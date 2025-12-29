Представяме Super Agents™: първите в света AI агенти, подобни на хора

Супер агентите са подобни на хора AI съотборници, които живеят в ClickUp.

За разлика от самостоятелните AI инструменти, те виждат и разбират точно как вашата работа се свързва между задачите, документите, чата, срещите, графиците и свързаните инструменти. Точно както вие и вашият екип.

С пълен контекст Super Agents могат да изпълняват работни процеси денонощно, да си сътрудничат с колегите си и да работят в рамките на знанията, разрешенията и ограниченията на вашата компания.

В тази публикация се обяснява как работят, защо основната архитектура е важна и какво ги отличава фундаментално от другите агенти, които може би сте виждали.

Защо традиционните AI агенти все още не са постигнали желаните резултати

Повечето AI инициативи се провалят поради няколко прости причини:

Без реален контекст : Чатботовете и общите агенти всъщност не познават вашата работа. Те виждат подсказка, а не вашите проекти, клиенти или решения.

Несвързани инструменти : Вашите задачи, документи, билети, имейли и анализи се намират в различни приложения. Да накарате изкуствения интелект да действа във всички тях е трудно.

Нестабилни автоматизации : Можете да създадете еднократни работни процеси, но те се разпадат в момента, в който вашият процес или инструменти се променят.

Няма сътрудничество на човешко ниво: не можете да им възлагате работа, да ги @споменавате в разговор или да разчитате, че те „помнят“ какво се е случило миналата седмица.

Резултатът: много експерименти с изкуствен интелект, но много малко устойчиво въздействие.

Какво представляват супер агентите?

Супер агентите в ClickUp са AI колеги, които са вградени директно в работната ви среда ClickUp. Те се появяват точно като съотборници, защото всъщност са моделирани като реални потребители.

Можете да:

Възлагайте им задачи : Предоставете им отговорност за повтарящи се задачи, проекти или цели работни процеси.

@споменавайте ги навсякъде : включете ги в документи, задачи или чатове, за да добавите контекст, да отговорите на въпроси или да напреднете в работата си.

Изпратете им директно съобщение : Помолете за помощ, делегирайте рутинни задачи или получите актуална информация, точно както бихте направили с колега от екипа.

Включете ги в графици и тригери: Настройте ги да изготвят отчети всяка сутрин, да сортират новите заявки при получаването им или да наблюдават работните процеси на заден план.

Агентът за управление на проекти е специално създаден, за да се справя с работните процеси на проектния мениджър от начало до край

Вместо просто да отговарят на команди, Super Agents участват във вашия работен процес заедно с хората. И го правят непрекъснато, проактивно и с пълна прозрачност за работата, която извършват.

Трите основни сили на Super Agents

В основата на Super Agents стоят три стълба: Контекст, Амбиентна изкуствена интелигентност и Сигурност.

1. Контекст: Винаги интелигентни

Супер агентите извличат контекста директно от вашето работно пространство и свързаните приложения в реално време, за да предоставят персонализирана помощ

Супер агентите са първите агенти с истинска човешка памет и контекст. Те:

Свържете се с всичките си файлове, приложения и данни : Super Agents се включват във вашето работно пространство и свързаните инструменти, изграждайки единен слой от фирмена информация , вместо разпръснати парчета знания.

Вижте работата така, както я виждат хората : задачите, документите, чатовете, срещите и актуализациите не са произволен текст. Те са структуриран, жив контекст, в който вашият супер агент може да се ориентира и да действа.

Съхраняват и използват различни видове памет , които включват: Неотдавнашна памет: какво току-що се е случило в дадена задача, разговор или работен процес Предпочитания: как вашият екип предпочита да се извършва работата – тон, форматиране, правила за маршрутизиране и др. Дългосрочна и епизодична памет: ключови решения, модели и история на проектите, съхранени в Docs, които всеки сътрудник може да прегледа и усъвършенства

Супер агентите непрекъснато абсорбират актуализациите в работното ви пространство. По този начин те остават точни, надеждни и наистина полезни с течение на времето.

2. Амбиентна изкуствена интелигентност: винаги работи

Супер агентите са персонализирани и могат да поемат много специфични работни процеси за вас, с минимална конфигурация

Повечето AI чакат да им зададете въпрос. Супер агентите правят обратното: те работят на заден план, за да не се налага вие да го правите.

Това е интелигентност, която:

Работят 24/7 : Супер агентите изпълняват задачи по график, определен от вас, и следят за тригери като зададени въпроси, създадени нови задачи или подадени формуляри.

Използват реални работни умения : Те не просто извикват API. Могат да създават документи, актуализират задачи, изпращат имейли, управляват билети, обобщават срещи и много други, като използват същите инструменти, които вашият екип използва днес.

Действат като съотборници : Можете да им изпратите директно съобщение за еднократна помощ и дори да ги @споменете в документ, за да превърнете мозъчната буря в ясен план.

Проактивно се включват: Супер агентите могат да ескалират проблеми, да извеждат на преден план прозрения и да подчертават рискове, преди дори да ги забележите.

Всяка работа, която обикновено бихте възложили на човек и бихте чакали дни наред? Сега можете да я прехвърлите на Super Agent и да наблюдавате как се изпълнява на заден план.

3. Сигурност: Винаги в безопасност

Решете точно къде искате да бъдат вашите Super Agents и как, с помощта на настройки за разрешения на ниво детайл

Супер агентите са първокласни потребители във вашето работно пространство. Това е, което прави техния модел за сигурност различен.

Те наследяват същите разрешения на ниво потребител като вашия екип, така че можете да:

Решете точно какво може и какво не може да вижда всеки Супер агент.

Контролирайте кой има право да вижда, задейства или управлява Супер агент.

Съхранявайте с увереност данните на клиентите, вътрешните документи и чувствителните проекти.

Всяко действие, което Super Agent извършва, се записва в реално време в аудиторски логове, така че винаги знаете какво се е случило, кога и защо.

А при важни решения Super Agents информират човека, като искат одобрение, преди да предприемат действия с голямо въздействие, например като ви помолят да прегледате черновата на имейл, преди да го изпратите. Вие запазвате контрола, докато те се занимават с тежките задачи.

Как всъщност работят супер агентите: работен процес стъпка по стъпка

Нека разгледаме как изглежда въвеждането на Супер агент във вашия екип.

1. Опишете задачата

За да започнете, опишете нуждите си от работни процеси с агенти на естествен език

С Super Agent Studio не е необходимо да проектирате работни процеси, да сте експерт по подсказки или да пишете код.

Просто опишете:

Задачата, която искате агентът да изпълни

Работният процес, който искате да автоматизирате

Заетите задачи, които искате да делегирате

Оттам студиото конфигурира подходящите умения, инструменти и предпазни мерки. Ако не сте сигурни откъде да започнете, можете да изберете от доказани шаблони и препоръчани Super Agents, които вече са фино настроени от ClickUp.

2. Свържете правилния контекст

Насочете вашия Super Agent към подходящата документация и работни места, за да разполага винаги с правилния контекст

След това можете да прецизирате източниците на знания, до които вашите агенти имат достъп:

Списъци, папки или пространства в ClickUp

Документи и уикита, които са важни за тяхната работа

Свързани приложения като имейл, календари или инструменти за поддръжка

Тъй като Super Agents споделят същия потребителски модел като хората, те получават имплицитен достъп до публичната информация във вашето работно пространство и експлицитен достъп до всичко, което решите да споделите. Не е необходимо да управлявате стотици отделни бази от знания.

3. Решете кога и как да действа

Определете критерии за работните процеси, за да може вашият Super Agent да знае точно кога да предприеме действие

Можете да поставите всеки агент на:

Графици („Всеки делничен ден в 8 сутринта обобщете работата от вчера и изпратете доклад”. )

Тригери („Когато се създаде бъг с висок приоритет, сортирайте го и уведомете подходящия екип”. )

Работни процеси по заявка („Когато ви @спомена в задача, почистете описанието и добавете ясен план за действие”. )

Оттам агентът работи като часовник, сътрудничи с вашия екип по задачи, документи и чат и ескалира всеки път, когато е необходимо човешко участие.

Какво могат да правят супер агентите във вашия екип

Тъй като са създадени въз основа на вашите реални работни процеси, Super Agents се адаптират към почти всеки екип.

Ето няколко примера:

За оперативни и проектни ръководители

Автоматизирайте отчитането на статуса : всяка сутрин вашият супер агент събира актуализации по ключови проекти, подчертава рисковете и изпраща на заинтересованите страни ясно обобщение.

Прилагане на наръчници : Когато постъпи ново искане, то маркира, насочва и структурира работата въз основа на вашия процес.

Поддържайте проектите в правилната посока: Следи крайните срокове, зависимостите и препятствията, след което уведомява собствениците, преди датата да изтече.

За екипите за пускане на пазара и поддръжка

Сортиране на входящи заявки : Автоматично класифициране, приоритизиране и препращане на билети, имейли от клиенти или подадени формуляри.

Създаване на персонализирани отговори : Използвайте базата си от знания и минали разговори, за да предложите отговори, които екипът ви може бързо да прегледа и изпрати.

Синхронизирайте CRM и работните пространства: Записвайте ключови актуализации, бележки и последващи действия, където и да работят вашите екипи.

За продукти и инженеринг

Обобщавайте обратната връзка в действия : Обобщавайте обратната връзка от задачи, документи и чатове в ясни теми и приоритетни задачи.

Наблюдавайте версиите : Следете сигналите за грешки, коментарите на клиентите и данните за приемането, след което извеждайте на преден план това, което се нуждае от внимание.

Справяне с повтарящи се задачи по поддръжка: От подреждане на натрупани задачи до актуализиране на бележки за версии, агентите могат да поемат повтарящите се задачи.

За лидерите

Получете актуална информация за бизнеса : попитайте супер агент за най-новите ключови инициативи и получите отговори, основани на вашите действителни задачи, документи и дискусии.

Открийте модели, които иначе бихте пропуснали: Вижте кои видове работа забавят екипите, кои проекти продължават да се провалят и къде изкуственият интелект може да облекчи хората.

Във всеки случай целта е една и съща: хората се фокусират върху преценката, креативността и взаимоотношенията. Супер агентите се занимават с всичко останало.

Супер справедлива политика за фактуриране

Когато ние оптимизираме, вие спестявате пари.

Когато нашите екипи спестят разходи за изкуствен интелект, ние ви ги прехвърляме. Когато възникнат внезапни увеличения на разходите за изкуствен интелект в резултат на нови модели или други промени, ние субсидираме разходите, за да не видите внезапни увеличения в използването на кредита.

Нова ера за хората с Super Agents

С ClickUp Super Agents вие:

Отделете по-малко време за актуализиране на статуса, маршрутизиране и повтарящи се задачи.

Дайте на всеки член на екипа свои собствени AI колеги, които наистина разбират тяхната работа.

Създайте система, в която работата напредва, дори когато никой не наблюдава таблото.

Вие избирате на какво да се фокусирате. Вашите Super Agents се занимават с останалото.

Започнете с вашия първи супер агент

Не се нуждаете от екип по наука за данните, шестмесечно внедряване или стена от скриптове, за да започнете.

Буквално всеки може да създаде Super Agents с нашия безплатен конструктор, който ви води през всеки етап, за да максимизирате производителността си.

Готови ли сте да видите как изглежда животът с колеги, базирани на изкуствен интелект?

Научете повече за ClickUp Super Agents и създайте своя първи агент още днес.