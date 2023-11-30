10 zajímavých subredditů o AI pro odborníky a nadšence

Pokud jde o získávání informací na internetu, málokterý web má tak velký vliv jako Reddit. Tato platforma přitahuje miliony uživatelů díky více než 100 000 aktivním komunitám a přes 16 miliardám diskusních vláken! Ačkoli se zde najdou i roztomilé fotky koček a skupiny zaměřené na produktivitu, dnes vám představíme několik oblíbených subredditů věnovaných umělé inteligenci (AI), kde se diskutuje o umělých neuronových sítích, hlubokém učení, zpracování přirozeného jazyka a dalších tématech.
Najdete zde stovky subredditů věnovaných AI s různým počtem členů, rozsahem obsahu a úrovní zapojení. Orientace může být matoucí, protože mnoho skupin se více zaměřuje na sdílení obsahu generovaného AI nebo datovou vědu než na diskusi o vývoji AI.
S ohledem na to jsme sestavili seznam 10 nejlepších subredditů souvisejících s AI, které byste měli prozkoumat, abyste získali novinky a mohli diskutovat o aktuálních tématech, dopadech a nápadech s ostatními nadšenci do AI! 🤖
10 nejlepších subredditů věnovaných AI, které stojí za to sledovat kvůli hodnotným a poučným příspěvkům
Prošli jsme desítky subredditů a vybrali jsme 10 nejlepších, které nabízejí cenné informace, přehledy trendů a fantastickou úroveň zapojení do obsahu týkajícího se technologie AI. Od datových vědců po počítačové vědce, od zvědavých myslí po zkušené odborníky – každý si tu najde něco pro sebe!
1. r/OpenAI
Subreddit r/OpenAI je věnován diskusím o OpenAI, soukromé výzkumné laboratoři a společnosti stojící za populárními produkty AI, jako jsou ChatGPT, DALL·E 3 a GPT-4.
Tento subreddit má rozsáhlou komunitu – s více než 730 000 členy patří z hlediska velikosti mezi 1 % nejlepších subredditů.
r/OpenAI pokrývá různá témata související s OpenAI, od nejnovějších událostí po průlomové objevy, aplikace a dopady technologie, kterou tato laboratoř vyvíjí. Mnoho členů sem přichází za pomocí nebo radou od zkušenějších uživatelů.
Jelikož komunitu tvoří odborníci a nadšenci AI, můžete číst a zapojit se do konstruktivních diskusí. To vám pomůže objevit nové perspektivy a vytvořit si vlastní názor na základě velkého množství informací.
Například od té doby, co OpenAI v listopadu 2023 spustilo GPT – přizpůsobené verze ChatGPT pro konkrétní případy použití –, mnoho členů sdílelo své GPT na subredditu a sdílelo své dojmy.
Zde je příspěvek jednoho člena o chatbotu s podporou GPT, který vám umožní vytvořit si vlastní dobrodružství:
Epic Quest je skvělý chatbot, který vám umožní vytvářet vlastní dobrodružné příběhy. Můžete se ponořit do fantasy světa, řešit detektivní případy nebo se pokusit uniknout z únikových místností. Chatbot udržuje děj v pohybu přímými odpověďmi a dokonce sleduje vaše zdraví, jako ve videohrách. Skvělé na tom je, že v důležitých momentech vkládá obrázky pomocí DALL-E. Vy si můžete vybrat, co se stane dál. Navíc se nebojí použít silná slova, aby příběh působil realističtěji.
Podívejte se na ně a dejte mi vědět, co si o nich myslíte!
Odkaz na původní příspěvek
2. r/artificial
Chcete číst nejnovější zprávy z oblasti AI s obecnějším zaměřením? Subreddit r/artificial je přesně to, co potřebujete.
Tato komunita s více než 500 000 členy diskutuje o denních novinkách z oblasti AI, nejnovějších pokrocích, generátorech AI a chatbotech a společnostech působících v této oblasti. Uživatelé mohou také prezentovat svou práci a žádat o pomoc.
Subreddit obsahuje týdenní megathread, kde získáte stručný přehled nejnovějších aktualizací, ale aktivita v těchto vláknech je obvykle nízká. Živější diskuse najdete v jednotlivých příspěvcích o nových modelech, vývoji společností a konceptech, jako je správa AI.
Zde je jeden příspěvek r/artificial, který představuje obsah zaměřený na společnosti:
Google jedná o investici ve výši stovek milionů dolarů do společnosti Character. AI, rychle rostoucí startup zabývající se chatboty s umělou inteligencí, hledá kapitál na trénování modelů a uspokojování poptávky uživatelů.
Akcie společnosti Microsoft v pátek dosáhly nového historického maxima, protože se společnost chystá oznámit své nejnovější pokroky v oblasti umělé inteligence na konferenci příští týden.
Třetina společností již propustila zaměstnance kvůli AI.
AI, která čte mozkové skeny, je slibná pro hledání genů Alzheimerovy choroby.
Odkaz na původní příspěvek
3. r/Automate
Zajímáte se o vše, co souvisí s automatizací? Pokud ano, určitě se vám bude líbit subreddit r/Automate. Tato komunita má více než 125 000 členů a zabývá se automatizací, robotikou, aditivní výrobou, AI a platformami s nízkými nebo žádnými požadavky na programování. Je určena všem, kteří chtějí objevovat nejnovější trendy v automatizaci obchodních procesů nebo provádět výzkum v této oblasti.
Tento subreddit je fantastickým místem, kde můžete sdílet své osobní projekty a pozvat uživatele, aby vyzkoušeli vaši automatizaci. Podpora, kterou od komunity získáte, bývá konstruktivní, trefná a motivující.
Jelikož r/Automate navštěvují odborníci a nadšenci v oblasti automatizace, je to skvělé místo pro hledání spolupracovníků na projektech.
Ahoj!
Právě jsem založil datovou agenturu; pomáháme startupům a firmám s automatizací, integrací, transformací a business intelligence dat. Zajímalo by mě, jestli někdo nemá zájem spolupracovat na nějakém projektu.
S pozdravem, Ibrahim
Odkaz na původní příspěvek
Tento subreddit je také místem, které byste měli navštívit, pokud jste uvízli na nějakém projektu a potřebujete pomoc s řešením problému. Příklad:
Dotaz: Dobrý den, existuje způsob, jak upřednostnit signál pro relé DPDT? Vyrábím otevírač dveří a chci, aby se relé přepnulo zpět do polohy „otevřeno“, pokud právě provádí operaci „zavřeno“.
Odpověď: Zdá se, že potřebujete SR latch. Můžete si pořídit Set dominant nebo Reset dominant. Vaše otevřené podmínky se dostanou na dominantní stranu a přebijí nedominantní stranu.
Odkaz na původní příspěvek
4. r/ArtificialInteligence
AI je široký obor zahrnující různé koncepty a termíny. Subreddit r/ArtificialInteligence je vaším portálem ke všemu, co spadá pod AI. Zde můžete:
- Přečtěte si o strojovém učení a AI
- Objevte cenné zdroje a platformy
- Diskutujte o možných dopadech AI
- Prozkoumejte články a výzkumy o AI
- Ponořte se hlouběji do řízeného a neřízeného strojového učení.
Tento subreddit je určen všem nadšencům AI. Pro nováčky v oboru je tento subreddit vynikajícím výchozím bodem pro seznámení se se základními pojmy. Odborníci ho mají rádi, protože zde mohou diskutovat o nových nápadech a trendech s podobně smýšlejícími lidmi.
Pokud potřebujete doporučení na AI nástroj pro konkrétní účel, můžete se obrátit na členy subredditu. Zde je jeden uživatel, který hledá nástroj pro právní analýzu založený na AI:
Hledal jsem, ale bez úspěchu. Zdá se, že AI by v současné době byla schopná vzít v úvahu soubor okolností a poté poskytnout analýzu toho, jak se na daný případ vztahuje zákon s ohledem na precedenty atd.
ChatGPT jsem samozřejmě vyzkoušel a funguje to. Ale říká, že nemá přístup k různým věcem.
Prosím, existuje něco takového? Děkuji.
Odkaz na původní příspěvek
Komunita je také centrem pro diskusi o počátcích AI a o tom, jak došlo k různým vývojovým změnám. Zde je příspěvek, který podnítil zajímavou diskusi:
Zajímá mě, odkud se vzaly všechny tyto AI aplikace? Objevovaly se jedna za druhou (alespoň tak jsem je objevil já). Chat GPT, beta testování AI od Googlu, AI kvízový generátor od Quizlet, AI od Grammarly atd. Bylo to způsobeno nějakým zásadním objevem v oblasti AI, nebo se tomu jen věnovala větší pozornost? Jaké faktory vedly k vzniku všech těchto AI služeb?
Odkaz na původní příspěvek
5. r/midjourney
Midjourney je populární program založený na AI, který generuje obrázky na základě zadaných textových podnětů. r/midjourney je oficiální subreddit pro sdílení obsahu vytvořeného pomocí Midjourney s více než 960 000 členy!
Tato živá komunita je z velké části uměleckou výstavou. Členové, převážně odborníci nebo amatérští designéři, sdílejí obrázky, které vytvořili pomocí Midjourney, a reagují na příspěvky ostatních. Můžete klást otázky týkající se používání tohoto nástroje AI a získat také praktické rady.
Subreddit má přísná pravidla ohledně toho, co můžete zveřejňovat. Neměly by se zde objevovat nevhodné obsahy, krvavé scény, politické příspěvky nebo diskuse, reklamy ani spam. Vyhněte se sdílení prací jiných lidí bez uvedení zdroje nebo bez jejich svolení.
Stačí se řídit pokyny komunity a vyjadřovat své názory s respektem – a z tohoto pěkného subredditu si odnesete spoustu zajímavých informací. 🖼️
6. r/GPT3
Generative Pre-Trained Transformer 3 (GPT-3) je velký jazykový model (LLM) vyvinutý společností OpenAI – a hlavní téma tohoto subredditu, který má více než 590 000 členů.
Někteří členové používají GPT-3 k brainstormingu pro konkrétní účely, zatímco jiní diskutují o podnětech a nejnovějších pokrocích.
Název subredditu může naznačovat, že se zde diskutuje výhradně o GPT-3, ale tomu tak již není. Najdete zde mnoho zajímavých příspěvků o strojovém učení, generování textu, automatizaci, ChatGPT a LLM. Díky tomu je tento subreddit všestranným zdrojem informací v oblasti AI.
Komunita podporuje konstruktivní diskuze a je vhodná i pro nováčky bez rozsáhlých znalostí v oblasti AI. Členové jsou vždy ochotni poskytnout odpovědi a podělit se o své názory. Zde je příspěvek v tomto duchu:
Ahoj přátelé, omluvte mou neznalost v této oblasti, ale v poslední době používám program „Poe“ a je velmi dobrý.
Moje otázka: Všiml jsem si, že většina chatbotů má informace pouze do roku 2021. Jak se to bude aktualizovat nebo měnit v roce 2024? Nebo se objeví chat „GTP-5“ a ten bude aktualizován například do roku 2023. Existuje program, který poskytuje více dat v „reálném čase“?
Omlouvám se za tak základní otázky, ale při pokusu o získání informací o aktuálním dění se mi získávání dat v „reálném čase“ jeví jako nepravděpodobné.
Odkaz na původní příspěvek
7. r/MachineLearning
Tento subreddit se zabývá strojovým učením (ML), což je odvětví AI, které zkoumá, jak stroje analyzují a interpretují data. Je ideální pro ty, kteří se chtějí dozvědět více o ML, získat poučné odpovědi a diskutovat o projektech, neuronových sítích a novinkách v této oblasti.
Než se připojíte k r/MachineLearning, musíte znát určitá pravidla. Kromě standardních pravidel, jako je psaní jasných a srozumitelných příspěvků a dbání na tón (žádné urážky nebo útoky), má tento subreddit několik dalších pravidel. Například musíte používat samostatná vlákna pro otázky začátečníků a otázky týkající se kariéry.
Každý příspěvek musí být také správně označen jednou z následujících značek:
- D: Diskuse
- N: Novinky
- R: Výzkum
- P: Projekt
Moderátoři budou odstraňovat příspěvky bez tagů.
Zde je příklad příspěvku označeného [D] pro diskusi:
Mám přístup k jedné 80Gb A100 GPU a rád bych od základu vycvičil LLM s architekturou podobnou GPT. Ví někdo, jak vypočítat maximální velikost modelu?
Odkaz na původní příspěvek
Poznámka: Tento subreddit byl v době psaní tohoto článku dočasně uzavřen – pokud se stav nezměnil, můžete jako alternativu prozkoumat r/learnmachinelearning, podobný, i když menší subreddit.
8. r/PromptDesign
Prompty se používají k zadávání pokynů chatbotům a systémům AI, aby poskytovaly požadované výsledky a odpovědi. Subreddit r/Promptdesign se věnuje diskusím o vytváření kontextových promptů pro různé platformy, včetně Bing AI, Dall-E a Stable Diffusion.
Toto je také místo pro sdílení článků a teorií týkajících se návrhu promptů nebo toho, jak jazykové modely obecně interpretují sentiment za slovy.
S více než 8 000 členy je to relativně malý subreddit ve srovnání s ostatními na našem seznamu. Komunita je však velmi aktivní a ochotná pomoci. Feed je plný fascinujících studií a na zveřejněné dotazy vždy dostanete cennou zpětnou vazbu.
Při pokusu o shrnutí textu pomocí jednorázového zadání se setkávám s problémem, kdy se výstup nemění i přes změnu parametru teploty. Navíc se zdá, že výstup kopíruje příklad uvedený v zadání, místo aby generoval jedinečné shrnutí. Příklad v zadání má sloužit jako vodítko nebo inspirace, nikoli jako pevný výstup. Jak mohu tento problém vyřešit?
Odkaz na původní příspěvek
9. r/AIGenArt
Subreddity věnované AI nemusí být vždy jen o novinkách a vývoji! Pokud oceníte umění vytvořené pomocí nástrojů založených na AI, neváhejte se připojit k uvolněnému subredditu r/AIGenArt! 🎨
Tato komunita je galerií uměleckých děl vytvořených pomocí AI. Projděte si ji a objevte nádherné obrázky na nejrůznější témata, od přírody a zvířat až po ikonické superhrdiny.
Kromě prohlížení obrázků můžete požádat o tipy, jak vylepšit svou designérskou práci, ale nemělo by se jednat o reklamu nebo prodej. Na subredditu někdy najdete návody k používání různých aplikací pro umělou inteligenci.
10. r/aiArt
r/aiArt je další subreddit věnovaný vizuálnímu a digitálnímu umění generovanému umělou inteligencí. Má více než 190 000 členů, takže si každý den můžete užít spoustu nového obsahu a očekávat velkou odezvu na své příspěvky.
Subreddit se řídí jasnými pravidly, jako je zákaz NSFW, deepfakes, prodeje, doxingu a sebepropagace. Pokud chcete něco zveřejnit, použijte flairy (tagy), aby byl feed přehledný a snadno se v něm orientovalo. Přidejte flair, abyste ukázali, jaký nástroj AI jste použili k vytvoření svého uměleckého díla, nebo klasifikujte svůj příspěvek jako diskusi nebo otázku.
