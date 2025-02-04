10 nejlepších alternativ k 17Hats pro správu zákazníků v roce 2025

Dlouho jste se spoléhali na 17Hats jako na software pro řízení obchodních procesů, ale nyní jste připraveni na změnu.
Pravděpodobně budete potřebovat srovnatelný nástroj pro správu vztahů se zákazníky, který zefektivní komunikaci s klienty, fakturaci a úkoly související s řízením projektů.
Na trhu existuje několik alternativ k 17Hats, ale kterou si vybrat? Který CRM nástroj vám ušetří nejvíce času a peněz? Nebojte se. My jsme již provedli průzkum. ✅
Tento článek představuje 10 nejlepších alternativ k 17Hats pro správu zákazníků v roce 2024. Stačí si prohlédnout tento seznam a vybrat nástroj, který splňuje vaše požadavky. Jste připraveni?
Co je alternativa k 17Hats?
17Hats je software pro správu obchodních procesů určený pro menší týmy a podnikatele. Ideální alternativa by měla nabízet prakticky vše, co 17Hats, a navíc další nástroje, integrace a automatizace, které vaše firma potřebuje.
Zde jsou některé z jeho nejlepších funkcí:
- Plánování schůzek
- Software pro správu vztahů se zákazníky a zákaznické databáze
- Funkce založené na cloudu
- Vytváření smluv
- Nástroje pro mapování cesty zákazníka
- Sledování výdajů
- Software pro externí a interní komunikaci
- Integrace s Google Kalendářem, QuickBooks a Stripe
- Fakturace a zpracování online plateb
- Funkce pro správu projektů a úkolů
- Nástroje pro správu produktů
- Sledování času
- Analýza pracovních postupů
Co byste měli hledat v alternativách k 17Hats?
Nejlepší alternativa k 17Hats pro vaši firmu se může lišit od té správné volby pro jinou firmu. Jde o to najít něco, co obsahuje vše, co potřebujete, za cenu, která odpovídá vašemu rozpočtu.
Zde je několik klíčových bodů, na které jsme se zaměřili při hledání nejlepších alternativ k 17Hats:
- Šablony: Šablony CRM, které vám pomohou vylepšit vaši strategii CRM, a spousta šablon pro další obchodní funkce, které vám usnadní život ?
- Komunikace: Kvalitní komunikace s klienty a funkce interní komunikace jsou pro CRM softwarová řešení nezbytností.
- Řízení provozu: Nejlepší nástroje poskytují software pro řízení provozu, který může snížit náklady a zefektivnit vaše obchodní procesy.
- Integrace: Nástroje pro řízení podniku, které se integrují s ostatním softwarem, který používáte, aby vše bylo na jednom místě a usnadnilo vám to život.
- Finanční řízení: Funkce fakturace, sledování výdajů a rozpočtování jsou nezbytností.
Nezapomeňte, že tento seznam není vyčerpávající. Možná budete také potřebovat nástroj pro sledování času nebo kompatibilitu s PayPal. Ať už je to cokoli, poznamenejte si to a připravte se na hledání řešení svých snů.
10 nejlepších alternativ k 17Hats, které můžete použít
Jste připraveni na změnu a hledáte novou platformu pro správu podniku? Zde je 10 nejlepších alternativ k 17Hats, které můžete použít v roce 2024.
1. ClickUp
Jako vítěz G2 v kategorii nejlepší nástroj pro řízení projektů v roce 2024 nabízí systém pro řízení podniku ClickUp tisíce funkcí a integrací pro freelancery a firmy. Představte si, co byste mohli dokázat, kdybyste měli vše, co potřebujete, na dosah ruky. ✨
Nástroje CRM od ClickUp mohou urychlit růst počtu klientů, zvýšit jejich spokojenost a zefektivnit zákaznickou podporu. Jedná se o komplexní software pro správu projektů, který vám pomůže zefektivnit pracovní postupy, spravovat více projektů, vizualizovat vaše procesy a spolupracovat v reálném čase jako nikdy předtím.
Získáte také přehledný software pro klientský portál a vše, co potřebujete pro správu kontaktů, díky funkcím zákaznického servisu ClickUp – to vše je součástí kompletního řešení pro správu podniku.
Mluvíme o dotaznících pro klienty, bezpečném sdílení dokumentů pomocí ClickUp Docs, šablonách pro optimalizaci pracovních postupů, integracích a přizpůsobitelných zobrazeních.
K dispozici jsou také MindMaps a Whiteboards pro brainstorming nápadů a spolupráci, přiřazené komentáře, aby všichni byli informováni o úkolech, a (bubny, prosím) plán Free Forever, který vám to vše poskytuje zdarma. ?
Nejlepší funkce ClickUp
- Nástroje pro delegování vám umožňují přidat více příjemců, abyste získali rychlou pomoc a mohli diskutovat o požadavcích v reálném čase.
- Více než 50 widgetů na ovládacím panelu pro vizualizaci a sjednocení všech vašich zákaznických dat pro lepší podporu a správu potenciálních zákazníků.
- ClickUp Automations vám umožňuje automatizovat opakující se úkoly, abyste ušetřili čas a peníze.
- Knihovna šablon s více než 1 000 možnostmi pro zlepšení optimalizace pracovních postupů, optimalizace sociálních médií, řízení projektů, brainstormingu, rozpočtování a dalšího?
- Více než 1 000 integrací s oblíbenými nástroji, a pokud některá chybí, můžete pomocí Zapieru přidat své integrace, aniž byste se museli zabývat technickými dokumenty API.
- Kompatibilní s Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Chrome a dalšími, takže každý klient a tým má přístup.
Omezení ClickUp
- Některé uživatelské recenze zmiňují, že při prvním spuštění je třeba se s nástrojem nejprve seznámit.
- Někteří recenzenti poukázali na nutnost změnit nastavení oznámení, aby se zabránilo přetížení při velkém pracovním vytížení.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 8 900 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 3 800 recenzí)
2. HoneyBook
HoneyBook je software pro správu podnikání určený pro majitele malých firem a kreativní podnikatele. Jeho funkce zahrnují správu úkolů, plánování schůzek, vytváření faktur, sledování výdajů a zlepšení řízení projektů. HoneyBook také usnadňuje efektivní komunikaci s klienty a správu potenciálních zákazníků.
Nejlepší funkce HoneyBook
- Komplexní funkce správy klientů uchovávají všechny informace související s potenciálními zákazníky na jednom místě.
- Automatizace pracovních postupů zvládne následné e-maily, plánování schůzek a vytváření faktur.
- Šablony a formuláře pomáhají při vytváření nabídek a generování potenciálních zákazníků.
- Funkce analytiky poskytuje přehled o výkonnosti podniku, tržbách, spokojenosti zákazníků a řízení projektů.
Omezení HoneyBook
- Někteří uživatelé hlásí matoucí rozhraní e-mailu, které brání efektivní práci při prvním přechodu na HoneyBook.
- Recenze zmiňují nedostatek možností přizpůsobení fakturace (např. přidání poplatků za platbu kreditní kartou).
Ceny HoneyBook
- Starter: 19 $/měsíc na uživatele
- Essentials: 39 $/měsíc na uživatele
- Premium: 79 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze HoneyBook
- G2: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 500 recenzí)
3. Bloom
Bloom je platforma pro generování potenciálních zákazníků a e-mailový marketing, která pomáhá firmám oslovovat zákazníky a spravovat potenciální zákazníky. Platforma se specializuje na to, aby klienti mohli kdykoli během dne provádět okamžité rezervace přes váš web.
Nejlepší funkce Bloom
- Marketingové formuláře a funkce pro získávání potenciálních zákazníků se vyznačují estetickým designem a přizpůsobitelnými šablonami.
- Funkce vkládání vám umožňují přidat formuláře pro získávání potenciálních zákazníků na váš web a sociální stránky, abyste zvýšili zapojení publika.
- Zahrnuty jsou desítky integrací a pomocí Zapieru můžete přidat jakékoli, které vám chybí (není vyžadováno API).
- A/B testování vám umožňuje analyzovat a porovnávat výkonnost e-mailových kampaní a získávání potenciálních zákazníků.
Omezení Bloom
- Některé uživatelské recenze zmiňují nedostatek šablon a funkcí galerie.
- Recenze zmiňují potřebu dalších motivů a nastavení přizpůsobení.
Ceny Bloom
- Starter: 13 $/měsíc na uživatele
- Standard: 29 $/měsíc na uživatele
- Kompletní servis: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Bloom
- G2: 4,5/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (10+ recenzí)
4. FreshBooks
FreshBooks je cloudový účetní software pro podnikatele a malé firmy. Jedná se o systém pro správu podnikání a financí bez funkcí CRM. Použijte jej ke správě financí, výdajů, fakturace, sledování času a řízení projektů z jedné snadno použitelné platformy.
Nejlepší funkce FreshBooks
- Možnosti reportingu poskytují užitečné informace o finančních výsledcích a časovém managementu, které vám pomohou zlepšit vaše hospodářské výsledky.
- Nástroje pro řízení projektů pomáhají sledovat a organizovat úkoly a zároveň zlepšují spolupráci.
- Součástí jsou šablony pro fakturaci, sledování času a finanční řízení, z nichž většina je kompatibilní s Microsoft Excel, Microsoft Word, Google Docs, Google Sheets a Adobe PDF.
- Existují integrace s obchodními softwarovými nástroji, jako jsou Stripe, Shopify a Zapier.
Omezení FreshBooks
- Recenze zmiňují potíže s elektronickou platební možností, která funguje pouze u některých bank.
- Někteří uživatelé hlásí problémy s integrovanou funkcí čtečky v aplikaci.
Ceny FreshBooks
- Lite: 17 $/měsíc na uživatele
- Plus: 30 $/měsíc za použití
- Premium: 55 $/měsíc na uživatele
- Vyberte: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze FreshBooks
- G2: 4,5/5 (více než 600 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 4 200 recenzí)
5. Insightly
Insightly je cloudový nástroj pro správu vztahů se zákazníky, který sleduje projekty, prodeje a komunikaci s klienty. Freelancerové, podnikatelé, startupy a malé firmy jej mohou používat ke správě e-mailového marketingu, projektů, jednotlivých úkolů, kontaktů a potenciálních zákazníků.
Nejlepší funkce Insightly
- Funkce pro správu kontaktů a potenciálních zákazníků vám pomohou centralizovat informace a sledovat prodejní příležitosti a interakce se zákazníky.
- Knihovna šablon obsahuje možnosti pro řízení projektů, marketingové kampaně, přehledy prodejního procesu, správu kontaktů, obchodní reporty a další.
- Integrace zahrnuje oblíbené obchodní nástroje, jako jsou QuickBooks, Gmail a Outlook.
- Pokročilé funkce pro vytváření reportů poskytují přehled o projektových datech, marketingu a prodejních výsledcích.
Omezení Insightly
- Někteří uživatelé hlásí potíže s používáním rozhraní a přístupem ke sledování e-mailů v mobilní aplikaci.
- Přístup k úplné sadě Insightly může být pro startupy, malé podniky a freelancery příliš drahý.
Ceny Insightly
- CRM Plus: 29 $/měsíc na uživatele
- CRM Professional: 49 $/měsíc na uživatele
- CRM Enterprise: 99 $/měsíc na uživatele
- All-in-One Plus: 349 $/měsíc
- All-in-One Professional: 899 $/měsíc
- All-in-One Enterprise: 2 599 $/měsíc
Hodnocení a recenze Insightly
- G2: 4,2/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: 4,0/5 (více než 600 recenzí)
6. HubSpot CRM
HubSpot CRM je navržen pro správu interakcí se zákazníky a zefektivnění vašeho prodejního procesu a je fantastickou alternativou k 17Hats. Používejte jej pro sledování obchodů, správu kontaktů, analýzu prodejů a e-mailový marketing a užívejte si cloudový přístup z jakéhokoli tabletu, mobilního zařízení nebo počítače s připojením k internetu.
HubSpot vám také umožňuje přidat další užitečné softwarové nástroje pro řízení podniku. ?
Nejlepší funkce HubSpot CRM
- Komplexní systém správy kontaktů sleduje kontaktní informace, umožňuje přidávat podrobné poznámky a zlepšuje interakci s klienty.
- Knihovna šablon obsahuje bezplatné, přizpůsobitelné možnosti pro e-mailový marketing, komunikaci s klienty, sledování potenciálních zákazníků, vstupní stránky a kontaktní formuláře.
- K dispozici jsou integrace s dalšími nástroji, včetně Salesforce, Mailchimp, Shopify, Gmail, Outlook, Microsoft Dynamics a dalším softwarem HubSpot.
- Automatizace marketingových kampaní a sledování potenciálních zákazníků pomáhají zefektivnit váš prodejní proces.
Omezení HubSpot CRM
- Některé recenze od malých podniků zmiňují problémy s dostupností vylepšených plánů, marketingových doplňků a dalších dodatečných poplatků.
- Uživatelské recenze zmiňují obtížnost používání a porozumění funkcím pracovního postupu.
Ceny HubSpot CRM
- Bezplatné nástroje: 0 $
- CRM Suite pro jednotlivce a malé podniky—Starter: 30 $/měsíc na uživatele
- CRM Suite pro jednotlivce a malé podniky—Professional: 1 781 $/měsíc na uživatele
- CRM Suite pro firmy a podniky – Professional: 1 781 $/měsíc na uživatele
- CRM Suite pro firmy a podniky – Enterprise: 5 000 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze HubSpot CRM
- G2: 4,4/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 3 800 recenzí)
7. Dubsado
Dubsado je platforma pro správu podnikání určená pro malé firmy a podnikatele, jejíž funkce jsou navrženy tak, aby automatizovaly procesy a zefektivnily váš pracovní postup. Uživatelé mohou vytvářet smlouvy a vlastní formuláře, automatizovat e-mailovou komunikaci s klienty a zpracovávat faktury z jediného balíčku.
Nejlepší funkce Dubsado
- Funkce pro správu klientů organizují podrobnosti o projektech, kontaktní informace, historii komunikace a další údaje.
- Knihovna šablon obsahuje předem navržené formuláře, smlouvy, faktury, marketingové e-maily a návrhy projektů.
- Funkce automatizace pracovních postupů vám umožňují nastavit spouštěče a akce pro komunikaci s klienty a vytváření projektů.
- Integrace zahrnuje oblíbené aplikace a služby, jako jsou QuickBooks, Zapier a Xero.
Omezení Dubsado
- Některé recenze zmiňují problémy s vytvářením různých typů faktur a potřebu dalšího přizpůsobení.
- Uživatelé hlásí, že používání pracovních postupů vyžaduje určitou dobu na osvojení, přičemž chyby vedou k problémům, jako je například omylem odeslání automatických e-mailů v nevhodnou dobu.
Ceny Dubsado
- Starter: 20 $/měsíc na uživatele
- Premier: 40 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Dubsado
- G2: 4,3/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 40 recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy Dubsado!
8. HelloLeads
HelloLeads je platforma pro správu potenciálních zákazníků, která byla navržena s cílem zlepšit komunikaci s klienty pro firmy všech velikostí. Použijte ji pro generování potenciálních zákazníků, jejich péči, analýzu a další účely a zefektivněte svůj pracovní postup, abyste ušetřili čas a zároveň prodali více.
Nejlepší funkce HelloLeads
- Knihovna šablon nabízí desítky možností pro e-mailový marketing a kampaně.
- Možnosti integrace zahrnují oblíbené platformy třetích stran pro generování potenciálních zákazníků, poskytovatele SMS služeb a cloudové telefonní služby.
- Nástroje pro správu kontaktů a potenciálních zákazníků vám pomohou sledovat všechny vaše potenciální zákazníky a kontakty na jednom místě, abyste mohli zlepšit své prodejní výsledky.
- Analýza prodeje poskytuje podrobné zprávy, které pomáhají identifikovat potenciální oblasti pro zlepšení.
Omezení HelloLeads
- Některé recenze od majitelů malých podniků poukazují na potřebu vylepšených analytických funkcí a uživatelsky přívětivějšího rozhraní mobilní aplikace.
- Bezplatný tarif je omezen na 250 potenciálních zákazníků nebo záznamů o zákaznících a 10 seznamů.
Ceny HelloLeads
- Zdarma
- Essential: 5 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 9 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze HelloLeads
- G2: N/A
- Capterra: 4/5 (3+ recenze)
9. Agiled
Agiled je platforma pro správu podnikání určená pro freelancery a malé podniky. Jedná se o vynikající alternativu k 17Hats s nástroji pro fakturaci, sledování času, správu projektů, spolupráci týmů a zlepšování vztahů se zákazníky.
Nejlepší funkce Agiled
- Komplexní funkce pro správu projektů vám umožňují vytvářet úkoly, stanovovat termíny a sledovat průběh úkolů jednotlivých členů týmu.
- Desítky přizpůsobitelných šablon pro fakturaci, nabídky, smlouvy, odhady projektů, objednávky a prodejní zprávy.
- Více než dvě desítky integrací s oblíbenými nástroji, jako jsou Wise, TimeCamp, ZohoBooks a Asana.
- Nástroje pro spolupráci umožňují uživatelům vytvářet seznamy úkolů, sdílet soubory a komunikovat v reálném čase, aby zefektivnili pracovní postupy vašeho týmu.
Omezení Agiled
- Některé recenze zmiňují potřebu vylepšení vizuálního přizpůsobení, sledování výdajů a integrace plateb.
- Bezplatný tarif je omezen na dva klienty a 100 potenciálních zákazníků.
Agilní cenová politika
- Základní: zdarma
- Výhoda: 9,99 $/měsíc na uživatele
- Premium: 14,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Agiled
- G2: 4,7/5 (více než 380 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 330 recenzí)
10. Salesforce
Salesforce CRM je oblíbený cloudový software pro řízení vztahů se zákazníky. Poskytuje kompletní sadu nástrojů, které zefektivňují obchodní procesy, zlepšují prodejní výkonnost a udržují ziskové vztahy se zákazníky. Uživatelé mají také možnost přidat několik dalších užitečných softwarových nástrojů pro řízení podniku.
Nejlepší funkce Salesforce
- Více integrací s nástroji jako Slack, Google Workspace, DocuSign, Jira a Dropbox
- Analytické a reportovací nástroje poskytují cenné informace o prodeji, marketingu a zákaznickém servisu.
- Nástroje pro automatizaci marketingu vám umožňují nastavit správu sociálních médií a e-mailový marketing na autopilota.
- Komplexní systém správy zákaznických služeb efektivně zpracovává žádosti o podporu, dotazy zákazníků a komunikaci.
Omezení Salesforce
- Některé recenze od majitelů malých podniků uvádějí, že roční poplatky jsou příliš vysoké pro jejich rozpočet.
- Někteří uživatelé zmiňují poplatky za doplňkové funkce, které zvyšují cenu nad rámec inzerované ceny.
Ceny Salesforce
- Malé podniky CRM Starter: 25 $/měsíc na uživatele
- Malé podniky CRM Sales Professional: 80 $/měsíc na uživatele
- Malé podniky CRM Service Professional: 80 $/měsíc na uživatele
- Malé podniky CRM Marketing Cloud Account Engagement: 1 250 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Salesforce
- G2: 4,5/5 (více než 1 600 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 200 recenzí)
Jste připraveni na změnu?
S tolika alternativami k 17Hats není pochyb o tom, že váš tým najde ideální nástroj pro řízení podniku, který splní všechny vaše nejdůležitější potřeby.
Stále nevíte, kde začít? Co takhle začít na vrcholu našeho seznamu, s ultimátním all-in-one softwarem pro správu projektů, plnění úkolů a úsporu času – ClickUp.
Díky stovkám flexibilních funkcí pro efektivní správu projektů, klientů a pracovních postupů je to ideální alternativa k 17hats pro prakticky jakýkoli tým. Tak na co čekáte? Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes a sledujte, jak vaše produktivita stoupá do nových výšin. ?