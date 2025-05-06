Testovali jsme nejlepší HR software na Maltě

Malta je zemí, kde sektor HR zaznamenává vzestupný trend. Roste poptávka po talentovaných HR profesionálech a organizace jsou ochotny za ty nejlepší zaplatit vyšší cenu. Rychle se také rozvíjí zaměření na integraci umělé inteligence a strategické řízení pracovní síly.
Tento sektor však stále čelí určitým výzvám.
Průzkum společnosti Lovin Malta zjistil, že 20 % respondentů se cítí v práci vyhořelých, což poukazuje na rostoucí stres, kterému čelí pracovníci v oblasti lidských zdrojů na Maltě.
Existuje mnoho důvodů, které zvyšují odpovědnost personálního manažera a způsobují jeho vyhoření:
- Společnosti mohou zahájit náborovou kampaň, což povede k nárůstu počtu nových zaměstnanců a administrativy.
- Zaměstnanci mohou očekávat více než jen výplatu, například inkluzivnější pracovní prostředí.
- Rozmach modelů práce na dálku a hybridní práce může vyžadovat, aby oddělení lidských zdrojů vypracovalo nové zásady a postupy.
- Globální nábor zaměstnanců může zvýšit složitost HR procesů o faktory, jako je dodržování platebních povinností a správa daní.
Dobrou zprávou však je, že mnoho HR platforem dokáže tyto problémy vyřešit.
V tomto blogovém příspěvku jsme s mým týmem prozkoumali 10 nejlepších HR softwarů na Maltě, abychom vám pomohli vyřešit nejnaléhavější výzvy v oblasti lidských zdrojů a pochopit, který z nich nejlépe vyhovuje vašim procesům.
Co byste měli hledat v HR softwaru?
Pokud existuje tým, který je všeobecně zahlcen administrativní prací a provozními pracovními postupy, je to personální oddělení. Pokud trávíte příliš mnoho času žonglováním s tabulkami a dokumenty, máme pro vás řešení.
Při testování těchto HR softwarových platforem jsme se zaměřili především na těchto pět nezbytných faktorů, které vám mohou ušetřit čas:
- Portál pro zaměstnance: Zaměstnanci mají přístup ke svým výplatním páskám a mohou aktualizovat údaje, jako je docházka a žádosti o dovolenou, aniž byste museli fungovat jako prostředník.
- Automatizace: Snažte se outsourcovat opakující se úkoly, abyste se nezatěžovali manuálními procesy.
- Data a reporty: Podrobné reporty vám poskytují okamžitý přístup k důležitým metrikám, jako jsou trendy docházky, srovnávací údaje o platech a procentuální zastoupení různých skupin.
- Soulad s GDPR: Vzhledem k tomu, že Malta je součástí Evropské unie (EU) a podléhá tedy GDPR, můj tým a já jsme upřednostnili platformy, které vynaložily zvláštní úsilí, aby zůstaly v souladu s nejnovějšími předpisy.
- Snadné použití: Máte toho tolik na práci, že poslední věc, kterou potřebujete, je platforma s náročným zaučením. V ideálním případě by měla být snadno použitelná a neměla by vyžadovat další školení. Pokud tomu tak není, měla by alespoň nabízet dobrou podporu při zaškolování.
Zvýraznili jsme také některé z nejvýraznějších funkcí každé platformy, jako jsou například funkce umělé inteligence a podpora specifická pro danou lokalitu, abyste si mohli vybrat ten nejlepší nástroj v závislosti na struktuře vaší společnosti a cílech HR týmu.
10 nejlepších HR softwarů, které můžete použít
Podívejme se na 10 nejlepších HR softwarů na Maltě a zjistěme, jak vám mohou pomoci zlepšit pracovní postupy a ušetřit čas.
1. ClickUp: Nejlepší pro řízení HR projektů
Během své kariéry jsem se naučil, že mít jeden prostor pro správu většiny své práce šetří spoustu času. A ClickUp přesně to umí!
ClickUp je kombinovaná platforma pro správu projektů, dokumentů a komunikace, která může pomoci personalistům plánovat projekty, sledovat jejich cíle a dokumentovat jejich pracovní postupy.
ClickUp snižuje množství datových sil a sjednocuje všechny informace o společnosti a zaměstnancích, čímž usnadňuje také zapracování nových zaměstnanců.
Zde je několik způsobů, jak vám může HR řešení a šablony ClickUp pomoci:
Zdokumentujte své procesy
Pro začátek můžete pomocí ClickUp Docs vytvořit komplexní wiki stránky pro různé aspekty náborového procesu, jako jsou pohovory, zapracování nových zaměstnanců a hodnocení výkonu. Tato funkce správy dokumentů zajišťuje transparentnost a dává všem týmům představu o tom, jak probíhá nábor ve vaší společnosti a na koho se mají obrátit.
Funkce pro spolupráci v ClickUp Docs, jako je společná tvorba, společná editace a komentáře, usnadňují sdílení těchto dokumentů s vedením za účelem kontroly a schválení. Dalším způsobem, jak můžete Docs využít, je vytvoření příručky pro zaměstnance – s podrobnostmi, jako jsou firemní protokoly, zásady pro čerpání dovolené, funkce oddělení a plány benefitů.
Šablona znalostní báze ClickUp je jednou z našich oblíbených! Umožňuje našemu personálnímu oddělení nastavit firemní politiky a definovat základní hodnoty na centrálním a snadno přístupném místě. Pomůže vám:
- Vytvořte si plně přizpůsobenou příručku pro zaměstnance s podrobnostmi, jako jsou kodex chování, pravidla pro čerpání dovolené a zákonné požadavky.
- Spolupracujte se svým finančním týmem nebo vedoucími oddělení, aby mohli přidat konkrétní podrobnosti, jako jsou vaše mzdové procesy nebo cestovní politiky.
- Zveřejněte znalostní databázi a sdílejte ji s potenciálními uchazeči , aby si mohli udělat představu o pracovní kultuře společnosti.
Centralizujte údaje o zaměstnancích
Pokud používáte různé softwary pro řízení lidských zdrojů, nábor, cloudové mzdy a účetnictví, existuje vysoká pravděpodobnost vzniku datových sil, duplicit a zmatků. Ale protože ClickUp se integruje s většinou systémů HRIS a má automatizační funkce, můžete všechna data přenést do jednoho dashboardu a vytvořit tak centrální databázi zaměstnanců.
Můžete například nastavit automatický spouštěč, který přidá nové zaměstnance do vašeho adresáře zaměstnanců nebo organizačního schématu v ClickUp, kdykoli budou přidáni do vaší mzdové platformy. Podle našich zkušeností je šablona adresáře zaměstnanců ClickUp v tomto případě skvělým zdrojem.
S touto šablonou můžete:
- Vytvořte vlastní štítky pro různé typy zaměstnanců – na plný úvazek, na volné noze, stážisté
- Přidejte osobní údaje, jako jsou narozeniny zaměstnanců, výročí nástupu do zaměstnání a další (a naplánujte automatické zasílání přání v těchto dnech).
- Poskytněte svým zaměstnancům možnost rychle najít správného DRI v různých týmech pro mezifunkční spolupráci.
Spravujte svůj náborový proces
ClickUp Tasks je skvělý pro správu všech HR úkolů na jednom místě, rozdělených podle projektů nebo fází dokončení. Tuto funkci můžete využít k vytváření projektů pro různé role, spolu s podúkoly a kontrolními seznamy. Můžete také použít automatizace k přesunu kandidátů mezi různými fázemi pohovoru nebo k připomenutí dalších kroků pro pohovorující.
Zjednodušte si nástup nových zaměstnanců
Zlepšete zapracování nových zaměstnanců tím, že pro každého z nich vytvoříte nový projekt zapracování s kontrolním seznamem úkolů v ClickUp – nástroje, ke kterým potřebují přístup, dokumenty, které si musí přečíst, a další.
Noví zaměstnanci (a jejich manažeři) mohou také využít funkci ClickUp Goals ke sledování svých úkolů v rámci zapracování. Já například tuto funkci používám k nastavení cílů typu ano/ne, které noví zaměstnanci v mém týmu mohou odškrtávat v průběhu svého zapracování.
Dalším nápadem je vytvořit společný cíl pro každou skupinu nových zaměstnanců, abyste získali souhrnný přehled o jejich pokroku.
Snižte množství rutinní práce pomocí umělé inteligence
Umělá inteligence ClickUp Brain může HR týmům ušetřit čas a zefektivnit pracovní postupy. Můžete ji použít k shrnutí dlouhých dokumentů, k návrhu zásad na základě zadání podrobností, které je třeba řešit, a k rychlému vyhledání správných informací z vašich úkolů a projektů.
Globální týmy mohou také využít jeho překladatelské funkce k vytváření lokalizovaných zásad, faktur a formulářů. Zde je několik dalších způsobů, jak může ClickUp Brain zvýšit produktivitu vašeho HR týmu:
- Vylepšená samoobsluha zaměstnanců: Vybavte zaměstnance znalostní bází založenou na umělé inteligenci. Tato znalostní báze dokáže odpovědět na často kladené otázky týkající se benefitů, politik a procesů zapracování nových zaměstnanců, čímž sníží zátěž personálního oddělení v případě rutinních dotazů.
- Chytřejší zapracování nových zaměstnanců: Použijte Brain k automatizaci a personalizaci úkolů souvisejících se zapracováním nových zaměstnanců. Může generovat přizpůsobené uvítací e-maily, provázet nové zaměstnance kroky zapracování a navrhovat relevantní školicí materiály.
- Snížení zaujatosti při náboru: Mozek může pomoci prověřovat životopisy a žádosti o zaměstnání na základě předem definovaných kritérií, čímž minimalizuje nevědomou zaujatost v počátečních fázích náboru.
- Proaktivní řešení problémů: ClickUp Brain dokáže analyzovat náladu zaměstnanců na základě interních průzkumů a zpětné vazby. To umožňuje personálnímu oddělení včas identifikovat potenciální problémy a přijmout opatření k jejich řešení, než se zhorší.
Nejlepší funkce ClickUp
- Sledujte náborové procesy: Pomocí ClickUp Hierarchy si přizpůsobte svůj pracovní prostor pomocí speciálních složek nebo seznamů pro různé funkce, jako je nábor a zapracování nových zaměstnanců, správa mezd, řízení výkonu, odchod zaměstnanců atd. Vytvořte na nich konkrétní úkoly a přiřaďte je příslušným členům týmu, abyste nic nezmeškali.
- Zaškolení zaměstnanců: Vytvořte příručky pro zaměstnance, organizační schémata a přizpůsobené projekty zaškolení pro každého zaměstnance, abyste zajistili hladký průběh zaškolení.
- Ušetřete čas s ClickUp Automations: Nastavte automatizaci, aby informovala manažery o fázi pohovorů, synchronizovala data z nástrojů HRIS a dokonce přála zaměstnancům k narozeninám.
- Provádějte hodnocení výkonu: Využijte bezplatné šablony pro hodnocení výkonu od ClickUp k plánování výročních hodnocení a sledování kariérního vývoje zaměstnanců.
- Získejte zpětnou vazbu od zaměstnanců: Pomocí formulářů ClickUp můžete provádět průzkumy a zjišťovat názory zaměstnanců na pracovní kulturu, organizační politiky, pracovní prostředí a další aspekty.
Omezení ClickUp
- Někteří uživatelé hlásili, že se software naučit používat je náročné.
- ClickUp Brain zatím nedokáže provádět složité numerické analýzy.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/uživatel za měsíc
- Business: 12 $/uživatel za měsíc
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain je k dispozici ve všech placených tarifech za 7 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9500 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4000 recenzí)
2. Paychex Flex: Nejlepší pro společnosti, které potřebují spravovat pojištění podnikání
Paychex Flex je platforma pro správu lidských zdrojů, která vyniká podporou správy pojištění. Podporuje pojištění nejen zdraví zaměstnanců, ale také obchodních operací, jako je obecná a kybernetická odpovědnost.
Na vlastní oči jsem viděl, jak to klientům pomohlo vyhnout se velkým problémům. Únik dat může být pro malou firmu devastující, ale díky pojištění kybernetické odpovědnosti zahrnutému v Paychex Flex se mohla rychle zotavit, aniž by utrpěla finanční ztráty.
Paychex Flex také nabízí mnoho funkcí jako doplňky, například systém pro správu vzdělávání, nástroj pro plánování odchodu do důchodu a pojištění pracovníků. Díky tomu je to nákladově efektivní platforma pro malé podniky a můžete si vybrat funkce, které potřebujete, jak vaše firma roste.
Nejlepší funkce Paychex Flex
- Spravujte mzdy a podávejte daňová přiznání z počítače i mobilního telefonu.
- Vytvářejte přehledy, jako jsou požadavky na hotovost a náklady na práci, pouhým kliknutím.
- Nahlaste nové zaměstnance vládním orgánům a přidejte je do svých zaměstnaneckých benefitů a penzijních plánů.
Omezení Paychex Flex
- Sledování času a správa docházky jsou dvě různé funkce, které mohou vést k nesourodému uživatelskému zážitku.
- Omezené možnosti přizpůsobení reportů, které navíc nelze stáhnout do Excelu.
Ceny Paychex Flex
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Paychex Flex
- G2: 4,2/5 (více než 1500 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 1500 recenzí)
3. Justworks: Nejlepší pro malé podniky, které potřebují jednoduchou platformu pro správu mezd
Justworks je komplexní platforma pro správu lidských zdrojů určená pro malé a střední podniky. Je vhodná pro společnosti, jejichž většina zaměstnanců pracuje na jednom místě, ale které také najímají mezinárodní freelancery nebo konzultanty, jako jsou agentury a kreativní firmy.
Například Justworks usnadňuje americkým společnostem najímání maltských zaměstnanců a dodavatelů tím, že jim umožňuje přizpůsobit proces zapracování nových zaměstnanců a automaticky dodržovat maltské předpisy v oblasti sociálního zabezpečení a dovolených.
Dvě funkce platformy, které se mi líbily, byly sledování času a balíčky benefitů zaměřené na malé podniky. Čas můžete sledovat ze Slacku, mobilní aplikace a dokonce i pomocí automatizovaných geofencingových možností, což znamená, že čas se začne měřit, jakmile zaměstnanec vstoupí do kanceláře.
Získáte také přístup k výhodným zdravotním pojištěním s službami, jako je podpora duševního zdraví, primární péče a léčba neplodnosti, a to bez dalších nákladů. To může být velká výhoda pro přilákání a udržení špičkových talentů, zejména s ohledem na rostoucí náklady na zdravotní pojištění.
Nejlepší funkce Justworks
- Automatizujte správu mezd zaměstnanců i mezinárodních dodavatelů pomocí funkcí, jako jsou opakované a jednorázové platby a podpora při podávání daňových přiznání.
- Umožněte zaměstnancům vybrat si a spravovat své benefity prostřednictvím samoobslužného portálu.
- Nastavte zásady a sledujte zůstatky dovolené přímo z mobilní aplikace.
Omezení Justworks
- Nepodporuje zaměstnance na plný úvazek a mezinárodní zaměstnance.
- Někteří uživatelé hlásili, že mobilní aplikace má chyby.
Ceny Justworks
- Mzdy: základní poplatek 50 $ + 8 $ za zaměstnance měsíčně
- PEO Basic: 59 $ za zaměstnance za měsíc
- PEO Plus: 109 $/zaměstnanec za měsíc
Hodnocení a recenze Justworks
- G2: 4,6/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 700 recenzí)
4. Rippling: Nejlepší pro společnosti, které potřebují komplexní řešení pro správu lidských zdrojů, IT a mezd.
Pokud potřebujete komplexní obchodní nástroje, které splňují všechny požadavky týmů pro správu lidských zdrojů, mezd a IT, zvažte Rippling. Podle mých zkušeností je to záchrana pro společnosti, které se potýkají se složitými globálními operacemi.
Získejte přístup k široké škále funkcí, od globálního náboru, globálního zpracování mezd a hodnocení výkonu až po správu zařízení a systém pro správu vzdělávání, který umožňuje pořádat kurzy související s dodržováním předpisů.
Rippling také velmi usnadňuje najímání místních dodavatelů na Maltě. Od správné klasifikace v národním standardu pro pracovní status až po registraci vaší firmy u maltského daňového úřadu (IRD) – postará se o vše. A doba potřebná k zaškolení nových dodavatelů je méně než pět minut.
Poslední funkce může být užitečná zejména pro společnosti s přísnými procesy a pokyny v oblasti dodržování předpisů a bezpečnosti. Můžete požádat zaměstnance, aby absolvovali kurzy na témata, jako je bezpečnostní školení, ochrana osobních údajů a protokoly dodržování předpisů specifické pro dané oddělení, sledovat účast a udělovat odznaky.
Nejlepší funkce Rippling
- Přidělte zařízení zaměstnancům pracujícím na dálku a nastavte je odkudkoli, díky čemuž bude jejich zapracování hračkou.
- Zobrazte si zaměstnance, dodavatele a volná pracovní místa na jednom panelu a snadno plánujte nábor nových zaměstnanců.
- Získejte zpětnou vazbu od zaměstnanců pomocí automatizovaných průzkumů s pravidly založenými na spouštěčích, například po dokončení jejich zaškolení nebo při hodnocení výkonu zaměstnanců.
Omezení Rippling
- Procházení několika implementačními cykly pro každou zemi může být časově náročné.
- Seznam zaměstnanců lze třídit pouze při filtrování, což způsobuje, že výchozí seznam je nepřehledný.
- Někteří uživatelé také shledali cenovou strukturu Ripplingu jako komplikovanou.
Ceny Rippling
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Rippling
- G2: 4,8/5 (více než 2300 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 3000 recenzí)
5. Multiplier: Nejlepší pro globální společnosti, které potřebují služby v oblasti stěhování a správy mezd.
Ať už využíváte služby freelancerů, najímáte místní zaměstnance na plný úvazek nebo je přesouváte ze své domovské země do vaší, Multiplier celý proces zefektivní. Multiplier je platforma pro správu lidských zdrojů pro startupy a střední firmy, které chtějí rychle expandovat na globální trhy.
Služba Employer of Record (EOR) je dostupná ve více než 150 zemích a služby podpory VISA jsou dostupné ve více než 140 zemích. V obou případech se o všechny regionální procesy a administrativní práce stará tým odborníků. Vy stačí pouze sledovat průběh na dashboardu.
Navíc, když přenesete místní daně na Multiplier, můžete automaticky dodržovat předpisy. Tato jistota je pro mnoho lidí při budování mezinárodního týmu neocenitelná.
Nejlepší funkce Multiplieru
- Vytvářejte globální, přeshraniční kompenzační balíčky včetně ESOP
- Zajistěte, aby vaše zásady týkající se dovolené a docházky byly v souladu s maltskými pracovními zákony.
- Nabídněte cenově výhodné pojistné balíčky specifické pro Maltu
- Zašlete zaměstnancům firemní notebooky a další zařízení ještě před jejich nástupem do společnosti.
- Zahajte žádosti o víza pouhými několika kliknutími v Multiplieru.
Omezení multiplikátoru
- Někteří uživatelé hlásili problémy s opakovanými platbami a opožděnými platbami.
- Omezené možnosti přizpůsobení. Například nelze zadávat výdaje v cizích měnách.
Ceny multiplikátoru
- Employer of Record: Ceny začínají na 400 USD/měsíc
- Nezávislí dodavatelé: Od 40 $/měsíc
- Global Payroll: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Multiplier
- G2: 4,7/5 (více než 700 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 40 recenzí)
6. Papaya Global: Nejlepší pro podniky s velkým počtem zaměstnanců, které potřebují služby Agent-of-Record
Papaya Global je speciálně navržen pro společnosti v odvětví veřejných služeb a námořní dopravy s tisíci zaměstnanci, z nichž mnozí mohou být v zahraničí. Proto také zaměstnává právní poradce v místních regionech, aby zajistil, že jeho smlouvy jsou v souladu s místními zákony a předpisy.
Jednou z největších výzev pro tato odvětví je zajištění včasné a přesné výplaty mezd přes hranice. Papaya Global tento problém řeší přímo podporou přeshraničních přímých vkladů a místních platebních bran.
Papaya Global je také jedním z mála HR řešení, které jsem našel s funkcemi umělé inteligence. Jeho řešení pro monitorování dodržování předpisů pomocí umělé inteligence může pomoci označit problémy, optimalizovat směrování plateb a předpovídat budoucí platby.
Další zajímavou funkcí je „land date commitment“, která zaručuje, že zaměstnanci obdrží své finanční prostředky včas.
Nejlepší funkce Papaya Global
- Vkládejte platby přímo na účty zaměstnanců v daných zemích, aniž by procházely přes různé banky.
- Získejte komplexní přehledy o trendech v oblasti dovolených zaměstnanců, finančních prognózách a ukazatelích diverzity.
- Vyplaťte nové zaměstnance a dodavatele do dvou dnů od jejich zaregistrování na platformě.
Omezení Papaya Global
- Omezené možnosti přizpůsobení faktur
- Hromadná aktualizace údajů o zaměstnancích je zdlouhavá a k jejímu provedení je nutné kontaktovat tým zákaznické podpory.
Ceny Papaya Global
- Payroll Plus Grow Global: Od 25 $ za zaměstnance a měsíc Scale Global: Od 20 $ za zaměstnance a měsíc Enterprise Global: Od 15 $ za zaměstnance a měsíc
- Grow Global: Ceny začínají na 25 USD za zaměstnance a měsíc.
- Scale Global: Ceny začínají na 20 USD za zaměstnance a měsíc.
- Enterprise Global: Ceny začínají na 15 USD za zaměstnance a měsíc.
- Platby a správa dodavatelů: 30 $/dodavatel za měsíc
- Employer of Record (EOR): Ceny začínají na 599 USD za zaměstnance a měsíc.
- Global Workforce Payments: Ceny začínají na 2,5 USD za transakci.
- Agent of Record (AOR): Ceny začínají na 200 USD/smluvní partner za měsíc
- Grow Global: Ceny začínají na 25 USD za zaměstnance a měsíc.
- Scale Global: Ceny začínají na 20 USD za zaměstnance a měsíc.
- Enterprise Global: Ceny začínají na 15 USD za zaměstnance a měsíc.
Hodnocení a recenze Papaya Global
- G2: 4,5/5 (31+ recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 30 recenzí)
7. Patriot Payroll: Nejlepší pro malé a střední podniky s méně než 500 zaměstnanci
Patriot Payroll je platforma určená pro firmy se základními potřebami v oblasti HR, jako je mzdy, docházka a správa výdajů. Jedná se o jednoduchou platformu, která klade důraz na snadné používání.
Zjistil jsem, že je to obzvláště užitečné pro malé HR týmy. Funkce jako e-mailová upozornění, která připomínají zaměstnancům vyplnění docházkových listů, a hromadné schvalování docházkových listů a výdajů mohou ušetřit spoustu času jednočlenným nebo dvoučlenným HR týmům.
Nejlepší funkcí je však správa časových karet. Zaměstnanci mohou vytvářet a sdílet své časové rozvrhy s týmem mzdové účtárny, schvalovat souhrny odpracovaných hodin a automaticky vypočítávat poplatky za přesčasy. Můžete také vytvořit vlastní zásady pro přesčasy pro různé typy zaměstnanců, jako jsou dočasní, stážisté a stálí zaměstnanci.
Nejlepší funkce Patriot Payroll
- Zefektivněte administrativní úkoly tím, že umožníte zaměstnancům aktualizovat své platební údaje a manažerům aktualizovat odměny a přehledy odpracované doby.
- Spravujte mzdy, docházku a fakturovatelné hodiny z jedné platformy
- Získejte podrobné zprávy o svém finančním zdraví díky zprávám o stáří pohledávek, historii plateb a rozvahám.
Omezení Patriot Payroll
- Nastavení různých platebních cyklů pro zaměstnance (dvoutýdenní, měsíční atd.) je manuální proces, který je nutné provádět individuálně.
- Pokud máte zaměstnance s formulářem W2, budete muset zaplatit poplatek „za zaměstnance“ za celý rok, i když zaměstnanec odejde v polovině roku.
Ceny Patriot Payroll
- Základní mzdy: 17 $ (paušální poplatek) + 4 $ za zaměstnance/dodavatele za měsíc
- Kompletní mzdové služby: 37 $ (paušální poplatek) + 4 $ za zaměstnance/dodavatele za měsíc
Hodnocení a recenze Patriot Payroll
- G2: 4,8/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 3400 recenzí)
8. Deel: Nejlepší pro globální podniky s komplexními personálními operacemi a požadavky na dodržování předpisů
Deel je komplexní platforma pro velké společnosti s plány globální expanze. Můžete vytvářet lokalizované smlouvy, podávat daňová přiznání v různých regionech a provádět globální prověrky. Díky tomu je Deel skvělou volbou pro podniky s přísnými procesy souvisejícími s dodržováním předpisů. A co víc, Deel slibuje pětidenní lhůtu pro onboardingu na Maltě, takže je to skvělá volba pro podniky, které chtějí rychle začít.
Deel je v souladu s maltskými místními předpisy a ihned po instalaci zpracovává daně. Spolupracuje také se dvěma pojišťovnami na Maltě – Unisure a Allianz – což vám usnadňuje poskytování zdravotního pojištění vašim zaměstnancům.
Ačkoli jsem prostřednictvím Deel přímo nespravoval mzdy, během svého hodnocení jsem prozkoumal jeho funkce. Jednou z funkcí, která mě zaujala, byl plugin Deel Slack. S jeho pomocí můžete vytvářet automatizované pracovní postupy Slack z Deel, jako je sdílení oznámení, sledování zapojení a nastavení týdenních kontrol. Skvělé, že?
To však také znamená, že Deel je jednou z dražších služeb pro správu mezd a EOR na trhu.
Nejlepší funkce Deel
- Dodržujte maltské místní předpisy týkající se minimální mzdy, přesčasů, dovolené a daní.
- Spravujte všechny činnosti související s výplatami – výplatní pásky, schvalování, faktury a další – z jedné jediné platformy.
- Automatizujte přístup k softwaru tím, že zaměstnancům poskytnete přístup k nástrojům, které potřebují, ihned po jejich nástupu do společnosti.
- Sledujte aktualizace místních zákonů v oblasti pracovního práva v reálném čase a vyhnete se nákladným pokutám.
Omezení Deel
- Deel nabízí pouze omezené funkce pro vytváření reportů.
- Mobilní aplikace je k dispozici pouze v některých zemích.
- Zaměstnanci a dodavatelé nemohou ponechat své finanční prostředky na platformě Deel déle než 30 dní.
Ceny Deel
- Deel Contractor management: 49 $/měsíc
- Deel EOR: 599 $/měsíc
- Deel Payroll: 29 $/zaměstnanec za měsíc
- Deel US Payroll: 19 $/zaměstnanec za měsíc
- Deel US PEO: 79 $/zaměstnanec za měsíc
- Deel HR: zdarma
- Deel Engage: 20 $ za zaměstnance za měsíc
Hodnocení a recenze Deel
- G2: 4,8/5 (více než 3300 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 700 recenzí)
9. OnPay: Nejlepší pro účetní firmy, které potřebují komplexní software pro personální operace
OnPay je určen pro společnosti, které obvykle pracují na místě – zejména účetní a další středně velké podniky, jako jsou právnické firmy, zubní ordinace, restaurace a neziskové organizace.
Jednou z funkcí, která mě na OnPay zaujala – hlavně proto, že snižuje manuální práci – je automatická synchronizace mezi balíčky odměn a výplatami.
Řekněme, že přijímáte nového zaměstnance nebo upravujete benefity stávajícího zaměstnance – jakékoli změny, které provedete v modulu HR, se automaticky aktualizují v modulu mzdy. To může týmům HR ušetřit značné množství času a zajistit přesnost v celé organizaci.
Pokud jste účetní firma, která spravuje mzdy pro různé společnosti, může být OnPay skvělou volbou. Umožňuje vám spravovat všechny vaše klienty z jednoho místa a delegovat práci na různé osoby ve vašem týmu nebo týmu vašeho klienta.
Nejlepší funkce OnPay
- Dejte zaměstnancům možnost rozdělit své platby na více bankovních účtů
- Vytvořte veřejný organizační diagram s podrobnostmi o zaměstnancích a hierarchií podřízenosti.
- Nastavte si vlastní pracovní postupy pro zapracování nových zaměstnanců, aby každý nově přijatý zaměstnanec měl personalizovanou zkušenost na základě své kariérní úrovně a oddělení.
Omezení OnPay
- OnPay neposkytuje mobilní aplikaci pro uživatele Androidu.
- Můžete nastavit výplaty pouze na jeden měsíc najednou.
- OnPay má „kutilský“ přístup a neposkytuje přílišnou podporu při zaškolování nových zaměstnanců.
Ceny OnPay
- Celkový poplatek: 40 $/měsíc (základní) + 6 $/osoba za měsíc
Hodnocení a recenze OnPay
- G2: 4,8/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 400 recenzí)
10. Oyster HR: Nejlepší pro společnosti pracující na dálku, které hledají službu Employer-of-Record (zaměstnavatel zapsaný v rejstříku).
Díky spolupráci s mnoha vzdálenými týmy mohu s jistotou říci, že Oyster HR je ideální volbou pro společnosti, které chtějí budovat a spravovat distribuovanou pracovní sílu.
Oyster HR je především služba Employer of Record (EOR) pro vzdálené společnosti a distribuované týmy. Podporuje více než 180 zemí (včetně Malty) a nabízí kompletní správu lidských zdrojů, včetně mezd, balíčků benefitů a správy kapitálu. To znamená, že jejich tým se postará o právní procesy, jako je zaslání zprávy FS4 o novém zaměstnanci daňovému úřadu (IRD).
Zjistil jsem také, že jeho zaměstnanecký portál je velmi výkonný. Byl snadno použitelný díky jednoduchému a intuitivnímu uživatelskému rozhraní a zvládal všechny základní úkoly, jako je zaznamenávání docházky, podávání žádostí o proplacení výdajů a přístup k smlouvám a výplatním páskám.
Skvělou funkcí Oyster HR je jeho Talent Network, která vám umožňuje outsourcovat nábor jeho partnerům v místních regionech. Je to bezproblémový způsob, jak najít skvělé talenty!
Nejlepší funkce Oyster HR
- Převeďte smluvní pracovníky na zaměstnance na plný úvazek pouhými několika kliknutími
- Provádějte globální mzdové operace bez obav o dodržování místních předpisů a nařízení.
- Vytvořte komplexní balíčky odměn zohledňující benefity, spravedlnost a dokonce i rozdíly v platech, abyste si udrželi ty nejlepší talenty.
Omezení Oyster HR
- Díky absenci integrace platformy HRIS může docházet k oddělení dat mezi mzdovými údaji a základními údaji o zaměstnancích.
- Někteří uživatelé uvedli, že zákaznická podpora Oyster HR reaguje pomalu.
Ceny Oyster HR
- Dodavatel: 29 $/dodavatel za měsíc (27 EUR/dodavatel za měsíc)
- Global Payroll: 50 $/zaměstnanec za měsíc (47 EUR/dodavatel za měsíc)
- Employer of Record: 699 $/měsíc (649 EUR/měsíc)
- Rozsah: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Oyster HR
- G2: 4,4/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 60 recenzí)
Zlepšete své personální operace s ClickUp
HR platformy mohou zefektivnit administrativní úkoly a zlepšit celkovou komunikaci a spolupráci. Mohou také uvolnit kapacitu vašeho HR týmu, aby se mohl soustředit na jiné důležité úkoly, jako je péče o blaho zaměstnanců a vytváření pozitivního pracovního prostředí.
Ale nestačí si jen tak vybrat nějakou platformu pro HR technologie. Výběr správných nástrojů vyžaduje, abyste znali své konkrétní potřeby a dynamiku týmu. Je také důležité vybrat platformy, které vám pomohou s více funkcemi, abyste nemuseli trávit čas přecházením mezi různými nástroji.
A tady přichází na řadu ClickUp – jeho komplexní řešení pro správu projektů, komunikaci a dokumenty (spolu s bezplatnými šablonami pro HR a funkcemi umělé inteligence) vám umožní spravovat většinu operací souvisejících se zaměstnanci z jednoho místa.
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a využijte funkce a automatizace, díky kterým budete pracovat lépe a rychleji!