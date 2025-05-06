Snadné dodržování termínů: 10 nejlepších softwarů pro sledování termínů v roce 2025

Při současném zvládání více projektů a úkolů není pravděpodobnost zmeškání důležitých termínů nijak malá. Stává se to i těm nejlepším z nás, ať už kvůli špatné organizaci nebo prostě proto, že máme příliš mnoho práce.
Přehlédnutí důležitých termínů může mít závažné důsledky, jako je napětí ve vztazích s klienty, ztráta cenných příležitostí a dojem neprofesionality a nezodpovědnosti. To platí zejména v oblasti účetnictví, kde je přesnost a včasnost zásadní pro ochranu finančních zájmů klientů.
Naštěstí existuje řešení, jak tato rizika minimalizovat: software pro sledování termínů. Tyto nástroje nabízejí hladký způsob sledování a správy termínů pomocí kalendářů a připomínek. Výsledek? Můžete se rozloučit s obavami z promeškaných termínů!
V tomto článku se podíváme na 10 nejlepších softwarů pro sledování termínů a představíme jejich klíčové funkce a cenové možnosti. Naším cílem je pomoci vám vybrat ten správný nástroj, který vám pomůže mít pod kontrolou vaše termíny a zvýšit produktivitu a odpovědnost.
Co je software pro sledování termínů?
Software pro sledování termínů splatnosti je digitální řešení, které pomáhá jednotlivcům i firmám sledovat různé termíny související s termíny projektů, schůzkami a platbami faktur.
Tyto nástroje jsou obvykle vybaveny funkcemi, jako jsou připomenutí, integrované kalendáře a prioritizace termínů, které zlepšují schopnosti uživatelů v oblasti time managementu.
Mezi výhody používání softwaru pro správu projektů s termíny patří:
- Zvýšená produktivita: Efektivnější rozvržení času a soustředění se na prioritní úkoly
- Odpovědnost a profesionalita: Důsledné dodržování termínů a závazků zlepšuje vztahy s klienty a zvyšuje vaši důvěryhodnost.
- Snížení stresu: Používání tohoto softwaru ke správě termínů může zmírnit stres a úzkost spojené s prošvihnutými termíny.
Co hledat v softwaru pro sledování termínů
Při výběru softwaru pro sledování termínů se ujistěte, že má následující funkce:
- Správa úkolů: Umožňuje vytvářet, organizovat a prioritizovat úkoly spojené s termíny splatnosti.
- Opakující se termíny: Pomáhá zvládat termíny rutinních úkolů.
- Připomenutí a oznámení: Přizpůsobitelná připomenutí a oznámení pomáhají zajistit dodržování termínů.
- Integrace kalendáře: Software by měl být integrován s oblíbenými kalendářovými aplikacemi, jako je Google Calendar nebo Microsoft Outlook, abyste mohli synchronizovat své termíny napříč zařízeními.
- Spolupráce: Zjistěte, zda umožňuje více uživatelům přístup a práci na sdílených termínech a projektech.
- Snadné použití a přizpůsobení: Nástroj by měl mít intuitivní a uživatelsky přívětivé rozhraní, které usnadňuje přidávání, úpravy a správu termínů. Měl by také umožňovat přizpůsobení formátů data a času nebo časových pásem.
10 nejlepších softwarů pro sledování termínů
Připojte se k nám a prozkoumejte 10 nejlepších softwarových řešení pro sledování termínů, díky kterým budou zmeškané termíny minulostí. Ať už hledáte komplexní platformu pro zvýšení produktivity nebo specializovaný nástroj pro účetní úkoly, v tomto seznamu si každý najde to své.
1. ClickUp
Spravujte úkoly a plány efektivněji než kdykoli předtím s ClickUp, komplexní platformou pro správu projektů, která nabízí různé užitečné nástroje, které vám pomohou udržet přehled o nadcházejících termínech!
Zobrazte si plán úkolů podle dne, týdne nebo měsíce pomocí zobrazení kalendáře ClickUp. Organizujte si práci podle projektů nebo priorit, úkoly přetahujte myší a snadno sledujte jejich postup pomocí barevného kódování.
Pomocí vlastních polí můžete k libovolnému úkolu přidat datum zahájení, termín splnění a přesný čas a nechat si zaslat upozornění, když se blíží termín splnění. S pomocí Ganttových diagramů ClickUp můžete snadno plánovat termíny a časy, přidělovat zdroje a vizualizovat závislosti.
Využijte zobrazení pracovní zátěže platformy a podívejte se na pracovní zátěž každého člena týmu za vybrané časové období. Chcete-li vizualizovat časovou osu projektu a sledovat termíny, přizpůsobte šablonu termínů ClickUp svým potřebám. Použijte ji k efektivnímu přidělování úkolů tím, že definujete počáteční a konečné termíny a stanovíte milníky projektu prostřednictvím zobrazení seznamu a tabule.
Funkce ClickUp Reminder vám pomůže dodržet všechny termíny díky oznámením, která vás informují o postupu úkolů. Můžete si vybrat, zda je chcete dostávat do e-mailové schránky, jako oznámení na plochu nebo do mobilní aplikace.
Tato platforma je vhodná pro organizace, které se zabývají úkoly a projekty s vysokou časovou náročností, jako jsou například účetní firmy. Nabízí různé možnosti sledování času, funkce pro přehlednou organizaci úkolů a usnadňuje efektivní komunikaci prostřednictvím komentářů.
Nejlepší funkce ClickUp
- Přizpůsobitelné panely s widgety pro sledování času a přehledy pro řízení podniku
- Rozšíření ClickUp pro Chrome pro jednoduché sledování času
- Více než 1 000 integrací s nástroji jako Zoom, Slack a Toggl
- Vlastní stavy a milníky projektu pro okamžité aktualizace pokroku
- Jednoduché funkce pro sledování cílů s možností přiřazovat úkoly a komentáře, abyste neztráceli čas e-mailováním.
- Více než 1 000 opakovaně použitelných šablon pro resetování termínů jedním kliknutím
- ClickUp Automations pro zefektivnění rutinních úkolů
- Videonávod ClickUp Due Dates pro zvládnutí funkcí platformy
Omezení ClickUp
- Široká škála funkcí má za následek strmou křivku učení.
- Mobilní aplikace má ve srovnání s webovou verzí méně funkcí.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 $ za člena pracovního prostoru za měsíc.
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 8 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 000 recenzí)
2. File In Time
Zmeškání termínu pro podání daňového přiznání může být noční můrou pro každou účetní firmu. Další nástroj na našem seznamu zabraňuje takovým nejhorším scénářům tím, že dělá přesně to, co naznačuje jeho název – pomáhá vám podat přiznání včas. ⏰
Tento software pro sledování termínů a správu úkolů je pohodlným řešením pro správu vašich projektů a dodržování termínů, ať už se jedná o podávání dokumentů, zpráv nebo papírování.
Snadno spravujte své pracovní zatížení tím, že svým klientům přiřadíte více služeb – od daňového plánování po finanční poradenství – a nastavíte přizpůsobitelné stavy pro sledování pokroku. Vytvářejte úkoly pro veškerou práci ve vaší firmě a přiřazujte jim podrobnosti, jako je klient, termín splnění a nabízená služba.
File In Time vám umožňuje uspořádat a filtrovat úkoly podle stavu nebo data pro získání širokého přehledu nebo použít jiné filtry pro podrobnější obraz. Použijte automatická připomenutí pro úkoly, které mají termín dnes, tento týden nebo tento měsíc.
Nejlepší funkce File In Time
- Přiřazování úkolů a nastavování termínů pro různé úrovně zaměstnanců
- Více než 25 standardních reportů
- Vytváření více úkolů v dávkách
- Automatická připomenutí, která zabrání zmeškání termínů
- Funkce řízení oprávnění v softwaru pro správu praxe
Omezení File In Time
- Proces nahrávání souborů může vyžadovat trochu více času.
- Poněkud omezené možnosti
Ceny File In Time
- 199 $/měsíc za licenci
Hodnocení a recenze File In Time
- Software Advice: 4,6/5 (10+ recenzí)
- GetApp: 4,7/5 (90+ recenzí)
3. Kalendář ONESOURCE
Pokud podnikáte v oblasti účetnictví, je dodržování termínů zásadní pro vyhnutí se pokutám za opožděné platby daní a nesplnění povinností. Thomson Reuters ONESOURCE Calendar je uživatelsky přívětivý nástroj, který vám pomůže spravovat víceleté termíny pro splnění povinností a daní, platby, projekty, podání a prodloužení.
Kalendář ONESOURCE je centralizovaný, přizpůsobitelný a přístupný odkudkoli, což z něj činí cenný nástroj ve vašem úsilí o eliminaci zmeškaných termínů. Nabízí přehledný přehled termínů pro jurisdikce po celém světě a pokrývá různé daňové kategorie a obchodní podání, jako je DPH, daň z příjmu a zákonné výkaznictví.
Software se automaticky aktualizuje v reakci na jakékoli změny v národních daňových zákonech a termínech pro podání daňových přiznání. Můžete se také přímo připojit ke globální knihovně obsahu pomocí rozhraní ONESOURCE Calendar API.
Nejlepší funkce kalendáře ONESOURCE
- Automatické aktualizace kalendáře, abyste měli přehled o skutečných termínech
- Přizpůsobitelné zobrazení
- Snadno přístupný odkudkoli
- Umožňuje přístup k relevantním termínům pro jurisdikce po celém světě.
- Možnost připojení k globální knihovně obsahu
Omezení kalendáře ONESOURCE
- Úprava polí může být náročná
- Může docházet k mírným zpožděním při provádění výpočtů.
Ceny kalendáře ONESOURCE
- K dispozici po kontaktování
Hodnocení a recenze kalendáře ONESOURCE
- G2: 3,8/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (10+ recenzí)
4. Jetpack Workflow
Jetpack Workflow je cloudová aplikace vyvinutá s cílem pomoci účetním soustředit se na nadcházející úkoly, automatizovat procesy a snadno kontrolovat a plánovat budoucí práci.
Tento software je jako specializovaný nástroj pro sledování termínů projektů pro profesionály s opakujícími se termíny. Stanovte jasné priority úkolů a zefektivněte své účetní a účetní operace pomocí automatizovaných procesů a kaskádových termínů úkolů.
Využijte širokou škálu funkcí pro přizpůsobení plánování a aktivujte automatické opakování úkolů.
Díky pokročilému vyhledávacímu panelu softwaru můžete rychle najít veškerou svou práci. Nabízí také vlastní filtry a e-mailová oznámení, která vás informují, kdykoli se práce pro klienta blíží ke dni splatnosti nebo vyžaduje prodloužení termínu.
Nejlepší funkce Jetpack Workflow
- Více než 70 bezplatných šablon
- Podporuje kaskádové termíny
- Stránka Moje práce pro zobrazení nadcházejících úkolů
- Integrace s více než 2 000 aplikacemi
- Zprávy o postupu (ideální pro práci s klienty)
Omezení Jetpack Workflow
- Bylo by výhodné mít mobilní aplikaci.
- Omezené funkce projektového panelu nad rámec účetnictví
Ceny Jetpack Workflow
- Organize: 45 $/měsíc na uživatele
- Scale: 49 $/měsíc na uživatele
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Jetpack Workflow
- G2: 4,1/5 (10+ recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 50 recenzí)
5. ACI TaskTracker
ACI TaskTracker je intuitivní řešení pro správu termínů, které je šité na míru malým účetním firmám (CPA) a daňovým oddělením, aby jim usnadnilo život.
Tento nástroj pro sledování úkolů zefektivňuje váš pracovní postup díky automatickému vyplňování termínů splatnosti a prodloužení. Nabízí licence pro více uživatelů, které poskytují aktualizace stavu v reálném čase jak pro management, tak pro zaměstnance, a zajišťují tak, že všichni jsou na stejné vlně.
Systém automaticky přesouvá úkoly na další termín splnění, jakmile je aktuální úkol dokončen. Obsahuje také integrované, snadno použitelné vyskakovací kalendáře, které zjednodušují zadávání dat a díky nimž je sledování termínů splnění hračkou.
Kromě podpory daňových oddělení může ACI TaskTracker pomoci jakékoli firmě s efektivním řízením úkolů souvisejících s účtováním, účetními procesy a různými povinnostmi v oblasti dodržování předpisů, jako jsou měsíční, čtvrtletní a roční finanční výkazy.
Nejlepší funkce ACI TaskTracker
- Předem stanovené standardní termíny pro podání daňového přiznání IRS
- 200 předem stanovených termínů pro podání daňového přiznání k dani z příjmu a franšízové dani
- Vytváření vlastních úkolů pro daň z nemovitosti, daň z prodeje a SEC (Komise pro cenné papíry a burzu)
- Uživatelsky přívětivé řešení pro správu praxe
- Sloupce pro snadnou správu termínů
Omezení ACI TaskTracker
- Žádné recenze nejsou k dispozici.
Ceny ACI TaskTracker
- 1 uživatel: 400 $/měsíc
- 5 uživatelů: 800 $/měsíc na uživatele
- 10 uživatelů: 1 200 $/měsíc na uživatele
- Více než 10 uživatelů: 1 600 $/měsíc na uživatele
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze ACI TaskTracker
- Žádné recenze nejsou k dispozici.
6. Remindax
Jste unaveni ručním sledováním termínů? Remindax je automatizované řešení pro připomínky termínů, které vám zajistí, že budete mít své úkoly bez námahy pod kontrolou. Stačí si připomínky naplánovat s dostatečným předstihem a jakmile se blíží důležité termíny, budete automaticky dostávat upozornění. ⌛
Remindax shromažďuje vaše termíny v jediném rozhraní, což vám umožňuje udržovat si komplexní přehled o blížících se termínech. Navíc můžete zajistit automatické obnovení vypršených dokumentů, jako jsou smlouvy nebo předplatné, na měsíční nebo roční bázi automatizací svých pracovních postupů pomocí funkce automatického obnovení Remindax.
Tento software má funkci správy souborů, která vám umožňuje bezpečně ukládat a systematicky uspořádat vaše důležité dokumenty v různých formátech, jako jsou Word, PDF a Excel. Navíc můžete dokumenty kategorizovat podle typu a aktivovat kontrolu přístupu uživatelů, abyste se chránili před neoprávněným vstupem.
Nejlepší funkce Remindax
- SSL protokoly pro ochranu dat
- Oznámení prostřednictvím e-mailu, SMS nebo WhatsApp
- Automatická a opakovaná připomenutí
- Pokročilé funkce vyhledávání a filtrování
- Snadná správa souborů
Omezení Remindaxu
- Existuje potenciál pro vylepšení uživatelského rozhraní.
- Stížnosti na zákaznický servis
Ceny Remindax
- Starter: 29 $/měsíc
- Business: 49 $/měsíc
- Premium: 99 $/měsíc
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Remindax
- Software Advice: 4,5/5 (10+ recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (10+ recenzí)
7. Mango Practice Management
Mango Practice Management je software pro sledování termínů splatnosti, který byl vytvořen speciálně pro účetní, aby jim pomohl sledovat důležité termíny s minimálním úsilím.
Software nabízí dvě odlišné možnosti sledování: základní možnost sledování, přizpůsobenou pro menší firmy, a možnost podrobného sledování pro monitorování konkrétních dílčích kroků v rámci každého hlavního úkolu. ?
Mango Practice Management vám umožňuje přenášet informace z jednoho klienta na druhého a z roku na rok. Nabízí také oznámení pro zaměstnance, aby byl váš tým informován o úkolů po termínu nebo s vysokou prioritou.
Snadno sledujte termíny na týdenní, čtvrtletní, měsíční, roční nebo pololetní bázi a monitorujte termíny splatnosti jednorázových událostí. Pomocí funkce generátoru zpráv můžete snadno vytvářet a tisknout vlastní zprávy pro konkrétní termíny.
Nejlepší funkce Mango Practice Management
- Dvouúrovňová možnost sledování
- Jednoduché přidělování úkolů
- Oznámení o termínech splatnosti
- Zprávy o termínech
- Sledování termínů pro konkrétní období
Omezení softwaru Mango Practice Management
- Faktura by mohla mít více možností fontů.
- Není možné nastavit opakované platby
Ceny softwaru Mango Practice Management
- Základní: 35 $/měsíc na uživatele
- Plus: 55 $/měsíc na uživatele
- Pro: 69 $/měsíc na uživatele
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze MangoPractice Management
- G2: 3,3/5 (10+ recenzí)
- Capterra: 3,9/5 (více než 50 recenzí)
8. Task Tracker
Task Tracker je švýcarský armádní nůž mezi nástroji pro správu úkolů, který nabízí přizpůsobivá řešení pro širokou škálu uživatelů, od personalistů a provozních pracovníků až po marketingové profesionály.
Sledujte svůj denní pracovní tok zadáváním podrobností úkolů, jejich přiřazováním členům týmu a pravidelným informováním o jejich postupu. Nastavte si připomenutí pro opakující se úkoly a každý den dostávejte automatické aktualizace.
Sledujte dobu trvání každého úkolu a vyhodnocujte produktivitu týmu v reálném čase pomocí softwaru Time Sheet. Buďte informováni o denních aktivitách svého týmu díky automatickým denním souhrnným zprávám přes WhatsApp.
Nejlepší funkce aplikace Task Tracker
- Oznámení a připomenutí WhatsApp
- Integrace se Zoomem a Google Kalendářem
- Zobrazení kalendáře
- Hlasové poznámky pro rychlejší sledování úkolů
- Sledování výkonu týmu pomocí grafů
Omezení nástroje Task Tracker
- Vylepšení rozhraní by mohlo zlepšit použitelnost.
- Aplikace může mít problémy s funkčností na zařízeních iOS.
Ceny nástroje Task Tracker
- Základní: Zdarma pro až pět uživatelů
- TaskTracker Suite: 1,81 $/měsíc na uživatele, minimálně pět uživatelů
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
*Uvedená cena se vztahuje na roční fakturační model.
Hodnocení a recenze aplikací pro sledování úkolů
- G2: 5/5 (10+ recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (méně než 10 recenzí)
9. Orbitax Due Date Tracker
Orbitax Due Date Tracker je součástí komplexní softwarové sady pro správu daní, kterou využívají podniky působící ve více jurisdikcích. Slouží k efektivnímu sledování a správě různých povinností v oblasti podávání daňových přiznání a placení daní.
Tento automatizovaný nástroj propojuje všechny vaše obchodní jednotky po celém světě a automaticky vyplňuje termíny pro splnění požadavků na dodržování předpisů pro každou entitu.
Jakmile aktualizujete Entity Tracker platformy přidáním nebo odebráním entit, termíny splatnosti se dynamicky synchronizují. Každý termín splatnosti může spustit řetězec pracovních postupů zahrnujících příslušné zúčastněné strany. Využijte integrovaný Task Manager k přiřazení povinností s termínem splatnosti zúčastněným stranám, včetně termínů a oznámení.
Využijte sílu funkcí softwaru pro sledování auditů a získejte přehled o historii všech archivačních činností prostřednictvím podrobného auditního záznamu. Poté můžete pro větší pohodlí přenést archivační povinnosti do budoucích fiskálních let.
Software také obsahuje vestavěnou logiku, která nejen rozpozná, zda je třeba podat daňové přiznání, ale také identifikuje odpovědný subjekt a konkrétní požadované formuláře.
Nejlepší funkce programu Orbitax Due Date Tracker
- Knihovna pravidel pro plnění povinností v 195 jurisdikcích
- Integrovaná funkce Orbitax Meet
- Databáze daňových pravidel a sazeb Orbitax
- Orbitax Drive pro ukládání dat
Omezení programu Orbitax Due Date Tracker
- Žádné recenze nejsou k dispozici.
Ceny softwaru Orbitax Due Date Tracker
- K dispozici po kontaktování
Hodnocení a recenze Orbitax Due Date Tracker
- Žádné recenze nejsou k dispozici.
10. Financial Cents
Financial Cents pomáhá účetním firmám organizovat úkoly na jedné platformě a zefektivňovat časově náročné procesy prostřednictvím automatizace. Tento uživatelsky přívětivý software pro správu účetních projektů je vaší vstupenkou k snadnému sledování práce, rychlejším reakcím na požadavky klientů a lepší celkové organizaci pracovního prostoru.
Využijte výhody panelu platformy, připomínek a funkcí pro sledování času, abyste získali zpět kontrolu nad svými úkoly a souvisejícími termíny v jediném přehledu a už nikdy nezmeškali termín klienta. ?
Nejlepší funkce Financial Cents
- Integrace s QuickBooks Online, softwarem pro vedení hlavní účetní knihy
- Zprávy o sledování času
- Integrovaná fakturace klientům
- Automatické připomenutí
- Bezpečnost na úrovni bank
Omezení Financial Cents
- Přidání dalších integrací může být prospěšné
- Někteří uživatelé nejsou spokojeni s podporou založenou na umělé inteligenci.
Ceny Financial Cents
- Týmový plán: 39 $/měsíc na uživatele
- Scale Plan: 59 $/měsíc na uživatele
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Financial Cents
- G2: 4,8/5 (70+ recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (90+ recenzí)
Buďte vždy o krok napřed díky špičkovému softwaru pro sledování termínů
Díky automatickým připomenutím, oznámením, integraci kalendáře a plynulým aktualizacím může software pro sledování termínů změnit způsob, jakým zpracováváte své úkoly, a zavést do vašeho podnikání dosud nevídanou úroveň odpovědnosti a pečlivosti.
Pokud chcete snadno sledovat své termíny v rámci komplexní platformy pro produktivitu, vyzkoušejte ClickUp! Využijte jeho všestranné funkce pro správu projektů, možnosti sledování úkolů a tisíce praktických šablon a dosáhněte úspěchu jako nikdy předtím!