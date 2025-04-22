10 bezplatných šablon tabulek domácích prací pro organizovanou domácnost

Život pod jednou střechou s rušnou rodinou, zejména s dětmi, může váš domov rychle proměnit v vír aktivit. Místo neustálého napomínání svých blízkých ohledně jejich povinností existuje způsob, jak mít vše pod kontrolou – rychle přístupný plán domácích prací.
Právě proto existují šablony tabulek domácích prací! Tyto praktické nástroje vám pomohou zefektivnit domácí práce. Obsahují přednastavená pole a sekce pro plánování, správu času a přidělování úkolů, přičemž jsou zcela přizpůsobitelné jedinečné dynamice vaší rodiny.
Abychom vám ještě více usnadnili život, sestavili jsme seznam nejlepších šablon tabulek domácích prací, které si můžete zdarma stáhnout. Podívejme se, v čem jsou tak skvělé!
Co je šablona tabulky domácích prací?
Šablona tabulky domácích prací je předem navržený a přizpůsobitelný dokument, který vám pomůže organizovat a sledovat denní, týdenní a měsíční domácí práce a povinnosti každého člena domácnosti. Obvykle se používá v rodinách, sdílených domácnostech nebo ve třídách k rozdělení domácích prací a zajištění, že všichni zúčastnění přispívají k hladkému dokončení úkolů. ✅
Tyto šablony jsou k dispozici ve formátech jako tištěné listy, digitální dokumenty nebo specializované aplikace pro seznamy úkolů. Používání tabulky domácích prací může podpořit týmovou práci a time management a také naučit jednotlivce, zejména děti, zodpovědnosti.
Běžné prvky, které najdete v šablonách tabulek domácích prací, zahrnují:
- Seznam úkolů: Může se jednat o jednoduché každodenní úkoly, jako je mytí nádobí, až po méně časté povinnosti, jako je sekání trávníku nebo úklid garáže.
- Příjemci úkolů: Každý úkol je obvykle přiřazen konkrétní osobě, aby bylo jasné, kdo za co odpovídá.
- Plán: Udává, jak často je třeba danou činnost provádět.
- Sledování: Zaškrtávací značky a samolepky vám pomohou označit dokončené úkoly.
- Odměny nebo tresty: Může se jednat o získání privilegií a kapesného za splněné úkoly nebo tresty za nesplněné úkoly.
Co dělá šablonu rozvrhu domácích prací dobrou?
Zde je několik klíčových charakteristik, díky kterým je šablona tabulky domácích prací efektivní:
- Přehlednost a jednoduchost: Šablona by měla být srozumitelná a měla by jasně uvádět domácí práce a jejich rozvrh.
- Vizuální přitažlivost: Mělo by to být vizuálně přitažlivé, s prvky jako barevné kódování a samolepky, aby to bylo zajímavější.
- Přizpůsobitelnost: Dobrá šablona by měla umožňovat přizpůsobení konkrétním potřebám vaší domácnosti. To zahrnuje přidávání nebo odebírání úkolů, změnu přidělených osob a úpravu harmonogramů.
- Prvky sledování: Šablona by měla obsahovat prostor pro sledování a odměňování úspěchů, aby všichni zúčastnění zůstali motivovaní.
- Přístupnost: Správný plán domácích prací by měl být přístupný pro celou domácnost. Digitální šablona je obzvláště vhodná pro sdílený přístup a aktualizace.
10 šablon tabulek domácích prací k použití
Rozlučte se s chaosem domácích prací a přivítejte organizovanější a harmoničtější životní prostor! Vybrali jsme pro vás 10 bezplatných šablon tabulek domácích prací v Canva, PDF a ClickUp, které vám usnadní život a udrží vaši motivaci. Pojďme se podívat na užitečné funkce, které tyto šablony nabízejí!
1. Šablona tabulky domácích prací ClickUp
Hledáte snadný způsob, jak mít domácí práce pod kontrolou? S šablonou ClickUp Chore Chart Template už nemusíte hledat dál! Obsahuje předem připravená místa pro vaše úkoly, jejich časové rozvrhy, osoby za ně odpovědné, poznámky pro zaznamenání důležitých detailů a dokonce i odměny za splnění úkolů.
Efektivně organizujte domácí práce pomocí:
- Denní tabulka domácích prací: Rozdělená na dopolední a odpolední část, seřazená podle hodin.
- Týdenní tabulka domácích prací: Uspořádaná podle dnů v týdnu
- Měsíční tabulka domácích prací: Seřazeno podle týdnů, každý týden obsahuje tabulku se sloupci pro každý den v týdnu.
Šablona obsahuje osobní tabulky domácích prací, které vám pomohou zvládnout den, týden nebo měsíc, a rodinné tabulky domácích prací, díky nimž bude vše v domácnosti synchronizované. Oba typy mají stejnou strukturu s vyhrazenými prostory pro úkoly a poznámky. Rodinné tabulky domácích prací však obsahují praktický sloupec, do kterého můžete přidat jméno každého člena rodiny k úkolům, které mu byly přiděleny.
Tuto šablonu Doc lze plně přizpůsobit vašim potřebám, takže můžete přidat nebo odebrat libovolnou část. Rodiny navíc mohou udělit přístup svým členům, aby každý z nich mohl šablonu upravovat. Mohou označovat úkoly jako splněné nebo přidávat nové do seznamu, což šablonu činí velmi interaktivní a uživatelsky přívětivou.
2. Šablona denního seznamu úkolů ClickUp
Jste unaveni z každodenní rutiny, která připomíná zamotanou síť chaosu? Objevte šablonu denního seznamu úkolů ClickUp! Tato snadno použitelná šablona úkolů vám pomůže vytvořit si návyky a úspěšně se jich držet pomocí vnořených podúkolů a přizpůsobitelných stavů.
Sledujte své denní aktivity pomocí následujících vlastních polí:
- Kde: Poznamenejte si místo, kde má být úkol splněn, ať už je to obchod s potravinami, dům přítele, posilovna nebo vaše oblíbená restaurace.
- Kategorie: Roztřiďte úkoly do kategorií kariéra, zdraví a fitness nebo domácí práce, abyste přesně věděli, kam směřuje váš čas.
- Počítadlo sérií: Sledujte své úkoly nebo návyky
- Poznámky: Zapište si další připomínky nebo důvody změn v plánu.
Pro efektivnější organizaci rozdělte svůj den na ráno, odpoledne a večer. Poté přidejte vnořené podúkoly pro každou část dne. Můžete například vytvořit podúkol „Večerní rutina“ a vyplnit jej úkoly, jako je příprava večeře, péče o pleť a čtení před spaním.
3. Šablona ClickUp Getting Things Done
Šablona ClickUp Getting Things Done (GTD) vám usnadní zvládání nabitých rozvrhů! Je založena na systému GTD Davida Allena a díky strukturovanému přístupu k řízení povinností vnáší do vašich úkolů pořádek, snižuje stres a zvyšuje efektivitu procesů.
Tato praktická šablona složky obsahuje seznamy a zobrazení, které zajišťují přehlednou organizaci. Použijte seznam doručené pošty k zaznamenání a popisu všech úkolů. Poté odhadněte, jak dlouho budou trvat, ohodnoťte je na stupnici úsilí od jedné do pěti a rozhodněte, zda jsou proveditelné.
Dáváte přednost vizuálnímu plánování? Šablona obsahuje přizpůsobitelnou tabuli s GTD Flowchart. Obsahuje vodicí otázky, které vám pomohou prozkoumat vaše úkoly a rozhodnout, zda jsou zralé k akci.
Úkoly můžete přehledně třídit pomocí štítků, jako je domov, práce, nebo si vytvořte vlastní kategorie. Pro přesné třídění prozkoumejte seznamy jako
- Naplánováno v kalendáři: Poskytuje kalendářový přehled vašich časově vymezených úkolů.
- Seznam projektů: Ideální pro rozdělení složitých projektů a stanovení priorit úkolů
- Tickler/Someday Maybe: Pro úkoly, které možná dokončíte v budoucnu
Šablonu si přizpůsobte tak, aby dokonale odpovídala vašemu GTD workflow. Vložte vlastní pole a otevřete libovolný seznam v zobrazení tabule, kde uvidíte úkoly přehledně uspořádané jako karty na tabuli Kanban s funkcí drag-and-drop. Takto můžete snadno provádět aktualizace za běhu.
📮ClickUp Insight: 18 % respondentů našeho průzkumu chce využívat AI k organizaci svého života prostřednictvím kalendářů, úkolů a připomínek. Dalších 15 % chce, aby AI zvládala rutinní úkoly a administrativní práci. K tomu musí být AI schopna: porozumět úrovním priority jednotlivých úkolů v pracovním postupu, provést nezbytné kroky k vytvoření nebo úpravě úkolů a nastavit automatizované pracovní postupy. Většina nástrojů má jeden nebo dva z těchto kroků vyřešené. ClickUp však pomohl uživatelům konsolidovat až 5+ aplikací pomocí naší platformy! Vyzkoušejte plánování založené na AI, kde lze úkoly a schůzky snadno přiřadit k volným termínům v kalendáři na základě úrovní priority. Můžete také nastavit vlastní automatizační pravidla prostřednictvím ClickUp Brain pro zpracování rutinních úkolů. Rozlučte se s náročnou prací!
4. Šablona úkolů pro péči o sebe od ClickUp
V našem nabitém programu je snadné zapomenout na péči o sebe sama. Naštěstí je tu šablona ClickUp Self Care To-Do Template, která vám pomůže upřednostnit vaše blaho díky předem navrženému rozvržení, díky kterému bude sledování vaší rutiny péče o sebe sama naprosto snadné.
Tato šablona obsahuje vlastní pole, praktický seznam úkolů, kanbanovou tabuli a kalendář – vše, co potřebujete, aby vaše pohoda byla na správné cestě.
V zobrazení seznamu Self-Care jsou vaše aktivity přehledně uspořádány podle typu wellness, jako je Mysl, Tělo a Duch. Můžete snadno sledovat své denní nebo týdenní úkoly v oblasti péče o sebe a pomocí vlastních stavů kontrolovat jejich pokrok. Navíc můžete upřednostňovat a spravovat úkoly, které by mohly být mimo plán nebo pozastaveny.
Kalendář péče o sebe vám pomůže udržet si přehled o vašem rozvrhu. Použijte jej ke sledování svých milníků, plánování nových aktivit a přidávání poznámek pro včasné dokončení úkolů, což vás přiblíží o krok blíže k dosažení vašich cílů v oblasti wellness!
5. Šablona seznamu úkolů pro úkoly ve třídě ClickUp
Učení s sebou nese velkou zodpovědnost, od přípravy na hodiny a známkování až po nekonečné administrativní úkoly. Šablona ClickUp Class Assignments Template pomáhá učitelům dohlížet na jejich třídy, dělat si poznámky a plánovat jejich akademickou dráhu, a to vše v rámci dobře organizovaného centrálního hubu.
Šablona obsahuje dvě samostatné složky pro jarní a podzimní semestr. Uvnitř každé z těchto složek najdete seznamy věnované konkrétním tématům, které vám umožní přehledně kategorizovat úkoly podle jejich stavu – zda jsou dokončené, k provedení nebo v procesu.
Úkoly můžete také třídit podle typu úkolu v samostatném seznamu, abyste snadno sledovali počet zkoušek, testů nebo seminárních prací za každý semestr. Můžete si poznamenat důležité podrobnosti, jako jsou termíny odevzdání, kapitoly, které je třeba probrat, a odhadované časy dokončení.
Organizujte si efektivně svůj plán výuky a studijní materiály pomocí dvou zobrazení dokumentů, jednoho pro poznámky z výuky a druhého pro poznámky ke čtení.
6. Šablona ClickUp pro stěhování a seznam úkolů
Ať už se chystáte na jednoduché stěhování nebo na složitější přesun, balení a plánování může být docela stresující. Ale nebojte se – šablona ClickUp Moving To-Do List Template je vaším spolehlivým pomocníkem při stěhování do nového domova!
Tato praktická šablona vám umožní vytvořit kontrolní seznam úkolů, které je třeba vyřešit, a zaznamenávat, co již bylo dokončeno. Když otevřete zobrazení seznamu úkolů, získáte jasný přehled o úkolech, které je třeba vyřešit v jednotlivých fázích stěhování, přehledně rozřazených v rozevíracím poli Fáze stěhování.
Můžete stanovit priority a termíny pro každý úkol nebo určit osoby odpovědné za konkrétní úkoly. Navíc je k dispozici ukazatel pokroku, který vám pomůže snadno sledovat vaše pokroky.
Zobrazení tabule fází stěhování představuje Kanbanovou tabuli, kde se úkoly promění v karty, které můžete snadno přesouvat mezi sloupci tak, aby odpovídaly fázím vašeho stěhování. Úkoly jsou přehledně seskupeny podle fáze stěhování, což usnadňuje jejich organizaci ve fázi příprav, v den stěhování nebo během období zabydlování.
7. Šablona seznamu úkolů pro renovaci domu ClickUp
Dobře strukturovaný systém řízení projektů pro renovaci domu je klíčem k kontrole nákladů a dodržování rozpočtu při úpravách domu. Šablona seznamu úkolů pro renovaci domu ClickUp je ideálním řešením pro vytváření seznamů úkolů pro předrenovační a samotné renovační práce. Efektivně sledujte rozpočty, časové plány projektů a podrobnosti o dodavatelích.
Do seznamu materiálů zahrňte všechny materiály potřebné pro vaše renovační projekty. Takto můžete sledovat množství potřebných štětců, barev nebo lepicí pásky spolu s odhadovanými a skutečnými náklady pro efektivní správu rozpočtu.
Otevřete Seznam projektů a zefektivněte proces řízení renovace pomocí zobrazení, jako jsou:
- Seznam všech projektů: Zobrazuje všechny vaše renovační projekty a poskytuje důležité podrobnosti, jako jsou termíny, potřebné položky, náklady na práci, materiály a projekt jako celek.
- Tabule fází projektu: Pomáhá vám stanovit priority projektů tím, že poskytuje přehled všech vašich renovačních projektů uspořádaných a seskupených podle fází, jako jsou Probíhající a Dokončené.
- Kalendář projektů renovace domu: Poskytuje kalendářový přehled všech renovačních úkolů, což zjednodušuje sledování termínů a přeplánování.
Šablonu si přizpůsobte podle svých potřeb pomocí nových vlastních polí. Seznamy vyplňte položkami, které potřebujete, abyste měli vše dobře zorganizované a renovace byla co nejúspornější!
8. Šablona denního rozvrhu domácích prací Canva
Pokud hledáte jednoduchý, ale efektivní způsob, jak sledovat své každodenní úkoly, šablona denního rozvrhu domácích prací Canva je pro vás to pravé. Tato jednostránková šablona nabízí plně přizpůsobitelné sekce, ve kterých můžete snadno naplánovat své úkoly na každý den v týdnu.
Šablona obsahuje prázdná místa, kam můžete zapsat týdenní úkoly, které potřebujete splnit, a barevně označené kruhy odpovídající jednotlivým dnům. Pomocí těchto kruhů označte harmonogram pro každý konkrétní úkol.
Všechny prvky jsou editovatelné nebo nahraditelné, což vám umožní popustit uzdu své kreativitě. Změňte barvy, nahraďte kruhy jiným tvarem nebo změňte písmo. A pokud jedna stránka nestačí pro váš dlouhý seznam úkolů, můžete snadno přidat další stránku a vyplnit ji podle potřeby.
Tuto šablonu tabulky domácích prací můžete uložit ve formátu PDF nebo JPEG, vytisknout a pověsit na zeď nebo ji použít v digitální podobě pro snadné aktualizace a sdílení odkazů.
9. Šablona PDF denního rozvrhu domácích prací pro děti od ThirtyHandMadeDays
Učit děti dobrým návykům a důležitosti plnění domácích úkolů může někdy připadat jako nekonečný cyklus připomínek. Naštěstí je tu šablona PDF denního rozvrhu domácích úkolů pro děti od ThirtyHandMadeDays, která vám pomůže.
Tato šablona obsahuje prostor pro denní záznamy s kruhy v různých barvách přiřazenými ke každému dni v týdnu. Je snadné označit, kdy je třeba dokončit každý úkol, ať už jde o čištění zubů, domácí úkoly nebo vynášení odpadků. Navíc jsou ve spodní části šablony místa pro týdenní úkoly, která jsou ideální pro opakující se úkoly, jako je úklid nebo třídění prádla.
Jako další motivaci se vaše děti mohou těšit na speciální odměnu, jakmile na konci týdne vyplní všechny bubliny.
10. Šablona PDF pro rozpis domácích prací pro děti od PDFfiller
Šablona PDF Chore Chart for Kids od PDFfiller je praktický nástroj pro vytváření personalizovaných tabulek domácích prací pro děti, díky kterému získáte zpět volný čas a zároveň naučíte své děti osobní odpovědnosti tím, že budete sledovat základní domácí práce.
Takto to funguje:
- Vyberte pro své dítě úkoly vhodné pro jeho věk, jako je ustlání postele, prostření stolu nebo nakrmení psa.
- Každému dítěti přiřaďte konkrétní úkoly podle jeho věku a schopností (pokud máte více dětí).
- Vytvořte si plán úkolů, ať už denní, týdenní nebo měsíční.
- Šablonu si přizpůsobte podle svých požadavků úpravou textu, přidáním nových prvků nebo přeskupením stránek.
Tento tisknutelný plán domácích prací umístěte na dobře viditelné místo, například na ledničku nebo nástěnku, aby sloužil jako denní připomínka pro vaše děti. Abyste zajistili, že se budou držet plánu, zkuste použít samolepky nebo rozdávat malé odměny za důsledné plnění úkolů.
Bonus: Aplikace pro rodinný kalendář!
Mějte přehled o svých domácích pracích díky bezplatné šabloně tabulky domácích prací, kterou si můžete vytisknout.
Je faktem, že každodenní plnění domácích úkolů zabraňuje chaosu, ale zaručení jejich včasného splnění zajišťuje trvalý pocit pořádku. S nejlepšími bezplatnými tisknutelnými tabulkami domácích úkolů můžete snadno plánovat a sledovat všechny své cíle a úkoly a dosáhnout harmonie v domácnosti s minimálním úsilím!
Díky přístupu k více než 1 000 šablonám v knihovně šablon ClickUp nikdy neztratíte svou organizační převahu, ať už se ocitnete v jakékoli situaci! Ponořte se do světa hotových seznamů úkolů, výkonných nástrojů pro správu projektů a šablon pro stanovení priorit, abyste mohli spravovat úkoly jako profesionálové.