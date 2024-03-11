Podpořte proces růstu týmů: Jak poskytovat a přijímat konstruktivní kritiku

Kdyby měl svědek chyby napsané na čele, musel by si nasadit klobouk přes oči. Toto gaelské přísloví dokonale vystihuje sklon lidí ke kritice.
Nikdo nemá rád, když mu někdo říká, že udělal chybu. Na druhou stranu, osoba, která poskytuje zpětnou vazbu, nese také velkou sociální zodpovědnost. Jak zajistit, aby naše kritická negativní zpětná vazba neurazila ani neponížila druhou osobu?
Ukázalo se, že konstruktivní kritika, i když se může zdát tvrdá, je vaší zázračnou zbraní.
Dodržování osvědčených postupů konstruktivní kritiky je užitečné pro všechny zúčastněné strany takové komunikace. Osoba poskytující zpětnou vazbu může zajistit, že její slova jsou vhodná a vedou ke konkrétním řešením, zatímco ti, kteří ji přijímají, ji mohou využít pro svůj osobní rozvoj.
V tomto průvodci se naučíme umění poskytovat a přijímat konstruktivní kritiku. Jako bonus vám také představíme cenný nástroj, který vám pomůže zvládat zpětnou vazbu konstruktivním způsobem. 😉
Co je konstruktivní kritika?
Konstruktivní kritika je v podstatě pozitivní nebo negativní zpětná vazba, která příjemci pomáhá podniknout správné kroky v jeho práci a nakonec dosáhnout jeho profesních cílů .
Poskytování konstruktivní zpětné vazby vyžaduje, abyste se zaměřili na prvky více orientované na zlepšení. Nejasná kritika nebo obecná tvrzení, jako například To bylo dobré nebo Nelíbila se mi vaše práce, nebudou považována za konstruktivní.
Dalším prvkem účinné konstruktivní kritiky je způsob jejího předávání. Podle zprávy Harvard Business Review pomáhá konstruktivní kritika, ať už pozitivní nebo negativní, manažerům vyniknout v vedení tím, že posiluje nejlepší vlastnosti jejich zaměstnanců a produktivním způsobem řeší jejich nejhorší vlastnosti. Manažer musí používat emoční inteligenci a jemné techniky, aby kritiku předával s respektem a ohleduplností.
Například manažer si může všimnout poklesu výkonu svého produktového designéra a poskytnout mu zpětnou vazbu o tom, že designér nedosahuje cíle. Místo toho, aby se rozepisoval o tom, jak je to rušivé, manažer mu poskytne informace o očekáváních klientů a tipy, jak zvýšit produktivitu a zajistit plynulejší pracovní postup. Podpůrný přístup pomáhá designérovi být vnímavější k nápravné kritice.
Tip pro profesionály: Jedním z nejlepších způsobů, jak může manažer poskytovat přesnou a konstruktivní zpětnou vazbu, je použití šablon formulářů pro zpětnou vazbu. Tyto šablony mají předdefinované sekce, které pomáhají udržet zpětnou vazbu objektivní a užitečnou. Pokud například hodnotíte zaměstnance, můžete rychle přejít na šablonu hodnotícího formuláře ClickUp a hodnotit své zaměstnance nestranně, bez subjektivních úsudků. 🌸
Konstruktivní kritika vs. destruktivní kritika: Jaký je mezi nimi rozdíl?
Mezi konstruktivní a destruktivní kritikou je tenká hranice a v dnešním pracovním prostředí je důležité znát rozdíl mezi nimi. Zde je několik věcí, které byste měli mít na paměti: 👇
Konstruktivní kritika se zaměřuje na praktické rady.
Když manažeři nebo kolegové poskytují praktické návrhy zaměřené na zlepšení vašich profesních dovedností, jedná se o konstruktivní zpětnou vazbu. Skutečná konstruktivní kritika je poskytována ve vhodnou dobu a zaměřuje se na:
- Podpora osobního rozvoje
- Uznání úspěchů před návrhem zlepšení
- Poskytujte konkrétní kritiku týkající se konkrétního jednání, nikoli osoby.
- Zlepšování kvality práce prostřednictvím praktických návrhů
Bonusové čtení: Naučte se, jak zavést konstruktivní cyklus zpětné vazby 360°, abyste zvýšili kvalitu výstupů svého týmu!
Destruktivní kritika se zaměřuje na hledání chyb.
Destruktivní zpětná vazba se někdy může jevit jako konstruktivní kritika, ale ve skutečnosti se jedná o skrytý, vyšinutý negativní komentář. Můžete rozpoznat, kdy někdo používá tuto klamnou formu kritiky, podle jejích typických charakteristik, jako jsou:
- Hyperkritické nebo příliš puntičkářské – tyto výroky znějí jako osobní útoky: Podívej, udělal jsi tuhle hroznou chybu Jsi úplně mimo Nemáš základní inteligenci, abys mohl dělat svou práci?
- Často dodávané
- Chybí konkrétnost nebo praktické rady.
- Založeno na individuálních rozdílech
- Cituje chybné zdroje jen proto, aby ponížil příjemce.
Destruktivní kritika často pramení z implicitních předsudků – když lidé nevědomky soudí konkrétní skupiny nebo profese na základě stereotypů nebo pocitu nadřazenosti. To může vést k toxickému pracovnímu prostředí a vyvolat nízkou produktivitu týmu nebo vysokou fluktuaci zaměstnanců.
3 výhody konstruktivní kritiky
Dobrá konstruktivní kritika vytváří scénář, z něhož mají prospěch všichni – ten, kdo ji poskytuje, ten, kdo ji přijímá, i společnost. Podívejme se na některé z jejích hlavních výhod:
1. Méně stresu, více úspěchů
Neustálý strach z hodnocení nadřízenými narušuje duševní pohodu zaměstnanců. A bohužel, dlouhodobý stres není v dnešní době na pracovištích ničím neobvyklým. Jak uvádí průzkum Colonial Life, 50 % zaměstnanců není kvůli stresu v práci produktivních po dobu 1–5 hodin denně.
Tím, že přijmete konstruktivní kritiku a naučíte týmy poskytovat a přijímat zpětnou vazbu s elegancí, zbavíte svůj tým nadměrného stresu, což povede k klidnějšímu pracovišti a lepším vyhlídkám na zlepšení a úspěch.
2. Profesní růst
Upřímná zpětná vazba pochází od manažerů a kolegů, kterým záleží na růstu zaměstnanců. Poskytují konstruktivní kritiku, aby pomohli příjemci posunout se na vyšší profesionální úroveň. Podle studií 83 % zaměstnanců oceňuje zpětnou vazbu. Navíc 72 % uvádí, že přijímání korekční zpětné vazby od svých nadřízených je pro jejich kariéru nejužitečnějším faktorem.
3. Neustálé zlepšování v rychle se měnících týmech
Konstruktivní kritika je nezbytná pro agilní týmy v oblasti vývoje softwaru a produktů, kde je základem jakékoli práce neustálé zlepšování prostřednictvím zpětné vazby.
Takové týmy mají obvykle zdravou kulturu vzájemné komunikace, která podporuje prostředí důvěry a otevřenosti. Usnadňuje to obtížné rozhovory mezi zaměstnanci a manažery a budování silných, spolupracujících týmů.
Tipy pro poskytování konstruktivní kritiky [s konkrétními příklady]
Neexistuje žádné obecné pravidlo ani univerzální přístup k poskytování konstruktivní kritiky. Můžete však postupovat podle těchto tipů a osvědčených postupů, abyste se ujistili, že svůj názor sdělíte jasně.
Používejte osobní zájmena, abyste se vyhnuli agresivnímu nebo obviňujícímu tónu.
Osvojte si vhodný jazyk pro poskytování zpětné vazby. Nevyjadřujte své hodnocení způsobem, který zní roboticky nebo hrubě. V takových případech může použití osobních zájmen, jako je „já“, znamenat zásadní změnu.
Když použijete fráze „Cítím“ nebo „Myslím“, umožníte příjemci zpětné vazby pochopit, že nejde o stresující konflikt, ale o jednoduchý nedostatek v samotné práci.
Zde jsou dva příklady konstruktivní kritiky, kdy seniorní designér poskytuje zpětnou vazbu juniorovi:
- Bez já: Váš návrh musí obsahovat více barev, jako je červená a bílá, které jsou součástí tématu značky. V současné době vypadá příliš jednoduše.
- S „já“: Líbí se mi váš nápad pozměnit náš obvyklý vzor. Domnívám se však, že dodržení tématu naší značky a přidání dalších barev, jako je červená a bílá, by ho pro naši cílovou skupinu učinilo ještě přitažlivějším.
Všimli jste si rozdílu? První příklad téměř vůbec nebere v úvahu práci dané osoby a poskytuje pouze tvrdý pohled. Druhý příklad oceňuje aktuální práci a nabízí rozumná, proveditelná řešení pro vylepšení návrhu.
Při poskytování zpětné vazby použijte metodu sendviče.
Když poskytujete konstruktivní kritiku, začněte pozitivně. Využijte pozitivní zpětnou vazbu, aby se příjemce cítil pohodlně.
Místo toho, abyste své myšlenky vyslovovali náhodně, vytvořte zpětnou vazbu typu „sendvič“ podle těchto tří kroků:
- Začněte s pozitivní zpětnou vazbou
- K negativní zpětné vazbě přidejte návrhy na zlepšení.
- Zakončete oceněním
Tato metoda funguje skvěle při jednání s novými zaměstnanci a motivuje je k lepším výkonům. Například:
Jsem rád, že se rychle učíte a podáváte dobré výkony. Tento týden jste opomenul některé procedurální úkoly, ale to nevadí, protože se stále učíte. Možná byste mohl přidat další dokumenty naší společnosti do svého seznamu četby? Děkuji za vaši tvrdou práci!
Uveďte příklady a realistické návrhy na zlepšení, aby bylo vše jasnější.
Konstruktivní kritika musí být zaměřena na řešení. Podpořte své zaměstnance tím, že:
- Uveďte jasné příklady toho, co se nepovedlo a proč.
- Navrhování dalších kroků ke zlepšení
- Poskytování zdrojů pro čtení a školení, pokud je to vhodné
Položte dobře míněné otázky, abyste podpořili komunikaci.
Je náročné najít řešení, pokud nemůžete přijít na to, co způsobuje, že zaměstnanec nepodává očekávaný výkon. V takovém případě buďte upřímní a zeptejte se, proč si myslí, že k danému problému došlo. Dejte zaměstnancům najevo, že jste tu proto, abyste je podporovali, a ne abyste jim vnucovali své názory.
Například když inženýr přidá důležitou funkci až dlouho po termínu, můžete se na to zeptat během následné schůzky pomocí těchto otázek:
- Existuje konkrétní důvod, proč došlo ke zpoždění?
- Máte problémy s konkrétním produktem?
- Jak vám může tým pomoci?
- Můžeme společně vymyslet způsoby, jak dodržet termíny?
Zajistěte, aby každá zpětná vazba byla produktivní, s ClickUp
Nástroje, které používáte k poskytování konstruktivní kritiky, mohou hrát významnou roli při jakémkoli poskytování zpětné vazby.
Vezměte si například ClickUp. Jedná se o komplexní platformu pro projektové řízení a praktické softwarové řešení pro zpětnou vazbu. Díky svým četným funkcím pro spolupráci, jako jsou šablony schůzek a nástroje pro korektury, dodává strukturu jakémukoli procesu kritiky.
Podívejme se blíže na to, jak ClickUp zlepšuje kvalitu výstupů vašeho týmu a pomáhá proměnit potenciálně nepříjemné situace při poskytování zpětné vazby v opravdové příležitosti k růstu. 🌞
1. Zobrazení kalendáře ClickUp pro plánování zpětné vazby
Konstruktivní zpětnou vazbu je nejlepší poskytovat v intimnějším prostředí, například při osobním setkání. To může být pro týmy pracující na dálku v různých časových pásmech náročné. S pomocí zobrazení kalendáře ClickUp však můžete naplánovat schůzky se zpětnou vazbou na vhodný čas a dokonce předem vytvořit program, ve kterém nastíníte body k diskusi.
Agilní týmy mohou organizovat pravidelné schůzky, aby zajistily plynulý tok zpětné vazby. Platforma disponuje editorem typu drag-and-drop, který umožňuje snadné přeplánování.
Pro poskytování konstruktivní kritiky doporučujeme šablonu ClickUp Employee & Manager 1-on-1 Template, abyste:
- Zaznamenejte kompletní historii diskuzí
- Zapište si poznámky k zpětné vazbě (například navrhované příklady a možnosti zlepšení).
- Přidejte budoucí úkoly
Šablonu můžete vytáhnout na příští schůzce a zkontrolovat pokrok a novinky zaměstnanců.
Bonusový tip: ClickUp je integrován se Zoomem, což vám pomůže spouštět schůzky s poskytováním zpětné vazby z jedné platformy.
2. Zobrazení chatu ClickUp a kontrola pro sdílení zpětné vazby v reálném čase
Konstruktivní zpětná vazba se nejlépe poskytuje s příklady a v rozumném čase. Naštěstí nabízí zobrazení ClickUp Chat vynikající nastavení pro výměnu zpětné vazby v reálném čase.
Vytvořte samostatné skupiny, abyste mohli konstruktivní zpětnou vazbu sdílet selektivně co nejdříve, místo abyste čekali na roční nebo měsíční hodnocení výkonu. Uveďte členy týmu, aby poskytovali zpětnou vazbu týkající se produktů nebo procesů přímo na stránce Úkoly. Máte také možnost přiřadit komentáře, které pomohou konkrétním členům týmu zapamatovat si vaše návrhy při opakovaném provádění podobných úkolů.
Pokud chcete svému týmu nabídnout praktické příklady a řešení, ClickUp vám pomůže:
- Pomocí ClickUp Clips zaznamenávejte obrazovku a vytvářejte návody pro úkoly, u nichž často dochází k chybám.
- Pro schvalovací pracovní postupy použijte funkci Proofing platformy, abyste mohli zanechat zpětnou vazbu k písemnému, video nebo designovému obsahu.
3. Formuláře ClickUp pro poskytování a přijímání zpětné vazby
Vytvořte vlastní hodnotící formuláře pro své zaměstnance pomocí zobrazení formulářů ClickUp a přizpůsobte je tak, aby odpovídaly vašemu stylu poskytování zpětné vazby. Tyto formuláře se snadno nastavují – můžete dokonce implementovat podmíněnou logiku, aby se otázky měnily v závislosti na odpovědích uživatelů.
Například ve vašem standardním měsíčním hodnotícím formuláři se ptáte: Kolik hodin jste tento měsíc odpracovali?
Pokud respondent zvolí číslo nižší než 120, můžete formulář nakonfigurovat tak, aby se zobrazila další otázka: Existuje důvod, proč jste tento měsíc odpracovali méně hodin?
Takové dynamické otázky vám pomohou pochopit aktuální nervozitu vašeho týmu a poskytnout účinnou kritiku ohledně toho, jak se mohou zlepšit. Můžete také vytvořit formuláře pro zpětnou vazbu od zákazníků nebo pro měření spokojenosti zaměstnanců.
Vytvořte formuláře pro zpětnou vazbu pro celou organizaci s otázkami, které ověří, zda jsou zaměstnanci spokojeni, a vyberte příklady, které naznačují nízkou úroveň spokojenosti. Všechny odpovědi se promění v úkoly a lze je sledovat z vašeho centralizovaného řídicího panelu.
4. ClickUp Docs a ClickUp AI pro vytváření průvodců zpětnou vazbou
Nebylo by skvělé, kdyby všichni manažeři věděli, jak pozitivním způsobem poskytovat účinné návrhy?
Právě k tomu slouží ClickUp Docs! Vytvářejte, upravujte a sdílejte průvodce konstruktivní kritikou s ostatními manažery a stanovte standardní postup pro poskytování konstruktivní zpětné vazby. Nechte kolegy přispívat do vašich průvodců tím, že jim poskytnete přístup k komentářům nebo úpravám, a přehodnoťte proveditelnost sporných kroků.
Psaní průvodce zpětnou vazbou však může být časově náročné, i když vám s tím někdo pomáhá. Zvažte využití platformy ClickUp Brain, asistenta s umělou inteligencí, a využijte více než 100 odvětvových podnětů k vytvoření dobře formátovaných a profesionálně vypadajících průvodců a procesních dokumentů.
Nástroj AI můžete vždy použít i pro jiné manažerské úkoly, jako je psaní e-mailů a smluv nebo vymýšlení nových pracovních postupů. Dokáže dokonce shrnout poznámky z jednání nebo starší dokumenty se zpětnou vazbou, aby ušetřil čas během hodnocení výkonu.
Bonus: Využijte šablony komunikačních plánů k udržení nejlepší komunikační kultury ve vašem týmu.
5. Dashboardy ClickUp a vlastní stavy úkolů pro sledování zpětné vazby
Sledujte stav zpětné vazby pomocí vlastních stavů ClickUp – snadno přidávejte stavy jako Čeká na vyřízení nebo Zkontrolováno k úkolům souvisejícím se zpětnou vazbou. Můžete také vytvářet kontrolní seznamy, abyste měli všechny činnosti související s kontrolou na jednom místě.
Pokud chcete po poskytnutí zpětné vazby sledovat iniciativy zaměřené na zlepšení, využijte nástroj ClickUp Dashboards. Tato funkce vám pomůže stanovit cíle a vizuálně sledovat pokrok jakéhokoli úkolu, sprintu nebo celého projektu!
Od stanovení priorit úkolů po sledování projektů a hodnocení výkonu týmu – dashboardy slouží jako centralizované centrum pro efektivní řízení týmu.
Jak přijímat konstruktivní zpětnou vazbu: Co dělat
Podívejme se na druhou stranu spektra: přijímání zpětné vazby!
Kritika vás může přimět k obraně, ale tím se šance na růst promění v bojiště. Neustále si připomínejte, že se jedná o odrazový můstek s nesčetnými výhodami pro váš profesní růst. Zde je několik tipů, jak usnadnit proces přijímání konstruktivní kritiky:
Zachovejte klid a aktivně naslouchejte.
Při přijímání kritiky je nezbytné osvojit si umění aktivního naslouchání. Nepropadejte panice a nezaujímejte obranný postoj, když váš nadřízený mluví. Pozorně poslouchejte a reagujte až poté, co domluví nebo vám položí otázku.
Reflektujte
Jakmile získáte zpětnou vazbu, je čas na introspekci. Najděte si bezpečné místo, kde můžete přemýšlet o tom, co se stalo, nebo požádejte o radu svého nadřízeného nebo důvěryhodného přítele. Zamyslete se nad otázkami jako:
- Proč k této chybě došlo? Byla to moje chyba?
- Jakou cennou lekci si z toho mohu vzít?
- Jak mi tento nový pohled pomůže v mém rozvoji?
Vylepšete
Po pečlivém zvážení je čas proměnit porozumění v akci. Zeptejte se sami sebe:
- Jaké praktické kroky mohu podniknout, abych reagoval na zpětnou vazbu?
- Kdo mi v tomto procesu může pomoci?
- Jak mohu sledovat svůj pokrok a oslavovat své úspěchy?
Pamatujte, že růst je cesta, nikoli cíl. Přijměte proces neustálého učení a využijte každou zpětnou vazbu, ať už pozitivní nebo konstruktivní, jako palivo pro svou cestu k dokonalosti. ✌️
Proměňte kritiku v poděkování.
Čelit kritice může být těžké, ale vyjádření vděčnosti, i když nesouhlasíte, je prospěšné. Jednoduché děkuji je uznáním času a úsilí, které někdo vynaložil, aby vám poskytl zpětnou vazbu, a tím pádem i vašeho růstu.
Čemu se vyvarovat při přijímání konstruktivní kritiky: Co nedělat
Zde je přehled toho, co přispívá k negativnímu přístupu při přijímání zpětné vazby:
Vkládání emocí do hodnocení
Vaše sebevědomí by nemělo být vázáno na vaše pracovní výkony. Je přirozené cítit se defenzivně, ale pamatujte, že zpětná vazba je hodnocení vašich výsledků, nikoli vaší osobnosti. Při profesionálním hodnocení proto odstraňte osobní pocity.
Okamžité nebo přehnané reakce
Odolejte okamžitému nutkání reagovat. Zastavte se. Snažte se vůbec nereagovat. Tato krátká pauza vám umožní zabránit odmítavým výrazům obličeje a řeči těla nebo reakčním komentářům, takže si můžete vědomě vybrat vyrovnanou odpověď, která vás vykreslí v dobrém světle.
Berte zpětnou vazbu jako samozřejmost
Množství zpětné vazby, kterou vám může váš nadřízený poskytnout, je omezené – pokud neuvidí žádné snahy o zlepšení, vzdá to s vámi.
Neberte tedy zpětnou vazbu jako samozřejmost a poznamenejte si všechny body, které váš manažer zmíní. Skvělým způsobem, jak toho dosáhnout, je použití poznámkového bloku ClickUp, do kterého můžete rychle zaznamenat důležité části zpětné vazby na jakémkoli zařízení.
Pomocí kontrolních seznamů snadno přidávejte identifikované chyby/vylepšení a přeměňte je na sledovatelné úkoly, abyste mohli v průběhu času kontrolovat svůj pokrok.
Opakované prohlížení častých dotazů
1. Jaký je příklad konstruktivní kritiky?
Příklad konstruktivní kritiky ohledně nedodržení termínu: Všiml jsem si, že termín pro tento úkol nebyl dodržen. Oceňuji úsilí, které jste do projektu vložili, a doporučuji vám, abyste v budoucnu aktivně komunikovali, pokud předpokládáte, že budete potřebovat více času.
2. Co je konstruktivní a co kritická kritika v obchodním kontextu?
Klíčový rozdíl mezi konstruktivní a kritickou zpětnou vazbou spočívá ve způsobu jejího podání. Konstruktivní kritika má za cíl povzbudit jednotlivce ke zlepšení výkonu. Naproti tomu kritická kritika se soustředí na ponížení dané osoby, což často vede k negativní, vyhrocené diskusi.
ClickUp může být vaším cheerleaderem v šílenství zpětné vazby
Rozhovory o zpětné vazbě nejsou zrovna procházka růžovým sadem, ale nezapomínejme na pozoruhodný růst, který mohou přinést! ClickUp není jen vaším pracovním nástrojem, ale také prostředkem, který usnadňuje poskytování kvalitní zpětné vazby.
Díky šablonám, formulářům a podpoře umělé inteligence vám platforma pomůže vytvořit prostředí pro spolupráci, kde se volně šíří upřímná zpětná vazba a růst se stává společnou cestou!
Zbavte se strachu z poskytování zpětné vazby a zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes. 🤩