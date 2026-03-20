Безплатни шаблони за имейли на Figma за маркетинг и дизайнерски екипи

Шаблоните за имейли на Figma са предварително създадени дизайнерски файлове с оформление, компоненти и стилове за създаване на имейл кампании.

Те работят отлично за всякакви примери за имейл шаблони, от приветствени поредици и промоционални съобщения до седмични бюлетини и транзакционни имейли като потвърждения на поръчки.

А най-хубавото? Модулният дизайн ви позволява да комбинирате секции, за да отговарят на нуждите на всяка кампания, без да започвате от нулата. Накратко, те са страхотни.

Тази статия ви разяснява какво прави един добър шаблон за имейл в Figma, заедно с някои полезни препоръки. Ще научите също как безплатните шаблони на ClickUp могат да преодолеят разликата в управлението на проекти между вашите Figma файлове и стартираната кампания, без да създават хаос.

Какво представляват шаблоните за имейли на Figma?

Един добър шаблон за имейл на Figma трябва да ви даде солидна основа за вашия имейл интерфейс, с адаптивни компоненти, които изглеждат добре на всяко устройство.

Ето какво да търсите в един качествен шаблон за имейл в Figma: ✨

Адаптивни оформления: Уверете се, че компонентите се адаптират към различни размери на екрана, от настолни компютри до мобилни устройства ( Уверете се, че компонентите се адаптират към различни размери на екрана, от настолни компютри до мобилни устройства ( 46,56% от отварянията на имейли се извършват на устройства на Apple), като използвате дизайн, базиран на ограничения

Автоматично оформление: Използвайте шаблони с гъвкаво разстояние, което се настройва автоматично, когато добавяте или премахвате съдържание, което ви спестява ръчното коригиране

Варианти на компоненти: Търсете готови състояния за бутони, заглавия и призиви за действие (CTA), за да поддържате последователност с по-малко усилия

Типографска система: Шаблонът трябва да използва последователни стилове на текста, които съответстват на шрифтове, подходящи за имейли, като Arial, Georgia или Helvetica

Цветови променливи: Намерете шаблони с лесни за актуализиране фирмени цветове, които прилагат промените към всички елементи едновременно

Безплатни шаблони за дизайн на имейли за Figma Workflows

1. Безплатни шаблони за имейли от Designmodo

чрез Figma

Пакетът Designmodo Free Email Templates предоставя опростен начин за създаване на професионални имейли, без да се налага да започвате от нулата. Тези шаблони са създадени с оглед на широк спектър от приложения, от маркетингови до транзакционни нужди, като гарантират, че вашата марка остава последователна във всички точки на контакт с клиентите. Независимо дали обявявате пускането на нов продукт или изпращате седмична актуализация, тези оформления предлагат изпипана основа.

🌟 Ето защо ще ви хареса:

Подходящ за разработчици: Проектиран специално, за да бъде съвместим с популярни платформи за имейли и инструменти за експортиране

Базирано на компоненти: Използва автоматичното оформление и компонентите на Figma, което улеснява незабавната замяна на изображения и промяна на цветовете

Модерна естетика: Отличава се с изчистена типография и достатъчно бяло пространство, за да гарантира четливост на всяко устройство

🧠 Интересен факт: През 1976 г. кралица Елизабет II стана първият държавен глава, изпратил имейл. Тя използва ARPANET (предшественикът на интернет) по време на посещение в Royal Signals and Radar Establishment. Потребителското ѝ име беше царственото HME2 (Нейно Величество, Елизабет II).

2. Шаблон за имейл за дизайнери и стартиращи компании

чрез Figma

Шаблонът за дизайнери и стартиращи компании е създаден за тези, които искат да се откроят. Отдалечавайки се от „скучните“ корпоративни имейли, този шаблон използва елементи, които нарушават традиционната мрежа, и смели призиви за действие, за да привлече вниманието. Той е особено ефективен за портфолиа или обяви за технологични продукти, където визуалният стил е приоритет.

🌟 Ето защо ще ви хареса:

Визуално разказване на истории: Оптимизирано за висококачествени изображения и креативни типографски решения

Подходящ за стартиращи компании: Включва специални раздели за представяне на „Екипа“, „Важни етапи в развитието на продукта“ и „Акценти върху функциите“

Леснота на използване: Разполага с модулна система с функция „плъзгане и пускане“, така че можете да подреждате секциите като строителни блокове

3. Шаблони за имейли 2025: за настолни компютри и мобилни устройства

чрез Figma

С поглед към бъдещето на комуникациите, пакетът Email Templates 2025 се фокусира върху достъпността и най-модерните мобилни взаимодействия. Тези шаблони са създадени, за да се справят с функциите на съвременните имейл клиенти, като осигуряват изтънчен вид, който изглежда премиум и актуален. Той дава приоритет на навигацията, удобна за ползване с палеца, и на оформление с висок контраст.

🌟 Ето защо ще ви хареса:

Оптимизиран за тъмен режим: Специално създаден, за да изглежда зашеметяващо както в светъл, така и в тъмен режим

Дизайн, ориентиран към мобилните устройства: Дава приоритет на мобилното преживяване, като гарантира, че бутоните и линковете са лесни за натискане на по-малки екрани

Интерактивни елементи: Проектирани с оглед на „състояния при навеждане“ и интерактивни компоненти за клиенти, които ги поддържат

📮ClickUp Insight: 11% от нашите респонденти използват изкуствен интелект предимно за мозъчна атака и генериране на идеи. Но какво се случва с тези брилянтни идеи след това? Ето тук се нуждаете от бяла дъска, задвижвана от изкуствен интелект, като ClickUp Whiteboards, за да превърнете идеите от сесиите за мозъчна атака в задачи. А ако не можете да обясните напълно дадена концепция, просто помолете AI генератора на изображения да създаде визуализация въз основа на вашата подсказка. Това е универсалното приложение за работа, което ви позволява да генерирате идеи, да визуализирате и да изпълнявате по-бързо! Използвайте ClickUp Brain, за да създавате макети, диаграми и други елементи на белите дъски в ClickUp

4. Шаблони за имейли за бюлетини

чрез Figma

Шаблоните за имейли с бюлетини са предназначени за куратори и автори. Ако целта ви е да споделяте информация, статии или седмични обобщения, този шаблон предлага идеалната йерархия. Той балансира секциите с много текст с избрани изображения, като гарантира, че читателите ви няма да се чувстват претоварени от съдържанието.

🌟 Ето защо ще ви хареса:

Ясна йерархия: Използва различни размери на заглавията и разделители на съдържанието, за да организира информацията логично

Лесноразбираеми оформления: Включва секции „Бързи връзки“ и „Най-добри предложения“ за читатели, които предпочитат да преглеждат набързо

Изчистена типография: Фокусирана върху четливостта, за да гарантира, че дългите бюлетини са приятни за окото

5. 10 безплатни шаблона за имейли

чрез Figma

Този пакет от 10 шаблона е „швейцарският армейски нож“ на дизайна на имейли. Той предлага огромно разнообразие от стилове, което означава, че можете да намерите шаблон за почти всеки повод – дали става дума за имейл „Добре дошли“, уведомление „Забравена парола“ или съобщение за „Сезонни разпродажби“. Това е отличен ресурс за бързо създаване на изчерпателна библиотека с имейли.

🌟 Ето защо ще ви хареса:

Разнообразие: Обхваща множество категории, включително електронна търговия, SaaS и личен брандинг

Структурирани слоеве: Внимателно организираните слоеве в Figma улесняват навигацията в файла за начинаещите

Готови за употреба: Всеки от 10-те шаблона представлява цяла страница, а не само фрагмент, като предоставя пълен дизайн от начало до край

Ограничения при използването на шаблони за имейли в Figma

Красивият ви дизайн на имейл в Figma е затворен в капан. Това е изображение на имейл, а не истински имейл, и се намира в изолирана среда, отделена от плана на кампанията, текста и процеса на одобрение.

Изглежда като просто разминаване, но в крайна сметка води до ръчно предаване на задачи, изгубена обратна връзка в безкрайни коментари и липса на видимост за статуса на кампанията. Това е класически пример за разпръскване на работата — фрагментиране на работата между множество, несвързани инструменти, които не комуникират помежду си — и ви коства време и създава възможности за грешки.

Проблемът е, че Figma не е създадена, за да управлява целия работен процес по управление на имейл кампаниите. Ето с какви пропуски ще се сблъскате:

Без експортиране в HTML: Вашите дизайни в Figma трябва да бъдат кодирани ръчно или да се обработват чрез инструмент на трета страна, за да се превърнат във функционален HTML имейл, което добавя допълнителни стъпки и възможност за грешки

Липса на проследяване на кампаниите: Веднъж след като дизайнът напусне Figma, губите всякаква видимост върху него. Няма начин да свържете файла с дизайна с процента на отваряне, кликовете или други показатели за ефективност

Пречки при одобряването: Оставянето на коментари във Figma е чудесно за визуална обратна връзка, но не се свързва с официален работен процес за одобрение с крайни срокове и задачи за заинтересованите страни

Пропуски в контрола на версиите: Управлението на различни версии на имейл за A/B тестове или множество кампании бързо се превръща в хаос без ниво на управление на проекти, което да поддържа всичко организирано Управлението на различни версии на имейл за A/B тестове или множество кампании бързо се превръща в хаос без ниво на управление на проекти, което да поддържа всичко организирано

Трудно предаване на проект : Вашите разработчици и специалисти по имейл маркетинг се нуждаят от нещо повече от просто файл с дизайн. Те се нуждаят от спецификации, окончателен текст и крайни срокове, всичко на едно място, за да се избегне объркване Вашите разработчици и специалисти по имейл маркетинг се нуждаят от нещо повече от просто файл с дизайн. Те се нуждаят от спецификации, окончателен текст и крайни срокове, всичко на едно място, за да се избегне объркване

Например, A/B тестването е един от най-бързите начини версиите и резултатите да станат трудни за проследяване без специален слой за работния процес.

Безплатни шаблони на ClickUp за управление на имейли

Когато работният процес с имейли е хаотична бъркотия от различни приложения и ръчни стъпки, в крайна сметка губите време за административна работа, вместо да създавате страхотни кампании.

Именно тук на помощ идва платформата за управление на работния процес. Тя свързва фазата на проектиране с останалата част от цикъла на създаване на имейли, като ви предоставя единен източник на информация от начало до край.

Управлявайте оперативната страна на вашите имейл кампании – от планирането до прегледа на резултатите – с шаблони за работни процеси в ClickUp, които допълват вашите дизайни в Figma.

Прикачете файлове от Figma директно към задачите, проследявайте ревютата на дизайна и координирайте усилията на екипа, без да сменяте инструменти, с помощта на шаблоните на ClickUp. Освен това можете да генерирате първоначален текст за имейл, да обобщавате обратната връзка от кампаниите и да автоматизирате повтарящи се задачи с ClickUp Brain, вградения AI асистент.

Ето 9 безплатни шаблона, с които да се справите с всеки етап от създаването на имейли. 🛠️

1. Шаблон за маркетингов имейл от ClickUp™

Шаблонът за маркетингови имейли на ClickUp ви помага да създавате красиви, персонализирани имейли, които привличат вниманието и увеличават ангажираността.

Планирането на мулти-тъч имейл маркетинг кампания в електронна таблица е рецепта за пропуснати срокове и забравени задачи. Този шаблон за маркетингови имейли от ClickUp™ предоставя структурирана рамка за изпълнение на кампании от идеята до изпращането, като гарантира, че нищо няма да бъде пропуснато. Той е идеален за маркетинг екипи, които управляват няколко имейл кампании едновременно.

🌟 Ето защо ще ви хареса:

Проследяване на етапите на кампанията: Преминавайте кампаниите през организирани секции за планиране, дизайн, текст, преглед и изпращане

Полетата за персонализиране на ClickUp : Проследявайте типа на имейла, сегмента на аудиторията и статуса на кампанията с един поглед Проследявайте типа на имейла, сегмента на аудиторията и статуса на кампанията с един поглед

Изглед на времевата линия в ClickUp: Планирайте кампаниите визуално, за да определите реалистични крайни срокове и да управлявате капацитета на екипа

Интеграция с ClickUp Brain: Генерирайте варианти на теми и първоначални чернови на текстове директно в задачите на кампанията си ( Генерирайте варианти на теми и първоначални чернови на текстове директно в задачите на кампанията си ( 92% от ежедневните потребители на AI отчитат повишаване на производителността)

2. Шаблон за имейл реклама от ClickUp™

Дръжте клиентите си информирани за вашите продукти и услуги с шаблона за имейл реклама на ClickUp

Когато има флаш продажба, няма място за грешки. Шаблонът за имейл реклама гарантира, че вашите кодове за отстъпка, дати на валидност и рекламен текст са обединени в една строга система.

Той е създаден специално за екипи в електронната търговия, които трябва да синхронизират дизайните в Figma с реалните наличности и дати на пускане, превръщайки хаоса в промоциите в наука за конверсиите.

🌟 Ето защо ще ви хареса:

Промоционален календар: Планирайте промоционални събития, представяния на продукти и сезонни кампании в споделен календар

Полета за проследяване на оферти: Използвайте персонализирани полета, за да съхранявате кодове за отстъпки, дати на валидност и подробности за промоциите

Поддръжка на прикачени файлове от Figma: Свържете файловете с дизайна на вашите имейл шаблони от Figma директно към задачите, за да можете лесно да ги преглеждате по време на ревютата

Бележки за конверсията: Документирайте статистическите данни за ефективността във всяка задача, за да подобрите бъдещите промоции

3. Шаблон за имейл маркетинг кампания от ClickUp™

Управлявайте стратегията си за имейли с шаблона за имейл маркетинг кампании на ClickUp

Изпълнението на сложна поредица от имейли изисква подход за управление на задачите, като всеки имейл се разделя на по-малки, управляеми части.

Този шаблон за имейл маркетинг кампания ви помага да овладеете потоците от множество имейли, като третирате всяко съобщение като прецизен подпроект. Независимо дали създавате 7-дневна серия за въвеждане или дългосрочна програма за поддържане на интереса, тази рамка гарантира, че вашата история остава последователна, а всяко призив за действие се проверява два пъти, преди да стигне до пощенската кутия.

🌟 Ето защо ще ви хареса:

Подзадачи в ClickUp за всеки компонент: Разделете темите на имейлите, текста за преглед, основния текст и призивите за действие на отделни елементи в списъка за проверка Разделете темите на имейлите, текста за преглед, основния текст и призивите за действие на отделни елементи в списъка за проверка

Зависимости между задачите в ClickUp : Свържете задачите, така че копирайтърът да бъде уведомен, когато дизайнът бъде одобрен, като по този начин се предотвратяват затрудненията Свържете задачите, така че копирайтърът да бъде уведомен, когато дизайнът бъде одобрен, като по този начин се предотвратяват затрудненията

Проследяване на крайните срокове: Задайте реалистични Задайте реалистични крайни срокове в ClickUp за всяка фаза, за да избегнете бързането в последния момент

Проследяване на последователността: Управлявайте кампании с няколко имейла, като имате ясна представа за това какво е изпратено и какво предстои

🌼 Знаете ли, че: Бил Клинтън е известен с твърдението си, че е изпратил само два имейла по време на целия си президентски мандат. Само че това не е вярно. Има цяла поредица от тях!

4. Автоматизация на имейли с шаблона ClickUp от ClickUp™

Вземете подробен списък за гладък процес на автоматизация на имейли с шаблона „Автоматизация на имейли с ClickUp"

Повтарящите се задачи по имейл, като изпращане на седмичен бюлетин или месечен отчет, създават значителна ръчна административна работа. Този шаблон за автоматизация на имейли с ClickUp от ClickUp™ ви помага да настроите автоматизирани работни потоци за тези повтарящи се задачи, освобождавайки екипа ви, за да се фокусира върху по-стратегическа работа.

Макар че някои кампании може да се нуждаят от личен подход, тази е предназначена за екипи с голям обем и предвидими работни процеси за имейли.

🌟 Ето защо ще ви хареса:

ClickUp Automations: Автоматично възлагайте задачи, променяйте статуси или уведомявайте заинтересованите страни, когато бъде постигнат етап от кампанията

Повтарящи се задачи в ClickUp : Създавайте последователни производствени задачи за вашия бюлетин по седмичен или месечен график Създавайте последователни производствени задачи за вашия бюлетин по седмичен или месечен график

Тригери за интеграция: Свържете се с доставчика си на имейл услуги, за да задействате действия в ClickUp въз основа на външни събития

5. Шаблон за бюлетин на бяла дъска от ClickUp™

Споделяйте актуализации безпроблемно с шаблона за бюлетин на ClickUp

Понякога линейният списък със задачи не е най-добрият начин да започнете планирането на творчески проект като бюлетин.

За тези, които предпочитат визуалното мислене, Шаблонът за бюлетин на бяла дъска предлага безкрайно платно, на което да плъзгате, пускате и свързвате основните елементи на съдържанието. Той служи като идеална карта за управление на дизайнерски проекти между груб макет в Figma и окончателен редакционен календар, като ви позволява да визуализирате „атмосферата“ на вашия бюлетин, преди да определите краен срок.

🌟 Ето защо ще ви хареса:

ClickUp Whiteboard Sticky Notes за генериране на идеи: Записвайте идеи за теми, ъгли на съдържанието и заглавия в свободен, визуален формат

Превърнете в задачи: Превърнете най-добрите си идеи от бялата дъска директно в изпълними задачи във вашия списък с проекти с едно кликване

Вграждане на прототипи на Figma: Поставете активни линкове към прототипи на Figma във вашата Whiteboard за визуална справка по време на сесиите за планиране

Сътрудничество в реално време: Обсъждайте идеи с екипа си и виждайте как курсорите на всички се движат в реално време, независимо къде се намират

6. Шаблон за преглед на дизайна от ClickUp™

Създайте пространство за сътрудничество, в което да организирате всички етапи на проектирането с шаблона за преглед на дизайна на ClickUp

Търсенето на обратна връзка и одобрения чрез имейл или Slack е неефективно и води до пропуснати коментари и объркващ контрол на версиите.

Шаблонът за преглед на дизайна премахва „порочния кръг на обратната връзка“, като осигурява прозрачна платформа за всички заинтересовани страни. Чрез централизиране на критиките вие гарантирате, че всяка итерация на вашия Figma дизайн се проверява, проследява и одобрява без излишни главоболия.

🌟 Ето защо ще ви хареса:

Структурирани етапи на преглед: Използвайте специален работен процес за одобрения в ClickUp, за да преминавате проектите през първоначален преглед, ревизии и окончателно одобрение

Коментарни нишки в ClickUp: Свържете обратната връзка директно с дизайнерските задачи, така че всички коментари да са на едно място и да са свързани с правилната версия

Персонализирани полета за одобрения: Проследявайте статуса на одобрението, вижте кой все още трябва да направи преглед и пребройте броя на циклите на ревизия

7. Шаблон за графичен дизайн от ClickUp™

Бъдете една крачка напред при всяка заявка за дизайн с множество готови списъци в този шаблон за графичен дизайн от ClickUp

Когато заявките за дизайн идват отвсякъде, е трудно да се определят приоритетите и да се управлява натоварването.

Този шаблон за графичен дизайн действа като шлюз, стандартизирайки начина, по който получавате и изпълнявате задачи, свързани с заглавията на имейли, иконите и изображенията. Той помага на дизайнерите да се фокусират първо върху ресурсите с голямо въздействие, като гарантира, че екипът няма да се затрупа с дребни заявки, докато предстои голяма кампания.

🌟 Ето защо ще ви хареса:

Формуляри на ClickUp за приемане на заявки: Стандартизирайте постъпващите заявки за дизайн с формуляр, който събира всички необходими спецификации, крайни срокове и Стандартизирайте постъпващите заявки за дизайн с формуляр, който събира всички необходими спецификации, крайни срокове и указания за бранда

Приоритети в ClickUp : Използвайте полетата за приоритет, за да маркирате спешните заявки, така че вашите дизайнери да могат да се съсредоточат първо върху най-важната работа Използвайте полетата за приоритет, за да маркирате спешните заявки, така че вашите дизайнери да могат да се съсредоточат първо върху най-важната работа

Прикачени файлове в ClickUp: Съхранявайте крайните резултати директно в задачата за лесно предаване и ясен отчет за завършената работа

Проследяване на крайни срокове: Задавайте и проследявайте крайни срокове, за да се уверите, че всички ресурси са доставени навреме

8. Шаблон за стилово ръководство от ClickUp™

Използвайте шаблона, за да създадете стилови указания, специфични за проекта, и да предотвратите обърквания и грешки

Непоследователният брандинг – като неправилен радиус на бутоните или „достатъчно близък“ шестнадесетичен код – може да накара професионален имейл да изглежда като измама. Използвайте Шаблона за стилово ръководство , за да създадете „Правилника“ на вашата марка. Това е динамичен документ, който съхранява указания за типографията, стила на призивите за действие и използването на логото, като гарантира, че всеки имейл изглежда като част от вашата марка.

🌟 Ето защо ще ви хареса:

Интеграция с ClickUp Docs : Създайте стилово ръководство, което може да се търси и споделя, и което се намира точно до вашите проекти и задачи : Създайте стилово ръководство, което може да се търси и споделя, и което се намира точно до вашите проекти и задачи

История на версиите в ClickUp: Проследявайте актуализациите на вашите указания във времето и възстановявайте предишни версии, ако е необходимо

Кликнете върху споделяемите линкове на ClickUp: Предоставете на външни сътрудници или агенции сигурен достъп само за преглед до вашия стилов наръчник

Вграждане: Включете директно в документацията си вградени Figma файлове, цветови мостри и примери за шрифтове

9. Шаблон за фирмена идентичност от ClickUp™

Опростете процеса на създаване на силна брандова идентичност с шаблона за брандова идентичност на ClickUp

Когато ресурсите на марката са разпръснати в множество папки и дискове, екипите губят време в търсене на подходящите файлове и често използват остарели версии.

Този шаблон за брандова идентичност от ClickUp™ централизира всички ваши ресурси и насоки за брандовата идентичност в едно организирано пространство в ClickUp. От документация за стил и тон до пакети с икони и лога, това пространство гарантира, че всеки член на екипа – от вътрешния маркетинг директор до външен фрийлансър – работи по една и съща стратегия.

🌟 Ето защо ще ви хареса:

Организация на библиотеката с ресурси: Използвайте задачи, за да съхранявате лога, икони и елементи на бранда с ясни правила за именуване и прикачени файлове

Документация за гласа на марката: Създайте документ в ClickUp, за да дефинирате тона на вашата марка, насоки за съобщенията, както и какво трябва и какво не трябва да се прави при изготвянето на текстове за имейли

Насоки за използване на логото: Документирайте правилата за разстояние, цветови вариации и забранени начини на използване, за да гарантирате последователност

Междуфункционална видимост: Споделете пространството с екипите по маркетинг, дизайн и съдържание, за да поддържате синхронизация между всички

Работен процесът ви е прекъснат? Променете го с ClickUp!

Дизайнът е само началото на историята. Начинът, по който тази история достига до вашата аудитория, зависи изцяло от вашата инфраструктура.

Шаблоните за имейли на Figma са невероятни инструменти за визуално разказване на истории, но дори и най-добрият дизайн може да бъде подкопан от фрагментиран работен процес.

Като съчетаете вашите дизайнерски файлове с шаблоните за работни процеси на ClickUp, създавате безпроблемна верига, която протича естествено от идеята до изпълнението. Тази интеграция гарантира, че целите, ресурсите и графиците на вашата кампания са винаги синхронизирани. Повишете стандарта си на производство, като се откажете от ръчните актуализации и преминете към автоматизирана, свързана екосистема.

Често задавани въпроси за шаблоните за имейли на Figma

Да. Прикачете линкове към Figma файлове директно към задачите в ClickUp или вградете прототипи на живо в ClickUp Docs, за да управлявате целия работен процес около вашите дизайни на едно място.

Комплектът за потребителски интерфейс на Figma за имейли предоставя компоненти за визуален дизайн, като бутони, заглавия и оформление, които можете да използвате във Figma. Шаблонът за работния процес на имейлите, подобно на тези в ClickUp, управлява оперативния процес на дизайна, включително възлагането на задачи, одобренията, крайните срокове и проследяването на кампаниите.

Проследявайте ключовите показатели на имейл кампаниите, като създавате персонализирани отчети с ClickUp Dashboards. Прикачете отчети за ефективността от вашия доставчик на имейл услуги към завършените задачи по кампанията. Обобщете резултатите и получите предложения за оптимизация за бъдещи кампании с ClickUp Brain.