10 alternativ k Accelo pro správu klientů a práce v roce 2025

Ti, kteří používají Accelo, vědí jedno: je to vynikající software pro produktivní a kolaborativní práci, zejména pro role v kontaktu s klienty a projektové řízení.
Díky svým schopnostem sledovat prodeje, lístky a fakturaci, schůzky, pracovní výkazy a plánování automatizuje Accelo rutinní úkoly, aby vám ušetřilo čas. A díky široké škále oblíbených integrací jej můžete vyladit tak, aby se stal schopnou platformou pro zefektivnění obchodních operací.
Ale jedna rukavice nemusí padnout všem rukám! ?
Mnoho lidí hledá alternativy k Accelo, protože Accelo má v několika oblastech nedostatky: pro netechnické týmy může být náročné se ho naučit, nevyhovuje specializovaným firmám a mnoho lidí považuje jeho nástroje a integrace za zastaralé. Navíc existují další náklady na zvýšení úložných limitů a přístup k novým funkcím.
Dobrou zprávou však je, že existuje spousta dalších nástrojů pro řízení projektů, které by mohly lépe vyhovovat vašim potřebám. Jste připraveni je vyzkoušet?
Co byste měli hledat v alternativách Accelo?
Dobré řešení pro automatizaci podnikových procesů by mělo spojovat analytické schopnosti CRM a flexibilitu sady nástrojů pro řízení projektů. Mělo by také pokrývat celý pracovní tok vašeho podniku, od vyhotovení nabídky až po fakturaci.
Nezáleží na tom, zda jste profesionální poskytovatel služeb, výrobní podnik nebo agentura pro vyhledávání talentů – podniky všech typů a velikostí potřebují dobré softwarové řešení pro zefektivnění základních provozních úkolů.
Většina alternativ Accelo bude zahrnovat integraci CRM, generování nabídek, klientské portály a komunikační nástroje – software by však měl také disponovat funkcemi nezbytnými pro splnění specifických potřeb vašeho podnikání.
Pokud uvažujete o alternativě k Accelo, hledejte v softwaru některé klíčové funkce a vlastnosti. Zde je několik aspektů, které byste měli mít na paměti při výběru vhodných alternativ k Accelo:
- Intuitivní rozhraní: Vyberte si software s přehledným rozvržením a snadnou navigací. Dobrý software pro řízení podnikových operací může naplno využívat prakticky kdokoli.
- Mobilní přístupnost: Umožněte vzdáleným týmům nebo terénním pracovníkům přístup a správu na cestách prostřednictvím mobilních zařízení. Vzhledem k tomu, že vzdálená a hybridní práce se stává normou a nikoli výjimkou, je mobilní a offline přístupnost dnes pro alternativy Accelo samozřejmostí.
- Možnosti přizpůsobení: Přizpůsobte platformu svým konkrétním pracovním postupům a preferencím. Vysoká míra přizpůsobení softwaru vám pomůže používat nástroj přesně tak, jak chcete.
- Integrace se stávajícími nástroji: Každá firma používá několik nástrojů pro základní funkce. Ujistěte se, že alternativy Accelo, které jste vybrali, lze snadno integrovat s CRM, účetním softwarem, komunikačními platformami a dalšími nezbytnými nástroji, které používáte.
- Funkce pro řízení projektů: Před výběrem nástroje zvažte složitost svých projektů, potřebu přidělování zdrojů, nástroje pro spolupráci a funkce pro vytváření reportů.
- Sledování času a fakturace: Ujistěte se, že alternativy Accelo na vašem seznamu nabízejí přesné sledování času, hladkou fakturaci v různých měnách a daních a integrované zpracování plateb.
- Škálovatelnost: Vyberte si projektový plán, který podporuje růst vašeho podnikání, bez častých aktualizací nebo významných dodatečných nákladů.
- Transparentní ceny: Vyhněte se softwaru se skrytými poplatky a složitými cenovými strukturami, které mohou vést k neočekávaným nákladům.
10 nejlepších alternativ k Accelo, které můžete použít
Sestavili jsme seznam 10 nejlepších alternativ Accelo, které vám pomohou optimalizovat pracovní postupy, zvýšit efektivitu a ziskovost celé organizace.
Pojďme se podívat, jak si vedou v porovnání mezi sebou.
1. ClickUp
Pokud hledáte velmi užitečnou a vysoce výkonnou platformu, vyberte si ClickUp.
Díky špičkovým funkcím v kombinaci s intuitivním rozhraním můžete využít sílu softwaru pro správu projektů ClickUp následujícími způsoby:
- Zjednodušte správu úkolů: Delegujte práci členům svého týmu v reálném čase.
- Efektivní sledování času: Měřte čas strávený každou úlohou a získejte globální přístup k pracovním plánům pomocí funkcí sledování času ClickUp, jako jsou ruční časové rozvrhy.
- Automatizované pracovní postupy: Vyberte si z více než 100 automatizací, abyste ušetřili čas a zefektivnili pracovní postupy, rutinní úkoly a předávání projektů.
- Komunikace a spolupráce: Poskytujte zpětnou vazbu v reálném čase a spolupracujte na dokumentech. S ClickUp Docs jsou všechny vaše soubory a dokumenty na jednom místě a všichni členové týmu k nim mají snadný přístup. Kromě toho může tým efektivně komunikovat pomocí vestavěných funkcí chatu a komentářů.
- Přizpůsobení: Zjednodušte si každodenní úkoly pomocí přizpůsobených zobrazení a šablon a vyvarujte se přepínání mezi aplikacemi díky více než 200 nativním integracím pro externí nástroje.
- Flexibilita: Využijte více než 15 vysoce flexibilních zobrazení a analytických dashboardů v reálném čase od ClickUp a získejte přehled o projektech podle svých potřeb.
S mnoha nástroji, které získáte s CRM ClickUp, je provoz firmy hračkou.
Nejlepší funkce ClickUp
- Nastavte jasný pořadí operací s vazbami mezi úkoly tím, že označíte úkoly jako „čekající na“ nebo „blokující“ jiné.
- Spojte fakturaci, vystavování faktur a reporting do jednoho plynulého pracovního postupu.
- Použijte vlastní šablony, jako je šablona Project Charter od ClickUp, k definování účelu projektu, delegování úkolů a správě termínů.
- Zjednodušte si denní rozvrh a prohlédněte si schůzky v kalendáři, abyste zvýšili produktivitu.
- Seskupujte časové záznamy, prohlížejte odhady a rozdělujte fakturovatelné a nefakturovatelné záznamy.
- Propojte zdarma více než 1 000 nástrojů a integrací, jako jsou Asana, Trello, Slack, Zoom, Grammarly a další.
Omezení ClickUp
- Využití plného potenciálu tohoto nástroje může být pro nové uživatele náročné.
- Ne všechny funkce se dostaly do mobilní aplikace.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: K dispozici ve všech placených tarifech za 7 $/člen pracovního prostoru/měsíc
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 200 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 900 recenzí)
Podívejte se na tyto šablony projektových chart!
2. Scoro
Scoro, cloudové řešení pro řízení práce, si klade za cíl zefektivnit různé části vašich operací a pracovních postupů, což v konečném důsledku zvýší ziskovost vašeho podnikání a udrží spokojenost klientů.
Scoro je centrální platformou pro správu všech aspektů vašeho podnikání v oblasti profesionálních služeb, ať už se jedná o poradenství, agenturu, freelance atd. Tento nástroj vám umožňuje spravovat finance, klienty a projekty na jednom místě.
Tento nástroj vám navíc pomůže sledovat realizaci projektů, zlepšit interakci s klienty a získat důležité informace prostřednictvím dat. To vše pomůže zvýšit zisk vaší agentury.
Scoro je perfektní software pro řízení projektů pro středně velké společnosti.
Nejlepší funkce Scoro
- Vyberte si funkci prediktivní ziskovosti založenou na umělé inteligenci, která analyzuje vaše historická data a předpovídá ziskovost projektů.
- Vytvářejte nabídky a odhady, spravujte projekty od nabídky po platbu a sledujte úkoly s termíny a závislostmi.
- Udržujte centralizovanou databázi potenciálních zákazníků a klientů, včetně záznamů komunikace a historie aktivit.
- Vytvořte své integrace a odešlete je na Scoro Marketplace k použití.
- Spravujte své smluvní závazky pomocí softwaru pro správu smluvních závazků pro opakující se práci pro klienty.
Omezení Scoro
- Uživatelé hlásí omezení v plánování zdrojů, fungování v agilních metodikách nebo správě závislostí pro složité pracovní postupy.
- Mobilní aplikace není tak bohatá na funkce jako webová verze.
- Týmy pracující s daty čelí omezeným možnostem přizpůsobení
- Omezené nástroje pro řízení projektů pro komplexní nebo specializované projekty
Ceny Scoro
- Essential: 28 $/měsíc na uživatele
- Standard: 42 $/měsíc na uživatele
- Výhoda: 71 $/měsíc na uživatele
- Ultimate: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Scoro
- G2: 4,5/5 (390+ recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 230 recenzí)
3. Avaza
Avaza je jednotný software pro správu práce a klientů. Nabízí správu zdrojů, plánování zdrojů, sledování času a výdajů, tvorbu nabídek a fakturaci a týmový chat.
Využijte všechny možnosti Avazy k posílení produktivity vašeho týmu a zkrácení doby potřebné k osvojení systému díky nepřetržité online podpoře 24×7.
Zatímco jiné alternativy Accelo nabízejí podobné funkce, Avaza se odlišuje svým zaměřením na generativní AI, kontextovou komunikaci, zpětnou vazbu od klientů, finanční řízení v reálném čase a personalizované zkušenosti klientů.
Avaza usnadňuje členům týmu interakci a spolupráci tím, že umožňuje přidělování úkolů v reálném čase, sdílení souborů a přidávání komentářů. Můžete dostávat okamžitou zpětnou vazbu k úkolům a komunikovat prostřednictvím chatů a e-mailů v reálném čase.
Díky chytré integraci e-mailů můžete také přeměnit e-maily na úkoly. Tímto způsobem budete mít veškerou potřebnou práci na jednom místě pro další sledování.
Nejlepší funkce Avaza
- Vyberte nejvhodnější osoby pro každý úkol pomocí doporučení algoritmu založeného na umělé inteligenci, který zohledňuje jak požadavky projektu, tak individuální odborné znalosti.
- Propojte vlákna a chaty s konkrétními prvky projektu a podpořte tak relevantní komunikaci.
- Získejte v reálném čase přehled o ziskovosti projektů a finančním zdraví.
- Vytvořte pro každého klienta personalizované „projektové místnosti“ a nabídněte bezpečný přístup k informacím o projektu, aktualizacím, dokumentům a komunikačním kanálům.
- Pozvěte kohokoli, aby sledoval čas, nastavte sazby podle projektu nebo uživatele a užijte si snadné fakturace a reportování.
Omezení Avaza
- Omezená funkčnost a možnosti přizpůsobení ve srovnání s jinými alternativami Accelo, které nabízejí specializované nástroje pro správu pracovních postupů.
- Pro netechnické uživatele je náročné nastavit komplexní nebo podmíněnou automatizaci.
- Uživatelé hlásí problémy s výkonem a stabilitou při práci s velmi velkými týmy nebo při současném řízení mnoha projektů.
Ceny Avaza
- Zdarma
- Startup: 11,95 $/měsíc
- Základní: 23,95 $/měsíc
- Podnikání: 47,95 $/měsíc
Hodnocení a recenze Avaza
- G2: 4,5/5 (více než 290 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (410+ recenzí)
4. Wrike
Wrike je mimořádně univerzální platforma, která maximalizuje výkon vašeho týmu, urychluje růst a zlepšuje zákaznickou zkušenost. Díky svým jedinečným a rozsáhlým možnostem přizpůsobení je práce méně náročná a zábavnější.
Ať už jste malá firma nebo velký podnik, Wrike lze přizpůsobit tak, aby vyhovoval vašim jedinečným potřebám.
Díky specializovaným nástrojům pro konkrétní odvětví, více než 400 populárním integracím aplikací a otevřenému API white labeling je Wrike řešením pro správu projektů pro všechny typy podniků.
Nejlepší funkce Wrike
- Přizpůsobte si svou práci nad rámec standardních úkolů a projektů vizualizací pracovních postupů, identifikací hierarchie a sledováním obchodních cílů.
- Analyzujte činnost týmu a rozložení pracovní zátěže, abyste identifikovali potenciální úzká místa a navrhli úpravy.
- Odstraňte nutnost zdlouhavého stahování a nahrávání souborů díky spolupráci na úpravách v reálném čase.
- Pracujte na projektech s předem připravenými šablonami na míru
- Automatizujte opakující se úkoly, vytvářejte opakovatelné procesy a standardizujte osvědčené postupy napříč projekty.
Omezení Wrike
- Nejsou k dispozici žádné automatizované nástroje pro pořizování poznámek.
- Omezené možnosti vizuálních nástrojů pro sledování projektů, jako jsou myšlenkové mapy nebo flexibilní přizpůsobené zobrazení
- Žádná možnost chatu pro komunikaci v reálném čase
- Uživatelé možná budou muset sledovat své doručené pošty, protože některé integrace mají zpožděné oznámení.
Ceny Wrike
- Zdarma
- Tým: 9,80 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 24,80 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
- Pinnacle: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Wrike
- G2: 4,2/5 (více než 3 500 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 2 500 recenzí)
5. HubSpot
HubSpot je velmi populární a výkonná sada CRM.
Tento nástroj vám pomůže propojit vaše data, týmy a zákazníky na jedné platformě, která se přizpůsobí velikosti vaší firmy. Nabízí šest základních produktů a další nástroje, které podporují různé oddělení: marketing, prodej, služby, CMS, provoz a obchod. Usnadňuje růst firmy tím, že se zaměřuje na vaše zákazníky.
Na platformě HubSpot si můžete vybrat produkty, které potřebujete. Každý produkt na platformě je připojen ke stejné databázi CRM, což vám poskytuje neuvěřitelný přehled o každém kontaktu v každé fázi vašeho prodejního trychtýře.
Nejlepší funkce HubSpot
- Spravujte kontakty, obchody, úkoly a posílejte e-maily s bezplatným plánem CRM.
- Získejte plynulé sdílení dat a ucelený přehled o cestě zákazníka díky centrálnímu CRM.
- Vytvářejte profesionální webové stránky, publikujte blogové příspěvky a spravujte vstupní stránky pomocí snadno přístupných nástrojů pro správu projektů, jako je nástroj pro tvorbu webových stránek a systém pro správu obsahu HubSpot.
- Nabízí různé kanály zákaznické podpory, včetně živého chatu, e-mailu a telefonu, spolu s robustní znalostní bází.
- Přitáhněte zákazníky prostřednictvím hodnotného obsahu a budování vztahů namísto studené oslovování.
Omezení HubSpot
- Při migraci ze starých CRM platforem můžete narazit na potíže, které povedou k omezením při importu poznámek, e-mailů, příloh, aktivit v časové ose, předchozích kontaktů a obchodů.
- Méně kontroly nad omezením přístupu a udělováním oprávnění
- Omezené nástroje pro vytváření vlastních reportů
- Nedostatek nativních nástrojů pro sledování času
Ceny HubSpot
- Bezplatné nástroje
- Starter (prodej): 20 $/uživatel za měsíc
- Profesionální (prodej): 500 $ měsíčně
- Enterprise (prodej): 1500 $ měsíčně, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze HubSpot
- G2: 4,4/5 (více než 10 600 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 4 000 recenzí)
6. SuiteDash
SuiteDash je komplexní podnikový software, který kombinuje prvky softwaru pro klientský portál, CRM, řízení projektů, fakturaci a další.
Jedná se o nástroj pro řízení podniku pro vaše interní operace a portál pro komunikaci a spolupráci s klienty. Díky integrované automatizované platformě mohou podniky zpracovávat celý svůj prodejní a provozní workflow z jednoho dashboardu, čímž eliminují použití více softwarů.
SuiteDash nabízí kombinaci funkcí, jako je nástroj pro vytváření prodejních trychtýřů, klientské portály s bílou značkou a dokonce i pokročilý modul pro automatizaci marketingu, které dodávají nabídce jedinečný charakter.
Nejlepší funkce SuiteDash
- Navrhujte vícestupňové trychtýře pro přeměnu potenciálních zákazníků na klienty, automatizujte registraci v procesech onboardingu a sledujte pokrok v každé fázi.
- Označte klientský portál svým logem a barvami a vytvořte tak pro své klienty personalizované prostředí.
- Nakonfigurujte složité pracovní postupy s rozvětvenou logikou a podmíněnými spouštěči, abyste automatizovali schvalování, úpravy rozpočtu a aktualizace dat na základě konkrétních kritérií.
- Poskytněte svým klientům přístup k informacím o projektech, souborům, aktualizacím a fakturám.
- Přiřazujte úkoly, stanovujte termíny a komunikujte s členy týmu prostřednictvím integrovaného chatu a diskusí.
Omezení SuiteDash
- Někteří uživatelé považují tuto platformu s bohatými funkcemi zpočátku za obtížnou na používání.
- Uživatelé zaznamenali malé zpoždění při přepínání mezi nástroji v softwaru.
Ceny SuiteDash
- 14denní bezplatná zkušební verze
- Cena: 19 $/měsíc
- Thrive: 49 $/měsíc
- Pinnacle: 99 $/měsíc
- VIP Power-Up je k dispozici u všech placených tarifů za 50 $/měsíc.
Hodnocení a recenze SuiteDash
- G2: 4,8/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 520 recenzí)
7. BigTime
Software BigTime je cloudová platforma pro automatizaci profesionálních služeb (PSA), která je vhodná pro firmy všech velikostí. Jedná se o online řešení pro evidenci času a fakturaci, které je navrženo speciálně pro potřeby firem poskytujících profesionální služby, jako jsou poradenské společnosti, účetní firmy, právní týmy a inženýrské firmy.
BigTime se zaměřuje na zefektivnění provozu, optimalizaci využití zdrojů a zlepšení finanční přehlednosti těchto podniků. Díky jeho pokročilým funkcím můžete sledovat své provozní metriky a na jejich základě jednat, abyste efektivně škálovali své podnikání.
Nejlepší funkce BigTime
- Standardizujte opakující se projektové procesy vytvořením opakovaně použitelných šablon a příruček.
- Snižte prostoje tím, že se místo historických přidělení zaměříte na prognózy využití personálu.
- Získejte přehled o stavu podnikání díky kompletní správě AR, uznávání výnosů a prognózám.
- Používejte nástroje pro sledování času, jako jsou pracovní výkazy definované podle pracovního týdne, a flexibilní termíny pro odevzdání díky volitelným funkcím uzamčení.
Omezení BigTime
- Reakce zákaznické podpory se může zlepšit
- Uživatelé hlásili problémy s integrací některých aplikací.
- Chybí nativní funkce týmového chatu
- Nejsou k dispozici žádné bezplatné tarify.
Ceny BigTime
- Základní funkce: 20 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá verze: 35 $/měsíc na uživatele
- Premier: 45 $/měsíc na uživatele
- Projector: 60 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze BigTime
- G2: 4,5/5 (více než 1 300 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 630 recenzí)
8. SmartSuite
SmartSuite, platforma pro spolupráci při řízení práce, splňuje potřeby různých oddělení, jako je řízení projektů, prodej, lidské zdroje a nábor, správa a dodržování předpisů v oblasti rizik, úspěch zákazníků, marketing a další.
SmartSuite se integruje s více než 5000 populárními aplikacemi a nástroji, které vám pomohou zefektivnit pracovní postupy. Můžete také generovat zprávy a používat vlastní šablony k jejich prezentaci svým klientům.
Pro malé a střední podniky nabízí SmartSuite předem připravené nástroje. Velké podniky mohou také těžit z operačního softwaru pro řízení práce (WorkOS), který zahrnuje specializované nástroje pro řízení projektů.
Nejlepší funkce SmartSuite
- Pracujte efektivněji díky těsně integrovanému prostředí SmartSuite, kde jsou dokumenty, tabulky, prezentace, kalendáře a e-maily hladce propojeny.
- Vytvářejte automatické zprávy, nabídky a faktury na základě předdefinovaných šablon a dat v reálném čase.
- Využijte umělou inteligenci k doporučení nejvhodnějších osob pro dané úkoly na základě jejich dovedností, odborných znalostí a pracovní kapacity.
Omezení SmartSuite
- Velké týmy nebo složité projekty s intenzivním využíváním dat mohou mít problémy s výkonem nebo přetížením systému.
- Funkce vzorců v tabulkách mohou být omezující pro uživatele, kteří se spoléhají na složité výpočty nebo pokročilou manipulaci s daty.
- Bezplatný tarif nabízí omezený přístup k určitým funkcím projektu a datům.
Ceny SmartSuite
- Zdarma
- Tým: 12 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 28 $/měsíc na uživatele
- Podnik: 41 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze SmartSuite
- G2: 4,8/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 5/5 (21+ recenzí)
9. Plutio
Tento nástroj využívá automatizaci, spolupráci a správu dokumentů ke zlepšení efektivity a produktivity vašeho týmu. Můžete snadno konsolidovat veškerou komunikaci týkající se vašeho projektu na jednom místě. Pokročilé procesy Plutio vám také pomohou automaticky přidávat podrobnosti o projektu, jako jsou URL adresy, data, zaškrtávací políčka, hodnocení a členové týmu.
Plutio je komplexní platforma pro správu projektů navržená k zefektivnění různých obchodních procesů, včetně onboardingu klientů, vytváření nabídek, správy smluv, schůzek týkajících se správy projektů, plánování a realizace projektů.
Díky přizpůsobitelnému interaktivnímu panelu můžete rychle získat předem připravené šablony pro různé potřeby plánování a řízení projektů.
Nejlepší funkce Plutio
- Spravujte procesy související s klienty, jako je onboardování, návrhy a smlouvy.
- Pomocí vizuálního nástroje pro tvorbu pracovních postupů můžete vytvářet přizpůsobené pracovní postupy pro jakýkoli obchodní proces.
- Automatizujte opakující se úkoly a přizpůsobte spouštěče svým jedinečným potřebám.
- Poskytněte klientům bezpečný přístup k relevantním dokumentům, aktualizacím projektů a komunikačním kanálům v portálu s vaší značkou.
- Integrujte různé nástroje a služby, jako jsou CRM, účetní software a platformy pro elektronický podpis, čímž dále zefektivníte svůj pracovní postup a eliminujete datové silo.
Omezení Plutio
- Uživatelé měli problémy s řešením stížností se zákaznickým servisem.
- Nedostatek funkcí pro správu úkolů
- Omezené funkce pro sledování času
Ceny Plutio
- Solo: 19 $/měsíc
- Studio: 39 $/měsíc
- Agentura: 99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Plutio
- G2: 4,4/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 155 recenzí)
10. OmniFocus
OmniFocus je výkonný software pro správu úkolů určený pro zaneprázdněné profesionály a jednotlivce, kteří hledají vysoce strukturovaný a přizpůsobitelný přístup ke správě svých seznamů úkolů.
Je určen pro uživatele Mac a iOS a nabízí hladkou synchronizaci platforem a jednotné uživatelské prostředí pro správu osobních úkolů.
Nejlepší funkce OmniFocus
- Zaznamenávejte a organizujte všechny své aktivity v výkonném a snadno udržovatelném systému.
- Nastavte položky tak, aby se opakovaly podle reálných plánů
- Vytvářejte značky pro věci jako umístění, osoba, úroveň energie, priorita atd.
- Custom Perspectives se přizpůsobí vašemu pracovnímu postupu, bez ohledu na to, jak složitý je.
- Chraňte osobní údaje pomocí šifrování typu end-to-end
- Přidejte k položkám poznámky, abyste měli při dokončování akce k dispozici potřebné informace.
Omezení OmniFocus
- Žádné nástroje pro spolupráci nebo řízení projektů pro týmy
- Není určeno pro obchodní použití
- Žádné funkce pro sledování času
- Tento nástroj je kompatibilní pouze s produkty Apple.
Ceny OmniFocus
- 14denní bezplatná zkušební verze
- Předplatné: 9,99 $/měsíc (automatické obnovení)
- OmniFocus pro web: 4,99 $/měsíc (automatické obnovení)
- Standardní licence v4: 74,99 $ jednorázová platba
- Licence v4 Pro: 149,99 $ jednorázová platba
Hodnocení a recenze OmniFocus
- G2: 4,6/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (70+ recenzí)
Najděte si ideální alternativu k Accelo
Těchto deset možností může ukončit vaše hledání alternativ k Accelo, které zefektivní a zlepší vaše obchodní operace. Ačkoli každý nástroj v tomto seznamu funguje dobře, pokud odpovídá správným obchodním potřebám, s výkonným nástrojem typu „vše v jednom“ – ClickUp – nemůžete šlápnout vedle!
ClickUp vám pomůže integrovat funkce CRM, automatizace pracovních postupů, správy času, reportingu a komunikace na jedné platformě.
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a zefektivněte pracovní procesy, zvyšte produktivitu a zlepšete spolupráci v týmu.