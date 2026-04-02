Как създадох AI агент за вземане на решения в ClickUp, за да подпомагам по-интелигентни решения за кампании

Използвал съм много традиционни работни потоци и автоматизации в ClickUp. Те са чудесни за преместване на задачи от А до Б, актуализиране на статуси или определяне на отговорници. Но в един момент осъзнах нещо важно: никоя от тези автоматизации всъщност не мислеше за моите кампании.

Имах нужда от система, която да съчетава изпълнението с интелигентност. И намерих отговора си в AI агент за вземане на решения, който наричам Asset Library Manager.

В тази публикация ще ви разясня как създадох този AI агент за вземане на решения в ClickUp (използвайки ClickUp Super Agents ) и защо това беше необходимо за моя бизнес.

За мен: Сертифициран консултант по ClickUp и мениджър по бизнес процеси

Като сертифициран консултант на ClickUp и мениджър на бизнес процеси с над 5 години опит, помагам на агенции и стартиращи компании да се разрастват чрез структурирани системи и изпълнение. Създал съм и управлявал оперативни рамки за над 40 компании, ръководил съм управлението на промените за над 115 екипа и съм постигнал до 16,4-кратен оперативен растеж, като същевременно съм подобрил скоростта и последователността на доставките в мултиклиентски среди.

Защо простите автоматизации не бяха достатъчни за моите кампании

Ресурсите ми бяха разпръснати на различни места, задачите по кампаниите се намираха в различни списъци, а аз все още бях този, който решаваше къде да отиде всеки ресурс. Всяка нова кампания, регион или канал означаваше повече ръчни решения — и повече шансове за дублиране, пропуснати възможности или пропуски във видимостта.

Тогава зададох друг въпрос:

Ами ако спра да създавам работни потоци и започна да изграждам интелигентна система в ClickUp – такава, която да взема решения от мое име?

🦾 За първи път чувате за ClickUp Super Agents? ClickUp Super Agents са агенти, задвижвани от изкуствен интелект, които работят във вашето работно пространство, за да анализират вашите задачи, данни и активност — и да предприемат действия въз основа на този контекст. Можете да им възложите конкретна роля (като приоритизиране на работата, актуализиране на статуса на проекта или насочване на ресурси), а те работят с информация от работното пространство в реално време. Какво ги отличава? За разлика от обикновените автоматизации, супер агентите не просто следват правила. Те: Разберете контекста в задачите, документите и коментарите

Вземайте решения (а не само задействайте действия)

Адаптирайте се според развитието на вашия работен процес Не ги възприемайте като автоматизации от типа „ако това, то онова“, а по-скоро като AI съотборници, вградени във вашата система. Ускорете повтарящите се работни процеси – дори тези, които изискват контекст и преценка – с Super Agents в ClickUp

Промяната в мисленето: от работни потоци към интелигентни системи

Преди да създам AI агент в ClickUp, правя крачка назад и дефинирам системата.

Не автоматизацията. Системата.

За мен това се свежда до три въпроса:

Каква е целта? Какъв основен проблем се опитвам да реша? Системата ми способна ли е? Може ли настоящата ми настройка на ClickUp да поддържа агент, който работи свободно, без да се срива? Каква е истинската роля на агента? Просто премества ли задачи или има право да мисли, взема решения и действа от мое име?

Исках моят AI агент за вземане на решения да поеме умствената тежест от вземането на решения за кампаниите.

Ето как изглеждаше това в моя Asset Library Manager.

1. Цел: Какъв проблем се опитва да реши този AI агент за вземане на решения?

Исках едно място, където да се намират всички ресурси за кампаниите – видеоклипове, изображения, текстове:

С други думи, исках моят агент да отговаря за решенията за разпределение на ресурсите в ClickUp, така че нищо да не бъде пропуснато.

2. Възможности на системата: Може ли моята конфигурация да поддържа вземане на решения чрез изкуствен интелект?

Ефективността на AI агента за вземане на решения зависи изцяло от системата, в която работи. Ето защо е разумно да го създадете на място, където вашите задачи, документи, взаимоотношения и данни за кампаниите са събрани на едно място. Когато агентът има пълна картина (ресурси, местоположения, статуси, история) в едно свързано дигитално работно пространство, неговите решения се основават на реалността, а не на предположения.

За мен това място е Converged AI Workspace на ClickUp.

С ClickUp, вместо да съединявате мозайка от самостоятелни AI инструменти, всеки от които вижда само част от вашите операции, получавате един интелигентен слой, който се намира над всичко, което вашият екип действително прави. Резултатът са по-умни препоръки, нулево превключване на контекста и решения , чието качество се подобрява с времето, защото паметта на агента и вашето работно пространство растат заедно.

Настроих ClickUp така, че мениджърът на библиотеката с ресурси да може:

Проследявайте ресурсите в десетки локации (а в бъдеще и в над 100)

Съхранявайте чисти данни за това къде са били използвани ресурсите

Разберете видовете ресурси и основните им направления (например съдържание за възстановяване срещу съдържание за мобилност)

Работете по график и тригери, без да създавате хаос

Ако моите списъци, потребителски полета и взаимоотношения не бяха стабилни, агентът или щеше да зацикли, или щеше да създаде хаос. Затова разгледах дизайна на системата като част от самия агент.

📮ClickUp Insight: 30% от хората казват, че най-голямото им разочарование от агентите с изкуствен интелект е, че те звучат уверено, но грешат. Това обикновено се случва, защото повечето агенти работят изолирано. Те отговарят на единична подсказка, без да знаят как предпочитате да правите нещата, как работите или какви са предпочитаните от вас процеси. Супер агентите работят по различен начин. Те оперират със 100% контекст, извлечен директно от вашите задачи, документи, чатове, срещи и актуализации в реално време. И запазват памет за скорошни събития, предпочитания и дори епизодични спомени във времето. И точно това превръща агента от самоуверен гадател в проактивен колега, който може да се адаптира към промените в работата.

3. Ролята на агента: оператор, а не просто куриер

Накрая дефинирах ролята на агента.

Повечето системи са проектирани по следния начин: Ако се случи X → направи Y

Това е това, което наричаме проста автоматизация.

Това, което исках, беше нещо различно. Агент за вземане на решения с изкуствен интелект, който да може да оценява контекста и да го използва за вземане на решения точно както би го направил човек.

Не на „преместване на задачи от списък А в списък Б“

Да на „мислене, вземане на решения и действие от името на компанията“

Моят мениджър на библиотеката с ресурси отговаря за:

Решаване къде да отидат ресурсите след това

Предотвратяване на дублирането

Информиране на системата и екипа, когато нещо се обърка или когато е взето решение

Използвайте Agent Builder на ClickUp с естествен език, за да създадете персонализирани инструкции за вашия Super Agent

След като тези три елемента станаха ясни, всичко останало стана по-лесно. Вече не създавах просто умна автоматизация. Създавах това, което наричам Beyond Super Agent — агент, който разбира целта, работи в рамките на способна система и има ясно определена роля.

Как структурирах подсказките, за да направя агента за вземане на решения с изкуствен интелект надежден: Моите 5 стълба на подсказките

След като системата беше готова, преминах към частта, към която повечето хора се насочват най-напред: подсказките.

Но вместо да напиша една дълга инструкция, я разделих на пет ясни компонента. Това направи AI агента за вземане на решения по-лесен за управление, тестване и усъвършенстване.

Това са основните елементи на AI подсказките, които определят качеството на решенията, вземани от моя агент:

1. Определяне на ролята: Кой е този агент?

Аз не просто казвам на агента какво да прави — аз му казвам какъв да бъде.

📌 За мениджъра на библиотеката с ресурси помолих го да действа като:

„Опитен собственик на агенция и оперативен архитект, управляващ множество клиенти.“

Този един ред променя всичко. Сега, когато агентът отговаря, той го прави през погледа на човек, който:

Управление на сложни кампании в много локации

Балансиран капацитет, въздействие и последователност на бранда

Научих се да избягвам дублирането и излишните усилия

2. Контекст и обхват: В каква среда работи?

След това дефинирам контекста и обхвата възможно най-ясно:

Кои списъци, пространства или кампании са в игра

Какво съдържа библиотеката с ресурси

За какви видове ресурси и стълбове трябва да се грижи агентът

Това показва на агента къде са стените на стаята, за да не се заблуди в грешната част от работното ми пространство.

3. Логика на вземане на решения: Кога и как трябва да се вземе решение?

След това излагам логиката на вземане на решения. Вместо да казвам на агента какво да прави, дефинирах как трябва да мисли.

По-конкретно:

Когато на агента е позволено да вземе решение за маршрутизиране

Кои полета или модели трябва да задействат препоръка

Как да третирате различните типове ресурси или фази на кампанията

По този начин агентът не се ограничава само до генериране на идеи. Той знае кога да предприеме действие и как изглеждат добрите решения.

4. Входни данни: На кои данни се доверява?

Всяко решение е толкова добро, колкото са данните, на които се основава. Затова свързвам моя агент с необходимите му слоеве от данни:

Записи за ресурси в моята библиотека

Места и кампании, където всеки ресурс вече е бил използван

Стълбове и типове творчески материали (например възстановяване срещу мобилност)

Посочвам го изрично в подсказката: това са данните, които трябва да използвате, когато решавате какво да правите по-нататък.

Добавете умения и инструменти към Super Agents в ClickUp, за да подобрите качеството на резултатите

5. Резултати: Какви действия и формати очаквам?

Накрая дефинирам резултатите:

Трябва ли агентът да създава задачи за кампании?

Трябва ли да актуализира потребителските полета или статусите?

Да ми изпрати обобщение, списък с препоръки или и двете?

След като тези пет елемента са налице – роля, контекст, логика на вземане на решения, входни данни и резултати – решението обикновено съответства в голяма степен на реалния проблем, който се опитвам да реша.

👀 Знаете ли? Само една от пет компании разполага с добре развита система за управление на автономни AI агенти, въпреки бързото развитие на агентното изкуствено интелект.

Как всъщност работи моят AI агент за вземане на решения, известен още като Asset Library Manager, в ClickUp

След като основата беше готова, интегрирах агента в моето работно пространство в ClickUp, така че да може да работи по два основни начина.

Вариант 1: Ръчно задействане от библиотеката с ресурси

Първият режим е прост и директен.

Избирам мястото, където агентът трябва да изпрати ресурса Кликвам върху тригер (като Изпрати до местоположение) Агентът създава задача за кампания в моето средство за проследяване на кампании за този конкретен ресурс

Само това премахва огромно количество ръчна работа по маршрутизирането. Но истинската сила идва от втория режим.

Вариант 2: Вземане на решения въз основа на график

Във втория режим системата наистина се превръща в „Beyond Super Agent“.

Тук агентът използва цялата информация от библиотеката с ресурси, за да взема решения самостоятелно:

Той знае в кои места даден ресурс вече е бил

Той познава типа на ресурса и стълба

Той вижда историята на действията, извършени по отношение на този ресурс

📌 Оттам той може да взема решения като:

„За този стратегически ресурс, който вече е бил в Исламабад и представлява видео за възстановяване, нека изпратим следващия път изображение за възстановяване или за мобилност.“

Вместо аз постоянно да проверявам къде е бил пуснат даден ресурс и какво следва да се направи след това, агентът разглежда данните и взема решение.

Защо използвам чата в ClickUp, за да си сътруднича с моя AI агент

В ClickUp агентите могат да работят в цялото ви работно пространство. Можете да ги задействате чрез автоматизации в списъци, папки и пространства (реагирайки на промени в статуса, нови задачи, актуализации на полета), да ги присвоявате директно към задачи, да ги @споменавате в коментари към задачи и документи или да взаимодействате с тях в ClickUp Chat чрез директни съобщения и @споменавания.

Но в чата прекарвам най-много време с моя агент, и има причина за това.

В чата на Asset Library Manager имам две цели:

Усъвършенствайте агента, за да продължава да подобрява вземането на решения Разберете по-добре собствената си система чрез обобщенията и препоръките на агента

Сътрудничество със своя супер агент в чата на ClickUp

Чатът ми предоставя интерфейс за разговор в реално време, почти като да имам колега в готовност. Мога да го използвам, за да:

Задавайте допълнителни въпроси

Усъвършенствайте инструкциите ми в движение и

Получавайте незабавни препоръки, без да сменяте контекста

Това е разликата между подаването на заявка и воденето на диалог.

За агент като Asset Library Manager, където решенията се надграждат едно върху друго и контекстът има значение, именно този вид итеративен диалог е това, което кара цялата система да работи.

Когато агентът прави истерика

С течение на времето забелязах нещо забавно: ако командата ми не беше ясна, агентът проявяваше нещо като „истерика“. Не защото не работеше, а защото моята команда не му даваше възможност да успее.

Тогава винаги се връщам към петте основни стълба:

Определих ли ролята достатъчно ясно?

Дадох ли му правилния контекст и обхват?

Обясних ли логиката на вземане на решения, която ме интересува?

Посочих ли входните и изходните данни?

Когато това е налице, разговорът става изключително продуктивен.

Стрес-тестване на системата с едно просто съобщение

Един от любимите ми моменти с този агент беше провеждането на пълен стрес тест с помощта на една единствена команда в чата.

📌 Казах на агента:

„Искам да направя стрес тест. Задействайте автоматично, като изберете произволни местоположения и създадете задачи за кампанията според потока. Уверете се, че не пропускате никаква част от потока и че няма дублиране в задачите. Попитайте ме за всичко, от което се нуждаете, преди да стартирате теста.“

🌟 Ето какво се случи:

Агентът се върна с няколко уточняващи въпроса Отговорих им директно в чата Агентът проведе теста във всички съответни локации Той създаде задачите за кампанията без аз ръчно да се налага да пипам библиотеката с ресурси

В един разговор бяха необходими 15–30 действия и получих ясна представа къде системата ми може да се срине при мащабиране.

Резултатът? Разбрах, че моята конфигурация е стабилна до около 50 локации, но ако се опитам да премина към 100+, системата може да изпитва затруднения. Това прозрение не дойде от дашборда; дойде от разговор с моя агент.

Използване на агента като партньор за отчитане

👉🏼 Използвам чата и за да задавам прости, но важни въпроси, като например:

„Кои ресурси са били препратени през последните 10 часа?“

„Добре, а какво стана през последните 24 часа?“

👉🏼 Агентът отговаря със списък на ресурсите, къде са били насочени и линкове обратно към ClickUp. След това го усъвършенствам:

„Дайте ми обобщение за последните 24 часа и препоръчайте 10-те най-добри места, където тези ресурси трябва да бъдат разпространени след това — с ясно обосноваване за всяка препоръка.“

Сега агентът използва:

Където ресурсите вече са

Как се използват стълбовете и видовете творчески материали

Кои пазари все още не са напълно оползотворени

…за да ми препоръча точно къде трябва да отида след това — и защо.

👉🏼 Ако искам да задълбоча темата, мога да задам допълнителни въпроси като:

„Кои ресурси трябва да бъдат изпратени в Токио следващия път?“

Агентът използва същите данни и логика, за да ми даде конкретен отговор.

От един интелигентен агент за вземане на решения с изкуствен интелект до мащабируема система за вземане на решения

Към този момент моят Asset Library Manager се е превърнал в солиден слой за вземане на решения с изкуствен интелект, надграждащ моето работно пространство в ClickUp.

Преди това постоянно:

Ръчна проверка на използването на ресурсите

Кръстосано сравняване на местоположения

Вземане на решения на момента

Сега този процес се управлява от агента за вземане на решения с изкуствен интелект.

Все още аз вземам окончателното решение, когато е необходимо. Но вече не започвам от нулата. И тази промяна става все по-често срещана.

Според доклад на McKinsey & Company компаниите отчитат най-голямо измеримо въздействие от изкуствения интелект в области като маркетинг, продажби и стратегия — където вземането на решения играе централна роля.

Следваща стъпка: Как да създадете свой собствен AI агент за вземане на решения в ClickUp

Ако се занимавате с ресурси на различни места, канали или клиенти, не е нужно да прекарвате цялото си време в таблици и ръчно маршрутизиране.

Започнете с въпроса:

Какъв е единственият източник на истина, който агентът ми трябва да защитава? Дали моята настройка в ClickUp е достатъчно ясна и структурирана, за да може агентът да разчита на нея? Къде най-много се нуждая от помощ: прехвърляне на работа, вземане на решения или откриване на прозрения?

След това създайте своя първи агент въз основа на тези отговори.

💡 Съвет от професионалист: Създайте специализиран агент, а не такъв, който „прави всичко“. Дайте на вашия агент: Една ясна отговорност

Дефинирани източници на данни

Прости правила за вземане на решения

Структуриран формат на изхода Колкото по-тясно е обхватът, толкова по-добри са резултатите.

Накрая, отделете време за чат – задавайте въпроси, провеждайте стрес тестове и позволете на агента да ви покаже къде системата ви се нуждае от подобрения.

Ето как можете да надхвърлите автоматизацията и да започнете да изграждате интелигентна система в ClickUp, която наистина работи за вас.

От експериментиране с изкуствен интелект до вземане на решения с изкуствен интелект

Ако искате да автоматизирате вземането на решения с изкуствен интелект, ето най-важният ми съвет:

Спрете да мислите:

❌ „Как изкуственият интелект може да ми помогне да направя това по-бързо?“

И започнете да мислите:

✅ „В кои случаи изкуственият интелект трябва да взема решения вместо мен?“

Повечето екипи все още са в първата фаза. Те експериментират. Тестват инструменти. Автоматизират малки задачи.

Но истинската полза се проявява, когато въведете AI агент за вземане на решения в система, която вече е структурирана за това.

Това става, когато:

Работата спира, ако разчитате на човешката памет

Хората вече не са пречка за вземането на решения

Системите започват да работят с яснота

Ето защо това работи в ClickUp.

Тъй като всичко – задачи, данни и контекст – се намира на едно място, вашият AI агент за вземане на решения може действително да види какво се случва. И, което е по-важно, той може да реагира на това.