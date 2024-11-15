Как да използвате Slack AI за по-добра екипна работа (съвети и примери)

Независимо дали работите от дома или в хибридна среда, вероятно сте чували веселия (или може би ужасен) звук на уведомленията от Slack повече пъти, отколкото можете да преброите.

Slack е популярна апликация за екипи навсякъде, особено за вътрешна комуникация. Нейните AI възможности правят сътрудничеството и комуникацията по-ефективни.

Slack AI предлага полезни инструменти, с които екипите могат да работят по-ефективно, като създават работни процеси за оптимизиране на задачите и подобряване на комуникацията.

Искате да извлечете максимума от Slack AI? Да започнем!

Въведение в Slack AI

Slack AI е AI асистент, интегриран в приложението Slack, за да подобри комуникацията и сътрудничеството на работното място. Той може да обобщава разговори, автоматизира рутинни задачи, предоставя ежедневни обобщения и доставя интелигентни прозрения за данните на клиентите.

Функциите на Slack AI, като персонализирани известия и интелигентно AI търсене, помагат на потребителите да намират бързо подходящи файлове и дискусии. Просто казано, Slack AI улеснява екипите да останат свързани и фокусирани.

Нека разгледаме как можете да го използвате.

Настройка на Slack AI

Добавянето на Slack AI към работния ви процес е доста просто. Въпреки това, трябва да следвате различни процеси на настройка в зависимост от вашия абонаментен план за Slack.

За абонаменти Pro и Business+:

➡️ Стъпка 1: Кликнете върху името на работната среда на Slack в страничната лента на вашия десктоп.

чрез Slack

➡️ Стъпка 2: Насочете курсора върху „Инструменти и настройки“ и изберете „Настройки на работното пространство“.

чрез Slack

➡️ Стъпка 3: Отидете в раздела „Разрешения“.

чрез Slack

➡️ Стъпка 4: Намерете раздела Slack AI и кликнете върху „Разшири“.

➡️ Стъпка 5: За да разрешите или отмените достъпа, отбележете или отбележете квадратчето до „Разреши достъп до Slack AI“ във вашата организация.

➡️ Стъпка 6: Кликнете върху „Запази“, за да получите достъп до Slack AI.

За абонаменти за Enterprise Grid

➡️ Стъпка 1: Кликнете върху името на вашата организация в страничната лента на приложението Slack.

чрез Slack

➡️ Стъпка 2: Насочете курсора върху „Настройки“ и изберете „Настройки на организацията“.

чрез Slack

➡️ Стъпка 3: Намерете Slack AI, след което кликнете върху „Редактиране“.

➡️ Стъпка 4: Маркирайте или отмаркирайте квадратчето до „Разреши достъп до Slack AI в организацията ти“, според нуждите.

➡️ Стъпка 5: Запазете промените и сте готови да използвате Slack AI.

Сега Slack AI трябва да бъде настроен за вашето работно място или организация, за да можете да оптимизирате AI комуникацията и управлението на задачите!

Свързването на любимите ви инструменти със Slack е изключително лесно. С Workflow Builder, който не изисква кодиране, можете без усилие да свържете приложенията, които използвате ежедневно.

Ето как да интегрирате Slack AI с други приложения: ✅ Отворете Workflow Builder в Slack. Той е лесен за използване, така че не се нуждаете от умения за програмиране, за да създадете свои персонализирани работни процеси. ✅ Изберете от разнообразие от популярни инструменти за интеграция, като ClickUp, Jira, Google Sheets, Asana и Zoom. Тези приложения могат да ви помогнат да управлявате задачи, да актуализирате документи и да оптимизирате одобренията директно от Slack. ✅ Решете какви тригери да задействат вашите работни процеси, например получаване на ново съобщение или завършване на задача. След това определете действията, които трябва да се изпълнят автоматично. ✅ Извършете бърз тест след като всичко в работния процес е настроено, за да се уверите, че работи както очаквате. След това сте готови да стартирате работния процес, освобождавайки екипа си от повтарящи се задачи.

Как да използвате Slack AI за по-добра комуникация в екипа

Slack AI е проектиран да улеснява комуникацията и управлението на задачите, като прави сътрудничеството в екипа по-лесно и по-ефективно. Ето по-подробно как можете да извлечете максимална полза от тези функции в Slack.

Автоматизирайте комуникацията

Използвайте Slack AI, за да се запознаете бързо с разговорите, без да се налага да превъртате всички съобщения. Ето как работи:

Обобщения на съобщения: Slack AI може да създава обобщения на канали и теми за определен период от време или непрочетени съобщения (например за последните седем дни), като предоставя бърз преглед на вашите задачи и дискусии по проекти.

Бележки от срещи в Huddles: Създава и бележки от срещи за Huddles. Просто кликнете върху иконата за бележки на AI и AI автоматично ще записва ключовите точки, обсъждани по време на срещата.

чрез Slack

Активирайте автоматизацията на задачите и оптимизацията на работния процес

Slack AI не служи само за обобщаване на съобщения; той може също да улесни управлението на задачите и ежедневните работни процеси, което го прави удобен инструмент за повишаване на производителността на екипа:

📌 Напомняния за задачи: Задайте напомняния за крайни срокове, задачи и действия, за да не пропуснете важни актуализации. Това помага да спазвате графика на проектите, без да се налага да проверявате постоянно.

📌 Процеси на одобрение: Slack AI може да уведомява членовете на екипа, когато е време да дадат своето мнение, ако вашият екип се занимава с одобрения на проекти или документи. Това гарантира, че всичко протича гладко, без ненужни забавяния.

📌 Управление на задачите в каналите: Може също да ви уведомява за задачи в очакване в конкретни канали, така че да сте наясно с тях и лесно да ги проследявате.

чрез Slack

Получавайте информация и анализ на данни, базирани на изкуствен интелект

Slack AI може да предостави ценна информация на мениджърите и ръководителите на екипи, като дава по-ясна представа за динамиката в екипа. Той помага за:

📌 Създаване на отчети: Slack AI помага в управлението на проекти, като създава бързи отчети, които подчертават производителността, отзивчивостта и ангажираността на екипа. Това ви помага да проследявате напредъка на проекта в реално време и да подобрите общата ефективност на екипа.

📌 Анализирайте моделите на комуникация: Можете да използвате Slack AI и за да идентифицирате моделите на комуникация в екипите, което ви позволява да разрешите евентуални проблеми на ранен етап. Например, забавените отговори могат да са признак за пречки.

Не е лесно да следите разговорите в няколко канала.

Slack AI предоставя ежедневни обобщения на каналите, за да сте в течение и да сте сигурни, че сте винаги актуално информирани. Всяка сутрин ще получавате обобщение с най-важните моменти от предходния ден, което ще ви помогне да сте в течение с важните разговори.

Персонализирано избиране на канали: Slack AI предлага канали за вашето резюме въз основа на вашата активност, но вие имате контрол – можете да изберете кои да включите. По този начин получавате актуална информация за дискусиите, които са най-важни за вас, без постоянни известия.

чрез Slack

Подредете каналите си в Slack : След като добавите канали към ежедневния си обзор, можете да ги заглушите в страничната лента, за да поддържате реда. Това ви позволява да бъдете организирани и в същото време да сте в течение с всичко. След като добавите канали към ежедневния си обзор, можете да ги заглушите в страничната лента, за да поддържате реда. Това ви позволява да бъдете организирани и в същото време да сте в течение с всичко.

Персонализирайте езиковата поддръжка

Slack AI е достъпен на английски, испански и японски език, така че можете да го настроите да отговаря на езика, с който се чувствате най-удобно.

Настройте предпочитанията си и Slack AI ще ви предостави резултати от търсенето, като резюмета и бележки, както и отговори на търсенето на този език. Това е чудесен начин да насърчите приобщаването и разнообразието в глобалните екипи.

Подобрете сътрудничеството с AI

Slack AI подобрява и сътрудничеството в екипа, като предоставя бързи, автоматични отговори на търсения. Това е особено полезно за повтарящи се или често задавани въпроси, които често възникват в екипна среда.

Можете да конфигурирате Slack AI да отговаря автоматично на често задавани въпроси или обичайни запитвания.

Например, ако членовете на екипа често питат за графиците или целите на проекта, Slack AI може да бъде програмиран да предоставя линк с всички подробности за проекта. Това улеснява асинхронната комуникация в екипите.

Намерете отговорите си мигновено с помощта на AI-базираното търсене

Функцията за търсене на Slack AI работи отлично за намиране на информация въз основа на вашите съобщения в Slack. Например, тя може да ви покаже показателите на най-новите маркетингови кампании, като прегледа дискусиите в каналите.

Всеки отговор включва линкове към оригиналните съобщения или файлове, така че ако имате нужда от повече контекст, просто кликнете върху тях.

чрез Slack

Ограничения на Slack AI

Макар Slack AI да може да подобри комуникацията в екипа и да автоматизира повтарящи се задачи, той не разполага с разширени функции за управление на сложни проекти. Нека разгледаме някои от най-често срещаните ограничения на Slack AI.

🚫 Липса на контекст: Slack AI предоставя обобщения и резюмета от Slack низове и канали. Не можете да получавате актуализации за дискусии в интегрирани приложения.

🚫 Цени: Функцията Slack AI е достъпна за до 10 долара на потребител в платените планове, което може да се окаже скъпо за големи екипи.

🚫 Неясни обобщения: Някои потребители съобщават, че обобщенията на Slack AI не съдържат достатъчно информация и могат да бъдат прекалено дълги.

ClickUp: алтернатива на Slack , базирана на изкуствен интелект

ClickUp е вашето всеобхватно работно пространство за автоматизация на работния процес, управление на проекти, комуникация в екипа, управление на задачи и проследяване на производителността, което помага на вашия екип да работи по-умно.

Сега, с ClickUp AI —или ClickUp Brain—платформата прави още една крачка напред.

Тази функция, задвижвана от изкуствен интелект, действа като интелигентен асистент, свързвайки вашите задачи, документи и членове на екипа под една платформа, за да поддържа гладкото протичане на нещата.

Получавайте незабавни информации за задачи, документи и съдържание с ClickUp Brain

Нека видим как ClickUp Brain помага за оптимизиране на комуникацията в екипа и управлението на проекти.

Разширена автоматизация на работния процес и комуникация в екипа

Това, което наистина отличава ClickUp Brain, е способността му да комбинира управлението на проекти с AI-базирано сътрудничество.

Той генерира обобщения на състоянието, предоставя актуализации на напредъка и дори споделя ежедневни актуализации, без да се налага да преглеждате безкрайни имейли или съобщения. Просто задайте въпрос за състоянието на даден проект и готово – получавате незабавни, ясни отговори, които намаляват объркването и държат всички в течение.

Звучи добре, нали? Тази функция значително намалява ръчния труд и помага на екипите да останат съгласувани. Но това е само върхът на айсберга!

С ClickUp можете да използвате AI, за да генерирате автоматично дневен ред за срещи въз основа на текущи проекти и задачи. Точно така! ClickUp Brain ви позволява да влезете в срещите си подготвени. Няма повече бързане в последния момент, за да разберете какво да обсъдите!

След срещата ClickUp Brain обобщава дискусиите и очертава действията, които трябва да бъдат предприети, като по този начин гарантира, че всеки разбира своите отговорности.

Използвайте ClickUp Brain, за да генерирате кратко резюме на напредъка по задачите за определен период

Подобрена персонализация и гъвкавост

ClickUp Brain е многофункционален инструмент за усъвършенствана автоматизация на работния процес. Той позволява на екипите да автоматизират повтарящи се задачи, опростява ежедневните операции и дава възможност на членовете на екипа да се съсредоточат върху това, което наистина има значение – създаването на стойност.

С ClickUp Automations можете да създадете персонализиран работен процес с тригери и действия. Просто кажете на ClickUp Brain какво искате да автоматизирате и той ще настрои процеса за вас.

Да предположим, че трябва да работите по нова маркетингова кампания. Ето как може да изглежда вашият персонализиран работен процес с ClickUp AI: 🎯 Тригер: Възложете задачата „Пазарно проучване“ на член на екипа. ⚙️ Действие: Уведомете отговорното лице и определете краен срок въз основа на графика на кампанията. 🎯 Тригер: Изпълнете задачата „Пазарно проучване“ ⚙️ Действие: Автоматично възложете задачата „Създаване на съдържание“ на следващия член на екипа и го уведомете. 🎯 Тригер: Качете окончателните „Съдържателни активи“ ⚙️ Действие: Уведомете екипа по дизайн да създаде реклами и актуализира статуса на проекта на „В процес на изпълнение“.

ClickUp Brain може да ви помогне и при настройването на автоматични напомняния за крайни срокове, задачи или дори етапи на проекти. По този начин няма да пропуснете важни актуализации или пречки, които биха могли да попречат на напредъка ви.

Можете също да създадете шаблони за създаване на интелигентни задачи въз основа на типа проект, по който работите.

Автоматизирайте и персонализирайте актуализациите на вашите проекти в ClickUp, за да улесните повтарящите се задачи

Освен това, ClickUp Brain предоставя по-задълбочени данни, които ви помагат да разберете моделите на производителност на вашия екип. Това ви позволява да коригирате работната натовареност и приоритетите в реално време, като по този начин гарантирате, че всички са на една и съща страница и работят ефективно.

Унифицирано управление на проекти и сътрудничество, подпомагано от AI

Дните, в които се налагаше да жонглирате с множество приложения, за да управлявате проектите си, са вече минало. Функциите за управление на проекти с AI на ClickUp правят проследяването на задачите и наблюдението на напредъка по-лесно от всякога.

Можете без усилие да създавате, възлагате и управлявате задачи на едно централизирано място. ClickUp Brain анализира вашите задачи и предоставя ясен преглед на това, което е спешно, какво може да почака и какво е в график. Тази яснота ви позволява да насочите усилията си към области, които изискват незабавно внимание, като значително повишите производителността си.

Освен това, ClickUp Brain намалява необходимостта от постоянни актуализации и комуникация относно статуса на проектите. То ви предоставя незабавни актуализации за проектите и ви напомня кога е време да проверите конкретни задачи.

В резултат на това вашият екип ще прекарва по-малко време в обсъждане на това, което трябва да се направи, и повече време в действителното изпълнение на задачите.

Комуникация в екипа в реално време

Успешната комуникация в екипа е от решаващо значение за успеха на проектите. С ClickUp Chat можете лесно да обедините цялата комуникация в екипа си в едно централизирано пространство.

Кажете сбогом на хаоса от едновременното боравене с имейли, приложения за съобщения и инструменти за управление на проекти! ClickUp Chat ви позволява лесно да свързвате чатове със задачи, да прикачвате файлове и др., което дава възможност на вашия екип да комуникира в контекста на вашите проекти и задачи.

Бързо се запознайте с важни теми и задачи с ClickUp Chat и AI CatchUp

Освен това, функцията @mention ви позволява да маркирате конкретни членове на екипа, като по този начин гарантирате, че всички са в течение с актуализациите и промените, когато те се случват. Това поддържа дискусиите целенасочени и организирани.

AI Task Creation ви позволява да превръщате съобщенията в задачи с едно кликване, като автоматично генерира имена и описания на задачите, свързани с контекста на чата. А ако искате да проучите връзките, Relationships ви помага да намерите лесно свързани задачи, документи или чатове, свързани с съобщението, което разглеждате.

Накрая, ClickUp предоставя лесни за използване шаблони за комуникация , които можете да персонализирате за различни сценарии. Независимо дали изготвяте дневен ред за срещи, актуализации на статуса или резюмета на проекти, тези шаблони ви спестяват време и осигуряват последователна комуникация.

ClickUp Clips за визуална комуникация

Понякога думите просто не са достатъчни, за да изразите това, което имате предвид, и ClickUp го разбира.

С ClickUp Clips можете да записвате екрана си и да го споделяте с екипа си, което улеснява изясняването на съмнения или предоставянето на актуална информация за състоянието на проектите.

Вместо да пишете дълги обяснения или да се включвате във видеоразговори, можете да създадете клип в ClickUp и да го споделите като публичен линк. Това спестява време и гарантира, че вашето съобщение е ясно. Освен това, можете лесно да достъпите клипа отново, ако имате нужда да се върнете към предишно обяснение.

Използвайте ClickUp Brain, за да получите отговори от транскрипция на клип

ClickUp Clips не се ограничава само до записване. Този инструмент предлага и допълнителна функция за транскрипция!

ClickUp Brain може да транскрибира клипове, заедно с времеви отметки и ключови откъси. Това означава, че ако някой пропусне клипа или има нужда да прегледа отново подробностите, може бързо да получи достъп до транскрипта, който може да бъде превърнат в резюме или списък с задачи за изпълнение.

Интеграция на Slack за по-добра съвместна работа

Кой е казал, че трябва да преминавате от една платформа на друга, за да поддържате връзка с екипа си? ClickUp Slack Integration централизира комуникацията и гарантира, че всички са на една и съща страница.

Интегрирайте функциите на ClickUp и Slack, за да улесните работния си процес

Създавайте задачи директно от Slack, като напишете „/ClickUp new“ във всеки канал. Вашата задача ще бъде добавена към вашето ClickUp пространство, без да се налага да превключвате между приложенията.

Ако член на екипа сподели линк към задача в Slack, тя автоматично се попълва в ClickUp с всички необходими подробности. Освен това управлението на задачите е лесно, благодарение на удобното падащо меню, което ви позволява без усилие да задавате крайни срокове, приоритети и статуси.

А най-хубавото е, че ще получавате известия в Slack в реално време, когато се създаде нова задача или някой коментира в ClickUp. По този начин винаги ще сте в течение и няма да пропуснете важна информация, което ще улесни работния ви процес и ще поддържа всички в синхрон!

Открийте ново ниво на екипно сътрудничество с ClickUp

Slack AI е добър инструмент за оптимизиране на комуникацията и сътрудничеството.

Настройваемите известия и интелигентните възможности за търсене улесняват екипите да останат синхронизирани и да имат достъп до необходимата им информация без никакви затруднения. Надяваме се, че тази статия ви е била полезна, за да извлечете максимална полза от този многофункционален инструмент!

Ако обаче обмисляте да напуснете Slack и да интегрирате Slack с по-комплексни AI инструменти, които надхвърлят рамките на обикновения чат, ClickUp си заслужава да бъде опитан. Той безпроблемно комбинира управлението на проекти с комуникационни инструменти, така че няма да се налага да превключвате между няколко платформи.

С ClickUp можете да управлявате задачи, да си сътрудничите с екипа си и да поддържате всичко организирано на едно място. Регистрирайте се в ClickUp още днес, за да преоткриете начина, по който работите заедно!