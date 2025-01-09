Slack срещу ClickUp: кой инструмент за комуникация в екипа е най-добър?

По време на сесия за мозъчна атака преди няколко месеца, един член на екипа шегувайки се каза: „Slack е мястото, където говорим за това, което трябва да направим; ClickUp е мястото, където действително го правим. ” Това предизвика смях, но ме накара да се замисля колко различно функционират тези инструменти.

Като човек, който е работил и с двата, разбирам как се различават техните цели.

Изборът между тях обаче не се свежда само до сравняване на функциите. Също толкова важно е да разберете от какво се нуждае вашият екип.

След задълбочена оценка на двата инструмента, създадох кратко ръководство за Slack и ClickUp, което да ви помогне да изберете най-подходящия за вашия екип. 🎯

Какво е ClickUp?

Съчетайте безпроблемно работата и комуникацията с ClickUp

ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата, комбинира управление на проекти, управление на знания и чат – всичко това подкрепено от изкуствен интелект, който ви помага да работите по-бързо и по-умно.

Създаден, за да помага на екипи и индивидуални потребители да организират, проследяват и управляват задачите си на едно място, той предлага гъвкав набор от инструменти, които отговарят на различни проектни изисквания. Платформата интегрира определяне на цели, проследяване на времето, визуализация и сътрудничество, за да помогне за персонализиране на работните процеси.

Цялостните функции за управление на проекти на ClickUp, като чат в реално време, бели дъски и мощни възможности за отчитане, намаляват необходимостта от използване на множество инструменти за различни случаи на употреба, като разработка на софтуер, маркетинг и управление на клиенти.

От управлението на ежедневните задачи до мащабни инициативи, той елиминира неефективността, намалява изолираността и гарантира, че всички са на една вълна.

🔍 Знаете ли, че... 53% от дистанционните работници казват, че работата от дома затруднява връзката с колегите. Това подчертава критичната роля на ефективните инструменти за онлайн комуникация като ClickUp за преодоляване на разстоянието между членовете на дистанционния екип.

Функции на ClickUp

ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата, надхвърля рамките на управлението на проекти с редица функции, съобразени с нуждите на съвременните екипи.

Нека разгледаме някои конкретни функции, които правят ClickUp идеалния инструмент за опростяване на работата и максимизиране на ефективността. 👇

Функция № 1: Чат

ClickUp Chat предефинира начина, по който екипите комуникират и си сътрудничат, като обединява съобщения в реално време с управление на задачи и проекти в една мощна платформа.

Помните ли постоянната борба с превключването между чат приложения и работни инструменти? ClickUp Chat я елиминира напълно. Той ви позволява да обсъждате идеи, да управлявате задачи и да проследявате проекти, без да напускате разговора.

Всеки списък, папка или пространство в ClickUp автоматично има свой собствен канал, който свързва комуникацията директно с работата, която поддържа. Всяка промяна, която правите в канала, се отнася за това пространство, папка или списък.

За да гарантирате сигурността, Chat ви позволява да персонализирате разрешенията за публични или частни. Освен това, с FollowUps можете да задавате чат съобщения като задачи за действие, като по този начин гарантирате, че нито една задача няма да бъде пропусната.

Търсите конкретна тема или файл в дълъг поток? Функцията „Подробности за местоположението“ ви позволява да видите всичко на един поглед – теми на чата, описания, последователи и всички файлове, споделени в чата.

Освен това можете да добавите заглавие и описание към всеки чат, за да определите неговата цел. Независимо дали става въпрос за мозъчна атака, проследяване на напредъка или споделяне на актуализации, заглавията държат важните актуализации на преден план, а ясните описания помагат на членовете на екипа да разберат веднага фокуса.

Получавайте обобщения, създадени с изкуствен интелект, с ClickUp Brain в чата.

ClickUp Brain захранва функциите на чата, като например незабавно създаване на задачи от съобщения, обобщения на разговори и бързи отговори, извлечени от вашето работно пространство. Това означава, че можете да останете информирани и продуктивни, дори ако сте пропуснали предишни разговори.

Можете да се включите в аудио или видео разговори директно в чата, за да разрешите въпроси или да обсъдите проекти лице в лице – не са необходими допълнителни приложения.

Чатът интегрира всеки елемент от работното ви пространство, независимо дали свързвате задачи, синхронизирате актуализации или провеждате SyncUp разговори за видео и аудио сътрудничество.

🔍 Знаете ли, че... 68% от хората смятат, че изкуственият интелект ще окаже значително влияние върху сектора на комуникациите през следващите пет години.

Превърнете коментарите в задачи с ClickUp Assign Comments

ClickUp Assign Comments превръща обратната връзка или заявките в дискусионните низове в задачи, които могат да бъдат изпълнени. Вместо да пропускате важни детайли, можете да присвоите конкретни коментари на членове на екипа или дори на себе си. Това гарантира, че всяка обратна връзка се проследява и разглежда, което повишава отговорността в екипа.

А най-хубавото е, че е лесен за използване – с няколко кликвания можете да добавяте коментари директно от дискусиите или в ClickUp Docs, без да се налага да претърсвате дълги низове от коментари или документи.

💡 Професионален съвет: Изгответе ясен план за комуникация, в който се посочва как и кога екипът ви трябва да комуникира. Определете основните канали, които ще се използват, и се уверете, че всички разбират процеса, за да бъдат в течение.

Функция № 3: Клипове

Споделяйте записи на екрана от работното си пространство с ClickUp Clips.

ClickUp Clips улеснява комуникацията и сътрудничеството в екипа, като ви позволява да споделяте идеи, обратна връзка и актуализации по ясен и ангажиращ начин. Избягвайте дългите текстови съобщения – просто записвайте и споделяйте видеоклипове директно в ClickUp.

Той ви позволява лесно да споделяте план за проект, да прегледате задача или да дадете обратна връзка. Това е бърз, визуален начин да предадете идеите си – идеален за асинхронна видео комуникация.

Интеграцията му с ClickUp Brain е отлично допълнение към платформата с богат набор от функции. Асистентът, задвижван от изкуствен интелект, автоматично транскрибира всеки запис. Транскрипциите могат да се търсят и включват времеви отметки, така че можете бързо да намерите конкретни подробности, без да преглеждате отново цялото видео.

Освен това можете да оставяте коментари във всеки един момент от клипа, като по този начин дискусиите остават фокусирани и практични. Можете да вградите тези записи в задачи, документи или коментари или да създадете публична връзка за външни заинтересовани страни.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 $/месец на потребител

💡 Професионален съвет: Поддържайте чата си в ClickUp организиран, като използвате теми за конкретни въпроси или проекти.

Какво е Slack?

чрез Slack

Slack е платформа за съобщения на работното място, която централизира сътрудничеството в екипа и вътрешната и външната комуникация.

Той функционира като център, където екипите могат да общуват чрез „канали“ – специални пространства за конкретни теми или проекти, или чрез директни съобщения. Инструментът за дистанционно сътрудничество опростява дискусиите на работното място и намалява зависимостта от електронната поща.

Сигурната, организирана и гъвкава среда на Slack помага на екипите да останат свързани, съгласувани и ефективни.

🧠 Интересен факт: Slack е съкращение от „Searchable Log of All Communication and Knowledge” (Търсима история на цялата комуникация и знания). Създаден е през 2009 г. от Стюарт Бътърфийлд.

💡 Професионален съвет: Успешната комуникационна стратегия се основава на редовни проверки, ясни очаквания и отворена обратна връзка. Поддържайте екипа си в синхрон, като създадете структурирани графици за комуникация и се уверите, че ключовите актуализации са лесно достъпни за всички.

Функции на Slack

Slack е преди всичко платформа за комуникация, която подобрява ефективността на работния процес и създава свързано работно пространство. Нека разгледаме неговите функции, от основни възможности като канали и директни съобщения до разширени интеграции. 👇

Присъединете се или започнете събрание от директни съобщения или канали

Slack използва канали, за да централизира разговорите по конкретни теми, проекти или екипи. Тези специални пространства организират дискусиите, което улеснява намирането на подходяща информация или решения. Публичните канали позволяват сътрудничество в цялата организация, докато частните канали предлагат специални пространства за деликатни дискусии.

Slack разполага с „директни съобщения“ (DM) за частни, директни дискусии за разговори един на един или в малки групи. Тази функция е идеална за бърза, неформална комуникация.

Освен това Slack разполага с функция „huddle“ за аудио и видео срещи, която имитира неформалните разговори в офиса. Тя поддържа споделяне на екрана и сътрудничество в реално време, като предоставя на потребителите бърз начин за разрешаване на проблеми или обмен на идеи.

🧠 Интересен факт: Slack се интегрира с над 2600 приложения, включително Google Drive, Zoom, Trello, Jira и много други.

Функция № 2: Функция за търсене и персонализирани известия

Намерете подходящи файлове и съобщения

Функцията за търсене на Slack ви позволява бързо да намирате съобщения, файлове и съдържание в каналите. Възможността за търсене във всички комуникации в работната среда гарантира, че няма да загубите никаква информация, дори в среди с голям трафик.

Освен това, приложението разполага с настройки за известия, които могат да се персонализират, за да помогнат на потребителите да приоритизират съобщенията. Режимът „Не ме безпокойте“ позволява да се концентрирате без прекъсвания, като известията се изключват по време на зададени периоди.

Slack разполага и с функция „потребителски групи“, която позволява целенасочени известия до няколко души в рамките на едно работно пространство. Тази функция е полезна за ръководителите на екипи, които трябва да комуникират с конкретни групи, без да маркират всеки поотделно.

🧠 Интересен факт: Полезен трик в Slack е да натиснете „стрелката нагоре“, за да редактирате бързо последното си съобщение, докато Option + клик (Mac) или Alt + клик (PC) маркира съобщение като непрочетено.

Функция № 3: AI

Получавайте прости обобщения на теми с AI

Планът Enterprise Grid на Slack включва AI възможности за обобщаване на теми, канали и споделени файлове, което ви позволява да се запознаете с ключовата информация.

Той също така подобрява функционалността на търсенето, като ви позволява да задавате въпроси на естествен език и да получавате кратки отговори въз основа на подходящи съобщения или файлове в платформата. За почивните ви дни Slack AI предоставя ежедневни обобщения, които резюмират активността в избрани канали.

Цени на Slack

Безплатно

Про: 8,75 $/месец на потребител

Business+Pro: 15 $/месец на потребител

План Enterprise Grid: Персонализирани цени

📖 Прочетете също: Как да използвате Slack за управление на проекти

ClickUp срещу Slack: сравнение на функциите

Макар и ClickUp, и Slack да предлагат уникални функции за екипно сътрудничество, ClickUp се отличава като платформа „всичко в едно“ за управление на задачи, проследяване на проекти и повишаване на екипната продуктивност.

В контраст с това, Slack се фокусира предимно върху комуникацията, като предлага канали, директни съобщения и интеграции.

Нека сравним основните им функции, за да видим кой инструмент най-добре отговаря на нуждите на вашия екип. 💁

Критерии ClickUp Slack Основна функционалност Цялостно управление на задачи и проекти с разширени функции за сътрудничество Комуникация и сътрудничество в реално време Управление на задачите Разширени функции, включително диаграми на Гант, зависимости и персонализирани работни процеси. Ограничено управление на задачите; разчита на интеграции Персонализиране Високо персонализирани работни процеси, табла и полета Персонализирани канали и известия Потребителски интерфейс Интуитивен, лесен за използване и богат на функции Удобен за бързо въвеждане в работата Функции за сътрудничество Коментари в задачите, редактиране на документи и съвместно проследяване на целите Канали, директни съобщения и споделяне на файлове Най-подходящ за Екипи, които се нуждаят от надеждни инструменти за управление на проекти Екипи, фокусирани върху простата комуникация

Функция № 1: Персонализиране и гъвкавост

Първо, нека поговорим за персонализиране и гъвкавост. Ето как ClickUp и Slack се представят при оформянето на работни процеси и адаптирането на платформата към нуждите на вашия екип.

ClickUp

ClickUp предлага широки възможности за персонализиране, което позволява на екипите да оформят работните процеси, полетата и таблата, така че да отговарят точно на техните процеси. От персонализирани статуси на задачите и полета по избор до подробни табла, можете да създадете среда, която отразява вашите уникални работни процеси.

Slack

Slack позволява на потребителите да персонализират аспекти като канали, известия и интеграции, което спомага за оптимизиране на комуникацията. Възможностите за персонализация обаче са ограничени предимно до тези функции, фокусирани върху комуникацията. Липсва по-задълбочената персонализация на работния процес по проекти, която предлага ClickUp.

🏆 Победител: ClickUp печели този кръг с персонализираните си и стабилни функции за управление на проекти.

Функция № 2: Сътрудничество

Следващото, което ще разгледаме, е сътрудничеството. Как тези инструменти помагат на вашия екип да поддържа връзка и да работи заедно?

ClickUp

ClickUp е инструмент за сътрудничество при управление на проекти, който интегрира споделяне на документи, коментари и чат директно в своята структура. Дискусиите са свързани с конкретни проекти, за да помогнат на екипите да останат съгласувани. Функцията за чат на ClickUp ви позволява да свързвате директно задачи в разговори, като по този начин се гарантира, че контекстът не се губи между инструментите – често срещан проблем в Slack.

Slack

Макар Slack да е чудесен за разговори в реално време и директни съобщения, той не разполага с дълбоко интегрирани функции за сътрудничество. Задачите, документите и работните процеси не са част от функционалността на Slack, което го прави по-малко подходящ за екипи, които се нуждаят от всичко на едно място.

🏆 Победител: ClickUp води с интегрираните си функции за сътрудничество, като съхранява всичко – от задачи до дискусии – на едно място.

🧠 Интересен факт: Класическата политика на „отворени врати“, която някога беше популярна в офис средата за насърчаване на комуникацията между служителите и ръководството, еволюира в дигиталната ера. С инструменти като ClickUp лидерите вече могат да имат „отворени дигитални врати“, което ги прави по-достъпни за бърза обратна връзка или съвети.

Функция № 3: Потребителско преживяване

Независимо дали се нуждаете от нещо просто и интуитивно или богато на функции и изчерпателно, ще видим коя платформа улеснява работата на вашия екип.

ClickUp

Наборът от функции на ClickUp предлага много по-голяма функционалност, но има стръмна крива на обучение. Неговите усъвършенствани инструменти за управление на задачи и работни процеси по проекти може да изискват повече време за усвояване, което го прави по-подходящ за екипи, които търсят цялостна платформа „всичко в едно“.

Slack

Простият и интуитивен интерфейс на Slack улеснява екипите да започнат бързо. Фокусът върху удобния за ползване дизайн насърчава неформалните взаимодействия и създава чувство за общност.

🏆 Победител: Равенство! Ако търсите прост инструмент за неформални разговори, можете да изберете Slack. От друга страна, ако се нуждаете от инструмент с много функции, който оптимизира всички разговори, свързани с работата, ClickUp е вашият избор.

Функция № 4: Поставяне и проследяване на цели

Нека сравним Slack и ClickUp по отношение на поставянето на цели и проследяването на напредъка по задачите.

ClickUp

ClickUp помага на екипите да останат фокусирани върху целите си с вградени функции за определяне и проследяване на цели. Екипите могат да определят ясни цели, да ги разделят на по-малки подцели и да следят напредъка в реално време.

Тази функционалност е полезна за поддържане на дългосрочни проекти в правилната посока и гарантиране, че ще спазите крайните срокове.

Slack

Slack не предлага специални инструменти за проследяване на цели. Макар да улеснява комуникацията по отношение на целите, той не разполага със структурата, която ClickUp предоставя за дефиниране, управление и измерване на успеха.

🏆 Победител: ClickUp печели с надеждните си инструменти за поставяне и проследяване на цели, които поддържат екипа ви съгласуван и фокусиран върху целите.

🔍 Знаете ли, че... Ако вашият екип използва Slack, ще се радвате да научите, че ClickUp се интегрира безпроблемно с него. Интеграцията между ClickUp и Slack ви позволява да свържете двете платформи, като по този начин поддържате екипа си синхронизиран.

Функция № 5: Напомняния и известия

Накрая, нека разгледаме напомнянията и известията и как всеки инструмент помага на вашия екип да бъде в крак с задачите и крайните срокове.

ClickUp

Функциите за напомняне на ClickUp ви помагат да следите задачите. Можете да ги настроите за крайни срокове или персонализирани времеви рамки, така че винаги да знаете какво предстои и да поддържате екипа си в правилната посока.

Slack

Макар и ефективно като приложение за комуникация в екип, Slack се фокусира предимно върху настройките за известия за съобщения и споменавания. То не предлага функции за напомняне за задачи като ClickUp.

🏆 Победител: ClickUp води с мощната си система за напомняния, която помага на екипа ви да бъде в крак с задачите и сроковете.

📖 Прочетете също: Открийте как чатът „everything” на ClickUp, задвижван от изкуствен интелект, предефинира комуникацията в екипа, като предлага по-добро, по-мощно и по-полезно потребителско изживяване.

Slack срещу ClickUp в Reddit

Посетихме Reddit, за да видим какво мислят хората за Slack и ClickUp. Макар че няма конкретни теми, в които да се сравняват двете програми, нека видим какво казват потребителите за тях.

На пръв поглед Slack изпълнява проста задача по прост начин... Продуктът има дълбочина, която остава незабележима, ако просто искате прост инструмент за комуникация.

На пръв поглед Slack върши проста работа по прост начин... Продуктът има дълбочина, която остава на заден план, ако просто искате прост инструмент за комуникация.

Новият ClickUp Chat е на най-високо ниво, както на настолен компютър, така и на мобилно устройство. Много е лесно да се включите и да чатите, да разберете дали има неща, на които да отговорите, и т.н.

Новият ClickUp Chat е на най-високо ниво, както на настолен компютър, така и на мобилно устройство. Много е лесно да се включите и да чатите, да разберете дали има неща, на които да отговорите, и т.н.

Когато бях попитан дали Slack си заслужава.

Опитахме Slack миналата година, но не се получи. Имаше големи проблеми с хора, които не получаваха известия.

Опитахме Slack миналата година, но не се получи. Имаше големи проблеми с хора, които не получаваха известия.

Един потребител на Reddit сподели своето вълнение от новите функции на ClickUp Chat:

Здравейте! ClickUp Chat включва функциите, които споменахте по-горе, и още много други. Основните функции включват чатове и канали, директни съобщения, теми, гласови и видео разговори, фийд с дейности, известия, напомняния, персонализирана странична лента, чернови и изпратени съобщения, интеграции и много други!

Здравейте! ClickUp Chat включва функциите, които споменахте по-горе, и още много други. Основните функции включват чатове и канали, директни съобщения, теми, гласови и видео разговори, фийд с дейности, известия, напомняния, персонализирана странична лента, чернови и изпратени съобщения, интеграции и много други!

🔍 Знаете ли, че... 74% от работодателите считат, че владеенето на инструменти за дигитална комуникация и видеоконферентна връзка е от съществено значение за кандидатите за работа.

Бонус: Алтернативи на Slack!

Кой инструмент за комуникация е най-добър?

Резултатите са готови и имаме ясен победител. 💪

Това е ClickUp! 🤩

Макар Slack да е предпочитан инструмент за комуникация, той се фокусира единствено върху съобщенията. Той е отличен за поддържане на връзка между екипите, но не може да се мери с конкурентите си, когато става въпрос за управление на проекти, проследяване на задачи и интегриране на работни процеси.

ClickUp е приложение за всичко, свързано с работа, комуникация и управление на проекти. Това е цялостно решение от поставянето на цели до споделянето на документи и автоматизацията на работния процес.

Защо да не го пробвате? Регистрирайте се безплатно в ClickUp още днес!