10 fantastických alternativ Snowflake pro efektivní správu dat

Snowflake je oblíbené cloudové úložiště, které vám pomáhá přistupovat k datům, ukládat je, spravovat a sdílet a zároveň zaručuje maximální bezpečnost. Tato platforma je proslulá z dobrého důvodu – nabízí vynikající možnosti automatizace, podporuje strukturovaná, polostrukturovaná i nestrukturovaná data, podporuje spolupráci a integruje se s různými nástroji business intelligence.
Ačkoli název může naznačovat něco jiného, Snowflake je robustní nástroj, který dokáže zpracovat obrovské množství dat a vždy poskytuje bleskurychlý výkon. ❄️
Navzdory svým neuvěřitelným možnostem není Snowflake ideální volbou pro každého. Někteří uživatelé mohou požadovat větší kontrolu nad náklady, jednodušší uživatelské rozhraní nebo možnost offline použití.
Udělali jsme za vás těžkou práci a sestavili seznam 10 nejlepších alternativ Snowflake, které by mohly lépe vyhovovat vašim potřebám. Podrobně se zaměříme na jejich funkce a zdůrazníme některé nevýhody, abychom vám pomohli najít ideální řešení pro vaše podnikání.
Co byste měli hledat v alternativách Snowflake?
Vzhledem k tomu, že existuje nepřeberné množství alternativ k Snowflake, může být obtížné oddělit zrno od plev. Pokud si chcete být jisti, že se rozhodujete správně, hledejte platformu s následujícími vlastnostmi:
- Škálovatelnost: Cloudová datová platforma by měla být schopna zvládnout rostoucí datové potřeby vaší společnosti bez zpoždění nebo problémů s výkonem.
- Zabezpečení: Alternativa Snowflake by měla splňovat nejvyšší úroveň zabezpečení, aby byla vaše data v bezpečí a minimalizovalo se riziko narušení. Vítaným plusem jsou možnosti jako dvoufaktorová autentizace, šifrování a maskování dat.
- Integrace dat: Správná platforma by měla být schopna integrovat se s platformami pro business intelligence a daty, aby vám pomohla vytvořit jedinečný a funkční ekosystém, který bude odpovídat potřebám vaší společnosti.
- Možnosti spolupráce: Pokud váš tým pracuje na dálku, hledejte alternativy pro správu dat v cloudu, které vám umožní spolupracovat a sdílet data s maximální bezpečností.
- Automatizace: Vhodná platforma nabízí možnosti automatizace opakujících se úkolů, čímž minimalizuje riziko chyb a optimalizuje náklady.
- Funkce analýzy: Platforma by měla disponovat robustními nástroji, které vám pomohou analyzovat a vizualizovat data a činit informovaná rozhodnutí, která nastartují úspěch vaší společnosti.
Snadná správa dat: 10 nejlepších alternativ Snowflake v roce 2024 a dále
Po analýze desítek alternativ k Snowflake jsme sestavili seznam 10 nejlepších platforem, které nabízejí nejlepší funkčnost a bezpečnost. Prohlédněte si tyto alternativy datových platforem a najděte tu, která vyhovuje datovým potřebám vaší společnosti. ?
1. AWS Redshift
Pokud chcete bez problémů ukládat a analyzovat obrovské množství dat a získat podrobné informace v mžiku oka, AWS Redshift je tou správnou volbou! Cloudový datový sklad Amazonu je vybaven nejmodernějšími funkcemi, které zvládnou i ty nejsložitější datové sady a poskytnou vám integrované informace. ?
AWS Redshift má funkci federovaných dotazů – můžete se připojit k vašim relačním databázím a dotazovat se na živá data, abyste lépe porozuměli výkonu vašich obchodních operací bez nutnosti přesunu dat.
Dalším důvodem, proč byste mohli tento nástroj zvážit, je strojové učení (ML) Redshift. Umožňuje vám používat příkazy SQL k trénování modelů Amazon SageMaker na základě vašich dat v AWS Redshift a provádět finanční předpovědi, detekovat odchod zákazníků a měřit rizika.
Nejlepší funkce AWS Redshift
- Redshift ML
- Federovaný dotaz
- Nativní integrace a integrace třetích stran
- Jednoduchá analýza dat, ukládání dat a sdílení dat
Omezení AWS Redshift
- Pro některé uživatele může být drahé.
- Omezená podpora datových typů, jako jsou XML a JSON
Ceny AWS Redshift
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze AWS Redshift
- G2: 4,4/5 (více než 350 recenzí)
- TrustRadius: 7,7/10 (více než 200 recenzí)
2. Vertica
Vertica je robustní nástroj, který dokáže analyzovat jakýkoli typ dat a pomůže vám činit informovaná rozhodnutí o zlepšení procesů.
Tato jednotná platforma pro analýzu dat využívá výkonnou technologii k interpretaci dat z různých zdrojů, což vám umožňuje udržet proces centralizovaný.
Jedním z důvodů, proč Vertica nabízí tak vysoký výkon, je sloupcové ukládání. Data jsou uspořádána do sloupců, což zlepšuje výkon dotazů. Vertica čte pouze sloupce nezbytné pro zodpovězení dotazu, a nabízí tak špičkovou rychlost a efektivitu.
Díky integrovaným funkcím umělé inteligence a strojového učení můžete automatizovat a monitorovat provoz architektur a přizpůsobit si své prostředí podle svých potřeb. ?
Nejlepší funkce Vertica
- Nasazení na místě a v cloudu
- Modely umělé inteligence a strojového učení
- Sloupcové úložiště
- Ideální pro velké a složité datové sady
Omezení Vertica
- Strmější křivka učení
- Nedostatečná podpora při přechodu z lokálního řešení na cloudové
Ceny Vertica
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Vertica
- G2: 4,3/5 (více než 150 recenzí)
- TrustRadius: 9,3/10 (více než 20 recenzí)
3. Google BigQuery
Chcete sklad, který dokáže analyzovat všechny druhy dat v reálném čase, aniž byste se museli starat o správu serverů? Vyzkoušejte Google BigQuery, bezserverový datový sklad, který představuje ideální kombinaci snadného použití, fantastického výkonu a robustních možností.
Hlavní předností tohoto datového skladu je BigQuery Studio – jednotné rozhraní, které umožňuje datovým specialistům s různými znalostmi programování zjednodušit pracovní postupy. Tato výkonná funkce vám umožňuje pomocí jednoduchého jazyka SQL přistupovat k Vortex AI (platformě strojového učení společnosti Google), čímž zefektivníte úkoly související s daty a vyhnete se používání specializovaných modelů.
Google BigQuery také nabízí Duet AI, asistenta založeného na umělé inteligenci, který vám pomůže při psaní v jazycích Python a SQL, čímž sníží riziko chyb a výrazně zvýší vaši efektivitu! ?
Nejlepší funkce Google BigQuery
- BigQuery Studio
- Duet AI
- Analýza v reálném čase
- Integrovaná business intelligence pro vytváření a sdílení poznatků
- Analýza a sdílení dat napříč cloudy
Omezení služby Google BigQuery
- Složité dotazy mohou být nákladné
- Správa řízení přístupu může být pro některé uživatele náročná.
Ceny služby Google BigQuery
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Google BigQuery
- G2: 4,5/5 (více než 600 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 20 recenzí)
4. PostgreSQL
Pokud hledáte bezplatnou open-source alternativu k Snowflake, právě jste ji našli! PostgreSQL je robustní objektově-relační databázová platforma s funkcemi, které vám pomohou ukládat a škálovat i ta nejsložitější data.
Není divu, že je tento nástroj v datové komunitě tak populární – funguje na všech operačních systémech, je kompatibilní s ACID a lze jej rozšířit o fantastické doplňky.
S PostgreSQL máte úplnou svobodu při vytváření prostředí, které odpovídá vašim potřebám. Definujte typy dat, vytvářejte vlastní funkce a pište kód v různých jazycích bez nutnosti překompilovat databázi, čímž ušetříte čas. ?
Nejlepší funkce PostgreSQL
- Open-source
- Rozšiřitelné a přizpůsobitelné
- Funguje na všech hlavních operačních systémech.
- Podporující komunita
Omezení PostgreSQL
- Složitý proces nastavení
- Uživatelské rozhraní není bohaté na funkce
Ceny PostgreSQL
- Zdarma
Hodnocení a recenze PostgreSQL
- G2: 4,4/5 (více než 600 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 400 recenzí)
5. Azure Synapse Analytics
Analyzujte data v datových jezerech, skladech, provozních databázích a systémech velkých dat a získejte cenné informace pomocí Azure Synapse Analytics, podnikové analytické služby! ?
Platforma kombinuje technologie SQL a Apache Spark s Azure Data Explorer, aby poskytovala nejlepší výsledky a umožnila vám hloubkově prozkoumat velké množství dat.
S Azure Synapse Analytics si můžete vybrat jazyk, který chcete použít k dotazování relačních i nerelačních dat, což vám poskytuje maximální flexibilitu.
Platforma klade důraz na bezpečnost – pomocí šifrování na úrovni sloupců a dynamického maskování dat zajistíte 100% bezpečnost svých dat.
Nejlepší funkce Azure Synapse Analytics
- Určeno pro podniky
- Dotazy na relační a nerelační data
- Funguje hladce s Azure Machine Learning a Power BI.
- Podrobné bezpečnostní kontroly
Omezení Azure Synapse Analytics
- Složitá struktura nákladů
- Problémy s připojením k datovému fondu SQL
Ceny služby Azure Synapse Analytics
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Azure Synapse Analytics
- G2: 4,4/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 30 recenzí)
6. Panoply
Synchronizujte, ukládejte a přistupujte ke svým datům pomocí Panoply, prvotřídní cloudové platformy.
Panoply je nejznámější pro své schopnosti integrace dat. Platforma nabízí více než 200 datových konektorů bez nutnosti programování, které umožňují propojení s databázemi, API a dalšími zdroji a sběr dat z více zdrojů. Díky tomu můžete zapomenout na problémy s nesourodými daty a vše centralizovat. Konektory vám pomohou zefektivnit e-commerce, marketing, zpracování plateb a CRM pracovní postupy.
Díky nástroji Workbench pro prozkoumávání dat založených na SQL, integrovaným analytickým možnostem a kompatibilitě s nástroji business intelligence typu plug-and-play může být Panoply vaším ideálním řešením pro práci s daty.
Nejlepší funkce Panoply
- Více než 200 datových konektorů bez nutnosti programování
- Automatická detekce typu dat
- Oprávnění uživatelů na úrovni tabulky
- Prozkoumávání dat na základě SQL
Omezení Panoply
- Nedostatečná flexibilita nákladů
- Nedostatek dokumentace k určitým funkcím
Ceny Panoply
- Starter: 199 $/měsíc (dva miliony řádků)
- Lite: 299 $/měsíc (20 milionů řádků)
- Standard: 599 $/měsíc (100 milionů řádků)
- Premium: 999 $/měsíc (300 milionů řádků)
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze Panoply
- G2: 4,3/5 (více než 70 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 20 recenzí)
7. Databricks
Databricks je datové jezero – kombinuje to nejlepší z datových skladů a datových jezer a poskytuje řešení, které vám pomůže snížit náklady a odstranit silosy. ?
Tato platforma je vynikajícím řešením pro ty, kteří chtějí sjednotit svá data napříč všemi cloudy. Je postavena na open-source a otevřených standardech a je podporována Delta Lake, Apache Spark, Redash, Delta Sharing a MLFlow.
Zjednodušte své procesy související s daty a vytvořte centralizované řešení s jedinou sadou nástrojů pro SQL a Python, IDE a notebooky, dávkové zpracování a streamování a oblíbené poskytovatele cloudových služeb.
Databricks je 100% škálovatelný – dokáže stejně dobře zvládnout datové potřeby malých i velkých podniků.
Nejlepší funkce Databricks
- Hybridní datové jezero a datový sklad
- Sjednocuje data
- Škálovatelné
- Různé integrace pro rozšíření funkčnosti
Omezení Databricks
- Náročné pro nové uživatele
- Nedostatek pokročilých funkcí pro řešení problémů
Ceny Databricks
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Databricks
- G2: 4,5/5 (více než 250 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 20 recenzí)
8. CloudZero Snowflake Cost Intelligence
Snowflake je pro vaši firmu ideální, ale jediným důvodem, proč zvažujete alternativu, je nedostatečná přehlednost nákladů? Díky CloudZero Snowflake Cost Intelligence můžete platformu nadále používat a získat podrobný přehled o svých nákladech, abyste předešli překročení nákladů a mohli činit informovaná rozhodnutí.
Toto řešení vám poskytuje přístup k informacím z AWS i Snowflake. Můžete si přiblížit náklady na projekt, tým, funkci nebo prodané zboží a získat tak detailní přehled o svých výdajích.
CloudZero Snowflake Cost Intelligence nabízí detekci nákladových anomálií v reálném čase. Vždy vás upozorní, když překročíte rozpočet, aby se předešlo dodatečným nákladům.
CloudZero Snowflake Cost Intelligence – nejlepší funkce
- Podrobný přehled o nákladech
- Detekce anomálií nákladů v reálném čase
- Poskytuje informace od AWS a Snowflake.
- Funguje na cloudové infrastruktuře
CloudZero Omezení Snowflake Cost Intelligence
- Zvládnutí všech funkcí může nějakou dobu trvat.
- Rozhraní může na některé uživatele působit příliš složitě.
CloudZero Snowflake Cost Intelligence – ceny
- Kontaktujte nás ohledně cen
CloudZero Snowflake Hodnocení a recenze Cost Intelligence
- Žádné recenze
9. Cloudera
Cloudera je hybridní datová platforma, která vám pomůže využít sílu veřejných i soukromých cloudů. Je to vynikající řešení pro ty, kteří chtějí centralizovanou správu a jasný přehled o svých datových procesech.
Tato platforma vám nabízí bezkonkurenční svobodu – vyberte si libovolný cloud, data a analytické nástroje a užijte si rychlejší návratnost investic a optimalizovaný výkon.
Cloudera je tu pro vás v každé fázi životního cyklu dat, od distribuce dat po datovou vědu a strojové učení.
Největším lákadlem této platformy jsou její funkce přenositelné analýzy dat. Jak se mění obchodní podmínky, můžete přesouvat svá data a aplikace mezi cloudy nebo zpět do lokálních zařízení, abyste zajistili konzistentní správu bez složitého refaktoringu.
Nejlepší funkce Cloudera
- Vytvořeno na open-source platformě
- Přenosná analýza dat
- Centralizovaná správa
- Škálovatelné
Omezení Cloudera
- Nedostatek podrobné dokumentace k různým problémům
- Podle některých uživatelů je třeba vylepšit uživatelské rozhraní.
Ceny Cloudera
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Cloudera
- G2: 4/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (méně než 10 recenzí)
10. Teradata Vantage
Rozlučte se se složitými datovými problémy díky Teradata Vantage – multi-cloudové platformě pro analýzu dat určené pro podniky. ?
Výjimečnou funkcí této platformy je Analytics Database. Kromě standardní analýzy SQL vám tato možnost umožňuje používat analýzu cest a vzorů, 4D analýzu a bodování. Může také provádět funkce optimalizace dotazů, jako jsou Optimizer a Workload Management.
S Teradata Vantage získáte přístup k různým nástrojům pro vizualizaci a analýzu business intelligence, notebookům a IDE, čímž maximalizujete funkčnost a výkon platformy.
Jednou z nejvýznamnějších výhod této platformy je snadné použití. Ačkoli nabízí robustní možnosti pro práci s daty, Teradata Vantage je velmi intuitivní a k využití jejích výhod nepotřebujete technické znalosti ani rozsáhlé zkušenosti.
Nejlepší funkce Teradata Vantage
- Analytická databáze
- Dobře se integruje s dalšími užitečnými nástroji
- Uživatelsky přívětivé
- Rychlé dotazy na data
Omezení Teradata Vantage
- Vysoké náklady na platformu
- Funkce sledování původu dat by mohla být vylepšena.
Ceny Teradata Vantage
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Teradata Vantage
- G2: 4,3/5 (více než 250 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 20 recenzí)
Další nástroje
Alternativy Snowflake na našem seznamu nabízejí robustní možnosti pro zpracování a ukládání všech druhů dat. Přesto mohou být pro uživatele, kteří spravují pouze jeden typ dat, často příliš složité a nepřehledné. Řekněme, že vytváříte databázi zákazníků – pravděpodobně nepotřebujete pokročilé možnosti pro dotazování, analýzu SQL a kódování.
Stále však chcete používat spolehlivou platformu s mnoha možnostmi přizpůsobení, organizace a správy. V takovém případě můžete využít výhody ClickUp. ?
Podívejme se, jak vám ClickUp může pomoci vytvořit a spravovat databázi zákazníků a zda může sloužit jako vhodná alternativa k Snowflake.
ClickUp
ClickUp je komplexní platforma pro zvýšení produktivity s robustními možnostmi pro správu úkolů a projektů, organizaci, spolupráci a vizualizaci. Díky svým bohatým funkcím může ClickUp sloužit k různým účelům a být ideálním místem pro vaše zákaznické databáze, ať už se vaše společnost zaměřuje na prodej produktů nebo služeb.
Platforma nabízí sadu funkcí určených pro správu zákazníků s názvem ClickUp CRM . Můžete je použít k vytváření databází, vizualizaci procesů a správě vztahů s klienty a informací, abyste mohli vyvozovat závěry a činit informovaná rozhodnutí.
Jednou z možností, která se vám bude líbit, je ClickUp Views. Platforma má více než 10 zobrazení, která vám umožní prohlížet data z různých úhlů pohledu. Rádi bychom upozornili na zobrazení tabulky, kde můžete vytvářet nové úkoly pro ukládání dat každého klienta a centralizovat všechny informace pro snadný přístup a navigaci.
Pomocí vlastních polí ClickUp můžete poskytnout více podrobností o svých klientech – můžete uvést jejich kontaktní údaje, přidat obchodní zástupce odpovědné za každý účet a určit jejich prioritu.
Vlastní pole vám umožňují propojit záznamy (vaše zákazníky) s dokumenty a dalšími úkoly, čímž vytvoříte centralizovanou databázi se všemi informacemi o zákaznících. Propojte nabídky, smlouvy, minulé nákupy, předpokládané potřeby a vše ostatní, co vám může pomoci poskytovat výjimečný zákaznický servis. ✨
Když už jsme zmínili dokumenty, nesmíme zapomenout na ClickUp Docs. Tato funkce vám umožňuje vytvářet, spravovat, sdílet a pracovat se všemi dokumenty, které mohou být důležité pro vaše databáze. Použijte ji k vytváření nabídek, navrhování strategií a plánů CRM, faktur a přípravě dokumentace pro nové zaměstnance.
ClickUp je CRM nástroj založený na umělé inteligenci díky ClickUp AI, robustnímu asistentovi pro psaní s umělou inteligencí. Pomáhá vám mnohem rychleji vytvářet všechny typy dokumentů, zefektivnit opakující se úkoly a podporovat hladkou komunikaci s vašimi klienty.
Integrace ClickUp
ClickUp sice není datová cloudová platforma, ale lze jej integrovat s jednou (nebo více) platformami, což vám umožní kombinovat jejich síly a zefektivnit svou práci.
Pokud jde o integrace ClickUp, máte téměř nekonečné možnosti. Můžete si vybrat z více než 1 000 aplikací a platforem! Pokud v knihovně nenajdete aplikaci, kterou chcete propojit, použijte integraci ClickUp API nebo Zapier k vytvoření vlastních integrací a dosáhněte úrovně funkčnosti, o které jste nikdy nesnili. ?
Odstraňte datové silo pomocí nejlepší alternativy Snowflake
Uvedené alternativy Snowflake vám pomohou vytvářet, spravovat, ukládat a analyzovat obrovské množství dat, abyste získali cenné poznatky, které posunou vaši společnost vpřed.
Na druhou stranu, pokud hledáte také komplexní platformu pro hladkou správu úkolů, projektů, údajů o klientech a vašeho týmu, ClickUp je tou nejlepší volbou. ?
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a objevte mnoho způsobů, jak můžete optimalizovat své pracovní postupy.