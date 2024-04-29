Kariérní poradenství 101: Vše, co potřebujete vědět před nástupem do nové práce a jak vyniknout na novém pracovišti!

Joker z filmu Temný rytíř jednou řekl: „Jsem jako pes, který honí auta. Nevěděl bych, co dělat, kdybych nějaké chytil.“
Mnozí z nás zažívají podobné pocity, když konečně dostanou novou práci – nejsme si úplně jisti, jaký bude další krok. Jistě, setkání s novými lidmi a nový začátek jsou vzrušující. 🤝
Začátek nové práce však může také znamenat přetížení informacemi nebo zcela odlišnou pracovní kulturu ve srovnání s vaší předchozí společností. A právě tady přicházíme na řadu my.
Dnes jsme pro vás připravili komplexního průvodce, který vám pomůže vyhnout se stresu a vyniknout v práci hned od prvních dnů! Přidáme také cenný nástroj, který novým zaměstnancům pomůže být produktivnější a manažerům zefektivní proces zapracování.
První dny v nové práci
První dny v nové práci budou vyžadovat pečlivé pozorování. Pokud rychle pochopíte základy přizpůsobení se nové roli, zbytek vaší cesty bude snazší. Uvedeme sedm tipů, které vám pomohou udělat prvotřídní první dojem:
- Přijďte včas: Na nové pracoviště vždy přijďte s předstihem. Vaše dochvilnost vypovídá o tom, jak moc si ceníte firemní kultury.
- Seznamte se s nadřízenými: Získejte dobrý přehled o osobnosti každého z nich. Je váš nadřízený přísnější než ten předchozí? Jsou více uvolnění? Jak často hodnotí pracovní výkon? Pochopte přístup každého nadřízeného, abyste se hned od prvního dne naučili, čemu dát přednost.
- Zjistěte, kde se nacházejí různé místnosti: Nemusíte navštívit celou kancelář najednou, ale zkuste si prohlédnout prostory pro přestávky, kávu a toalety, abyste se nemuseli neustále ptát na cestu.
- Představte se: I když by vás měl váš nadřízený představit e-mailem nebo formálně všem ostatním, neváhejte a sami navážte konverzaci. Promluvte si s lidmi, se kterými budete denně pracovat, abyste navázali zdravé vztahy.
- Dělejte si poznámky: Zapište si vše, co vám nový zaměstnavatel vysvětlí první den. Od toho, komu se každý den budete zodpovídat, až po obvyklé pracovní vytížení – ujistěte se, že máte dobrý přehled o důležitých detailech.
- Zkontrolujte, jaký software budete používat: Většina společností poskytuje přístup k různým softwarům, které vám pomohou dokončit úkoly. Přečtěte si popis práce a projděte si všechny, abyste zjistili, s kterými máte potíže, a požádejte svého zaměstnavatele o dostupné školicí moduly.
- Nepřehánějte to: V neposlední řadě se nesnažte předbíhat a hned se vrhnout do práce. Je to váš první den, takže se zhluboka nadechněte a soustřeďte se na vstřebání základních informací.
Tip pro profesionály: Využijte nástroj pro zvýšení produktivity, jako je ClickUp, abyste ve svém novém pracovním prostředí získali náskok. Například s ClickUp Notepad můžete urychlit psaní poznámek! Pomocí kontrolních seznamů rozdělte školicí úkoly ve svém novém pracovním rozvrhu a proměňte každou poznámku v sledovatelný úkol – z jakéhokoli zařízení.
Příprava na první týden
Na novou práci je vždy dobré se předem připravit. Od dress code po každodenní dopravu – tady je vše, co byste měli stihnout před prvním týdnem. 🚦
Důležitost pozitivního přístupu při nástupu do nové práce
Než začne váš první týden, nezapomeňte zůstat pozitivní. Úzkost je zcela normální, ale pokud budete mít sebevědomí, brzy ji překonáte. Pozitivní přístup vám také pomůže udělat dobrý první dojem a od začátku snadno komunikovat.
Bonusové čtení: Uspokojte svou zvědavost a zjistěte, jak personalisté plánují pohovory pomocí šablon.
Výběr oblečení na první den a další praktické přípravy
Nenechávejte přípravy na poslední chvíli. Ujistěte se, že rozumíte dress code a že máte předem všechny potřebné pracovní nástroje. Než se dostavíte do práce, zkontrolujte, zda vám společnost poskytuje stolní počítač/notebook, nebo zda platí pravidlo BYOD (buy your own device, pořiďte si vlastní zařízení).
Plánování dojíždění do nové práce
První dojem je v kanceláři tím posledním. Skvělým pracovním zvykem a technikou, jak se během prvního týdne dostavit včas, je naplánovat si celou cestu den předem. Potvrďte si datum nástupu, zjistěte si nejkratší trasu do kanceláře a seznámte se s obvyklou dopravní situací v době, kdy budete cestovat.
To vám pomůže naplánovat, kdy byste měli ideálně vyrazit z domova. Můžete také vyzkoušet:
- Najděte si předem místo k parkování
- Pro jistotu vyrazte o 10 minut dříve, než je plánováno.
- Nastavení připomenutí, která vám pomohou odejít včas
Jak zvládnout prvních pár měsíců
Jakmile se začnete přizpůsobovat nové roli, je čas být aktivnější vůči kolegům a během prvních několika měsíců pracovat na zdokonalování svých dovedností. 🔼
Důležitost iniciativy
První krok k navázání komunikace s týmem vám pomůže vybudovat důvěru a zabrání vzniku mylných představ o tom, jak zapadáte do nové pozice. Zkuste se spojit se staršími kolegy nebo manažery během týdenních/měsíčních schůzek oddělení nebo celopodnikových schůzek. Buďte otevření diskusi o denním dění, sportu nebo jakémkoli tématu, které zajímá vás i vaše kolegy, abyste uvolnili atmosféru.
Nikdo sice nerad pracuje víc, než je nutné, ale občas někomu pomoci neuškodí. Otevřené odmítnutí může být v proaktivním pracovním prostředí vnímáno jako nezdvořilé. Pokud opravdu nemůžete v danou chvíli pomoci, sdělte to zdvořile.
Tyto malé kroky vám pomohou navázat lepší vztahy v týmu a prezentovat se jako spolehlivý člověk, což vašemu nadřízenému dá důvod, aby vás v dlouhodobém horizontu udržel v týmu.
Tip pro profesionály: Použijte ClickUp Clips k nahrávání obrazovky a vizuálnímu vysvětlení jakéhokoli tématu, na kterém pracujete, a získejte názory na nový videonávod. Sdílejte klipy se svým týmem okamžitě prostřednictvím veřejného odkazu nebo jako multimediální soubor.
Důležitost učení
Vaše společnost nemusí poskytovat školicí materiály pro všechny úkoly – a právě v takových případech může trochu zdokonalení dovedností udělat zázraky. Zvažte přihlášení se do kurzu zaměřeného na dovednosti, se kterými se potýkáte nebo které chcete získat pro lepší pracovní výkon. 🏋️
Existuje několik vzdělávacích platforem, které vám pomohou zdarma zlepšit vaše dovednosti, například:
- Coursera
- EdEx
- Udemy
- Skillshare
Kromě získání dovedností můžete získat i důvěryhodné certifikáty, které prokazují vaši odbornost v daném oboru. To je skvělé pro čerstvé absolventy, kteří právě nastoupili do svého prvního zaměstnání a chtějí se dále rozvíjet.
Jak překonat výzvy při nástupu do nové práce
Každá práce s sebou nese různé překážky – pro datové vědce může být nejdůležitější úkolem čištění surových dat, zatímco projektoví manažeři se mohou potýkat s vytvářením funkčních komunikačních strategií. Bez ohledu na vaši roli můžete následovat několik obecných tipů, jak překonat výzvy a maximalizovat produktivitu. 💯
Kroky, jak se vyhnout drbům na pracovišti
Trocha konverzace tu a tam může pomoci odlehčit atmosféru na pracovišti a uvolnit tým. Přesto byste se měli vyvarovat toho, abyste celý den vypadali zaneprázdněně, povídali si a nic neudělali. Vyzkoušejte tyto kroky, abyste omezili drby na pracovišti na minimum:
- Buďte empatičtí: Ne každá drba musí být o pomlouvání někoho. Pokud máte pocit, že váš kolega mluví o konkrétním problému, se kterým se potýká, místo toho, abyste konverzaci protahovali, snažte se pochopit jeho situaci a nasměrujte ho k nejlepšímu řešení.
- Oznamte to personálnímu oddělení: Pokud zaslechnete drby, které by mohly poškodit pracovní prostředí, oznamte to svému nadřízenému nebo personálnímu oddělení. Tak můžete včas zastavit jakékoli negativní chování a vyjasnit nedorozumění, než způsobí škodu.
- Potvrďte svůj záměr: Jelikož jste nový zaměstnanec, mohou se vyskytnout vtipy, kterým nerozumíte. V takových případech se zdržte hlášení personálnímu oddělení, jakmile zaslechnete drby. Vnímejte atmosféru v místnosti a jednejte pouze v případě, že máte pocit, že někdo pronáší hanlivé výroky.
- Buďte příkladem: Nepodceňujte svůj vliv jen proto, že jste noví. Od prvních měsíců až po celé období svého působení udržujte pozitivní tón a vyhýbejte se stížnostem. Zachovávejte důvěrné informace a tajemství, která vám byla sdělena, a vyhýbejte se rozhovorům o osobním životě ostatních.
Vytvoření zdravé rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem díky dovednostem v oblasti time managementu
Nenechte, aby vám práce pohltila osobní život. Ano, překonávat očekávání je dobrá věc, ale ne za cenu vašeho duševního zdraví. Vyhraďte si každý den dostatek času na zábavu nebo na to, co máte rádi. 🎮
Rozdělte si denní rozvrh na pět částí:
|Aktivita
|Pracovní doba
|Spánek
|7–9
|Práce
|8
|Fyzické cvičení
|0. 5–1
|Koníčky
|1–2
|Další aktivity
|4–8
I když máte obecnou představu o svém denním rozvrhu, některé faktory, jako například doprava, mohou někdy zabrat i několik hodin.
Tip pro profesionály: Použijte šablonu denního rozvrhu ClickUp k naplánování celého dne a vyhraďte si konkrétní hodiny na aktivity mimo práci.
Začátek nové práce po osobní ztrátě
Existují výjimečné případy, kdy můžete objevit nové dovednosti poté, co si vezmete volno a zamyslíte se nad sebou kvůli osobní ztrátě. Události, jako je smrt člena rodiny nebo finanční ztráty, vás často mohou deprimovat a demotivovat od toho, abyste podávali nejlepší výkony.
Jedním ze způsobů, jak tyto výzvy překonat, je přijmout svůj smutek. Jste jen člověk a je zcela v pořádku přijmout své pocity. Buďte sami sebou a nenuťte se být neustále silní.
Zanechte dojem hned první den v práci s ClickUp
Pokud vám vynikající výkon hned první den v nové práci připadá jako sen, ClickUp je tu, aby vám tento sen splnil. Jako software pro řízení projektů je tato platforma natolik univerzální, že vám poslouží jako nepostradatelný pomocník při stanovování cílů, vytváření kontrolních seznamů, správě harmonogramu a organizaci všech úkolů.
ClickUp vám také umožňuje organizovat všechny cíle podle jejich priority, což vám pomůže dělat to nejdůležitější od okamžiku, kdy jste přijati! Pojďme prozkoumat některé z funkcí, z nichž mohou všichni noví zaměstnanci těžit při přechodu na novou pozici nebo do nové společnosti.
1. Cíle ClickUp pro udržení proaktivního přístupu
Stalo se vám někdy, že jste ztratili přehled o celkové situaci? S funkcí ClickUp Goals můžete vizualizovat všechny své cíle pomocí časové osy a nikdy se nevzdálit od svého plánu. Jako nový zaměstnanec můžete tuto funkci využít k přidání cílů, jako jsou:
- Absolvujte úvodní zaškolovací program
- Projděte školení na software XYZ ve společnosti.
- Představte se alespoň třem kolegům.
Na jednom místě můžete zobrazit více úkolů a jejich pokrok směrem k určitému cíli. Každý cíl můžete měřit odlišně a k jednomu cíli přidat více úkolů. Vyberte si z pravidel typu pravda/nepravda, peněžní nebo procentuální a začněte automaticky sledovat cíle.
Abyste měli všechny své cíle přehledně uspořádané, vytvořte několik složek, které označují typy cílů, které obsahují – to se hodí, když potřebujete oddělit komunikační a školicí cíle.
2. Úkoly ClickUp pro vytváření seznamů úkolů
Od obrovského množství otázek až po důležité detaily, které si chcete poznamenat – ClickUp Tasks vám pomůže postarat se o všechno. Spravujte všechny své každodenní činnosti vytvářením individuálních pracovních postupů a sledováním všeho, co chcete denně dělat.
Vytvořte si vlastní seznam úkolů tím, že si nastavíte vlastní typy úkolů pro spolupráci, dotazy týkající se pracovního prostoru a seznámení se s novým pracovním prostředím. Díky vlastním polím může každý úkol obsahovat úroveň priority a termín, což vám pomůže nejprve vyřešit ty nejdůležitější.
Získejte ucelený přehled o všech úkolech, které jste vytvořili, díky více než 15 zobrazením ClickUp, která vám umožní zobrazit všechny položky ve formátu seznamu nebo tabule. Pro správu denních plánů doporučujeme použít zobrazení Kalendář.
Pomocí intuitivní funkce drag-and-drop můžete přidávat úkoly k konkrétním datům a vizualizovat si celý měsíc. Nejprve přidejte prioritní úkoly a později zadejte novější úkoly, abyste vytvořili hierarchii činností, které musíte dokončit.
Už jsme zmínili, že můžete přidat i všechny své úvodní schůzky? 😏
Vyzkoušejte si přepínání mezi jednotlivými zobrazeními a zjistěte, které z nich nejlépe vyhovuje vašemu stylu práce, a už nikdy se nezpozdíte s žádným úkolem!
Bonusové čtení: Zjistěte, jak vám tyto nástroje pro mapování obchodních procesů pomohou vizualizovat váš každodenní pracovní postup!
3. ClickUp Time Tracking pro udržení tempa
Zde je několik bezplatných kariérních rad: na začátku je zcela v pořádku brát věci pomalu. Nikdo ve vašem týmu neočekává, že hned na začátku budete vše zvládat na jedničku nebo budete mít obrovský vliv. Přesto je důležité sledovat, kolik času strávíte prací.
V prvních měsících byste se měli snažit zkracovat čas potřebný k dokončení práce. S funkcí ClickUp Time Tracking můžete snadno sledovat a dokumentovat, kolik minut/hodin strávíte na jednom úkolu. K měření času můžete použít telefon nebo notebook a synchronizovat data na všech zařízeních.
Přidávejte poznámky a štítky a tříděte všechny úkoly, abyste rychle zjistili, které z nich se týkají konkrétního typu práce. Zapomněli jste po dokončení stisknout tlačítko zastavení? Žádný stres! ClickUp vám umožňuje upravit zaznamenaný čas jakéhokoli úkolu nebo jej jednoduše smazat během několika sekund.
Tip pro profesionály: Už používáte nástroj pro sledování času, jako je TimeDoctor nebo Toggl? ClickUp se s oběma nástroji integruje, takže vám pomůže vše synchronizovat!
Hledání a přijímání zpětné vazby
Ať už se jedná o novou práci nebo o tu, ve které jste již několik let, jedna věc se nikdy nezmění – zpětná vazba. Ve své nové roli nemusíte vždy vynikat, a proto se vám mohou hodit některé kariérní rady. ✨
Proč je důležité žádat o zpětnou vazbu
Konkrétní zpětná vazba vám pomůže identifikovat nedostatky ve vašem přístupu. Je to jediná věc, která vám ukáže druhou stranu mince – jak lidé vnímají vaši práci. Navíc žádostí o zpětnou vazbu dáte svému nadřízenému najevo, že se skutečně snažíte dělat věci správně.
Možná to nebude vždy fungovat tak, jak byste si přáli, a možná neuslyšíte slova, která byste chtěli slyšet, ale nakonec vám to pomůže růst a dosáhnout úspěchu ve vašem oboru.
Pokud vám to nestačí, zde je několik dalších výhod, které přináší žádost o zpětnou vazbu při nástupu do nové práce:
- Zvyšte produktivitu hned od začátku
- Podporuje zdravou spolupráci a komunikaci
- Zvyšuje sebevědomí
- Pomůže vám prozkoumat budoucí rozhodnutí z různých úhlů pohledu.
- Buduje důvěru mezi zaměstnanci a manažery
Zrychlete a zjednodušte přijímání zpětné vazby s ClickUp
ClickUp není jen vaším společníkem v nové roli. Jako platforma, která pomáhá každému manažerovi lépe komunikovat, zvládat více projektů a nakonec dosáhnout svých cílů v oblasti projektového řízení, může ClickUp plnit mnoho funkcí.
ClickUp eliminuje potřebu osobně kontaktovat každého člena týmu, abyste získali zpětnou vazbu. Díky funkcím pro vytváření formulářů umožňuje tento nástroj manažerům zefektivnit proces zapracování nových zaměstnanců pomocí předem připravených bezplatných šablon pro personální oddělení a speciální sady nástrojů ClickUp pro personální oddělení.
Podívejme se na některé z jeho funkcí, díky kterým bude přijímání zpětné vazby hračkou! 🥧
Formulář ClickUp pro získání zpětné vazby
Nestrávte hodiny hledáním nástroje pro tvorbu formulářů a zkoumáním jeho funkcí. V zobrazení formulářů ClickUp získáte snadno použitelný prostor, kde můžete ke každé otázce ve formuláři přidat podmíněnou logiku. Díky tomu se otázky mohou měnit podle odpovědí.
Proměňte jakoukoli zpětnou vazbu v sledovatelný úkol, nastavte jeho prioritu a dejte svému týmu svobodu poskytovat zpětnou vazbu nejen slovy, ale i pomocí formátovacích možností, jako jsou rozevírací seznamy.
Tato funkce otevírá prostor pro kladení jemnějších, ale přímých otázek, jako například:
- Na stupnici od 1 do 10, jak byste ohodnotili mou práci během prvního týdne?
- Jaký je ideální časový rámec pro dokončení úkolu X?
- Který aspekt bych měl zlepšit nejvíce?
Šablona ClickUp pro zaškolení zaměstnanců
Jako manažer zodpovědný za více pracovních postupů musíte využívat SMART HR cíle , abyste zlepšili morálku zaměstnanců a pomohli jim soustředit se na plnění aktuálních obchodních cílů. 🎯
Zahrnuje také vytvoření rychlého a snadného procesu zapracování. Čím rychleji se nový zaměstnanec zapojí do týmu, tím dříve se bude moci začít učit.
Šablona ClickUp pro zaškolení zaměstnanců je komplexním řešením, které novým zaměstnancům pomůže porozumět firemní kultuře již od prvního dne.
Ve třech krocích zajistíte hladký průběh zapracování:
- Zamyslete se nad tím, jaký účel má vaše zaškolení
- Vytvořte opakující se úkoly na základě těchto cílů a přiřaďte je zaměstnancům.
- Vytvořte si časový plán a kontrolujte postup jednotlivých úkolů.
Kromě toho získáte také kompletní přehled o každém zaměstnanci a jeho aktuálním postavení ve společnosti a můžete filtrovat záznamy podle oddělení, fáze zapracování a typu zaměstnání.
Bonusové čtení: Inspirujte se těmito skvělými příklady zapracování nových zaměstnanců!
Zvládněte svou novou práci hned od prvního dne díky všestrannosti ClickUp.
Nástup do nové práce vyvolává u všech zaměstnanců spoustu emocí. V takových chvílích je třeba se vzchopit, nepodléhat panice a zůstat sám sebou.
Být v nové práci dobrý hned od začátku není tak těžké, jak si mnozí myslí. Jakmile nastoupíte, využijte širokou škálu funkcí ClickUp pro správu úkolů, plánování a sledování, které vám pomohou vyniknout hned od prvního dne!
Zaregistrujte se na ClickUp a vynikněte ve své nové práci!🍀