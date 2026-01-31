Най-добрите LLM за обобщаване на езици през 2026 г.

Повечето екипи тестват инструментите за обобщаване на LLM, като им предоставят примерни документи и считат, че това е достатъчно. Моделът, който се справя отлично с тримесечните ви отчети, може да съсипе вашите Slack низове, а този, който е идеален за правни документи, може да изкриви фактите в имейлите на вашите клиенти.

Това ръководство ви запознава с най-добрите LLM за обобщаване на текст, как да ги оцените спрямо реалната си работна натовареност и как да свържете тези обобщения директно с действията във вашия работен процес.

Модели за обобщаване на LLM на един поглед

Модел Най-подходящо за Най-добри характеристики Цени ClickUp Brain Екипи, които искат обобщаване директно в работния си процес Размер на екипа: Всеки екип, който използва ClickUp за проекти и комуникация Обобщения, съобразени с работната среда, обобщаване на срещи с AI Notetaker, създаване на задачи за действие, маршрутизиране на множество LLM, търсене на естествен език Безплатно завинаги; Възможност за персонализиране за предприятия OpenAI GPT-4o Изпипани, готови за изпълнение обобщения Размер на екипа: Малки до големи екипи, които се нуждаят от висококачествени абстрактни резултати Обобщения, подобни на човешките, мултимодална поддръжка, строго следване на инструкции, голям контекстен прозорец API плащане за токен, ChatGPT Plus 20 $/месец Claude 3. 5 Sonnet Документи, свързани с нормативната съвместимост или с висока техническа сложност Размер на екипа: Правни, финансови, корпоративни екипи Разширен контекстен прозорец, ниска халюцинация, отличен контрол на формата, силно разсъждение API плащане за токен, абонамент за Claude Pro Google Gemini 1. 5 Pro Екипи, които работят интензивно в Google WorkspaceРазмер на екипа: Оперативни, изследователски, екипи с много срещи Контекстно прозорец до 1 милион токена, интеграция с Google Meet и Drive, мултимодално обобщаване Ценообразуване на базата на употребата чрез Google AI Studio или Vertex AI Meta LLaMA 3 Самостоятелно хоствани и персонализирани пипалини за обобщаване Размер на екипа: Екипи, ръководени от инженери и фокусирани върху поверителността Напълно самостоятелно хостинг, възможност за фина настройка, високо качество на обобщаване, пълен контрол над данните. Безплатни тегла с отворен код, прилагат се разходи за инфраструктура Mistral Large Екипи, които се нуждаят от съхранение на данни в ЕС и хибридно внедряване Размер на екипа: предприятия от ЕС или организации, които се ръководят от изисквания за съответствие Хибридно управляван API или самохостинг, високо качество на обобщаване, ефективно използване на токени Конкурентни цени на API, налични отворени тегла

Какво трябва да търсите в LLM за обобщаване?

Изборът на неправилен модел за обобщаване води до загуба на пари за тромави API, проблеми с комплексни настройки или просто получаване на обобщения с ниско качество, които не са полезни. Преди да се впуснете в конкретни модели, разбирането на това, което отличава ефективното обобщаване от общия резултат, ви помага да направите по-разумен избор.

Работи с вашите реални типове документи

Модел, който се отличава в обобщаването на научни статии, може да има затруднения с разговорни Slack низове или стенограми от срещи. Потърсете LLM, които са тествани с конкретните типове документи, с които вашият екип работи ежедневно – независимо дали става дума за правни договори, имейли от клиенти, техническа документация или бележки от срещи.

Предлага достатъчно контекстуално прозорец

Контекстният прозорец определя колко текст може да обработи моделът с едно преминаване. Ако обобщавате протоколи от часови срещи или дълги изследователски доклади, ви е необходим модел с разширен контекстен прозорец. В противен случай ще трябва да разделяте документите на части и ще загубите съгласуваността, която се постига при обработката на всичко заедно.

Балансира скоростта и качеството

Някои модели дават приоритет на скоростта на извличане на заключения, докато други са оптимизирани за качество на резултатите. За обобщаване в реално време по време на срещи скоростта е по-важна. За създаване на изпълнителни брифинги качеството има предимство. Помислете къде се намират вашите случаи на употреба в този спектър.

Предоставя подходящи опции за достъп

Техническите ресурси и изискванията за сигурност на вашия екип трябва да определят дали се нуждаете от управляван API, самостоятелно хостинг разгръщане или хибриден подход. Екипите в големи предприятия със строги политики за данни може да се нуждаят от локални опции, докато по-малките екипи може да предпочитат удобството на облачните API.

6 най-добри LLM за обобщаване на текст

Огромният брой налични модели прави избора на подходящия истинско предизвикателство. Всеки от моделите по-долу е силен конкурент, но „най-добрият“ зависи изцяло от конкретните нужди на вашия екип. Ще ги оценим по точност, размер на контекстуалния прозорец, скорост и опции за достъп.

1. ClickUp Brain (най-доброто решение за обобщаване с изкуствен интелект в рамките на вашия работен процес)

Най-големият проблем със самостоятелните инструменти за обобщаване не е качеството на обобщенията им, а това, което се случва след това. Вие създавате блестящо обобщение, след което го копирате ръчно в инструмента си за управление на проекти, създавате задачи от него и изпращате съобщение на екипа си за следващите стъпки. ClickUp Brain елиминира това неудобство, като вгражда обобщаването директно във вашия работен процес.

С ClickUp Brain просто напишете @brain в коментар към задача или съобщение в ClickUp Chat и го помолете да обобщи контекста. Той незабавно предоставя обобщение, използвайки знанията си за вашето работно пространство, като дава приоритет на конкретната задача или канал, в който се намирате. Тъй като Brain разбира вашите проекти, документи и разговори, обобщенията му са незабавно приложими, а не изолиран текст, който трябва да обработвате ръчно.

Най-добрите функции на ClickUp Brain

Обобщава задачи, документи, чат низове и записи от срещи, без да напускате работното си място.

Използва множество LLM на заден план, за да получите оптимални резултати, без да се налага да управлявате избора на модел.

Преобразува обобщенията директно в задачи с отговорни лица и крайни срокове.

Разбира контекста на вашето работно място за по-релевантни и приложими обобщения.

Интегрира се с ClickUp AI Notetaker , за да записва и обобщава автоматично срещите.

Ограничения на ClickUp Brain

За да се възползвате от всички предимства, е необходимо да работите в екосистемата на ClickUp.

Най-подходящ за работни процеси в екип, а не за индивидуална обработка на документи.

Цени на ClickUp Brain

2. OpenAI GPT-4o (най-подходящ за изпипани обобщения, готови за представяне пред ръководството)

Когато се нуждаете от изчистено, нюансирано и готово за споделяне с ръководството резюме, GPT-4o е най-добрият избор. Силата му се крие в висококачественото абстрактно обобщаване, което създава текст, който се чете като написан от човек. Големият контекстен прозорец и мултимодалните възможности означават, че той може да обобщава текст от изображения или аудио транскрипции, а не само от документи.

Можете да получите достъп до нея чрез широко достъпна API, което улеснява интегрирането ѝ в съществуващите ви AI инструменти за срещи. Недостатъкът е, че това е патентована услуга с ценообразуване на базата на употребата и може да забележите леко забавяне при обобщаването на много дълги документи.

Най-добрите характеристики на GPT-4o

Създава абстрактни обобщения с човешко качество, които изискват минимална редакция.

Обработва мултимодални входни данни, включително изображения и аудио транскрипции.

Предлага обширна документация за API и поддръжка за интеграция.

Ограничения на GPT-4o

Ценообразуването на базата на употребата може да доведе до високи разходи при обобщаване на големи обеми

Забавянето при извличане на заключения се увеличава при много дълги документи.

Собственият модел означава по-малко контрол върху обработката на данни.

Цени на GPT-4o

Достъп до API с ценообразуване на базата на заплащане за токен

Абонамент за ChatGPT Plus на цена 20 USD/месец за индивидуална употреба

3. Anthropic Claude 3. 5 Sonnet (най-подходящ за документи, изискващи спазване на нормативни изисквания)

Ако вашият екип работи с високочувствителни или сложни документи, Claude 3. 5 Sonnet е създаден с оглед на вашите нужди. Той разполага с разширен контекстен прозорец, което му позволява да обработва и обобщава цели дълги доклади с едно преминаване. Това, което го отличава, е способността му да следва нюансирани инструкции – можете да поискате обобщение в определен формат, тон или с фокус върху определени теми, и той го предоставя с висока точност.

Силният фокус на Anthropic върху съгласуваността с безопасността помага да се намали рискът моделът да измисля факти, което е критична характеристика за екипи, които работят с правни или финансови документи и са съзнателни по отношение на съответствието. За екипи, които вече използват AI обобщители на документи, Claude се интегрира добре в съществуващите работни процеси.

Най-добрите характеристики на Claude 3. 5 Sonnet

Разширеният прозорец за контекст обработва цели доклади с едно преминаване.

Отлично следване на инструкциите за персонализирани изисквания за форматиране и тон

Силното съгласуване с безопасността намалява риска от халюцинации.

Ограничения на Claude 3. 5 Sonnet

Патентован модел с регионални различия в наличността

Цените на API могат да бъдат значителни за използване в корпоративен мащаб.

Цени на Claude 3. 5 Sonnet

Достъп до API с ценообразуване на базата на заплащане за токен

Абонамент за Claude Pro, достъпен за индивидуална употреба

4. Google Gemini 1. 5 Pro (най-подходящ за потребители на Google Workspace)

За екипи, които вече живеят и дишат в екосистемата на Google, Gemini 1. 5 Pro предлага почти ненадминато ниво на удобство. Той разполага с един от най-големите контекстни прозорци, които са налични в момента – до 1 милион токена – което го прави идеален за обобщаване на обширни стенограми от срещи в Google Meet или синтезиране на информация от множество изследователски документи, съхранени в Google Drive.

Вградената интеграция с Google Workspace означава, че можете да получавате обобщения, без да напускате инструментите, които използвате всеки ден. Това го прави особено ценен за екипи, които разчитат в голяма степен на AI обобщители на срещи в екосистемата на Google.

Най-добрите функции на Gemini 1. 5 Pro

Огромният контекстен прозорец от 1 милион токена обработва изключително дълги документи.

Вградена интеграция с Google Workspace за безпроблемен работен процес

Мултимодални възможности за текст, изображения и видео

Ограничения на Gemini 1. 5 Pro

Пълните предимства изискват инвестиция в екосистемата на Google.

Производителността извън интеграцията с Google може да изостава от конкурентите

Цени на Gemini 1. 5 Pro

Достъпно чрез Google AI Studio и Vertex AI.

Цените варират в зависимост от употребата и корпоративните споразумения.

📌 ClickUp Insight: Средностатистическият професионалист прекарва над 30 минути дневно в търсене на информация, свързана с работата си – това са над 120 часа годишно, загубени в претърсване на имейли, Slack низове и разпръснати файлове. Интелигентен AI асистент, вграден във вашето работно пространство, може да промени това, като ви показва подходящите документи, разговори и подробности за задачите за секунди.

5. Meta LLaMA 3 (Най-доброто за самостоятелно хоствани, персонализирани пипалини)

Вашият екип се нуждае от пълен контрол над данните си и иска да избегне изпращането на чувствителна информация към трета страна. Тук е мястото, където отвореният код като LLaMA 3 блести. Можете да го хоствате на собствените си сървъри, да го настроите според специфичните данни на вашата компания, за да разберете по-добре вашия жаргон, и да го персонализирате по всякакъв начин, който сметнете за подходящ – всичко това без лицензионни такси.

Качеството на обобщаването е впечатляващо и често се конкурира с това на патентованите модели. Уловката е необходимостта от техническа инфраструктура. Вашият екип ще се нуждае от инженерни ресурси за внедряване и поддръжка на модела, тъй като няма наличен управляван API. Това го прави идеален за организации, ръководени от инженери или фокусирани върху поверителността.

3-те най-добри характеристики на LLaMA

Пълен контрол над данните с самостоятелно хоствано внедряване

Възможност за фина настройка за терминология, специфична за дадена област

Без лицензионни такси за търговска употреба

Ограничения на LLaMA 3

Изисква значителна техническа инфраструктура за внедряване.

Без управляван API – вашият екип се занимава с поддръжката

Сложността на първоначалната настройка може да забави времето за реализиране на ползите.

Цени на LLaMA 3

Безплатно за използване с лиценз за отворен код.

Разходите за инфраструктура зависят от избора на хостинг

6. Mistral Large (най-подходящ за изискванията на ЕС за съхранение на данни)

Ами ако искате гъвкавостта на отворения код, но нямате ресурсите да управлявате инфраструктурата сами? Mistral Large предлага убедително средно решение. Разработен от европейска компания, той осигурява конкурентна производителност при обобщаване с силен фокус върху ефективността.

Mistral предоставя както управляван API за лесен достъп, така и модели с отворено тегло за екипи, които искат по-голям контрол. Този хибриден подход е основното му предимство. Компромисът е по-малка екосистема от интеграции на трети страни в сравнение с гиганти като OpenAI и Google. Това е отличен избор за екипи, които търсят баланс между удобство и контрол, особено тези с изисквания за съхранение на данни в ЕС.

Най-добрите характеристики на Mistral Large

Хибриден достъп чрез управляван API или самостоятелно хоствано разгръщане

Силна производителност с съответствие с европейските изисквания за съхранение на данни

Конкурентни цени в сравнение с основните патентовани модели

Ограничения на Mistral Large

По-малка интеграционна екосистема от OpenAI или Google

По-малко обширна документация и ресурси на общността

Цени на Mistral Large

Достъп до API с конкурентни цени на токен

Отворени модели, достъпни за самостоятелно хостинг

💡 Съвет от професионалист: Ако основната ви цел е да обобщавате протоколи от едночасови срещи на един път, дайте предимство на моделите с най-голям контекстен прозорец, като Gemini 1. 5 Pro. Ако трябва да научите модела на специфичната терминология на вашата компания, подходящ избор е опция с отворен код, като LLaMA 3.

Сравнение на модели за обобщаване на LLM

Бързото сравнение ви помага да определите с един поглед кой модел съответства на най-важните приоритети на вашия екип.

ClickUp Brain вгражда обобщаването директно във вашия работен процес като конвергентно AI работно пространство, което е най-подходящо за превръщане на обобщенията в незабавни действия, като основното предимство е, че работи оптимално в екосистемата на ClickUp.

GPT-4o предлага голям контекстен прозорец като патентован модел, най-подходящ за изпипани и нюансирани обобщения, като основният компромис е ценообразуването на базата на употребата.

Claude 3. 5 Sonnet предоставя разширен контекстен прозорец като патентован модел, идеален за документи, които изискват спазване на нормативни изисквания, като основното ограничение е регионалната наличност.

Gemini 1. 5 Pro предлага масивен контекстен прозорец като патентован модел, идеален за потребителите на Google Workspace, въпреки че затварянето в екосистемата може да бъде проблем.

LLaMA 3 включва голям контекстен прозорец като модел с отворен код, подходящ за самостоятелно хоствани персонализирани пипалини, но изисква инвестиции в инфраструктура.

Mistral Large разполага с голям контекстен прозорец с хибриден подход за достъп, който е отличен за нуждите на ЕС по отношение на съхранението на данни, въпреки че има по-малка интеграционна екосистема.

📖 Прочетете също: Най-добрите AI програми за обобщаване на транскрипти

Как да оцените качеството на обобщаването на LLM

За да разберете дали обобщенията на даден модел са наистина добри, е необходима ясна рамка за оценка. Да се разчита на лошо обобщение може да е по-лошо, отколкото изобщо да няма обобщение, което може да доведе до неправилни решения, основани на неточна информация.

Ключови критерии за оценка

Точността определя дали обобщението правилно отразява основните точки на оригиналния текст, без да измисля факти или да прави грешки. Това е задължително условие за документи, които са от критично значение за бизнеса.

Съгласуваността измерва дали обобщението е лесно за четене и има логична структура, или изглежда като набор от несвързани изречения. Добрите обобщения запазват наративната структура.

Краткостта оценява дали обобщението отива направо на същността или е пълно с излишни и ненужни думи. Най-добрите обобщения максимизират плътността на информацията.

Следвайки инструкции се тества дали моделът може успешно да следва вашите изисквания за конкретни тонове, формати или области на фокус, като точки или брифинги в изпълнителен стил.

Съвместимостта оценява дали моделът създава висококачествени обобщения за различни типове документи или се представя добре само за определени от тях.

Проста рамка за тестване

Изберете три документа, с които екипът ви работи редовно – кратко описание на проект, стенограма от среща и поредица от имейли от клиенти. Прокарайте всеки документ през моделите, които обмисляте, с една и съща подсказка. След това помолете член на екипа да оцени резултатите според горните критерии. Въпреки че съществуват автоматизирани метрики, нищо не може да се сравни с човешката преценка за откриване на фини грешки.

🔍 Знаете ли, че... Екипи като QubicaAMF спестиха над 5 часа седмично с помощта на ClickUp – това са над 250 часа годишно на човек – като премахнаха остарелите процеси за управление на знанията. Представете си какво би могъл да създаде вашият екип с една допълнителна седмица продуктивност на тримесечие.

Какви са ограниченията при използването на LLM за обобщаване на документи?

Тази технология има реални ограничения, които е добре да разберете, преди да се ангажирате с конкретен подход.

Рискове от халюцинации

Най-големият риск е халюцинацията, при която моделът уверено посочва неточни подробности, които звучат правдоподобно. Правните екипи, финансовите анализатори и всеки, който работи с документи, свързани с нормативното съответствие, трябва винаги да разполагат с човешка проверка на обобщенията с висока степен на риск.

Ограничения на контекстния прозорец

Дори най-големите модели имат ограничения, така че изключително дългите документи може да се наложи да бъдат разделени на части. Това разделяне може да доведе до пропускане на връзки между отдалечени части или загуба на цялостната сюжетна линия.

Загуба на нюанси

Фините аргументи или мненията на малцинството често се изравняват в обобщенията. Ако запазването на различия в мненията или крайни случаи е важно за вашия случай на употреба, ще трябва да изготвите внимателно подсказките или да приемете известна загуба на информация.

Предизвикателства, свързани със спецификата на домейна

Моделът за общо предназначение може да не разбере специфичния жаргон на вашата индустрия без фина настройка. Медицинската, правната и техническата област често изискват допълнително обучение или внимателно инженерство.

Съображения за сигурността

Изпращането на чувствителни фирмени данни към API на трета страна винаги носи известна степен на риск. За документи с висока степен на поверителност може да са необходими самохостирани модели или корпоративни споразумения с конкретни условия за обработка на данни.

Това не са причини да избягвате технологията, но са важни съображения. Можете да ги смекчите с интелигентни практики: винаги провеждайте човешка проверка на обобщенията с висока степен на риск, използвайте самохостирани модели за високочувствителни данни и използвайте ясни подсказки, за да помогнете на модела да запази важните нюанси.

📌 ClickUp Insight: 62% от работниците в сферата на знанието разчитат на инструменти за разговорна изкуствена интелигентност като ChatGPT и Claude. Познатият им интерфейс на чатбот и многофункционалните им способности могат да обяснят популярността им в различни роли и индустрии. Преминаването към друг раздел, за да зададете въпрос на изкуствения интелект, обаче води до допълнителни разходи за превключване и промяна на контекста.

Използвайте ClickUp Brain в работния си процес по обобщаване

Видяхте как ClickUp Brain се нарежда сред най-добрите LLM за обобщаване. Сега нека разгледаме как да създадем работни процеси, които превръщат тези обобщения в реално повишаване на производителността. Разликата между полезно обобщение и изгубени усилия е дали то е свързано с действие – и точно тук Converged AI Workspace блести.

[Заместващ образ: Работно пространство в ClickUp, показващо обобщаване с Brain, интегрирано със задачи и документи]

Получавайте обобщения точно там, където работите

Елиминирайте досадното ръчно прехвърляне, като внедрите обобщаването директно във вашите проекти. С ClickUp Brain просто напишете @brain в коментар към задача или съобщение в ClickUp Chat и го помолете да обобщи контекста. Той незабавно предоставя обобщение, използвайки знанията си за вашето работно пространство, като дава приоритет на конкретната задача или канал, в който се намирате.

Превърнете записите от срещи автоматично в задачи за изпълнение

Вече не е необходимо да прекарвате часове в четене на бележки, за да наваксате пропуснато събрание. Останете напълно ангажирани в разговорите, докато ClickUp AI Notetaker записва бележките от събранието за вас. След събранието той предоставя транскрипт и обобщение. Можете дори да го помолите да генерира автоматично действия и да ги превърне в задачи в ClickUp с отговорни лица и крайни срокове.

Използвайте множество LLM, без да се налага да управлявате избора на модели.

Получавайте висококачествени резултати, без да се налага да управлявате избора на модел, защото ClickUp Brain използва множество LLM зад кулисите. Ето как изглежда този работен процес на практика: провежда се среща, ClickUp AI Notetaker записва всичко, ClickUp Brain предоставя обобщение на ключовите решения, а действията, които трябва да се предприемат, вече са включени в плана на проекта ви. Можете дори да използвате @My Brain, за да обобщите частно даден коментар или да напишете отговор, преди да го споделите с екипа.

✨ Реални резултати: Истинското предизвикателство е да превърнете обобщенията в действие. ClickUp Brain се отличава с това, че свързва обобщенията директно със задачите във вашия работен процес, премахвайки разликата между прозрението и изпълнението, която е характерна за самостоятелните инструменти за обобщаване.

✨ Реални резултати: Истинското предизвикателство е да превърнете обобщенията в действие. ClickUp Brain се отличава с това, че свързва обобщенията директно със задачите във вашия работен процес, премахвайки разликата между прозрението и изпълнението, която е характерна за самостоятелните инструменти за обобщаване.

Заключение

Най-добрият LLM за обобщаване е този, който отговаря на уникалните нужди на вашия екип – независимо дали това е масивен контекстен прозорец за дълги доклади, гъвкавост на отворения код за персонализиране или безпроблемна интеграция с вашите съществуващи инструменти. Преди да се ангажирате, винаги тествайте най-добрите си избори с ваши собствени документи от реалния свят, за да видите как се представят.

Но не забравяйте, че обобщението е ценно само когато е свързано с действие. Обобщаването се превръща от самостоятелна задача в дълбоко вградена функция в платформите, с които вече работите. Истинското повишаване на производителността идва от преодоляването на разликата между получаването на информация и действието въз основа на нея.

Започнете безплатно с ClickUp и внедрете AI обобщаването директно в управлението на задачите, чата и документите си.

Често задавани въпроси

Каква е разликата между екстрактивно и абстрактно обобщаване с LLM? Екстрактивното обобщаване работи, като извлича ключови изречения директно от оригиналния текст, докато абстрактното обобщаване генерира изцяло нови изречения, за да предаде основното значение. Съвременните LLM използват предимно абстрактния метод, което води до по-естествено звучащи обобщения, които по-добре улавят същността на изходния материал.

Как се сравняват LLM с отворен код с патентовани модели като GPT-4 за обобщаване? Моделите с отворен код предлагат пълен контрол над вашите данни и възможност за фина настройка според вашите специфични нужди, но изискват технически ресурси за поддръжка. Защитените модели предлагат удобство и лекота на използване чрез API, но са свързани с разходи за използване и по-малко контрол над данните. Разликата в качеството значително се е намалила, като отворените опции като LLaMA 3 се конкурират с защитените модели в много случаи на употреба.

Могат ли инструментите за обобщаване на LLM да обработват бележки от срещи и актуализации на проекти? Да, повечето LLM са много ефективни при обобщаването на разговорни текстове като бележки от срещи. Истинското предизвикателство е да превърнете тези обобщения в действия, и тук инструменти като ClickUp Brain се отличават, като свързват обобщенията директно със задачите във вашия работен процес, вместо да ги оставят като изолирани текстови документи.

Какъв размер на контекстуалния прозорец ми е необходим за моите документи? За стандартни бизнес документи с по-малко от 10 000 думи повечето съвременни LLM имат достатъчни контекстуални прозорци. За стенограми от срещи с продължителност над един час или изчерпателни изследователски доклади ще ви са необходими модели с разширени контекстуални прозорци като Claude 3. 5 Sonnet или Gemini 1. 5 Pro. Прозорецът с 1 милион токена на Gemini 1. 5 Pro може да се справи с практически всяка задача за обобщаване на един документ.

Как мога да намаля риска от халюцинации в обобщенията на LLM? Използвайте ясни, конкретни подсказки, които изискват от модела да обобщи само това, което е изрично посочено в източника. Изисквайте цитати или препратки към конкретни раздели, когато точността е от решаващо значение. За документи с висока степен на риск винаги използвайте човешки рецензент, който да сравни обобщението с оригинала. Когато работите с чувствително към съответствие съдържание, обмислете модели с по-силно съгласуване по отношение на безопасността, като Claude.