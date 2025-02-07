10 nejlepších CRM systémů pro správu událostí v roce 2025

Pořádání akcí je jedním z nejlepších způsobů, jak navázat kontakt s novými potenciálními zákazníky i stávajícími klienty. Pomáhá vám (nebo vašemu klientovi, pokud jste profesionální organizátor akcí) budovat důvěryhodnost a důvěru, rozvíjet vztahy s klienty a – dříve či později – zvyšovat tržby. 💰
Marketing akcí však vyžaduje obrovské množství času a úsilí. Je třeba spravovat data, organizovat logistiku a samozřejmě také zajistit velmi důležitou interakci s klienty před akcí, v jejím průběhu i po jejím skončení.
Abyste zajistili svým zákazníkům co nejlepší zážitek a optimalizovali příležitosti, které akce nabízí, budete potřebovat systém pro správu vztahů se zákazníky (CRM) pro marketing a plánování akcí.
Podívejme se, jak vám software pro správu událostí pomáhá v procesu plánování. Navrhneme vám také některé z nejlepších softwarových řešení pro správu událostí, která jsou dnes k dispozici – ať už pořádáte virtuální konferenci, osobní událost nebo hybridní událost s virtuálními i živými prvky, marketingová automatizace je vaším dobrým přítelem. 🪄
Jak používat CRM pro správu událostí
Základní CRM systém dělá přesně to, co slibuje. CRM platforma spravuje vaše vztahy s klienty tím, že sleduje jejich kontaktní údaje, požadavky a veškeré interakce, které jste s nimi měli. 🙋♀️
Platforma CRM pro organizátory akcí posouvá tyto služby na vyšší úroveň. Samozřejmě sleduje informace o vašich klientech, ale také usnadňuje mnoho dalších činností. Například:
- Využijte nástroje pro správu událostí, jako jsou šablony pro plánování událostí, abyste měli jistotu, že jste mysleli na vše, od registrace události až po následnou komunikaci.
- Spravujte své poskytovatele služeb, abyste přesně věděli, kdo je za co zodpovědný.
- Pomocí integrovaných komunikačních nástrojů můžete provádět personalizované e-mailové marketingové kampaně a předem tak zvýšit zájem účastníků.
- Sledujte registrace na akci, aby váš organizátor akce nebo marketingový tým mohli v případě potřeby upravit vaši kampaň.
- Označte VIP hosty, nové nebo věrné zákazníky a další klíčové účastníky, abyste věděli, jak s nimi zacházet.
- Sledujte, kdy se účastníci akce v den konání akce přihlásí, pomocí mobilní aplikace, která aktualizuje všechny vaše informace v reálném čase.
- Následné kroky po akci můžete provádět přímo ze svého CRM softwaru a navázat tak na svůj úspěch.
V zásadě vás ty nejlepší platformy pro správu událostí podporují během celého procesu řízení projektu události.
Výhody nástrojů CRM pro správu událostí
Vynikající platforma pro správu událostí zjednodušuje jak správu klientů, tak plánování událostí. Organizátorům událostí šetří čas a úsilí v mnoha ohledech.
Například:
- Můžete segmentovat své zákazníky, abyste při plánování e-mailových a sociálních médií marketingových kampaní přesně věděli, kdo je vaším publikem.
- Díky tomu, že jsou všechny údaje o dodavatelích na jednom místě, je snadné najít ty nejlepší.
- Praktické předem připravené formáty, jako jsou šablony itinerářů a šablony programů konferencí, vám poskytují přizpůsobitelnou strukturu pro sled událostí.
- Sleduje, kdo je přítomen a kdo ne, čímž zjednodušuje správu účastníků v den konání akce.
- Platforma pro akce zefektivňuje váš pracovní postup v průběhu celého životního cyklu akce tím, že propojuje další prvky vaší technologické infrastruktury, jako je například systém pro správu úkolů.
- Poskytuje statistiky po skončení akce, jako je prodej vstupenek versus návštěvnost, a nabízí funkci průzkumu pro shromažďování zpětné vazby, abyste mohli příště vylepšit svůj proces.
- Díky tomu, že jsou všechny informace o klientech na jednom místě, má váš prodejní tým k dispozici všechny potřebné údaje o klientech pro úspěšné následné kroky po akci 📞.
10 nejlepších CRM systémů pro správu událostí
Vzhledem k tomu, co vše vám CRM nástroj pro plánování akcí může nabídnout, může být obtížné přesně určit, která platforma bude pro vaše osobní nebo online akce nejvhodnější. Naštěstí jsme tu, abychom vám pomohli vybrat nejlepší CRM pro správu akcí pro vaši firmu.
Nezapomeňte, že vaším cílem je ušetřit čas a úsilí a zároveň zorganizovat co nejlepší akci pro všechny zúčastněné.
S ohledem na to vám představujeme našich 10 nejlepších doporučení pro rok 2024. 🏆
1. ClickUp
ClickUp je komplexní pracovní platforma, která zjednodušuje všechny aspekty vašeho podnikání, včetně řešení pro správu vztahů se zákazníky.
Bezplatný nástroj CRM ClickUp je vhodný zejména pro malé podniky, které si nemohou dovolit utratit jmění za drahé řešení. Díky řadě šablon CRM, se kterými můžete začít, si můžete přizpůsobit zobrazení tak, aby vám ukazovalo přesně ty údaje, které hledáte, a to ve formátu, který preferujete. Začněte ještě dnes s šablonou CRM ClickUp!
Až budete připraveni začít plánovat svou akci, nástroje pro správu akcí ClickUp vám pomohou zařídit každý detail. Naplánujte časové osy ve sdíleném kalendáři, přidělte úkoly v systému správy úkolů a spravujte složité seznamy úkolů na první pohled.
Ušetřete ještě více času s našimi dalšími šablonami. Od jednoduché šablony ClickUp Event Brief až po komplexní šablonu ClickUp Event Management už nikdy nebudete muset začínat celý životní cyklus akce od nuly. 📝
Pomocí dynamických formulářů ClickUp můžete automatizovat registraci účastníků, zjednodušit získávání potenciálních zákazníků, zajistit souhlas s podmínkami a odeslat tyto informace přímo do své databáze. Formuláře můžete použít k přijímání nabídek od potenciálních dodavatelů, abyste mohli rychle porovnat, co nabízejí. Nebo je můžete použít ke sběru zpětné vazby od účastníků, abyste se ujistili, že vaše příští akce bude ještě lepší.
Vše můžete sledovat v reálném čase na intuitivním, centralizovaném dashboardu. Dashboardy ClickUp jsou plně přizpůsobitelné, takže je můžete vytvořit tak, aby vám poskytovaly podrobné informace o průběhu a úspěchu vaší akce. 🙌
Nejlepší funkce ClickUp
- Rozdělte velké úkoly na menší, každý s vlastním datem zahájení a ukončení, a zobrazte všechny relevantní závislosti.
- Omezte přístup hostů a klientů do určitých částí vašeho pracovního prostoru.
- Nastavte si upozornění, abyste připomněli sobě i ostatním důležité úkoly.
- Usnadněte spolupráci a udržujte všechny v obraze díky kontrolním seznamům a jasným prioritám úkolů pro den konání akce.
- Komunikujte se svým týmem v rámci ClickUp a mějte všechny konverzace na jednom místě.
- Pomocí mobilního zařízení můžete přistupovat k cloudovému systému ClickUp odkudkoli, včetně místa konání akce.
- Díky integraci se Salesforce získá váš prodejní tým přístup k informacím, které potřebuje k následnému zpracování potenciálních zákazníků po skončení akce.
Omezení ClickUp
- Nabízí tolik užitečných funkcí, že může chvíli trvat, než se v nich zorientujete.
- Mobilní aplikace zatím není zcela na stejné úrovni jako desktopová verze, ale tým ClickUp na tom pracuje.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 8 700 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 700 recenzí)
2. Cvent
Cvent je specializovaná platforma pro správu událostí, která automatizuje vše od vyhledávání místa konání a plánování časového harmonogramu až po registraci účastníků a sledování návratnosti investic (ROI). Lze ji použít pro velké osobní konference, malé workshopy, virtuální události, jako jsou webináře, a vše mezi tím. 🧑🏫
Systém se silným zaměřením na zapojení účastníků a klientů vám pomůže vytvořit webovou stránku s vaší značkou a personalizovat veškerý marketing. Na platformě můžete také spravovat žádosti a schvalování, komunikovat s dodavateli, sledovat rozpočet a podávat zprávy zainteresovaným stranám.
Nejlepší funkce Cvent
- Naplánujte a propagujte svou akci přímo z platformy.
- Získejte přístup k globální síti míst a dodavatelů
- Spolupracujte se svým týmem i na cestách prostřednictvím mobilní aplikace.
- Zaznamenejte účastníky z platformy a vytiskněte si podle potřeby jmenovky.
- Použijte Cvent pro více akcí současně
- Zákaznická podpora funguje 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, takže je vždy k dispozici, když ji potřebujete.
Omezení systému Cvent
- Někteří uživatelé považují platformu za poměrně drahou a upřednostňovali by levnější balíček.
- Jedná se o velmi komplexní systém, který může být trochu složitý, pokud nejste technicky zdatní.
Ceny Cvent
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Cvent
- G2: 4,3/5 (více než 1 700 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 900 recenzí)
3. Plánovací modul
Planning Pod je nástroj pro správu vztahů se zákazníky určený pro profesionální organizátory akcí a týmy spravující prostory nebo dodavatele. Pomáhá vám vytvořit webovou stránku akce a nastavit kontrolní seznamy, itineráře a úkoly projektu a dokonce obsahuje integrované online registrační formuláře.
Tento software pro správu událostí posouvá správu kontaktů na vyšší úroveň a umožňuje vám mimo jiné vidět, kterých událostí se vaši zákazníci účastní, jaké dokumenty s nimi souvisejí a jaké mají faktury. Jakmile je potenciální zákazník v systému, můžete spravovat jeho prodejní pipeline, domlouvat schůzky a personalizovat komunikaci. 📤
Nejlepší funkce Planning Pod
- Zefektivněte komunikaci díky integraci s e-mailovými a sociálními médii.
- Vložte na svůj web přizpůsobitelný webový formulář, abyste získali potenciální zákazníky.
- Systém můžete využít k návrhu půdorysu a uspořádání sedadel.
- Přijímejte online platby prostřednictvím platformy
Omezení plánovacího modulu
- Pro organizátory akcí není vždy snadné najít v systému to, co hledají.
- Komponenta webových stránek akce není příliš přizpůsobitelná, takže jste omezeni v tom, co můžete dělat.
Ceny Planning Pod
- Planner: 59 $/měsíc pro neomezený počet uživatelů (fakturováno ročně)
- Podnikání: 89 $/měsíc pro neomezený počet uživatelů (fakturováno ročně)
- Enterprise 50: 129 $/měsíc pro neomezený počet uživatelů (fakturováno ročně)
- Enterprise 75 a více: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Planning Pod
- G2: 4,2/5 (17 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 30 recenzí)
4. EventHub
EventHub funguje jak jako platforma pro správu živých akcí, tak jako tržiště pro dodavatele, vystavovatele a sponzory, kteří hledají příležitosti k partnerství.
Toto řešení pro správu vztahů se zákazníky v oblasti správy událostí nabízí řadu digitálních aplikací, včetně systému dokumentace, který umožňuje elektronické podpisy, živé plány, které pomáhají s návrhem rozvržení události, a funkci online plateb.
Poskytuje vám centrální přehled o provozu prostřednictvím uživatelsky přívětivého ovládacího panelu a celý systém je přizpůsobitelný a škálovatelný, takže jej můžete nastavit tak, aby vyhovoval potřebám vašeho podnikání.
Nejlepší funkce EventHub
- Seskupte své úkoly podle data nebo priority pomocí vlastních filtrů.
- Najděte dodavatele a vystavovatele a spravujte veškerou komunikaci s nimi prostřednictvím platformy.
- Naplánujte hromadné aktualizace v reálném čase a zasílání oznámení, aby všichni zúčastnění byli vždy informováni o nejnovějším vývoji.
- K informacím o akci máte přístup odkudkoli, protože celý systém je založen na cloudu 🌥️.
Omezení EventHubu
- Je navržen především pro osobní akce, nikoli pro virtuální akce.
- Mobilní aplikace by mohla být ještě vylepšena.
Ceny EventHub
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze EventHub
- G2: 4,5/5 (1 recenze)
- Capterra: Zatím žádné recenze
5. EventMobi
EventMobi je komplexní platforma pro plánování akcí se zaměřením na zvýšení zapojení účastníků.
Provede vás vytvořením webové stránky pro marketing akce a e-mailových pozvánek s přizpůsobitelným brandingem. A pokud je vaše akce virtuální, můžete stejný branding použít i pro svůj virtuální prostor.
Účastníci se mohou registrovat online a vy je pak můžete na akci zkontrolovat prostřednictvím platformy EventMobi. Přizpůsobená mobilní aplikace pro akce pomáhá vašim hostům zorientovat se a udržuje jejich zájem díky funkcím, jako jsou gamifikace a ankety, za které jsou odměňováni.
Nástroj pro správu vztahů se zákazníky jim také pomáhá navazovat kontakty s ostatními účastníky, vystavovateli a sponzory a dokonce organizovat osobní nebo online schůzky. 🤝
Nejlepší funkce EventMobi
- Spravujte osobní, virtuální nebo hybridní akce z platformy EventMobi.
- Vytvářejte vlastní seznamy úkolů souvisejících s akcí na základě místa a priority.
- Sledujte všechny své statistiky v reálném čase z centrálního dashboardu, který také usnadňuje vykazování návratnosti investic.
- Pomocí Zapieru můžete vytvořit rozhraní API (Application Programming Interface) pro integraci s dalšími částmi vaší technologické infrastruktury.
- Tento CRM systém pro organizátory akcí je k dispozici ve 23 jazycích.
Omezení EventMobi
- Někteří uživatelé považují možnosti designu za poněkud omezené, například výběr fontů a widgetů.
- Pokročilá nastavení, která umožňují větší přizpůsobení, mohou vyžadovat více času na pochopení.
Ceny EventMobi
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze EventMobi
- G2: 4,6/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 60 recenzí)
6. Pondělí
Monday je navržen tak, aby vám pomohl naplánovat všechny typy akcí, od malých interních setkání a networkingových schůzek až po velké konference a online akce. 👪
Platformu můžete využít ke spolupráci s vlastním týmem, jinými týmy a dodavateli během plánovací fáze i v průběhu akce. Naplánujte si propagační akce a spravujte marketingové materiály, které pak integrujte do sociálních médií, abyste vzbudili zájem o akci.
Zaregistrujte účastníky pomocí přizpůsobitelných formulářů, které se zapojí do vašeho pracovního postupu. Rozesílejte uvítací zprávy, vytvářejte a spravujte úkoly a sledujte celou akci v reálném čase.
Nejlepší funkce Monday
- Jeho používání je poměrně snadné a intuitivní.
- Zjednodušuje správu úkolů a spolupráci a pomáhá zefektivnit pracovní postupy.
- Aktualizuje se v reálném čase, takže vždy přesně víte, kde se vy a váš tým v procesu nacházíte.
- Je založen na cloudu a je škálovatelný, takže jej mohou používat společnosti všech velikostí.
Omezení pondělí
- Monday je nástroj pro správu projektů, který vám pomůže naplánovat a koordinovat akci, ale neumožňuje organizátorům akcí rezervovat klienty nebo přijímat platby prostřednictvím systému.
- Někteří uživatelé mají pocit, že ovládací panel by měl být více přizpůsobitelný jejich potřebám.
Ceny v pondělí
- Navždy zdarma: Zdarma pro až dva uživatele
- Základní: 8 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Standard: 10 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Výhoda: 16 $/měsíc na uživatele (účtováno ročně)
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze pondělí
- G2: 4,7/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 100 recenzí)
7. Glue Up
Glue Up je CRM řešení určené ke správě zapojení v rámci neziskových organizací a komunit. Nabízí digitální platformu, která vám pomůže porozumět vašim členům a spravovat procesy členství, a navíc navazovat a budovat vztahy.
Pořádání offline nebo online akcí pro členy nebo potenciální členy je jednoduché, protože platforma pomáhá zefektivnit váš pracovní postup. Můžete vytvářet stránky akcí, nabízet různé úrovně cen pro členy a nečleny a vybírat platební možnosti.
Účastníci se pak mohou registrovat a platit online a vy můžete použít vestavěný skener vstupenek k jejich odbavení, pokud se jedná o živou akci. 📱
Nejlepší funkce Glue Up
- Vytvořte kolem své akce rozruch a zvyšte počet členů pomocí e-mailových kampaní typu drag-and-drop.
- Zaregistrujte nové členy pomocí přizpůsobitelných digitálních přihlášek, které je také přímo přidají do vaší členské databáze.
- Pošlete automatickou e-mailovou upomínku prostřednictvím systému, když je třeba uhradit členské poplatky.
- Nastavte a měřte klíčové ukazatele výkonnosti vaší akce v systému.
Omezení Glue Up
- Tato platforma CRM je poměrně složitá a má mnoho funkcí, což znamená, že je třeba se s ní naučit pracovat.
- Někteří uživatelé považují Glue Up za poněkud drahý, zejména pro malé organizace a neziskové organizace.
Ceny Glue Up
- Kontaktujte nás pro cenovou nabídku
Hodnocení a recenze Glue Up
- G2: 4,5/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 110 recenzí)
8. Stova
Společnost Aventri se nedávno sloučila se společností Stova, která se sama popisuje jako „definitivní ekosystém technologií pro akce“. Tento CRM systém pro správu akcí je extrémně flexibilní a škálovatelný, takže jej mohou používat všechny typy podniků i jednotliví organizátoři akcí.
Spravujte schůzky týkající se plánování akcí, rezervace míst, nabídky dodavatelů, rozpočet a výdaje, to vše z platformy Stova. Máte také přístup k šablonám, které vám pomohou vytvořit webové stránky akce, a můžete si vytvořit vlastní e-mailové šablony, které můžete opakovaně používat.
Online registrace účastníků plynule navazuje na proces rezervace cestovních služeb a hotelů a ze systému můžete tisknout jmenovky, pozvánky a certifikáty. 📃
Všechna data o vašich akcích jsou centralizována, což usnadňuje monitorování a vytváření přizpůsobených reportů.
Nejlepší funkce Stova
- Spolupracujte se všemi svými plánovacími týmy prostřednictvím systému Stova.
- Využijte reklamu a sponzorství pomocí nástrojů pro správu a mobilní aplikace, která sdílí sponzorovaný obsah s účastníky.
- Integrujte jej s dalšími užitečnými softwarovými řešeními, jako jsou Salesforce nebo Marketo, pomocí integrovaných API.
Omezení Stova
- Ceny jsou zaměřeny na vyšší segment trhu.
- Mnoho funkcí je za příplatek a výběr toho, co potřebujete, může být náročný.
Ceny Stova
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Stova
- G2: 4,2/5 (více než 160 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 80 recenzí)
9. Zoho CRM
Řešení CRM od společnosti Zoho je součástí širšího ekosystému Zoho a je také velmi vhodné pro plánování akcí. Umožňuje vám sledovat několik různých akcí na jednom místě.
Pomocí vlastních kritérií vytvořte seznam cílových kontaktů z vaší stávající databáze a pošlete jim e-mail přímo z platformy. Můžete nastavit automatické odpovědi, takže když se tyto kontakty přihlásí k účasti, obdrží potvrzovací a následné e-maily, aby konverzace pokračovala. 📨
Během akce shromažďuje skenerová aplikace, která umí číst 17 různých jazyků, data přímo z vizitek. Nové kontakty z akce se pak automaticky přidávají do databáze – s označením pro danou akci – aby se rozšířila vaše cílová skupina.
Nejlepší funkce Zoho CRM
- Sledujte zmínky účastníků na sociálních médiích, abyste mohli vidět svůj dosah a přímo reagovat na příspěvky.
- Filtrujte všechna svá data, abyste mohli analyzovat a vyhodnocovat informace, které potřebujete.
- Zhodnoťte úspěch své akce měřením tržeb, které pocházejí od nových potenciálních zákazníků.
Omezení Zoho CRM
- Uživatelské rozhraní může při prvním použití působit složitě.
- Někteří uživatelé si stěžovali, že tým zákaznické podpory není při řešení jejich problémů dostatečně efektivní.
Ceny Zoho CRM
- Standard: 14 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Profesionální: 23 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Enterprise: 40 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Ultimate: 52 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Zoho CRM
- G2: 4,0/5 (více než 2 400 recenzí) – pro Zoho CRM
- Capterra: 4,3/5 (více než 6 300 recenzí)
10. Bitrix24
Bitrix24 je CRM pro organizátory a manažery akcí, které lze použít pro online nebo hybridní akce. Nástroje pro správu projektů a sdílené kalendáře vám pomohou naplánovat a zorganizovat logistiku. 🗓️
Jakmile budete připraveni, můžete se spojit se stávajícími kontakty ve své databázi nebo začít shromažďovat údaje o potenciálních nových zákaznících, kteří by mohli mít zájem o účast na vašich akcích. Systém vám také umožňuje spravovat dodavatele a ukládat informace o jejich službách a cenách.
Marketingové nástroje usnadňují kontaktování vašich kontaktů prostřednictvím e-mailu nebo telefonních hovorů. A 360stupňový pohled na profil kontaktu vám poskytuje podrobný přehled o historii vztahů s každým zákazníkem, což dodává vašemu zapojení hloubku.
Nejlepší funkce Bitrix24
- Využijte neomezený počet záznamů – s více vlastními poli – v jejich cloudovém CRM.
- Importujte nebo exportujte data CRM z nebo do souboru Excel nebo CSV podle potřeby.
- Platformu Bitrix můžete používat prostřednictvím prohlížeče nebo jako aplikaci na svém počítači, mobilním zařízení s iOS nebo Androidem.
Omezení Bitrix24
- Pro nové uživatele je systém poměrně složitý a může chvíli trvat, než se s ním naučí pracovat.
- Uživatelské rozhraní je poměrně složité a není příliš intuitivní.
Ceny Bitrix24
- Základní: 49 $/měsíc pro tým až 5 uživatelů
- Standard: 99 $/měsíc pro tým až 50 uživatelů
- Profesionální: 199 $/měsíc pro tým až 100 uživatelů
- Enterprise: 399 $/měsíc pro tým až 250 uživatelů (další uživatelé za příplatek)
Hodnocení a recenze Bitrix24
- G2: 4,1/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 750 recenzí)
Zefektivněte plánování akcí pomocí nejlepšího CRM řešení
Plánování akce vyžaduje pečlivou pozornost k detailům, funkční procesy a spolupráci s celým týmem. Od vyřešení logistiky, vytvoření webových stránek akce a přijímání online registrací až po kontrolu účastníků v den konání akce, udržení jejich zájmu a následné vyhodnocení – je toho hodně co dělat.
CRM pro správu událostí automatizuje mnoho z těchto úkolů, zefektivňuje váš pracovní postup a snižuje možnost chyb. Také umožňuje rychlejší vyřízení úkolů, takže máte více času na skutečné cíle události: generování potenciálních zákazníků, budování vztahů a v konečném důsledku i prodej, který zvýší vaše zisky. 📈
ClickUp je vaše komplexní řešení pro správu událostí. Díky nástrojům pro správu projektů a úkolů, integrovanému systému CRM a šablonám pro všechny aspekty plánování událostí (a mnohem více) vám nabízí veškerou podporu, kterou potřebujete.
Zaregistrujte se ještě dnes zdarma na ClickUp a vytvořte akci, která bude ve všech ohledech spektakulární. 🎆