průběh akce od začátku do konce.
V oblasti, kde je klíčová jedinečnost, Priava zajišťuje, že každá akce, kterou spravuje, vynikne.
Nejlepší funkce Priava
- Zjednodušená navigace zajišťuje rychlé provádění úkolů.
- Sledujte všechny rezervace akcí z jednoho místa
- Vytvářejte přehledy o rezervacích, tržbách a potenciálních zákaznících.
- Hladce spravujte více prostorů pod jednou střechou
- Ochrana dat zůstává nejvyšší prioritou
- Podrobné profily klientů zlepšují správu vztahů
- Přizpůsobte si jej podle svých potřeb a integrujte s dalšími systémy.
Omezení Priava
- Omezené marketingové nástroje ve srovnání s některými konkurenty
- Estetika uživatelského rozhraní může některým uživatelům připadat zastaralá.
- Mobilní responzivita by mohla být vylepšena.
Ceny Priava
- Ceny vám sdělí společnost Priava.
Hodnocení a recenze Priava
- G2: 4,7/5 (3+ recenze)
- Capterra: 4,4/5 (10+ recenzí)
10. BriteVenue
BriteVenue, který je považován za elitní volbu pro profesionály v oblasti pořádání akcí, spojuje flexibilitu s funkčností.
Nejde jen o to mít funkce, ale mít ty správné. Intuitivní design BriteVenue zajišťuje, že navigace mezi jeho nesčetnými nástroji je přirozená.
Jeho robustní funkce zaručují, že je pokryta každá stránka správy prostor, což zajišťuje komplexní přístup. Pro profesionály v oblasti pořádání akcí, kteří chtějí své akce pozvednout na vyšší úroveň, je BriteVenue dokonalým spojencem.
Nejlepší funkce BriteVenue
- Pěstujte vztahy s potenciálními zákazníky a klienty
- Zaujměte potenciální klienty poutavými vizuálními prvky
- Zajistěte včasné platby pomocí upomínek a nástrojů pro sledování.
- Vytvořte plynulý tok úkolů a procesů
- Klienti mohou prohlížet podrobnosti o událostech, provádět platby a komunikovat.
- Získejte cenné informace z podrobných zpráv.
- Usnadněte interní komunikaci a týmovou práci
Omezení BriteVenue
- Chybí nativní mobilní aplikace
- Možnosti přizpůsobení se mohou jevit jako omezené.
- Počáteční nastavení může nováčkům zabrat nějaký čas.
Ceny BriteVenue
- Ceny vám sdělí společnost Brite Venue.
Hodnocení a recenze BriteVenue
- G2: 4,7/5 (10+ recenzí)
- Capterra: 5/5 (3+ recenze)
Proč ClickUp vyniká v oblasti správy prostor
Výběr softwaru pro správu prostor je náročná úloha. Každá platforma má své jedinečné přednosti, ale ClickUp zůstává v této oblasti silným hráčem.
Díky přizpůsobivým funkcím, nákladově efektivním plánům a závazku k neustálému zlepšování je ClickUp více než jen software – je to partner pro úspěch vašeho zařízení.
Ať už spravujete útulný prostor pro akce nebo velkolepý taneční sál, ClickUp se přizpůsobí vašim potřebám a zajistí, že každá akce, kterou pořádáte, bude mít obrovský úspěch.