25 tipů pro ChatGPT, které změní váš způsob práce v roce 2026

Představte si, že máte asistenta, který zvládne vše – od zefektivnění analýzy dat, shrnutí rozsáhlých dokumentů a automatizace programovacích úkolů až po vyprávění příběhů nebo vtipů během přestávek na kávu!
A nejen to, tohoto asistenta můžete také hladce integrovat do svého pracovního postupu a proměnit rutinní úkoly v efektivní a produktivní zážitky.
S ChatGPT můžete dělat toto vše a ještě mnohem víc. 🎉
ChatGPT, jeden z prvních nástrojů umělé inteligence, který byl široce zpřístupněn zdarma, je nyní schopen provádět širokou škálu úkonů.
Ačkoli někteří uživatelé vyjádřili obavy ohledně jeho účinnosti jako nástroje pro tvorbu obsahu – a někteří jej považují za hrozbu pro originalitu – ChatGPT se etabloval jako spojenec profesionálů napříč obory. To je patrné na stovkách milionů lidí, kteří každý týden navštěvují tuto webovou stránku.
Podívejme se na různé triky pro ChatGPT, které vám pomohou zvýšit produktivitu.
Co je ChatGPT?
ChatGPT je bezplatný chatbot založený na systému umělé inteligence vyvinutém společností OpenAI. Chatbot je založen na rozsáhlém jazykovém modelu (LLM), který dokáže porozumět složitým jazykovým reprezentacím a vztahům a vést s uživatelem přirozenou konverzaci.
Zkratka GPT znamená „Generative Pre-trained Transformer“: Generative znamená, že jazykový model dokáže na základě vstupů generovat souvislý obsah nebo nové textové výstupy; pre-trained znamená, že model byl trénován na obrovském množství rozmanitých dat; transformer odkazuje na architekturu neuronové sítě, na které je ChatGPT postaven.
ChatGPT dokáže porozumět a zpracovat přirozený jazyk pomocí vrstev složitých pravidel, aby v datech našel vzorce a využil je k vytvoření odpovědí. Chatbot také reaguje na zpětnou vazbu od uživatelů a dokáže své odpovědi vylepšovat na základě konkrétního řetězce konverzace.
Terminologie používaná k popisu technologie AI je složitá, ale zjednodušeně řečeno, ChatGPT vyniká v vedení konverzací podobných lidským a v porozumění tomu, co máte na mysli.
Například takto se ChatGPT představuje: „Ahoj! Jsem ChatGPT, chatbot vyvinutý společností OpenAI. Jsem tu, abych ti usnadnil život a pomohl ti vyřídit věci rychleji. Mohu ti pomoci s různými úkoly a poskytnout užitečné informace. Stačí se mě na cokoliv zeptat nebo mi říct, co potřebuješ, a pojďme zefektivnit tvou práci a zvýšit tvou produktivitu!“ 💯
25 tipů pro ChatGPT pro každou situaci
Profesionálové po celém světě a prakticky ve všech odvětvích využívají ChatGPT ke zjednodušení své práce. Používají chatbota k psaní e-mailů, generování obsahu, brainstormingu řešení, získávání informací, psaní kódu a dokonce i jako učební pomůcku a slovník.
ChatGPT funguje také jako schopný a ochotný AI asistent, který vám pomůže být efektivnější a kreativnější. Zde je 25 tipů pro ChatGPT , které zlepší vaši produktivitu a celkový pracovní zážitek.
1. Osvojte si umění zadávání pokynů
ChatGPT se při poskytování odpovědí spoléhá na jasné a podrobné pokyny. Tyto pokyny se nazývají výzvy – a čím lepší je výzva, tím přesnější je odpověď.
Ujistěte se, že vaše zadání pro ChatGPT jsou jasná, konkrétní a obsahují dostatek kontextu, aby nástroj plně pochopil vaše požadavky. Pokud jsou vaše otázky nebo požadavky složité, zkuste je rozdělit na řadu jednodušších zadání, která směřují k cíli.
Samozřejmě, zvládnutí zadávání příkazů je otázkou experimentování.
Pokud spěcháte, šablony AI promptů od ClickUp vám usnadní vytváření promptů v ChatGPT. K dispozici jsou hotové prompty pro blogové příspěvky, e-maily, popisy produktů, návrh uživatelských rozhraní a další. 👏🏼
2. Automatické vytváření plánů
S ChatGPT jako asistentem pro plánování můžete naplánovat svůj den i týden během chvilky.
Zadejte své priority a úkoly a sledujte, jak vám tento nástroj naplánuje rozvrh. Umí vyhradit časové bloky pro soustředěnou práci, zařadit přestávky na kávu a přidat připomenutí, abyste nezapomněli na jídlo.
Zde je ukázkový příkaz, jak tento tip pro ChatGPT využít na maximum: „Vytvořte denní rozvrh pro zaneprázdněného projektového manažera, v němž upřednostníte pracovní úkoly, schůzky, cvičení a osobní pochůzky a zároveň zajistíte dostatek času na přestávky a odpočinek.“
3. Automatizujte opakující se úkoly
Modely umělé inteligence jsou vynikající v samostatném provádění opakujících se úkolů.
ChatGPT můžete použít k vytváření šablon e-mailů, shrnování rozsáhlých dokumentů, přípravě prezentací a automatizaci úkolů v rámci řízení projektů.
Například projektoví manažeři pravidelně dostávají zprávy s informacemi o stavu úkolů souvisejících s projektem. Projektoví manažeři tyto zprávy shromažďují, analyzují odpovědi a poté shrnují pokrok.
ChatGPT vám pomůže celý tento proces zvládnout během chvilky.
Zadejte podrobnosti, které má nástroj extrahovat, a popište formát, v jakém chcete souhrn. Od té chvíle stačí jen zadávat zprávy a sledovat, jak generuje perfektní souhrnné zprávy.
4. Používejte pluginy ChatGPT
Díky široké nabídce pluginů ChatGPT pro Gmail, Expedia, Zapier a mnoho dalších je automatizace vašich pracovních postupů snadnější než kdy dříve.
Díky různým pluginům, které jsou k dispozici pro Chrome, můžete vyhledávat a rezervovat cestovní lístky, používat nástroje pro shrnutí k extrahování klíčových bodů z PDF souborů, generovat přepisy z videí, psát kód v několika jazycích a dokonce i generovat obrázky pomocí Canva.
Ať už jste spisovatel, vývojář nebo marketér, plugin ChatGPT vám pomůže dosáhnout více s menším úsilím.
Další skvělé nástroje AI najdete v rozsáhlé databázi ClickUp seřazené podle případů použití.
Bonus: Naučte se, jak pomocí ChatGPT generovat obrázky!
5. Nechte AI být vaším mentorem
ChatGPT není jen skvělým pomocníkem, ale také dobrým učitelem.
Díky zjednodušeným shrnutím, vysvětlením a studijním průvodcům vám tento nástroj pomůže lépe porozumět složitým tématům téměř ve všech oblastech.
Zde je konkrétní příklad: Pokud se připravujete na pohovor na pozici webového vývojáře, použijte níže uvedený tip pro ChatGPT. Díky otázkám, které vám vygeneruje, můžete zhodnotit své dovednosti a zjistit, v čem se můžete zlepšit.
„Napište cvičné otázky pro pohovor na pozici front-end webového vývojáře se zaměřením na syntaxi JavaScriptu a HTML/CSS a techniky řešení problémů.“
Seznamte se s nejlepšími alternativami ChatGPT pro programování!
6. Překládejte mezi jazyky
Ať už překládáte pro obchodní účely nebo na cestách, čtete novinový článek v cizím jazyce nebo konverzujete s přítelem z jiné země, nechte ChatGPT překonat jazykovou bariéru díky podpoře více než 26 jazyků.
Zkuste tento příkaz: „Přeložte tento článek z francouzštiny do angličtiny a zachovejte přitom náladu a tón.“ Nebo tento: „Jak se řekne ‚Jak se máte?‘ v korejštině?“
7. Vylepšete své prezentace
Před příchodem generativní AI trvalo vytvoření dobré prezentace hodiny. Museli jste vytvořit osnovu, přidat obsah, vymyslet animace a přechody, vložit obrázky a upravit design, nemluvě o přípravě poznámek pro řečníka na závěr.
Tento trik s ChatGPT vám vygeneruje osnovu prezentace mnohem rychleji. A co víc? Poskytne vám také rady ohledně tvorby obsahu a tipy na design.
Tady je: „Vytvořte osnovu prezentace shrnující cíle udržitelného rozvoje se zaměřením na odpovědnou výrobu a spotřebu. Tato prezentace je určena pro obchodní publikum a musí zdůraznit praktické aplikace.“
Můžete jít ještě o krok dál: poskytněte podrobný soubor pokynů, jako jsou informace o cílové skupině, klíčové sdělení, data a statistiky, designové motivy a podobně. ChatGPT poté vytvoří komplexní osnovu doplněnou o vizuálně přitažlivé snímky a jejich obsah.
8. Pište kreativní obsah
Díky nástupu nástrojů pro psaní s umělou inteligencí se tvorba obsahu stala jednodušší a rychlejší.
S ChatGPT můžete vytvářet poutavý obsah, od osnov blogů a návrhů tiskových zpráv až po prezentace, příspěvky na sociálních sítích a dokonce i kompletní články o myšlenkovém vedení. Chatbot je také skvělým sparing partnerem pro vymýšlení nových témat a úhlů pohledu, které by vám jinak mohly uniknout. 💡
Zkuste tento příkaz: „Napište blogový příspěvek o pěti nejlepších tipech na zvýšení produktivity pro zaneprázdněné profesionály, včetně praktických kroků a příkladů z reálného života.“ S trochou pokusů a omylů můžete tento příkaz neustále vylepšovat a vytvářet poutavé články v různých stylech psaní.
9. Brainstormujte a vylepšujte nápady
Můžete ChatGPT vyzvat, aby vygeneroval několik kreativních konceptů, z nichž každý má své silné a slabé stránky. Tyto nápady pak můžete vylepšovat a opakovaně upravovat, dokud nenajdete ten, který dokonale odpovídá vaší vizi a cílům.
Můžete například nástroji zadat: „Vymysli 10 kreativních nápadů na uvedení nové řady udržitelných módních doplňků na trh, zaměřených na ekologicky uvědomělé spotřebitele z generace mileniálů.“
Jakmile budete mít seznam, můžete použít druhý příkaz: „Seřaďte nápady od nejslibnějších a nejrealizovatelnějších po ty nejméně slibné, s ohledem na to, že jsme tým [x] lidí a máme rozpočet na spuštění [y] dolarů.“
Poté si vyberte ty, které nejlépe odpovídají vašim kritériím.
10. Upravte tón a složitost
Pokud jde o komunikaci, způsob, jakým něco říkáte, je stejně důležitý (ne-li důležitější) jako to, co říkáte.
Tón hlasu může vztahy utvářet i ničit – a to jak osobní, tak profesionální.
Naštěstí s ChatGPT můžete vytvořit poutavou komunikaci v odpovídajícím tónu prakticky na jakékoli téma.
Zde je nejlepší tip na zadání pro ChatGPT, jak toho dosáhnout. Poté, co vygenerujete zprávu, e-mail nebo dokonce celý článek, upravte jeho tón a složitost tak, aby vyhovoval publiku/příjemci. Například: „Udělejte tón zprávy formálnější, zdvořilejší a vděčnější.“ Nebo: „Použijte jiný tón, aby byl tento blogový příspěvek konverzačnější, přátelštější a poutavější. Vyhněte se žargonu a používejte jednoduchý, běžný jazyk.“
ChatGPT je obzvláště užitečný pro vytváření komunikace na pracovišti, jako jsou e-maily, poznámky, pokyny a zprávy, ve správném stylu a tónu.
11. Vytvářejte poutavé scénáře
Ať už vytváříte televizní reklamu, příspěvek na Instagram, scénář podcastu nebo video pro svůj web, ChatGPT vám může posloužit jako kreativní partner, který vygeneruje poutavý příběh a scénář, aby vaše publikum zaujal hned od začátku!
Zkuste například zadat: „Napište scénář k 15sekundovému propagačnímu videu pro novou řadu dezinfekčních prostředků s důrazem na jejich složení a cenovou dostupnost.“
Možná budete muset zadat podrobnosti, jako jsou specifikace produktu a formát reklamy, aby nástroj mohl vytvořit přizpůsobený skript.
12. Vytvářejte obrázky a grafiku
Zatímco bezplatná verze ChatGPT neposkytuje nástroje pro tvorbu obrázků, integrace prémiové verze (ChatGPT-4) s DALL-E 3 vám umožní vytvářet živé obrázky a umělecká díla.
Zadáním popisu nebo detailů vašeho nápadu do AI modelu můžete převést obrazy ze své hlavy na obrazovku. Zadejte například „Nakresli úchvatnou krajinu s plovoucími ostrovy a pestrou flórou“ a uvidíte, jak ChatGPT promění slova v podmanivé vizuály.
Tento obrázek můžete dále upravit pomocí textových pokynů, například: „Přidejte do těla obrázku reliéfní nadpis ‚Navštivte Bahamy‘.“
13. Proveďte výzkum klíčových slov
Zvyšte dosah svého obsahu díky schopnosti AI podpořit vaše SEO aktivity.
Zadejte do ChatGPT vaše cílová klíčová slova nebo témata a on vám poskytne komplexní seznam souvisejících klíčových slov, včetně long-tailových a vysoce frekventovaných variant.
Můžete také požádat ChatGPT, aby identifikoval trendová klíčová slova a prozkoumal záměr vyhledávání, abyste zajistili, že váš obsah odpovídá tomu, co čtenáři hledají.
14. Najděte správný vzorec pro tabulkový procesor
Tento tip pro ChatGPT vám ušetří drahocenné minuty a spoustu starostí při práci s daty v tabulkách. Ať už používáte MS Excel nebo Google Sheets, můžete pomocí ChatGPT objevovat vzorce a naučit se je používat.
Stačí vysvětlit svůj analytický úkol nebo konkrétní výpočetní požadavek a nástroj určí správný vzorec a poskytne podrobný návod.
Toto je příklad takovéto výzvy: „V mé tabulce potřebuji vypočítat průměrné prodejní údaje pro každou kategorii produktů. Existují tři kategorie produktů a asi 1000 řádků s prodejními údaji. Pomozte mi určit správný vzorec a proveďte mě jeho implementací.“
15. Využijte skvělý alternativní vyhledávač
Hledáte odpověď na složitou otázku? Jste unaveni z procházení dlouhých blogových příspěvků, u kterých trvá věčnost, než se dostanete k odpovědi?
ChatGPT dokáže rozpoznat váš záměr a syntetizovat informace z více zdrojů, aby vám okamžitě poskytl odpovědi na míru. Nejenže vám ušetří čas, ale také personalizuje výsledky a sdílí pouze relevantní informace, na rozdíl od běžných vyhledávačů, jako jsou Bing nebo Google.
16. Provádějte analýzu obchodních trendů
Využijte AI k analýze dat a získejte přehled o obchodních trendech.
Stačí poskytnout ChatGPT relevantní údaje o organizaci nebo odvětví, jako jsou zprávy o trhu, finanční výkazy a zpětná vazba od zákazníků. Chatbot identifikuje vzorce, trendy a nové příležitosti.
Se správným zadáním může ChatGPT také poskytovat doporučení na míru a najít řešení konkrétních problémů. 🙌🏼
17. Proveďte analýzu sentimentu
Chcete na první pohled pochopit zpětnou vazbu od zákazníků? Díky analýze sentimentu založené na umělé inteligenci je to možné.
Stačí pouze zadat vstupní data v podobě recenzí zákazníků, komentářů na sociálních sítích nebo jiných forem zpětné vazby od zákazníků.
Nástroj identifikuje a zdokumentuje celkovou náladu zákazníků (pozitivní, neutrální nebo negativní), roztřídí zpětnou vazbu do témat a extrahuje klíčové body. Tento tip pro ChatGPT je obzvláště užitečný pro firmy, které musí zpracovávat malé množství zákaznických dat.
18. Prohlédněte si a vyhledejte informace
Proměňte pasivní data ve svých souborech na vysoce interaktivní zdroje pomocí pluginů ChatGPT!
Například pomocí AskYourPDF s ChatGPT můžete analyzovat obsah libovolného souboru, získat odpovědi na své otázky a extrahovat shrnutí.
I bez pluginů můžete GPT vyzvat, aby z textového zdroje extrahoval konkrétní informace.
Využijte tento trik s GPT: Napište příkaz „Extrahuj a vypsat klíčové faktické informace z tohoto článku“ a poté vložte obsah článku do textového pole.
19. Shrňte videa z přepisu
Kromě souborů umožňuje ChatGPT uživatelům také extrahovat klíčové citlivé informace z dlouhých videí tím, že shrne jejich přepisy.
To je obzvláště užitečné, pokud chcete získat poznatky z přepisů schůzek, přednášek a obchodních prezentací. Podobně jako u textových souborů zadejte příkaz, ve kterém požádáte GPT o extrakci klíčových informací z přepisu videa.
20. Napište kód
AI je revoluční změnou v psaní kódu. Ať už jste v programování začátečník nebo expert, stačí popsat, co má váš kód dělat, jaký jazyk chcete použít a jaké konkrétní vlastnosti a funkce potřebujete – ChatGPT začne vytvářet kód, který pak můžete implementovat.
Musíte se jen ujistit, že pokyn je konkrétní a logický. 🖥️
Zde je dobrý příklad: „Vytvořte funkci v Pythonu, která přijme řetězec jako vstup a vrátí počet každého jedinečného slova v řetězci. Neberte v úvahu rozlišování velkých a malých písmen a považujte slova za entity oddělené mezerami.“
21. Ladění kódu
Při vytváření složitého kódu se často můžete setkat s několika těžko odhalitelnými chybami. ChatGPT řešení těchto chyb výrazně usnadňuje díky konverzačnímu rozhraní, které slouží k identifikaci a opravě chyb v kódu.
Stačí zadat do ChatGPT úryvek kódu nebo popis chyby a nástroj kód analyzuje, určí příčinu problému, poskytne zpětnou vazbu a navrhne možná řešení. 📈
22. Automatizujte komentování kódu
Zlepšete čitelnost a udržovatelnost kódu pomocí ChatGPT k generování komentářů ke kódu.
Zadejte úryvek kódu nebo podrobný popis účelu a funkčnosti kódu a nástroj připraví informativní komentáře, které vysvětlí logiku, strukturu a záměr kódu.
23. Efektivně nastavte IT infrastrukturu
V malých firmách mají odborníci často za úkol sami nastavit IT infrastrukturu. Nyní můžete požádat ChatGPT, aby tento proces zefektivnil a zajistil hladký a efektivní přechod.
Díky komplexnímu poradenství a pomoci při řešení problémů dokáže ChatGPT zjednodušit složité úkoly, jako je plánování, návrh, nasazení, konfigurace a odstraňování problémů s hardwarem, softwarem a síťovými komponenty.
24. Zábava během přestávky na kávu
Není to jen samá práce a žádná zábava! ChatGPT můžete využít i pro zábavu. A co je lepší příležitost než přestávka na kávu?
Se správným zadáním vám tento nástroj nabídne personalizované kvízy, hádanky a další interaktivní výzvy. Můžete dokonce hrát hry jako šachy nebo piškvorky. Konečně nějaké dobré alternativy k tomu, abychom si proklikávali život!
Pokud jste vášniví čtenáři, využijte triky s ChatGPT k vytvoření vlastních povídek pro rychlé čtení. A to nejlepší? Můžete si vybrat žánr (i osud postav)! 💫
25. Motivujte se
Každý z nás někdy zažívá pondělní blues. A pro ty, kteří pracují v přímém kontaktu se zákazníky, je přirozené cítit náznak úzkosti před telefonátem nebo schůzkou v reálném životě!
Využijte AI ChatGPT jako svého motivačního guru a porazte překážky produktivity.
Existuje jednoduchý tip pro ChatGPT: „Nemám motivaci začít den. Prosím, sdílejte nějaké motivační citáty a příběhy, které mi pomohou se rozhýbat.“
Stačí použít variaci tohoto zadání a vyjádřit své cíle, výzvy a ambice. Chatbot vám vygeneruje osobní povzbuzení, návrhy šité na míru, tipy, triky a inspirativní příběhy, které vás udrží motivované.
Jak vidíte, možnosti ChatGPT jsou neomezené. K tomu, abyste mohli začít, potřebujete jen pár osvědčených triků pro zadávání příkazů.
Omezení používání ChatGPT
Ačkoli ChatGPT nabízí mnoho skvělých výhod, je třeba si uvědomit i jeho omezení a potenciální nevýhody.
- Omezená kontrola nad generovaným obsahem: Schopnost ChatGPT generovat text podobný lidskému vychází z jeho trénování na obrovském datovém souboru textů a kódu. Tento datový soubor může obsahovat zaujatost, nepřesnosti nebo dokonce urážlivý obsah. V důsledku toho může generovaný text odrážet tuto zaujatost nebo obsahovat nepřesné či urážlivé informace
- Etické obavy: Schopnost vytvářet realistický a přesvědčivý text vyvolává obavy z možného šíření dezinformací. Zlovolní aktéři by například mohli ChatGPT využít k psaní falešných novinových článků a příspěvků na sociálních sítích nebo k navrhování celých webových stránek. To ztěžuje rozlišení skutečného a falešného obsahu
- Nedostatek emoční inteligence: ChatGPT nedokáže porozumět lidským emocím ani na ně reagovat. To může vést k nedorozuměním a frustraci, protože uživatelé mohou očekávat, že ChatGPT bude vcítit se do jejich pocitů nebo poskytne emoční podporu
- Obavy ohledně soukromí a bezpečnosti: ChatGPT shromažďuje informace od svých uživatelů, včetně jejich interakcí s modelem a zadaných dotazů. Mnozí vyjádřili obavy, že tato data by mohla být použita k identifikaci uživatelů, sledování jejich chování nebo k zasílání personalizované reklamy.
Je důležité si být vědom těchto otázek ochrany soukromí a používat ChatGPT zodpovědně.
A konečně, ačkoli ChatGPT dokáže generovat kreativní nápady, nemůže nahradit lidskou kreativitu a originalitu.
📮 ClickUp Insight: 88 % respondentů našeho průzkumu používá AI pro své osobní úkoly, ale více než 50 % se bojí ji používat v práci. Jaké jsou tři hlavní překážky? Nedostatek hladké integrace, mezery ve znalostech nebo obavy o bezpečnost.
Ale co když je AI zabudována přímo do vašeho pracovního prostředí a je již zabezpečená? ClickUp Brain, vestavěný AI asistent ClickUp, to promění ve skutečnost. Rozumí pokynům v běžném jazyce, řeší všechny tři obavy spojené s přijetím AI a zároveň propojuje váš chat, úkoly, dokumenty a znalosti napříč pracovním prostředím. Najděte odpovědi a poznatky jediným kliknutím!
Jistě, ChatGPT umí hodně, ale pokud chcete víc, je k dispozici široká škála alternativních služeb ChatGPT.
ClickUp AI vám pomůže řídit tým, zlepšit komunikaci, automatizovat úkoly, udržet projekty na správné cestě a být užitečný mnoha různými způsoby.
ClickUp je komplexní platforma pro zvýšení produktivity, která využívá umělou inteligenci k posílení vaší efektivity. Představte si ClickUp jako svého osobního asistenta pro produktivitu, který automatizuje opakující se úkoly, jako je plánování schůzek, zasílání připomínek a generování reportů.
Díky ClickUp AI mohou profesionálové v různých rolích rychle zvládnout svou práci. Například marketéři mohou zadat několik rychlých pokynů a vygenerovat texty na web, které přinášejí konverze. Stejně tak může provozní manažer sestavit standardní operační postup (SOP) bez námahy.
Spojte ClickUp AI se stovkami šablon, které máte k dispozici, a využijte platformu na maximum. Najdete tu šablonu prakticky pro každý případ použití v marketingu, provozu, produktovém managementu a dalších oblastech.
Navíc vaše osobní údaje nikdy neopustí platformu – vaše data jsou chráněna a vaše soukromí zachováno. 🙌🏼
Pokud vám ChatGPT pomáhá experimentovat s příkazy, ClickUp Brain Max vám ušetří práci s klávesnicí.
Brain Max je AI pomocník pro převod řeči na text , který je přímo integrován do ClickUp. Místo psaní každého příkazu můžete diktovat pokyny, negativní pokyny nebo dokonce poznámky z jednání bez použití rukou. Brain Max okamžitě převede váš hlas na strukturovaný text, který se vloží do úkolů, dokumentů nebo komentářů.
To znamená, že můžete vymýšlet témata pro blog, vylepšovat zadání nebo zaznamenávat aktualizace projektů rychlostí řeči – a to vše bez přerušení pracovního toku.
