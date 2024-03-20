8 integrací Evernote pro lepší pořizování poznámek v roce 2025

Zapomeňte na ruční psaní poznámek. Trh s aplikacemi pro pořizování poznámek v posledních letech zažívá boom a Evernote je v čele pelotonu. S aplikací jako Evernote získáte víc než jen možnost psát do prázdného dokumentu. Můžete snadno organizovat více poznámek a informací díky synchronizaci mezi zařízeními, funkci vyhledávání, podpoře multimédií a dalším funkcím. Je to pořizování poznámek, ale s nadpřirozenými schopnostmi.
Existuje však ještě jedna jasná výhoda: propojte Evernote s rozsáhlým seznamem integrací a odhalte další výhody. Představte si integraci svých oblíbených nástrojů pro zvýšení produktivity (nápověda: ClickUp) s přední aplikací pro pořizování poznámek. Při zvažování Evernote nebo jeho alternativ musí být integrace součástí vašeho rozhodovacího procesu.
Zde jsou nejlepší integrace Evernote, které můžete pro nový rok najít. Od správy projektů po vytváření formulářů, které se promítají do vašich poznámek – naučte se, jak optimalizovat svou produktivitu pomocí těchto aplikací a integrací.
Co byste měli hledat v integraci Evernote?
Možnosti uvedené v tomto průvodci jsou samozřejmě jen některými z mnoha možností, jak rozšířit základní funkce Everynote. Nejlepší integrace Evernote však mají několik společných rysů, které stojí za zvážení při hledání nejlepší možnosti pro vaše potřeby:
- Snadné nastavení: Instalace integrace by měla být jednoduchá, takže můžete snadno začít maximalizovat svou produktivitu v Evernote.
- Snadné použití: Po instalaci musí být integrace snadno použitelná. Vyhněte se nástrojům, které vyžadují dlouhé zaučení.
- Přidaná hodnota: Nenechte se zlákat integracemi, které nabízejí funkce, které Evernote již má. Například již patří mezi nejlepší nástroje AI pro pořizování poznámek, takže pravděpodobně nepotřebujete integraci speciálně navrženou pro přidání funkcí AI pro pořizování poznámek.
- Cenově dostupné: Ať už je integrace zdarma nebo za nízkou cenu, ujistěte se, že nepřekonává nebo se nepřibližuje samotnému Evernote. Místo toho hledejte levné možnosti, abyste maximalizovali návratnost investic.
- Schváleno společností Evernote: Ať už prostřednictvím Zapier nebo přímého připojení, jakákoli integrace, kterou nainstalujete, by měla být schválena společností Evernote, aby byla zajištěna její funkčnost.
8 nejlepších integrací Evernote, které můžete použít
Jako jedna z nejlepších aplikací typu „druhý mozek“ má Evernote co nabídnout, pokud jde o integrace. Právě tyto integrace ji odlišují od alternativ, jako je například Obsidian. Podívejme se na naše oblíbené integrace, které vám mohou pomoci.
1. ClickUp
Jeden z nejlepších nástrojů pro správu projektů na trhu má také co nabídnout, pokud jde o pořizování poznámek. A nemluvíme jen o ClickUp Docs, který může sloužit jako náhrada Evernote, pokud používáte prvky jako šablonu ClickUp Project Note.
Místo toho se budeme zabývat konkrétně integrací ClickUp Evernote.
Propojte tyto dva nástroje a vaše poznámky se intuitivněji propojí s řízením projektů. Nové poznámky Evernote se stanou úkolem ClickUp. Proměňte svou náhodnou sbírku poznámek v ucelené, realizovatelné projekty s vlastníky úkolů, termíny splnění a dalšími informacemi.
Funkce univerzálního vyhledávání ClickUp umožňuje uživatelům rychleji vyhledávat propojené aplikace, soubory a další položky. Díky univerzálnímu vyhledávání mohou uživatelé pomocí rozšířeného vyhledávání najít své oblíbené aplikace a nemusí je již prohledávat jednu po druhé, aby našli to, co hledají.
Nejlepší funkce ClickUp
- Rozsáhlá knihovna šablon Evernote, která zjednoduší vaše poznámky a ušetří vám nutnost začínat pokaždé od nuly.
- ClickUp Universal Search umožňuje uživatelům rychle vyhledávat propojené aplikace, soubory a další. Použijte jej k vyhledání svých oblíbených aplikací, souborů a poznámek v ClickUp i mimo něj kdykoli a už nikdy nebudete muset každou z nich hledat samostatně.
- Kompletní sada nástrojů pro správu projektů, která vám pomůže vytvořit přirozené další kroky pro každou poznámku, kterou si pořídíte, a proměnit tyto poznámky v kompletní projekty.
- Automatizované pracovní postupy pro vaše poznámky a úkoly optimalizují produktivitu projektového toku.
Omezení ClickUp
- Někteří uživatelé hlásí, že přidávání nových karet a ticketů do projektů může být zpožděno.
- Funkce vyhledávání v rámci platformy není vždy intuitivní a filtry mohou být rychle složité.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Business: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena a měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 200 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 900 recenzí)
2. Nozbe
Stejně jako ClickUp je i Nozbe v podstatě aplikace pro správu úkolů. Na rozdíl od ClickUp však nenabízí mnoho pokročilých funkcí, ale alespoň do určité míry je to záměrné.
Nozbe není určeno pro složité projekty s mnoha členy týmu. Jedná se spíše o jednoduchý organizační nástroj pro vytváření a prioritizaci úkolů a následné jejich plnění individuálně nebo v týmu. Díky integraci s Evernote se tato základní, ale výkonná funkce stává ještě relevantnější.
Nejlepší funkce Nozbe
- Přidejte poznámky Evernote jako komentáře k jednotlivým úkolům v Nozbe jediným kliknutím.
- Vytvářejte připomenutí v Evernote, která se automaticky promění v úkoly v Nozbe s označením „připomenutí“.
- Přirozená snadnost použití, která vyplývá z úmyslné jednoduchosti a usnadňuje začlenění.
- Integrace jako Evernote umožňují záměrné a strategické rozšiřování funkcí podle potřeby.
Omezení Nozbe
- Málo (pokud vůbec) automatizace, což ztěžuje správu, protože projekty se stávají složitějšími.
- Někteří uživatelé poznamenali, že integrace se sice snadno instalují, ale jejich deaktivace a odsynchronizace je poměrně frustrující.
- Synchronizace mezi platformami není vždy plynulá a může se někdy zpozdit.
Ceny Nozbe
- Zdarma: 0 $ pro až 3 uživatele
- Premium: 8 $/měsíc na uživatele
- Business: 12 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Nozbe
- G2: 4,5/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 20 recenzí)
3. 123FormBuilder
Název této integrace Evernote mluví za vše. 123FormBuilder vám pomůže vytvořit jednoduché formuláře pro sběr dat od kohokoli, včetně interních stakeholderů, externích zákazníků a dalších. A díky integraci Evernote a automatizaci pracovních postupů se sběr dat stává snadným a kolaborativním procesem.
Nejlepší funkce 123FormBuilder
- Odesílejte údaje z formulářů přímo do poznámek a připomínek Evernote.
- Více než 2 000 šablon formulářů usnadňuje vytváření nových formulářů pro sběr dat, od objednávkových formulářů až po přihlášky na akce.
- Díky přizpůsobení můžete přidat vlastní logo a značku společnosti do jakéhokoli formuláře, který vytvoříte.
- Široká škála cenových úrovní pro všechny typy a velikosti organizací
Omezení 123FormBuilder
- Propojení formulářů s platebními možnostmi může být obtížné, což omezuje možnosti využití pro zákazníky.
- Formuláře a e-maily s chybami mohou někdy skončit ve složce se spamem.
- V některých případech se formátování formulářů může při importu do Evernote změnit.
Ceny 123FormBuilder
- Základní: zdarma
- Gold: 32 $/měsíc
- Platinum: 39 $/měsíc
- Diamond: 79 $/měsíc
- Enterprise: 225 $/měsíc
Hodnocení a recenze 123FormBuilder
- G2: 4,5/5 (více než 160 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 160 recenzí)
4. Avaza
Začíná to jako nástroj pro správu projektů, ale to je jen začátek. Avaza nabízí pokročilé funkce, jako je sledování času, správa harmonogramů, funkce týmového chatu a fakturace. Cílem je stát se komplexní sadou nástrojů pro zvýšení produktivity pro firmy všech velikostí a napříč odvětvími.
Nejlepší funkce Avaza
- Obousměrná integrace s Evernote umožňuje uživatelům automaticky vytvářet nové úkoly při vytvoření nové poznámky a novou poznámku pro každý nový úkol.
- Pokročilý online systém pro opakované vytváření nabídek a faktur, který zefektivňuje komunikaci se zákazníky v rámci platformy.
- Možnosti týmového chatu umožňují snadnější spolupráci i velkým týmům.
- Působivě jednoduché uživatelské rozhraní vzhledem ke složitosti nabízených funkcí
Omezení Avaza
- Bez offline funkcí – tento online software funguje pro uživatele připojené k internetu.
- Odstranění spolupracovníků, kteří již nejsou členy týmu, je zbytečně obtížné.
- Integrace Evernote někdy nedokáže aktualizovat poznámky, když se aktualizuje připojený úkol.
Ceny Avaza
- Zdarma
- Startup: 11,95 $/měsíc na uživatele
- Základní: 23,95 $/měsíc na uživatele
- Business: 47,95 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Avaza
- G2: 4,5/5 (více než 290 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 400 recenzí)
5. TaskClone
TaskClone nemá integraci Evernote. Místo toho je integrací. Tento nástroj vám pomůže snadno kopírovat úkoly z aplikace pro pořizování poznámek do kalendáře nebo aplikace pro správu úkolů, abyste je mohli sledovat. Stačí přidat ke své poznámce značku „Trigger“ a nástroj udělá vše za vás.
Nejlepší funkce TaskClone
- Dynamická synchronizace, která se nezastaví po vytvoření úkolu, ale udržuje váš systém řízení projektů a Evernote v souladu v průběhu času.
- Určete místo, kam chcete odeslat své úkoly, abyste mohli lépe organizovat svůj seznam úkolů na backendu.
- Nabízí možnost pracovat offline a synchronizovat data, jakmile se zařízení znovu připojí k internetu.
- Funguje také s OneNote, Google Docs a TaskCam.
Omezení TaskClone
- Nastavení trvá chvíli a není nutně intuitivní.
- Uživatelské rozhraní by mohlo být jednodušší pro aplikaci s tak zaměřenou funkčností.
- Cena může být překážkou, když některé nástroje pro správu projektů v tomto seznamu, jako například ClickUp, automaticky synchronizují obsah bez zprostředkovatele.
Ceny TaskClone
- Starter: 1,99 $/měsíc
- Professional: 2,99 $/měsíc
- Exec: 3,99 $/měsíc
- Business: 4,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze TaskClone
- G2: 3,5/5 (4 recenze)
- Capterra: dosud žádné recenze
6. Docebo
Docebo, v jádru virtuální vzdělávací platforma, si klade za cíl „přepracovat způsob, jakým společnosti využívají technologie k vytváření, poskytování a pochopení obchodního dopadu svých vzdělávacích zkušeností“. Jinými slovy, tento nástroj nedělá jen to, že školí zaměstnance – sleduje také toto školení a získává hlubší vhled do širších trendů, benchmarků a získaných znalostí.
Nejlepší funkce Docebo
- Intuitivní integrace Evernote, která propojuje LMS s automatizovanými pracovními postupy aplikace pro pořizování poznámek a umožňuje přímý přenos informací.
- Snadno vytvářejte nové poznámky v Evernote na základě akcí provedených v LMS, jako jsou nové registrace na platformě.
- Na to, že se jedná o komplexní platformu určenou pro podnikové operace, je Docebo překvapivě snadné zavést a integrovat.
- Ceny jsou pouze na míru, ale uživatelé uvádějí, že jsou v porovnání s jinými podnikovými vzdělávacími systémy přiměřené.
Omezení Docebo
- Možnosti správy jsou omezené a do značné míry se opírají o předem připravené výukové moduly a pracovní postupy.
- Některé slibné funkce, jako je mapování dovedností, jsou omezeny nedostatkem možností přizpůsobení pro různá odvětví.
Ceny Docebo
- Pouze vlastní nabídky
Hodnocení a recenze Docebo
- G2: 4,4/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 160 recenzí)
7. Insightly
Insightly je komplexní software pro správu zákazníků, který nabízí různé systémy, včetně nástroje pro automatizaci marketingu, CRM, zákaznického servisu a propojení aplikací. Tato úroveň integrace je speciálně navržena tak, aby přinesla vyšší příjmy díky lepší atraktivitě pro zákazníky a budování vztahů, což integrace Evernote dokáže zajistit.
Nejlepší funkce Insightly
- Snadno kopírujte poznámky z Evernote do úkolů Insightly, profilů zákazníků a dalších položek.
- Dynamicky propojujte nové příležitosti a projekty s úkoly v Evernote a získejte tak pokročilé možnosti pořizování poznámek.
- Snadný proces odpojení poznámky Evernote od příležitosti nebo profilu Insightly, pokud je to nutné.
- Integrace napříč zákaznickou cestou vytváří soudržnější komunikaci a zážitky.
Omezení Insightly
- Integrace Evernote je omezena pouze na zákazníky Evernote Business.
- Integrovaná sada může být pro menší podniky finančně nedostupná.
- App Connect slibuje nespočet integrací, ale pro nové nebo technicky neznalé uživatele může být jeho nastavení obtížné.
Ceny Insightly
- All-in-One Plus: 349 $/měsíc
- All-in-One Professional: 899 $/měsíc
- All-in-One Enterprise: 2 599 $/měsíc
Hodnocení a recenze Insightly
- G2: 4,2/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 600 recenzí)
8. Readdle Spark
Existuje spousta nástrojů, které slibují zefektivnění práce s e-maily. Spark od Readdle by mohl uspět jako e-mailový nástroj výslovně navržený pro zvýšení produktivity.
Snadno filtrujte a organizujte své e-maily, odkládejte zprávy na později nebo je označujte jako vyřízené. Díky tomu můžete zvládat rušivé vlivy, soustředit se, když je to potřeba, a věnovat se zprávám, když máte čas.
Nejlepší funkce Readdle Spark
- Jednoduchá integrace Evernote, která dokáže přeměnit příchozí e-maily na úkoly
- Rozšiřte funkčnost Sparku tím, že se budete podrobněji zabývat Evernote pro každý e-mail, který obdržíte.
- Editor s podporou umělé inteligence vám pomůže vytvořit skvělé e-maily během několika sekund.
- Funkce gatekeeper automaticky filtruje a blokuje zprávy od neznámých nebo nežádoucích odesílatelů.
Omezení Readdle Spark
- Pro většinu uživatelů, kteří jsou zvyklí na standardnější e-mailové klienty, je to kontraintuitivní.
- Integrace Evernote je k dispozici pouze pro zařízení s operačními systémy iOS a Mac OS; není kompatibilní se systémy Windows ani Android.
- Propojené služby se mezi zařízeními nesynchronizují a je nutné je pokaždé přidávat ručně.
Ceny Readdle Spark
- Bezplatný přístup
- Premium Individual: 4,99 $/měsíc
- Premium Teams: 6,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Readdle Spark
- G2: Dosud žádné recenze
- Capterra: 5/5 (1 recenze)
Vylepšete používání Evernote pomocí ClickUp
Pokud používáte Evernote, již jste se zavázali ke zlepšení své produktivity. Proč tedy tento závazek neposunout na další úroveň pomocí jedné z nejlepších integrací Evernote?
Začněte s ClickUp. Integrace oblíbené aplikace pro pořizování poznámek s kompletní sadou nástrojů pro zvýšení produktivity přináší mnoho výhod, od široké škály šablon pro poznámky z jednání až po lepší sledování a integraci všech vašich poznámek do vašich projektů.
A co je nejlepší, ClickUp je zdarma, takže můžete hned začít. Vytvořte si ještě dnes svůj bezplatný účet ClickUp.