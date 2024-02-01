ServiceNow vs. SalesForce: Který CRM je nejlepší v roce 2025?

Věříte, že obchodní úspěch závisí pouze na tom, jak skvělý je váš produkt nebo služba? Skvělý produkt sice přinese tržby, zisky a dobrou pověst, ale málokdy stačí k tomu, aby vaši společnost katapultoval ke slávě.
Musíte také investovat čas a pozornost do budování a udržování vztahů se svými zákazníky. Koneckonců, jsou to oni, kdo kupují to, co prodáváte, stojí frontu na opakované nákupy a přesvědčují ostatní, aby udělali totéž.
Udržovat tyto vztahy, když máte stovky a tisíce zákazníků, však není žádná procházka růžovým sadem. Nemůžete to dělat ručně a nemůžete to dělat polovičatě.
Právě zde přicházejí na řadu platformy pro správu vztahů se zákazníky (CRM), jako jsou ServiceNow a Salesforce. Pomáhají velkým i malým podnikům budovat skutečné vztahy, porozumět potřebám zákazníků a nabídnout jim poutavý zákaznický zážitek. Jsou vybaveny užitečnými funkcemi a automatizací, které zjednodušují a zefektivňují správu vztahů se zákazníky.
Salesforce i ServiceNow jsou renomované značky na trhu CRM. A pokud si nejste jisti, která platforma CRM bude pro vaši firmu vhodnější, podívejte se na tuto analýzu Salesforce versus ServiceNow, která hodnotí jejich klíčové funkce, schopnosti a celkovou vhodnost pro firmy, které chtějí zlepšit své CRM strategie.
Co je ServiceNow?
ServiceNow je CRM platforma na podnikové úrovni zaměřená na správu IT služeb (ITSM) a správu IT operací (ITOM). Pomáhá organizacím automatizovat a zjednodušit jejich IT procesy, což usnadňuje správu incidentů, problémů, změn a požadavků na služby.
ServiceNow rozšířil své schopnosti a nyní nabízí automatizovaný a integrovaný přístup k řízení podnikových služeb. Mezi jeho hlavní produkty nyní patří kromě správy IT služeb, správy IT operací a správy IT podnikání také správa zákaznických služeb, lidské zdroje a další.
Cílem platformy je konsolidovat a automatizovat pracovní postupy v celé organizaci pomocí jednotné architektury.
Umožňuje firmám zjednodušit správu vztahů s klienty a zákazníky optimalizací jejich interních obchodních procesů za účelem zvýšení efektivity a dlouhodobého růstu.
Funkce ServiceNow
ServiceNow nabízí různé funkce, které pomáhají firmám integrovat interní a externí procesy, lépe porozumět svým zákazníkům a snadno spravovat pracovní postupy v celé organizaci na jednom místě.
Zde jsou některé klíčové funkce CRM řešení ServiceNow:
Unifikovaná platforma pro komplexní CRM
Představte si, že máte vše – od nástrojů pro správu zákaznických služeb až po správu provozních procesů – na jednom místě.
ServiceNow to umožňuje díky své jednotné platformě, která využívá jediný datový model pro všechny produkty, takže data jsou sdílená bez problémů.
Eliminuje datové silo a zajišťuje soudržný tok informací mezi odděleními.
To zlepšuje spolupráci a usnadňuje holistický přístup k CRM, což umožňuje podnikům získávat poznatky z propojených procesů pro informovanější rozhodování.
360stupňový pohled na zákazníka
ServiceNow poskytuje komplexní 360stupňový přehled o interakcích se zákazníky, jejich preferencích a historických datech. Aby tohoto pohledu dosáhl, agreguje data z různých kontaktních bodů v průběhu celého životního cyklu zákazníka, včetně interakcí se zákaznickým servisem, historie nákupů a zpětné vazby.
Díky této funkci můžete lépe porozumět chování zákazníků a přizpůsobit produkty, služby a komunikační strategie s vyšší přesností a relevancí.
Automatizace a pracovní postupy pro vyšší efektivitu
Automatizační funkce ServiceNow přesahují rámec zrychlení úkolů; jsou promyšleně navrženy tak, aby optimalizovaly CRM procesy.
Automatizace v ServiceNow není univerzálním řešením, ale spíše přizpůsobitelnou sadou nástrojů. Můžete navrhnout pracovní postupy přizpůsobené vašim potřebám a automatizovat rutinní úkoly, jako je řešení případů a následné kroky.
To zrychluje reakční doby a minimalizuje lidské chyby, čímž se zlepšuje provozní efektivita v rámci CRM.
Samoobslužné portály pro posílení postavení zákazníků
ServiceNow posiluje postavení zákazníků tím, že jim nabízí samoobslužné portály, které jsou strukturovanými a intuitivními rozhraními pro nezávislé řešení problémů.
Tyto portály nejsou jen úložištěm informací, ale interaktivními platformami, které uživatele provádějí řešením problémů a poskytují přístup k relevantním zdrojům podpory.
Podniky mohou snížit počet žádostí o podporu a zvýšit celkovou spokojenost zákazníků tím, že jim umožní řešit problémy samostatně.
Samoobslužné portály ServiceNow jsou navrženy s ohledem na uživatelský komfort a zajišťují přístupnost a snadnou navigaci pro různé skupiny uživatelů.
Ceny ServiceNow
- Ceny na míru
Co je Salesforce?
Salesforce je globální lídr v oblasti SaaS pro podniky, který se zaměřuje na řízení vztahů se zákazníky v rámci prodejních, servisních, marketingových a obchodních procesů. Je průkopníkem cloudového modelu dodávek pro CRM a obchodní aplikace.
Poskytuje šablony, nástroje a služby CRM, které vám pomohou spravovat interakce se zákazníky, prodejní procesy a marketingové aktivity. K platformě máte přístup prostřednictvím webového prohlížeče, aniž byste potřebovali lokální hardware nebo instalaci softwaru.
Platforma je vysoce přizpůsobitelná a podniky ji často přizpůsobují svým konkrétním potřebám a pracovním postupům. Její řešení se zaměřují na prodej, zákaznický servis, automatizaci marketingu, segmentaci zákazníků a další oblasti.
Funkce Salesforce
Salesforce je jednou z předních CRM platforem na světě, která poskytuje podnikovým službám mnoho funkcí pro zjednodušení jejich provozu. Zde jsou některé z klíčových CRM nabídek Salesforce:
Zákazník 360
Funkce Customer 360 společnosti Salesforce je jádrem jejích CRM schopností.
Umožňuje konsolidovat údaje o zákaznících z různých kontaktních bodů a poskytuje tak ucelený přehled o každém zákazníkovi.
Tento jednotný přehled obsahuje informace o potenciálních zákaznících, kontaktech, příležitostech a interakcích. Centralizace těchto dat vám pomůže lépe porozumět preferencím, historii a potřebám zákazníků, což vám umožní personalizovanější a cílenější přístup.
Sales Cloud
Sales Cloud nabízí funkce pro správu potenciálních zákazníků, sledování příležitostí a prognózy prodeje.
Tento nástroj umožňuje prodejním týmům efektivně spravovat své pipeline, prioritizovat potenciální zákazníky a hladce spolupracovat.
Integrace Sales Cloud s dalšími komponentami Salesforce také zajišťuje plynulý tok informací v celé organizaci, což umožňuje prodejním týmům přijímat rozhodnutí na základě dat a efektivněji uzavírat obchody.
Service Cloud
Service Cloud je řešení společnosti Salesforce pro zákaznický servis a podporu.
Zahrnuje funkce, jako je správa případů, znalostní databáze a samoobslužné portály pro zákazníky.
Service Cloud umožňuje firmám poskytovat efektivní a personalizovanou zákaznickou podporu, zkracovat dobu řešení případů a zvyšovat spokojenost zákazníků.
Díky jednotné platformě pro všechny nástroje zákaznického servisu, servisní požadavky a interakce můžete poskytovat konzistentní podporu napříč různými kanály, což vede k posílení vztahů se zákazníky.
Ceny CRM Salesforce
- Starter: 25 $/uživatel za měsíc (fakturováno měsíčně nebo ročně)
- Professional: 80 $/uživatel za měsíc (fakturováno ročně)
- Enterprise: 165 $/uživatel za měsíc (fakturováno ročně)
- Neomezený: 330 $/uživatel za měsíc (fakturováno ročně)
- Unlimited +: 500 $/uživatel za měsíc (fakturováno ročně)
ServiceNow vs. Salesforce: Porovnání funkcí
Volba mezi ServiceNow a Salesforce závisí na potřebách vaší organizace.
ServiceNow je vhodnou volbou pro společnosti, které investují značné prostředky do správy IT služeb a podnikových pracovních postupů. Na druhou stranu, Salesforce je ideálním řešením pro podniky, které se zaměřují především na prodej, marketing a zákaznický servis.
Zvažte konkrétní požadavky vaší organizace a určete, která platforma pro správu vztahů se zákazníky a incidentů nejlépe odpovídá vašim cílům.
Zde je srovnání funkcí CRM systémů ServiceNow a Salesforce, které vám pomůže se rozhodnout:
Podpora pro ITSM
ServiceNow má silnější nativní funkce pro pracovní postupy správy IT služeb, jako je správa incidentů, správa problémů, správa změn, správa znalostí atd. To zahrnuje okamžitě použitelné osvědčené postupy a šablony.
ServiceNow může být vhodnější volbou, pokud vaše organizace silně spoléhá na ITSM a požaduje jednotnou platformu pro IT a zákaznický servis. Salesforce je sice robustní v oblasti CRM, ale může vyžadovat další integrační úsilí, aby dosáhl podobné úrovně soudržnosti s IT procesy.
Digitální ekosystém
Tržiště AppExchange společnosti Salesforce nabízí rozsáhlý ekosystém aplikací a integrací třetích stran, které mohou rozšířit funkčnost platformy. Toto rozsáhlé tržiště vám umožňuje přizpůsobit a vylepšit implementaci CRM podle vašich jedinečných požadavků. Snadná integrace a deklarativní přizpůsobení také podporují růst ekosystému.
ServiceNow má menší, ale rychle rostoucí ekosystém, který je podporován funkcemi platformy Now Platform. Salesforce však stále má celkově navrch, co se týče dostupných aplikací a integračních partnerů.
Přizpůsobení a flexibilita
Obě platformy umožňují rozsáhlé přizpůsobení a konfiguraci. ServiceNow je často preferován pro svou flexibilitu a snadné přizpůsobení. Platforma ServiceNow může být vhodnější, pokud potřebujete vysoce přizpůsobená řešení, která splňují specifické obchodní požadavky.
Deklarativní model přizpůsobení Salesforce bez kódu/s minimem kódu však umožňuje obchodním uživatelům a uživatelům, kteří nejsou vývojáři, větší flexibilitu při přizpůsobování aplikací jejich potřebám bez nutnosti tvrdého kódování. Platforma Lightning a Visual Workflow také umožňují přizpůsobení pomocí myši.
Jednotná platforma pro více procesů
ServiceNow je navržen jako platforma pro správu podnikových služeb, která zahrnuje různé obchodní procesy nad rámec CRM a ITSM. Poskytuje jednotné prostředí pro správu pracovních postupů, automatizaci procesů a řešení různých servisních potřeb. To umožňuje plynulejší mezioborové pracovní postupy a přehledný „jednotný pohled“.
Salesforce vyžaduje větší integraci a middleware, aby sjednotil data a pracovní postupy napříč svými různými cloudovými produkty.
Funkce pro prodej a marketing
Salesforce je známý svými funkcemi pro prodej a marketing, včetně výkonné automatizace, správy příležitostí, prognózování prodeje, automatizace marketingu, správy kampaní, hodnocení potenciálních zákazníků, segmentace zákazníků a analytických funkcí.
Pokud vaše organizace klade velký důraz na optimalizaci prodejních a marketingových procesů, CRM od Salesforce může být považován za bohatší na funkce a vhodnější pro tyto konkrétní funkce. Komplexní sada nástrojů Salesforce může organizacím pomoci efektivně spravovat jejich prodejní kanály a marketingové kampaně.
Integrační možnosti
ServiceNow i Salesforce vynikají integračními schopnostmi. ServiceNow nabízí robustní integrační funkce, zejména v oblasti IT, zatímco Salesforce poskytuje rozsáhlé integrační možnosti prostřednictvím svého tržiště AppExchange, které podporuje plynulé propojení s aplikacemi třetích stran.
Dlouholetá přítomnost Salesforce na trhu přináší výhody v oblasti integrace, ale ServiceNow rychle dohání.
Uživatelské rozhraní
Obě platformy se pyšní moderním a uživatelsky přívětivým rozhraním. Rozhraní ServiceNow je navrženo především pro snadnou navigaci, zatímco Salesforce nabízí přehledné a intuitivní rozhraní, zejména v rámci Lightning Experience, které zvyšuje uživatelskou přívětivost a produktivitu.
Oddanost dokonalosti CRM
Salesforce je známý jako průkopník a lídr na trhu v oblasti řízení vztahů se zákazníky (CRM). Platforma je speciálně navržena a věnována funkcím CRM, přičemž se silně zaměřuje na prodej, marketing a zákaznický servis.
Organizace, které upřednostňují komplexní CRM řešení s bohatým ekosystémem aplikací a integrací, mohou shledat, že Salesforce lépe odpovídá jejich potřebám.
|Funkce
|ServiceNow CRM
|Salesforce CRM
|Podpora pro ITSM
|Renomovaný pro své ITSM schopnosti, hladkou integraci s IT procesy
|Robustní v oblasti CRM; může vyžadovat další integraci pro IT procesy
|Digitální ekosystém
|Menší, ale rychle rostoucí ekosystém podporovaný funkcemi platformy Now Platform.
|Rozsáhlý trh AppExchange; rozsáhlý ekosystém specifický pro CRM
|Přizpůsobení a flexibilita
|Vysoce flexibilní a přizpůsobitelná platforma
|Přizpůsobení a flexibilita
|Jednotná platforma
|Platforma pro správu podnikových služeb; nad rámec CRM a ITSM
|Zaměřuje se především na CRM; ServiceNow je univerzálnější
|Funkce pro prodej a marketing
|Má základní funkce CRM, ale postrádá hloubku pro účely prodeje a marketingu, kterou nabízí Salesforce.
|Renomovaný pro své prodejní a marketingové schopnosti; zlatý standard pro CRM s bohatými funkcemi
|Integrační možnosti
|Deklarativní model přizpůsobení bez kódu/s minimem kódu umožňuje větší flexibilitu pro uživatele, kteří nejsou vývojáři.
|Rozsáhlé možnosti integrace prostřednictvím AppExchange; plynulá konektivita
|Uživatelské rozhraní
|Moderní, uživatelsky přívětivé rozhraní; navržené pro snadnou navigaci
|Přehledné a intuitivní rozhraní; Lightning Experience zvyšuje použitelnost
|Oddanost dokonalosti CRM
|Všestranná platforma; nezaměřená výhradně na CRM
|Průkopník a lídr na trhu v oblasti cloudových CRM platforem; specializovaný na CRM funkce
ServiceNow vs. Salesforce na Redditu
Abychom lépe porozuměli tomu, jak si ServiceNow a Salesforce vedou v porovnání, prošli jsme diskuze na Redditu. Rychle jsme zjistili, že Salesforce se často jeví jako preferovaná volba mezi uživateli díky svým komplexním funkcím CRM, silnému ekosystému a uživatelsky přívětivému rozhraní.
Zde je uživatel Redditu, který se podělil o své zkušenosti po použití ServiceNow a Salesforce:
„Chvíli jsem pracoval se ServiceNow a nemyslím si, že se to Salesforce vůbec vyrovná. Splní to svůj účel, ale to je tak všechno. Frontend je jako byste používali něco od Microsoftu. O UI UX se v souvislosti se ServiceNow raději nebudu bavit.“
„Chvíli jsem pracoval se ServiceNow a nemyslím si, že se to Salesforce vůbec vyrovná. Svou práci to splní, ale to je tak všechno. Frontend je jako byste používali něco od Microsoftu. O UI UX se v souvislosti se ServiceNow raději nebavte.“
Uživatelé Redditu ocenili Salesforce za jeho pokročilé funkce správy potenciálních zákazníků, sledování příležitostí a automatizace marketingu, které poskytují komplexní řešení pro správu vztahů se zákazníky.
Mnoho uživatelů také oceňuje přehledné a intuitivní rozhraní Salesforce, zejména v rámci Lightning Experience, které přispívá k celkově pozitivnímu uživatelskému zážitku.
Seznamte se s ClickUp – nejlepší alternativou k ServiceNow a Salesforce
Chápeme, že Salesforce a ServiceNow patří mezi nejoblíbenější CRM softwary. Ale zvažovali jste někdy použití ClickUp s jinými nástroji?
Za prvé, ClickUp je komplexní řešení, které nahradí většinu softwaru, který dosud používáte pro své podnikání. Klade důraz na zákaznický servis a nabízí jedinečné funkce, jako je snadné delegování úkolů, personalizované pracovní postupy a jednoduché stanovení priorit úkolů.
Díky šikovné automatizaci a hladké integraci usnadňuje ClickUp také správu vztahů se zákazníky, což z něj činí ideální platformu pro týmovou spolupráci.
Následující funkce odlišují ClickUp od konkurence:
Platforma CRM
ClickUp CRM je navržen tak, aby pomáhal firmám spravovat a zlepšovat vztahy se zákazníky. Urychluje růst a spokojenost klientů, umožňuje uživatelům vizualizovat jejich pipeline, zefektivnit pracovní postupy zákazníků a hladce spolupracovat se svými týmy.
Díky více než 10 různým vysoce flexibilním zobrazením mohou uživatelé snadno dohlížet na prodejní procesy, spravovat vztahy se zákazníky a sledovat objednávky.
Používá jej více než 800 000 vysoce produktivních týmů a můžete si jej snadno vyzkoušet pomocí bezplatného plánu, který je platný navždy. Nejsou vyžadovány žádné údaje o kreditní kartě.
Dashboardy ClickUp obsahují více než 50 widgetů pro analýzu dat a získání cenných informací o zákaznících, což umožňuje vytvářet přehledy na vysoké úrovni pro sledování metrik, jako je celková hodnota zákazníka a průměrná velikost obchodu.
Pomocí funkce správy e-mailů ClickUp můžete odesílat e-maily přímo z ClickUp. To vám umožní spolupracovat na obchodech, odesílat aktualizace projektů a zapojovat zákazníky prostřednictvím jednotného e-mailového centra.
ClickUp Relationships vytváří optimální databázi zákazníků, která uživatelům umožňuje ukládat a analyzovat kontakty, zákazníky a obchody. To vše můžete dělat a zároveň vytvářet propojení mezi úkoly a dokumenty pro snadné sledování.
Funkce automatizace a formulářů této platformy automatizují přiřazování úkolů, spouštějí aktualizace stavu a stanovují priority činností na základě přizpůsobených podmínek, čímž zefektivňují správu pipeline.
Správa účtů je díky škálovatelné hierarchii složek a seznamů ClickUp snadná. Využijte organizované struktury ke sdílení projektů s klienty a hladkému nastavení přístupových oprávnění.
Máte obavy z propojení vašeho stávajícího CRM ekosystému s ClickUp?
Žádný strach! ClickUp se snadno integruje s jinými CRM nástroji a stává se tak centrem pro všechny vaše důležité aplikace.
Uživatelé mohou zahájit svou cestu s CRM pomocí hotové šablony ClickUp Customer Service Template, která poskytuje pevný základ pro efektivní a přizpůsobené operace CRM.
A to není vše. ClickUp také nabízí bezplatná školení a 24hodinovou podporu, přičemž klade důraz na bezpečnost a soukromí a udržuje nejvyšší úroveň dostupnosti.
Zní to zajímavě? Pojďme se nyní blíže podívat na CRM funkce ClickUp!
Zákaznický servis
Řešení zákaznického servisu ClickUp podporuje úspěch klientů prostřednictvím organizovaných a efektivních pracovních postupů. Delegujte úkoly efektivně pomocí funkce více přiřazených osob v ClickUp a diskutujte o tiketech společně.
Zjednodušuje přizpůsobení pracovního postupu pomocí specifických vlastních polí v ClickUp na základě problémů souvisejících s projektem, klientů nebo typů ticketů.
Funkce Priorities v ClickUp zajistí, že nikdy neztratíte přehled o tom, co je důležité, a snadno se rozhodnete, na čem budete pracovat dál.
Platforma také usnadňuje řešení problémů pomocí značek, které označují běžné problémy a propojují úkoly napříč projekty.
Aby ClickUp spojil všechny základní funkce CRM, integruje se s různými nástroji, jako jsou Google Calendar, Slack, Google Drive, Dropbox a další.
ClickUp navíc nabízí šablony a vlastní funkce, které ještě více zvyšují produktivitu.
Šablony CRM
Šablona CRM od ClickUp nabízí efektivní nástroje pro sledování potenciálních zákazníků, centralizovanou organizaci kontaktních údajů a stanovení priorit úkolů na základě fází prodeje. Zjednodušuje správu vztahů se zákazníky pro firmy všech velikostí.
Šablona přináší výhody, jako je zjednodušená komunikace, automatizace úkolů a praktické poznatky z údajů o zákaznících.
S pomocí vlastních stavů ClickUp můžete označovat postup úkolů. ClickUp nabízí 8 vlastních polí, včetně typu položky CRM, jména kontaktu, e-mailu, odvětví a pracovní pozice.
Máte obavy, že nebudete mít dostatečný přehled o svých CRM datech? ClickUp vám umožňuje přístup ke všem informacím ve čtyřech různých zobrazeních. Můžete také vylepšit své CRM pracovní postupy pomocí připomínek, automatizace, závislostí úkolů a dalších funkcí.
Používání šablony CRM od ClickUp je také velmi jednoduché.
Nejprve musíte shromáždit údaje o zákaznících pomocí ClickUp Dashboards. Poté musíte nastavit úkoly a cíle pro každého zákazníka na základě jeho potřeb pomocí funkcí správy úkolů ClickUp.
Poté můžete sledovat pokrok ve svém procesu pomocí Ganttova diagramu v ClickUp.
To můžete udělat rychle a bez snížení efektivity díky automatizaci procesů a oznámení pomocí nástroje Automation od ClickUp.
A konečně, pomocí tabulkového zobrazení v ClickUp můžete získat přehled o chování zákazníků a využít tyto informace pro své marketingové a prodejní strategie.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
ClickUp není jen další CRM platforma; je to řešení, které změní způsob, jakým pracujete a spravujete vztahy se zákazníky. Ať už jste malá firma nebo velká společnost, ClickUp se přizpůsobí vašim potřebám a poskytne vám snadno použitelnou platformu, která zjednoduší CRM a zvýší vaši celkovou efektivitu práce.
Kontaktujte nás ještě dnes, protože proč se spokojit s dobrým, když můžete mít výjimečné?