50 креативни идеи за бюлетини, които да ангажират аудиторията ви

Сигурно сте ги виждали – тези изскачащи прозорци, които ви подканват да се абонирате за бюлетин, обещавайки ексклузивно съдържание, ранен достъп или изкусителна отстъпка. Мислите си: „Защо не?“ и въвеждате имейл адреса си.

Превъртете няколко седмици напред и този някога вълнуващ бюлетин? Погребан под купчина неотворени имейли, чакащ неизбежната си съдба – страшното кликване на Отписване .

Как да се уверите, че вашият бюлетин няма да има същата съдба?

Един добър бюлетин е нещо повече от натискане на бутона „Изпрати“ на имейл, пълен с новини. Става въпрос за създаване на съдържание, което привлича, изгражда доверие и кара аудиторията ви да очаква с нетърпение следващото издание.

В тази публикация в блога споделяме пълен наръчник за създаване на бюлетин, включващ 50 идеи, които постоянно ангажират и мотивират.

⏰ 60-секундно резюме Изберете тип бюлетин, който съответства на вашите цели – прозрения, новини, истории, кураторство, общност или продажби.

Има шест вида бюлетини, които можете да вземете под внимание: информация и експертни мнения за бранша, новини за продукти и бизнес, лични истории и поуки, подборки и обобщения, изграждане на общност, продажби и промоции.

Създавайте ефективни бюлетини с лесно сканируемо съдържание, ясна визуална йерархия, оптимизация за мобилни устройства и персонализирани CTA, като непрекъснато тествате и коригирате, за да подобрите ангажираността.

Изградете навик за създаване на креативни бюлетини, като записвате идеите си веднага щом ви хрумнат, разработвате структуриран работен процес, сътрудничите си ефективно, използвате AI инструменти и непрекъснато проследявате резултатите, за да се адаптирате и подобрявате с времето.

ClickUp помага за оптимизиране на събирането на идеи, организирането на задачи, проследяването на резултатите, създаването на съдържание и др., като позволява създаването на интересни и последователни бюлетини, подсилени с AI поддръжка.

Видове бюлетини, които да имате предвид

Какво искате да постигнете с вашия бюлетин? Да имате ясна цел, която е в съответствие с основните ви бизнес цели, е от съществено значение за ефективното структуриране на съдържанието около нея.

Нека разгледаме някои популярни видове бюлетини.

📌 Кураторски подборки и обобщения

Кой казва, че бюлетини винаги трябва да съдържат нови идеи? Има много информация, която вече е достъпна, и можете да създадете бюлетин, като съберете най-ценното съдържание по дадена тема в едно седмично имейл съобщение.

Това е особено подходящо за теми с висока степен на насищане, като SEO или генеративна изкуствена интелигентност, където хората търсят бърз достъп до най-полезната информация.

💬 Лични истории и уроци

Това е отличен начин за самостоятелни предприемачи и марки в творческите сфери да изградят връзка с аудиторията си.

Фокусирайте се върху автентично, неподправено съдържание, като извлечени поуки, емоционални моменти, ежедневни новини, съвети за продуктивност, които работят за вас, и т.н. Не забравяйте да използвате прост, честен език, за да бъдете по-достъпни.

Ако искате да поддържате интереса на целевата си аудитория към това, което създавате, в бюлетина си можете да споделяте новини за продукти, съдържание от кулисите, новини за финансирането, обратно броене до стартирането, информация за ранен достъп и т.н.

💲 Продажби и промоции

Бюлетини могат да бъдат значителна добавена стойност към вашия цикъл на продажби! Ключът е да се уверите, че не просто продавате на аудиторията си, а им предоставяте ценна информация, която им помага да правят по-добри избори, дори и да не купят вашия продукт. Има няколко шаблона за дрип кампании, които можете да разгледате за вдъхновение.

👥 Изграждане на общност

Ако искате да обедините аудиторията си като едно семейство, третирайте бюлетина си като пространство, което ги обединява. Споделяйте гледните точки на потребителите, включително въпроси и отговори, организирайте забавни седмични предизвикателства или планирайте виртуални срещи.

📊 Информация и опит в бранша

Това е идеалният формат, ако искате да се утвърдите като експерт. Можете да анализирате тенденциите в бранша, да предложите гледни точки, базирани на дългогодишния си опит, или да се задълбочите в теми, по които имате познания.

📮ClickUp Insight: Докато 60% от работниците отговарят на незабавни съобщения в рамките на 10 минути, 15% отговарят след повече от 2 часа. Тази комбинация от светкавични отговори и забавени реакции може да доведе до комуникационни пропуски и да забави сътрудничеството. С ClickUp всички ваши съобщения, задачи и актуализации са на едно място, което гарантира, че нито един разговор не остава недовършен и всички са в синхрон, независимо колко бързо или бавно отговарят.

50 интересни идеи за съдържание на бюлетини

Кураторски подборки и обобщения

1. Промоции в блога

Искате да увеличите обхвата на блога си? Използвайте бюлетина си, за да промотирате най-новите си статии. Независимо дали споделяте една публикация или подбрана колекция, тази стратегия поддържа интереса на абонатите на бюлетина, като същевременно увеличава трафика към уебсайта ви.

✨ Вдъхновение: Ето нашият собствен бюлетин, WriteClick , който ви предлага обобщение на подбрани блог публикации на всеки две седмици! От задълбочени методологии до практични съвети, той ви представя най-новите тенденции от света на продуктивността.

2. Обобщения на често задавани въпроси

Превърнете често задаваните въпроси в съдържание! Съберете често задаваните въпроси от транскриптите на вашия чат на живо, коментарите в социалните медии или имейлите с въпроси и отговорете на тях в бюлетина си. Това не само ще ви спести време, но и ще ви гарантира, че отговаряте точно на това, което аудиторията ви иска да знае.

📌 Пример: Ако сте компания за технологии в областта на здравеопазването, можете да кажете: Прегледахме вашите коментари и въпроси в чата и ето най-често задаваните въпроси: Въпрос: Как вашият софтуер се интегрира със съществуващите системи за здравеопазване?

3. Файлове и шаблони

Всички оставят безплатни неща, особено ако са лесни за вземане. Дайте на абонатите си готови за употреба шаблони, рамки или списъци, които могат да приложат веднага в личния или професионалния си живот. Някои примери включват календари за планиране, бюджетни листове, планове за тренировки и дори шаблони за бюлетини.

✨ Вдъхновение: DesignModo уцелва в десятката, като предлага пакет от безплатни ресурси за прототипиране, включително слайдове и навигационни панели. Те не казват просто: „Ето безплатен подарък“. Те го представят като незаменим инструмент за дизайнерите и улесняват изтеглянето му.

💡Съвет от професионалист: Дръжте вашите CTA директни и насочени към действие. Фрази като „Изтеглете вашия наръчник“ или „Вземете безплатния си шаблон“ работят най-добре за имейли, базирани на ресурси.

4. Ръководства за подаръци

За е-търговските бизнеси специалните поводи са златна мина за продажбите. И не става дума само за Коледа! Направете си списък с идеи за подаръци, пътувания или пазаруване за Свети Валентин, Деня на майката, началото на учебната година и т.н.

✨ Вдъхновение: Мислите нестандартно? Изпратете на абонатите си подбрана списък с „Подаръци за любителите на кафе“. Или направете нещо като Warby Parker. Техният бюлетин представя стилен и добре организиран справочник за подаръци, който включва подбрани продукти, визуално привлекателни изображения и ясни линкове за пазаруване, което гарантира безпроблемно преживяване при разглеждането.

📌 Пример: Ако сте туристическа компания, споделете „Пълно ръководство за ваканция на Свети Валентин“. Представете мечтани дестинации, уникални преживявания и ексклузивни оферти за пътувания и улеснете клиентите си да правят резервации с директни линкове! ❤️✈️

5. Сезонни „необходими знания“

Това е нещо повече от споделяне на поздрави за сезона. Адаптирайте съветите, продуктите или промоциите си според времето на годината.

📌 Пример: Ако сте компания за козметични продукти, можете да предложите съвети за ограничаване на излагането на слънце през лятото и да говорите за слънцезащитни продукти.

Независимо от отрасъла – производство, неправителствени организации, образование – винаги ще има важни дати, за които абонатите може да не знаят или за които може да се наложи да им напомните. Създайте бюлетин около тях.

✨ Вдъхновение: Intuit Turbotax улеснява това, като изпраща навременни напомняния за крайните срокове за плащане на данъци. Нюзлетърът им включва дори опция „Добави в календара“, така че читателите могат да се организират с едно кликване.

7. Викторини

Тестовете са интерактивни, забавни и пристрастяващи. Използвайте ги като възможност да повишите ангажираността и да съберете полезна информация с въпроси, съобразени с вашите абонати и бизнес.

✨ Вдъхновение: Heights привлича вниманието с загадка, която не само провокира любопитството, но и дискретно рекламира хранителната добавка Vitals. Като кани читателите да отговорят с своите отговори, бюлетинът става интерактивен, а не едностранчив.

📌 Пример: Ако сте компания за козметични продукти, можете да попитате: Какъв е вашият тип кожа? Попълнете нашия 2-минутен тест, за да разберете. Получете персонализирана препоръка за продукти, които ще поддържат кожата ви сияйна през цялата година!

8. Въпроси от типа „Бихте ли предпочели?“ за вашата индустрия

Този лек и интерактивен формат позволява на абонатите да се ангажират с вашата марка по забавен начин. Поставете им специфични за бранша дилеми, които да ги принудят да направят интересен избор.

📌 Пример: Ако сте софтуерна компания, можете да попитате: Бихте ли предпочели да отстраните грешки в код от 1000 реда без коментари или да го пренапишете от нулата?

💡Съвет от професионалист: За да увеличите участието в технологичните бюлетини, проведете анкета в имейла си и споделете най-популярния отговор в следващия брой.

Лични истории и уроци

9. Поглед зад кулисите (BTS)

Накарайте абонатите си да се почувстват като вътрешни лица. Покажете им как създавате продукт, реализирате проект или каква е културата във вашия офис. Представете членовете на екипа с интересни факти и техните роли. Или споделете забавни моменти и изрезки от зад кулисите на дадена кампания. Съдържанието от типа „зад кулисите“ човекоподобява вашата марка и създава по-силна връзка с аудиторията ви.

📌 Пример: Ако сте продуктова компания, можете да помислите за нещо като: Чудили ли сте се някога как се ражда най-новият ни продукт? Запознайте се със Сара, нашия главен дизайнер, и вижте тази забавна скица, която тя е направила преди да се появи крайният продукт! Ето един поглед към творческия процес!

10. Лично съобщение от екипа

Споделете съобщение от някого от екипа си, за да придадете личен характер на бюлетина си. Не е задължително това да бъде изпълнителният директор. Мнението на продуктов дизайнер, представител на отдела за обслужване на клиенти или дори стажант може да бъде също толкова интересно.

📌 Пример: Ако сте корпоративна марка, какво ще кажете да въведете поредица „Една седмица от живота на ръководителя на [ОТДЕЛ]“?

11. Настроението на вашата марка или вдъхновение

Дайте на абонатите си представа за естетиката, темите и влиянията, които оформят идентичността на вашата марка. Независимо дали става дума за колаж от цветове, текстури или дизайнерски елементи, това прави вашата марка по-целенасочена и визуално привлекателна.

✨ Вдъхновение: Бюлетинът „Monday Mood: Autumn Essentials“ на Opumo представя сезонна колекция с топли тонове, уютни текстури и минималистична естетика. Те създават потапящо преживяване, което е в синхрон с идентичността на марката.

12. Какво има на бюрото ни?

Хората обичат да откриват любимите неща на специалистите – било то инструменти, джаджи или необходими неща, които помагат на професионалистите в дадена индустрия да останат продуктивни, креативни или отпуснати. Представете нещата, които са задължителни за вашия екип, по начин, който предизвиква любопитство и предлага добавена стойност.

📌 Пример: Ако сте дизайнерска агенция, помислете за нещо подобно: В инструментариума на графичния дизайнер: 7 приспособления, които улесняват работата ни, включващи стилуси, цветови палитри и най-ергономичната мишка за дълги часове работа.

13. Лично предизвикателство от екипа

Поканете абонатите си да се включат в полезно или забавно предизвикателство за бюлетин заедно с вашия екип. Нека то да е лесно, изпълнимо и свързано с вашата индустрия. Може да бъде нещо толкова просто като предизвикателството „5 дни без писма в пощенската кутия“, което мотивира хората да се освободят от ненужната информация.

Можете също да използвате шаблони за потвърждаващи имейли, за да изпратите потвърждение за регистрация на участниците, когато се запишат за предизвикателството.

📌 Пример: Ако разполагате с инструмент за продуктивност, какво ще кажете да въведете предизвикателство за разчистване? Готови ли сте да разчистите работното си място и да повишите производителността си? Присъединете се към 7-дневното ни предизвикателство „Дезтоксикация на бюрото“!

14. Носталгичен маркетинг

Тенденциите винаги се повтарят и носталгията може да бъде мощен маркетингов инструмент. Преразгледайте миналите тенденции в бранша, проучете тяхното развитие и обсъдете тяхната актуалност днес. Добавете това към месечните си идеи за бюлетини, за да обхванете колкото се може повече теми.

📌 Пример: Ако сте финтех компания, подгответе бюлетин на тема „Бум или крах? Поглед към ерата на дот-ком компаниите в сравнение с днешния стартъп балон“ или подобни теми.

15. Снимки на домашни любимци

Това е най-безопасната идея за бюлетин! Сладките снимки на домашни любимци са предпочитани във всички социални медии и правят вашата марка по-човечна и близка до хората.

✨ Вдъхновение: Fi nn се възползва от това, като показва трогателни снимки на домашни любимци в своя бюлетин. Вместо да претоварват имейла с текст, те позволяват на изображенията да блестят, като същевременно интегрират безпроблемно CTA, което насърчава ангажираността.

16. Промотиране на плейлист в Spotify

Бюлетини помагат за изграждането на взаимоотношения, а какъв по-добър начин да се свържете с хората от музиката? В края на краищата, тя е универсална. Споделете плейлиста с любимите песни на вашия екип, мотивиращ микс или дори тематичен плейлист за празниците. Всичко, което предизвиква емоции, повдига настроението и е в синхрон с имиджа на вашата марка.

📌 Пример: Ако сте марка за лайфстайл, можете да кажете: Започнете седмицата с нашия плейлист „Мотивация за понеделник“. Слушайте го тук и ни кажете коя е любимата ви песен!

17. Анкета или допитване

Търсите ли пряка обратна връзка от абонатите си? Изпратете кратка анкета или допитване в бюлетина си и наблюдавайте как се сипят отговорите. Анкетите обаче трябва да са кратки (максимум 3-5 въпроса) и забавни, за да повишат ангажираността.

✨ Вдъхновение: Бюлетинът на Mir o е прост. Те канят абонатите да попълнят анкета с 3 въпроса за новите функции, като използват изчистен дизайн с ясен CTA.

18. Мотивационни или забавни цитати

Макар че съдържанието на този бюлетин зависи от типа на вашия бизнес, той ви позволява да повдигнете настроението, да вдъхновите или да забавлявате абонатите си. Изберете цитати, които съответстват на вашето послание, като мотивационни за растеж, остроумни за начин на живот или провокиращи мисленето за професионалисти.

✨ Вдъхновение: Zenpen използва минималистичен подход с „Weekly Drops of Wisdom” (Седмични капки мъдрост). Вместо просто да пускат произволни цитати, те създават потапящо преживяване с внимателни послания, меки акварелни визуализации и изчистен, подреден дизайн.

19. Ексклузивно съдържание

Превърнете бюлетина си в ексклузивно VIP преживяване. Предложете на абонатите си достъп до инсайдерска информация, като например подробности от кулисите, скрити функции, предстоящи продуктови премиери или специални отстъпки, които не са достъпни другаде. Това създава вълнение и кара хората да очакват с нетърпение вашите имейли.

📌 Пример: Ако имате продукт с AI функции, кажете: „Вижте ексклузивно нашата нова AI функция, която ще бъде пусната на пазара следващия месец – само за абонатите на нашия бюлетин!“

20. 20 по-малко известни факта за вашата марка

Споделете неочаквани факти за вашия бизнес, екип или история, за да изградите по-дълбока връзка с абонатите си.

📌 Пример: Ако сте стартираща компания, споделете Знаете ли, че започнахме в малък гараж с двама души и един стар лаптоп? Пътуването ни беше пълно с изненади – ето пет по-малко известни факта за това как стигнахме дотук!

21. Серия „Използвате го погрешно“

Много клиенти несъзнателно използват продуктите погрешно, което се отразява на тяхното преживяване. Посочете често срещаните грешки, за да ги научите как да постигнат най-добри резултати. Това е просто уникален подход към споделянето на съвети.

📌 Пример: Технологична компания може да каже, Мислите, че използвате пълния потенциал на нашето приложение? Ето защо вероятно го правите погрешно и как да постигнете най-добри резултати с 3 лесни стъпки!

Разкажете на абонатите си какво се случва във вашите социални платформи и ги насърчете да ви следват, за да получават най-новите новини и информация за бранша.

✨ Вдъхновение: Вижте как Fractel насърчава абонатите си да се информират, като ги следват в Instagram и Facebook в този бюлетин.

23. Маркетинг чрез уебинари

Организирате уебинар? Вашият бюлетин може да го промотира, за да създаде интерес и да привлече регистрации. Независимо дали става дума за въпроси и отговори на живо, обучение или дискусия в бранша, подчертайте какво ще спечелят участниците. В имейла включете линк за регистрация и кратък списък с това, което ще научат.

📌 Пример: Ако сте финансов експерт, изпратете покана с текст: Присъединете се към нашия безплатен уебинар: Как да натрупате богатство през 2025 г. (местата са ограничени!).

24. Промоции на събития

Това е подобно на промоциите за уебинари, но в по-широк смисъл. Създайте поредица от имейли, които да създадат очакване за предстоящи събития.

📌 Пример: Ако пускате нов продукт, напомнете на читателите: Вълнувате ли се от предстоящото ни събитие за представяне на продукта? Присъединете се към нас, за да видите първи ексклузивните новини! Местата се запълват бързо – запазете си място още днес!

25. Годишнина или важен момент в историята на компанията

Вашата аудитория иска да празнува успехите ви заедно с вас. Независимо дали става дума за годишнина на вашата компания или за важен момент (например, достигане на 100 милиона долара приходи или спечелване на награда), споделете го в бюлетина си. Публичното признание прави вашата марка по-авторитетна и надеждна.

✨ Вдъхновение: Този бюлетин на Mad ewell използва подход, основан на разказване на истории, за да отпразнува своите постижения през 2024 г. Той използва интересни визуални елементи, за да ви накара да се почувствате част от пътуването на марката, като същевременно засилва вълнението за бъдещето.

Продажби и промоции

26. Оферти и отстъпки

Офертите и отстъпките (известни още като имейли с насърчителни предложения) са основна стратегия в имейл маркетинга и това не е случайно. Всички ние обичаме да се регистрираме за бюлетин, за да получим 10% отстъпка от първата си покупка! Можете също да настроите капкови кампании и автоматизирани тригери в CRM системата си, за да изпращате шаблонизирани имейли с кодове за отстъпка.

✨ Вдъхновение: Canva го прави добре – в този бюлетин рекламира ограничена във времето 50% отстъпка за Canva Pro, като използва привлекателен дизайн и текст, който създава усещане за спешност, за да насърчи незабавно действие.

27. Видео серия

Видеоклиповете създават по-дълбоки връзки с вашите абонати. Независимо дали става дума за урок, поглед зад кулисите или експертен анализ, споделянето на кратки YouTube видеоклипове в бюлетина ви поддържа динамиката.

📌 Пример: Ако се занимавате с технологии, създайте видео на тема: 2-минутно обобщение: Как изкуственият интелект ще промени вашата индустрия за конкретната аудитория

28. Програма „Препоръчай на приятел“

Превърнете абонатите си в посланици на марката с програма за препоръки. Предлагайте отстъпки, безплатни ресурси или ексклузивни предимства, когато те представят вашата марка на нови клиенти. Това е и чудесен начин да изградите своя списък с имейли.

✨ Вдъхновение: Busu u прави това с изчистен, интересен имейл, който предлага 30 дни безплатен достъп до Premium Plus за всеки поканен приятел. Те дори включват проследяване на напредъка, така че потребителите да могат да видят колко препоръки са направили.

29. Поздрави за празниците

Празниците са идеалният момент да разпространите радост и да напомните на абонатите си, че мислите за тях. Независимо дали става дума за голям празник като Деня на благодарността или за забавен маркетингов празник като Националния ден на пицата, изпращането на кратко празнично имейл съобщение създава добра воля.

✨ Вдъхновение: Coterie постига това по прекрасен начин с просто, но искрено празнично послание, в което благодари на абонатите си за подкрепата. Елегантните изображения и добре разположеното CTA правят посланието по-скоро празнично, отколкото рекламно.

30. Ние го изпробвахме, за да не се налага вие да го правите

Изпробвайте вирусни тенденции, методи или продукти и споделете неограниченото си преживяване. Не е необходимо да има връзка с вашата индустрия, а може просто да бъде нещо забавно и интересно.

📌 Пример: Ако сте консултантска компания в областта на здравеопазването, разкажете на читателите си Прекарах една седмица, като ядях само протеинови барове. Ето какво се случи: доброто, лошото и реалността, изпълнена с протеини!

31. Имейлът, който се самоунищожава

Експериментирайте с мистериозен имейл, който създава FOMO (страх от пропускане). Кажете на абонатите, че имат само 24 часа, за да прочетат и да предприемат действие, преди имейлът да изчезне завинаги (или преди офертата, съдържанието или възможността да изтече). Защо работи? Той залага на спешност, любопитство и ексклузивност и кара хората да го отворят, само за да видят какво има вътре.

📌 Пример: Ако сте компания за спортни обувки, опитайте следното: Последна възможност да се възползвате от 10% отстъпка за нашите ограничени серии маратонки. Този имейл се самоунищожава след 24 часа. Не пропускайте!

Изграждане на общност

32. Съдържание, създадено от потребители (UGC)

Потребителското съдържание е дар, който продължава да дава. То е ефективна форма на социално доказателство, състоящо се от съдържание, което вашите клиенти споделят с вас, като например препоръки, публикации в социалните медии или визуални материали (снимки/видеоклипове).

Въпреки че потребителското съдържание обикновено се споделя в социалните медии или на уебсайта на компанията, то е и отлична идея за бюлетин.

✨ Вдъхновение: Bubble Goods използва тази стратегия, като поставя акцент върху марки в хранителната индустрия, ръководени от жени. Нюзлетърът им не се занимава само с промотиране на продукти – той разказва историите на основателите, показва висококачествени изображения и включва преки линкове за пазаруване, което прави съдържанието вдъхновяващо и интерактивно.

📌 Пример: Ако сте марка за кафе, привлечете читателите си с: Благодарим на @CoffeeLover89 за споделянето на перфектната сутрешна напитка, приготвена с нашите кафени зърна. Искате ли да бъдете включени? Маркирайте ни с #MyBestBrew!

Това е форма на UGC, но с личен и фокусиран върху разказването на истории подход. Вашите абонати са пълни с чудесни истории, така че защо да не ги подчертаете? Представете реални успехи, предизвикателства или креативни начини за използване на вашия продукт или услуга.

📌 Пример: Ако продавате фитнес оборудване, можете да споделите: Стейси сподели как нашето оборудване за тренировки й помогна да завърши първия си 5-километров маратон. Прочетете вдъхновяващото й пътуване!

34. Служител на месеца

Представете на абонатите си невероятните хора, които стоят зад вашата марка. Представянето на „Служител на месеца“ повишава морала на екипа и прави вашата марка по-лична. Освен това, кой не би искал да бъде признат в бюлетина на компанията? Това е голямо признание!

📌 Пример: Ако сте компания, известна с невероятните си дизайни, изпратете на читателите си Поздрав за Джош, нашия невероятен графичен дизайнер. Неговото творческо око даде живот на най-новата ни кампания – и той може да жонглира с 5 топки едновременно!

35. Обяви за работа

Наемате ли нови служители? Вашият следващ отличен служител може би вече е абониран за вашия бюлетин или може би познава идеалния кандидат. Не забравяйте да поддържате текста на имейла кратък и лесен за четене. Добавете линк към пълното описание на длъжността и подчертайте предимствата, за да я направите по-привлекателна.

✨ Вдъхновение: Разгледайте този бюлетин на Social Print Studio. Той обявява свободна позиция за главен дизайнер с дръзък, забавен дизайн и интересен текст. Имейлът ясно очертава ролята, подчертава ключовите квалификации и включва изразено призив за действие („Вижте нашата свободна позиция“), за да насърчи кандидатите да подадат заявления.

36. Изразете благодарност към хората, които цените

Направете бюлетина си място за благодарност. Независимо дали става дума за служители, партньори, клиенти или членове на общността, изразяването на признателност винаги укрепва взаимоотношенията. Кажете „БЛАГОДАРЯ!“

Можете също да превърнете това в месечна рубрика и да представяте абонат, служител или партньор във всеки брой. Още по-добре, поканете аудиторията си да номинира някого за следващото представяне.

📌 Пример: Ако сте компания с отлично обслужване на клиенти, кажете Голямо благодаря на Емили за нейната непрекъсната подкрепа в екипа ни за обслужване на клиенти. Тя току-що достигна 500-та положителна рецензия!

37. 3-секундният тест за дизайн

Тествайте инстинктите на абонатите си, като им покажете два продуктови дизайна, маркетингови визуализации или опции за брандиране и ги попитате коя от тях предпочитат.

📌 Пример: Ако довършвате новото лого на вашия продукт, попитайте: Кое лого ви дава повече увереност: вариант А (смело) или вариант Б (елегантно)? Гласувайте сега!

Създайте списък с полезни приложения, услуги или инструменти, за които абонатите ви може би не знаят.

📌 Пример: Ако сте автомобилна компания, изпратете на читателите си следното: Открийте най-добрия спътник за пътувания! 🚗 Разгледайте ABC за безпроблемно планиране на маршрути, актуална информация за трафика в реално време и лесно проследяване на поддръжката на автомобила – всичко на едно място!

39. Издание „Питайте ме за всичко“ (AMA)

Това е популярен тип дейност в Reddit. Можете да направите същото и в своя бюлетин. Отговорете на въпросите, зададени от аудиторията, в специален имейл в стил „въпроси и отговори“.

📌 Пример: Ако имате предстоящ продукт, информирайте читателите: Тази седмица отговаряме на вашите най-важни въпроси относно предстоящото ни пускане на продукт!

Информация и опит в бранша

40. Наръчници и уроци

Хората обичат стъпка по стъпка указания, които им помагат да решават проблеми или да подобряват уменията си. Имате сложна тема в ума си? Разделете я на прости, изпълними стъпки в имейл.

✨ Вдъхновение: Reclai m AI постига това в своя бюлетин, като предлага кратък подход стъпка по стъпка за въвеждане на дни без срещи в работното пространство. Имейлът включва ясни точки за действие, визуално привлекателен дизайн и CTA, водещ към по-подробни ресурси.

41. Грешки, които трябва да избягвате

Никой не иска да прави скъпоструващи грешки. Вместо това, хората искат стратегии, подкрепени с данни, които могат да бъдат приложени незабавно за постигане на положителни резултати. Защо да не подчертаете често срещаните капани в бранша и да споделите полезни съвети как да ги избегнете?

📌 Пример: Ако сте треньор по продажби, напишете за 5 грешки в студените имейли, които ви костват сделки (и как да ги поправите) или Избягвайте тези 3 често срещани грешки в продажбите, които отблъскват потенциалните клиенти.

42. Митове и погрешни схващания

Всяка индустрия има своя дял от митове. Митове, които заблуждават. Митове, които объркват. Митове, които възпират хората. Вашите абонати вярват в тях и е време да ги развенчаете с факти и да събудите любопитството им. Направете го чрез вашия бюлетин.

📌 Пример: Ако сте диетолог, разгледайте 5 мита за храненето, които всъщност вредят на здравето ви или Истината за въглехидратите: защо те не са враг.

43. Казуси и истории на успеха

Покажете, не разказвайте. Използвайте реални резултати от клиенти, доставчици или членове на общността, за да създадете убедителни казуси. Социалното доказателство изгражда доверие и помага на потенциалните клиенти да визуализират успеха си с вашия бизнес.

✨ Вдъхновение: Вземете за пример бюлетина на Beefree. Той подчертава как Madison Taylor Marketing е съкратила времето за разработване на имейли с 66% с помощта на своя редактор с функция „плъзгане и пускане”. Имейлът не просто казва „нашият инструмент спестява време” – той го доказва с цифри, което прави въздействието му неоспоримо.

💡Съвет от професионалист: Създайте шаблони за казуси, за да подчертаете измерими резултати, като например ръст на приходите или спестяване на време.

44. Съвети от вътрешни източници и тайни от бранша

Предоставете на абонатите си достъп до знания, които не могат лесно да намерят другаде. Това може да бъде трик в бранша, стратегия, която не е широко известна, или изводи от съответно проучване. Ексклузивното съдържание изгражда доверие и кара читателите да се връщат.

📌 Пример: Ако управлявате онлайн магазин, споделете 5 психологически тригера, които увеличават онлайн продажбите.

45. Интервюта с експерти от бранша

Кой не обича експертните съвети? Привлечете професионалисти за бюлетин в стил „въпроси и отговори“ или подчертайте ключовите изводи от интервю в бюлетина. Освен това, вмъкнете линк към видео или подкаст в съдържанието, за да повишите ангажираността.

✨ Вдъхновение: Например, DesignB etter сподели интервю с Джейсън Гудвин, в което разкрива как лидерът в областта на дизайна внедрява дизайн мисленето и гъвкавите методологии в работните процеси. Вместо дълъг препис, имейлът извади най-добрите идеи, с възможност за допълнителна информация.

46. Инфографики

Не цялата информация трябва да бъде под формата на текст – понякога визуално привлекателна инфографика улеснява разбирането на сложни идеи. Независимо дали става дума за тенденции в бранша, наръчници с инструкции или статистически данни, инфографиките улесняват възприемането на съдържанието.

✨ Вдъхновение: Вижте как Grüns Nutrition сравнява концентрацията на хранителни вещества в желираните бонбони и таблетките. В бюлетина им е използвана елегантна инфографика с диаграма, която илюстрира степента на усвояване във времето. Вместо дълги обяснения, визуалният елемент разказва историята.

💡 Съвет от професионалист: Използвайте 2-3 цвята и минимално количество текст – нека визуалните елементи говорят сами за себе си.

47. Рубрика с съвети

Персонализираните бюлетини могат да бъдат изключително интересни. Насърчавайте абонатите да задават въпроси и да споделят отговорите в имейл с съвети. Независимо дали става дума за съвети за бизнеса, здравето или кариерата, отговорите на реални проблеми правят вашия бюлетин интерактивен и ценен.

📌 Пример: Бюлетин, фокусиран върху стартиращи компании, може да включва рубрика „Кътът на основателя“, в която предприемачите задават въпроси за разрастването на своя бизнес. Едно от изданията може да отговори на въпроса „Как да привлека първите си 100 клиенти без маркетингов бюджет?“ с практически стратегии за растеж.

48. Споделяйте новини, специфични за вашата индустрия

Бюлетини не трябва да обхващат всичко – вместо това, подберете най-релевантните новини за вашата ниша. Независимо дали става дума за технологии, мода, финанси или здраве, помогнете на абонатите си да останат информирани, без да ги претоварвате с информация. Добавете прозрения, мнения или резюмета, които улесняват възприемането.

✨ Вдъхновение: McKinsey се справя добре с това. В един бюлетин те превърнаха сложен икономически доклад в интересна статия на тема „Какво е необходимо, за да се повиши конкурентоспособността на Европа“. Читателите получиха ценна информация, без да се налага да четат целия доклад.

49. Препоръки за подкасти

Подкастите са в разцвет и вашите абонати ще оценят подбраните препоръки. Можете да представите епизод, който ви е харесал, интервю с гост, което си заслужава да бъде чуто, или дори подкаст на вашата компания.

✨ Вдъхновение: Например, Guru Conference промотира епизод от своя Guru Insider Podcast в този имейл. Вместо просто да пуснат линк, те подчертават ключовите моменти, давайки на читателите убедителна причина да го прослушат.

50. Рецензии

Рецензиите не винаги трябва да се фокусират върху продукти или услуги. Книги, тенденции, отраслови доклади – вашето мнение за всичко, което е от значение за вашата аудитория (и отрасъл), може да добави стойност. Всъщност, можете да споделите и как вашият бизнес се възприема в отрасъла. Бъдете креативни!

✨ Вдъхновение: Figlia прави това блестящо. Нюзлетърът им представя рецензии от The New York Times, Vogue, Forbes и GQ, за да изгради доверие в техния безалкохолен аперитив. Вместо да казват „Нашият продукт е страхотен“, те позволяват на надеждни гласове да говорят вместо тях.

Съвети за дизайн и оформление на бюлетини

Не става въпрос само за това, което казвате в бюлетина си, а и за това как го казвате. Ефективното използване на цветове, визуални елементи и празно пространство е ключово за предаване на посланието ви и подтикване на абонатите ви към желаното действие.

Ето няколко съвета, които да имате предвид.

1. Структурирайте всеки бюлетин така, че да може да се преглежда лесно

Никой не иска да отвори имейл, само за да се сблъска с стена от текст. Разпределете съдържанието си, за да се чете лесно, и се уверете, че всички ключови точки са лесно забележими.

Можете да го направите по следния начин: Дръжте параграфите си кратки (максимум три изречения)

Използвайте списъци с точки или кутийки с ключова информация, за да обобщите информацията.

Добавяне на изображения, инфографики или GIF файлове, за да обогатите съдържанието си

2. Използвайте визуална йерархия

Ако абонатите ви не превъртат по-надолу от първата част на бюлетина, уверете се, че най-важната информация е на видно място. Заглавията и удебеленият текст са ваши приятели в този случай. Добавете линкове и призиви за действие, ако е необходимо.

💡 Професионален съвет: Следвайте модела на обърнатата пирамида. Започнете с най-важното, след това предоставете всички подробности и завършете с силно призив за действие.

3. Оптимизирайте за мобилни устройства

Днес почти всички четат имейли на мобилния си телефон, затова се уверете, че бюлетинът ви е проектиран така, че да се превърта лесно.

Най-добрите практики включват:

Избягвайте тежки изображения/видео файлове, които могат да отнемат време за зареждане.

Използвайте големи бутони CTA, които са лесни за натискане.

Придържайте се към едноколонен формат

💡 Професионален съвет: Повечето софтуерни опции за бюлетини ви позволяват да видите предварително как ще изглежда имейлът ви на екрана на настолен компютър и мобилно устройство. Използвайте тази възможност, за да коригирате оформлението според нуждите си.

4. Имайте едно ясно CTA

Всеки бюлетин трябва да съдържа едно ясно действие. Не обърквайте абонатите си с прекалено много възможности за избор. Не забравяйте да използвате прост и директен език в бутона за призив за действие, като например Изтеглете сега или Регистрирайте се безплатно.

💡 Професионален съвет: Включете един бутон CTA в началото на имейла си, така че абонатите да могат да го видят, без да се налага да превъртат надолу.

Нищо не изразява масовия маркетинг по-добре от бюлетини или теми на имейли, започващи с нещо като Уважаеми читатели или Уважаеми абонати.

Обръщайте се към всеки абонат по име и адаптирайте съдържанието си към различните аудитории и техните интереси.

🧠 Знаете ли? Персонализираните теми на имейли увеличават процента на отваряне с 26%.

➡️ Прочетете още: Как да създадете списък за проверка за имейл маркетинг

Как да създадете навик за писане на креативни бюлетини

Вероятно сте уморени да чувате фразата „постоянството е ключът“. Но това наистина е вярно, особено за бюлетини. Лесно е да изпратите един или три страхотни имейла, но страхотни имейли седмица след седмица? Това изисква ангажираност.

Добрата новина е, че това е по-лесно, отколкото си мислите.

Нуждаете се от ясна система за генериране и създаване на идеи, която да съответства на вашия работен график и естествения ви творчески ритъм.

Ето как да започнете.

1. Запечатайте вдъхновението, когато то дойде

Имали ли сте някога страхотна идея в средата на деня, само за да си кажете: „Ще я запиша по-късно“?

За да не се изгубят в хаоса, записвайте идеите си за бюлетини веднага щом ви хрумнат.

Ако търсите вдъхновение, абонирайте се за най-добрите AI бюлетини на пазара и вижте с какви ъгли и формати работят.

Освен това, ще искате да създадете централна банка с идеи, където да развивате идеите си и да изграждате нови връзки между тях.

Нека ClickUp Docs ви помогне.

Създайте специална база с идеи за бюлетини в ClickUp Docs.

Създайте нов документ, в който да запишете идеите си за бюлетини, и използвайте вложени страници, за да ги организирате според тенденциите в бранша, личните си наблюдения или казуси. Можете също да вмъкнете маркери, за да запазите вдъхновение от бюлетини на конкуренти, подходящи статии или тенденции в социалните медии, което ще ви улесни при по-късното им преглеждане.

ClickUp Docs улеснява съвместното обсъждане с функции за едновременно редактиране и откриване на сътрудничество. Когато се сетите за нова гледна точка или уникална тема, добавете я към документа и маркирайте членовете на екипа, за да получите обратна връзка.

Можете дори да присвоявате коментари и да преобразувате текст в проследими задачи. Когато дадена идея е готова да бъде разработена в бюлетин, можете веднага да я преместите в производство, без да сменяте инструментите.

💡 Професионален съвет: Попитайте абонатите си директно за идеи. С какво се борят? Какви въпроси задават постоянно? Можете да използвате ClickUp Forms, за да съберете тези идеи. Щом започнете да получавате отговори, автоматизацията на ClickUp може незабавно да ги превърне в задачи, които се включват директно във вашия работен процес.

2. Създайте реалистичен работен процес за писане

Най-добрият начин да се преборите с паниката в последния момент? Имайте ясен процес, който можете да следвате стъпка по стъпка, оставяйки си достатъчно време да обмислите идеите си, да си починете и да пренапишете, ако е необходимо.

Например, ако изпращате бюлетина си в петък, графикът ви за писане може да изглежда така:

Понеделник: Обсъдете идеи и финализирайте плана

Вторник: Напишете първия чернови вариант

Сряда: Редактирайте и напишете втория чернови вариант

Четвъртък: Добавете дизайнерски елементи

Петък: Натиснете Изпрати

➡️ Прочетете още: Безплатни шаблони за бюлетини за Google Docs

3. Използвайте изкуствения интелект в своя полза

Изкуственият интелект може да направи много, за да улесни управлението на бюлетини. Той може да генерира идеи за имейл бюлетини, да създава конспекти, да пише чернови, които съответстват на тона на вашата марка, да усъвършенства маркетингови текстове и много други.

Например, вграденият асистент за писане на ClickUp Brain ще гарантира, че вашият бюлетин звучи професионално, интересно и в съответствие с бранда. Независимо дали подготвяте увод, обобщавате ключови идеи или създавате призиви за действие, инструментът може:

Пренапишете и усъвършенствайте съдържанието си за по-голяма яснота и по-добър тон.

Проверявайте правописа и граматиката в реално време – не са необходими плъгини.

Предложете бързи отговори, за да реагирате по-бързо на обратната връзка към бюлетина.

Напишете и усъвършенствайте съдържанието на бюлетина с ClickUp Brain.

Или, ако предпочитате да обсъждате идеите си на глас по време на екипни срещи или чрез гласови бележки, ClickUp Brain може да транскрибира срещите и гласовите бележки в структуриран текст, превръщайки автоматично вашите идеи в готови за употреба чернови на бюлетини.

Искате да стандартизирате формата на вашия бюлетин? Помолете Brain да генерира шаблони за задачи, документи и проекти, което ще улесни създаването на съдържание. Създайте и настройте структури за периодични бюлетини, редакционни календари и последователности за разпространение с ClickUp Automations, за да поддържате вашите работни процеси организирани и ефективни.

Създайте персонализирани автоматизации с подсказки на естествен език, използвайки ClickUp Brain.

💡 Професионален съвет: Гледайте уроци за използването на изкуствен интелект при писането на имейли, за да балансирате удобството на AI съдържанието с свежестта на собствения си поглед.

4. Проследявайте и коригирайте с течение на времето

Всеки месец отделете време, за да оцените как се представя вашият бюлетин и на кои елементи трябва да обърнете внимание.

Фокусирайте се върху аспекти като: Кои теми получават най-високи проценти на отваряне? Какви отговори получавате по имейл? Какъв е процентът на кликвания върху вашите CTA?

Отговорите ще ви дадат важна информация за адаптиране на стратегията ви за бюлетини, за да отговорите на нуждите на абонатите си.

С таблото за управление на ClickUp можете да настроите единен изглед на ключови показатели за бюлетина, като процент на отваряне, нива на ангажираност и ръст на абонатите. Вместо да извличате ръчно отчети, оставете таблото за управление да свърши работата, като ви предоставя информация в реално време с един поглед.

Визуализирайте ефективността на бюлетина си с таблата за управление на ClickUp.

Използвайте диаграми, списъци и таблици, за да визуализирате тенденциите във времето. Искате да знаете кога ангажираността спада или кога дадена кампания се представя изключително добре? Настройте известия, които да ви уведомяват, когато определени прагове бъдат достигнати, за да можете да реагирате бързо.

Подгответе се, стартирайте и изпратете своя бюлетин с ClickUp

Най-добрите бюлетини се появяват в пощенските кутии на абонатите си, когато трябва, всеки път, без изключение.

Примерите за бюлетини, представени в този блог, ще внесат разнообразие във вашия бюлетин и ще задържат интереса на читателите. Щом имате структуриран работен процес, на който можете да разчитате, и процедура за оценка и коригиране, вече сте на половината път.

С ClickUp можете да управлявате цялостния работен процес по създаването на бюлетини, от генерирането на идеи до проследяването на резултатите. Той разполага с подходящите инструменти и възможности, за да оптимизирате процеса, да усъвършенствате сътрудничеството, да проследявате резултатите от съдържанието и да поддържате стратегията си за бюлетини организирана.

Регистрирайте се в ClickUp още днес.