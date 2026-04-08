10 безплатни шаблона за работни процеси с AI подсказки

Днес много екипи разчитат на AI инструменти. Но без стандартизирани подсказки те отчитат изключително непоследователни резултати, които изискват значителна доработка.

Докладът на Deloitte за състоянието на изкуствения интелект потвърждава това: 37% от организациите все още използват изкуствен интелект на повърхностно ниво, с малки или никакви промени в процесите.

В тази статия се разяснява какво всъщност представляват шаблоните за работни процеси с AI подсказки и защо те са липсващото звено между вашия екип и надеждни AI резултати. Тя също така ви представя 10 готови за употреба опции, обхващащи съдържание, управление на проекти, инженерство, човешки ресурси, финанси и други.

Какво е шаблон за работен процес с AI подсказки?

Шаблонът за работен процес с AI подсказки е документ за многократна употреба, който съчетава тествана структура на подсказки с етапите на работния процес около нея. Той включва заместващи символи за елементи като роля, контекст, ограничения и формат на резултатите — така че не се налага да пишете подсказки от нулата всеки път, когато се нуждаете от резултати от AI.

Без стандартизация сме виждали екипи, при които едно и също искане – „напиши имейл с актуализация по проекта“ – води до резултати, вариращи от 50 до 500 думи, с коренно различни тонове и нива на детайлност. Никой не знае кои подсказки действително работят.

Един добър шаблон за работен процес с AI подсказки съчетава три неща:

Скелетът на подсказката: Структуриран формат с ясни полета за променливи като аудитория, тон и тип на крайния продукт

Контекстът на работния процес: Какво задейства подсказката, кой проверява резултата и къде отива той след това

Бележки за итерациите: Какво се промени и защо, за да може шаблонът да се подобрява с времето

🎥 Преди да се впуснете в шаблоните за работни процеси, е полезно да разберете основите на ефективното задаване на въпроси към AI.

Защо шаблоните за AI подсказки спестяват време на екипите

Всяка екип вече използва AI на работното място. Но повечето пропускат стъпката по договаряне на начина на използване – McKinsey установи, че по-малко от една трета от организациите следват правилните практики за внедряване и мащабиране на gen-AI.

Използването на шаблони за AI подсказки предлага много предимства:

Постоянно качество на резултатите: Когато всички използват една и съща структура на подсказките, новоназначеният служител създава чернови с качество, равностойно на това на по-опитен член на екипа

По-бързи промени: Ясните заместващи символи ви позволяват да промените аудиторията, тона или крайния резултат за секунди, вместо да преписвате всичко отначало

Знания, които остават: Добрите подсказки са ценни. Шаблоните превръщат тайната формула на един човек в споделен ресурс, който оцелява при смяна на персонала

По-малко преминаване между инструменти: Когато шаблоните ви за подсказки се намират в същото работно пространство, където управлявате проекти и задачи, намалявате неудобството от преминаването между приложения

📮ClickUp Insight: Половината от анкетираните се затрудняват с внедряването на AI; 23% просто не знаят откъде да започнат, докато 27% се нуждаят от повече обучение, за да могат да правят нещо по-сложно. ClickUp решава този проблем с познат чат интерфейс, който прилича на изпращане на текстови съобщения. Екипите могат да започнат веднага с прости въпроси и заявки, а след това постепенно да откриват по-мощни функции за автоматизация и работни процеси, без да се налага да преминават през сложната крива на обучение, която възпира толкова много хора.

10-те най-добри шаблона за работни процеси с AI подсказки

Някои от тези шаблони са създадени за ClickUp, други за ChatGPT или Copilot, а един организира подсказките чрез Microsoft Lists. Изберете този, който пасва на вашия стек. 👀

1. AI подсказки и ръководство за публикации в блог от ClickUp

Този шаблон за AI подсказки и ръководства за блог публикации от ClickUp предоставя на екипите за съдържание повтарящ се работен процес за подсказки за структури, чернови и брифинги за блогове.

👀 Примерна подсказка: „Вие сте старши стратег по съдържание. Напишете план за блог публикация от 1200 думи за [ТЕМА], насочена към [АУДИТОРИЯ]. Използвайте разговорен тон. Включете H1, пет H2 секции и заключително призив за действие (CTA) към [ДЕЙСТВИЕ]. Дайте предимство на практическите съвети пред теорията.”

Защо ще харесате този шаблон:

Предварително попълнените полета за тема, аудитория, тон, ключови думи за SEO и CTA елиминират необходимостта от предположения при въвеждането на команди

Свързани са със задачите в ClickUp , така че всеки пост се проследява, докато преминава през етапите на изготвяне, преглед и публикуване

Включва основни елементи на инженеринга на подсказки , като разпределение на роли и ограничения на резултатите, така че първите чернови да са използваеми, а не общи

🚀 Идеално за: Екипи за маркетинг на съдържание с редовен график за публикуване.

2. Подсказки в ChatGPT за управление на проекти

Шаблонът на ClickUp „ChatGPT подсказки за управление на проекти“ ви предоставя готови ChatGPT подсказки за написване на проектни брифинги, обобщаване на актуализации на статуса, създаване на регистри на рисковете и разбиване на епични задачи на по-малки задачи. Всяка подсказка включва полета за име на проекта, график, размер на екипа и крайни резултати.

👀 Примерна подсказка: „Влезте в ролята на проектен мениджър. Обобщете следната актуализация по проекта в три точки за аудитория от ръководството. Подчертайте: (1) напредъка спрямо етапите, (2) основния риск, (3) приоритета за следващата седмица. Актуализация по проекта: [Вмъкнете актуализацията]. ”

Структурираните полета ви принуждават да предоставите на AI необходимия контекст, което означава, че първият резултат е използваем, а не просто общовалиден. А ако искате да пропуснете изцяло стъпката с копиране и поставяне, ClickUp Brain може да генерира обобщения и разбивки на задачите директно от съществуващите данни за задачите.

Защо ще харесате този шаблон:

Обхваща целия цикъл на управление на проекти: брифинги, актуализации, регистри на рисковете и разбивки на епични задачи

Празните места за подробности, специфични за проекта, означават по-малко цикли на коригиране на подсказките

Подсказките са структурирани за резултати, готови за представяне пред ръководството, а не за безсмислени параграфи

Съвместими са с ClickUp Brain, ако искате да извличате данни за задачите автоматично

🚀 Идеално за: Проектни мениджъри и ръководители на екипи, които използват ChatGPT заедно с инструмента си за управление на проекти

💡 Съвет от професионалист: Избягвайте напълно празните полета с ClickUp Brain. Всеки шаблон в този списък има [ПРАЗНИ МЕСТА], които попълвате ръчно: име на проекта, аудитория, график и крайни резултати. Това работи, но е бавно и вие сами събирате контекста. ClickUp Brain вече знае имената на вашите задачи, отговорните лица, крайните срокове, описанията и данните от свързаните приложения. Вместо да вмъквате контекста в подсказката, Brain го извлича директно от вашето работно пространство. Подсказка за актуализация на статуса, която отнема пет минути копиране и поставяне в ChatGPT, отнема секунди в ClickUp, защото контекстът вече е налице. Получавайте отговори в цялото си работно пространство за секунди с контекстуалния AI на ClickUp Brain

3. Подсказки в ChatGPT за управление на продукти

Шаблонът „ChatGPT Prompts for Product Management“ на ClickUp обхваща PRD ( документи с изисквания към продукта ), чернови на потребителски истории, теми за обратна връзка от клиенти и бележки към версиите. Подсказките са организирани по етапи от жизнения цикъл на продукта, така че не е нужно да превъртате дълъг списък, за да намерите подходящата.

Всяка подсказка съдържа вграден контекст на ролята, а форматът на потребителската история „Като… искам… за да…“ вече е стандарт за AI подсказки за продуктови мениджъри. Вграждането му в шаблона означава, че резултатът се получава в структура, която вашият екип вече използва, без да е необходимо преформатиране.

👀 Пример за подсказка: „Вие сте продуктов мениджър. Напишете пет потребителски истории във формат „Като [тип потребител], искам [действие], за да [резултат]“ за функция, която [ОПИСАНИЕ НА ФУНКЦИЯТА]. Подредете ги по приоритет според очакваното въздействие върху потребителите.“

Защо ще харесате този шаблон:

Подсказките съответстват на реалните етапи на продукта: откриване, дефиниране, разработване и пускане на пазара

Резултатите от потребителските истории следват стандартния формат за индустрията още от самото начало

Включва подсказки за синтезиране на теми от обратната връзка на клиентите, а не само за писане на документи

Контекстът на ролята във всеки подсказък не позволява на AI да дава общи, повърхностни отговори

🚀 Идеално за: Продуктови мениджъри и екипи за продуктови операции, които управляват списъци със задачи и пътни карти.

🚀 Тези AI подсказки помагат на продуктовите мениджъри да мислят по-добре, да действат по-бързо и да не започват от нулата всеки път.

4. Подсказки за ChatGPT за инженерството

Шаблонът „ChatGPT Prompts for Engineering“ на ClickUp обхваща списъци за проверка на код, техническа документация, шаблони за доклади за грешки и записи за архитектурни решения. Всяка подсказка включва полета за език, платформа и техническо ниво на аудиторията, така че резултатът да съответства на вашия актуален стек.

Ограничението за номерирани резултати в подсказките, като тази по-долу, налага обратна връзка, която може да се прегледа бързо и да се приложи на практика, вместо стена от текст. Това е разликата между резултатите от ИИ, които действително използвате, и тези, които преглеждате набързо и затваряте.

👀 Пример за подсказка: „Прегледайте следния фрагмент код за [ЕЗИК]. Идентифицирайте: (1) потенциални бъгове, (2) проблеми с производителността, (3) подобрения в четимостта. Обяснете всяко откритие с едно изречение. Код: [ПОДЛЕПЕТЕ КОДА]. ”

Защо ще харесате този шаблон:

Подсказките обхващат целия инженерен работен процес: преглед на кода, документация, доклади за грешки и ADR

Шаблоните за език и платформа гарантират, че резултатите са подходящи за вашата среда

Ограниченията за номерирани резултати улесняват прегледа на обратната връзка от AI и предприемането на действия въз основа на нея

Настройките на ниво аудитория ви позволяват да генерирате документи за инженери или заинтересовани лица без технически познания

🚀 Идеално за: Софтуерни инженери, инженерни мениджъри и DevOps екипи.

💡 Съвет от професионалист: Използвайте подсказки отвсякъде (дори с глас) с ClickUp Brain MAX . Шаблоните за подсказки са полезни само ако можете да се възползвате от тях, когато ви хрумне вдъхновение, а не само когато случайно имате отворен подходящия раздел в браузъра. Brain MAX е AI помощник за настолни компютри, който се намира в системната ви лента и се стартира с един-единствен бърз клавиш. Използвайте го, за да изпълнявате команди, да търсите в ClickUp и свързани приложения като Google Drive, GitHub и SharePoint, и да получавате отговори, без да превключвате прозорци. А ако въвеждането на подробни команди ви се струва досадно, функцията „Talk to Text“ на Brain MAX ви позволява да диктувате команди по естествен начин. Просто говорете така, както бихте обяснили задачата на колега, а AI ще се погрижи за останалото.

5. Подсказки за ChatGPT за HR

Този шаблон за подсказки за HR от ChatGPT на ClickUp обхваща основни процеси в областта на човешките ресурси, като описания на длъжности, банки с въпроси за интервюта, списъци за въвеждане на нови служители и обобщения на анкети за служители. Той включва насоки като „Използвайте неутрален по отношение на пола език“ и „Избягвайте изисквания, които не са строго необходими за длъжността“.

Инструкцията за предпазване от пристрастност помага да се преодолеят често срещаните предизвикателства при изкуствения интелект, като предотвратява изкуственият интелект да използва по подразбиране изключващи езикови модели – нещо, което се случва по-често, отколкото си мислите, ако няма такава инструкция.

👀 Примерна подсказка: „Напишете описание на длъжността за [НАЗВАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА] в компания от [РАЗМЕР НА КОМПАНИЯТА] [СЕКТОР]. Включете: обобщение на длъжността, пет основни отговорности, изисквани квалификации и предпочитани квалификации. Използвайте неутрален по отношение на пола език през цялото време.”

Защо ще харесате този шаблон:

Обхваща целия цикъл на People Ops: наемане, въвеждане, ангажираност и напускане

Мерките за предотвратяване на пристрастност са вградени в подсказките по подразбиране

Подсказките за въпроси за интервю са структурирани по компетенции, а не само по длъжности

Подсказките за обобщение на анкетите ви помагат бързо да синтезирате обратната връзка от служителите в теми

🚀 Идеални за: мениджъри по човешки ресурси, специалисти по подбор на персонал и екипи по управление на човешките ресурси.

6. Подсказки за ChatGPT за финансите

Шаблонът на ClickUp за ChatGPT подсказки за финансите се занимава с обяснения на отклоненията в бюджета, обобщения на изпълнителните отчети, правила за категоризиране на разходите и матрици за сравнение на доставчици. Всеки от тях включва полета за отчетен период, валута и ранг на аудиторията.

Инструкциите за резултатите, дадени параграф по параграф в подсказки като тази по-долу, отразяват формата на финансовото управление на проекта, която екипите вече представят на ръководството. Вместо да преработвате блок от AI текст в нещо, което може да се представи, получавате структуриран разказ, който можете да включите директно в презентация.

👀 Пример за подсказка: „Обобщете следните данни за тримесечния бюджет в трипараграфен изпълнителен доклад. Параграф 1: общо изпълнение спрямо плана. Параграф 2: трите основни фактора за отклонение. Параграф 3: препоръчителни действия. Данни: [Вмъкнете данни]. ”

Защо ще харесате този шаблон:

Подсказките са структурирани за мениджърска аудитория, а не за необработени масиви от данни

Полетата за отчетен период, валута и стаж правят резултатите готови за представяне

Подсказките за сравнение на доставчици генерират матрици за сравнение, а не проза

Подсказките за обяснение на отклоненията ви помагат да разкажете „защо“ зад цифрите

🚀 Идеално за: Финансови анализатори, контрольори и екипи за финансово планиране и анализ (FP&A).

💟 Бонус: Превърнете най-добрия си подсказ в постоянно активен Супер агент! След като намерите подсказка, която работи, като седмично обобщение на състоянието или списък за сортиране на бъгове, спрете да я изпълнявате ръчно. Вместо това създайте ClickUp Super Agent около нея. Супер агентите са сътрудници, задвижвани от изкуствен интелект, които се намират в ClickUp с пълен контекст на работната среда. Те могат да изпълняват многоетапни работни процеси 24/7, задействани от промени в статуса на задачите, графици или просто @споменаване. Вие контролирате до кои инструменти и източници на данни имат достъп, кой може да ги задейства и в какви граници работят. Това е разликата между подсказка, която не забравяте да използвате, и автономен процес, който никога не забравя. Научете повече за Super Agents тук 👇

7. Подсказки на ChatGPT за писане

Шаблонът „ChatGPT Prompts for Writing“ на ClickUp надхвърля създаването на основно съдържание и обхваща имейли, текстове за социални медии, вътрешни меморандуми и описания на предложения. Той включва модел за „имитиране на стил“, при който можете да поставите пример за стила на вашата марка и да помолите AI да го имитира.

Имитирането на стил е най-недооцененият трик за изграждане на разпознаваемост на марката с AI. Вместо да описвате гласа си с абстрактни термини като „професионален, но приятелски“, покажете на AI как изглежда той. Резултатът е по-близък до стила на марката още от първия чернови вариант.

👀 Пример за подсказка: „Напишете [ФОРМАТ: имейл / публикация в LinkedIn / вътрешно писмо] относно [ТЕМА] за [АУДИТОРИЯ]. Тон: [ТОН]. Дължина: [БРОЙ ДУМИ]. Съобразете се със стила на писане на този пример: [Вмъкнете пример]. ”

Защо ще харесате този шаблон:

Обхващат всички обичайни работни формати: имейли, публикации в социални мрежи, бележки и предложения

Подсказките за имитиране на стил ви осигуряват резултати, съответстващи на бранда, без дълги описания на тона

Полетата за формат, аудитория и брой думи поддържат резултатите кратки и целенасочени

Подходящи за всеки екип, който пише, не само за маркетинга

🚀 Идеални за: Маркетинг екипи, специалисти по комуникации и всеки, който пише в работата си.

8. Gemini Prompts от ClickUp

Шаблонът Gemini Prompts от ClickUp е готов за употреба документ в ClickUp Doc, съдържащ 600 предварително написани подсказки за Google Gemini, организирани по бизнес функции.

Независимо дали се нуждаете от помощ с маркетингови текстове, анализ на данни, планиране на проекти или комуникация с клиенти, има подсказка, която можете да използвате, вместо да пишете такава от нулата.

И тъй като се намират в ClickUp Doc, вашият екип може съвместно да редактира, добавя бележки и да надгражда подсказките, които работят най-добре за вашите работни процеси.

👀 Пример за подсказка: „Анализирайте следните данни за обратна връзка от клиенти и идентифицирайте петте най-често срещани теми. За всяка тема дайте обобщение в едно изречение и оценете настроението като положително, неутрално или отрицателно. Данни: [ПОДЛЕПЕТЕ ОБРАТНА ВРЪЗКА]. ”

Защо ще харесате този шаблон:

600 подсказки за различни бизнес функции, за да не започвате никога от нулата

Предоставяни като ClickUp Doc, което улеснява споделянето, редактирането и персонализирането с вашия екип

Подходящи за начинаещи подсказки, готови за употреба веднага; не се изисква опит в разработването на подсказки

Съвместими са с ClickUp Brain, което ви дава достъп до множество модели на изкуствен интелект (включително Gemini) в едно работно пространство

🚀 Идеално за: Екипи, които използват Google Gemini и искат голяма, организирана библиотека с подсказки, която могат да персонализират с времето.

9. Автоматизация на имейли с шаблон на ClickUp

Този шаблон за автоматизация на имейли с ClickUp съчетава работни потоци с AI подсказки с автоматизациите на ClickUp. Автоматизациите се базират на тригери, условия и действия, а този шаблон ви показва как да интегрирате автоматизацията на имейли в съществуващия ви работен поток от задачи. ✨

Когато статуса на задачата се промени на „Завършена“, автоматизацията задейства ClickUp Brain, като използва името, отговорника и описанието на задачата като контекст, а черновият имейл се запазва в свързан ClickUp Doc за преглед.

Никой не трябва да се сеща да напише имейла с актуализацията, защото той се изготвя автоматично при промяна на статуса.

👀 Пример за подсказка: „Използвайте името на задачата, отговорното лице, датата на завършване и описанието по-долу, за да съставите професионален имейл с актуална информация за клиента. Потвърдете завършването, обобщете какво е било изпълнено и посочете следващия етап. Тон: сърдечен, но професионален.”

Защо ще харесате този шаблон:

Имейлите се изготвят автоматично в момента, в който задачата бъде завършена

Автоматично извлича реални данни за задачите (име, отговорник, описание) в подсказката

Черновите се запазват в свързан документ за преглед преди изпращане, така че нищо не се изпраща без проверка

Елиминира най-лесното за забравяне действие в комуникацията с клиента: самото писане на актуализацията

🚀 Идеално за: Екипи, работещи с клиенти, и мениджъри на клиентски профили, които изпращат повтарящи се имейли с актуализации

10. Галерия с подсказки за Copilot от Microsoft

Галерията с подсказки за Copilot на Microsoft е библиотека с готови за употреба подсказки за Microsoft 365 Copilot, организирани по работни процеси: Наваксване, Създаване, Анализ, Кодиране, Изпълнение, Планиране и др. Вместо да се взирате в празна чат кутия, избирате подсказка, базирана на задача, и Copilot я изпълнява спрямо вашите имейли, срещи, документи и проекти.

Тези подсказки автоматично извличат контекста от данните ви в Microsoft 365. Подсказката „Наваксване с среща“ обобщава решенията и задачите за действие от вашия календар. Подсказката „Получаване на имейли с чакащ отговор“ сканира вашата пощенска кутия. Подсказките събират контекста за вас.

👀 Примерна подсказка: „Помогни ми да наваксам с пропуснатото от последните срещи, включително ключови решения, задачи за изпълнение и следващи стъпки.”

Защо ще харесате този шаблон:

Подсказките са организирани по работни процеси (наваксване, създаване, анализ, кодиране и др.), за да намирате бързо това, от което се нуждаете

Всяка подсказка извлича контекст в реално време от данните ви в Microsoft 365: имейли, срещи, документи и проекти

Обхващат широк спектър от задачи – от седмични обобщения и сортиране на имейли до превод на код и анализ на конкурентите

Не се изисква инженеринг на подсказки, тъй като галерията се грижи за структурата – просто кликнете и започнете

🚀 Идеално за: Организации, които вече използват SharePoint или Microsoft 365.

📮ClickUp Insight: 62% от нашите респонденти разчитат на инструменти за разговорна изкуствена интелигентност като ChatGPT и Claude. Познатият им интерфейс на чатбот и многофункционалните им способности – да генерират съдържание, да анализират данни и др. – може би са причината за тяхната голяма популярност сред различни роли и индустрии. Въпреки това, ако потребителят трябва да превключва към друг раздел, за да зададе въпрос на AI всеки път, свързаните с това разходи за превключване и промяна на контекста се натрупват с времето. Но не и с ClickUp Brain. Той се намира точно във вашето работно пространство, знае върху какво работите, разбира подсказки в обикновен текст и ви дава отговори, които са изключително подходящи за вашите задачи! Повишете производителността си двойно с ClickUp!

Най-добри практики за работни процеси с AI подсказки

Вече имате шаблоните. Ето как да ги приложите в екипа си. 👀

Версии на вашите подсказки: Дайте на всеки шаблон номер на версия и списък с промените. В ClickUp Docs всяка редакция се проследява автоматично чрез историята на версиите, така че можете да се върнете назад, ако новата версия не работи добре

Определете отговорник за подсказката: Някой трябва да поддържа всеки шаблон. Без отговорник подсказките остаряват. Добавете един ред: „Отговорник: [Име]. Последно прегледано: [Дата]”

Тествайте в различни AI модели: Подсказка, която работи отлично в GPT-4o, може да се провали в Claude или Gemini. Тествайте в моделите, които вашият екип използва, и отбележете кои комбинации работят най-добре

Първо проектирайте работния процес: Решете какво задейства подсказката, кой преглежда резултата и къде отива той след това. Автоматизирайте стъпките за задействане и маршрутизиране с ClickUp Automations, така че хората да преглеждат само

Планирайте за лоши резултати: Всеки шаблон трябва да указва на потребителя какво да направи, когато AI не постигне желания резултат – резервен подсказ, човешки рецензент или стъпка за регенериране

Съхранявайте подсказките там, където се извършва работата: Библиотеката с подсказки в отделно приложение води до разпръскване на инструментите, което води до дублиране на усилията и липса на видимост върху AI отпечатъка на вашата организация. Намирате подсказката в един инструмент, изпълнявате я в друг и поставяте резултата в трети. За максимална ефективност поддържайте връзката между подсказките и работата си.

💡 Съвет от професионалист: Премахнете превключването между прозореца за чат и таблото за проекти — съхранявайте подсказките в ClickUp Docs, свържете ги с задачите в ClickUp и ги изпълнявайте с ClickUp Brain, всичко това в едно работно пространство.

Спрете с подсказките. Започнете да изграждате работни потоци.

Шаблоните за подсказки са чудесна отправна точка, но все пак се изпълняват ръчно. Истинската промяна настъпва, когато подсказките ви имат вграден контекст, изпълняват се при задействане, а не от паметта, и се верижат една след друга, без да се налага да следите всяка стъпка.

Това е мястото, където конвергентното AI работно пространство на ClickUp печели.

ClickUp Brain извлича контекста на работата ви автоматично, така че подсказките са по-умни още от първия резултат. Brain MAX ви позволява да ги изпълнявате от всяка точка на работния си плот, чрез клавиатура или глас. А когато откриете подсказка, която си заслужава да се повтаря, Super Agents я превръщат в постоянно активен съотборник, който изпълнява цели работни процеси, докато вие се фокусирате върху работата, която действително изисква човешко участие.

Екипите, които преодоляват предизвикателствата при внедряването на AI, не са тези с най-модерните модели. Те са тези, които са стандартизирали начина, по който общуват с AI – и са го интегрирали в същото място, където се извършва работата.

Често задавани въпроси относно шаблоните за работни процеси с AI подсказки

Каква е разликата между шаблон за AI подсказки и библиотека с подсказки?

Шаблонът за подсказки ви помага да пишете подсказки за AI, като предоставя единна структура за многократна употреба с мястозапълнители, които попълвате за конкретна задача. Библиотеката с подсказки е колекция от много шаблони, организирани и категоризирани, така че екипите да могат да намерят подходящия за всеки конкретен случай – като шкаф за документи спрямо отделния документ вътре в него.

Да. Повечето шаблони за подсказки са независими от инструмента и работят с ChatGPT, Copilot, Gemini, Claude или ClickUp Brain. Използвайте автоматизацията на въвеждането на данни, за да елиминирате ръчното копиране и поставяне при позоваване на работни данни — ClickUp Brain работи във вашето работно пространство с пълен достъп до вашите задачи, документи и контекста на проекта.

Как да споделям работни потоци с AI подсказки между различни отдели?

Изградете мащабируем процес за трансфер на знания, като съхранявате шаблоните на споделено, централизирано място, до което всеки отдел има достъп — като ClickUp Doc или шаблон за библиотека с подсказки в Microsoft Lists. Маркирайте всеки шаблон по отдел и случай на употреба, за да могат хората да филтрират това, което е релевантно.

Действат ли шаблоните за AI подсказки по различен начин в зависимост от AI модела?

Ефективните техники за задаване на команди на ИИ са по-важни от избора на модел за повечето бизнес задачи, но някои модели се справят по-добре от други с определени формати на резултатите, като таблици, код или дълги текстове. Тествайте шаблоните си с различни модели и документирайте резултатите в самия шаблон.