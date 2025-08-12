Топ 10 алтернативи на Microsoft Copilot, които ще улеснят живота и работните ви процеси през 2025 г.

Помните ли времето преди изкуствения интелект? Честно казано, аз не мога.

Аз използвам изкуствен интелект почти всеки ден, за да пиша имейли, да обобщавам срещи и да създавам презентации.

И от моите предпочитани AI инструменти, базирани на големи езикови модели, Microsoft Copilot е един от тези, към които често се връщам – особено когато използвам други програми на Microsoft 365.

Но Microsoft Copilot има и своите недостатъци. Той не предлага интеграция с инструменти извън Microsoft 365 и има ограничена поддръжка за генериране на кодове и хуманизирани текстови изходи. Изкуственият интелект може да бъде и бавен, като обработва ограничено количество данни наведнъж (максималният брой е 500 реда информация в Excel).

Тогава започнах да се питам: Има ли алтернатива на Microsoft Copilot (с AI възможности), която бих могъл да използвам вместо него? Колегите ми бяха така любезни да споделят препоръки и аз съставих свой собствен списък въз основа на собственото си проучване.

В този наръчник ще разгледам подробно 10-те най-добри алтернативи на Microsoft Copilot и ще спомена техните функции, предимства, ограничения и цени.

⏰ 60-секундно резюме Ето нашето обобщение на най-добрите алтернативи на Microsoft Copilot: ClickUp: Управление на проекти и създаване на съдържание с помощта на изкуствен интелект

IBM Watson Studio: AI инструмент за разработчици за създаване и управление на модели

Tabnine: AI асистент за кодиране за по-бързо писане на код

ChatGPT: AI чатбот за генериране на текст, подобен на човешкия, и за различни задачи

Claude: AI асистент за писане на съдържание и кодиране

Simplified: AI платформа с шаблони за творческо съдържание

Writesonic: AI инструмент за писане, специализиран в SEO съдържание

GitHub Copilot: AI партньор за програмиране за предложения за код

IntelliCode: Асистент за завършване на код с изкуствен интелект

Wipro Holmes: AI платформа за автоматизация на IT работните процеси

Какво да търсите в алтернатива на Microsoft Copilot

Като за генеративна AI технология, Microsoft Copilot не е лош. Но има няколко неща, които могат да се превърнат в пречка за работата ви.

Например, той не може да запомни предишни разговори и не е особено добър в създаването на код. Освен това, написаният от него текст звучи типично за изкуствен интелект (без никаква индивидуалност).

Въз основа на моя опит, може би ще ви е по-добре с алтернативи на Microsoft Copilot, които ви предоставят следните възможности на изкуствения интелект.

Дългосрочна памет за разговори: Това, с което особено се затрудних при Microsoft Copilot, беше неговата неспособност да си спомня информация от множество взаимодействия. Идеалният AI асистент трябва да може да ви предоставя подходящи отговори, като взема предвид информацията, споделена от предишните ви чатове.

Човешки отговори: AI инструментите са известни с повтарящите се, алгоритмични отговори на запитвания. Тъй като използвах Microsoft Copilot за съдържание, механичните отговори бяха голямо предизвикателство за мен и трябваше да положа много усилия, за да човекоподобявам съдържанието.

Персонализация: Microsoft Copilot няма личност. Знам, че е странно да се каже това за AI модел, но вашият AI асистент трябва да разбира вашия уникален стил на писане, тон и речник и да може да ги възпроизвежда, без да звучи общо.

Поверителност на данните : Forbes посочи, че Microsoft твърди, че предлага „безплатна защита на търговските данни“ на бизнес потребителите, регистрирани с Microsoft Entra ID, като гарантира, че данните от чата им не се запазват и не се използват за обучение. Тази защита обаче не се отнася за индивидуалните потребители на Microsoft Copilot Pro.

Компетентност в кодирането: Уменията за кодиране на Microsoft Copilot са непостоянни. Въпреки че може да предложи полезни предложения, в кода има грешки, а качеството на резултата зависи до голяма степен от способността на разработчика да дава точни указания.

Ето 10 алтернативи на Microsoft Copilot, които трябва да опитате.

10-те най-добри алтернативи на Microsoft Copilot

1. ClickUp (най-добър за контекстуален изкуствен интелект, който свързва вашите проекти, задачи, документи и чатове)

Опитайте ClickUp Brain Обобщавайте вериги от съобщения, генерирайте отговори, автоматизирайте задачи и още много други с ClickUp Brain, вградения AI асистент на ClickUp.

Силата на ClickUp се крие в това, че е универсално приложение за работа. То обединява вашите проекти, знания и комуникация в една платформа, задвижвана от изкуствен интелект. Това го прави отлично решение не само за управление на задачи, но и за създаване на съдържание и автоматизация на работния процес.

Аз го използвам редовно, за да създавам, разпределям и проследявам задачи и да сътруднича по проекти с моя екип. Това е като да използвате няколко различни приложения, но в един централизиран хъб с интуитивен интерфейс, който сега е още по-лесен за използване с AI асистента на ClickUp, ClickUp Brain.

С ClickUp Brain платформата предоставя интелигентна, персонализирана поддръжка за екипи от всякакъв размер (дори и да сте едноличен екип). Инструментът постига това с светкавична автоматизация и интелигентни, хуманизирани отговори, основани на вашия работен контекст – помислете за вашите задачи, документи и чатове в ClickUp и свързаните приложения.

Помолете ClickUp Brain да ви предложи оптимални срокове за задачите и да приоритизира по-добре работата ви.

Brain разбира цялостния контекст на вашата работа – проекти, колеги, документи и задачи, всичко на едно място. Той събира данни не само от ClickUp, но и от вашите външни приложения като Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint – дори от интернет – така че познава добре вашия екип и работни процеси, преди да отговори. Copilot, макар и мощен в рамките на Microsoft 365, обикновено работи само в тази екосистема.

Съчетайте го с ClickUp Automations и ще имате мощен помощник, който може да автоматизира всички тези досадни повтарящи се задачи въз основа на прости тригери и условия.

Концентрирайте се върху задълбочената работа и оставете повтарящите се задачи на ClickUp Automations

Но защо да се задоволявате с реактивност? С ClickUp Autopilot Agents можете да бъдете проактивни — тези AI-задвижвани асистенти не просто чакат да им кажете какво да правят. Те предвиждат нуждите, проследяват просрочените задачи, изпращат напомняния и дори стартират работни процеси от ваше име, така че проектите да продължат да се движат, докато вие се концентрирате върху по-важните задачи.

Например, предварително създаденият агент за автоматични отговори на ClickUp може да отговаря самостоятелно на повтарящи се запитвания от вашия екип във всеки канал за чат на ClickUp, което ви спестява часове всеки месец!

Използвайте ClickUp AI Agents – автоматизирайте задачи, отговаряйте на въпроси и свършете повече работа.

Какво ми харесва най-много? Можете да използвате ClickUp Brain и за генериране на идеи, създаване на конспекти на статии и писане на съдържание – това го прави идеален инструмент за създаване на съдържание с изкуствен интелект за повечето потребители.

💡 Професионален съвет: ClickUp Brain MAX, вашият десктоп AI спътник, ви дава възможност да изберете най-подходящия AI модел за задачата (ChatGPT, Claude, Gemini и др.), като същевременно е дълбоко вкоренен във вашето работно пространство – вашите проекти, документи и колеги. За разлика от Microsoft Copilot, който се отличава в приложенията на Microsoft 365, Brain MAX извлича контекст от ClickUp, Drive, GitHub и други, така че когато говорите с него, използвайки Talk to Text, той знае точно за какво говорите. Превключвайте между най-добрите AI модели от ClickUp с помощта на Brain MAX.

Освен това, персонализираните шаблони като ClickUp Brainstorming Template улесняват генерирането на идеи и обсъждането им с вашия екип, създавайки пространство, което насърчава сътрудничеството и иновациите.

Изтеглете този шаблон Повишете креативността и провеждайте повече съвместни сесии за мозъчна атака с шаблона за мозъчна атака на ClickUp.

Създаден с цел ефективност и иновации, този шаблон улавя идеите ефективно и улеснява безпроблемната интеграция на обратна връзка. Независимо дали пускате нови продукти, планирате събития или просто стимулирате творчеството, той дава възможност на вашия екип да постигне повече, като предоставя персонализирани изгледи като:

Изглед на списък, за да събирате идеи за по-късно

Изглед на времевата линия за организиране на идеите според приоритета и необходимите усилия

Department View за създаване на специални пространства за мозъчна атака за конкретни екипи

По етапи Преглед за планиране и изпълнение на тези идеи стъпка по стъпка

Приоритети Преглед, за да класифицирате най-важните идеи, на които да се фокусирате

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Пълен достъп до ClickUp Brain изисква платен план.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 5000 рецензии)

2. IBM Watson Studio (Най-добрият многоезичен AI инструмент за разработчици)

чрез IBM Watson Studio

Обичам да имам богат избор от опции, затова според мен IBM Watson Studio е една от най-добрите алтернативи на Microsoft Copilot – ако сте разработчик, разбира се.

Ето какво имам предвид: платформата обединява инструменти с отворен код (PyTorch, TensorFlow) с инструменти за наука за данни на IBM, базирани на код или визуални (Jupyter notebooks, R, Scala). Това я прави един от най-добрите инструменти за изкуствен интелект за разработчици и анализатори за създаване, изпълнение и управление на модели за изкуствен интелект.

Най-добрите функции на Watson Studio

Сътрудничество през целия цикъл на изкуствения интелект, от създаването до внедряването и мониторинга

Интегрирайте ги с предпочитаните от вас рамки като PyTorch, TensorFlow и scikit-learn, използвайки Python, R или Scala.

Автоматизирайте създаването на модели и спестете време, особено ако сте нови в тази област.

Почиствайте и оформяйте данни без усилие с визуалния редактор на Watson

Разработвайте модели визуално с IBM SPSS Modeler, като направите изкуствения интелект достъпен за всеки.

Проследявайте и подобрявайте производителността и справедливостта на модела след внедряването му.

Ограничения на Watson Studio

Цените варират в зависимост от употребата, тъй като Watson Studio е услуга, базирана на облак.

Започването с изкуствен интелект и наука за данните може да продължава да бъде предизвикателство за напълно начинаещите, въпреки предлаганата автоматизация.

Обмислете потенциалната зависимост от екосистемата на IBM Cloud поради нейната интеграция с отворени софтуерни рамки.

Цени на Watson Studio

Безплатно

Професионална версия: 1,02 USD/единица капацитет-час

Оценки и рецензии за Watson Studio

G2: 4. 2/5 (162 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

3. Tabnine (Най-добрият AI асистент за разработчици)

чрез Tabnine

Tabnine е по същество помощник за кодиране, задвижван от изкуствен интелект, който позволява на потребителите да пишат код по-бързо, като им предлага следващите редове код. Това е като да имате някой, който познава добре вашия стил на кодиране и може да се справи с всички скучни и повтарящи се задачи.

Освен това, той работи с почти всеки програмен език или редактор на код, който използвате.

Това прави Tabnine един от най-добрите AI инструменти, налични за разработване на софтуер.

Въпреки това, не всичко е магия. Качеството на предложенията зависи от сложността на кода и от количеството информация, с която разполага. Колкото по-малко сложен е кодът, толкова повече Tabnine може да ви помогне.

Най-добрите функции на Tabnine

Генерирайте код ефективно и автоматизирайте повтарящи се задачи

Чат с изкуствен интелект за поддръжка по време на цялото ви развитие

Използвайте предложения за код, съобразени с вашия стил и контекста на проекта

Защита на интелектуалната собственост чрез внимателно подбрани данни за обучение

Ограничения на Tabnine

Качеството на предложенията за код може да варира в зависимост от сложността на кода и наличните данни.

Прекаленото разчитане на AI инструмент може да попречи на вашите способности за решаване на проблеми.

Цени на Tabnine

Безплатно

Pro: 12 $/потребител/месец (безплатно за 90 дни)

Enterprise: 39 $/потребител/месец

Оценки и рецензии на Tabnine

G2: 4. 2/5 (40 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

4. ChatGPT (най-добър за отговори, подобни на човешките)

чрез ChatGPT

Спомням си, когато ChatGPT за първи път се превърна в интернет сензация – моят LinkedIn фийд беше пълен с хора, които експериментираха с него (и се смееха на ранните му халюцинации).

Използвам ChatGPT от месеци (по-специално GPT-4 и 4o) и много харесвам голямото разнообразие от плъгини, които се предлагат в магазина на GPT. Това ми позволява да използвам GPT за изпълнение на много задачи, генерирани от изкуствен интелект, в един интерфейс, като например писане на нова публикация в блог, създаване на текст за уебсайт, обновяване на съществуващо съдържание, извършване на анализ на данни и тестване на моя код.

Една от функциите, която наистина ми харесва, е, че за разлика от Microsoft Copilot, той може да запомня предишни чатове и да генерира резултати въз основа на това, което помни.

Но все още ми е трудно да се примиря с факта, че броят на подсказките е ограничен за всеки потребител. Като създател на съдържание, имам нужда от подробни подсказки, а ChatGPT ограничава колко дълбоко мога да стигна. Щом достигна лимита, GPT-4 преминава към GPT-3. 5, което е като да преминеш от разговор с доктор на науките към разговор с преуморен и прекалено кофеинизиран стажант.

Ако и това ви притеснява, има и други алтернативи на ChatGPT, които могат да свършат подобна работа.

Най-добрите функции на ChatGPT

Изпълнявайте широк спектър от задачи, от отговаряне на вашите въпроси до създаване на креативни текстови формати.

Общувайте с GPT 4 и го помолете да извърши анализ на данни, да създаде дизайни и да обобщи големи количества информация.

Достъп до стотици плъгини, предоставени от потребители, от магазина GPT, което премахва необходимостта от генериране на подсказки.

Ограничения на ChatGPT

ChatGPT понякога генерира неточна или подвеждаща информация поради липсата на реален опит и зависимостта от обучителни данни.

Моделът може да проявява пристрастия, присъщи на данните, използвани за обучението му, което може да доведе до потенциално несправедливи или дискриминационни резултати спрямо определена аудитория.

Безплатната версия на ChatGPT често се затруднява с задачи, изискващи здрав разум или разбиране на реалния свят, докато GPT Plus се представя по-добре.

Цени на ChatGPT

Безплатно

Плюс: 20 $/месец

Екип: 25 $/месец

Оценки и рецензии за ChatGPT

G2: 4,7/5 (554 отзива)

Capterra: 4,6/5 (50 отзива)

5. Claude (Най-подходящ за екипи, работещи с съдържание)

чрез Claude AI

Claude AI е като градски братовчед на ChatGPT. Асистентът за писане с изкуствен интелект е наистина добър в неща като писане на блог постове, създаване на текстове за уеб страници, обобщаване на статии, коригиране на вашите текстове, актуализиране на съществуващо съдържание, отговаряне на въпроси и дори помагане при кодирането.

Най-хубавото е, че за разлика от Microsoft Copilot, не трябва да се притеснявате от прекалено дълги или сложни заявки – Claude може да се справи с всички тях благодарение на своята страхотна памет за разговори. Изглежда, че някой е ял бадеми.

Но ето къде според мен Claude отстъпва на Microsoft Copilot: Claude няма достъп до интернет в момента, така че няма да може да ви намери актуална информация, както правят някои други AI инструменти.

Най-добрите функции на Claude

Получете безплатен достъп до един от най-добрите модели за изкуствен интелект (Claude-2), който е един от най-мощните големи езикови модели.

Получете 100 000 токена и работете с по-сложни команди

Преобразувайте текст с всякаква дължина в кратки резюмета

Ограничения на Claude

За разлика от някои конкуренти, Claude не може да получава достъп и да обработва информация от уеб в реално време.

Claude няма функции като създаване на изображения, анализ на данни и сърфиране в интернет.

Подобно на други AI инструменти, базирани на големи езикови модели, Claude може да генерира текст, който може да не е напълно точен и изисква проверка на фактите.

Цени на Claude

Безплатно

Pro: 20 $/месец

Екип: 25 $/месец

Оценки и рецензии за Claude

G2: 4,7/5 (22 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

📮ClickUp Insight: Наскоро открихме, че около 33% от работниците в сферата на знанието изпращат съобщения на 1 до 3 души дневно, за да получат необходимата им информация. Но какво ще стане, ако имате цялата информация документирана и лесно достъпна? С AI Knowledge Manager на ClickUp Brain на ваша страна, превключването на контекста става нещо от миналото. Просто задайте въпроса директно от работното си пространство и ClickUp Brain ще извлече информацията от работното ви пространство и/или свързани приложения на трети страни!

6. Simplified (Най-подходящ за шаблони за съдържание)

чрез Simplified

Ако вашият маркетинг екип търси алтернатива на Microsoft Copilot, Simplified е идеалният AI асистент за вашето работно място.

Бях впечатлен от огромната им колекция от AI шаблони за писане, изображения, дизайн, редактиране и създаване на видео. Единственият недостатък е, че има прекалено много различни инструменти, които могат да бъдат объркващи за начинаещите.

Опростени най-добри функции

Удовлетворете разнообразните си творчески нужди, от писане с изкуствен интелект до редактиране на видео, в един интуитивен интерфейс.

Сътрудничество с екипа ви и спестяване на време с обратна връзка и редактиране в реално време

Поддържайте последователна идентичност на марката във всички платформи с колекцията от шаблони за дизайн, видео и копирайтинг.

Опростени ограничения

AI асистентът за писане понякога може да дава несъвършени резултати, което изисква човешка намеса.

Наборът от инструменти е широк, но някои функции не са толкова задълбочени, колкото специализираните AI инструменти.

Опростено ценообразуване

Pro: 9 $/месец

Simplified: 24 $/месец

Опростени оценки и рецензии

G2: 4,6/5 (4,5 хиляди рецензии)

Capterra: 4,7/5 (256 отзива)

7. Writesonic (най-добър за SEO писане)

чрез Writesonic

Когато става въпрос за AI писане, фокусирано върху SEO, не много инструменти могат да се мерят с Writesonic.

AI асистентът за писане е една от най-добрите алтернативи на Microsoft Copilot за писане на SEO блог постове и е високо оценен от SEO професионалистите, с които съм работил.

Докато някои инструменти могат да ви предложат корпоративни жаргони като „разбиране на цялостното разбиране, подготвено за бъдещето в мащаб“, Writesonic е много по-човешко в усилията си. И работи добре за формати на съдържание извън блоговете.

Writesonic ви предлага и усъвършенстван чатбот, Chatsonic, който е чудесен за изображения и проучване на актуални теми. Платформата има и интуитивен интерфейс.

Ако обаче вашите изисквания за писане са различни, можете да разгледате някои алтернативи на Writesonic.

Най-добрите функции на Writesonic

Достъп до обширна библиотека с шаблони за различни видове съдържание и генериране на персонализирано съдържание с прости команди.

Съгласувайте генерираното съдържание с гласа на вашата марка, като качите образци от гласа на марката.

Автоматично проверявайте оригиналността на съдържанието с вграден инструмент за проверка на плагиатство (въпреки че се препоръчват допълнителни проверки).

Оптимизирайте работните си процеси, като интегрирате AI инструмента с платформи като Zapier и WordPress.

Получавайте отговори на въпроси и генерирайте творчески отговори чрез Chatsonic, инструмента за разговорна изкуствена интелигентност на Writesonic.

Работете с всякакви файлови формати, включително изображения, PDF файлове, уебсайтове и дори аудио клипове.

Ограничения на Writesonic

Навигирането в обширния набор от функции на платформата може да бъде предизвикателство.

Производителността може да варира, тъй като AI асистентът за писане се хоства в облака (въпреки че това не е често срещан проблем).

Цени на Writesonic

Безплатно

Chatsonic: 12 долара

Индивидуален: 16 долара

Стандартен: 79 долара

Оценки и рецензии за Writesonic

G2: 4,7/5 (1,9 хил. рецензии)

Capterra: 4,8/5 (над 2000 отзива)

8. GitHub Copilot (най-подходящ за софтуерни екипи)

чрез GitHub

О, какво би било живота на един програмист без GitHub Copilot.

Чуваме, че изкуственият интелект поема работата на разработчиците, но GitHub вероятно спасява работата на разработчиците от това да стане прекалено скучна! (Тази шега ми я каза един от моите приятели разработчици. )

Ето как работи: изкуственият интелект предлага редове код или дори цели функции, докато пишете, въз основа на контекста на кода ви и езика за програмиране, който използвате.

Представете си го като висококвалифициран партньор по програмиране, който може да ви помогне с повтарящи се задачи, да предложи подобрения и дори да научи нови модели на програмиране.

Ако искате вашият разработчик да се фокусира върху решаването на проблеми, Copilot на GitHub е идеалният пример за продуктивност чрез изкуствен интелект. Това го прави една от най-добрите алтернативи на Microsoft Copilot за програмисти.

Най-добрите функции на GitHub Copilot

Спестете време с помощта на AI инструмента, който ускорява кодирането, като предлага подходящи фрагменти от код.

Работете с различни програмни езици и рамки

Открийте нови модели на кодиране и решения, базирани на интелигентни предложения.

Ограничения на GitHub Copilot

Внимавайте за потенциални разлики в качеството и релевантността на резултатите, генерирани от AI инструмента.

Да научите как ефективно да използвате предложенията от AI инструмента може да бъде предизвикателство.

Цени на GitHub Copilot

Безплатно

Екип: 4 $/месец

Enterprise: 21 $/месец

Оценки и рецензии за GitHub Copilot

G2: 4,5/5 (138 отзива)

Capterra: 4,7/5 (21 отзива)

9. IntelliCode (Най-доброто за интелигентни предложения за кодиране)

чрез Intellicode от Microsoft

IntelliCode е AI-базиран асистент за писане на код, който анализира моделите на кода, за да предостави интелигентни (както подсказва името!) предложения за завършване на кода.

По принцип това е инструмент, който се учи от вашия код и предлага най-добрия начин да завършите редовете си или да форматирате кода си.

Това е една от най-уникалните алтернативи на Microsoft Copilot, която предлага голяма полза за екипите от разработчици. Програмистите, които познавам, харесват чистия интерфейс и предложенията за код.

Най-добрите функции на IntelliCode

Получавайте предложения, съобразени с контекста, за да оптимизирате кода си

Идентифицирайте повтарящи се модели и предложете оптимални решения

Персонализирайте AI инструмента, за да отговаря на вашите предпочитания за кодиране.

Ограничения на IntelliCode

Обмислете алтернативни подходи за изцяло нови кодови бази

Очаквайте потенциални неточности в предложенията

Цени на IntelliCode

Безплатно

Оценки и рецензии за IntelliCode

G2: 4,5/5 (3,5K+ отзива)

Capterra: 4,8/5 (1,6K+ отзива)

10. Wipro Holmes (Най-добър за автоматизация на IT работни процеси)

чрез Wipro Holmes

Wipro Holmes е платформа за машинно обучение, която помага на компаниите да автоматизират бизнес процесите си с изкуствен интелект.

Но тук изкуственият интелект се откроява като една от най-добрите алтернативи на Microsoft Copilot – Wipro Holmes може да предвижда и предотвратява проблеми, преди те да възникнат.

Намерих го за доста умел в справянето с често срещани технически проблеми, но не винаги беше чудотворно средство за не-ИТ проблеми. Това го прави нишово AI средство, което работи най-добре за фирми, които просто се нуждаят от решение за ИТ автоматизация.

Най-добрите функции на Wipro Holmes

Предоставете на потребителите над 40 предварително конфигурирани решения за често срещани проблеми с настолни компютри, лаптопи и софтуер.

Отговаряйте на запитвания и проблеми и създавайте билети за обслужване с помощта на AI-базирания асистент за разговори.

Проактивно идентифицирайте и разрешавайте потенциални проблеми, преди те да повлияят на потребителското преживяване, чрез предсказуема поддръжка.

Освободете ИТ персонала за по-сложни задачи, като дадете възможност на потребителите да решават проблемите си сами.

Ограниченията на Wipro Holmes

Някои функции може да изискват основни технически познания за оптимално използване.

Предварително конфигурираните решения може да не отговарят на всички специфични проблеми.

Wipro Holmes се фокусира предимно върху ИТ проблеми на крайните потребители, а не върху по-широки бизнес процеси.

Цени на Wipro Holmes

Не е налично

Оценки и рецензии за Wipro Holmes

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Не е наличен

Не се задоволявайте само с използването на изкуствен интелект, овладейте го

Изкуственият интелект вече не е нещо от бъдещето – вече мога да видя как се използва от екипи в различни индустрии и всички го обожават!

И защо да не го правят? Когато се използват с подходящо обучение, правилните инструменти с AI възможности могат да ви помогнат да спестите време, да подобрите производителността и да усъвършенствате сътрудничеството с вашия екип по по-значими начини.

Но с толкова много AI инструменти на пазара, е важно да проучите и първо да определите точните си изисквания. В моя случай осъзнах, че Microsoft Copilot не е идеален за цялата ми работа, поради ограничената му експозиция извън екосистемата на Microsoft 365.

Исках моят AI асистент да ми помага да създавам съдържание, да сътруднича с екипа си и да управлявам ежедневните си задачи по-ефективно. След като изпробвах редица различни AI инструменти (включително Microsoft Copilot), намерих идеалния за мен – ClickUp.

С ClickUp Brain съм винаги на няколко клика разстояние от създаването на идеи и обсъждането им с екипа ми. Можете да го изпробвате безплатно тук и да видите дали ви допада!