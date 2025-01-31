12 от най-надеждните софтуера за отчитане на работното време за адвокати

Според доклад за правните тенденции за 2021 г., средностатистическият адвокат фактурира едва 31% от времето си в осемчасов работен ден. Колкото и разочароващо да звучи, управлението на времето може да бъде причината за успеха или провала на една адвокатска кантора.

Като адвокат, времето ви е разделено на множество части. От явяване на съдебни заседания, консултации с клиенти, проучване на закони и прецеденти до финализиране на документи. Лошото проследяване на времето, особено за работата зад кулисите, означава, че губите приходи.

Ръчното записване на работните часове обаче обикновено е контрапродуктивно. В крайна сметка губите часове за административни задачи, вместо да се занимавате с клиента, което намалява броя на часовете, които можете да фактурирате.

По-ефективната алтернатива? Софтуер за отчитане на работното време за адвокати.

Какво е софтуер за отчитане на работното време за адвокати?

В миналото адвокатите се събираха с екипа си в края на всяка седмица, месец или дело, за да изчислят отработените часове за клиента. Процесът се основаваше на паметта или на неточни записи за отработеното време, което правеше оценките неточни.

Общата ненадеждност на тази несъвършена система доведе до разработването на софтуерни инструменти за отчитане на работното време на адвокатите. Вместо да отчитате остарели времеви разписания, те ви помагат да следите работното си време в реално време. ⌛

Повечето софтуери за отчитане на работното време имат функции за поддържане на прозрачен регистър на фактурираните и нефактурираните часове, като същевременно отчитат времето на бездействие и разсейването. Няма несигурност по отношение на фактурирането на клиентите, тъй като автоматичните регистри служат като доказателство за извършената работа. Можете също така да контролирате работата на вашите помощници, стажанти и други служители и да им предложите справедливо възнаграждение.

Какво се изисква от адвокатите в приложенията за отчитане на работното време

Часовото фактуриране е може би най-използваният модел за ценообразуване в правния сектор. Въпреки че е доста прост формат, присъщият фактор за отчитане на времето усложнява уравнението за рентабилност.

Най-доброто приложение за отчитане на работното време за адвокати трябва да има следните основни характеристики:

Леснота на използване: Основните функции за отчитане на времето и производителността трябва да работят безпроблемно, без да се налагат прекалено много ръчни настройки. Управление на дела: Трябва да можете да адаптирате продукта според категориите дела и тарифите за фактуриране. Качествените инструменти ви позволяват да : Трябва да можете да адаптирате продукта според категориите дела и тарифите за фактуриране. Качествените инструменти ви позволяват да разпределяте ресурсите според текущите нужди на клиентите, да преоценявате дейностите, които не подлежат на фактуриране, и да организирате подробно изразходваното време. Опции за сътрудничество: Целият ви екип трябва да има достъп до функциите за отчитане на работното време. : Целият ви екип трябва да има достъп до функциите за отчитане на работното време. Инструменти за сътрудничество като изготвяне на чернови в реално време и оставяне на коментари с времева марка могат да улеснят добавянето на записи за работното време. Възможности за фактуриране и отчитане: Идеалният софтуер би използвал проследените данни, за да подготвя автоматично фактури. Опции за шаблони: Предварително създадените : Предварително създадените шаблони за разпределение на работата и отчитане на работното време в платформата осигуряват структура и помагат да се намалят грешките при организирането на графиците на екипа. Възможности за отчитане: Проверете дали продуктът предлага : Проверете дали продуктът предлага инструменти за отчитане на клиенти , с които да проследявате капацитета и рентабилността на вашата фирма. Трябва да можете да сравнявате използването на времето с приходите, за да проверите коя правна експертиза генерира по-добра възвръщаемост за вашата фирма.

Прегледахме десетки софтуера за отчитане на работното време за адвокати и избрахме 12-те най-добри, които предлагат изключителна функционалност. Да се заемаме с работата – или по-скоро, да започнем процедурата!

Вижте над 15 изгледа в ClickUp, за да персонализирате работния си процес според нуждите си.

ClickUp е цялостно решение за управление на проекти за адвокати с впечатляващи функции за отчитане на времето и обработка на дела. Платформата ви позволява да проследявате индивидуални задачи и проекти с няколко кликвания. Тя предлага вградено отчитане на времето във всеки план, но можете да го направите и чрез:

За адвокати, които фактурират на час, използвайте платформата, за да превключвате между фактурирано и нефактурирано време, да добавяте бележки или етикети към времевите записи, да превключвате между задачи и да експортирате времеви регистри за фактуриране. Активирайте Time Tracking ClickApp, за да следите напредъка на всеки човек в работното пространство.

Достъп до персонализирани карти за отчитане на работното време, за да отговорите на вашите нужди за отчитане. Филтрирайте записите по дата, етикети или приоритет, за да получите подробна информация за графиците на всички. Използвайте изгледите „Списък“, „Календар“ или „Табло“, за да проследявате записите, свързани с конкретни задачи.

Укрепете фирмата си отвътре с функциите за управление на задачи и натоварване на ClickUp. Можете да възлагате задачи с приблизителна продължителност на вашите служители. Правните екипи обожават ClickUp Docs — централизирана платформа за документи, бележки по дела и файлове. Споделяйте елементи с колеги и клиенти за незабавно редактиране, проверка или преглед.

Използвайте безплатните шаблони на ClickUp, за да улесните ежедневните си задачи. Шаблонът за отчитане на работното време на консултантите на ClickUp, шаблонът за откриване на клиенти на ClickUp и шаблонът за разпределение на работата в адвокатска кантора на ClickUp са отлични варианти, ако искате да добавите структура към вашите процеси.

Платформата разполага с вградени счетоводни шаблони, които ви помагат при фактурирането. Като алтернатива, интегрирайте ClickUp с инструменти като TimeCamp и Time Doctor, които предлагат решения за автоматично фактуриране.

Най-добрите функции на ClickUp

Интеграции с платформи за отчитане на работното време и фактуриране (включително Toggl и Clockify ) и други работни приложения като Google Calendar.

Персонализирани времеви разписания за задълбочен поглед върху производителността на вашия екип.

Персонализирани формуляри за оптимизиране на заявките и административната работа

Функция за проверка, позволяваща добавяне на коментари и предложения към файлове

Безпроблемно отчитане на работното време от всяко устройство

Опции за проследяване на фактурирани и нефактурирани часове

ClickUp Docs за управление на документи

Над 1000 шаблона за всякакви случаи на употреба

Ограничения на ClickUp

Не всички изгледи са достъпни в мобилното приложение все още.

Богатият набор от функции може да създаде крива на обучение за някои потребители.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Без ограничения : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp AI: Наличен във всички платени планове за 5 USD/член на работната среда/месец

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 8300 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3700 отзива)

Разгледайте най-добрите AI инструменти за адвокати!

2. Работа в екип

Teamwork е платформа за управление на задачи и клиенти с широки функции за подпомагане на бюджетирането на времето за проекти.

Платформата ви позволява да разделите работните си дни на задачи с определено времетраене. Спирайте и възобновявайте записите, както желаете, и разполагайте с надеждни данни за фактуриране. Teamwork изпраща напомняния, ако забравите да въведете запис. 📝

Създавайте отчети за отработеното време, за да получите цялостен поглед върху отработените часове, които подлежат на фактуриране, които не подлежат на фактуриране и които са фактурирани. С подробен списък на задачите по време, можете по-добре да планирате своя работен процес.

Работите с няколко клиента едновременно? Използвайте My Timesheets, за да управлявате няколко времеви регистъра и да предотвратите пропуски в графика си. Company Timesheets, от друга страна, ви помага да създадете прозрачни графици за екипа и да измервате индивидуалните резултати.

Най-добрите функции на Teamwork

Напомняния за водене на времеви регистри

Информативни инструменти за отчитане

Таблици за отчитане на работното време за наблюдение на индивидуалните и груповите резултати

Опции за маркиране на времевите записи

Ограничения при работа в екип

Потребителският интерфейс би могъл да се подобри.

Първоначалната настройка може да отнеме време.

Цени за екипна работа

Безплатно завинаги : 0 $/месец на потребител

Стартово ниво : 5,99 $/месец на потребител

Доставка : 9,99 $/месец на потребител

Grow : 19,99 $/месец на потребител

Мащаб: Свържете се с нас за цени

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Teamwork

G2 : 4,4/5 (над 1000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 800 отзива)

3. actiTIME

actiTIME ви позволява да следите времето чрез браузъра или мобилното приложение. Уеб-базираните табели за отчитане на работното време ви позволяват да изберете задача от списъка, да следите времето си и да уведомите мениджъра или клиента си, когато сте готови. Оставете коментари, за да добавите контекст към записа.

Ако изберете мобилното приложение, можете да измервате часовете си дори когато сте офлайн. actiTIME автоматично ще синхронизира и актуализира записите с уеб версията, веднага щом се свържете отново с интернет. 📶

За задачи, които изискват няколко сесии, опитайте календарния изглед на платформата, за да планирате и оцените времето си през седмицата. Трябва да въведете данните „от“ и „до“, за да създадете ясен график.

actiTIME предлага мощни опции за фактуриране – можете да зададете тарифи за фактуриране на задачите си, да добавите данъци и да генерирате персонализирани фактури. Експортирайте ги като PDF файлове, преди да ги изпратите на клиентите си.

Най-добрите функции на actiTIME

Персонализирани коментари за записите

Офлайн режим в мобилното приложение

Инструменти за видимост на индивидуални и екипни задачи

Функции за фактуриране и отчитане

Ограничения на actiTIME

Графиката на платформата може да бъде подобрена.

Някои потребители са недоволни от настоящата ценова структура.

Цени на actiTIME

1-3 потребители : Безплатно (ограничена функционалност)

1-40 потребители : 6 USD/месец на потребител

41-200 потребители : 5 USD/месец на потребител

Над 200 потребители: Свържете се с нас за цени

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за actiTIME

G2 : 4,5/5 (над 30 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 80 отзива)

4. Toggl Track

Ако управлявате голяма адвокатска кантора с мултифункционални екипи, проследяването на това кой какво прави и кога може да се превърне в хаос. Toggl Track е чудесен инструмент, който ще внесе ред в работното ви пространство. 🧑‍🤝‍🧑

Платформата предлага отчитане на работното време с едно кликване за вас и вашите служители. Таймерът работи на заден план, така че не отвлича вниманието. Мениджърите с администраторски права могат да извършват одити, за да гарантират отчетност за всяка минута и да вземат решения за персонала въз основа на конкретни данни.

Инструментите за отчитане на Toggl Track ви предоставят прозрачен преглед на работната натовареност. Маркирайте задачите си с цветови кодове за по-лесна навигация, използвайте опциите за филтриране и сортиране, за да намерите информацията, която ви интересува, и експортирайте данните, за да генерирате точни фактури.

Toggl Track се интегрира с над 100 приложения, включително календари и платформи за отчитане на работното време, за да насърчи технологичната ефективност.

Най-добрите функции на Toggl Track

Проследяване на времето с едно кликване

Опции за цветово кодиране

Лесно експортиране на данни за фактуриране

Над 100 интеграции

Ограничения на Toggl Track

Няма опция за създаване на записи с гласови команди

Офлайн проследяването може да бъде подобрено

Цени на Toggl Track

Безплатно : 0 $/месец на потребител

Стартово ниво : 9 $/месец на потребител

Премиум : 18 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Toggl Track оценки и отзиви

G2 : 4,6/5 (над 1500 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2200 отзива)

5. Clio

Clio е комплексен софтуер за управление на правната практика с специални инструменти за отчитане на работното време. 💼

Платформата, базирана в облака, ви предоставя автоматичен инструмент за отчитане на времето. Добавяйте или редактирайте времеви записи за различни случаи и клиенти – спирайте или прекъсвайте въвеждането на данни, когато е необходимо.

За да създадете записи за времето със задна дата, просто отворете записите в календара, документите и бележките, съхранени на платформата, и добавете записите заедно с доказателството за работата. Ако прекарвате много време в изпращане на имейли в Outlook или Gmail, използвайте опциите за интеграция на Clio, за да следите времето, прекарано в комуникация с клиенти!

Разгледайте изчерпателните отчети за отчитане на времето на софтуера, използвайки показатели за дата, потребител или статус. Clio предлага редица функции на софтуера за фактуриране, подходящи за:

Проследяване на неплатени фактури Записване на възстановими разходи Създаване на фактури с лого Приемане на онлайн плащания

Не забравяйте да използвате Matter Timeline на Clio, за да проверявате новите записи за отработено време по активни дела.

Най-добрите функции на Clio

Създадени за адвокатски кантори

Оптимизирано проследяване на времето и планиране

Позволява отчитане на времето за комуникация по електронна поща

Интегрирани системи за фактуриране и плащане

Ограничения на Clio

Персонализирането на платформата според вашите нужди може да отнеме много време.

Ограничени формати на фактуриране

Цени на Clio

EasyStart : 39 $/месец на потребител

Essentials : 69 $/месец на потребител

Разширена версия : 99 $/месец на потребител

Пълен: 129 $/месец на потребител

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Clio

G2 : 4,6/5 (над 450 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 1500 отзива)

6. FreshBooks

Ако се нуждаете от платформа за отчитане на работното време, счетоводство и водене на счетоводни книги в едно, FreshBooks е правилният избор!

Платформата помага основно за проследяване на разходите, управление на разписките и създаване на финансови отчети, но поддържа и функционално проследяване на времето. Записвайте времето, докато работите, или въведете го със задна дата. Всичко, което трябва да направите, е да натиснете бутона Проследяване на времето.

FreshBooks ви позволява да записвате времето, прекарано с конкретен клиент или случай, и да оставяте подробни бележки, обясняващи вписването. В края на всеки ден вашият счетоводен екип има достъп до разбивка на отчетените часове и бележки. Отчетените часове се добавят автоматично към конкретен клиент, така че фактурите ви са готови за нула време!

Седмичните и месечните отчети са идеални за сравняване на времето, инвестирано в различни случаи, което ви помага да проследявате рентабилността и възвръщаемостта на инвестициите.

Най-добрите функции на FreshBooks

Дневни разбивки на отчетените часове

Седмични и месечни отчети

Проследени часове, сегментирани по клиент или случай

Лесно създаване на фактури

Ограничения на FreshBooks

Липса на разширени опции за персонализиране на фактурите

Платформата може да забавя работата си понякога.

Цени на FreshBooks

Lite : 142,80 $/година

Плюс : 252 $/година

Премиум : 462 $/година

Изберете: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за FreshBooks

G2 : 4,5/5 (над 650 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 4000 отзива)

7. Harvest

С Harvest е лесно да извлечете максимума от типичния си работен ден!

Платформата има удобен интерфейс, който улеснява записването на задачи, без да се губи прекалено много време за настройки. Да предположим, че извършвате правни проучвания за свой клиент. Просто отворете Harvest, добавете подходящ запис (например идентифициране на закони или четене на прецеденти) и започнете да записвате.

Платформата автоматично синхронизира записите между настолни и мобилни устройства за максимална точност. Препоръчваме да настроите персонализирани напомняния, за да не пропускате отчитането на времето в натоварени дни.

Създавайте отчети за отработеното време въз основа на клиенти, задачи, екипи и проекти и следете неизплатените часове и производителността на работното място. Harvest се интегрира с онлайн платформи за плащане като PayPal, за да ви помогне да получите плащанията си по-бързо.

Най-добрите функции на Harvest

Удобна за ползване платформа

Работи на всички устройства и се синхронизира автоматично.

Налични са персонализирани напомняния

Интелигентни инструменти за отчитане

Ограничения на Harvest

Някои потребители не са особено доволни от ценовата структура.

Няма опция за задаване на бюджети за конкретни клиенти

Цени на Harvest

Harvest : Безплатен (един потребител, два проекта)

Harvest Pro: 10,80 $/месец на потребител (неограничен брой потребители и проекти)

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Harvest

G2 : 4,3/5 (над 750 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 550 отзива)

8. LawBillity (Time Tracker от eBillity)

Time Tracker by eBillity предлага уникално решение за отчитане на работното време и фактуриране, наречено LawBillity. Ако административните задачи ви се струват като тежест, можете да се доверите на тази платформа като на солиден актив, тъй като тя може да ви спести над 30 часа всеки месец с вградените си опции за отчитане на работното време.

Стартирането на таймера отнема по-малко от секунда. Преди да запишете въведените данни, можете да въведете информация като името на клиента, описание на услугата и статус на фактуриране.

Една от най-добрите функции на LawBillity е едновременното използване на няколко таймера, което е спасително за тези, които често преминават от един случай към друг. След приключване на даден случай, изпратете фактури на клиентите чрез приложението или експортирайте фактурите във формат LEDES или LSS.

Автоматизираните инструменти за отчитане на платформата ви помагат да определите степента на използване, реализация и събираемост, за да измерите рентабилността на всеки клиент.

Най-добрите функции на LawBillity

Проследяване на работното време и разходите в юридическата сфера

Мулти-таймери

Мобилни приложения за офлайн отчитане на работното време

Формати на фактури с марката LEDES или LSS

Ограничения на LawBillity

Оформлението може да бъде по-опростено.

Ограничени възможности за персонализиране

Цени на LawBillity

24 $/месец на потребител

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за LawBillity

G2 : 4. 2/5 (над 300 отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 2500 отзива)

9. Smokeball

Като инструмент, предназначен за адвокатски кантори, Smokeball е снабден с функции за управление на клиенти. Записвайте автоматично всяка отчетна минута от работния си ден, проследявайте конкретни дейности и позволете на платформата да извлича данни за вашите фактури. Smokeball може да се адаптира към различни ниши, като например семейно или наказателно право. 👮

Най-добрите функции на Smokeball

Проследяване на работното време на персонала

Интеграция с LawPay за бързи и сигурни транзакции

Библиотека с над 20 000 правни формуляра

Ограничения на Smokeball

Сравнително скъпо решение за някои потребители

Цени на Smokeball

Сметка : 39 $/месец на потребител

Boost : 89 $/месец на потребител

Grow : 179 $/месец на потребител

Prosper+: 219 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Smokeball

G2 : 4,8/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 150 отзива)

Chrometa може автоматично да разпределя времето на клиента въз основа на данни като ключови думи, имейл адреси и телефонни номера.

Например, той ще следи използването на мишката и клавиатурата и ще записва колко време прекарвате на даден уебсайт, в имейл или документ. След това платформата съпоставя времето с конкретни клиенти или случаи, създавайки времева таблица с подробна разбивка на работния ви ден.

Най-добрите функции на Chrometa

Автоматично записване на времето

Над 50 интеграции

Ограничения на Chrometa

Приложението понякога се блокира.

Цени на Chrometa

Стандартен : 19 $/месец на потребител

Плюс : 26 $/месец на потребител

Премиум: 49 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Chrometa

Trustpilot : 4/5 (10 отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 50 отзива)

11. Filevine

Filevine оптимизира функциите за отчитане на работното време и фактуриране, докато преминавате от един случай към друг. Проследявайте тенденциите в отчитаните часове, наблюдавайте представянето на вашата фирма, генерирайте отчети и се възползвайте от възможностите за автоматизирано фактуриране.

Най-добрите функции на Filevine

Въведените данни за времето могат да бъдат редактирани, клонирани или изтривани накуп.

Поддържа както почасово фактуриране, така и модели на базата на авансово заплащане.

Ограничения на Filevine

Платформата може да забави работата си по време на актуализации.

Цени на Filevine

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Filevine

G2 : 4,7/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 150 отзива)

12. Centerbase

С Centerbase можете да записвате времето си ръчно или да оставите платформата да го направи автоматично. Превърнете записаното време в счетоводни записи, идентифицирайте най-добре представящите се служители и се насладете на автоматична синхронизация между всички устройства!

Най-добрите функции на Centerbase

Автоматично и ръчно отчитане на работното време

Работи на компютри и мобилни устройства.

Ограничения на Centerbase

Ръководствата за потребители може да не са актуализирани.

Цени на Centerbase

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Centerbase:

Software Advice : 4,5/5 (над 30 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 30 отзива)

Софтуер за отчитане на работното време за адвокати: Какво е вашето мнение?

Усъвършенстваните решения за отчитане на работното време подпомагат процеса на фактуриране за различни услуги, проекти и клиенти, което улеснява работата на счетоводния ви екип.

Не позволявайте на недостатъчното фактуриране да изяжда печалбите ви. Използвайте инструмент за отчитане на работното време като ClickUp и спечелете справедливо и честно за всяка секунда от вашата упорита работа. С това приключваме случая! ⚖️