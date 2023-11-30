10-те най-добри бюлетина за изкуствен интелект, за които да се абонирате в последно време

AI (изкуственият интелект) се развива с бясна скорост – това, което беше революционно само преди година, вече е остаряла новина. Ако искате да се качите на влака на AI и да останете на него през цялото пътуване, трябва да се потопите в областта и да следите най-новите развития в AI.

Един от най-добрите начини да го направите е чрез бюлетини за изкуствен интелект. Те предлагат подбрана и подробна информация за най-новите разработки в областта на изкуствения интелект, като ви гарантират, че ще останете в челните редици на непрекъснато развиващия се технологичен пейзаж. 🤖

С бързото развитие на индустрията обаче, бюлетини, фокусирани върху изкуствения интелект, се разпространиха, което прави трудно да се прецени коя нишка да следвате, за да получите най-точната и актуална информация.

В тази статия ще обсъдим 10-те най-добри бюлетина за изкуствен интелект, които ще ви помогнат да намерите надежден източник на най-новите новини и развития в бранша.

След като прегледахме десетки бюлетини, избрахме 10-те най-добри, които разкриват най-новите събития в света на изкуствения интелект. Те са лесни и интересни за четене, дори и да не сте голям фен на бюлетини. Разгледайте ги и изберете своя източник за новини в областта на изкуствения интелект. 🥰

1. The Rundown

Rundown е ежедневен бюлетин (ще го получавате в пощенската си кутия през делничните дни), който предлага бързи, кратки и общи прегледи – rundowns – на най-новите новини в областта на изкуствения интелект.

Бюлетинът има над 350 000 абонати по целия свят и засяга няколко теми, свързани с изкуствения интелект. В него се обсъждат общи новини от света на изкуствения интелект, акцентът е върху най-новите инструменти и се предлагат подробни наръчници за използването на различни платформи, базирани на изкуствен интелект.

Ако искате да се запознаете с света на изкуствения интелект, но не искате да се задълбочавате, The Rundown е отличен избор. Той не влиза в прекалено много подробности, но все пак предлага релевантна и интересна информация, която ви дава солидна основа за по-нататъшно проучване на темите, които ви интересуват. Все пак, ако сте истински ентусиаст на изкуствения интелект и искате да знаете колкото се може повече, The Rundown може да ви се стори прекалено повърхностен.

Абонирането за The Rundown е лесно – просто въведете своя имейл адрес, натиснете Абонирай се и всеки работен ден сутрин ще получавате бюлетин в пощенската си кутия.

2. Big Brain

Big Brain е отличен ресурс за тези, които искат да се потопят постепенно в света на изкуствения интелект, като отделят няколко минути дневно, за да прегледат последните новини. Всеки бюлетин, който получавате по имейл, е удоволствие да се чете, защото е разделен на секции като новини за изкуствен интелект, кариери в областта на изкуствения интелект и инструменти за изкуствен интелект. Това ви позволява да прескочите до най-интересната част и да спестите време. ⏰

Много хора харесват Big Brain заради естествения и лесен за ползване език. Бюлетинът обхваща широк спектър от теми, но разбива дори и най-сложните от тях по лесен за четене начин, което го прави подходящ както за начинаещи, така и за ветерани в областта на изкуствения интелект.

Бюлетинът поставя акцент върху кариерите в областта на изкуствения интелект. В него се обсъждат актуалните работни места в областта на изкуствения интелект и често се предлагат ценни съвети за това как да успеете в тази област.

Можете да се присъедините към общността Big Brain с над 100 000 абонати, като въведете своя имейл адрес на уебсайта на бюлетина.

3. AI Breakfast

Независимо дали сте предприемач, изследовател, учен или просто искате да започнете да използвате AI инструменти, AI Breakfast може да се впише идеално в сутрешната ви рутина! ☕

Излиза всеки понеделник, за да ви предоставя седмични новини за изкуствения интелект. Отличителната му черта е, че преодолява различията между теорията и практиката. За разлика от много други бюлетини за изкуствен интелект, с които ще се срещнете, AI Breakfast първо обсъжда теоретичната част и след това обяснява как можете да приложите тези знания в реалния живот. Често ще получавате ценна информация за използването на конкретен инструмент и дори ще се наслаждавате на подробни уроци.

Например, ако бюлетинът разглежда инструмент за продуктивност, базиран на изкуствен интелект, той ще опише неговите функции и ще ви покаже как да ги използвате ефективно и да направите повече за по-малко време.

AI Breakfast обхваща и най-новите проучвания в областта на изкуствения интелект, което го прави особено привлекателен за учени и изследователи.

Седмичният бюлетин с анализи е безплатен, но ако се абонирате за 97 долара на година, ще получите следните предимства:

Допълнителни имейли в сряда и петък за тези, които искат да научат повече.

Отстъпки за инструменти и конференции, свързани с изкуствения интелект, които могат да ви бъдат полезни, ако искате да добавите нови платформи към работните си процеси или да разширите кръга си от колеги.

Консултация за внедряване на AI инструменти в личния или професионалния ви живот (30 минути)

Електронната книга на платформата Декодиране на изкуствения интелект: нетехническо обяснение на изкуствения интелект

Искате да създадете свой собствен бюлетин? Разгледайте тези шаблони за бюлетини!

4. Революцията в изкуствения интелект

Има два типа хора, които проявяват интерес към изкуствения интелект. Първата група се интересува от конкретна ниша в областта на изкуствения интелект, било то платформи за производителност, базирани на изкуствен интелект, най-нови разработки или интересни проучвания. Втората група не иска да се фокусира върху нещо конкретно, а желае да опита от всичко, и това е целевата група на бюлетина „The AI Revolution“.

Този бюлетин анализира над 1000 ресурса за изкуствен интелект, за да ви предостави безплатно подбрана информация за най-новите събития в света на изкуствения интелект! Всеки бюлетин е добре организиран и визуално привлекателен, така че няма да имате проблеми с навигацията в него. Освен това езикът, използван в бюлетини, е прост и дори най-сложните теми са лесни за разбиране.

Най-доброто нещо в The AI Revolution? Няма реклами или отвличащи вниманието елементи, които да повлияят на вашето четене.

Много потребители, които току-що са навлезли в света на изкуствения интелект, избират този бюлетин като основен източник на най-новата информация. Но ако сте технически експерт или знаете много за изкуствения интелект, може да сметнете, че съдържанието му е твърде общо.

5. Prompt Engineering Daily

Ако не сте запознати с термина, промпт инженеринг е изкуството да се създават входни данни, които моделите, базирани на изкуствен интелект, могат да разберат и да използват като основа за извършване на различни действия. Просто казано, използвате промптове, за да „говорите“ с инструменти като ChatGPT и да предизвикате адекватни отговори.

Влезте в Prompt Engineering Daily – отличен бюлетин, който предоставя ежедневни брифинги за изкуствен интелект от най-високо ниво и ви показва как да ги използвате в реални сценарии. Освен това, той предоставя ценни прозрения в областта, като отразява най-новите новини в областта на машинно обучение и анализира най-иновативните инструменти, базирани на изкуствен интелект.

Абонаментът за бюлетина е безплатен. След като въведете имейл адреса си и натиснете Абонирай се, трябва да посочите името си и да отговорите на няколко въпроса относно работата, отрасъла, компанията и часовата зона, в която се намирате. Тази информация помага на системата за разпространение да разбере вашите предпочитания и да ви изпраща бюлетини в подходящото време.

След като се абонирате, Prompt Engineering Daily ще ви изпрати подарък – ресурс, наречен Ultimate Guide to AI and ChatGPT (Пълно ръководство за изкуствения интелект и ChatGPT).

6. TheSequence

Ако искате да знаете всичко, което се случва в света на изкуствения интелект, с особен акцент върху машинно обучение (ML), TheSequence е правилният избор! Тази общност има над 160 000 последователи и предлага два бюлетина, от които можете да изберете в зависимост от интересите си.

TheSequence Scope е безплатен седмичен бюлетин. Издава се всяка неделя и се фокусира предимно върху най-новите научни статии, публикации и инвестиции, свързани с изкуствения интелект. Прочитането на бюлетина отнема около пет минути, което е особено удобно, ако нямате много свободно време, но искате да сте информирани.

TheSequence Edge е премиум бюлетин, който излиза във вторник и четвъртък. Бюлетинът във вторник е посветен изцяло на машинно обучението – в него се обсъждат основните концепции, представят се най-новите статии в областта и се предлагат рамки и платформи, с които трябва да се запознаете.

Бюлетинът в четвъртък се впуска по-дълбоко в изследванията – всяка седмица можете да очаквате пълна анализа на статия или рамка. Ако искате да получавате TheSequence Edge в пощенската си кутия, ще трябва да закупите месечен абонаментен план за 6 долара или да платите 50 долара за цяла година.

TheSequence предлага допълнително безплатно съдържание за ентусиастите на изкуствения интелект. Прочетете интервюта с известни изследователи и предприемачи в областта на машинно обучение и получите ценни прозрения за изкуствения интелект в TheSequence Chat, който излиза всеки втори сряда. Можете също да прочетете TheSequence Guest Post, който се публикува всеки втори петък и се фокусира върху предизвикателствата на машинно обучение и как да ги преодолеем.

7. The Neuron

Ако искате да се възползвате от предимствата на изкуствения интелект и да го внедрите в бизнеса си, но не сте сигурни как да го направите, The Neuron може да ви помогне. Този ежедневен бюлетин с лого на сладко коте се изпраща от понеделник до петък в 8 ч. сутринта (ET) и съдържа актуална информация за най-новите тенденции в областта на изкуствения интелект и съвети за използването им в работата. 🐱

Една от причините за бързото нарастване на популярността на бюлетина след стартирането му е неговата проста и компактна структура. Първото, което ще видите, е, разбира се, заглавието. След това има кратък списък с точки, обобщаващ основните новини за деня. Списъкът е последван от няколко заглавия, които предоставят повече подробности за новини. Всяка секция съдържа кратка информация за това, което можете да очаквате да прочетете по-нататък, за да улесни навигацията.

Последната част ще ви накара да се усмихнете – котката на The Neuron оставя забавен коментар за това колко интересен е бил бюлетинът! Освен информативното съдържание, тези елементи на хумор правят The Neuron забавно и леко четиво.

Бюлетинът е безплатен, бърз за четене (ще ви отнеме около три минути) и има над 150 000 абонати.

8. Кратък обзор на етиката в областта на изкуствения интелект

С глобалното разпространение на изкуствения интелект, загрижеността относно етиката му е по-честа от всякога. Ако се притеснявате за справедливостта, пристрастността, поверителността, икономическото въздействие и прозрачността на системите за изкуствен интелект, винаги е добре да се запознаете с наличните проучвания и да си съставите информирано мнение. AI Ethics Brief ви помага да направите точно това!

Според авторите на бюлетина за изкуствен интелект, мисията им е да демократизират познанията за етиката на изкуствения интелект, като предоставят ценна и подробна информация на широка аудитория. Седмичният бюлетин обсъжда различни регулации и етични проблеми в областта на изкуствения интелект, за да хвърли светлина върху подходящото и безопасно използване на системи и инструменти, базирани на изкуствен интелект. 📣

Всеки бюлетин обсъжда и обобщава няколко проучвания, свързани с темата, за да ви помогне да разберете контекста и да си съставите мнение. Друга интересна рубрика е Живият речник – всяка седмица ще видите определение на нов термин, свързан с етиката на изкуствения интелект, което ще ви помогне да разширите знанията си.

Бюлетинът е безплатен, но ако искате да подкрепите работата на авторите, можете да станете платен абонат или да направите дарение.

9. AlphaSignal

Вие сте изследовател, разработчик или професионалист с технически познания и търсите технически бюлетин, който се занимава задълбочено с изследвания и разработки, свързани с изкуствения интелект? Ако е така, разгледайте AlphaSignal, седмичен бюлетин с над 150 000 абонати.

Бюлетинът обобщава най-важните новини, хранилища, проекти и статии в областта на изкуствения интелект, за да ви помогне да сте в течение. Платформата използва усъвършенствани модели на изкуствен интелект, за да прегледа arXiv, GitHub, Google Scholar и Open Review и да анализира блогове, социални мрежи, преса, мнения и интервюта от експерти в бранша. Това е фантастична опция за тези, които нямат достатъчно време да правят проучвания сами, но искат да имат достъп до най-новите разработки в областта на изкуствения интелект.

AlphaSignal обхваща широк спектър от теми, свързани с изкуствения интелект, но се фокусира върху машинно обучение, така че преценете дали отговаря на вашите предпочитания.

Струва си да се отбележи, че бюлетинът не е предназначен за хора, които са нови в областта на изкуствения интелект. Той обикновено разглежда технически теми и използва термини и изрази, с които трябва да сте запознати, за да разберете напълно представената информация.

10. Superhuman

Superhuman е един от най-популярните бюлетини за изкуствен интелект с над 450 000 абонати! Той ви помага да станете свръхчовек (в преносен смисъл), като използвате изкуствен интелект, за да подобрите производителността си и да се отличите в работата си. 🦸

Бюлетинът следи най-новите постижения в областта на изкуствения интелект в различни индустрии, от технологиите до изкуството и спорта. Superhuman използва лесен за разбиране език, дори и за тези, които са нови в областта.

Една от причините за популярността на бюлетина е, че той предоставя подбрано съдържание, което съответства на вашите предпочитания. След като се абонирате за бюлетина, ще ви бъде предложено да попълните формуляр с вашето име, длъжност, функция, отрасъл, размер на компанията и местоположение.

Superhuman използва тази информация, за да ви представи най-релевантното безплатно съдържание, фокусирано върху ChatGPT, подсказки за писане, наука и анализ на данни, търсене на работа в областта на изкуствения интелект и безплатни инструменти за изкуствен интелект. Ще получите и имейл за най-добрите платформи за изкуствен интелект, които можете да разгледате.

