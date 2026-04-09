10-те най-добри шаблона на ClickUp за експерименти с множество големи езикови модели

Три доставчика, дванадесет варианта на подсказки и никакъв начин да възпроизведете най-добрите си резултати – ето как завършват повечето експерименти с много LLM без система за проследяване.

Тези шаблони на ClickUp предоставят на вашия екип обща и последователна рамка за планиране, провеждане и сравняване на експерименти с множество езикови модели (multi-LLM). А най-хубавото? Те обхващат всичко – от записване на хипотези и оценяване на качеството до одобрение от заинтересованите страни и окончателни изследователски доклади.

Да започнем! 👀

Шаблони за проследяване на експерименти с множество LLM на един поглед

Ето кратък преглед на шаблоните за проследяване на експерименти с множество LLM модели, разгледани в това ръководство:

Какво е проследяване на експерименти с множество LLM?

Проследяването на експерименти с множество големи езикови модели (Multi-LLM) е практика за систематично записване, сравняване и анализиране на резултатите от два или повече големи езикови модели спрямо едни и същи подсказки или критерии за оценка. Всеки екип, който решава коя голяма езикова модель да внедри – или комбинира модели за различни задачи – се нуждае от повторяем начин да записва какво се е случило, какво е проработило и защо.

Без структура екипите се оказват с разпръснати бележки в различни инструменти. Никой не може да каже коя версия на модела е тествана с коя подсказка, а споделянето на резултатите с хора, които не са били в стаята, се превръща в гадаене.

Това разрастване на изкуствения интелект — непланираното разпространение на инструменти, модели и платформи за изкуствен интелект без надзор или стратегия — засяга всеки екип, който се справя с множество инструменти за изкуствен интелект без конвергентно работно пространство.

Ето какво включва проследяването на експерименти с множество LLM модели:

Компонент Примери Модели ClickUp Brain, Claude 3.7, GPT-4o, Gemini 1.5 Подсказки Системни подсказки, потребителски подсказки, примери с малко повторения Параметри Температура, максимален брой токени, top-p Резултати Сурови отговори, латентност, използване на токени Показатели за оценка Точност, BLEU/ROUGE резултати, човешки оценки, цена Метаданни Времеви отметки, версии на набори от данни, информация за средата

📝 Кратка бележка: Проследяването на експерименти и наблюдаемостта на ML не са едно и също нещо. Проследяването е структурираният слой за водене на записи. Наблюдаемостта се занимава с мониторинг и предупреждения в реално време. Шаблоните обхващат проследяването, без да изискват инженерна настройка.

Какво да търсите в шаблоните за проследяване на експерименти с множество LLM

Преди да изберете шаблон, трябва да имате ясни критерии за оценка. ✨

Структурирани полета за експерименти: Специални полета за име на модела, версия на подсказката, параметри и резултат — а не празен документ, който трябва да създадете сами

Оформление за сравнение един до друг: Вижте резултатите от Модел А и Модел Б в един и същ изглед, без да превключвате между разделите

Проследяване на показатели за оценка: Вградени колони за оценка на точността, релевантността, латентността, цената на токен и честотата на халюцинациите

Статус и работен процес за вземане на решения: Маркирайте експериментите като планирани, в процес, завършени или отхвърлени, за да може всеки да види какви са нещата

Функции за сътрудничество: Коментарите, споменаванията и назначените лица поддържат синхронизация между експериментатора и лицето, вземащо решения

Табло или слой за отчети: Обобщете индивидуалните резултати в Обобщете индивидуалните резултати в обобщен изглед за преглед от ръководството

Гъвкавост за различни видове експерименти: Работете както със сравнения между два модела, така и с вариации на подсказки за един модел, без да се налага препроектиране

🧠 Интересен факт: Transformer беше представен с едно от най-уверените заглавия на научна статия: „Attention Is All You Need“ ( „Вниманието е всичко, от което се нуждаете“). Статията предложи модел, базиран изцяло на механизми за внимание, като напълно премахна рекурсията и конволюциите — и тази архитектура впоследствие послужи за основа на съвременните LLM.

10 шаблона на ClickUp за проследяване на експерименти с множество езикови модели (Multi-LLM)

Всички изброени тук шаблони се намират в библиотеката с шаблони на ClickUp. Можете да персонализирате всеки от тях с потребителски полета, статуси, изгледи, автоматизации и много други.

1. Шаблон за план и резултати от експерименти в ClickUp

Сравнявайте експерименти с модели и запазвайте решенията с шаблона за план и резултати от експерименти на ClickUp

Експериментите с Multi-LLM са лесни за изпълнение, но много по-трудни за интерпретиране впоследствие. Резултатът може да изглежда обещаващ в момента, но бързо губи стойност, когато екипът не може да проследи какво е било тествано, какви настройки са били използвани или как е било взето окончателното решение.

Шаблонът за план и резултати от експерименти в ClickUp предоставя на екипите едно място, където да дефинират експеримента преди да го стартират и да съберат данните след него. Това улеснява сравняването на модели, подсказки и конфигурации между експериментите, без да се губи логиката зад крайното решение.

✨ Защо ще харесате този шаблон:

Поле „Хипотеза“: Посочете прогнозата си, преди да стартирате тест, за да избегнете потвърждаващо пристрастие

Раздел за тестова конфигурация: Записвайте доставчика, версията на модела и настройките за температура с помощта на Записвайте доставчика, версията на модела и настройките за температура с помощта на персонализираните полета на ClickUp

Регистър на решенията: Настройте Настройте ClickUp Brain да генерира автоматично обобщения на експериментите въз основа на данните от резултатите

✅ Най-подходящо за: мениджъри на AI продукти, които извършват структурирани оценки на LLM.

💡 Съвет от професионалист: Експериментите с Multi-LLM могат бързо да генерират огромно количество резултати. ClickUp Brain ви помага да се ориентирате в тях, като обобщава заключенията, стандартизира изводите и превръща резултатите в проследима работа в едно конвергентно работно пространство. По този начин експериментът не завършва като купчина отговори. Той завършва като нещо, което вашият екип може да прегледа, да предприеме действия въз основа на него и да надгражда върху него.

2. Шаблон за бяла дъска за експерименти за растеж в ClickUp

Използвайте шаблона „Whiteboard" за експерименти за растеж на ClickUp за мозъчна атака, определяне на приоритети и превръщане на идеите в задачи

Когато екипът ви има повече идеи за експерименти, отколкото може да проведе, предизвикателството се премества от тестването към избора. Едно сравнение на подсказки води до още три, различните доставчици отварят нови променливи и скоро списъкът с нерешени задачи започва да нараства по-бързо, отколкото екипът може да го оцени.

Шаблонът „Whiteboard“ за експерименти за растеж на ClickUp ви предоставя визуално пространство, в което да сортирате идеите си в ранния етап. Създаден върху визуално платно, той помага на екипите да картографират идеите, да открият най-силните сравнения и да приложат най-добрите от тях на практика.

✨ Защо ще харесате този шаблон:

Визуален списък с експерименти: Групирайте тестовете по сценарий на употреба или доставчик на свободно оформен платно с Групирайте тестовете по сценарий на употреба или доставчик на свободно оформен платно с ClickUp Whiteboards

Гласуване за приоритизиране: Позволете на членовете на екипа да гласуват кои сравнения са най-важни

Брейнсторминг за изкуствен интелект: Използвайте ClickUp Brain, за да генерирате идеи за експерименти или да преформулирате хипотези

✅ Най-подходящи за: продуктови мениджъри и ръководители на изследователски екипи, които управляват голям брой експерименти.

3. Шаблон за електронна таблица в ClickUp

Проследявайте провеждането на експериментите с оценки и бележки, като използвате шаблона за електронна таблица на ClickUp

Ако екипът ви е записвал експериментите в Google Sheets или Excel, шаблонът за електронна таблица на ClickUp ще ви изглежда изключително познат. Той се базира на изгледа „Таблица“ в ClickUp.

Всеки ред представлява едно проведено експериментално изпълнение (модел + подсказка + параметри), а колоните отразяват резултати, оценки, латентност, разходи и бележки — но с вградени функции за сътрудничество и автоматизация.

✨ Защо ще харесате този шаблон:

Въведени, филтрируеми колони: Използвайте персонализираните полета на ClickUp за падащи менюта (доставчик на модел), числа (латентност) и оценки (рейтинг за качество)

Масово сортиране и филтриране: Сортирайте стотици експериментални изпълнения по всяко поле без проблеми с производителността на електронните таблици

Автоматизирани известия: Задействайте сигнали, когато статуса на експеримента се промени на „Завършен“, като използвате Задействайте сигнали, когато статуса на експеримента се промени на „Завършен“, като използвате ClickUp Automations

✅ Най-подходящо за: екипи за AI операции, които управляват логове от повтарящи се експерименти.

🧠 Интересен факт: Невронните мрежи са по-стари от термина „AI“. През 1943 г. Уорън МакКълок и Уолтър Питс публикуват първия математически модел на изкуствен неврон

4. Шаблон за сравнение на софтуер в ClickUp

Сравнете доставчиците на LLM по общи критерии с шаблона за сравнение на софтуер на ClickUp

Първоначално създаден за оценяване на инструменти спрямо общи критерии, шаблонът за сравнение на софтуер на ClickUp работи перфектно за директно сравнение на доставчици на LLM.

Вместо доставчици, вие сравнявате OpenAI, Anthropic, Google и Mistral по отношение на качеството на резултатите, скоростта, цената, размера на контекстния прозорец и функциите за безопасност.

Когато няколко модела изглеждат обещаващи по различни причини, този шаблон ви помага да ги сравните спрямо едни и същи критерии за вземане на решение и да вземете окончателното решение с по-голяма увереност.

✨ Защо ще харесате този шаблон:

Разгледайте компромисите на доставчиците от различни ъгли: Използвайте Използвайте ClickUp Views , за да превключвате между форматите за сравнение

Визуални сравнителни диаграми: Превърнете данните в диаграми или обобщителни карти за Превърнете данните в диаграми или обобщителни карти за презентации пред заинтересованите страни с помощта на таблата на ClickUp

Синтез с помощта на изкуствен интелект: Позволете на ClickUp Brain да извлече контекст от съществуващите документи за експерименти, за да попълни бележките за сравнение

✅ Най-подходящо за: Ръководители в областта на продуктите и инженерството, които обсъждат компромисите при моделите със заинтересовани страни в областта на сигурността или доставките.

📮 ClickUp Insight: 45% от участниците в нашето проучване споделят, че държат отворени раздели с изследвания, свързани с работата, в продължение на седмици. За още 23% тези ценни раздели включват чат нишки с изкуствен интелект, пълни с контекст. По принцип огромното мнозинство изнася паметта и контекста към нестабилни раздели на браузъра. Повторете след нас: Разделите не са бази от знания. 👀 ClickUp Brain MAX променя правилата на играта в тази област. Това суперприложение за изкуствен интелект ви позволява да търсите в работното си пространство, да взаимодействате с множество модели за изкуствен интелект и дори да използвате гласови команди, за да извличате контекст от един интерфейс. Тъй като MAX се намира на вашия компютър, той не заема място в разделите и може да запазва разговорите, докато не ги изтриете!

5. Шаблон за табло за управление на проекти в ClickUp

Следете статуса и резултатите от експериментите при различните доставчици с шаблона за табло за управление на проекти в ClickUp

Когато управлявате над 50 експеримента при четири доставчика, изгледите на отделните задачи няма да са достатъчни. Шаблонът за табло за управление на проекти в ClickUp събира данните от задачите на вашите експерименти в джаджи и ги визуализира на един екран.

Това го прави изключително полезен, когато вашата експериментална програма започне да се разширява отвъд няколко единични теста. Вместо да преглеждате всеки цикъл поотделно, можете да наблюдавате състоянието на целия тестови процес и да забележите къде темпото се забавя.

✨ Защо ще харесате този шаблон:

Разпределение на статуса на експериментите: Вижте с един поглед колко експеримента са планирани, в процес на изпълнение или приключени

Резултати по доставчик на модели: Сравнете кои модели се представят най-добре във всички завършени експерименти

Видимост на натоварването: Следете кой от екипа ви е претоварен с експериментални задачи с Следете кой от екипа ви е претоварен с експериментални задачи с ClickUp Workload View

✅ Най-подходящо за: Ръководители в областта на приложната изкуствена интелигентност, които управляват производителността на експериментите сред изследователи, инженери по подсказки и рецензенти.

🔮 Бонус: Видимостта е само една част от мащабирането на експерименти с много LLM. ClickUp Super Agents предоставя на вашия екип AI колеги, на които можете да изпращате съобщения директно, да възлагате задачи и да конфигурирате с техните собствени знания и памет. Научете повече тук:

6. Шаблон за седмичен отчет за състоянието в ClickUp

Използвайте шаблона за седмичен отчет за състоянието на ClickUp, за да обобщите актуализациите, напредъка, предстоящата работа и препятствията

Шаблонът за седмичен отчет за състоянието в ClickUp е полезен за проследяване на завършени тестове и ранни резултати. Освен това ви помага да откриете всички пречки, като забавяния в достъпа до API, липсващи набори от данни или изчакване на обратна връзка от рецензенти.

Раздели като обзор на проекта, основни постижения и седмични актуализации улесняват представянето на напредъка, без да се налага да пресъздавате доклада всеки път.

Това работи изключително добре, когато експериментите се развиват бързо и ръководството се нуждае от ясна представа за това какво се е променило през тази седмица.

✨ Защо ще харесате този шаблон:

Автоматично генерирани задачи за отчети: Създавайте нова задача за отчет всяка седмица с предварително приложен шаблон, използвайки ClickUp Automations

Обобщения, изготвени от ИИ: Позволете на ClickUp Brain да извлече информация от завършени задачи и да изготви Позволете на ClickUp Brain да извлече информация от завършени задачи и да изготви обобщение на статуса за минути

Проследяване на блокиращи фактори: Маркирайте зависимостите, за да знае ръководството какво трябва да се отблокира

✅ Най-подходящо за: Екипи за оценка, които провеждат повтарящи се цикли на тестване на подсказки, доставчици и случаи на употреба.

💟 Бонус: Работете по-умно — оставете Super Agent да поеме подготовката на ежедневните отчети за състоянието на вашите експерименти! Ето видео, което ви показва как да го направите.

7. Шаблон за отчет за активността в ClickUp

Проследявайте историята на експериментите и следващите стъпки с шаблона за отчет за дейностите в ClickUp

Промяна в модела влиза в сила. Две седмици по-късно някой пита защо подсказката е била променена, кой е одобрил новата версия и дали екипът е записал резултата някъде. Ако тази история е разпръсната из коментари, задачи и разпръснати бележки, отговора отнема повече време, отколкото би трябвало.

Шаблонът за отчет за дейностите в ClickUp предоставя на екипите ясен отчет за това, което се е случило през целия цикъл на експеримента. Можете да го използвате, за да регистрирате изпълнени и предстоящи задачи, следващи стъпки, малки успехи и проблеми в процеса на едно място. За екипи, работещи в регулирани среди или с всеки работен процес, който изисква проследимост, този отчет е от голямо значение.

✨ Защо ще харесате този шаблон:

Самозапълваща се одитна следа: Автоматично регистрирайте промени в задачите, добавени коментари и актуализации на статуса с вграденото проследяване на активността в ClickUp

Поддържайте отчетността четлива: Използвайте Използвайте ClickUp Docs , за да записвате изпълнената работа, задачите в процес на изпълнение, следващите стъпки и бележките по процеса в един текущ регистър

Записи с времеви отметки: Уверете се, че всеки запис съдържа отметка за дата и час за Уверете се, че всеки запис съдържа отметка за дата и час за пълна проследимост

✅ Най-подходящо за: екипи за управление на изкуствения интелект, които преглеждат историята на подсказките, моделите и одобренията през различните цикли на експерименти.

💡 Съвет от професионалист: Провеждането на експерименти с множество LLM обикновено означава да се справяте с твърде много раздели. ClickUp Brain MAX обединява ChatGPT, Claude и Gemini в едно приложение за настолен компютър, така че можете да сменяте моделите, без да разпределяте бележките, въпросите и последващата работа между различни инструменти. Достъп до множество модели за изкуствен интелект от един интерфейс с ClickUp Brain MAX

8. Шаблон за списък за проверка на качеството в ClickUp

Проверете качеството на настройките на експеримента преди стартирането с шаблона за контролен списък за качество на ClickUp

Една грешна настройка може да провали едно добро сравнение на модели. Пропусната настройка на температурата, променена подсказка или определена твърде късно рубрика за оценяване могат да изкривят резултата, преди да го осъзнаете. Когато това се случи, експериментът изглежда завършен на хартия, но е трудно да се вярва на резултатите.

Шаблонът за списък за проверка на качеството в ClickUp предоставя на екипите структуриран начин за преглед на качеството на настройките, преди експериментът да продължи. В изгледа на списък в ClickUp всеки експеримент може да има свой собствен списък за проверка, за да се гарантира последователност на подсказките, преглед на параметрите, готовност за оценяване и окончателно одобрение.

✨ Защо ще харесате този шаблон:

Проверки за съгласуваност на параметрите: Уверете се, че подсказките, температурата, максималният брой токени и другите параметри съвпадат във всички тествани модели

Потвърждение на критериите за оценяване: Уверете се, че критериите за оценяване са били определени, преди да бъдат прегледани резултатите

Контрол на статуса: Блокирайте преминаването на експеримента към статуса „Завършен“, докато всички елементи от списъка за проверка не бъдат отбелязани с помощта на ClickUp Automations

✅ Най-подходящо за: ръководители на QA в областта на изкуствения интелект, които се нуждаят от повторяема проверка преди пускане на пазара за сравнение на модели.

9. Шаблон за одобрение на UAT в ClickUp

Документирайте препоръките за модели и окончателните одобрения с шаблона за одобрение на UAT в ClickUp

Един модел може да спечели експеримента и все пак да не е готов за внедряване в производството. Все още е необходимо някой да потвърди препоръката, да прегледа известните рискове и да одобри внедряването.

Шаблонът за одобрение на UAT в ClickUp предоставя на екипите официален начин да запълнят тази празнина. Използвайте го, за да документирате обобщението на експеримента, препоръчителната настройка на модела, ключовите резултати, известните ограничения и окончателните одобрения на едно място.

Това работи добре за програми с множество LLM, при които окончателното решение изисква нещо повече от просто устно „да“.

✨ Защо ще харесате този шаблон:

Проследяване на статуса на одобрение: Записвайте решението на всеки заинтересован (одобрено, отхвърлено, в очакване) чрез персонализираните полета на ClickUp

Автоматизирани известия за одобрение: Задействайте сигнали, когато е необходимо одобрение, с помощта на ClickUp Automations

Добавете контекст преди окончателното решение: Използвайте Използвайте ClickUp Clips , за да запишете кратко представяне на резултатите, крайните случаи или ограниченията на печелившия модел, така че рецензентите да могат да оценят решението по-бързо

✅ Най-подходящо за: Ръководители в областта на продуктите, инженерството и съответствието, които се нуждаят от документирана верига на одобрения за промени в изкуствения интелект с голямо въздействие.

10. Шаблон за изследователски доклад в ClickUp

Документирайте резултатите от експериментите и препоръките с шаблона за изследователски доклад на ClickUp

Можете да завършите успешен цикъл от експерименти с LLM и все пак да се затрудните да обясните какво е научил екипът. Данните може да се намират в задачи, табла за оценка, табла за управление и коментари. Препоръките може да се намират някъде другаде. Това забавя прегледа и затруднява повторното използване на работата по-късно.

Шаблонът за изследователски доклад на ClickUp ви позволява да превърнете експерименталната работа в ясен доклад. Създаден на базата на ClickUp Docs, той включва раздели за резюме, методология, резултати, източници и др.

Това работи добре за вътрешни оценки, при които екипите трябва да документират защо е тестван даден модел, как е оценен и какво показват резултатите.

✨ Защо ще харесате този шаблон:

Свържете данните в отчета с изпълнението: Използвайте Използвайте задачите в ClickUp , за да свържете проведените експерименти, отговорните лица, статусите и данните за резултатите с окончателния отчет

Създаване на чернови с помощта на изкуствен интелект: Позволете на ClickUp Brain да извлича информация от завършени задачи по експерименти и да обобщава резултатите, което значително намалява времето за написване на доклади

Съвместно редактиране: Получавайте обратна връзка чрез коментари и споменавания директно в документа

✅ Най-подходящо за: изследователи в областта на изкуствения интелект или продуктови мениджъри, които представят методология, заключения и препоръки за внедряване пред ръководството.

Започнете да проследявате вашите експерименти с Multi-LLM

С преминаването на екипа ви от оценяване на един или два LLM към управление на стратегии с множество модели в различни случаи на употреба, структурираното проследяване става доста незаменимо.

Видяхте как всеки шаблон се справя с различна част от жизнения цикъл на експеримента. Започнете с шаблона „План и резултати от експеримента“ за следващото си сравнение на модели, а след това добавете шаблона „Табло“, докато разширявате мащаба.

Истинската пречка пред полезното проследяване на експерименти е липсата на обща структура за записване на това, което сте тествали, открили и в крайна сметка решили. Когато тези данни са разпръснати из бележници, чат нишки и лични таблици, екипът ви не може да се поучи от минали тестове и да взема уверени решения относно моделите.

Тогава влиза в действие конвергентното AI работно пространство на ClickUp. Като съхранява задачите от експериментите, данните и разговорите на екипа на едно място, всички свързани чрез AI, ClickUp предоставя на екипа ви необходимата унифицирана структура.

Често задавани въпроси за експерименти с множество LLM

Шаблоните осигуряват структурирани рамки за документиране на експерименти, като гарантират, че всички важни детайли се записват за бъдещ анализ. Междувременно инструментите за наблюдаемост позволяват мониторинг в реално време на производителността на системата, като предлагат автоматизирани предупреждения за аномалии и изчерпателни телеметрични данни, подходящи за производствени среди. Много екипи използват и двата инструмента заедно, комбинирайки организирания подход на шаблоните с незабавните прозрения от инструментите за наблюдаемост.

Мога ли да проследявам експерименти в OpenAI, Anthropic и доставчици на LLM с отворен код в един и същ шаблон на ClickUp?

Да, разбира се! В ClickUp имате персонализирани полета, които ви позволяват да дефинирате специфични за доставчика метаданни за всеки запис на експеримент. Това ви позволява да регистрирате и сравнявате резултати от всеки доставчик, без да сменяте инструменти. Можете също да ги добавите в табла, за да получите по-добра, обща представа за всеки експеримент.

Какви показатели трябва да записвам, когато сравнявам няколко LLM един до друг в ClickUp?

При сравняване на множество LLM в ClickUp ключовите показатели, които трябва да се регистрират, обхващат четири области: производителност (латентност, токени в секунда, използване на контекстния прозорец), качество (точност, процент на халюцинации, оценка за релевантност и последователност при следване на инструкции), разходи (брой токени на вход/изход и разходи на заявка) и надеждност (процент на грешки, брой повторения и изтичане на времето). За оценки, специфични за задачите, включете също BLEU/ROUGE оценки за обобщаване, Pass@k за генериране на код или точност на извикване на инструменти за агентни задачи.

Трябва ли да имам инженерни познания, за да настроя проследяването на експерименти с множество LLM модели в ClickUp?

Не — шаблоните в ClickUp са предварително структурирани, така че можете да започнете да записвате експерименти веднага, а ClickUp Brain може да ви помогне да персонализирате полетата и да настроите автоматизации, използвайки естествен език.