Най-добрите AI агенти в Slack за автоматизиране на работните процеси и чата

Всеки ден около 42 милиона души влизат в Slack, за да координират проекти, да обменят актуална информация и да си сътрудничат между екипите.

Въпреки това същите канали в Slack, които поддържат връзката между екипите, могат също така да създадат информационно претоварване.

AI агентите в Slack се справят с това предизвикателство, като действат като интелигентни асистенти във вашето работно пространство – поемат рутинни задачи, извличат отговори от фирмената база от знания и помагат на екипите да останат фокусирани върху значима работа, вместо върху повтаряща се координация.

В този блог ще обсъдим подробно 11-те най-добри Slack агенти за автоматизиране на работните процеси и чата, както и защо ClickUp се откроява в сравнение със Slack и други агенти. 🎯

Какво трябва да търсите в AI агентите за Slack?

Не всички AI агенти в Slack са еднакви. Най-добрите от тях не само отговарят на въпроси – те помагат на екипа ви да автоматизира работата, да управлява разговорите и да действа въз основа на информацията директно в работното ви пространство в Slack.

Когато е избран правилно, AI агентът се превръща в надежден AI асистент, който разбира вашите работни процеси, извлича информация от фирмените данни и помага на екипа ви да работи по-бързо, без да се налага да използвате множество инструменти.

За ръководителите на екипи и оперативните мениджъри целта е проста: да намалят ръчния труд, като същевременно предоставят на потребителите на Slack бърз достъп до нужната информация.

Ето няколко функции, на които да обърнете специално внимание:

✅ Възможност за автоматизиране на рутинни задачи като отговаряне на въпроси на клиенти, препращане на заявки за поддръжка или подпомагане на екипа по продажбите с бързи актуализации

✅ Достъп до фирмена информация, съдържание от базата с знания и предишни разговори, за да може Slack агентът да предоставя точни и уместни отговори

✅ Съвместимост със Slack Marketplace, приложенията на Slack и други съществуващи инструменти за свързване на работните процеси и осигуряване на безпроблемна автоматизация на работните процеси

✅ Поддръжка на генеративна изкуствена интелигентност и големи езикови модели, които могат да анализират запитвания на потребители, да идентифицират модели и да извеждат на преден план полезна информация в каналите на Slack

Когато тези възможности се съчетаят, AI агентите в Slack се превръщат в нещо повече от ботове – те стават двигатели на продуктивността, които помагат на екипите да работят с по-добър контекст и по-голяма скорост.

AI агенти за Slack на един поглед

Ето сравнителна таблица, която ще ви помогне да разберете AI агентите за Slack с един поглед. По-долу ще ги разгледаме подробно.

Инструмент Най-подходящи за Основни функции Цени* ClickUp Вградена AI помощ в работната среда на Slack AI Super Agents , Converged AI workspace, ClickUp Brain, Управление на знанията, AI Notetaker Безплатно завинаги; налични са персонализации за предприятия Slack AI Вградена AI помощ в работната среда на Slack Обобщения на разговори, AI търсене, резюмета на канали, многоезичен превод, контекстуални отговори въз основа на данни от Slack Безплатно; Pro 4,38 $/потребител/месец; Business+ 9 $/потребител/месец; Enterprise по поръчка Polly AI Събиране на обратна връзка от екипа и информация за ангажираността в Slack Анкети и проучвания в Slack, проверки на настроенията, анализи на ангажираността, анонимна обратна връзка, интеграция с Slack Marketplace Безплатно; Basic 12 $/месец; Pro 24 $/месец; Enterprise по поръчка Zapier AI Свързване на множество инструменти с автоматизация, задвижвана от изкуствен интелект Автоматизация на работните процеси с AI, над 8000 интеграции, логика на разклоняване, автоматизирани тригери и действия, AI „съотборници“ за работните процеси Безплатно; Professional 29,99 $/месец; Team 103,50 $/месец; Enterprise по поръчка Agentforce Създаване на автономни AI агенти, свързани с корпоративни данни Персонализирани AI агенти, интеграция на данни от Salesforce, интерфейс за разговор, действия в Slack, многоетапна автоматизация Salesforce Foundations безплатно; Flex Credits 500 $/100 000 кредита; 2 $ на разговор n8n Автоматизация на работните процеси с изкуствен интелект и разширени възможности за управление Визуален конструктор на работни процеси, AI възли и интеграции, опция за самохостинг, поддръжка на скриптове, над 500 интеграции Starter 24 $/месец; Pro 60 $/месец; Business 960 $/месец; Enterprise по поръчка ClearFeed Превръщане на разговорите в Slack в структурирани билети за поддръжка Създаване на билети чрез AI, интеграция с база от знания, автоматизация на работните процеси за поддръжка, пренасочване на заявки, управление на центъра за поддръжка в Slack Професионален план – 50 $/месец; Персонализиран план за предприятия Zendesk AI Автоматизиране на работните процеси в обслужването на клиенти AI маршрутизиране на билети, автоматизирани отговори, обобщения на разговори, препоръки от базата с знания, анализи на поддръжката Support Team 25 $/месец; Suite Team 69 $/месец; Suite Professional 149 $/месец; Suite Enterprise 219 $/месец Wonderchat Създаване на AI чатботове въз основа на бази от знания Създаване на AI чатбот, въвеждане на база от знания, контекстуални отговори, генеративни AI отговори, автоматизация на обслужването на клиенти Starter 29 $/месец; Basic 99 $/месец; Turbo 299 $/месец; Enterprise по поръчка Guru AI Вътрешно управление на знанията и подкрепа на екипа, задвижвана от изкуствен интелект Интеграция на база от знания, отговори в Slack, отговори, съобразени с контекста, автоматизация на работните процеси, достъп до информация в реално време Индивидуални цени Cohere Поддържане на езикови модели за предприятия за персонализирани AI агенти Големи езикови модели, семантично търсене, корпоративна AI инфраструктура, персонализирани AI агенти, извличане на външни данни Индивидуални цени

Най-добрите AI агенти за Slack

Ето най-добрите AI агенти, които да имате предвид, като са обхванати най-добрите примери за употреба, примери, степен на персонализация, процес на сътрудничество, AI функции, интеграции, цени и основни компромиси.

Как правим преглед на софтуера в ClickUp Нашият редакционен екип следва прозрачен, подкрепен с проучвания и независим от доставчиците процес, така че можете да сте сигурни, че нашите препоръки се основават на реалната стойност на продуктите. Ето подробно описание на това как правим преглед на софтуера в ClickUp.

1. ClickUp (Най-добрите AI агенти, които не само отговарят на въпроси, но и превръщат чата в структурирана работа)

Опитайте Super Agents Делегирайте проектите, задачите, документацията и комуникацията си на супер агентите на ClickUp

Вместо да третира изкуствения интелект като отделен слой, ClickUp работи като конвергентно AI работно пространство, което обединява вашите задачи, дискусии и проследяване на изпълнението на едно място, задвижвано от контекстно-ориентиран изкуствен интелект.

ClickUp намалява разпръскването на работата (разпределяне на работата в прекалено много приложения) и разпръскването на AI (прекалено много изолирани AI инструменти с частичен контекст), така че екипът ви да прекарва по-малко време в преследване на най-новото решение и повече време в реализиране на резултати.

Заменете Slack с ClickUp Chat + Super Agents

Защо просто да чатите, когато можете да изпълнявате задачи? Като пренесете разговорите си в същата екосистема, в която работите, елиминирате разпиляването на контекста при превключването между приложенията. Когато комбинирате ClickUp Chat със Super Agents, вашите съобщения се превръщат в горивото за целия двигател на проекта ви.

Разговори с контекст: За разлика от Slack, където разговорите са отделени от задачите, ClickUp Chat е интегриран в проектите ви. Супер агентите използват тази обща история, като предоставят отговори и предприемат действия въз основа на цялостния обхват на работата ви — а не само на последните няколко съобщения

От обсъждане до изпълнение: Супер агентите не само ви „уведомяват“; те вършат работата. Те могат да превърнат нишка за мозъчна атака в подробен проектен план, да възлагат подзадачи с крайни срокове и да актуализират отчетите за състоянието самостоятелно въз основа на настроенията в чата на вашия екип

Общувайте със Super Agents чрез съобщения на естествен език в ClickUp Chat, за да свършите работата си

AI съотборник, който никога не забравя: Докато нишките в Slack с времето остават затрупани, Super Agents притежават трайна памет. Те запомнят предпочитанията на вашия екип, припомнят решения, взети преди седмици, и гарантират, че нито една информация или задача няма да бъде пропусната

Вижте Super Agents в действие:

Чрез консолидиране на комуникацията и изпълнението вие премахвате нуждата от сложни интеграции. Вашите AI агенти не трябва да „се свързват“ с вашия мениджър на задачи – те вече са там, предоставяйки ви унифицирано, високоскоростно работно пространство, което се движи толкова бързо, колкото и вие.

💡 Съвет от професионалист: Тези усъвършенствани приложения не означават, че не можете да използвате агентите в ClickUp по същия начин, по който бихте използвали AI агентите в Slack! AI-задвижваните Autopilot агенти в каналите на ClickUp Chat могат да отговарят на често задавани въпроси, да сортират проблеми или дори да се справят с конкретни задачи! Отговаряйте на повтарящи се въпроси в каналите на ClickUp Chat, автоматизирайте ежедневни и седмични отчети, сортирайте и разпределяйте съобщения, добавяйте напомняния и още много други с агентите на ClickUp Autopilot.

🤝 Казус: Как Bell Direct повиши оперативната си ефективност с 20% с помощта на ClickUp Super Agents 🤯 Оперативният екип на Bell Direct отделяше прекалено много време за „работа около работата“. С повече от 800 имейла от клиенти, пристигащи ежедневно, всяко съобщение трябваше да се чете, категоризира, приоритизира и препраща ръчно — което забавяше екипите и оказваше натиск върху качеството на обслужването. ✅ Вместо да добавят още едно точково решение, Bell Direct централизираха операциите си в ClickUp и внедриха AI Super Agent, който наричат Delegator. Действайки като автономен член на екипа, агентът прочита всеки входящ имейл, класифицира спешността и контекста и насочва работата към подходящия човек в реално време — без човешка намеса. Автоматизирайте работните процеси от начало до край с AI Super Agents без кодиране в ClickUp 🌟 Резултатът: 20% повишение на оперативната ефективност, освобождаване на капацитет, равен на двама служители на пълен работен ден, и по-бързо и по-последователно обслужване на клиенти в голям мащаб. 👉🏼 Искате ли тези резултати за вашия бизнес?

Превърнете разпръснатия контекст в ясни следващи стъпки с ClickUp Brain

Разберете с няколко прости стъпки как разпръснатият ви контекст може да бъде съгласуван за по-добри резултати с ClickUp Brain

ClickUp Brain е контекстуален AI слой, който свързва вашите разговори с вашите проекти. За разлика от обикновените AI агенти за Slack, ClickUp Brain използва данните от вашето работно пространство, за да превърне чата в действие.

Обобщете дългите задачи и чат нишки в кратко резюме „какво се промени, защо се промени, какво пречи“ за ежедневните срещи и асинхронните актуализации

Използвайте AI CatchUp в ClickUp Chat, за да генерирате обобщение с точки на разговора, който сте пропуснали, което ви спестява четенето на стотици съобщения

От едно съобщение в чата ClickUp Brain може незабавно да изготви планове за проекти, да намери свързани файлове в работната среда или да предложи най-подходящия човек, на когото да възложи задачата

Създавайте чернови на съобщения, отговори или дори фрагменти от код директно в чат прозореца, използвайки команди на естествен език

Изпълнявайте работата си директно от чата, като използвате ClickUp Brain

Можете да споменете @Brain във всеки чат или коментар, за да задавате въпроси или да давате инструкции (например: „@Brain, създай задача от това съобщение и я възложи на Сара“)

@mention Brain, за да получавате контекстуални отговори точно там, където работите в ClickUp

Осигурете безопасно използване на AI при внедряването в екипа с контролите за сигурност и поверителност на ClickUp, включително съответствие със SOC 2, липса на обучение на трети страни върху вашите данни и липса на съхранение от трети страни

Използвайте поддръжка на множество модели в рамките на един набор от разрешения и контроли, за да не се налага екипите да разпространяват чувствителна информация в различни AI инструменти

Повишете производителността с вградената интеграция на ClickUp със Slack

Можете да създавате задачи директно от Slack, да оптимизирате комуникацията и да подобрите сътрудничеството в екипа с интеграцията на ClickUp със Slack.

Създавайте задачи директно от Slack : Превърнете бързо всеки разговор в задача, като напишете /clickup new. Записвайте подробностите незабавно, без да напускате Slack

Бъдете в крак с новостите в реално време : Получавайте известия за актуализации на задачите директно във вашите Slack канали, за да сте сигурни, че всички са на една и съща страница

Опростете сътрудничеството в екипа: Обсъждайте задачите в Slack и ги свързвайте обратно с ClickUp, като съхранявате цялата комуникация на екипа на едно място

💡 Съвет от професионалист: Използвайте ClickUp Brain MAX за по-бързи актуализации и по-бързо извличане на минали решения. Превърнете актуализациите на задачите в готови за преглед обобщения с ClickUp Brain MAX ClickUp Brain MAX ви помага да поддържате работните процеси свързани с оригиналния контекст, така че актуализациите да не се губят между различните инструменти. Регистрирайте напредъка по-бързо с Talk to Text : Диктувайте кратка актуализация като „статус, пречка, следваща стъпка, отговорник, краен срок“. Talk to Text я преобразува в структурирана актуализация на задачата, така че да запазите темпото, без да въвеждате ръчно дълги бележки Диктувайте кратка актуализация като „статус, пречка, следваща стъпка, отговорник, краен срок“. Talk to Text я преобразува в структурирана актуализация на задачата, така че да запазите темпото, без да въвеждате ръчно дълги бележки

Получете яснота в работния си поток: Задайте на ClickUp Brain MAX въпроси като „Кои задачи са изложени на риск и защо?“ Ще получите ясна представа, без да преглеждате всеки списък

Намерете източника на дадено решение с ClickUp Enterprise Search : Когато някой попита „Защо променяме това?“, използвайте Enterprise Search, за да извлечете оригиналната спецификация, нишката с коментари или документа, довели до тази работа, така че да избегнете догадки и да ускорите прегледа Когато някой попита „Защо променяме това?“, използвайте Enterprise Search, за да извлечете оригиналната спецификация, нишката с коментари или документа, довели до тази работа, така че да избегнете догадки и да ускорите прегледа

Изберете подходящия AI модел за задачата: Сменяйте моделите и избирайте между ChatGPT, Gemini или Claude в зависимост от нуждите си. Използвайте един за кратки обобщения на състоянието, друг за по-задълбочен анализ и трети за пренаписване на бележките на рецензентите

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

В началото може да ви се стори сложно да ги използвате поради богатството на функции и възможностите за персонализиране

Цени на ClickUp:

Оценки и ревюта за ClickUp:

G2: 4,7/5 (над 11 030 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4530 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Това ревю в G2 наистина казва всичко:

Наистина оценявам супер агентите в ClickUp. Те ме карат да се чувствам, сякаш вече не работя сам, защото мога да им прехвърля толкова много задачи. Това е като работа в истински екип, който ми помага да завършвам проекти и да създавам страхотни решения

2. Slack AI (Най-добрите вградени Slack AI агенти за обобщаване на разговори и намиране на отговори в цялото ви работно пространство)

Когато работното ви пространство в Slack се превърне в централен център за дискусии, проекти и актуализации, бързо може да настъпи информационно претоварване. Съобщенията се натрупват в каналите на Slack, файловете се затрупват в нишките, а екипът ви прекарва времето си в търсене, вместо в изпълнение на задачите. Именно тук се включва Slack AI като вграден интелигентен слой на платформата.

За разлика от AI инструментите на трети страни, Slack AI работи директно в средата за съобщения, на която потребителите на Slack вече разчитат всеки ден. Той използва генеративни AI възможности, за да анализира разговори, да извежда релевантен контекст и да предоставя отговори, извлечени от данните на вашата компания и споделените файлове.

За екипи, които вече работят интензивно в Slack, този вграден AI асистент помага за намаляване на шума, като същевременно подобрява сътрудничеството в екипа.

Най-добрите функции на Slack AI

Обобщавайте разговорите в каналите, нишките и личните съобщения в Slack, за да могат екипите бързо да се запознаят с дискусиите, които са пропуснали

Използвайте търсене, задвижвано от изкуствен интелект, което отговаря на запитванията на потребителите, като използва съобщения и файлове, които вече се намират в работната среда на Slack

Създавайте обобщения на каналите и подчертавайте важните актуализации, за да могат екипите да работят с пълен контекст по всички проекти

Обобщавайте споделените файлове, като документи или презентации, за да помогнете на екипите да извличат информация по-бързо

Подкрепете многоезичното сътрудничество, като превеждате разговорите и помагате на глобалните екипи да останат синхронизирани

Ограничения на изкуствения интелект в Slack

Работи предимно в рамките на разговорите в Slack и може да изисква допълнителни приложения за Slack или други инструменти за разширена автоматизация на работните процеси

Възможностите зависят от контекста, наличен в работната среда на Slack, което означава, че информацията е ограничена до достъпните съобщения и файлове

Често се позиционират като премиум добавка, което може да увеличи разходите за организациите, които разширяват използването на AI агентите в Slack в множество екипи

Цени на Slack

Безплатно

Pro: 4,38 $ на потребител на месец

Business+: 9 $ на потребител на месец

Enterprise+: Индивидуални цени

Забележка: Функциите за изкуствен интелект и автоматизация варират в зависимост от плана.

Оценки и рецензии за Slack

G2: 4,5/5 (над 38 000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 24 000 отзива)

Какво казват реалните потребители за Slack?

Директно от рецензия в Capterra:

Има много функции, които харесвам в Slack, като например функцията за низове за категоризиране на разговорите, функцията за събрания за бързо свързване с колеги и раздела за активност, където мога да видя най-новите дейности, за да ги проследя и да съм в крак с информацията.

📮ClickUp Insight: Екипите с ниска производителност са 4 пъти по-склонни да използват над 15 инструмента, докато екипите с висока производителност поддържат ефективността си, като ограничават набора си от инструменти до 9 или по-малко платформи.

3. Polly AI (Най-добрият AI агент за Slack за събиране на обратна връзка от екипа и информация за ангажираността)

Някои от най-ценните идеи в работното пространство на Slack идват директно от вашия екип. Независимо дали става дума за бързи решения, настроенията на служителите или мнения за нови маркетингови кампании, събирането на обратна връзка може да бъде предизвикателство, когато разговорите са разпръснати из каналите на Slack.

Polly AI превръща Slack в система за обратна връзка в реално време. Вместо да провеждате външни анкети или да използвате формуляри, можете да събирате информация директно в средата за съобщения, като използвате гласувания, анкети и бързи проучвания.

За ръководителите на екипи и мениджърите по операциите Polly действа като лек AI асистент, който помага за събиране на обратна връзка, идентифициране на модели в отговорите и укрепване на екипното сътрудничество.

Най-добрите функции на Polly AI

Активирайте бързи анкети и проучвания директно в каналите на Slack, което позволява на екипите да събират обратна връзка, без да напускат работната среда на Slack

Създавайте различни формати на анкети, включително числови скали, въпроси с няколко възможни отговора и отворени въпроси, за по-богати потребителски запитвания и прозрения

Автоматизирайте проверките на настроенията и повтарящите се анкети за ангажираност, за да проследявате настроенията в екипа и да идентифицирате тенденции във времето

Направете отговорите анонимни, като използвате специални настройки за поверителност, за да насърчите честната обратна връзка от потребителите на Slack

Интегрирайте се с екосистемата на Slack Marketplace и други AI инструменти, за да подпомогнете по-широката автоматизация на работните процеси

Ограничения на Polly AI

Проектирани предимно за събиране на обратна връзка, а не като усъвършенствани автономни AI агенти или за автоматизация на задачи

Информацията зависи от участието и ангажираността на екипа в каналите на Slack

Ограничени възможности за обработка на оперативни работни процеси, като например заявки за поддръжка или сложни продажбени операции

Цени на Polly AI

Безплатно

Базов: 12 $/месец

Pro: 24 $/месец

Enterprise: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Polly AI

G2: 4,6/5 (над 90 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 90 отзива)

Какво казват реалните потребители за Polly AI?

Ето какво мисли един потребител на G2 за приложението:

Много ми харесва, че се интегрира толкова безпроблемно със Slack. Мога да създам база с въпроси и да я споделя с определени канали. Възможностите за въпроси са страхотни, което прави анкетите възможно най-пълни, за да се получи максимално много обратна връзка. Супер лесен за използване и се прилага много добре.

Zapier AI позволява на потребителите да интегрират изкуствен интелект в своите автоматизирани работни процеси, като свързват приложения за изпълнение на сложни задачи.

Това позволява на потребителите да създават „агенти“, задвижвани от изкуствен интелект, които могат да разбират контекста, да вземат решения и да действат автономно въз основа на данни от хиляди приложения.

AI агентите на Zapier внасят силата на автономното вземане на решения директно в Slack. Независимо дали става дума за създаване на бот за 24/7 поддръжка на клиенти или персонализиран център за помощ, вече можете да внедрите усъвършенствани AI системи, които анализират съобщенията в Slack и задействат сложни действия в цялата ви технологична инфраструктура – без да се налага програмиране.

Най-добрите функции на Zapier

Получете достъп до над 8 000 връзки с приложения с бърза настройка на тригери/действия, както и до над 30 000 действия чрез MCP

Създайте „съотборници“, които да работят във вашия стек чрез интуитивни настройки за AI работни потоци и създаване на агенти

Използвайте Paths, Filters и многоетапни Zaps за разклоняваща се логика и по-богати автоматизации

Използвайте Zapier Tables за съхранение на оперативни данни и задействане на автоматизации директно от вашия слой с данни

Създавайте прости формуляри, портали или табла, които се интегрират с вашите автоматизации чрез интерфейсите на Zapier

Ограничения на Zapier

Разширените функции за сътрудничество и управление са налични в плановете от по-високо ниво, така че разходите нарастват с увеличаването на използването, обема на задачите и контролните механизми

Някои основни функции (като многоетапни Zaps, филтри и разклонения) се отключват само при платените планове

Отделните Zaps имат ограничения по отношение на броя стъпки; сложните потоци може да се наложи да бъдат преструктурирани в няколко Zaps с цел надеждност и лесна поддръжка

Цени на Zapier

Безплатно

Професионален: 29,99 $/месец

Team: 103,50 $/месец

Enterprise: Индивидуални цени

Оценки и отзиви за Zapier

G2 : 4,5/5 (над 1700 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3000 отзива)

Какво казват реалните потребители за Zapier?

В рецензия на Capterra се казва:

Той се свързва с най-популярните приложения като Slack, Fieldd, Google и Keep. Той е изключително полезен и прави живота толкова лесен. 100% бих го препоръчал, ако искате да автоматизирате операциите си и да не се налага да проверявате всяко приложение, когато можете просто да получавате известия.

5. Agentforce (Най-добрият AI агент за Slack за създаване на автономни AI агенти, свързани с корпоративни данни)

Ако работното ви пространство в Slack е мястото, където се водят разговорите, Agentforce предоставя интелигентността, необходима за действие въз основа на тях. Вместо да ви принуждава да превключвате между табла или CRM инструменти, Agentforce в Slack позволява на екипа ви да взаимодейства с AI агенти, които могат да отговарят на въпроси, да извличат информация и да изпълняват задачи директно в рамките на разговорите.

Това, което прави Agentforce особено мощен, е способността му да се свързва с фирмени данни, записи за клиенти и други източници на данни в системите на Salesforce. Това означава, че вашите екипи по продажби, поддръжка и маркетинг могат да задават въпроси, да генерират анализи или да задействат действия чрез прост интерфейс за разговор.

Най-добрите функции на Agentforce

Създавайте персонализирани агенти, които автоматизират работните процеси и отговарят на въпросите на клиентите директно в работната среда на Slack

Създайте усъвършенствани автономни AI агенти, способни да изпълняват многоетапни задачи и да разсъждават в реално време

Споменете агентите в каналите на Slack или в директните съобщения, за да извлечете информация за компанията и да изпълните задачите незабавно

Свържете се с източници на данни от Salesforce, като по този начин помогнете на екипа по продажбите и агентите по поддръжката да получат бърз достъп до информация за клиентите

Получете поддръжка за вградени действия в Slack, като създаване на канали, изпращане на съобщения или задействане на автоматизирани процеси

Ограничения на Agentforce

Работи най-добре за организации, които вече използват екосистемите на Salesforce и свързаните с тях AI инструменти

Внедряването може да изисква конфигуриране и интеграция със съществуващи инструменти и корпоративни системи

Разширените възможности зависят от достъпа до структурирани фирмени данни и свързани източници на данни в цялата компания

Цени на Agentforce

Salesforce Foundations: Безплатно

Flex Credits: 500 $ за 100 000 кредита

Разговори: 2 долара на разговор

Оценки и отзиви за Agentforce

G2 : 4,4/5 (над 800 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Agentforce?

Една положителна рецензия в G2 гласи:

Salesforce Agentforce не е просто чатбот, а всъщност помага при извършването на действия като създаване на записи, генериране на имейли и други. Освен това мога да го интегрирам със Slack и други системи, което го прави още по-полезен. Също така е много сигурен, тъй като използва Einstein Trust Layer и предлага политика за нулево съхранение на данни, което изгражда доверие в неговата употреба.

6. n8n (Най-добър за автоматизация на AI работни процеси с прецизен контрол)

n8n превръща Slack в усъвършенстван двигател за автономни AI агенти, които надхвърлят простите тригери на приложенията, за да се справят със сложна, многоразклонена логика. Тъй като предлага базирана на възли, fair-code и отворена рамка, можете да внедрите усъвършенствани Slack системи – като IT оркестратори с дълбоки ресурси, ботове за поддръжка със защитени данни или персонализирани CRM синхронизации – с ниво на прецизност и поверителност, което традиционните инструменти за автоматизация не могат да достигнат.

Той съчетава лекотата на визуалните инструменти с мощността на кода, като поддържа персонализирани скриптове с JavaScript. Може да се хоства самостоятелно за по-голям контрол над данните или да се използва чрез облачна услуга. Можете да комбинирате API-та, бази данни и AI агенти в един и същ поток, да добавяте предпазни мерки и да пускате автоматизации на производствено ниво.

Най-добрите функции на n8n

Получете достъп до визуален конструктор на работни потоци с вградени възли и персонализиран код за сложна логика и модели на AI агенти

Комбинирайте модели с предварително дефинирана логика, предпазни мерки и мониторинг за надеждни резултати

Използвайте над 500 интеграции и подвъзли „AI инструменти“, включително HTTP заявки, код и възможността да извиквате други работни потоци като инструменти

Възползвайте се от опцията за самохостинг с документация, стартови комплекти и функции за сигурност като криптирани трансфери, защитени идентификационни данни и RBAC (SOC 2 при хостинг).

Ограничения на n8n

Самостоятелното хостинг изисква реални DevOps умения за настройка, мащабиране и укрепване на сигурността, така че планирайте време за инженерна работа

Ценообразуването на базата на изпълнението в облака може да скочи при автоматизации с голям обем; ще ви трябват ограничения на използването и мониторинг

Степента на интеграция варира в зависимост от приложението; сложните случаи на употреба може да изискват персонализирани възли или HTTP заявки

Цени на n8n

Стартов пакет: 24 $/месец

Pro: 60 $/месец

Бизнес: 960 $/месец

Enterprise: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за n8n

G2 : 4,8/5 (над 240 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 40 отзива)

Какво казват реалните потребители за n8n?

Директно от рецензия в G2:

Харесва ми колко гъвкав е n8n – позволява ми да свържа почти всичко и да автоматизирам работните процеси без много усилия, като същевременно ми дава свободата да персонализирам, ако искам... вместо ръчно да въвеждам потенциални клиенти в нашата Zoho CRM или да следя множество услуги, n8n автоматично свързва различни приложения (Календар, Slack и много други), така че информацията тече гладко и нищо не се изпуска.

7. ClearFeed (Най-добрият агент за превръщане на разговорите в Slack в структурирани билети за поддръжка)

Много екипи за поддръжка вече разчитат на каналите в Slack, за да отговарят на вътрешни въпроси и запитвания от клиенти. Но когато заявките се натрупват в чат нишките, става трудно да се проследяват проблемите, да се насочват към подходящия човек или да се поддържа прозрачност в екипа.

ClearFeed отговаря на това предизвикателство, като превръща Slack в структуриран център за поддръжка и управление на услугите. Вместо ръчно да копирате информация в системите за помощ, ClearFeed използва AI агенти, за да преобразува съобщенията в Slack в организирани заявки за поддръжка.

За оперативните екипи това създава по-гладък работен процес между обмена на съобщения и управлението на услугите. Чрез свързване на приложенията на Slack, базите от знания и инструментите за помощна служба, ClearFeed помага на екипите да отговарят на въпросите на клиентите, да извличат контекст от минали разговори и да управляват заявките по по-мащабируем начин.

Най-добрите функции на ClearFeed

Преобразувайте разговорите в каналите на Slack в структурирани билети за поддръжка, за да не се губят заявките в чата

Използвайте генеративна изкуствена интелигентност, за да анализирате запитванията на потребителите и да предоставяте подходящи отговори, като използвате информация от свързана база от знания

Пренасочвайте заявките към подходящия човек или екип въз основа на контекста, като по този начин помагате на агентите по поддръжката да разрешават проблемите по-бързо

Интегрирайте с често използвани платформи за поддръжка и съществуващи инструменти, за да поддържате работните процеси свързани между системите

Проследявайте разговори, отговори и решения в един централизиран изглед във вашето работно пространство в Slack

Ограничения на ClearFeed

Проектирани предимно за работни процеси в областта на поддръжката, а не за по-широки маркетингови кампании или продажбени операции

Разширената автоматизация зависи от интеграциите с външни източници на данни и платформи за помощна служба

Екипите може да се наложи да конфигурират работните процеси, за да ги приведат в съответствие с вътрешните политики на компанията и процесите за поддръжка

Цени на ClearFeed

Професионален: 50 $/месец

Enterprise: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за ClearFeed

Рейтинг в G2 : 4,6/5 (над 140 отзива)

Преглед на Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за ClearFeed?

Един потребител на G2 споделя:

Използвахме ClearFeed широко, за да следим отворените заявки, постъпващи от различни канали за поддръжка. Потребителският интерфейс е ясен и лесен за използване, а активната му интеграция с различни канали в Slack прави целия процес по-гладък, по-ефективен и по-лесен за управление.

8. Zendesk AI (Най-добрите AI агенти за Slack за автоматизиране на работните процеси в поддръжката и решаване на проблеми на клиентите в голям мащаб)

Разговорите за поддръжка рядко се водят на едно място. Въпросите на клиентите пристигат чрез чат, имейл и платформи за помощ, докато вътрешните дискусии често се провеждат в каналите на Slack. Без подходяща автоматизация екипите за поддръжка прекарват часове в превключване между множество инструменти, само за да отговорят на прости запитвания.

Zendesk AI представя интелигентни AI агенти, които автоматизират работните процеси в обслужването на клиенти и помагат на екипите да отговарят по-бързо. Вградени в платформата за обслужване на Zendesk, тези агенти използват генеративна AI и машинно обучение, за да анализират запитванията на потребителите, да насочват заявките за поддръжка и да предоставят точни отговори въз основа на вашата база от знания и фирмената документация.

За компаниите, които използват Slack заедно със Zendesk, тази комбинация помага да се свържат разговорите за поддръжка с вътрешното сътрудничество. Екипите могат да извличат информация, да получават данни за компанията и да отговарят на въпросите на клиентите с по-добър контекст.

Най-добрите функции на Zendesk AI

Автоматизирайте отговорите на въпросите на клиентите и рутинните заявки за поддръжка, като помагате на екипите да разрешават проблемите по-бързо и да намаляват ръчната работа

Използвайте големи езикови модели и генеративен AI, за да изготвяте отговори и да предлагате предложения въз основа на съдържанието на вашата база от знания

Получете достъп до интелигентно насочване и приоритизиране на заявките, за да достигнат те бързо до правилния човек или отдел

Обобщавайте дълги разговори и историята на заявките, като предоставяте на агентите по поддръжката пълния контекст на предишните взаимодействия

Ограничения на Zendesk AI

Фокусирани предимно върху работните процеси в обслужването на клиенти, а не върху по-широки маркетингови екипи, продажбени операции или задачи за вътрешна продуктивност

Разширените функции за автоматизация може да изискват планове на Zendesk от по-висок ранг или допълнителна конфигурация

Екипите, които използват AI агенти в Slack, може все пак да разчитат на интеграции с агенти на трети страни или други AI инструменти, за да свържат работните процеси между системите

Цени на Zendesk

Екип за поддръжка: 25 $/месец

Suite Team: 69 $/месец

Suite Professional : 149 $/месец

Suite Enterprise: 219 $/месец

Оценки и рецензии за Zendesk

G2 : 4,3/5 (над 7000 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Zendesk AI?

Един отзив в G2 споделя:

Ако искате поддръжка с изкуствен интелект и структурирани работни процеси за билети, вместо просто пощенска кутия, това също е добър избор. Централизираното издаване на билети, многоканалната поддръжка, автоматизацията и отчетите са най-добрите неща в обслужването на клиенти на Zendesk

🔎 Знаете ли, че? Само един на всеки пет потребители ще прости лошото преживяване в компания, чието обслужване на клиенти оценява като „много лошо“. Не се тревожете, защото имаме начин да ви предпазим от подобно нещо. В това видео на ClickUp ще видите как да съчетаете човешки агенти с AI, за да отговаряте по-бързо, да поддържате последователност в взаимодействията с клиентите и да избягвате пропуски. То ви води през използването на: ClickUp Brain за изготвяне на отговори на често задавани въпроси и ръководства

ClickUp Brain MAX, за да съберете разпръснатите данни в един изглед

Агенти на ClickUp, които се заемат с проблемите, преди те да се превърнат в лавина Това е кратко и практично представяне на това как може да изглежда съвременната поддръжка, задвижвана от изкуствен интелект, в ClickUp – отвъд обикновените чатботове.

9. Wonderchat (Най-добрите AI агенти за Slack за създаване на чатботове, задвижвани от AI, въз основа на вашата база от знания)

Клиентите очакват бързи отговори, независимо дали питат за подробности за продукти, документация или ресурси за въвеждане. Но ръчното отговаряне на всеки въпрос може да забави екипа ви, особено когато подобни въпроси от клиенти се повтарят в разговорите.

Wonderchat ви помага да решите този проблем, като превръща вашата база от знания, съдържанието на уебсайта и вътрешната документация в интелигентен AI асистент. Вместо да отговаряте ръчно на всяко запитване, Wonderchat предоставя подходящи отговори въз основа на информацията за вашата компания и наличните ресурси.

За екипи, които използват Slack заедно с инструменти за обслужване на клиенти и вътрешна комуникация, Wonderchat действа като интелигентен Slack агент, който може да помага при отговаряне на въпроси, извличане на съдържание от документи и подпомагане на служителите или клиентите да намират информация бързо.

Най-добрите функции на Wonderchat

Превърнете базата си от знания, статиите в центъра за помощ и съдържанието на документите в интелигентен AI асистент, който може да отговаря на въпросите на клиентите

Използвайте генеративна изкуствена интелигентност и големи езикови модели, за да анализирате запитванията на потребителите и да предоставяте контекстуални отговори въз основа на фирмените данни

Интегрирайте ги с уебсайтове и платформи за съобщения, за да могат екипите да свържат AI агентите с работните процеси, насочени към клиентите

Предоставяйте по-точни отговори с течение на времето, тъй като инструментът се учи от минали разговори и фирмена документация

Ограничения на Wonderchat

Проектирани предимно за чатботове и обслужване на клиенти, а не за по-широка автоматизация на работните процеси в работната среда на Slack

Ефективността зависи от качеството и пълнотата на вашата база от знания и наличната информация за компанията

Организациите може все пак да се нуждаят от допълнителни AI инструменти или агенти на трети страни за сложни оперативни задачи, обхващащи множество инструменти

Цени на Wonderchat

Стартов пакет: 29 $/месец

Basic: 99 $/месец

Turbo : 299 $/месец

Enterprise: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Wonderchat

G2 : Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

10. Guru AI (Най-добър за предоставяне на надеждна информация в рамките на AI агентите в Slack)

Guru AI превръща знанията на вашата компания в незабавно достъпни отговори в работното ви пространство в Slack.

Вместо да превключвате ръчно между документи, инструменти и нишки, за да намирате отговори, Guru показва проверена информация директно там, където работи вашият екип. Той действа като AI асистент, който свързва данните, инструментите и разговорите на вашата компания в единен, надежден източник на информация.

За екипите, които създават или използват AI агенти за Slack, това означава по-бързи отговори, по-малко прекъсвания и по-последователно вземане на решения в работните процеси.

Най-добрите функции на Guru AI

Предоставяйте подходящи отговори от вашата база от знания директно в каналите на Slack

Свържете се с множество източници на данни, за да предоставяте отговори, съобразени с контекста, на запитванията на потребителите

Подкрепете автоматизацията на работните процеси, като дадете възможност на AI агентите да действат въз основа на надеждна фирмена информация

Осигурете на агентите по поддръжката и екипа по продажбите достъп до точна информация по време на взаимодействия в реално време

Поддържайте фирмената информация актуална и проверена, като гарантирате последователност в сътрудничеството в екипа

Ограничения на Guru AI

Изисква първоначална настройка и структуриране на съдържанието, за да се възползвате напълно от предимствата на персонализираните агенти

Най-подходящи за вътрешни работни процеси, свързани с обмен на знания, а не за случаи на автоматизация, насочени към външни потребители

Може да зависи от интеграциите със съществуващи инструменти за по-широка функционалност, извън достъпа до знания

Цени на Guru AI

Индивидуални цени

Оценки и ревюта за Guru AI

Рейтинг в G2 : 4,7/5 (над 2300 отзива)

Рейтинг в Capterra: 4,8/5 (над 630 отзива)

Какво казват реалните потребители за Guru AI?

В рецензия на Capterra се казва:

Ние използваме Guru като вътрешна база от знания – от ръководства за продукти и описания на процеси до фирмени политики и съобщения за екипа. Много е лесно да се организира и актуализира, а „функцията за проверка“ ни помага да видим какво е актуално… Харесва ми фактът, че Guru се интегрира със Slack. Когато някой зададе въпрос в Slack, Guru отговаря с предложен отговор.

11. Cohere (Най-добрите агенти за осигуряване на езикова интелигентност на корпоративно ниво и персонализирани AI агенти)

Много от съвременните AI агенти разчитат на мощни езикови модели, за да разбират разговори, да анализират информация и да генерират отговори. Ако вашата организация иска да създаде усъвършенствани персонализирани агенти, които да взаимодействат с потребителите в комуникационни платформи като Slack, технологията, стояща зад моделите, е също толкова важна, колкото и интерфейсът.

Cohere се фокусира именно върху този слой. Известна със своите едри езикови модели от корпоративен клас, Cohere помага на бизнеса да създава интелигентни AI инструменти, които разбират запитванията на потребителите, извличат знания от външни данни и генерират подходящи отговори с силно контекстуално съзнание.

За екипите, които проучват AI агентите в Slack, Cohere може да действа като основната интелигентна платформа, която ги захранва. Чрез свързване на модели с фирмени данни, документи и вътрешни системи организациите могат да създадат свой собствен AI агент, който разбира разговорите в каналите на Slack и предоставя информация с пълен контекст.

Най-добрите функции на Cohere

Получете достъп до големи езикови модели, подходящи за корпоративно използване, които захранват интелигентни AI агенти и усъвършенствани генеративни AI приложения

Създайте персонализирани агенти, обучени въз основа на фирмени данни, ресурси от базата знания и вътрешна документация

Получете достъп до системи за семантично търсене и извличане, които предоставят подходящи отговори от сложни източници на данни

Анализирайте запитванията на потребителите, идентифицирайте модели и извличайте информация от минали разговори

Проектирани за мащабируеми корпоративни внедрявания, така че екипите да работят с надеждна AI инфраструктура за всички продукти и работни процеси

Ограничения на Cohere

Това е преди всичко платформа за модели, а не готово приложение за Slack, което означава, че организациите може да се нуждаят от допълнителни инструменти за внедряване на агенти в работната среда на Slack

Внедряването често изисква ресурси за разработка, за да се свържат моделите със съществуващите инструменти и оперативни системи

Екипите, които търсят бърза автоматизация без кодиране, може да предпочетат по-прости решения от Slack Marketplace или готови агенти на трети страни

Цени на Cohere

Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Cohere

G2 : Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

Защо ClickUp е по-умният начин за внедряване на AI агентите на Slack

От обобщаване на разговори и автоматизиране на рутинни задачи до управление на заявки за поддръжка и отговаряне на въпроси на клиенти, AI агентите в Slack помагат на екипите да работят по-бързо с по-добър контекст в работната си среда в Slack.

Но истинското предимство за производителността се проявява, когато изкуственият интелект не само отговаря в чата, но и помага на екипите да действат въз основа на информацията от различни проекти, разговори и работни процеси.

Именно в това се отличава ClickUp. Вместо да оставяте информацията разпръсната из Slack каналите и множество инструменти, ClickUp обединява AI агентите, управлението на работата и сътрудничеството в една единна среда, където задачите, дискусиите и решенията остават свързани. За екипи, които целят да намалят оперативните пречки и да поддържат работата с яснота, ClickUp превръща сътрудничеството, задвижвано от AI, в реален напредък.

Опитайте ClickUp безплатно и започнете да превръщате разговорите в координирана работа в целия си екип.

Често задавани въпроси за AI агентите в Slack

Могат ли AI агентите да заменят ръчните задачи в Slack?

Да, много AI агенти в Slack могат да се справят с повтарящи се рутинни задачи като обобщаване на разговори, отговаряне на въпроси на клиенти, препращане на заявки за поддръжка и генериране на актуализации. Въпреки това екипите все още играят ключова роля в прегледа на резултатите и вземането на стратегически решения.

Трябва ли Slack AI агентите да се програмират?

Не е задължително. Много от AI агентите за Slack, достъпни чрез Slack Marketplace, предлагат настройка без или с минимално програмиране. Екипите могат да инсталират приложения за Slack, да конфигурират автоматизации и да започнат да използват AI асистент в своето работно пространство в Slack без технически познания.

Как да добавя AI агент в Slack?

Повечето AI агенти за Slack се добавят чрез Slack Marketplace като приложения за Slack. След като бъдат инсталирани, те могат да бъдат поканени в каналите на Slack, да отговарят на запитвания на потребители, да се свързват със съществуващи инструменти и да започнат да поддържат работните процеси във вашето работно пространство.

Безопасни ли са AI агентите в Slack за бизнес данните?

Сигурността зависи от платформата и конфигурацията. Много AI агенти използват корпоративни защитни мерки, контрол на достъпа и криптирани връзки, за да защитят фирмените данни. Екипите трябва да прегледат разрешенията и интеграциите, за да гарантират, че AI инструментите отговарят на вътрешните стандарти за сигурност и съответствие.