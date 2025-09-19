13-те най-добри Agentic AI инструмента за автоматизиране на сложни работни процеси през 2025 г.

Всички имаме по 24 часа в денонощието, но начинът, по който ги прекарваме, определя нашата продуктивност. Проучвания показват, че 83,13% от професионалистите прекарват до една трета от седмицата си в срещи.

С безкрайните обаждания, срещи, имейли и документация, които заемат целия ви ден, може да ви се струва, че прекарвате повече време в „работа за работата“. Тук на помощ идват инструментите за изкуствен интелект на Agentic.

Чрез използването на интелигентни агенти, способни да автоматизират сложни работни процеси и да анализират огромни количества данни, професионалистите могат да си възвърнат загубеното време и да се съсредоточат върху по-ценни задачи. Тези AI инструменти вече променят начина, по който предприятията, търсещи по-голяма ефективност, подхождат към ежедневната си работа.

В тази статия ще разгледаме някои от най-добрите агентни AI инструменти, които можете да използвате, за да облекчите натоварването и да направите деня си по-гладък.

Ето едно бързо сравнение на най-добрите софтуери за изкуствен интелект, за да ви помогне да изберете най-подходящия въз основа на ключови функции, цени и потребителски оценки.

Инструмент Най-подходящо за Основни функции Цени* ClickUp Цялостно управление на работата с AI планиране на проекти за екипи от всякакъв размер ClickUp Brain AI, автоматизация на задачи, предварително създадени и персонализирани AI агенти, шаблони за планиране, изгледи на натоварването и графика, над 1000 интеграции Безплатен план; Персонализиране за предприятия LangChain Agents Персонализирани AI агенти за разработчици и технически екипи Мултиагентна оркестрация, поддръжка на паметта, верига от инструменти и API, библиотеки Python и JS, инструменти за наблюдение Безплатно; Платени планове, започващи от 39 $/месец на потребител AutoGPT Отворени, непрекъснати AI агенти за малки екипи Агенти, задействани от събития, отворена платформа, Docker/самостоятелно хостинг, библиотека с работни процеси, мониторинг и анализи Персонализирани цени AutoGen Мултиагентно сътрудничество за изследвания и решаване на проблеми за индивидуални лица и малки екипи Агенти планиращи/изпълнители/рецензенти, асинхронни съобщения, интеграция на външни инструменти, отстраняване на грешки и наблюдаемост, поддръжка на Python/. NET Персонализирани цени Microsoft Copilot Ежедневна продуктивност в Microsoft 365 за предприятия Обобщения на срещи на екипи, създаване на съдържание в Word и PowerPoint, Excel insights, Copilot Studio за персонализирани агенти Безплатно; Платени планове, започващи от 30 $/месец на потребител CrewAI Мултиагентни работни процеси за големи предприятия Студио без код, Python framework, роли на агенти (изследовател/анализатор/поддръжка), облачно и локално разгръщане, проследяване на ROI Отворен код AgentGPT Автономни агенти, ориентирани към задачи, за малки екипи Разделяне на целите на задачи, автоматизирано проучване и отчитане, интегрирани API, генериране на идеи, лесен за начинаещи потребителски интерфейс Безплатно; Платени планове, започващи от 40 $/месец на потребител Zapier AI Вграждане на AI в съществуващи инструменти за средни и големи екипи AI конструктор с над 8000 приложения, чатботове/интерфейси/таблици, Copilot за подсказки, предварително създадени Zaps, автоматизация на файлове и CRM. Безплатно; Платени планове, започващи от 29,99 $/месец на потребител Adept AI Комплексна автоматизация на работния процес за предприятия Естествен език към действие, мултимодални модели, Web VQA за документи/PDF файлове, патентован слой за задействане, планиране и изпълнение Персонализирани цени UiPath Мащабна автоматизация на предприятията за Унифицирана координация за AI агенти, хора и роботи, разбиране на документи, Agent Builder с ниско ниво на кодиране, над 40 интеграции за предприятия Безплатно; Платени планове, започващи от 25 $/месец на потребител Orby Готов за одит, автоматизация на предприятия с високи залози Невро-символичен AI, Large Action Model (LAM), откриване на процеси, разбиране на документи, съответствие на корпоративно ниво Персонализирани цени Beam Специфични за индустрията AI работни сили за големи екипи в регулирани индустрии Готови агенти за HR, финанси, здравеопазване, търговия на дребно и правни услуги, платформа AgentOS, модулен дизайн, работни процеси за непрекъснато обучение Персонализирани цени AskUI Автоматизация на различни устройства с Vision AI за малки и средни екипи Автоматизация на работния процес в Windows/Mac/Linux/iOS/Android, Vision Agents за тестване на потребителски интерфейс, обработка на документи, интеграции с трети страни Безплатно; Платени планове, започващи от 57 $/месец на потребител

Повечето AI инструменти реагират на команди. Тук е мястото, където AI инструментите на Agentic правят разликата.

Това са системи за изкуствен интелект, създадени да работят с по-голяма независимост от традиционните AI. Това означава, че те могат да поставят цели, да планират стъпки и да ги изпълняват с минимална човешка намеса.

Например, вместо мениджърът да прекарва часове в координиране на задачите между различни екипи, агентна AI система може да разпределя отговорности, да изпраща напомняния и да актуализира напредъка в реално време.

В областта на обслужването на клиенти той може да разреши често срещани проблеми, като сигнализира само наистина сложните случаи, в които е необходимо човешко вмешателство.

Чрез комбиниране на разсъждения, вземане на решения и способността да използват външни инструменти, ето какво правят тези инструменти за вас:

Спестете часове, като се заемете с рутинни задачи и многоетапни процеси.

Намалете необходимостта от постоянен надзор, за да могат екипите да се съсредоточат върху по-ценна работа.

Адаптирайте се към нови ситуации с по-добро вземане на решения и контекстуално разбиране.

Учете се от миналите резултати, за да продължавате да се подобрявате с времето.

Инструментите за изкуствен интелект се превръщат от прости помощници в агенти за изкуствен интелект, които планират, действат и се адаптират във вашата система. Да изберете добре означава да намерите платформи за изкуствен интелект, които отговарят на вашата реална работа, а не само на списък с функции.

Ето един лесен начин да прецените какво ще ви помогне да автоматизирате сложни работни процеси и да подобрите изпълнението на ежедневните задачи:

Подходящ за вашия случай на употреба с правилното съчетание от автономност и човешка проверка.

Безпроблемна интеграция със съществуващите корпоративни системи и външни инструменти, които вече използвате.

Силна сигурност и управление с роли, одитни следи и контрол на политиките

Надеждна координация за сътрудничество между множество агенти, памет и контекст в сложни работни процеси

Доказана мащабируемост и поддръжка , така че работните процеси остават бързи при натоварване и са лесни за наблюдение.

💡Съвет от професионалист: Започнете с малък проект с един високоценен работен процес в областта на поддръжката, операциите или маркетинга, а след това разширете, когато резултатите станат ясни. Свържете целите на естествения език с инструменти като Slack, Jira, Salesforce или вашия склад за данни и опитайте отворени рамки като Microsoft Semantic Kernel, за да интегрирате безпроблемно без тежки персонализирани кодове. Поддържайте предпазните мерки прости и видими, за да останат автономните агенти полезни и надеждни.

След като разгледахме какво е агентно AI и как да изберем подходящата платформа, нека разгледаме някои от най-добрите агентни AI инструменти, които правят реална разлика за екипите.

1. ClickUp (Най-подходящ за екипи, които се нуждаят от управление на проекти, базирано на AI)

Превърнете краткото описание на кампанията в пълен план на проекта с задачи, срокове и отговорни лица за минути чрез ClickUp Brain

Повечето AI инструменти обещават да ви спестят време, но много от тях в крайна сметка се оказват просто допълнения. Те могат да отговорят на въпрос или да съставят бележка, но рядко разбират цялостната картина на вашата работа.

ClickUp използва различен подход. Неговата AI не е просто още една функция, скрита в приложение за управление на проекти. ClickUp Brain разбира контекста на вашето работно пространство, автоматизира многоетапни работни процеси и дава предложения, за да поддържа напредъка на вашия екип.

Автоматизирана координация на проекти с ClickUp Brain

Отбелязвайте пречки, предлагайте преразпределения и адаптирайте графиците, за да продължите работата с ClickUp Brain

Представете си маркетингов екип, който се готви да стартира нова кампания. Обикновено проектният мениджър би прекарал половин ден в създаване на задачи, определяне на крайни срокове и напомняне на хората какво трябва да се направи. С ClickUp Brain брифингът се качва веднъж, а AI изготвя плана, разпределя отговорностите и актуализира напредъка по проекта.

Той също така предотвратява разпадането на мултифункционалните проекти на отделни части. Brain следи активността в различните системи и гарантира, че актуализациите в реално време се разпространяват навсякъде. Когато билетът в Jira се затвори, свързаната задача в ClickUp се актуализира незабавно и известия в Slack се изпращат на заинтересованите страни, без да е необходимо някой да се намесва.

💡 Професионален съвет: Използвайте функ цията „Talk to Text“ на ClickUp Brain MAX, за да записвате идеите си, докато сте в движение. Говоренето е до 4 пъти по-бързо от писането (220 думи в минута срещу 45), което се равнява на около 1,1 спестени дни всяка седмица. И тъй като ClickUp Brain MAX се свързва с множество премиум AI модели като GPT-5, Claude и Gemini, вместо да се занимавате с различни приложения, можете да замените няколко инструмента наведнъж и да намалите разходите с до 88%.

Цялостна поддръжка на клиенти с AI агенти на ClickUp

Решавайте повтарящи се заявки за поддръжка от начало до край, за да може екипът ви да се фокусира върху сложни случаи с ClickUp AI Agents

Докато ClickUp Brain блести в планирането на проекти, ClickUp AI Agents предлага същата интелигентност в обслужването на клиенти.

Тези агенти са създадени, за да правят повече от категоризиране или маркиране на билети – те могат да решават рутинни случаи от начало до край. Възстановяването на пароли, актуализирането на абонаменти или проверката на статуса на поръчки се обработват автоматично, включително отговарянето на клиента и актуализирането на CRM записите.

При по-чувствителни или необичайни проблеми AI знае кога да се оттегли. Тези билети се препращат към човешки агент, но с цялата информация, подредена в обобщение. Това означава по-малко време за ровене в бележките и повече време за предоставяне на обмислена поддръжка.

📌 Пример: Една SaaS компания използва ClickUp Brain, за да обработва стотици прости заявки всеки ден. AI агентите автоматично изпращаха потвърждения, затваряха случаи и поддържаха актуални записи. Това освободи човешкия екип, който можеше да се фокусира върху проблемите, при които емпатията и креативността са наистина важни.

Резултатът е по-бързо и по-гладко преживяване за клиентите и екип за поддръжка, който се чувства по-малко натоварен от повтарящите се задачи.

С вградени функции като балансиране на натоварването, интелигентно разпределение на задачите и проактивни напомняния, AI агентите на ClickUp гарантират, че екипите могат да се съсредоточат върху по-ценната работа, докато системата се грижи за останалото.

Можете да изберете да използвате предварително създадените Autopilot Agents в ClickUp или да създадете свои собствени за конкретни случаи на употреба.

Ако се чудите как ClickUp Brain автоматизира задачите, за да избегне забавяния и да намали натоварването ви, ето кратко ръководство:

Най-добрите функции на ClickUp

Превърнете кратките описания на проектите в пълни планове за проекти с ClickUp Brain.

Синхронизирайте задачите и актуализациите в ClickUp, Jira и Slack автоматично.

Решавайте повтарящи се заявки за поддръжка с AI агенти

Разпределяйте задачите интелигентно въз основа на натоварването и наличността

Записвайте бележки от срещи, стенограми и задачи за изпълнение с AI Notetaker на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Може да се окаже прекалено сложно за малки екипи, които започват с основни нужди.

Разширените AI функции като Brain MAX са достъпни само в платените планове.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 10 400 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4500 отзива)

Какво казват потребителите за ClickUp

В тази рецензия на G2 се отбелязва:

Възможността да персонализирам всичко, от типовете задачи до автоматизациите, в комбинация с инструменти като табла, формуляри и сега ClickUp Brain, означава, че мога да изграждам мащабируеми, ефективни системи за всеки работен процес. Освен това, харесвам колко бързо платформата продължава да се развива.

Възможността да персонализирам всичко, от типовете задачи до автоматизациите, в комбинация с инструменти като табла, формуляри и сега ClickUp Brain, означава, че мога да изграждам мащабируеми, ефективни системи за всеки работен процес. Освен това, харесва ми колко бързо платформата продължава да се развива.

2. LangChain Agents (Най-подходящ за разработчици, които създават персонализирани AI агенти)

чрез LangChain

LangChain предлага инструменти за създаване, организиране и внедряване на автономни AI агенти, които могат да се справят със сложни, многоетапни работни процеси. Той ви позволява да създадете свои собствени AI агенти за реална работа, да ги свържете с приложенията, които вече използвате, и да насочвате няколко агента да се справят със сложни работни процеси без много усилия.

С LangChain можете да започнете с малки стъпки, а след това да се разраствате. Добавете памет, за да може вашият агент да запомня контекста. Включете търсене, данни или прости действия. Позволете на агента да планира няколко стъпки, да ги изпробва и да докладва за резултатите.

Визуалният IDE агент LangGraph Studio помага за по-бързото създаване на агенти.

Най-добрите функции на LangChain

Създавайте персонализирани интелигентни агенти, които използват инструменти и си сътрудничат, за да изпълняват многоетапни задачи.

Добавете памет, за да запазите полезността на разговорите и историята на задачите

Комбинирайте доставчици на модели, хранилища на данни и API, според нарастващите ви нужди.

Следете стъпките в реално време, за да можете да наблюдавате изпълнението на задачите и да се намесвате, когато е необходимо.

Координирайте сложни, многоетапни работни процеси с помощта на LangChain Expression Language (LCEL)

Ограничения на LangChain

Изисква основни познания по програмиране, за да се възползвате от предимствата му.

Бързите версии могат да означават повече актуализации на вашата настройка.

Повече отколкото ви е необходимо за прости еднократни автоматизации

Цени на LangChain

Разработчик : Започнете безплатно, а след това плащайте по мере на използване

Плюс : 39 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за LangChain

G2 : 4,7/5 (над 30 рецензии)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват потребителите за LangChain

Това ревю на G2 подчертава:

Това, което най-много ми харесва в LangChain, е колко безпроблемно помага да се свържат големи езикови модели (като OpenAI или Cohere) с реални инструменти, данни и API. Не става въпрос само за подсказване на модел, а за свързване на стъпки.

Това, което най-много ми харесва в LangChain, е колко безпроблемно помага да се свържат големи езикови модели (като OpenAI или Cohere) с реални инструменти, данни и API. Не става въпрос само за подсказване на модел, а за свързване на стъпки.

3. AutoGPT (Най-доброто за отворени източници, непрекъснати AI агенти)

чрез AutoGPT

В близко бъдеще се очаква почти 7 от 10 взаимодействия на клиенти с доставчици да се управляват от автономни инструменти. Това е голяма промяна и показва колко бързо бизнеса се обръща към AI агентите, за да се грижат за ежедневните задачи.

AutoGPT се вписва идеално в това бъдеще. За разлика от много платформи, които ви държат затворени в черна кутия, AutoGPT е отворен код и е създаден за гъвкавост. Можете да го хоствате сами, да създадете свои собствени агенти или да използвате готови такива.

След като бъдат настроени, тези агенти могат да работят непрекъснато, да се задействат при определени събития и да обработват многоетапни работни процеси от начало до край.

Най-добрите функции на AutoGPT

Създавайте непрекъснати AI агенти , които се активират при определени тригери и се справят с многоетапни задачи.

Проектирайте автоматизация на работния процес без сложна настройка, използвайки блокове с малко код.

Ускорете често срещаните случаи на употреба с Agent Builder и библиотека с готови агенти.

Проследявайте изпълнението на задачите и подобрете надеждността с вградени функции за мониторинг и анализи.

Използвайте гъвкавостта на отворения код, за да добавите инструменти, API и персонализирана логика за сложни работни процеси.

Ограничения на AutoGPT

Самостоятелното хостинг и настройката на Docker могат да отнемат много време на екипите, които не са технически подготвени.

Все още плащате за използването на API модели и външни инструменти.

Облачната платформа е в ограничено разгръщане, така че някои функции може да изискват временни решения.

Цени на AutoGPT

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за AutoGPT

G2 : Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно отзиви

📮 ClickUp Insight: В нашето проучване само 10% от анкетираните заявиха, че използват гласови асистенти (4%) или автоматизирани агенти (6%) за AI задачи, докато много по-голям процент от 62% предпочитат инструменти за разговор като ChatGPT и Claude. По-ниското ниво на приемане на асистентите и агентите може да е свързано с по-тясната им насоченост към конкретни работни процеси или случаи на използване без ръце. ClickUp ви предлага най-доброто от двата свята. ClickUp Brain служи като разговорен AI асистент, който може да ви помогне в широк спектър от случаи на употреба. От друга страна, AI-задвижваните агенти в каналите на ClickUp Chat могат да отговарят на въпроси, да сортират проблеми или дори да се справят с конкретни задачи! “

4. AutoGen (Най-доброто за гъвкави експерименти и изследвания с много агенти)

чрез AutoGen

Към момента знаем, че повечето Agentic AI инструменти се държат като самостоятелни асистенти. Те могат да отговорят на запитване или да автоматизират дадена стъпка, но рядко се справят добре в ситуации, в които е важна екипната работа и итерацията.

AutoGen, създаден от Microsoft Research, използва различен подход. Това е отворена платформа , предназначена за мултиагентно сътрудничество, където няколко интелигентни агенти могат да споделят информация, да разпределят роли и да решават проблеми заедно.

Вместо да разчитате на един модел, който да се справя с всичко в едно-единствено подсказване, AutoGen ви насърчава да мислите в разговори.

Например, можете да имате агент Planner, който разбива целите, агент Doer, който изпълнява стъпките, и дори агент Reviewer, който проверява качеството.

Най-добрите функции на AutoGen

Възможна е мулти-агентна съвместна работа за решаване на проблеми и изследвания.

Поддържайте асинхронни съобщения за мащабируеми, разпределени работни процеси.

Позволете интеграция с външни инструменти, API и памет за по-силни AI възможности.

Осигурете инструменти за наблюдение и отстраняване на грешки за проследяване на изпълнението на задачите.

Предлагайте многоезична поддръжка с Python и .NET за корпоративни приложения.

Ограничения на AutoGen

По-подходящ за прототипиране, отколкото за бизнес употреба на производствено ниво.

Документацията и ресурсите за обучение все още са ограничени.

Необходими са умения за кодиране, за да се възползвате пълноценно от предимствата

Цени на AutoGen

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за AutoGen

G2 : Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват потребителите за AutoGen

Това е споделено в рецензия в Reddit:

AutoGen определено има смисъл за определени работни процеси, особено ако сте дълбоко въвлечени в екосистемата на Microsoft или създавате изследователски разговори с много агенти извън рамките на стандартните решения.

AutoGen определено има смисъл за определени работни процеси, особено ако сте дълбоко въвлечени в екосистемата на Microsoft или създавате изследователски разговори с много агенти извън рамките на стандартните решения.

🧠 Знаете ли, че: Националната картографска агенция на Обединеното кралство, Ordnance Survey, е намерила умен начин да поддържа картите си актуални. Вместо да изпращат геодезисти навсякъде, те използват компютърно зрение и агентна AI, които сканират аерофотоснимки и улични изображения, за да откриват нови пътища или сгради. Това означава, че картите им могат да се актуализират много по-бързо, понякога в рамките на няколко дни, така че когато търсите нова велоалея или жилищен комплекс, подробностите вече са налице.

5. Microsoft Copilot (Най-доброто за ежедневна продуктивност в Microsoft 365)

чрез Microsoft

Повечето AI асистенти не са част от ежедневните ви инструменти, което означава, че трябва да превключвате между раздели. Microsoft Copilot е различен, защото е вграден в софтуера, който милиони хора вече използват – Word, Excel, Outlook, Teams и други.

Вместо да копирате съдържание между приложения, можете да помолите Copilot да обобщи поредица от имейли, да генерира слайдове от документ или да анализира данни от електронна таблица, без да напускате работното си място.

Например, мениджър, който се подготвя за среща в Teams, може да накара Copilot да извлече най-важните моменти от чат активността през последните 30 дни и да изготви и усъвършенства доклад в Word.

Най-добрите функции на Microsoft Copilot

Работете директно в приложенията на Microsoft 365 като Word, Excel, PowerPoint и Outlook.

Обобщавайте срещи и чат низове в Microsoft Teams

Създавайте чернови, доклади, презентации и имейли мигновено

Използвайте Copilot Search , за да намирате и свързвате данни в Microsoft 365 и извън него.

Създайте персонализирани бизнес агенти с Copilot Studio за HR, финанси или IT.

Ограничения на Microsoft Copilot

По-висока цена в сравнение с някои самостоятелни AI инструменти

Производителността може да се забави при по-дълги или по-сложни команди.

Работи най-добре в екосистемата на Microsoft, което ограничава гъвкавостта за други инструменти.

Цени на Microsoft Copilot

Безплатно

Microsoft Copilot Pro: 30 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Microsoft Copilot

G2 : 4,4/5 (над 100 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват потребителите за Microsoft Copilot

В тази рецензия на G2 се представят:

Copilot ми спестява часове време и ми позволява да предоставя на клиентите си повече, отколкото преди, като ми помага с комплексни задачи и анализи.

Copilot ми спестява часове време и ми позволява да предоставя на клиентите си повече, отколкото преди, като ми помага с комплексни задачи и анализи.

6. CrewAI (Най-доброто за създаване на мултиагентни работни процеси, които можете да изпълнявате)

чрез CrewAI

Почти половината от клиентите вече вярват, че AI агентите могат да проявяват съпричастност, когато се занимават с техните проблеми.

Тази промяна в доверието променя очакванията на бизнеса от автоматизацията. Вече не е достатъчно агентът просто да изпълни задачата.

CrewAI развива процеса, като ви помага да създадете екипи от агенти, които си сътрудничат, разпределят отговорностите и информират хората, когато е необходимо. Вместо един асистент, който работи изолирано, получавате координиран екип, който отразява начина, по който реалните екипи решават проблемите.

Вградените механизми за координация се занимават с делегирането на задачи, проследяването на напредъка и контрола на качеството.

Най-добрите функции на CrewAI

Създавайте бързо мултиагентни работни процеси, използвайки студио без код или Python framework.

Присвойте на агентите различни роли, като изследовател, анализатор или представител на поддръжката, и им позволете да си сътрудничат.

Интегрирайте с облачни платформи или внедрете локално за по-голям контрол.

Проследявайте ефективността, възвръщаемостта на инвестициите и производителността с вградени инструменти за наблюдение.

Мащабирайте в различните отдели с помощта на шаблони и разширения за многократна употреба.

Ограничения на CrewAI

Изисква някои познания по Python за напреднали случаи на употреба.

Документацията и примерите могат да изглеждат ограничени в сравнение с други рамки.

Може да е по-сложен, отколкото е необходимо за прости работни процеси.

Цени на CrewAI

Оркестриране: Отворен код

Основен: 99 $/месец

Стандартен: 500 $/месец

Pro: 1000 $/месец

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за CrewAI

G2 : Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват хората за CrewAI

Това ревю в G2 споделя:

Обичам колко лесно е да дефинираш специализирани агенти с уникални роли и отговорности, а след това да ги накараш да си сътрудничат в структуриран работен процес. Гъвкавостта да включваш различни LLM, да персонализираш инструменти за всеки агент и да дефинираш динамични задачи чрез екипна структура му придава голяма мощност и адаптивност. Това е чудесно за изграждане на мулти-агентни системи, без да се налага да започваш от нулата.

Обичам колко лесно е да дефинираш специализирани агенти с уникални роли и отговорности, а след това да ги накараш да си сътрудничат в структуриран работен процес. Гъвкавостта да включваш различни LLM, да персонализираш инструменти за всеки агент и да дефинираш динамични задачи чрез екипна структура му дава много мощност и адаптивност. Страхотно е за изграждане на мулти-агентни системи, без да се налага да започваш от нулата.

7. AgentGPT (Най-добър за създаване на автономни агенти, ориентирани към задачи)

чрез AgentGPT

AgentGPT от Reworkd улеснява превръщането на една идея в AI агент, който работи с нея.

Вместо ръчно да разбивате всяка инструкция, вие задавате цел, а платформата се занимава с останалото, като я разделя на по-малки стъпки и ги изпълнява една по една.

Независимо дали става дума за планиране на пътуване, изготвяне на доклад или генериране на идеи за кампания, AgentGPT ви дава представа за това как автономните агенти могат да облекчат ежедневната работа.

Можете да разрешите на агента достъп до вашите данни или да търси в Google, както и да използвате готови шаблони за често срещани случаи, за да започнете бързо.

Най-добрите функции на AgentGPT

Разделете сложните цели на по-малки, управляеми задачи

Автоматизирайте повтарящите се работни процеси за проучване и отчитане

Генерирайте идеи и съдържание с прости подсказки

Интегрирайте с API и инструменти на трети страни за по-широки случаи на употреба.

Предлагайте лесен за използване интерфейс както за начинаещи, така и за напреднали потребители.

Ограничения на AgentGPT

Безплатната версия ограничава агентите и задачите.

Персонализирането може да изисква технически познания.

При интензивна употреба понякога производителността се забавя.

Цени на AgentGPT

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за AgentGPT

G2 : Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват хората за AgentGPT

В тази рецензия на G2 се отбелязва:

AgentGPT е една от най-добрите платформи, където можете да получите важни и точни резултати, които могат да бъдат използвани в компанията, за да представите някои необичайни и нестандартни идеи.

AgentGPT е една от най-добрите платформи, където можете да получите важни и точни резултати, които могат да бъдат използвани в компанията, за да представите някои необичайни и нестандартни идеи.

👀Интересен факт: Deloitte, EY, PwC и KPMG проучват AI системи, които не само помагат, но и действат. AI платформите Zora AI на Deloitte и EY. ai на EY се справят сами с задачи като управление на финансите и спазване на нормативните изисквания, с цел да променят консултантските услуги от продадени часове към предоставена стойност.

чрез Zapier

Zapier AI е мястото, където ежедневната работа среща практичната AI.

Вместо да започвате от празна страница, описвате какво искате и Zapier добавя интелигентна помощ към инструментите, които вече използвате. Той се свързва с хиляди приложения, следи важните моменти и изпълнява задачата до край.

Ако вашият свят се движи с формуляри, календари, CRM, таблици и чатове, Zapier AI се вписва идеално. Той може да посреща всеки нов потенциален клиент, да почиства данните, да ги обогатява и да ги изпраща към правилния канал.

Най-хубавото е колко достъпни са те. Можете да нахвърлите идеята си на обикновен език и да получите работен поток за минути.

Функциите за оркестриране на Zapier ви позволяват също да създавате чатботове и персонализирани AI агенти и да ги свържете с фирмената база от знания, за да изпълняват ежедневни задачи.

Най-добрите функции на Zapier AI

Включете AI в над 8000 приложения без усилие, използвайки Zapier MCP .

Създавайте автоматизации, като въведете команда в AI builder .

Получавайте полезни съвети, докато създавате с Copilot.

Използвайте агенти за задачи с по-висок контекст, като брифинги и обобщения.

Създавайте чатботове, формуляри, страници и прости приложения с чатботове, интерфейси и таблици.

Ограничения на Zapier AI

Сложните разклонения често изискват ръчни настройки

Агентите се подобряват, но все още изглеждат елементарни за наистина адаптивна работа.

Разходите могат да се натрупат, когато добавите чатботове, таблици, интерфейси или агенти.

Най-добре е да имате стабилна интернет връзка и да направите няколко теста, преди да го използвате в производството.

Цени на Zapier AI

Безплатно

Pro : 29,99 $/месец на потребител

Екип : 103,50/месец на потребител

Предприятие : Персонализирани цени

Добавка за чатботове/интерфейси/таблици: Безплатна; платените планове започват от 20 $/месец (всеки)

AI агенти: Безплатни; платените планове започват от 50 $/месец

Zapier AI оценки и рецензии

G2 : 4,5/5 (1392 отзива)

Capterra: 4,7/5 (3023 отзива)

Какво казват хората за Zapier AI

Това е мнението на Capterra:

Като цяло, опитът ми с Zapier е много положителен. Той ми позволи да автоматизирам повтарящи се задачи, освобождавайки време за по-стратегически дейности. „Zaps“ са надеждни, а Zapier предоставя ясна документация за отстраняване на грешки или създаване на по-сложни работни процеси.

Като цяло, опитът ми с Zapier е много положителен. Той ми позволи да автоматизирам повтарящи се задачи, освобождавайки време за по-стратегически дейности. „Zaps“ са надеждни, а Zapier предоставя ясна документация за отстраняване на грешки или създаване на по-сложни работни процеси.

📖 Прочетете също: Видове AI агенти за повишаване на ефективността на бизнеса

9. Adept AI (Най-подходящ за предприятия, които автоматизират сложни работни процеси в различни приложения)

чрез Adept AI

Винаги съм смятал AI за най-значимата технология, върху която човечеството работи... по-значима от огъня, електричеството или всичко друго, което сме правили в миналото.

Винаги съм смятал AI за най-значимата технология, върху която човечеството работи... по-значима от огъня, електричеството или всичко друго, което сме постигнали в миналото.

Тази перспектива отразява както обещанията, така и предизвикателствата на AI. Макар че много от днешните инструменти са ефективни при автоматизирането на прости задачи, много малко от тях могат надеждно да се справят с хаотичните, междуприложни работни процеси, от които зависят реалните бизнеси.

Adept AI е проектиран да запълни тази празнина. Чрез комбиниране на собствени данни за обучение, мултимодални модели и уникален актуационен слой, той може да превежда прости инструкции в конкретни действия в уебсайтове, PDF файлове и корпоративен софтуер.

Най-добрите функции на Adept AI

Превеждайте инструкции на естествен език директно в цялостни работни процеси в уеб приложения и корпоративни инструменти.

Намирайте и взаимодействайте с елементи на екрана като бутони, връзки и полета с висока точност.

Отговаряйте на въпроси от сложни източници, включително PDF файлове, диаграми и таблици, чрез функцията Web VQA .

Изпълнявайте мащабни работни процеси с устойчивост към промени в системата и минимална поддръжка.

Ограничения на Adept AI

Предназначен главно за корпоративни потребители, което го прави по-трудно достъпен за случайна или малка употреба.

Документацията и ресурсите за обучение могат да се окажат ограничени за нови потребители без технически познания.

Цените могат да се променят бързо за бизнеса с високи изисквания за API повиквания.

Разчита в голяма степен на качествени данни за обучение, които могат да бъдат пристрастни или непълни.

Цени на Adept AI

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Adept AI

G2 : Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват потребителите за Adept AI

Този потребител на SoftwareReviews сподели:

Това, което отличава Adept AI, е, че той се усеща по-скоро като истински асистент, отколкото като обикновен инструмент. Той може да разбира сложни инструкции и да ги изпълнява в различни приложения, а не само да дава отговори. Той работи добре както за технически, така и за нетехнически потребители, което го прави по-гъвкав от много други AI инструменти.

Това, което отличава Adept AI, е, че той се усеща по-скоро като истински асистент, отколкото като обикновен инструмент. Той може да разбира сложни инструкции и да ги изпълнява в различни приложения, а не само да дава отговори. Той работи добре както за технически, така и за нетехнически потребители, което го прави по-гъвкав от много други AI инструменти.

10. UiPath (Най-доброто за големи предприятия, които разширяват интелигентната автоматизация)

чрез UiPath

UiPath, отдавна признат за един от лидерите в роботизираната автоматизация на процесите, сега предлага и агентни AI решения за предприятия.

За разлика от традиционния RPA, който следва строги правила, UiPath съчетава AI агенти, роботи и хора в единен слой за оркестриране. Можете да създавате персонализирани агенти и да им позволявате да вземат вероятностни решения въз основа на цели и контекст.

Това означава, че например служител, обработващ искове в компания за здравни услуги, може да разчита на UiPath да чете фактури, да ги класифицира с AI, да препраща изключенията към хора и да приключва работния процес.

UiPath предлага зряло, сигурно и високо мащабируемо решение за предприятия, които се стремят да намалят разходите и да ускорят процесите.

Най-добрите функции на UiPath

Координирайте AI агенти, роботи и хора в една унифицирана платформа.

Създавайте персонализирани агенти с инструменти с ниско ниво на кодиране като Agent Builder .

Наблюдавайте и мащабирайте агентите с UiPath Maestro за управление и видимост.

Автоматизирайте работните процеси с голям обем документи с помощта на AI-базираното разбиране на документи .

Свържете се безпроблемно с SAP, Salesforce, Microsoft 365 и над 40 корпоративни приложения.

Ограничения на UiPath

Стръмна крива на обучение за напреднали функции като мулти-агентна оркестрация

Високото потребление на ресурси изисква мощни машини

Ценообразуването и лицензирането могат да се окажат сложни за малките случаи на употреба.

Цени на UiPath

Основен : 25 $/месец на потребител

Стандартен : Персонализирано ценообразуване

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за UiPath

G2 : 4,6/5 (над 7000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 700 отзива)

Какво казват потребителите за UiPath

В тази рецензия на G2 се посочва:

Новата платформа UiPath за Agentic Automation е голям скок напред в автоматизацията на предприятията. Най-забележителното й качество е способността да обедини AI агенти, роботи и човешко сътрудничество в единен, интелигентен слой за оркестриране.

Новата платформа UiPath за Agentic Automation е голям скок напред в автоматизацията на предприятията. Най-забележителното й качество е способността да обедини AI агенти, роботи и човешко сътрудничество в единен, интелигентен слой за оркестриране.

11. Orby (Най-подходящ за автоматизации, готови за одит, с висок залог, които трябва да бъдат правилни от първия път)

чрез Orby

Orby поема по различен път от LLM агентите от типа „prompt-and-pray”. Той се опира на невро-символичен AI и Large Action Model (LAM), за да планира стъпка по стъпка действията в приложенията и потребителските интерфейси, след което показва работата си с проследимо разсъждение.

На практика това означава, че можете да автоматизирате мултисистемни процеси (финансово приключване, одит на разходите, управление на доставчиците) с прозрачно и проверимо изпълнение, вместо с неясни евристични методи.

Итеративните цикли на обратна връзка в системата спомагат за подобряване на нейната точност и производителност с течение на времето.

След придобиването от Uniphore, Orby се отличава с надеждност, сигурност и възвръщаемост на инвестицията, измервани в дни, а не в тримесечия.

Най-добрите функции на Orby

Осигурете стъпка по стъпка разсъждения чрез невро-символичен AI за пълна прозрачност.

Автоматизирайте сложни процеси с множество приложения, използвайки патентованата Large Action Model (LAM), ActIO

Извличайте и обработвайте данни от документи незабавно с Agentic Document Understanding

Използвайте самовъзстановяващата способност на ActIO за непрекъсната оптимизация.

Открийте работните процеси безшумно с откриване на фонови процеси за автоматизация на управлението на проекти без риск

Гарантирайте сигурността на предприятието с достъп на базата на роли, криптиране и строги контроли за съответствие.

Или поради ограничения

Предлага по-малка екосистема от предварително създадени шаблони в сравнение с UiPath или Zapier.

Необходимо е управление на организационните промени, за да се въведат работни процеси с „ръководена автономност“.

Цените са ориентирани към предприятията и не са подходящи за самообслужване.

Цени на Orby

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Orby

G2 : Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

📖 Прочетете също: Как да използвате AI за автоматизиране на задачи

12. Beam (Най-доброто за създаване на AI работна сила, специфична за дадена индустрия)

чрез Beam

Beam възприема смел подход, като позиционира AI агентите за управление на проекти не само като помощници, но и като работна сила, готова за работа в предприятието.

За разлика от много инструменти, които се фокусират върху общи автоматизации, Beam предлага обширен каталог с предварително създадени агенти, пригодени за индустрии като човешки ресурси, финанси, търговия на дребно, здравеопазване и право.

Платформата AgentOS обединява всичко, позволявайки на бизнеса да управлява мулти-агентни системи надеждно, с точност, съответствие и скорост.

Организациите могат да изберат разгръщане в облака или да предпочетат локално разгръщане и да съхраняват данните си в компанията.

Най-добрите функции на Beam

Внедрете предварително създадени AI агенти за HR, финанси, здравеопазване, правни услуги и търговия на дребно.

Автоматизирайте сложни, мултисистемни процеси с AgentOS и модулен дизайн.

Подкрепете непрекъснатото обучение и адаптиране чрез AI агентни работни процеси.

Активирайте мултиагентно сътрудничество за по-съгласувана автоматизация на предприятието.

Адаптирайте агентите към стандартните оперативни процедури на вашата компания.

Ограничения на лъча

Изисквайте персонализиране за нишови работни процеси извън предварително създадения каталог

Прозрачността на цените е ограничена, като функциите от корпоративно ниво са достъпни само чрез демо версии.

Може да е необходимо обучение за по-малките екипи, които внедряват мултиагентни системи.

Цени на Beam

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Beam

G2 : Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват потребителите за Beam

Това е споделено в рецензията на Gartner:

Използването на Beam AI е гладко и ефективно, с лесна навигация, надеждна работа и ясна полза в ежедневните задачи.

Използването на Beam AI е гладко и ефективно, с лесна навигация, надеждна работа и ясна полза в ежедневните задачи.

👀Интересен факт: Walmart пуска четири „супер агента “ , задвижвани от агентна AI, за да преобрази начина, по който хората пазаруват и работят с компанията. Един от тях, наречен Sparky, вече може да предлага продукти за тренировка или да обобщава рецензии. Скоро той дори ще използва компютърно зрение, за да сканира съдържанието на хладилника ви и да предлага рецепти на място.

13. AskUI (Най-доброто за автоматизация на различни устройства с визуална AI)

чрез AskUI

Почти 92% от компаниите заявяват, че ще увеличат инвестициите си в AI през следващите три години. Но докато много инструменти се фокусират върху уеб-базирани работни процеси, те често пропускат факта, че бизнесите работят с комбинация от настолни компютри, мобилни приложения и по-стари системи.

AskUI запълва тази празнина с Vision Agents, които могат да виждат и да действат на всяко устройство, правейки автоматизацията толкова естествена, колкото да помолите колега за помощ. Можете да проектирате и създавате автоматизации, без да знаете код или API.

Това го прави особено полезен за тестване на приложения, обработка на документи и автоматизиране на задачи в смесени среди.

Най-добрите функции на AskUI

Автоматизирайте работните процеси на устройства с Windows, macOS, Linux, iOS и Android.

Извършвайте визуални тестове с Vision Agents за външния вид и рендеринга на потребителския интерфейс.

Обработвайте документи и извличайте данни с помощта на AI-базирано разпознаване

Интегрирайте безпроблемно с инструменти като Jira, GitHub, Jenkins и SharePoint.

Поддържайте както библиотеките с отворен код на Vision Agent, така и моделите от корпоративно ниво.

Ограничения на AskUI

Ценообразуването е по-малко прозрачно, като за по-големи планове се изисква директен контакт с отдела за продажби.

По-сложните случаи на употреба може да изискват техническа настройка, която надхвърля основната автоматизация.

Крива на обучение за екипи, които за първи път се запознават с визуалните подходи за автоматизация

Цени на AskUI

Отворен код: Безплатен

Разработчик : 57,07 $ (49 €)/месец на потребител

Професионална : 173,55 $ (149 €)/месец на потребител

Enterprise: Персонализирани цени

Когато KPMG Australia представи TaxBot, AI агент, способен да изготви 25-странични доклади за данъчни консултации само за един ден, това разкри трансформационния потенциал на агентното AI.

Вместо да прекарват седмици в повтарящи се подготвителни дейности, професионалистите могат да се съсредоточат върху по-важни решения и стратегии, докато AI се занимава с тежките задачи.

Доказано е, че агентното AI не е само теоретично. То променя начина, по който функционират индустриите в момента. Нека разгледаме някои от най-ярките му приложения:

Автоматизиране на финансови работни процеси като проверки за съответствие, одит, откриване на измами и дори проучвания на инвестиции в мащаб, който хората не могат да достигнат.

Управление на веригите за доставки чрез прогнозиране на търсенето, пренасочване на пратките при прекъсвания и оптимизиране на запасите, за да се намалят закъсненията и разходите.

Осигуряване на денонощна поддръжка на клиенти с AI агенти, които отговарят на въпроси, разрешават проблеми и ескалират сложни случаи, когато е необходимо.

Подкрепа на HR функциите чрез преглед на автобиографии, планиране на интервюта, задачи по назначаване на нови служители и анализ на обратната връзка от служителите.

Защита на цифровата инфраструктура чрез идентифициране на уязвимости, откриване на аномалии в реално време и симулиране на кибератаки за укрепване на защитата

Постигане на пробиви в здравеопазването чрез интерпретиране на медицински изображения, анализ на историята на пациентите и препоръчване на персонализирани лечебни планове.

Задвижване на автономни системи като самоуправляващи се автомобили, складови роботи и производствени агенти, които се адаптират към реалните условия

Предизвикателства и ограничения на Agentic AI

Въпреки всички обещания на агентичния AI, реалността е, че той все още изпитва трудности. Тези инструменти се научават как да се впишат в начина, по който работят хората и организациите, и това пътуване е съпроводено с препятствия, които си заслужава да се отбележат.

За да не бъдете изненадани, ето на какво да обърнете внимание:

Решенията могат да изглеждат като черна кутия, което оставя потребителите несигурни как е достигнат резултатът.

Многоетапните работни процеси понякога се провалят, като едно малко отклонение може да провали целия процес.

Интегрирането с по-стари или негъвкави системи може да забави внедряването и да ограничи потенциала.

Чувствителните данни изискват внимателно боравене, а предоставянето на прекалено голям достъп на AI агентите може да породи опасения относно доверието и поверителността.

Резултатите са толкова добри, колкото и данните, на които се базират, а остарелите или пристрастни данни могат да доведат до нестабилни резултати.

📖 Прочетете също: Ръководство за използване на AI автоматизация на работния процес за максимална продуктивност

Бъдещи тенденции и развития в Agentic AI

Agentic AI обещава големи промени в следващите години. Не само промяна в начина, по който се управляват бизнеса, но и в начина, по който хората ползват ежедневните услуги. Ето няколко направления, които изглеждат особено близки в хоризонта:

1. По-интелигентна грижа за клиентите

Поддръжката ще се усеща по-естествено и по-малко като разговор по сценарий. AI ще открива и отстранява проблеми, още преди да сте ги споменали.

Някои компании вече пилотират това с голям успех, а Gartner прогнозира, че скоро AI ще разрешава автономно 80% от често срещаните проблеми с обслужването, което ще намали значително оперативните разходи.

2. Екипи от агенти, които работят заедно

Вместо един инструмент, който прави всичко, ще видим няколко агента, които комуникират и споделят натоварването. Един може да наблюдава маршрутите за доставка, друг може да коригира финансовите прогнози, а трети може да актуализира съобщенията на клиентите в реално време.

Представете си го като дигитален екип, който тихо координира зад кулисите, за да може човешкият екип да се фокусира върху по-важните решения.

3. По-големи роли в чувствителни области

В области като здравеопазването и финансите, където точността и доверието са от най-голямо значение, изкуственият интелект ще играе по-внимателна, но все пак жизненоважна роля.

Тези системи ще осигурят допълнителна подкрепа, от помагане на лекарите да сигнализират по-бързо спешни случаи до откриване на необичайни финансови дейности, преди те да причинят вреда.

Използвайте ClickUp и наблюдавайте как вашите агенти вършат работата

В този наръчник разгледахме много теми, като се спряхме на това как инструментите за агентно AI променят начина, по който хората работят, решават проблеми и се подкрепят взаимно. Всеки инструмент предлага нещо уникално, но често се губи по-голямата картина за това как всички тези движещи се части се съчетават.

Това е мястото, където ClickUp се отличава. С ClickUp Brain и AI Agents задачите се обработват, преди да се натрупат, проектите се изпълняват без безкрайни проверки, а поддръжката е по-бърза и по-любезна.

Но това не е всичко. С всичко от вашите проектни документи и задачи до SOP на екипа и чатове в едно свързано работно пространство, ClickUp решава проблема с разрастването на AI и липсващия контекст. AI може да получи достъп до вашата работа и всички свързани приложения, за да управлява задачите по-ефективно за вас.

Ако се чудите откъде да започнете с Agentic AI, ClickUp е безопасна първа стъпка. Регистрирайте се безплатно в ClickUp още днес!

Често задавани въпроси (FAQ)

Традиционната автоматизация обикновено следва набор от фиксирани правила. Agentic AI, от друга страна, може да взима решения на момента, да се адаптира към промени и да изпълнява задачи от начало до край без постоянни инструкции. По-скоро прилича на работа с внимателен колега, отколкото на натискане на бутони.

Да, абсолютно. Не е нужно да сте голяма корпорация, за да се възползвате от предимствата им. Много от инструментите са проектирани да се мащабират, така че дори малките екипи могат да ги използват, за да намалят повтарящата се работа и да освободят време за нещата, които наистина имат значение, като обслужване на клиенти или разрастване на бизнеса.

Няма един „най-добър“ вариант за всички, тъй като това зависи от вашите нужди. Някои инструменти предлагат щедри безплатни версии, които покриват основни функции като автоматизация на задачите или проста поддръжка на клиенти. Ако тепърва започвате, изпробването на безплатен план е чудесен начин да видите какво ви подхожда, преди да инвестирате повече.

Повечето водещи платформи вземат сигурността много на сериозно, като предлагат защити като криптиране, контрол на достъпа и подробни одитни следи. Казано това, важно е да изберете инструменти, които са прозрачни по отношение на начина, по който обработват данните, и отговарят на стандартите за съответствие за вашата индустрия.

Финансите, здравеопазването и обслужването на клиенти в момента отбелязват едни от най-големите печалби. Но истината е, че всяка област, в която има повтарящи се процеси, големи количества данни или взаимодействия с клиенти, може да се възползва от това. От веригите за доставки до човешките ресурси, агентичният AI започва да улеснява работата навсякъде.