9 nejlepších alternativ MediaWiki, díky kterým je organizace wiki snazší než kdy dříve!

Pravděpodobně jste navštívili Wikipedii vícekrát, než dokážete spočítat. Ale co dělá tuto platformu tak skvělou, že ji denně používá přes 60 milionů lidí?
MediaWiki zde možná sehrála velkou roli. Mnozí to možná nevědí, ale MediaWiki pohání mnoho webových stránek pod Wikimedia Foundation, včetně dalších wiki projektů, jako jsou Wiktionary a Wikiquote.
Klikli jste někdy na stránku fanoušků svého oblíbeného seriálu? Tyto wiki stránky byly pravděpodobně vytvořeny pomocí MediaWiki! 🤔
Ačkoli je MediaWiki skvělý nástroj, může být z dlouhodobého hlediska příliš složitý na nastavení a správu, proto je rozumné mít k dispozici záložní nástroj pro komplexní společné vytváření znalostní báze.
S tímto vědomím jsme sestavili výběr devíti nejlepších alternativ MediaWiki , které vám pomohou učinit správné rozhodnutí!
Co je MediaWiki?
MediaWiki je bezplatný software s otevřeným zdrojovým kódem, který umožňuje komukoli vytvářet, organizovat a prezentovat informace v jednoduchém a přehledném formátu. Používá jej tisíce firem po celém světě a k zobrazení databází využívá skriptovací jazyk PHP.
Pro týmy, které nejsou příliš technicky zdatné, nabízí MediaWiki formát wikitext, který vám pomůže vytvořit wiki bez nutnosti zabývat se složitými kódy HTML nebo CSS. Platforma Sandbox skvěle funguje jako testovací pole pro nováčky. V rámci ní mohou uživatelé vytvářet a upravovat fiktivní stránky a experimentovat s různými funkcemi.
MediaWiki přineslo revoluci v oblasti spolupráce a sdílení znalostí, zejména v oblasti online encyklopedií. Vzhledem k jeho open-source povaze však obecně neposkytuje společnostem bohaté možnosti úprav. 🖥️
Co byste měli hledat v alternativě k MediaWiki?
Než se pustíte do hledání alternativy k MediaWiki, mějte na paměti následující charakteristiky:
- Škálovatelnost: Hledejte wiki engine, který poskytuje dostatečné množství úložného prostoru pro neustále se rozšiřující databáze.
- Bezpečná spolupráce: Získejte řešení pro sdílení znalostí, které umožní celému vašemu týmu komunikovat a pracovat společně na stejné wiki. Ještě lepší je, pokud vám umožňuje kontrolovat úrovně přístupu k vaší databázi na základě hierarchie nebo úrovně uživatelů.
- Uživatelsky přívětivé: Nejlepší je pořídit si systém pro správu dokumentů, který používá jednoduchý značkovací jazyk a má funkce bez nutnosti programování, jako je drag-and-drop.
- Vícejazyčná podpora: Ideálně byste měli pořídit vícejazyčný wiki engine, který podporuje více jazyků, abyste rozšířili okruh svých uživatelů.
- Textové vyhledávání: Hledání konkrétního slova v moři odstavců může být mučivé. Robustní možnost textového vyhledávání zrychlí procházení a úpravy wiki.
- Označování souborů: Díky označování souborů můžete snadno přiřadit štítky k libovolnému dokumentu, abyste je mohli snadno vyhledat nebo přiřadit spolupracovníkům k další práci.
- Správa verzí: Možná dáte přednost platformě, která vám umožní sledovat změny a prohlížet a obnovovat předchozí verze dokumentu.
9 škálovatelných alternativ MediaWiki pro univerzální projekty!
Sestavili jsme seznam devíti nejlepších alternativ k MediaWiki, které dnes můžete najít. Naše recenze vám pomohou prozkoumat konfigurace jednotlivých řešení – ale nezapomeňte, že konečná volba závisí na typu wiki, kterou vytváříte. Pojďme se do toho pustit! 🎉
1. ClickUp
ClickUp je komplexní řešení pro dokumentaci, které obsahuje špičkové funkce pro vytváření wiki a projektové dokumentace, stejně jako pro organizaci dat a spolupráci v reálném čase.
Využijte ClickUp Docs k vytváření a správě rozsáhlých znalostních bází a zároveň k řešení úkolů nebo projektů souvisejících s dokumenty. Tento bezplatný nástroj vám umožní:
- Vytvářejte vnořené stránky v dokumentech jednoduchým přetažením myší.
- Propojte dokumenty
- Archivujte položky místo jejich mazání
- Využijte formátování bohatého textu k vytvoření krásných wiki stránek.
Bonusový tip: Nemusíte začínat od nuly – použijte šablonu ClickUp Wiki, abyste centralizovali všechny své wiki úkoly a vytvořili přístupnou znalostní bázi s firemním brandingem pro jakékoli použití!
S ClickUpem můžete nastavit hierarchickou strukturu pracovního prostoru a upravit oprávnění uživatelů k prohlížení/úpravám. Pomocí funkcí Everything View a Spaces získáte komplexní přehled o svých wiki stránkách a uvidíte, kdo za co odpovídá. Díky univerzálnímu vyhledávání a praktickým funkcím pro označování souborů v ClickUp můžete položky najít během chvilky! 😍
ClickUp Docs je vestavěný wiki nástroj určený pro spolupráci. Díky funkci Instant and Live Collaboration může více uživatelů upravovat wiki v reálném čase. Mohou sledovat jmenovky a více kurzorů, aby viděli, na čem se právě pracuje!
Chcete s týmem vymýšlet wiki projekty? ClickUp Whiteboards je místo, kde se váš tým může sejít, aby společně vymýšlel a vytvářel úžasné znalostní položky. Máte také možnost označit členy týmu v konkrétních komentářích nebo je požádat, aby zkontrolovali pracovní postupy!
Ušetřete čas a využijte sílu ClickUp AI, díky které vám nikdy nedojdou nápady na doplnění wiki! Stačí zadat pokyny tomuto AI pomocníkovi a během několika sekund získáte rozsáhlé dokumenty, jako jsou projektové zadání a testovací plány! Slouží také jako plnohodnotný překladatel s možností navigace ve více než 10 jazycích.
Nejlepší funkce ClickUp
- ClickUp Docs pro vytváření a spolupráci na úžasných wiki stránkách
- Snadné vyhledávání a označování pro vyšší efektivitu procesů
- Organizujte dokumenty jako stránky/podstránky pomocí rozhraní drag-and-drop.
- Převádějte a exportujte práci jako PDF, HTML nebo dokonce markdown.
- Dokumenty uložené v bezpečné cloudové databázi
- Integrace s více než 1 000 platformami
- Mobilní aplikace umožňuje týmům spravovat wiki z jakéhokoli místa.
- Snadná správa verzí
- Umožňuje týmům sdílet zpětnou vazbu a komunikovat prostřednictvím komentářů, chatů a zmínek.
- Hierarchické ovládací prvky a oprávnění
- Podpora AI pro psaní, shrnování a překládání projektů a obsahu
- Škálovatelné úložiště
- Možnost formátování bloků kódu pro lepší čitelnost
Omezení ClickUp
- Zvyknout si na komplexní funkce ClickUp může chvíli trvat.
- Uživatelé zatím nemají k dispozici plně funkční mobilní aplikace.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: K dispozici ve všech placených tarifech za 5 $/člen pracovního prostoru/měsíc
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 100 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 900 recenzí)
2. DokuWiki
Podobně jako MediaWiki běží i DokuWiki na programovacím jazyku PHP. Nevyžaduje databázi, protože ukládá vaši práci jako prosté textové soubory. Díky čisté a čitelné syntaxi je pro nováčky snadné organizovat své wiki.
DokuWiki má vestavěné ovládací prvky pro přístup a autentifikační konektory. Navíc můžete platformu použít jako interní systém pro správu obsahu (CMS) nebo dokonce jako pracovní prostor pro vývoj projektů pro vaši společnost.
Uživatelé mají možnost stáhnout a přizpůsobit si libovolnou šablonu a vytvořit wiki pro konkrétní použití. Mezi nimi jsou šablony pro znalostní bázi, WordPress a webové stránky.
Nejlepší funkce DokuWiki
- Jednoduchá instalace a nastavení
- Nízké systémové požadavky
- Podporuje více jazyků
- Poskytuje šablony pro konkrétní případy použití
- Integrovaný ověřovací konektor
Omezení DokuWiki
- Pro ty, kteří hledají další funkce, může působit jako prostý nástroj.
- Počáteční proces vykreslování může být o něco pomalejší.
Ceny DokuWiki
- Zdarma
Hodnocení a recenze DokuWiki
- G2: 3,9/5 (10+ recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (méně než 10 recenzí)
3. TiddlyWiki
Jako online nelineární poznámkový blok vám TiddlyWiki umožňuje ukládat poznámky, připomínky, příběhy nebo jakékoli jiné dokumenty, včetně wiki. Ve skutečnosti vám také umožňuje vybrat si, kam chcete ukládat svá data, a zajistit tak, že vaše wiki budou vždy přístupná.
Povolte automatické ukládání, abyste zabránili náhodnému smazání vašich wiki stránek a dokumentů. Spouští se tlačítky Ok a Delete během úprav, zatímco funkce drag-and-drop umožňuje přenositelnost dokumentů. 🆗
Pokud máte chuť na něco netradičního a chcete své wiki trochu oživit, můžete si prohlédnout galerii vlastních vektorových ikon TiddlyWiki. Díky různým ikonám, jako jsou zaškrtnutí, šipky a dokonce i původní logo Twitteru (nyní X), můžete své texty udělat poutavějšími. Platforma vám navíc umožňuje omezit přizpůsobení pomocí režimu Safe Mode.
Nejlepší funkce TiddlyWiki
- Funkce automatického ukládání spouštěná určitými tlačítky
- Jednoduchý editor s funkcí drag-and-drop
- Rozsáhlá galerie vektorových ikon
- Bezpečný režim omezuje možnosti přizpůsobení
Omezení TiddlyWiki
- Nemusí být vhodný pro firmy, které vyžadují profesionální wiki.
- Podpora komunity je omezená
Ceny TiddlyWiki
- Zdarma
Hodnocení a recenze TiddlyWiki
- Zatím nejsou k dispozici žádné recenze.
4. Nuclino
Jako alternativa k MediaWiki je Nuclino mimořádně lehké a zaměřuje se hlavně na poskytování základních funkcí a rychlost. Díky snadnému editoru typu drag-and-drop mohou týmy plynule editovat v jediném pracovním prostoru.
I přes minimalistické rozhraní můžete na této platformě vytvářet komplexní wiki stránky. Přidávejte poznámky, přidělovávejte úkoly, vkládejte soubory a mnoho dalšího!
Díky několika zobrazením můžete vyhledat vše, co potřebujete, ať už se jedná o dokument nebo konkrétní úkol. Stejná funkce vám umožňuje filtrovat data a získat přesnější informace pro všechny členy týmu.
Nuclino vám umožňuje zanechávat komentáře a poskytovat zpětnou vazbu na wiki, což umožňuje včasnou produkci. Můžete také využít Nuclino Sidekick, asistenta AI, který umí psát blogové příspěvky a zjednodušovat technický obsah.
Nejlepší funkce Nuclino
- Spolupráce v reálném čase
- Editor typu drag-and-drop
- Možnost přidávat komentáře a zpětnou vazbu
- Více zobrazení pro rychlé vyhledávání
- AI asistent pro psaní
Omezení Nuclino
- Kontrola verzí potřebuje vylepšit
- Omezené integrace mohou být problémem pro ty, kteří chtějí importovat svou práci.
Ceny Nuclino
- Zdarma
- Standard: 5 $/měsíc
- Premium: 10 $/měsíc
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Nuclino
- G2: 4,5/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 5/5 (70+ recenzí)
5. GitBook
GitBook je moderní dokumentační platforma, na které mohou technické týmy dokumentovat vše od uvedení produktů na trh až po různé interní znalostní báze a API. Má přehledné rozhraní, které vyžaduje minimální nastavení pro spuštění.
GitBook se používá hlavně jako platforma pro ukládání komplexních projektových dat a podporuje import z jiných platforem, jako je Google Docs. To vám pomůže pokračovat tam, kde jste přestali, pokud jste psali obsah wiki v Google Docs. 📝
GitBook je vynikající pro týmy, které potřebují jednoduchý nástroj pro spolupráci při vytváření, organizování a publikování dokumentace, jako jsou procesy vývoje produktů nebo výzkumné plány.
Díky několika integracím můžete dostávat upozornění z jiných aplikací v rámci GitBook a navrhovat změny v rámci možnosti Diskuse .
Nejlepší funkce GitBook
- Podpora importu z jiných nástrojů
- Feed aktivit týmu
- Minimální nastavení
- Integrace s platformami jako Slack, Jira a dalšími
Omezení GitBooku
- Uživatelé se mohou potýkat s chybami editoru, které způsobují problémy s formátováním.
- Při prvním spuštění nemusí být příliš intuitivní.
Ceny GitBook
- Zdarma
- Plus: 6,70 $/měsíc
- Pro: 12,50 $/měsíc
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze GitBook
- G2: 4,7 (více než 130 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 15 recenzí)
6. WackoWiki
WackoWiki je funkční wiki engine, který poskytuje intuitivní editor WYSIWYG (What You See Is What You Get), který vám pomůže provést změny v dokumentu během několika minut. Platforma podporuje více jazyků a je kompatibilní s MariaDB/MySQL.
Členové vašeho týmu mohou zanechávat komentáře s návrhy na vylepšení všech vašich wiki. Komentáře spouštějí e-mailová oznámení, díky čemuž mohou tvůrci snadno zůstat v obraze.
Kromě toho nabízí WackoWiki několik designových motivů, které můžete použít pro své projekty a miniatury. Pro nadšence do technologií má platforma několik úrovní cache, které zkracují dobu odezvy na vaše kliknutí – tato funkce optimalizuje váš pracovní postup díky rychlé rychlosti zpracování! 😏
Nejlepší funkce WackoWiki
- WYSIWYG editor
- Plná kontrola nad revizemi
- Několik úrovní cache zajišťuje efektivní zpracování
- Spolupráce prostřednictvím komentářů
- Bohaté možnosti vytváření miniatur
Omezení WackoWiki
- Pro týmy, které hledají možnost podrobné úpravy wiki, to možná není nejlepší volba.
- Nemá žádné integrace
Ceny WackoWiki
- Zdarma
Hodnocení a recenze WackoWiki
- Zatím nejsou k dispozici žádné recenze.
7. Walling
Jak název napovídá, tato platforma vám umožňuje vytvářet stěny ve formě vizuálních prostorů podobných tabuli, na kterých můžete spolupracovat se svým týmem. Walling se popisuje frází „Krása se snoubí s funkčností“. Roztomilé, že? 😊
Ať už se jedná o tabulky, úkoly, dokumenty nebo obsah wiki, můžete psát a navrhovat téměř cokoli, co vás napadne. S důrazem na produktivitu dostávají uživatelé na své telefony push notifikace o termínech úkolů.
Díky rozsáhlým možnostem přizpůsobení můžete změnit barvu všeho, od pozadí po jednotlivé sekce a text. Uživatelé mají k dispozici také asistenta Walling AI, který jim pomáhá delegovat úkoly a efektivněji nastavovat vizuální tabuli.
Nejlepší funkce Walling
- AI asistent pro plnění úkolů
- Uživatelsky přívětivé vizuální prostory
- Umožňuje přidávat tabulky a kalendáře na nástěnky
- Vlastní oznámení o termínech
- Walling AI pro plánování projektů
Omezení zdí
- Získání tohoto nástroje může chvíli trvat.
- Funkce jako vyhledávání nemusí být v bezplatném tarifu k dispozici.
Ceny za zdi
- Zdarma
- Premium: 6 $/měsíc
- Tým: 6 $/měsíc na uživatele
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Walling
- Product Hunt: 4,9/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (25+ recenzí)
8. XWiki
XWiki je open-source wiki softwarové řešení napsané v Javě. Poskytuje uživatelům jednoduchý WYSIWYG editor. Můžete importovat soubory jako CSV a Excel a také je exportovat do různých formátů, včetně PDF, RTF a XML.
Jednou z hlavních funkcí XWiki je možnost ukládání strukturovaných dat do relačních databází a zároveň poskytování RESTful API pro integraci s vašimi dalšími aplikacemi.
Pokud jde o spolupráci, XWiki umožňuje týmům přidávat a odebírat členy z wiki, upravovat oprávnění a přijímat oznámení prostřednictvím RSS kanálů, aby věděli, kdy byla provedena změna. Pomocí správy verzí můžete sledovat úpravy provedené ve wiki nebo dokonce obnovit předchozí verzi.
Nejlepší funkce XWiki
- Podporuje společnou úpravu
- Strukturované informace uložené v relačních databázích
- Poskytuje RESTful API pro integraci
- WYSIWYG editor
- Importuje a exportuje různé typy souborů
- Podporuje správu verzí
Omezení XWiki
- Základní funkce XWiki nemusí vyhovovat všem týmům.
- Mohou nastat situace, kdy platforma během dne vykazuje poruchy.
Ceny XWiki
- Zdarma
- Standard Bronze: 1,92 €/měsíc na uživatele
- Pro Silver: 3,83 €/měsíc na uživatele
- Pro Gold: 19,17 € za měsíc na uživatele
- Pro Platinum: 38,33 € měsíčně za uživatele
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze XWiki
- G2: 4,4/5 (10+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 20 recenzí)
9. Wiki. js
Wiki.js, dostupný na trzích AWS a DigitalOcean, je wiki engine, který běží na node.js a je napsán v Javascriptu. Tento bezplatný software nabízí řadu výkonných konfigurací, jako je například možnost povolit Pandocu převádět mezi formáty značek.
Můžete zde použít více editorů, včetně WYSIWYG, WikiText nebo dokonce starého dobrého HTML. Wiki. js vám také umožňuje přizpůsobit celkový vzhled vaší wiki – nastavit ji do světlého nebo tmavého režimu nebo navrhnout a vložit vizuální prvky, jako jsou vývojové diagramy a UML diagramy.
Máte možnost ukládat data buď na cloudu, GitHubu, nebo na svém lokálním úložném zařízení. Přidejte členy týmu několika kliknutími, upravte jejich oprávnění a posilte bezpečnost pomocí 2FA. 🔏
Nejlepší funkce Wiki.js
- Více možností editoru
- K dispozici jsou bohaté možnosti přizpůsobení
- Podpora více jazyků
- Umožňuje vytváření diagramů
- Dvoufaktorová autentizace pro zvýšenou bezpečnost
Omezení Wiki.js
- Uživatelský zážitek by mohl být lepší
- Zvyknout si na rozhraní může chvíli trvat.
Ceny Wiki.js
- Zdarma
Hodnocení a recenze Wiki. js
- G2: 4,2/5 (10+ recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 20 recenzí)
Nejlepší alternativa k MediaWiki? Organizujte, upravujte a využívejte AI v ClickUp!
Alternativy MediaWiki , které jsme představili, vám pomohou vytvořit wiki s minimálním úsilím.
Pokud ale stále váháte, vyzkoušejte ClickUp! Tento nástroj pro správu projektů vám pomůže spravovat dokumentaci, generovat písemný obsah pomocí umělé inteligence a odlišit vaši wiki od ostatních!
Zaregistrujte se a získejte bezplatný účet a začněte vytvářet špičkové wiki stránky během několika minut! 💃