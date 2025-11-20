10 nejlepších aplikací a softwaru typu „druhý mozek“ pro pořizování poznámek v roce 2026

Stalo se vám někdy, že vám v hlavě bleskl geniální nápad, ale o chvíli později jste ho ztratili, protože vám do toho zasáhl život?
Právě v tom může systém „druhého mozku“ – poháněný kvalitní aplikací pro správu znalostí – znamenat zásadní rozdíl.
Ať už jste venku na běhu nebo se chystáte do postele, spolehlivá aplikace na poznámky vám pomůže zachytit inspiraci v okamžiku, kdy přijde.
Moderní aplikace pro pořizování poznámek umí víc než jen uchovávat vaše myšlenky.
Díky pokročilým funkcím, jako je možnost propojovat poznámky, nahrávat zvukové poznámky a organizovat informace napříč jinými aplikacemi, si můžete vybudovat robustní systém pro správu znalostí.
Postupem času začnete přemýšlet o poznámkách, které jste si pořídili, a dokonce objevíte souvislosti, o kterých jste ani nevěděli, že existují.
Pokud jste ještě nenastoupili na vlnu aplikací typu „druhý mozek“ pro pořizování poznámek, je na čase to udělat, a my vám řekneme proč.
Co je to aplikace typu „druhý mozek“?
Aplikace typu „druhý mozek“ je digitální nástroj, který vám pomůže zaznamenávat, organizovat a ukládat vaše myšlenky, nápady a informace strukturovaným způsobem, abyste je mohli kdykoli vyhledat.
Vytvoření druhého mozku rozšíří vaše kognitivní procesy a schopnosti a poskytne vám strukturované a snadno přístupné úložiště pro vaše poznámky, dokumenty a kreativní nápady.
Tiago Forte poprvé představil koncept druhého mozku ve své knize „Building a Second Brain“. Vysvětluje, že lidé si nemohou vždy pamatovat každou informaci z každodenního života, protože toho může být příliš mnoho.
Tiago šel ještě dál a sepsal výhody, které přináší využívání systému „druhého mozku“:
- Dokonale organizuje vaše informace a usnadňuje přístup k nim
- Uchovává informace, dokud neodstraníte to, co již nepotřebujete
- Uchovávejte svou kreativitu a zajistěte si přehled o své práci, abyste se k ní mohli kdykoli vrátit
Proč jsou aplikace typu „druhý mozek“ dnes důležitější než kdy jindy?
Žijeme ve světě přesyceném informacemi, kde se naše přirozená paměť může snadno přetížit. Právě zde přichází na řadu koncept „druhého mozku“ – digitálního systému navrženého k rozšíření vaší paměti a kognitivních schopností.
Aplikace typu „druhý mozek“ představují výkonné řešení pro správu neustálého přílivu informací, zvyšování produktivity a podporu kreativity způsobem, který tradiční metody prostě nedokážou.
Takto vám mohou pomoci:
✅ Zvýšená produktivita: Díky centralizovanému úložišti všech vašich poznámek, nápadů a zdrojů, ve kterém lze snadno vyhledávat, tyto aplikace výrazně zkracují čas strávený hledáním informací. Uvolníte tak svou mentální energii a budete se moci soustředit na realizaci a kreativní práci
✅ Lepší paměť a vybavování: Vaše „druhé mozek“ funguje jako externí paměťová banka, která zajistí, že se cenné poznatky, získané zkušenosti a důležité detaily nikdy neztratí. Informace můžete v případě potřeby rychle vyhledat, i když jste je zaznamenali před lety
✅ Podpora kreativity a inovací: Aplikace typu „druhý mozek“ propojují nesourodé nápady a poskytují bohatý zdroj znalostí, čímž usnadňují náhodné objevy a pomáhají vám generovat nové poznatky a kreativní řešení
✅ Přizpůsobení se moderní práci: S nárůstem práce na dálku, hybridních modelů a projektových úkolů je schopnost organizovat a přistupovat k informacím digitálně a ve spolupráci zásadní. Aplikace typu „druhý mozek“ zefektivňují pracovní postupy a podporují neustálé učení
✅ Využití možností umělé inteligence: Mnoho moderních aplikací typu „druhý mozek“ integruje umělou inteligenci a nabízí funkce jako inteligentní vyhledávání, automatické shrnování a generování poznatků. Díky tomu se z pouhých úložných systémů stávají výkonnými partnery pro objevování a tvorbu znalostí
✅ Snížení stresu: Vědomí, že všechny vaše důležité informace jsou bezpečně uloženy a snadno dostupné, snižuje úzkost z toho, že něco zapomenete nebo že budete přetížení, což vede k větší duševní pohodě
✅ Personalizované učení: Tyto aplikace se stanou vaším osobním centrem znalostí, které roste spolu s vámi, což vám umožní rozvíjet stávající znalosti a urychlit učení v jakékoli oblasti
10 nejlepších aplikací typu „druhý mozek“ v kostce
Zde je stručná srovnávací tabulka, která vám pomůže začít:
|Název nástroje
|Hlavní funkce
|Nejlepší pro
|Ceny
|ClickUp
|Univerzální aplikace pro práci s AI Notetakerem, propojeným vyhledáváním, dokumenty, tabulemi, správou úkolů, AI souhrny, integracemi a šablonami
|Pro jednotlivce i týmy všech velikostí, které potřebují komplexní pracovní prostor a praktické znalosti
|Bezplatný tarif; placené tarify od 7 $ za uživatele a měsíc
|Notion
|Přizpůsobitelné pracovní prostory, Notion AI, databáze, web clipper, mobilní a desktopové aplikace
|Vizuální myslitelé a tvůrci, kteří chtějí flexibilní, propojené systémy znalostí
|Bezplatný tarif; placené tarify od 12 $ za uživatele a měsíc
|Google Keep
|Jednoduché rozhraní, barevné označení, připomenutí, hlasové poznámky, OCR, integrace s Googlem
|Pro ty, kteří chtějí rychle a jednoduše zaznamenávat poznámky a spravovat seznamy úkolů
|Zdarma s účtem Google
|Workflowy
|Nekonečné vnořování, zrcadlové uzly, značkování, globální vyhledávání, minimalistický design
|Lidé, kteří rádi vytvářejí osnovy a strukturují své myšlenky a dávají přednost odrážkovým seznamům a hierarchii
|Bezplatný tarif; Pro 8,99 $/měsíc
|Craft
|Blokový editor, denní poznámky, AI asistent, bohaté formátování, nativní aplikace
|Vizuální myslitelé a uživatelé Apple, kteří chtějí krásné, propojené dokumenty
|Bezplatný tarif; Pro 7,99 $/měsíc; Business 14,99 $/měsíc
|Evernote
|Web clipper, univerzální vyhledávání, poznámkové bloky/štítky, úkoly, kalendář, funkce AI
|Zaneprázdnění profesionálové a výzkumníci spravující různé typy obsahu
|Bezplatný tarif; Osobní 14,99 $/měsíc; Profesionální 17,99 $/měsíc
|Reflect
|Poznámky s odkazy, grafické zobrazení, umělá inteligence, šifrování, integrace s kalendářem
|Uživatelé dbající na soukromí a síťoví myslitelé, kteří chtějí bezpečné a propojené poznámky
|Premium 10 $/měsíc
|Obsidian
|Lokální soubory Markdown, obousměrné propojení, grafické zobrazení, pluginy
|Pokročilí uživatelé a zastánci ochrany soukromí, kteří chtějí plnou kontrolu a přizpůsobení
|Zdarma; Synchronizace 5 $/měsíc; Publikování 10 $/měsíc
|iCloud Notes
|Integrace s Apple, iCloud Drive, zálohování, jednoduché poznámky, ochrana soukromí
|Uživatelé ekosystému Apple, kteří chtějí hladkou a základní synchronizaci poznámek
|50 GB za 0,99 $, 200 GB za 2,99 $, 2 TB za 9,99 $/měsíc, k dispozici jsou i vyšší úrovně
|Roam Research
|Obousměrné propojení, denní poznámky, blokový editor, grafický přehled
|Výzkumníci a znalostní pracovníci, kteří prosperují díky nelineárnímu, síťovému myšlení
|Pro 15 $/měsíc; Believer 500 $/5 let
10 nejlepších aplikací a programů typu „druhý mozek“, které stojí za to používat
Než se pustíte do podrobností, podívejte se na tuto krátkou recenzi, abyste získali obecný přehled o nejlepších aplikacích typu „druhý mozek“, které jsou k dispozici:
1. ClickUp
Jako univerzální aplikace pro práci mění ClickUp způsob, jakým týmy pracují, tím, že funguje jako skutečný „druhý mozek“ díky ClickUp Brain – inteligentnímu, komplexnímu pracovnímu prostoru, který si pamatuje, propojuje a vyhledává vše, co potřebujete k dokončení práce.
Jádrem funkcí „druhého mozku“ v ClickUp je funkce Connected Search, která jde daleko za rámec základního vyhledávání podle klíčových slov. Inteligentně prohledává všechny vaše úkoly, dokumenty, chaty, přílohy a dokonce i integrované aplikace třetích stran a okamžitě vyhledává nejrelevantnější informace bez ohledu na to, kde se ve vašem pracovním prostoru nacházejí.
To znamená, že můžete rychle najít zadání projektu, konverzaci z před několika měsíci nebo konkrétní soubor – a ušetřit tak hodiny, které byste jinak ztratili ručním vyhledáváním.
ClickUp Brain vám však nepomáhá jen s vyhledáváním informací, ale také s jejich rychlejším porozuměním. Jeho pokročilá umělá inteligence dokáže shrnout rozsáhlé dokumenty, vlákna úkolů a chatové konverzace a převést je do jasných a praktických poznatků. Můžete například požádat ClickUp Brain, aby shrnul stav projektu, extrahoval klíčová rozhodnutí z jednání nebo vybral akční položky z dlouhé diskuse – díky tomu snadno udržíte přehled o složitých pracovních postupech, aniž byste se ztratili v detailech.
Díky kombinaci důkladného, propojeného vyhledávání s inteligentním shrnováním ClickUp Brain nejen ukládá vaše znalosti, ale aktivně vám pomáhá je vyhledávat, zpracovávat a využívat, což z něj dělá dokonalou univerzální aplikaci a nepostradatelný druhý mozek pro vaši práci.
A největší výhoda ze všech? Díky propojenému ekosystému dokumentů, tabulek, dashboardů a dalších nástrojů ClickUp centralizuje vše, co potřebujete, do jediného pracovního prostoru, kde je vše okamžitě k vyhledání!
Nejlepší pro
- Jednotlivci i týmy všech velikostí, od samostatných podnikatelů po velké firmy
Ideální příklady použití
- Každý, kdo chce během několika vteřin vyhledat důležité informace nebo další kroky, a to i z obrovského množství dat v pracovním prostoru (v rámci definovaných oprávnění a nastavení přístupu)
- Zaškolování nových členů týmu bude hladké, protože budou mít okamžitý přístup k historickému kontextu a budou mu rozumět
- Projektoví manažeři mohou získat aktuální přehledy, aniž by museli pročítat každou aktualizaci
Nejlepší funkce ClickUp
- ClickUp Docs: Vytvářejte, organizujte a propojujte dokumenty pro poznámky, wiki, standardní operační postupy a znalostní báze. Vnořujte dokumenty, přidávejte bohaté formátování a propojujte je s úkoly pro plynulé řízení znalostí
- ClickUp Notepad: Zaznamenávejte si rychlé nápady, seznamy úkolů nebo připomenutí. Snadno přeměňujte poznámky na konkrétní úkoly a přizpůsobte si je pomocí různých fontů, barev a šablon
- ClickUp Relationships: Propojte související úkoly, dokumenty a nápady. Pomocí zpětných odkazů propojte informace napříč vaším pracovním prostorem, což usnadní vyhledávání a opětovné využití znalostí
- ClickUp Brain (AI): Využijte umělou inteligenci k sumarizaci dokumentů, generování nápadů, zodpovídání otázek, automatizaci opakujících se úkolů a okamžitému vyhledávání relevantních informací – váš inteligentní digitální asistent
- ClickUp Whiteboards: Vizualizujte své myšlenky, brainstormujte a plánujte projekty na společném digitálním plátně. Přidávejte úkoly, dokumenty, komentáře a propojujte nápady v reálném čase
- Šablony ClickUp: Využijte předem připravené šablony, jako je šablona znalostní báze, a rychle vytvořte centrální úložiště nápadů, poznámek a zdrojů pro váš tým
- Připomenutí a schránka: Na nic nezapomeňte – nastavte si připomenutí úkolů, poznámek nebo nápadů a spravujte všechna oznámení a úkoly na jednom místě
- Oblíbené a soukromé pohledy: Přidejte si důležité dokumenty, úkoly nebo pohledy do záložek pro rychlý přístup. Vytvářejte soukromé panely a vlastní pohledy přizpůsobené vašemu pracovnímu postupu
- Chat, komentáře a hlasové klipy: Uchovávejte všechny své diskuze, zpětnou vazbu a rychlé nápady související s prací. Používejte @zmínky, komentáře a hlasové klipy k zachycení kontextu a spolupráci
- Propojené vyhledávání: Okamžitě najděte cokoli – úkoly, dokumenty, konverzace nebo soubory – v celém pracovním prostoru i integrovaných aplikacích, takže budete mít svůj druhý mozek vždy po ruce
Výhody
- Flexibilní organizace: Vysoce přizpůsobitelné s různými zobrazeními a hierarchiemi pro ukládání jakéhokoli typu informací
- Praktické znalosti: Integruje poznámky přímo do úkolů a projektů a proměňuje nápady v činy
- Snadné vyhledávání: Výkonné funkce vyhledávání a propojování vám pomohou rychle najít a propojit informace
ClickUp Brain opravdu šetří čas. Vestavěná umělá inteligence nyní dokáže shrnout dlouhé vlákna, návrhy dokumentů a dokonce i přepsat hlasové klipy přímo v rámci úkolu, což mému týmu umožňuje omezit přepínání mezi kontexty a používat méně doplňkových nástrojů. Nové vylepšení kalendáře a Ganttových diagramů usnadňují plánování. Aktualizace z března 2025 sloučila úkoly, dokumenty, chaty a schůzky do jediného zobrazení kalendáře a přidala časové blokování poháněné umělou inteligencí; Ganttovy diagramy se načítají znatelně rychleji a zachovávají úroveň přiblížení. Vše v jednom pracovním prostoru. Provádíme agilní sprinty, publikujeme dokumenty a spravujeme OKR, aniž bychom museli přepínat mezi aplikacemi. Nativní integrace (Slack, Drive, GitHub) se rychle propojují. Detailní oprávnění + robustní automatizace. Je snadné poskytnout externistům přístup pouze pro komentáře nebo spustit vícestupňové pracovní postupy při změně stavu.
Nevýhody
- Může být složité: Přehlednost funkcí může ztěžovat začátek
Na ClickUp se mi nelíbí, že to někdy může být trochu komplikované, například při nastavování dashboardů, stejně jako u dalších funkcí, které vyžadují více úrovní nastavení. Pomalu se to učím, ale pořád mám pocit, že je v té aplikaci spousta prvků, které se snažím pochopit a v nichž se chci zlepšit.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 5 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 3 000 recenzí)
2. Notion
Notion je jednou z univerzálních aplikací typu „druhý mozek“, která se přizpůsobí individuálním pracovním postupům. Využijte tento sjednocený prostor pro pořizování poznámek, organizaci, správu úkolů, soustředěné psaní a osobní rozvoj, abyste zlepšili svou koncentraci.
Rychle si kdekoli pořizujte poznámky, nápady, seznamy úkolů nebo připomenutí. Aplikace nabízí flexibilitu při organizaci těchto poznámek bez omezení, takže je můžete kdykoli snadno vyhledat.
Nejlepší pro
- Vytvářejte vysoce přizpůsobitelné, propojené pracovní prostory pro téměř jakýkoli druh informací nebo projektu
Ideální použití
- Centralizujte poznámky, nápady, dokumenty a zdroje
- Organizujte úkoly, časové osy a spolupráci v týmu
- Vytvořte si flexibilní systémy pro sledování čehokoli, od návyků až po zásoby
Nejlepší funkce aplikace Notion
- Notion AI: Generujte nápady pro svou práci a pište rychleji díky umělé inteligenci
- Neomezené poznámky: Pište, kolik chcete, bez jakýchkoli omezení
- Centralizovaná organizace: Sloučí vše, co potřebujete, do jedné platformy. Ať už jde o poznámky, rozpočty, úkoly nebo recepty, můžete si vytvořit přizpůsobitelný nástroj pro správu znalostí, který bude ladit s vaším způsobem uvažování
- Dostupnost na platformách a zařízeních: Notion je k dispozici pro mobilní zařízení s iOS a Androidem, pro stolní počítače s Mac a Windows a nabízí nástroj Notion Web Clipper kompatibilní s webovými prohlížeči Chrome, Safari a Firefox.
Výhody
- Vysoce flexibilní: přizpůsobí se jakémukoli stylu organizace
- Propojené: Snadné propojení poznámek, databází a stránek
- Vše v jednom: Kombinuje poznámky, dokumenty, wiki a správu projektů
Naprosto MILUJU, jak je to přizpůsobitelné. Pracujeme s poměrně velkým počtem klientů a Notion můžeme přizpůsobit pro všechny jejich podniky.
Nevýhody
- Náročná křivka učení: Pro začátečníky to může být příliš náročné
- Omezení v režimu offline: V některých případech špatný nebo žádný přístup v režimu offline
- Problémy s výkonem: Při velmi rozsáhlých pracovních prostorech může docházet ke zpomalení
Trvá dlouho, než se to naučíte ovládat. Musel jsem si stáhnout šablony a shlédnout spoustu videí, abych to mohl plně využít.
Ceny Notion
- Navždy zdarma
- Plus: 12 $ za uživatele a měsíc
- Business: 24 $ za uživatele a měsíc
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze aplikace Notion
- G2: 4,7/5 (více než 4 800 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 917 recenzí)
3. Google Keep
Google Keep je software pro pořizování poznámek určený k psaní, vytváření seznamů a organizaci vašich myšlenek; je užitečný pro nastavování efektivních připomínek. Umožňuje také snadné sdílení poznámek s obrázky a zvukem. S miliony uživatelů je Keep nejlepší volbou pro ty, kteří mají rádi živé poznámky, a nabízí řadu barevných štítků pro efektivní organizaci a uspořádání vašich dokumentů.
Nejlepší pro
- Rychlé a spontánní pořizování poznámek, seznamy úkolů a vizuální připomenutí, které se synchronizují napříč zařízeními
Ideální použití
- Zaznamenávejte si prchavé nápady, myšlenky a rychlé připomínky
- Vytváření nákupních seznamů, seznamů úkolů a kontrolních seznamů pro balení
- Zachycujte webové odkazy, obrázky s textem a hlasové poznámky kdekoli na cestách
Zachovejte si ty nejlepší funkce
- Jednoduché rozhraní: Snadné použití pro rychlé zaznamenávání bez rušivých vlivů
- Barevné kódování a štítky: Vizuálně uspořádejte poznámky pro snadnou identifikaci
- Připomenutí: Nastavte si připomenutí pro poznámky na základě času nebo místa
- Obrázek na text (OCR): Extrahujte text z fotografií a vytvořte prohledávatelný obsah
- Hlasové poznámky s přepisem: Nahrávejte své myšlenky a nechte je automaticky převést na text
- Integrace s Google Workspace: Snadno přesouvejte poznámky do Google Docs nebo je propojujte s dalšími službami Google
Výhody
- Rychlé zaznamenávání: Navrženo pro rychlost, ideální pro rychlé myšlenky
- Skvělá dostupnost: K dispozici na všech hlavních platformách a zařízeních
- Vhodné pro seznamy úkolů: Jednoduché a efektivní řešení pro správu základních seznamů úkolů
Google Keep je nejlevnější způsob, jak zaznamenávat aktivity a vytvářet seznamy úkolů. Můžu sledovat pokrok zaškrtáváním políček. Pro účely úprav můžu také měnit pozadí. Přihlášení na více zařízeních funguje velmi hladce, můžu používat svůj telefon Pixel a počítač společně nebo odděleně, ale výsledek synchronizace v reálném čase je stále stejný.
Nevýhody
- Omezené formátování: Chybí formátování textu, jako je tučné písmo, kurzíva nebo nadpisy v poznámkách
- Žádná vnořená organizace: Používá pouze štítky; žádné složky ani skutečná hierarchická organizace
- Základní vyhledávání: Ačkoli aplikace disponuje vyhledáváním, postrádá pokročilé filtrování nebo kontextové vyhledávání
- Žádné propojení mezi poznámkami: Nelze snadno vytvářet interní odkazy mezi vlastními poznámkami pro propojenou znalostní bázi
Nelíbí se mi, že možnosti organizace jsou omezené. Díkybohu za tagování a barevné označování, ale když sleduji více úkolů v rámci kontroly kvality, může to působit nepřehledně.
Zachovejte ceny
- Zdarma s běžným účtem Google
Uchovávejte recenze a hodnocení
- G2: Nedostatek samostatných recenzí
- Capterra: 4,7/5 (více než 200 recenzí)
4. Workflowy
Workflowy je webová aplikace pro pořizování poznámek, která zjednodušuje psaní poznámek díky svému přehlednému a flexibilnímu rozhraní a umožňuje vám rychle a přirozeně organizovat nápady.
Funguje skvěle offline a při připojení k internetu plynule podporuje rozvoj těchto nápadů. Vnořené seznamy jsou tím, čím Workflowy vyniká – vytvářejte odrážkové seznamy s libovolným počtem úrovní, abyste rozložili složitost svých nápadů nebo seznamů.
Nejlepší pro
- Jednotlivci a týmy, kteří chtějí organizovat myšlenky, poznámky a nápady v jednoduchém formátu s neomezeným počtem vnořených úrovní
Ideální použití
- Brainstorming a strukturování složitých nápadů nebo projektů
- Vytváření flexibilních seznamů úkolů a správa osobních úkolů
- Psaní osnov pro články, knihy nebo prezentace
Nejlepší funkce Workflowy
- Nekonečné vnořování: Uspořádejte informace do nekonečně sbalitelných a rozbalitelných odrážek
- Jednoduché rozhraní: Minimalistický design, který se soustředí na obsah bez rušivých prvků
- Zrcadlové uzly: Duplikujte odrážku tak, aby se zobrazovala na více místech, a udržujte je synchronizované
- Označování a filtrování: Používejte #hashtagy a @zmínky k kategorizaci a rychlému vyhledávání konkrétních položek
- Globální vyhledávání: Najděte libovolnou položku v celém svém účtu Workflowy
- Klávesové zkratky: Efektivní navigace a úpravy pro pokročilé uživatele
Výhody
- Extrémní jednoduchost: Snadné osvojení a použití pro základní tvorbu osnov
- Zaměřeno na soustředění: Skrývá složitost a umožňuje vám soustředit se vždy jen na jeden nápad
- Rychlé zaznamenávání: Skvělé pro rychlé zapisování myšlenek strukturovaným způsobem
- Vysoce flexibilní: Přizpůsobitelné pro poznámky, úkoly, psaní nebo návrhy projektů
Líbí se mi, že je vše uvedeno ve formě seznamu s odrážkami. Odrážky používám při psaní poznámek běžně a Workflowy mi umožňuje dělat to ještě efektivněji.
Nevýhody
- Omezený formátovaný text: Chybí pokročilé možnosti formátování, jako je tučné písmo, kurzíva nebo různé velikosti písma nad rámec základního stylování
- Žádné databázové funkce: Nelze vytvářet tabulky, vztahy ani složité datové struktury jako v Notionu
- Slabá spolupráce: Sdílení je sice možné, ale aplikace není navržena pro robustní týmovou spolupráci, jakou umožňují specializované nástroje pro řízení projektů
- Vizuální monotónnost: Jednotný formát osnovy může na některé uživatele působit vizuálně omezeně
Problém, na který jsem u Workflowy narazil, je, že používat pouze odrážky pro všechno není příliš užitečné, když chcete ukládat dlouhé odstavce textu, obrázky a další obsah. Zjistil jsem, že to můj pracovní postup dost omezuje.
Ceny Workflowy
- Navždy zdarma
- Pro: 8,99 $ měsíčně
Recenze a hodnocení Workflowy
- G2: 4,5/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
5. Craft
Intuitivní rozhraní aplikace Craft zahrnuje funkce jako denní poznámky, sdílené dokumenty, wiki, integrace, podrobné náhledy odkazů, asistenci při psaní pomocí umělé inteligence, komentáře a reakce.
Craft mění spolupráci v týmu a pořizování poznámek tím, že na jednom místě spojuje strukturované denní aktualizace, sjednocuje priority a odstraňuje překážky. Jedná se o centrální platformu, kde týmy mohou pořizovat poznámky a sledovat úkoly, nápady a výzvy napříč různými projekty.
Nejlepší pro
- Jednotlivci a týmy, kteří potřebují vytvářet vizuální a propojené dokumenty a poznámky s důrazem na plynulý zážitek z psaní a organizace, zejména v rámci ekosystému Apple
Ideální použití
- Psaní podrobných dokumentů, zpráv a obsahu s bohatými vizuálními prvky
- Vytvořte si osobní znalostní bázi nebo digitální zahradu s propojenými poznámkami
- Společná tvorba a sdílení dokumentů pro malé týmy
- Denní záznamy a správa úkolů v vizuálně přitažlivém rozhraní
Vytvořte si ty nejlepší funkce
- Blokový editor: Vytvářejte a uspořádejte obsah do flexibilních bloků, včetně textu, obrázků, souborů a vloženého obsahu
- Propojené stránky: Snadno propojujte dokumenty a bloky a vytvářejte tak vysoce propojenou znalostní síť
- Krásný design a styl: Nabízí rozsáhlé možnosti formátování, vlastní styly a esteticky příjemná rozvržení
- Daily Notes: Prostor určený pro rychlé poznámky, psaní deníku a sledování denních úkolů
- Nativní aplikace: Vynikající výkon a možnost práce offline na všech zařízeních Apple (Mac, iPhone, iPad, Vision Pro) a Windows
- AI Assistant: Integrovaná umělá inteligence pro brainstorming, shrnování a pomoc při psaní
- Zrcadlové uzly/bloky:Duplikujte blok nebo stránku tak, aby se zobrazovaly na více místech, a změny se automaticky synchronizují
- Výkonné možnosti exportu: Exportujte dokumenty v různých formátech, včetně PDF, Markdown a Web
Výhody
- Vizuálně působivé: Vytváří vysoce estetické dokumenty připravené k prezentaci
- Plynulý zážitek z psaní: Editor založený na blocích umožňuje intuitivní psaní a organizaci
- Vynikající nativní aplikace: Rychlý a spolehlivý výkon, zejména na zařízeních Apple
- Silné propojení: Snadno si vytvořte síť propojených znalostí
Craft je krásný. A používám ho každý den. Jako někdo, jehož práce spočívá v představování softwaru pro pořizování poznámek vysokoškolským učitelům, kteří by upřímně raději utekli opačným směrem, než aby se pustili do něčeho příliš technického, vám mohu říct, že Craft je skvost. Ukážu ji učiteli nebo kolegovi a pokaždé dostanu stejnou reakci: s vyvalenýma očima se podívají na obrazovku a řeknou: „Páni, to vypadá tak… jednoduše? A hezky?“ A pak se do toho pustí – formátují text, organizují nápady a najednou jsou z aplikace pro pořizování poznámek úplně unešení. Ano, doslova unešení.
Nevýhody
- Omezená podpora pro Android: Aplikace pro Android je stále ve vývoji nebo není tak robustní jako verze pro iOS/počítače
- Není to plnohodnotný databázový nástroj: Postrádá pokročilé databázové funkce (např. vztahy, složité vzorce) aplikace Notion
- Model předplatného: Pro neomezené používání a pokročilé funkce je vyžadován placený tarif
- Pro týmy může být drahé: Vyšší tarify pro větší týmy mohou být nákladné
Craft nemá všechny ty vychytávky, které najdete v jiných programech, jako jsou vestavěné databáze, složité síťové propojení nebo pokročilé možnosti zobrazení. Ale i bez těchto funkcí tým stojící za Craftem neustále vydává aktualizace v beta verzi. Naslouchají uživatelům a aktivně pracují na vylepšení toho, co chybí.
Ceny řemeslných výrobků
- Zdarma
- Pro: 7,99 $ měsíčně
- Business: 14,99 $ měsíčně
- Pro firmy: Ceny na míru
Vytvářejte recenze a hodnocení
- G2: 4,6/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
💟 Věděli jste, že... V dávných dobách, než se papír stal běžným, si lidé často dělali poznámky na voskové tabulky. Jednalo se o dřevěné rámečky vyplněné vrstvou vosku. Na vosk se psalo ostrým rydlem a pokud jste udělali chybu nebo chtěli tabulku znovu použít, stačilo vosk vyhladit a začít znovu! V podstatě šlo o opakovaně použitelný zápisník starověkého světa.
6. Evernote
Evernote vám pomáhá organizovat práci i život pomocí poznámek, ať už pracujete kdekoli. Umožňuje vám pořizovat dynamické poznámky s textem, obrázky, šablonami a dalšími prvky.
Evernote vám pomáhá spravovat poznámky s termíny a připomenutími, podporuje bezpapírové ukládání dokumentů a integruje se s Kalendářem Google pro efektivní plánování a kontextové poznámky.
Nejlepší pro
- Týmy, které hledají způsob, jak zaznamenávat, organizovat a snadno vyhledávat širokou škálu informačních formátů
Ideální použití
- Ukládejte webové stránky, články a výsledky výzkumu pomocí výkonného nástroje pro stahování obsahu z webu
- Digitalizace fyzických dokumentů, účtenek a ručně psaných poznámek
- Centralizujte poznámky z jednání, podrobnosti o projektech a osobní nápady
- Ukládání multimediálních poznámek včetně obrázků, zvukových souborů a PDF
Nejlepší funkce Evernote
- Web Clipper: Ukládejte celé webové stránky, články nebo snímky obrazovky přímo do Evernote s poznámkami
- Univerzální vyhledávání: Vyhledávejte text v poznámkách, obrázcích (OCR), souborech PDF a dokonce i v ručně psaných poznámkách
- Zápisníky a štítky: Flexibilní systém organizace využívající zápisníky a štítky pro kategorizaci
- Úkoly: Přidávejte a spravujte jednoduché seznamy úkolů přímo v poznámkách
- Integrace s kalendářem: Propojí se s Kalendářem Google a propojí poznámky s událostmi
- Přístup offline: Přistupujte ke svým poznámkám i bez připojení k internetu (placené tarify)
- Funkce AI: vyhledávání s podporou AI, editace s podporou AI pro pomoc při psaní, shrnutí a přepis
- Skenování dokumentů: Vestavěný skener pro digitalizaci papírových dokumentů přímo do poznámek
Výhody
- Výkonné zaznamenávání: Skvělé pro shromažďování rozmanitého obsahu odkudkoli
- Výkonné vyhledávání: Najde informace i v obrázcích a souborech PDF
- Spolehlivá synchronizace: Poznámky dostupné na všech zařízeních
- Dlouholetá historie: Vyspělá a stabilní platforma
Do svého účtu Evernote si mohu uložit téměř cokoli – psané poznámky, výstřižky z webových stránek, soubory PDF, obrázky. Obzvláště užitečné jsou pro mě funkce Web Clipper a „email to Inbox“.
Nevýhody
- Omezená bezplatná verze: Velmi restriktivní, rychle tlačí uživatele k placeným tarifům
- Ceny mohou být vysoké: Placené tarify lze ve srovnání s alternativami považovat za drahé
- Občasné problémy se synchronizací: Někteří uživatelé hlásí potíže nebo zpoždění při synchronizaci
- Složitost pro nové uživatele: Může působit ohromujícím dojmem kvůli mnoha funkcím, což vede k delšímu zaučení
Bezplatná verze má určitá omezení, pokud jde o synchronizaci zařízení, a prémiové tarify mohou být pro startupy s omezeným rozpočtem poněkud drahé.
Ceny Evernote
- Zdarma
- Osobní: 14,99 $ měsíčně
- Professional: 17,99 $ měsíčně
Recenze a hodnocení aplikace Evernote
- G2: 4,4/5 (více než 2000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 8 000 recenzí)
➡️ Číst více: 8 integrací Evernote pro lepší pořizování poznámek
7. Reflect
Reflect nabízí komplexní řešení pro vylepšení kognitivních procesů a efektivní pořizování poznámek. Nabízí okamžitou synchronizaci poznámek s odkazy zpět, čímž vytváří síť nápadů.
Reflect zajišťuje bezpečné a efektivní správu poznámek díky šifrování typu end-to-end, integraci kalendáře, publikování jedním kliknutím a asistenci AI založené na GPT-4.
Nejlepší pro
- Pro ty, kteří chtějí vytvořit propojený systém myšlení s denními poznámkami, asistencí AI a hladkou integrací pro správu osobních znalostí
Ideální použití
- Propojujte nápady pomocí poznámek s odkazy pro hlubší vhled a lepší zapamatování
- Denní záznamy, správa úkolů a brainstorming pomocí grafického zobrazení
- Propojení poznámek s událostmi v kalendáři a externími zdroji ke čtení, jako je Readwise
- Bezpečné ukládání a přístup k osobním myšlenkám díky šifrování typu end-to-end
Nejlepší funkce
- Poznámky s odkazy: Automaticky propojuje poznámky a vytváří vizuální síť vašich myšlenek
- Daily Notes: Vyhrazený prostor pro každodenní myšlenky, úkoly a úvahy, který je propojený s konkrétními daty
- Integrace AI: Vestavěná umělá inteligence, která pomáhá vylepšovat texty, shrnovat obsah a generovat nápady
- Grafické zobrazení: Vizualizujte si souvislosti mezi svými poznámkami a lépe tak pochopte svou znalostní síť
- Integrace s kalendářem: Propojuje se s Google Kalendářem a Outlookem a umožňuje přímo propojit poznámky s událostmi
- Web Clipper: Ukládejte články a webové stránky a okamžitě je propojujte se svými poznámkami
- Šifrování typu end-to-end: Všechny vaše poznámky jsou šifrovány, což zajišťuje soukromí a bezpečnost
- Režim offline: Přistupujte ke svým poznámkám a upravujte je i bez připojení k internetu
Výhody
- Silné propojení znalostí: Zpětné odkazy a grafické zobrazení vytvářejí výkonnou síť nápadů
- Asistence založená na umělé inteligenci: Pomáhá s psaním, shrnováním a generováním nápadů
- Vynikající ochrana soukromí: Nabízí šifrování typu end-to-end pro všechna vaše data
- Hladká integrace: Skvěle spolupracuje s kalendáři a aplikacemi na čtení
Minimalistické rozhraní skrývá výkonné funkce a nabízí prostředí bez rušivých vlivů, které podporuje hluboké myšlení a efektivní pořizování poznámek. To, co Reflect skutečně odlišuje, je jeho bleskurychlý výkon a plynulá funkce pořizování poznámek v síti, díky čemuž je neuvěřitelně efektivní pro správu technické dokumentace a poznámek k projektům.
Nevýhody
- Žádná bezplatná verze: K používání aplikace je nutné předplatné
- Relativně nový nástroj: Stále se vyvíjí, takže některé pokročilé funkce mohou být ve fázi vývoje
- Naučit se síťové myšlení: Pochopení toho, jak co nejlépe využít zpětné odkazy, může chvíli trvat
- Méně důrazu na bohaté formátování: Upřednostňuje propojení před složitým stylováním dokumentů
Je to hezká aplikace a funguje tak, jak je popsáno. Vyžaduje však, aby váš mozek fungoval způsobem, který ten můj nezvládá, nebo s daty a poznámkami, které se liší od těch, které vytvářím já. Odstraňuje hierarchii a složky a místo toho se spoléhá na zpětné odkazy mezi poznámkami
Ceny Reflect
- Premium: 10 $ měsíčně
Zobrazit recenze a hodnocení
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
8. Obsidian
Obsidian je univerzální aplikace pro pořizování poznámek, která se přizpůsobí vašim myšlenkám. Jakmile začnete psát své online poznámky, aplikace se dynamicky přizpůsobí vašemu stylu, abyste mohli přesně vyjádřit to, co máte na mysli. Obsidian vám navíc umožňuje snadno propojovat poznámky a sdílet je s kýmkoli. Aplikace také podporuje kancelářskou práci a řízení projektů.
Nejlepší pro
- Jednotlivci a týmy, kteří chtějí vybudovat lokální, propojenou znalostní bázi pomocí textových souborů Markdown, s důrazem na kontrolu, soukromí a rozšiřitelnost
Ideální použití
- Vytvořte si „digitální zahradu“ nebo osobní wiki s rozsáhlým vnitřním propojením
- Hloubkový výzkum a pořizování akademických poznámek s robustní podporou zpětných odkazů
- Implementace metody Zettelkasten pro generování a organizaci nápadů
- Uživatelé, kteří dávají přednost ukládání svých dat v lokálních souborech před cloudovými řešeními
Nejlepší funkce aplikace Obsidian
- Lokální soubory Markdown: Ukládá všechny poznámky jako soubory Markdown ve formátu prostého textu do vašeho zařízení, čímž zajišťuje vlastnictví dat a jejich dlouhodobou dostupnost
- Obousměrné propojení (zpětné odkazy): Automaticky zobrazuje souvislosti mezi poznámkami, což umožňuje nelineární uvažování a objevování vztahů
- Grafické zobrazení: Vizualizuje celou síť vašich poznámek a jejich propojení, což pomáhá identifikovat skupiny a mezery ve znalostech
- Rozsáhlý ekosystém pluginů: Obrovský komunitní trh s bezplatnými i placenými pluginy rozšiřuje funkcionalitu Obsidianu (např. Kanbanové tabule, kalendář, metodika rozloženého opakování, myšlenkové mapy)
- Přizpůsobitelné rozhraní: Motivy, úryvky CSS a flexibilní rozložení panelů umožňují vysoce personalizované pracovní prostory
- Denní poznámky: Samostatná poznámka pro každý den, ideální pro psaní deníku, denní záznamy a sledování úkolů
- Šablony: Vytvářejte opakovaně použitelné šablony pro různé typy poznámek (např. poznámky z jednání, shrnutí knih)
Výhody
- Vlastnictví dat a ochrana soukromí: Poznámky jsou ukládány lokálně; není třeba spoléhat se na servery společnosti
- Vysoce přizpůsobitelné: Přizpůsobte si aplikaci přesně podle svého pracovního postupu pomocí pluginů a motivů
- Robustní propojování: Vynikající pro vytváření propojených znalostních grafů
Snadné používání pro pořizování a úpravy poznámek. Bylo to užitečné při importu a čtení poznámek ve formátu Markdown, které jsem exportoval z aplikace Mac Notes.
Nevýhody
- Náročná křivka učení: Pro začátečníky může být aplikace kvůli své otevřené povaze a mnoha možnostem odrazující.
- Žádná oficiální synchronizace s cloudem (vestavěná zdarma): Synchronizace mezi zařízeními vyžaduje služby třetích stran (jako Dropbox, Google Drive) nebo Obsidian Sync (placená)
- Není to nástroj pro spolupráci: Aplikace je primárně určena pro individuální správu znalostí; funkce pro spolupráci jsou omezené
I když jsem si pořídil licenci pro profesionální použití, největší chybějící funkcí je synchronizace mezi více zařízeními. Jedná se o další placenou funkci, která by měla být zahrnuta ve standardní licenci, nikoli za další měsíční poplatek. To je nakonec to, co brání širšímu využití a přijetí aplikace Obsidian. Ačkoli Markdown funguje dobře, existují určitá omezení, pokud jde o formátování (v názvech nelze používat znaky „/“). Bylo by hezké, kdyby zde byly některé funkce generativní AI, jako je například shrnutí.
Ceny aplikace Obsidian
- Zdarma
- Sync: 5 $ měsíčně
- Cena: 10 $ měsíčně
Recenze a hodnocení aplikace Obsidian
- G2: Nedostatek hodnocení
- Capterra: 4,8/5 (více než 40 recenzí)
9. Poznámky v iCloudu
S aplikací Apple Notes jste vždy připraveni zachytit ty inspirativní okamžiky. Ať už na iPhonu, iPadu, iPodu touch nebo Macu, aplikace Notes se snadno synchronizuje s iCloudem a zajišťuje, že vaše poznámky jsou okamžitě dostupné na všech vašich zařízeních.
iCloud.com nabízí řadu funkcí, včetně vytváření, úprav a organizování poznámek, správy příloh a sdílení poznámek nebo složek.
Nejlepší pro
- Pro všechny, kteří chtějí hladce synchronizovat a zálohovat data mezi zařízeními Apple, zejména fotografie, soubory a jednoduché poznámky v rámci ekosystému Apple
Ideální použití
- Ukládejte fotografie a videa, abyste ušetřili místo v zařízení a měli k nim přístup odkudkoli
- Zálohování dat z iPhone/iPadu pro snadnou obnovu a migraci zařízení
- Synchronizace jednoduchých poznámek, připomínek a kontaktů mezi zařízeními Apple
- Ukládání běžných souborů a dokumentů pro přístup z různých zařízení přes iCloud Drive
Nejlepší funkce iCloudu
- Hladká integrace do ekosystému Apple: Aplikace jsou přímo zabudovány do systémů iOS, iPadOS a macOS a umožňují automatickou synchronizaci
- iCloud Drive: Ukládejte soubory a složky a přistupujte k nim na všech svých zařízeních Apple i na webu
- iCloud Photos: Automaticky nahrávejte a ukládejte celou svou knihovnu fotografií a videí
- Apple Notes: Jednoduchá vestavěná aplikace pro pořizování poznámek, která se synchronizuje přes iCloud a podporuje základní text, seznamy a přílohy
- Automatické zálohování: Pravidelně zálohujte data z vašeho iPhonu/iPadu, včetně dat aplikací, nastavení a zpráv
- Funkce ochrany soukromí v iCloudu+: Zahrnuje iCloud Private Relay (pro soukromé prohlížení v Safari), funkci Skrýt mou e-mailovou adresu a podporu HomeKit Secure Video
Výhody
- Snadné nastavení: Automaticky se integruje s vaším Apple ID a zařízeními
- Spolehlivá synchronizace: Obecně robustní synchronizace v reálném čase napříč produkty Apple
- Vysoká úroveň ochrany soukromí: Data jsou šifrována a iCloud+ nabízí vylepšené funkce ochrany soukromí
- Cenově výhodné pro uživatele Apple: Často jsou součástí balíčků Apple One a základní úložiště je cenově dostupné
Zabezpečení je zdaleka nejlepší, možnost přístupu k úložišti v reálném čase je další výhodou, možnost procházet roky dat bez potíží a bez obav, že by se vaše data ztratila, synchronizace mezi zařízeními a osobně se nikdy nemusíte obávat, že byste neměli dostatek úložného prostoru pro pořízené fotografie – předplaťte si balíček iCloud a foťte bez obav.
Nevýhody
- Omezená funkčnost na zařízeních jiných výrobců než Apple: Nejlepší zážitek nabízí ekosystém Apple; verze pro Windows a webová verze jsou více základní
- Základní funkce pro pořizování poznámek: Aplikace Apple Notes je sice jednoduchá, ale postrádá pokročilé funkce, jako jsou zpětné odkazy, bohaté formátování nebo komplexní databáze, které najdete ve specializovaných aplikacích typu „druhý mozek“.
- Chybí skutečný znalostní graf: Postrádá funkce pro propojení poznámek do sítě za účelem objevování nápadů
Zdarma je k dispozici pouze 5 GB. Za větší úložný prostor je třeba zaplatit. Funguje nejlépe na zařízeních Apple – na Windows nebo Androidu není výkon aplikace příliš dobrý.
Ceny služby iCloud
- 50 GB: 0,99 $
- 200 GB: 2,99 $
- 2 TB: 9,99 $
- 6 TB: 29,99 $
- 12 TB: 59,99 $
Recenze a hodnocení iCloudu
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,7/5 (více než 1800 recenzí)
10. Roam Research
Roam Research je aplikace pro pořizování poznámek, která vám pomůže psát dokumenty a provádět výzkum a zároveň shromažďovat informace do grafové databáze.
Začalo to jako nástroj, který měl pomáhat doktorandům strukturovat a psát jejich složité disertační práce.
Na rozdíl od jiných aplikací pro pořizování poznámek typu „druhý mozek“ slouží Roam Research spíše jako nástroj založený na technologickém výzkumu. Neobsahuje sice šablony, ale nabízí skvělé možnosti pro propojování poznámek a budování „druhého mozku“.
Nejlepší pro
- Propojujte nápady pomocí obousměrných odkazů a denních poznámek, podporujte nelineární myšlení a objevování pro znalostní pracovníky a výzkumníky
Ideální použití
- Každodenní psaní deníku a reflexe pro vytvoření osobního znalostního grafu
- Výzkum a akademické psaní, propojování zdrojů, konceptů a argumentů
- Brainstorming a strukturování složitých projektů pomocí vznikajícího náčrtu
Nejlepší funkce Roam Research
- Obousměrné propojení: Automaticky vytváří spojení mezi stránkami (poznámkami), což vám umožňuje procházet propojené nápady jak dopředu, tak dozadu
- Daily Notes: Samostatná stránka pro každý den, která slouží jako hlavní vstupní bod pro zaznamenávání myšlenek, úkolů a propojování s dalšími poznámkami
- Blokový editor: Vše je blok, což umožňuje detailní organizaci, vkládání a odkazování na jednotlivé informace
- Přehled grafu: Vizualizuje celou síť vašich poznámek a ukazuje, jak jsou pojmy propojeny
- Odkazy na stránky a bloky: Vytvářejte přímé odkazy na celé stránky nebo konkrétní bloky textu v jiných poznámkách
- Dotazy: Výkonná vyhledávací funkce, která vám umožňuje vytvářet dynamické dotazy k vyhledání souvisejících bloků a stránek na základě konkrétních kritérií
- Postranní panel: Mějte otevřeno více stránek vedle sebe pro snadné porovnávání a úpravy
Výhody
- Účinné propojování nápadů: Obousměrné odkazy a grafické zobrazení vynikají v odhalování vztahů mezi myšlenkami
- Nelineární myšlení: Podporuje organický růst znalostí namísto rigidních hierarchií
- Zaměřeno na klávesnici: Efektivní pro uživatele, kteří preferují navigaci pomocí klávesnice a klávesové zkratky
Propojené poznámky, přístupné na všech vašich zařízeních a přímo v prohlížeči.
Nevýhody
- Vysoká cena: Výrazně dražší než mnoho jiných aplikací pro pořizování poznámek nebo aplikací typu „druhý mozek“
- Problémy s výkonem: Někdy může být aplikace pomalá nebo obsahovat chyby, zejména u velmi rozsáhlých grafů
- Žádný režim offline: Pro přístup k poznámkám a jejich úpravy je nutné připojení k internetu
Integrace s naším každodenně používaným softwarem byla trochu obtížná.
Ceny Roam Research
- Pro: 15 $ měsíčně
- Believer: 500 $ na 5 let
Recenze a hodnocení aplikace Roam Research
- Capterra: Nedostatek recenzí
- G2: Nedostatek hodnocení
Další aplikace typu „druhý mozek“
Hledáte něco navíc? Zde je několik dalších aplikací typu „druhý mozek“, které vám pomohou najít tu pravou:
- Mem.ai je aplikace pro poznámky využívající umělou inteligenci, která funguje jako samoorganizující se „druhý mozek“. Automaticky označuje a propojuje vaše poznámky, takže se relevantní informace znovu objeví, když je potřebujete. Díky rychlému zaznamenávání, chytrému vyhledávání a integrované spolupráci pomáhá Mem jednotlivcům i týmům udržovat tok znalostí bez zbytečného nepořádku.
- Tana je systém pro správu osobních znalostí nové generace, který kombinuje strukturovaná data s volným myšlením. Díky denním poznámkám, živým dotazům a organizaci na základě štítků pomáhá Tana uživatelům budovat dynamický, živý systém, ve kterém jsou informace plynulé, propojené a snadno dostupné ve správný okamžik.
- Logseq je nástroj pro tvorbu osnov, který klade důraz na soukromí a využívá obousměrné propojení a grafické rozhraní, aby uživatelům pomohl vytvořit propojený znalostní graf. Logseq je navržen pro pracovní postupy zaměřené na lokální úložiště a podporuje úkoly, denní záznamy a úpravy v Markdownu, což z něj dělá ideální volbu pro myslitele, kteří chtějí mít plnou kontrolu nad svým druhým mozkem
- Heptabase je vizuální aplikace typu „druhý mozek“, která uživatelům umožňuje mapovat nápady pomocí karet a tabulek. Podporuje pracovní postupy náročné na rešerše tím, že umožňuje prostorově organizovat myšlenky, literaturu a otázky, a pomáhá tak vidět souvislosti mezi poznámkami ve vysoce vizuálním, nelineárním formátu.
- Amplenote kombinuje úkoly, poznámky a zpětné odkazy v jednom přehledném rozhraní. Díky inteligentnímu řazení podle priority, šifrování typu end-to-end a flexibilnímu propojování slouží Amplenote jako „druhé mozek“ zaměřený na produktivitu pro lidi, kteří chtějí spravovat projekty a znalosti na jednom místě
- RemNote kombinuje pořizování poznámek s kartičkami s rozloženým opakováním, aby pomohla uživatelům dlouhodobě si znalosti uchovat. Je ideální pro studenty, pedagogy a celoživotní studenty, kteří si chtějí vybudovat druhý mozek, který nejen ukládá nápady, ale také je v průběhu času posiluje prostřednictvím aktivního vybavování.
- Dendron je nástroj pro správu znalostí založený na Markdownu, který je integrován do Visual Studio Code. Nabízí hierarchické pořizování poznámek, podporu schémat a výkonné vyhledávací funkce – je ideální pro vývojáře a technické uživatele, kteří vytvářejí rozsáhlé, strukturované systémy „druhého mozku“ v rámci svého IDE.
- Supernotes je platforma pro společné pořizování poznámek postavená na krátkých, vzájemně propojených kartách. Umožňuje uživatelům rychle zaznamenávat, propojovat a organizovat znalosti při spolupráci v reálném čase. Díky formátu založenému na kartách je snadné udržovat atomický, vysoce strukturovaný druhý mozek
ClickUp: Vaše aplikace „druhého mozku“ pro pořizování poznámek
Ačkoli má klasické zapisování nápadů do fyzických zápisníků své kouzlo, vždy existuje riziko, že je ztratíte. Krása aplikace typu „druhý mozek“ spočívá v její schopnosti uchovávat vaše nápady a úkoly na jednom centrálním místě, čímž eliminuje obavy ze ztráty.
S postupem let se naše kognitivní schopnosti s časem stále zhoršují, zatímco se osobní a profesní život proplétají. Shromažďujeme odborné znalosti, kreativní průlomy a nápady, které je třeba dokumentovat a uchovávat po celý život.
Můžete poděkovat svému druhému mozku, když se k těmto desítkám let práce dostanete během několika minut.
ClickUp vyniká tím, že poskytuje bezpečné úložiště pro vaše myšlenky a úkoly a nabízí k tomu mnoho možností pro zvýšení produktivity. Vyzkoušejte si jej ještě dnes zdarma!