10-те най-добри AI инструмента и софтуера за адвокати през 2025 г.

Някога прекарвали ли сте късна нощ в четене на прекалено дълъг правен документ? В правната индустрия вероятно сте имали много такива нощи.

За щастие, изкуственият интелект (AI) е тук, за да помогне с това. 🙌

Макар че някои от най-добрите AI инструменти за юристи са приложения, предназначени за обобщаване или изготвяне на правни документи, това не е единственият случай на използване на AI в правната индустрия. Има инструменти за правни проучвания, софтуер, който помага на адвокатските кантори да управляват делата си, приложения, предназначени за изготвяне на договори, и други.

Нека улесним живота в правния свят. Разгледайте 10-те най-добри AI инструмента за адвокати.

AI инструментите за правни асистенти не са чатботове, които могат да аргументират вашите дела вместо вас. Те са полезни инструменти, които могат да направят много за оптимизиране на ежедневните ви задачи. Много от тези инструменти ще ви помогнат да изготвите сложни правни документи и договори, докато други предоставят опростени резюмета, за да прочетете съкратени версии на дълги правни документи.

Използвайте ClickUp Brain, за да генерирате актуализации на задачи, обобщения и други с натискането на един бутон.

Примери за AI инструменти за адвокати включват приложения за оптимизиране на работния процес, приложения за календар и планиране, както и инструменти за проучване. Единственото нещо, което повечето от тях имат общо, е, че обикновено разчитат на езиков модел като ChatGPT, за да ви помогнат да свършите работата си по-бързо.

Адвокатите и правните асистенти, които са под натиск от времето, могат да извлекат многобройни ползи от AI инструментите. Ето само някои от начините, по които тези инструменти могат да ви помогнат в ежедневната ви работа:

Повишаване на производителността: Чрез автоматизиране на повтарящи се задачи като преглед на договори, изпращане и отговаряне на имейли и изготвяне на споразумения, AI инструментите за юристи могат да спестят значително време и усилия и да подобрят производителността на правния екип.

Спестете време: AI инструментите могат да анализират данни, да обобщават дълги правни документи и да помагат при проучвания – за част от времето, което би отнело на човек. Те спестяват часове, които можете да използвате за други цели.

Повишаване на точността: Тъй като AI инструментите за юристи са обучени на базата на значително големи юридически бази данни, те са в състояние бързо да откроят и коригират всякакви фактически, процедурни или граматически грешки във вашите документи. Това подобрява общата точност на сложните юридически документи. Освен това, за разлика от хората, AI не се уморява и не прави грешки от невнимание.

Подобряване на клиентското преживяване: Юристите, които използват AI инструменти, могат да отделят повече време на своите клиенти и да предоставят по-точна работа. Това подобрява удовлетвореността на клиентите.

Спестете разходи: С ефективен AI инструмент за правни услуги като ваш асистент, можете да разширите дейността си, без да се налага значително увеличаване на персонала или ресурсите. Това поддържа разходите ви ниски и подобрява рентабилността ви.

Подобряване на вземането на решения: Чрез бърз анализ на дълги документи и големи количества данни, AI инструментите могат да предоставят информация, която ви помага да вземете по-добри решения. Някои инструменти дори имат способността да прогнозират вероятността да спечелите дело въз основа на предоставената от вас информация.

С бързото нарастване на популярността на ChatGPT, чатботовете и изкуствения интелект като цяло, на пазара се появиха множество нови AI инструменти за правни асистенти. Ние свършихме трудната работа по пресяването на доставчиците, за да ви предложим най-добрите нови технологични опции, които да помогнат на правните специалисти да работят по-ефективно.

1. ClickUp – Най-доброто за управление на правни проекти с изкуствен интелект

Започнете Използвайте ClickUp Brain, за да генерирате съобщения до клиенти, актуализации на задачи, обобщения и други с натискането на един бутон.

ClickUp има много да предложи в областта на правните решения. Като платформа за продуктивност „всичко в едно“, това е идеалният софтуер, който помага на правните специалисти да централизират цялата си правна работа в едно динамично работно пространство.

С над 15 персонализирани изгледа можете да визуализирате натовареността си от всеки ъгъл, включително изглед „Списък“, „Календар“ и „Таблица“. Можете също да създадете персонализирани табла ClickUp за анализи и отчети в реално време, като същевременно поддържате обща представа за важните задачи.

Освен това, вградените функции за проследяване на времето, етикети и отчитане на часовете в ClickUp са от решаващо значение за отчитане на времето, прекарано с клиенти, и създаване на точни фактури.

Докато присвоените коментари гарантират, че няма да бъдат пропуснати никакви подробности, възможността да се добавят PDF файлове, медийни файлове и други файлове към всеки коментар гарантира, че цялата ключова информация остава свързана със съответната задача по време на целия случай.

За да започнете още по-бързо с ClickUp, опитайте готовия шаблон за управление на юридически клиенти от ClickUp и поддържайте добра организация.

Записвайте времето в реално време или го въвеждайте ръчно с функцията за проследяване на времето в ClickUp.

Въпреки това, най-ценната функция на ClickUp за адвокати, безспорно, е ClickUp Brain – революционният цифров асистент, задвижван от изкуствен интелект, с контекстуални, ролеви AI функции.

ClickUp Brain използва обработка на естествен език, за да генерира имейли, документи, задачи, обобщения и актуализации. Освен това, докато ClickUp Brain се занимава с тежките задачи по вашите дела, Automations в ClickUp може да поеме останалото.

От обобщаване на правни проучвания до автоматично генериране на нови задачи по време на целия процес, ClickUp разполага с всички функции, от които правните специалисти се нуждаят, за да бъдат в крак с всеки случай.

Бонус: Достъп до предварително създадени AI шаблони с ChatGPT подсказки, за да обедините силата на ClickUp Brain с други инструменти за машинно обучение.

Най-добрите функции на ClickUp:

Ограничения на ClickUp:

Все още не всички изгледи са достъпни в мобилното приложение.

Множеството мощни функции могат да представляват известна трудност за по-новите потребители.

Цени на ClickUp:

Безплатни завинаги

Без ограничения: 7 долара на месец на потребител

Бизнес: 12 долара на месец на потребител

Предприятие: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain е достъпен за всички платени планове за 7 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки и рецензии за ClickUp:

G2: 4,7/5 (над 9000 рецензии)

Capterra: 4. 6/5 (над 4200 отзива)

2. Lawgeex – Най-добър за автоматизиране на прегледа на договори

чрез Lawgeex

Lawgeex е точно това, от което се нуждаете, ако искате да автоматизирате процеса на преглед на договори. Този AI инструмент за правни услуги използва AI-базирани инструменти за преглед и редактиране на договори в съответствие с политиките, насоките и други правни концепции на вашата компания.

С този инструмент правните екипи могат да осигурят последователност в договорите, да спестят много време и пари при процеса на преглед на договорите и да сключват сделки по-бързо.

Най-добрите функции на Lawgeex:

Спестете време при анализа на големи обеми договори за неразкриване, споразумения за услуги и др.

Използвайте интеграции с популярни системи за управление на взаимоотношенията с клиенти и други приложения.

Използвайте интеграции или имейл, за да подадете други правни документи за автоматично редактиране.

Създайте персонализиран наръчник с указания за преглед на договори, специфични за вашата адвокатска кантора.

Проследявайте рецензии, видове правни въпроси, които най-често се отбелязват, и други подробности с помощта на аналитични инструменти.

Ограничения на Lawgeex:

Все още няма достатъчно обратна връзка от потребителите, за да се предостави информация.

Може да не са идеални за управление на договори с висока стойност.

Цени на Lawgeex:

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Lawgeex:

G2: Н/Д

Capterra: Н/Д

3. Harvey – Най-добър за преглед на правни документи

чрез Harvey

Harvey AI е усъвършенстван AI асистент за правни услуги, поддържан от OpenAI. Той е проектиран да подпомага правните специалисти чрез автоматизиране на рутинни задачи, оптимизиране на изготвянето на документи и анализиране на сложни правни данни. Можете да усъвършенствате работните си процеси, като използвате предварително създадените подсказки, изготвени от правни експерти.

Чрез използването на най-модерна генеративна изкуствена интелигентност, Harvey позволява на адвокатите да повишат производителността си, да се съсредоточат върху по-ценна работа и да подобрят точността и ефективността на правните процеси.

Най-добрите функции на Harvey:

Създавайте и редактирайте договори, резюмета и други правни документи с професионална точност.

Задавайте сложни въпроси за до 50 документа, за да извлечете полезни заключения.

Използвайте инструментите за усъвършенстване за повтарящо се подобряване на създаденото съдържание.

Превеждайте работата си на 50 различни езика

Ограничения на Harvey:

Може да се сблъскат с нюансирани или високоспециализирани правни тълкувания

Цени на Harvey:

Не е налично

Оценки и рецензии за Harvey:

G2: Н/Д

Capterra: Н/Д

4. Detangle. ai – Най-добър за обобщаване на юридически текстове

чрез Detangle

Detangle използва иновативно AI технологията за обобщаване на дълги правни проучвания или преобразуване на сложен жаргон в обикновен английски език. С това приложение можете да качвате аудио, видео или текст, а приложението автоматично ги обобщава. ✨

Приложението предлага усъвършенствано криптиране, за да гарантира сигурността на качините документи.

Detangle. ai най-добри характеристики:

Качете файлове или поставете URL адреси в прост интерфейс

Получавайте генерирани от AI обобщения на дълги документи, аудио файлове или видеоклипове.

Опростяване на сложния юридически жаргон

Плащайте за резюме, а не месечна такса

Ограничения на Detangle.ai:

Може да се наложи да се запишете в списък с чакащи нови потребители, преди да можете да използвате приложението.

Таксите за файл са скъпи, дори и за по-къси документи.

Цени на Detangle.ai:

Варира според дължината на документа, аудиофайла или видеофайла.

Detangle. ai оценки и рецензии:

G2: Н/Д

Capterra: Н/Д

5. Ansarada – Най-доброто за управление на доставките

чрез Ansarada

Ansarada не е непременно правна платформа, но е платформа, на която предприятията и техните правни екипи разчитат за управление на работните процеси и сътрудничество по важни задачи като сделки, сливания и придобивания, спазване на нормативните изисквания и т.н.

С помощта на сигурно споделяне на файлове, табла, известия и други функции, предприятията използват Ansarada и за организиране на политиките за управление, риск и съответствие, за улесняване на управлението на доставките и за унифициране на процесите.

Най-добрите функции на Ansarada:

Организирайте сделките с виртуални стаи за данни, задвижвани от изкуствен интелект

Създайте персонализирани, специално разработени работни процеси за сделки с висок залог

Получете информация за дейностите, за да вземате информирани решения по време на сделките.

Предскажете резултатите от сливания и търгове с инструмент, задвижван от изкуствен интелект

Ограничения на Ansarada:

Изтриването на потребители или документи води до изтриване и на свързаните с тях одитни следи.

Качването или обработката на големи партиди файлове може да доведе до забавяния.

Навигацията в приложението може да бъде предизвикателство за новите потребители.

Цени на Ansarada:

479 долара на месец за 250 MB пакет данни

1479 долара на месец за 1 GB пакет данни

2044 долара на месец за 2 GB пакет данни

2824 долара на месец за 4 GB пакет данни

Персонализирано ценообразуване над 4 GB

Оценки и рецензии за Ansarada:

G2: 4. 6/5 (над 150 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 110 отзива)

6. Lex Machina – Най-добър за намиране на подходяща съдебна практика

чрез Lex Machina

Lex Machina е авангарден инструмент, задвижван от изкуствен интелект, който може да се справи с много правни проучвания за вас. Това е платформа за правни анализи, която ви позволява да анализирате съдилища, съдии, адвокати на противната страна, различни страни и дори адвокатски кантори.

Тъй като това приложение предлага лесен достъп до съдебни дела, можете да го използвате и за намиране на подходяща съдебна практика. Адвокатските кантори използват тези проучвания, за да сключват сделки, да изработват успешни стратегии и да печелят дела. 👀

Най-добрите функции на Lex Machina:

Създавайте изчерпателни доклади, показващи присъдените обезщетения, статистически данни по делата и други важни показатели.

Използвайте Legal Analytics Quick Tools, за да сравнявате съдии, адвокатски кантори, страни и др.

Използвайте приложния програмен интерфейс (API) на Lex Machina, за да създадете свои собствени персонализирани приложения.

Достъп до документи от съдебни дела директно в приложението

Ограничения на Lex Machina:

Lex Machina не е самообслужваща се – ще трябва да работите с техния екип по продажбите, за да се регистрирате и да изберете инструментите, от които се нуждаете.

Има малко рецензии, които да предоставят информация на новите потребители.

Цени на Lex Machina:

Цените варират в зависимост от избраните услуги.

Оценки и рецензии на Lex Machina:

G2: Н/Д

Capterra: Недостатъчно рецензии

7. Ivo (по-рано Latch) – Най-добър за потребители на MS Word

чрез Latch

Използването на Ivo е като обединяване на вашите AI правни асистенти в MS Word. След като го интегрирате с Word, можете да го използвате за общо управление на дела или да го третирате като ваш личен AI инструмент за преглед на договори.

Този инструмент за анализ на документи генерира предложения за промени, идентифицира неизползвани дефинирани термини, модифицира клаузи и създава списъци с проблеми. Той също така ще ви помогне да обобщите споразумения и да генерирате опростен език, за да подпомогнете читателите, които нямат юридически опит.

Най-добрите функции на Ivo:

Интегрирайте директно в Microsoft Word с няколко прости стъпки

Използвайте Track Changes, за да вмъкнете автоматично промени, генерирани от AI, в документа си.

Създайте персонализирани инструкции за промяна на езика в целия текст

Използвайте персонализирани изисквания, за да се уверите, че договорите отговарят на конкретни условия.

Интегрирайте с популярни облачни хранилища, за да споделяте и сътрудничите лесно по документи.

Ограничения на Ivo:

Ivo не е самообслужващ – първо трябва да поискате демо версия.

Цени на Ivo:

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Ivo:

G2: Н/Д

Capterra: Н/Д

8. AI Lawyer – Най-доброто за студенти по право

чрез AI Lawyer

AI Lawyer е иновативен AI инструмент, създаден с мисъл за всички. За широката публика той може да предостави правна информация и да опрости правния език. Адвокатите използват този инструмент за правни проучвания и за обсъждане на стратегии, а студентите по право могат да използват AI Lawyer, за да усъвършенстват своите умения за правни проучвания и да получат представа за съвременните тенденции в областта на правото.

Най-добрите функции на AI Lawyer:

Получете бързи и лесни за разбиране прозрения по сложни правни въпроси.

Качете документи, за да получите опростено резюме

Създавайте прости правни споразумения и стандартни клаузи само за няколко минути

Оптимизира правните проучвания и предоставя предложения за правни стратегии.

Ограничения на AI Lawyer:

Макар че може да създава прости правни документи, той може да не е подходящ за създаване на сложни документи.

Бъдете подготвени за период на обучение – някои функции могат да бъдат объркващи или трудни за намиране.

Цени на AI Lawyer:

Just Ask: 5,99 $/седмица

Златен избор: Опитайте безплатно, след това 11,99 $/месец

Big Case: 59,99 $/година

Оценки и рецензии за AI Lawyer:

G2: Н/Д

Capterra: Н/Д

9. PatentPal – Най-добрият AI инструмент за изготвяне на правни документи

чрез PatentPal

PatentPal е инструмент за автоматизация на документи, който разчита на обработка на естествен език, за да генерира документация за вашата интелектуална собственост.

Юридическите практики и създателите могат да използват това приложение за патентни заявки, диаграми, схеми и всичко останало, необходимо за подаване на патентна заявка. Въпреки че може да искате юридически експерт да прегледа готовото ви заявление, това приложение спестява много време и усилия от процеса на изготвяне на заявлението.

Най-добрите функции на PatentPal:

Използвайте шаблони за създаване на патентни заявки и друга документация

Създавайте фигури, диаграми и блок-схеми в подкрепа на исковете

Качете илюстрации и ги персонализирайте с етикети

Експортирайте черновите си в Word, Visio или PowerPoint

Ограничения на PatentPal:

Приложението създава съдържание само въз основа на предоставената информация, което означава, че трябва да бъдете точни и изчерпателни в своите твърдения.

Има малка крива на обучение, когато се опитвате да разберете как най-добре да формулирате исковете, за да получите най-добри резултати.

Цени на PatentPal:

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за PatentPal:

G2: Н/Д

Capterra: Н/Д

10. Humata AI – Най-доброто за правни проучвания

С Humata можете да качвате документи като технически документи, правна информация и други и да получавате резюмета и отговори на конкретни въпроси с цитати. Приложението ви дава възможност да създавате резюмета с различна дължина – просто помолете приложението да съкрати дълго резюме, ако е необходимо.

Кликнете върху цитат в резюме и приложението ще ви покаже съответната информация от качения документ.

Най-добрите функции на Humata AI:

Използвайте цитати от вашите резюмета, за да проследите правните проучвания от документите, които сте качили.

Преразгледайте и усъвършенствайте резюметата с прости команди

Вградете Humata във вашите уеб страници, за да могат клиентите да го използват като търсачка за намиране на отговори.

Използвайте сигурния частен облак на Humata, за да споделяте файлове и да си сътрудничите.

Контролирайте достъпа до файлове, като зададете роли на екипа с ограничени права

Ограничения на Humata AI:

Цената е 0,01 долара на страница за всяка страница над лимита на плана ви.

Тъй като е създаден специално за технически и правни документи, той може да не обобщава толкова добре други видове документи.

Цени на Humata AI:

Безплатно: Обобщете до 60 страници безплатно

Студент: 1,99 $/месец за обобщаване на до 200 страници

Expert: 9,99 $/месец за обобщаване на до 500 страници

Екип: 99 долара на месец на потребител за обобщаване на до 1000 страници

Оценки и рецензии за Humata AI:

G2: Н/Д

Capterra: Н/Д

След като прочетохте за някои от AI инструментите, достъпни за юридическите професионалисти, ето кратко резюме на различните приложения на AI за адвокати:

Примери за използване на AI инструменти за юридически специалисти Нашето мнение Правни проучвания и преглед на документи AI инструментите могат да анализират големи обеми правни документи, съдебна практика или закони, което прави проучването по-бързо и по-точно. Изготвяне и управление на договори AI помага при изготвянето на договори, като предлага клаузи, форматиране и автоматизиране на повтарящо се съдържание. Електронно разкриване на доказателства AI инструментите обработват огромни масиви от данни, за да идентифицират релевантни документи в съдебни спорове, което намалява времето и усилията, необходими по време на разкриването на доказателства. Автоматизация на работния процес Автоматизирането на рутинни задачи, като сравняване на документи, превод и обобщения, освобождава адвокатите, за да се съсредоточат върху по-ценна работа. Дължима грижа AI опростява процеса на преглед при сливания и придобивания, като подчертава потенциалните рискове в корпоративните или финансовите данни. Подкрепа при съдебни спорове AI помага при подготовката за съдебни процеси, като анализира показанията на свидетелите, прогнозира изхода от делата или генерира правни аргументи. Мониторинг на съответствието В силно регулираните индустрии AI следи за спазването на правилата, като сравнява действията и документацията със законите и регламентите. Комуникация с клиенти Чатботовете или виртуалните асистенти се занимават с рутинни запитвания на клиенти или процеси по приемане, подобрявайки достъпността и ефективността.

Намирането на страхотно приложение или инструмент се свежда до откриването на такова, което има всички функции, от които се нуждаете – а за адвокатска кантора, параюристи и други корпоративни правни отдели това не винаги е лесна задача. Най-добрите приложения за вашата правна практика трябва да предоставят всичко от следното:

Достъпни цени: OpenAI не изисква висока такса за използването на ChatGPT 4. 0, което означава, че не трябва да плащате прекалено много за основни AI функции – въпреки че някои AI инструменти за адвокати предлагат допълнителни функции, които си струват цената.

Управление на документи: Приложенията трябва да улесняват качването, прикачването и споделянето на Word файлове, PDF файлове и други типове файлове 📚

Функции за сътрудничество: Дръжте адвокатските кантори и клиентите в течение с възможността да Дръжте адвокатските кантори и клиентите в течение с възможността да сътрудничат и да коментират файлове.

Разрешения за достъп: Повечето правни документи са поверителни, което означава, че трябва да можете да задавате разрешения и да контролирате кой има достъп до приложението и документите, които сте качили в него.

Безплатни и пробни версии: Тъй като някои AI инструменти за адвокати могат да бъдат скъпи, уверете се, че можете да ги изпробвате, преди да ги купите.

Изкуственият интелект завладява света – и това включва и правната индустрия. С подходящия AI инструмент за правна помощ можете да премахнете от графика си задачите, които отнемат много време, да получите помощ при прегледа на документи и дори да получите разширена помощ, като намиране на подходящи прецеденти или други правни услуги. 🙌

Готови ли сте да поверите на изкуствения интелект някои от вашите правни задачи? Започнете с ClickUp, за да откриете как той може да ви помогне да управлявате ефективно вашата правна практика.