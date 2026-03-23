Как да създадете AI агенти за търговските екипи

Създаването на AI агент за продажби може да звучи плашещо на пръв поглед – особено за търговците без технически познания.

Може би си мислите: „Ами ако се наложи да пиша код, да обучавам модели за машинно обучение или да свързвам сложни системи?“ 😣

Всъщност това е много по-лесно, отколкото изглежда.

Нужни са ви три неща: ясна стратегия за продажби, добре обмислено планиране на агентите и платформа за изкуствен интелект без кодиране, като ClickUp, за да съживите вашия агент.

Готови ли сте да научите как?

В тази публикация ще ви покажем как да създадете мощни AI агенти за екипите по продажбите без никакви технически затруднения. Повишете продуктивността на екипа и успеха на продажбите още от днес. 💪🏼

Какво представляват AI агентите за търговски екипи?

AI агентите за търговски екипи са интелигентни системи, които автоматизират работните процеси в продажбите от начало до край. Това включва проучване на пазара, квалифициране на потенциални клиенти, насрочване на срещи и последващи действия, без постоянна човешка намеса.

За разлика от основните AI инструменти, които генерират еднократни имейли или обобщения, AI агентите разбират контекста, запазват паметта си между взаимодействията, учат се от резултатите, за да подобрят представянето си, и координират действия/решения между множество инструменти.

Резултатът е автономен работен процес в продажбите, при който планирането, комуникацията, изпълнението, предаването, анализите и вземането на решения се извършват изцяло от изкуствен интелект.

С помощта на AI търговските агенти вашите търговски представители могат да се фокусират върху изграждането на взаимоотношения и разширяването на клиентската база, вместо върху ръчната рутинна работа.

Казус: Управление на AI-процеса с помощта на ClickUp Super Agents Консултантката на ClickUp Анна Булок (съоснователка на ABx2 Agency) създаде ClickUp Super Agent за сценарий с клиент от строителния сектор, при който процесът на обслужване бавно се разпадаше. Потенциалните клиенти оставаха без внимание, задачите бяха просрочени, а клиентите не получаваха актуална информация — въпреки че цялата работа се извършваше в ClickUp. Вместо да добавя още ръчно проследяване, Анна създаде супер агент „Project Recovery Coach“ в съществуващото работно пространство на клиента в ClickUp. Агентът се задейства и започна да наблюдава пространството: Той маркира задачите, по които няма активност от 3 или повече дни

Той актуализира полетата за състоянието и настроенията за акаунтите в тръбопровода и

Предложени следващи стъпки, като проследяване или информиране на клиентите. Получете персонализирани препоръки за подобряване на състоянието на продажбения процес с ClickUp Super Agents Всеки ден тя генерираше ясен списък с приоритети за контакти, превръщайки разпръснатите данни за потенциалните клиенти в конкретни следващи стъпки. 🌟 Резултатът: Процесът се наблюдаваше активно без ръчна проверка от страна на клиента. Това доведе до ранното откриване на рискове, като бяха ясно определени ежедневни действия за тяхното разрешаване. 👉🏼 Имате ли нужда от помощ при създаването и внедряването на персонализиран AI агент, който работи по същия начин, по който работи вашият екип по продажбите?

Вашите търговски екипи са свикнали с използването на инструменти за автоматизация. Вероятно вече ги използвате за управление на повтарящи се задачи, като изпращане на имейли или актуализиране на CRM. Търговските агенти с изкуствен интелект се основават на тази идея, но предлагат много повече:

Aspect AI търговски агенти Традиционни инструменти за автоматизация на продажбите Как работят Използвайте големи езикови модели (LLM), машинно обучение (ML) и обработка на естествен език (NLP), за да анализирате данните и контекста, преди да изпълните задачите Следвайте предварително дефинирани правила и тригери, зададени от потребителя Роля в работните процеси по продажбите Те действат като асистенти, които помагат на екипите по продажбите да анализират информация, да подготвят контакти и да определят следващите стъпки в сключването на сделки Автоматизирайте предимно повтарящите се оперативни задачи на заден план Разпознаване на контекста Запомнете миналите взаимодействия в различни инструменти Голяма загуба на контекст, тъй като всяко изпълнение започва от нулата Адаптивност Настройвайте отговорите, препоръките или резултатите в зависимост от ситуацията Извършвайте едно и също действие всеки път, когато се изпълни даден тригер/условие Координация на многофункционални инструменти Извличайте информация от различни източници (CRM, имейл, инструменти за срещи и др.) Обикновено свържете два инструмента чрез прости работни потоци от типа „тригер-действие“ Обучение Подобрявайте се с времето чрез актуализирани подсказки, данни за обучение и обратна връзка от потребителите Поведението се променя само когато редактирате правилата ръчно Мащабируемост Обработвайте хиляди персонализирани разговори. Загуба на персонализация при мащабиране Качество на резултатите Може да генерира обобщения, анализи, препоръки и др. Извършвайте основни действия като изпращане на съобщения или актуализиране на полета в CRM Време за настройка От минути до часове; използва естествен език и итерация Може да отнеме седмици на програмиране и ръчна конфигурация на правила

Реални примери за AI агенти за търговски екипи

По-долу са дадени няколко примера за AI агенти в ClickUp, които можете да създадете или да използвате, за да автоматизирате различни функции в продажбите:

Агент за обобщаване на срещи : Записва и транскрибира продажбени разговори, генерира обобщения, извлича ключови задачи за действие и актуализира CRM системите

AI бот за последващи действия: Създава персонализирани съобщения за последващи действия след срещи, предлага следващи стъпки за потенциалните клиенти и подготвя имейли за контакт въз основа на предишни разговори

Агент за квалифициране на потенциални клиенти: Преглежда постъпващите запитвания, анализира информацията за компаниите и сигналите за ангажираност и дава приоритет на потенциалните клиенти, които имат по-голяма вероятност да се превърнат в реални клиенти

Обработчик на възражения : Анализира забавени сделки, предлага контрааргументи и стратегии за повторно ангажиране по имейл

Проследяване на цикъла на сделката: Следи промените в активността по сделката, обобщава последните взаимодействия с потенциалния клиент и предупреждава търговските представители, когато дадена сделка изисква внимание

🧠 Интересен факт: През 1966 г. ELIZA шокира света като първата разговорна ИИ. Създадена в MIT, тя имитираше терапевт толкова убедително, че потребителите споделяха най-съкровените си тайни — доказвайки още преди десетилетия, че машините могат да водят диалог, подобен на човешкия.

Защо екипите по продажбите се нуждаят от агенти с изкуствен интелект

Търговските представители губят цели дни в дейности, които не водят до сключване на сделки. Разбирането на тези конкретни проблеми показва точно защо агентите с изкуствен интелект са от решаващо значение:

Повтарящите се задачи отнемат ценно време за продажби: Проучването на историята на компаниите, ръчното маркиране на потенциални клиенти, форматирането на бележки от разговори и планирането на последващи действия отнемат 2–3 часа дневно от действителните дейности, свързани с приходите. Изкуственият интелект може да доведе до Проучването на историята на компаниите, ръчното маркиране на потенциални клиенти, форматирането на бележки от разговори и планирането на последващи действия отнемат 2–3 часа дневно от действителните дейности, свързани с приходите. Изкуственият интелект може да доведе до увеличение на приходите с 3–15% , като автоматизира цялата тази повтаряща се работа, която забавя цикъла на сключване на сделките

Контекстът се губи между инструментите: Вашите данни за продажбите са разпръснати из различни системи. Например, запитвания от клиенти в имейли, записи на разговори в платформи за срещи, данни за клиенти в CRM системи и т.н. Поради това Вашите данни за продажбите са разпръснати из различни системи. Например, запитвания от клиенти в имейли, записи на разговори в платформи за срещи, данни за клиенти в CRM системи и т.н. Поради това разпръскване на работата търговските представители често се затрудняват да поддържат цялостна картина за всеки клиент

Претоварени канали: Двеста потенциални клиента на представител звучи чудесно, докато не осъзнаете, че 80% от тях никога не се превръщат в клиенти. При такъв мащаб е почти невъзможно ръчно да анализирате и да определите приоритетите на подходящите потенциални клиенти

Слаби възможности за прогнозиране: Традиционните Традиционните инструменти за автоматизация на продажбите не предлагат видимост в реално време върху поведението на купувачите или състоянието на тръбопровода, което затруднява прогнозирането на бъдещите резултати и вземането на решения, основани на данни

Липса на 24/7 обслужване: Потенциалните клиенти взаимодействат с компаниите по всяко време, докато човешките търговски представители могат да отговарят само през работното време. Това понякога води до пропуснати възможности и разочаровани потенциални клиенти

Общи съобщения: Персонализирането на съобщенията става все по-трудно с нарастването на списъка с потенциални клиенти. Нямате достатъчно време или информация за всеки потенциален клиент, което означава, че съобщенията ви са или общи, или шаблонизирани

AI агентите не само автоматизират повтарящите се задачи по продажбите, но и ги изпълняват с пълен контекст. Те могат да координират прехвърлянията като хора, да предлагат персонализирани препоръки и да работят непрекъснато на заден план, за да поддържат вашите продажби винаги активни.

⭐ Бонус: ClickUp Super Agents действат като колеги, задвижвани от изкуствен интелект, които се намират директно във вашето работно пространство. Те не заменят вашите търговски представители, а по-скоро поемат ръчната административна работа, за да може екипът ви да се фокусира върху стратегията и продажбите. Можете да взаимодействате със Super Agents точно както бихте го направили с колега от екипа: Възлагайте им задачи

@споменете ги в документи, чатове и задачи

Изпратете им директно съобщение , за да им делегирате рутинната работа

Задайте графици и тригери (например: „Създавай отчет всеки петък“) Задвижвани от ambient AI, те работят 24/7 на заден план, вместо да чакат да им зададете въпрос. Те използват реални умения като изпращане на имейли, актуализиране на CRM задачи и обобщаване на разговори – и всичко това, докато поддържат памет на ниво човек. 🍒 Червата на тортата: Не е нужно да пишете код, за да създадете персонализирани Супер агенти. Просто опишете с прости думи какво трябва да прави агентът, и нашето Super Agent Studio ще го настрои за минути! 🎥 За да научите повече за създаването на Super Agents, гледайте това видео:

Ключови компоненти на AI агент за продажби

Зад всеки ефективен ИИ агент за продажби стои рамка, която определя как той разбира информацията, взема решения и изпълнява задачи:

Персона: Определя ролята, която агентът играе в рамките на продажбения процес, и начина, по който той комуникира. Например, търговски агент, който се държи като асистент на SDR

Възприемане/обработка на входяща информация: Позволява на агента да интерпретира входяща информация от различни източници, като например данни от CRM, имейли, стенограми от срещи или активност на потенциални клиенти

Памет и контекст: Помага за съхранение на подробности от краткосрочни разговори, история на дългосрочни взаимоотношения и епизодични събития (например предпочитания език на клиента)

Планиращ механизъм: Разделя цели като „Запишете се за демонстрация“ на по-малки стъпки, като гарантира, че агентът следва логична последователност при подпомагането на продажбените дейности

Ядро на разсъжденията: LLM осигуряват интелигентността, която позволява на агента да оценява множество сценарии, да разсъждава върху задачите, да разбира човешкия език, да обобщава информация и да генерира полезни изводи

Достъп до инструменти: Готовите интеграции и персонализираните API-та помагат на търговския агент да се свърже с вашите съществуващи технологии

Механизъм на действие: Дава на агентите възможност да изпълняват задачи в рамките на работния процес, като планиране на срещи, оценяване на потенциални клиенти, изготвяне на отговори по имейл и др.

Ограничения/условия: Това са границите, в които работи всеки агент. Те гарантират, че агентът спазва фирмените насоки, избягва рискови действия и препраща решенията с висок залог към човешки агенти

Цикъл на обучение: Представлява процеса, чрез който агентът се учи от резултатите, новите данни или обратната връзка и усъвършенства своето представяне

Форматиране на резултатите: След като агентът изпълни задачата, резултатите трябва да бъдат представени по начин, който е лесен за използване от екипите по продажбите

👀 Знаете ли? Rolodex, въведен през 1956 г., беше първият истински CRM. Тази въртяща се карта помагаше на търговските представители да управляват стотици контакти и територии, без да се налага да се справят с хаоса от разхвърляни листа хартия.

Как да създадете AI агент за екипите по продажбите

Време е за действие!

По-долу ще ви разведем през петте стъпки за създаване на AI агенти за търговски екипи, без да пишете нито една строка код.

⭐ Не се отказвайте — ще ви покажем и как да използвате ClickUp на всеки етап, за да улесните още повече този процес.

Стъпка 1: Определете целта и задачите

Трябва да можете да отговорите на въпроса: Защо създавате този агент?

Дали става дума за квалифициране на входящи лийдове, подготовка на персонализирани демонстрации или проследяване на забавени последващи действия? Определете точно какъв проблем трябва да реши.

🔔 Не забравяйте: Високо стратегическата работа, като преговорите по сложни договори, изисква човешки нюанси, които изкуственият интелект все още не може да възпроизведе. Вместо това, дайте приоритет на продажбените задачи, които са повтарящи се, предвидими и отнемащи време. Щом ги идентифицирате, поставете измерими цели (например, съкращаване на времето за квалификация от 30 минути на 2 минути на потенциален клиент), за да знаете кога агентът си върши работата.

📄 Документирайте повтарящите се работни процеси и целите на агентите с помощта на ClickUp Docs

Съхранявайте всички цели, задачи и планове на вашите агенти на една платформа с ClickUp Docs

Когато започнете да създавате няколко AI агента – например един за обобщения на срещи, друг за проучване на потенциални клиенти и трети за анализи на продажбения процес – бързо става трудно да следите обхвата на всеки агент.

ClickUp Docs ви позволява да записвате тези подробности ясно, преди да създадете каквато и да е автоматизация. Очертайте агентите, които искате да създадете, определете работните потоци, които те поддържат, и определете кои да разработите първо.

Можете да използвате богато форматиране, за да направите тези планове лесни за преглед, да поканите членовете на екипа да предлагат подобрения в реално време и да превърнете текста директно в задачи за изпълнение по време на изпълнението.

Стъпка 2: Проектиране на архитектурата на агента

След като сте определили целите си, е време да опишете вашия AI търговски агент и да дефинирате неговите функции. Започнете с основното поведение на агента:

Какви задачи ще изпълнява от начало до край?

Каква информация ще получава като входни данни и как ще генерира резултати?

📌 Например, ако агентът се занимава с последващи действия след срещи, той трябва да обработва стенограми от разговори, да идентифицира ключови точки от дискусията и да създава структурирани обобщения за вашата CRM система.

След това определете колко контекст и памет трябва да запазва агентът. Посочете до кои инструменти има достъп, както и необходимите потребителски разрешения за всеки от тях.

Помислете как агентът ще разсъждава при изпълнението на задачите – ще следва ли строга последователност (Задача А > Б > В) или ще се адаптира въз основа на данните?

Накрая, вземете предвид системите с множество агенти. Ако внедрите повече от един, решете как те ще се координират помежду си.

✍ Планирайте визуално настройките на вашия AI агент с помощта на ClickUp Whiteboards

Визуализирайте как ще работи вашият AI търговски агент, като използвате ClickUp Whiteboards

Whiteboards на ClickUp ви предоставят неограничено пространство, където да начертаете логиката на вашия агент, преди да започнете да го създавате.

Можете да:

Използвайте различни фигури , като кръгове, правоъгълници и други, за да изобразите различните етапи на работния процес

Свържете ги с стрелки , за да покажете последователността на задачите

Добавете лепящи се бележки , за да записвате конкретни подробности като достъп до инструменти, формати на изхода и ограничения

Вмъкнете документа с вашите цели (от Стъпка 1) директно в бялата дъска за незабавен контекст

Тъй като Whiteboards поддържат сътрудничество в реално време, ръководителите на продажбите, оперативните екипи и другите участници могат да прегледат архитектурата заедно и да предложат подобрения директно върху платното.

Стъпка 3: Създайте ключовите компоненти на вашия търговски агент

Тук разработвате агента въз основа на плана, който току-що изготвихте в предишната стъпка.

За да започнете, изберете надежден инструмент за създаване на AI агенти без кодиране. Този инструмент трябва да ви позволява да проектирате, персонализирате, тествате и внедрявате агенти чрез лесен за използване интерфейс, без никакви технически затруднения.

ClickUp е първото в света конвергентно AI работно пространство, където можете да създавате търговски агенти директно успоредно с ежедневната си работа. Това спестява много време, което иначе бихте прекарали в добавяне на контекст, конфигуриране на агенти и прехвърляне на данни между инструменти.

Нека видим как това работи на практика:

Създавайте AI агенти без код: ClickUp Super Agents

Super Agents на ClickUp премахват обичайната сложност при създаването на AI системи. Вместо да съединявате инструменти или да обучавате модели, можете да създавате агенти, използвайки прости и познати компоненти на работния процес, за да автоматизирате реалната работа много по-бързо.

Започнете с ясна целОпределете какво трябва да прави агентът, като използвате инструкции на обикновен език в инструмента за създаване на агенти в ClickUp

Създайте супер агенти, използвайки инструкции на естествен език в ClickUp

Усъвършенствайте съвместно Работете с екипа си, за да подобрите поведението на агента (не се изискват познания по машинно обучение)

Използвайте съществуващото си работно пространство като платформа Вашите супер агенти използват задачите, документите и чата в ClickUp, както и интеграции като Slack или GitHub

Проектирайте начина на работа Решете как агентът ви ще взаимодейства (чрез чат или задачи), как ще протича обменът на данни и как ще реагира с течение на времето

Използвайте наличните данни Вашето работно пространство вече съдържа контекста – не се изисква отделна подготовка на данни или етикетиране.

Създавайте и усъвършенствайте бързо Задайте инструкции, тригери и условия, след което подобрете ефективността, като коригирате подсказките на естествен език. Няма нужда да преобучавате моделите от нулата

Тествайте в реални работни процеси Проверете поведението на агентите директно във вашата работна среда и ги коригирайте според нуждите

Лесно внедряване и управлениеАгентите работят сигурно в ClickUp, с вградени разрешения и постоянен контрол

🤝 История на клиент: Bell Direct доказва, че не е необходим технически екип, за да се внедрят AI Super Agents по смислен начин. С помощта на ClickUp Super Agents екипът автоматизира целия работен процес по приемане и сортиране на заявки – от начало до край – без да пише код или да добавя нови инструменти. 🌟 Резултатите: 20% повишение на оперативната ефективност, което означава, че повече работа се извършва по-бързо със същите ресурси

Освободена е капацитет, равен на този на 2 служители на пълен работен ден, който вече е на разположение за стратегически задачи с висока стойност

Над 800 имейла от клиенти дневно, сортирани в реално време

Всеки може да започне с AI агенти – не е необходимо да имате опит в разработката. ClickUp направи създаването на агенти и постепенното въвеждане на AI в нашия оперативен модел изключително лесно.

Какво е най-хубавото в ClickUp Super Agents?

Не е необходимо ръчно да въвеждате информация или контекст в агентите си по време на разработката.

Вместо това те наследяват контекста, който вече е наличен във вашето работно пространство – задачи, документи, чатове, коментари, проекти, бележки от срещи и календари.

Този контекстуален ИИ непрекъснато актуализира знанията си в реално време. Така че, когато се появи нова информация, като например обобщение на среща, добавено към задача, или актуализиран етап на сделката във вашия пипалин, ИИ веднага получава достъп до тези данни.

Това позволява на агентите да генерират резултати въз основа на актуална информация, а не на остарели данни.

🔑 Ключово послание: Създаването на AI агенти не трябва да е сложно, но изисква добре обмислен подход. Имате ли нужда от проектиране на персонализирани и специализирани агенти за вашите работни процеси?

🧠 Управлявайте контекста на работната среда + паметта с ClickUp Brain

Приоритизирайте задачите за действие от работното си пространство, като използвате контекстно-зависимите отговори на ClickUp Brain

ClickUp Brain е вграден AI слой във вашето работно пространство. Той свързва вашите задачи, документи и знания, предоставяйки на супер агентите контекста и интелигентността, от които се нуждаят, за да работят ефективно.

Супер агентите се изграждат върху този слой — използвайки този контекст, за да разберат какво се случва, да вземат решения и да предприемат действия във вашите работни процеси.

📌 Пример: Вашият агент за проследяване на продажбите може да прегледа бележките от разговора за проучване, който сте приключили преди няколко минути, да ги комбинира с данните за потенциалния клиент от вашия интегриран CRM инструмент и да състави персонализирано съобщение за проследяване – и всичко това напълно самостоятелно.

Как ClickUp Brain се различава от ClickUp Super Agents

ClickUp Brain помага на екипа ви да разбере какво се случва и какво да прави по-нататък. Той не изпълнява верижни работни процеси от начало до край самостоятелно, както Super Agents. Вместо това подпомага представителите в момента с информацията, от която се нуждаят, за да си свършат работата.

Отговаря незабавно на въпроси за сделките „Какъв е статуса на тази сделка?“ → Браун извлича информация от задачи, бележки и дейности, докато Супер агентите предприемат действия по нея

Обобщава разговори, имейли и актуализации Brain може да превърне разпръснатите разговори в ясни следващи стъпки, докато Super Agents използват тази организирана информация, за да задействат контекстуални последващи действия

Изготвя последващи действия и предложения Brain генерира имейли въз основа на контекста на сделката; Super Agents могат да изпращат или планират действия

Открива рискове и пропуски Brain може да сигнализира за забавени сделки или липсващи актуализации. Super Agents могат да направят още една стъпка напред и да уведомят или възложат задачи на подходящите колеги за действие

Централизира знанията за продажбите Чрез извличане на знания от минали сделки, документи и наръчници, Brain отговаря на въпросите на представителите в реално време. Агентите прилагат тези знания в реалните работни процеси

⚙ Създавайте автоматизации точно така, както искате

Автоматизирайте повтарящите се задачи, свързани с продажбите, с ClickUp Automations и спестете време

ClickUp Automations ви дава гъвкавостта да разчитате на автоматизации, базирани на правила, за прости, рутинни и силно предвидими задачи, като промяна на нивата на приоритет на задачите.

Изберете от нашия предварително създаден списък с тригери, условия и действия или обсъдете с Brain, за да проектирате персонализирана автоматизация. И в двата случая те ви помагат да поставите рутинната административна работа на автопилот, без да се налага да настройвате специален AI инструмент или агент за всяка малка задача, като по този начин намалявате разрастването на AI.

👀 Знаете ли? ClickUp предлага над 1000 вградени интеграции, за да свържете вашите AI агенти за продажби с външни приложения. Просто изберете инструментите, които използвате, активирайте ги и започнете да получавате достъп до данните си незабавно. Свържете AI търговските агенти с външни източници на данни чрез ClickUp Integrations

Стъпка 4: Тествайте и усъвършенствайте агентите

Важно е да тествате AI агентите, преди да ги пуснете в мащаб. Това помага да се провери точността на AI, последователността на резултатите и общата стабилност на процеса.

Можете да тествате вашия търговски агент по различни начини:

Изпробвайте агента в различни сценарии: Дайте на агента различни входни данни, за да видите как реагира. Например, ако става дума за агент за управление на потенциални клиенти, дайте му горещ входящ потенциален клиент в сравнение с хладен случай за поддържане на интереса. Проверете ръчно дали оценката за квалификация, черновият имейл и следващите стъпки са подходящи за всеки сценарий

Тествайте различни версии чрез A/B тестове: Създайте две или три варианта на вашия агент с леко различаващи се инструкции или формати на изхода. Изпълнете ги едновременно, за да видите коя версия дава по-добри резултати, преди да я внедрите

За да оцените изчерпателно ефективността, следете тези показатели за агентите и работния процес:

Време за реакция на агента

Процент на грешки

Подобряване на скоростта на продажбения процес

Спестено време на представител

Повишаване на конверсията

Намаляване на ръчните задачи

Накрая, усъвършенствайте вашите AI агенти според нуждите.

📊 Следете ефективността на търговските агенти в реално време с таблата на ClickUp

Визуализирайте ефективността на вашите AI търговски агенти с помощта на таблата за управление на ClickUp

Таблото на ClickUp събира данните за вашите агенти и продажбите в един динамичен изглед, така че да забелязвате проблеми с производителността или успехи в момента, в който се случват, без да се налага да ровите из докладите.

Използвайте карти с функция „плъзгане и пускане“ – като кръгови диаграми, линейни графики и таблици – за да визуализирате вашите KPI точно така, както искате.

Вградените филтри правят това още по-ефективно. Няма нужда да създавате отделни табла за всяка роля. Вместо това просто създайте главно табло и използвайте филтри, за да видите показателите, които са най-важни за вас.

Наблюдавайте, оценявайте и непрекъснато подобрявайте своя ClickUp Agent, като го следите чрез AI карти в таблата на ClickUp

Направете още една крачка напред с AI Cards, задвижвани от ClickUp Brain. Това са динамични джаджи, които анализират данните от таблото ви в реално време.

Например, можете да използвате AI Brain карта, за да четете автоматично данните от таблото ви (като времето за отговор на агентите) и да предложите три начина за подобряването им.

📮 ClickUp Insight: 30% от хората казват, че най-голямото им разочарование от агентите с изкуствен интелект е, че те звучат уверено, но правят грешки. Това обикновено се случва, защото повечето агенти работят изолирано. Те отговарят на единични запитвания, без да знаят как предпочитате да правите нещата, как работите или какви са предпочитаните от вас процеси. Супер агентите работят по различен начин. Те оперират със 100% контекст, извлечен директно от вашите задачи, документи, чатове, срещи и актуализации в реално време. И запазват актуална, базирана на предпочитания и дори епизодична памет във времето. Именно това превръща агента от самоуверен гадател в проактивен колега, който може да се адаптира към промените в работата.

Стъпка 5: Внедрете в различните екипи

Накрая, внедрете търговския агент, който да поеме ежедневната рутинна работа.

Обърнете внимание на това как търговските представители взаимодействат с него. Ранното внедряване често разкрива малки пропуски, които не са се проявили по време на тестването.

Съберете тази обратна връзка по време на първата фаза на внедряване, за да усъвършенствате агента, преди да го разширите в цялата организация.

Осигуряването на подходящо обучение по продажби е също толкова важно. Търговските представители трябва да знаят за какво отговаря агентът, какъв вид информация му е необходима и кога трябва да разчитат на него, а кога да се заемат сами със задачата.

Ясните указания предотвратяват нереалистичните очаквания и осигуряват плавно прехвърляне между изкуствения интелект и хората.

🧠 Интересен факт: „Тъпъруеър“ партитата стават популярни през 40-те години на миналия век, когато Брауни Уайз започва да организира демонстрации на кухненски продукти за домакини. Чрез продажбата на пластмасови контейнери от човек на човек тя създава модел за директни продажби, който дава възможност на жените предприемачи да се реализират дълго преди корпоративните кариери да станат нещо обичайно.

AI възможностите на ClickUp за екипите по продажбите

Съвременните търговски екипи се сблъскват с огромно количество информация.

Вместо да действа като самостоятелен AI инструмент, ClickUp Brain управлява тази сложност, като внедрява изкуствен интелект директно във вашето работно пространство.

Той се интегрира с задачи, документи, чатове, табла и свързани приложения, за да ви помогне да намирате информация, да изготвяте съобщения, да обобщавате разговори и да извличате полезна информация от вашите данни.

Нека видим как:

Свържете се и търсете в цялото си работно пространство

Използвайте ClickUp AI Enterprise Search, за да имате информация за работната среда на един клик разстояние

Способността на търговския представител да намери правилния контекст за секунди може да направи огромна разлика при ангажирането на потенциални клиенти и подобряването на ежедневната продуктивност.

ClickUp AI Enterprise Search ви позволява да извличате информация от цялото си работно пространство, като просто опишете какво искате.

Няма нужда да ровите из папки или да губите време, опитвайки се да си спомните къде сте запазили даден файл. Просто въведете заявката си в лентата за търсене. Например: „Намери бележките от последния разговор с Acme Corp“ или „Покажи ми документи, свързани с предложението за ценообразуване за предприятия.“

AI сканира цялото ви работно пространство и свързаните приложения, за да покаже най-релевантните резултати незабавно.

Създавайте имейли и продажбени материали по-бързо

Използвайте ClickUp Brain, за да пишете 100% контекстуални имейли

Използвайте ClickUp Brain, за да помогнете на екипа си по продажбите да създава съдържание в три основни места: Документи, Задачи и Чат, както и да го стандартизира с запазени подсказки и шаблони.

Например, използвайте Brain директно в Doc, за да създавате чернови на имейли, да обобщавате съдържание и да превръщате бележките в задачи за изпълнение. Brain може да работи с целия контекст на Doc, така че да поддържа последователен стил и позициониране във всички раздели.

Това е особено полезно за създаване на брошури за продажби и поредици от имейли.

Ако екипът ви разполага с хаотични бележки, стенограми или списъци, Brain е отличен инструмент за превръщането им в структурирани резултати от продажбите.

👉🏼 Подсказки за използване:

„Обобщете проблемите на клиента, желаните резултати, настоящите инструменти и показателите за успех от бележките по-горе.“

„Създайте описание на възвръщаемостта на инвестицията и 5 аргумента, които мога да използвам в последващо имейл съобщение.“

„Напишете имейл за последваща връзка, в който обобщавате трите им основни проблема, потвърждавате следващите стъпки и предлагате времеви рамки.“

Това добре съответства на начина, по който Brain може да обобщава и генерира задачи за действие въз основа на съществуващо съдържание.

Освен това екипът ви не трябва да прекарва цялото си време в Docs. Инструментите за колективно писане работят навсякъде. ClickUp приема текст (описание на задачи, коментари, чат и др.).

🎯 Отлични приложения в продажбите:

Напишете и усъвършенствайте черновите на имейли в коментар към задача

Подобрете яснотата и тона (по-уверен, по-кратък, по-делови)

Превеждайте или локализирайте изходящи последователности

Транскрибирайте и обобщавайте срещи, докато сте в движение

Записвайте без усилие всеки детайл от срещите с Notetaker на ClickUp

AI Notetaker на ClickUp се присъединява автоматично към вашите разговори в Zoom, Google Meet или Teams, за да записва, транскрибира и обобщава дискусиите. След като разговорът приключи, той генерира незабавно обобщение, в което се подчертават рисковете, ключовите решения и следващите стъпки.

То дори извлича елементи за действие и ги превръща в задачи, възложени на подходящия човек – без да се налага да мръднете и пръст.

Достъп до водещи генеративни модели на изкуствен интелект на едно място

Използвайте множество AI модели от един интерфейс в ClickUp Brain или десктоп приложението AI Super App, Brain MAX

ClickUp Brain MAX е вашата супер приложение за изкуствен интелект за настолни компютри, което обединява водещите модели за изкуствен интелект – ChatGPT, Claude, Gemini, както и собствения контекстуален Brain на ClickUp – в едно безпроблемно пространство.

Това позволява на екипите по продажбите да изберат най-подходящия модел за задачата: използвайте Claude за пазарен анализ, Gemini за персонализиране на имейли и ChatGPT за генериране на идеи за наръчници за обучение по продажби. Няма нужда да управлявате множество профили или абонаменти; всичко работи чрез вашия акаунт в ClickUp.

Говорете, за да пишете, и работете 400 пъти по-бързо

За професионалистите в продажбите, които прекарват голяма част от деня си в срещи или пътувания, функцията „Talk-to-Text“ на Brain MAX работи изключително добре. Вместо да пишете бележки или имейли, просто говорите на глас, а изкуственият интелект превръща гласа ви в изпипан текст.

Представителите могат да диктуват последователности от действия по време на разходка, да регистрират актуализации без да използват ръцете си или да изпълняват гласови команди за търсене като „Намери забавени възможности от първото тримесечие“, спестявайки часове всяка седмица.

🧠 Интересен факт: Около 1750 г. пр.н.е. древните вавилонци издълбаха първите в света търговски договори върху глинени плочки. Купувачите се задължаваха да платят за стоки като ечемик или добитък, а свидетели завериха договора с печатите си.

AI агенти на ClickUp срещу платформи за AI агенти на трети страни

Ето как ClickUp AI Agents се представя в сравнение с типичните инструменти за AI агенти на трети страни:

Функция ClickUp Brain Платформи за AI агенти на трети страни Интеграция в родната работна среда Вградени директно в работната среда, така че AI агентите да имат достъп до данни за продажбите в реално време Обикновено се свързвате с работното си пространство чрез персонализирани API и ръчна синхронизация Разпознаване на контекста Може да чете и да се позовава на задачи, документи, коментари и активност в работната среда, за да генерира отговори в реален бизнес контекст Разчита на ръчно качване; контекстът често е ограничен до това, което изрично импортирате; пропуска нюансите в историята на работната среда Създаване без кодиране AI агентите и работните потоци могат да се създават директно в работната среда чрез команди на естествен език, без да се налага кодиране Налични са визуални конструктори, но често се налага кодиране за по-сложна логика или персонализирани интеграции за продажби Вградени инструменти за управление на проекти Включва задачи, табла, бели дъски и отчети, пригодени за продажбени процеси, всички подсилени с изкуствен интелект в едно приложение Фокусирано само върху агентите; все още се нуждаете от отделен софтуер за управление на проекти, което води до разпръскване на инструментите и превключване на контекста Модел на ценообразуване Включено в плановете на ClickUp с кредити за ползване; мащабира се според работното ви пространство, без такси за всеки агент Често абонаментът се заплаща на агент или според обема на задачите, а към това се добавят и разходите за настройка, които се натрупват за търговските екипи, работещи с множество работни потоци

🌟 Сертифицираният агент на ClickUp получи 96 от 100 точки в пряко сравнение на готови за изпълнение проектни планове. Най-близкият конкурент достигна 61, докато повечето други останаха в диапазона между 40 и 50. Сертифицираните агенти на ClickUp са създадени, строго тествани и поддържани за вас от експертите по изкуствен интелект на ClickUp. Можете да ги изберете чрез един от двата пакета: Закупува се за всеки агент : Това включва текуща поддръжка, ескалирана поддръжка за по-бързо разрешаване на проблеми и неограничени кредити.

ClickUp Accelerator : Можете да закупите пакет от Super Agents, проектирани и създадени от нашите експерти. Например, пакет от Super Agents за управление на проекти или за продукти и инженеринг Можете да закупите пакет от Super Agents, проектирани и създадени от нашите експерти. Например, пакет от Super Agents за управление на проекти или за продукти и инженеринг

Предимства на AI агентите в продажбите

🧠 Интересен факт: Продавачите, които ефективно използват изкуствен интелект за търсене на потенциални клиенти, са 3,7 пъти по-склонни да изпълнят продажбените си квоти

Ето как екипите по продажбите се възползват от агентите, задвижвани от изкуствен интелект:

Освободете време за важни разговори: Търговските представители често губят цялото си утро за въвеждане на данни, проучвания и планиране на срещи. Агентите с изкуствен интелект се занимават с тези повтарящи се задачи, което позволява на търговците да се фокусират върху изграждането на отношения с клиентите.

Осигурява персонализирано общуване в голям мащаб: Агентите анализират историята и поведението на всеки потенциален клиент, за да създадат уникални, индивидуални съобщения, които значително повишават процента на отговорите. Gartner прогнозира, че Агентите анализират историята и поведението на всеки потенциален клиент, за да създадат уникални, индивидуални съобщения, които значително повишават процента на отговорите. Gartner прогнозира, че 30% от изходящите съобщения на големите организации вече се генерират синтетично, но са съобразени с контекста, което води до по-висок процент на отговори и конверсии

По-добра подготовка преди разговорите с клиенти: Чрез събиране и обобщаване на информация за клиентите, агентите с изкуствен интелект гарантират, че търговските представители и продуктовите мениджъри отиват на срещите с дълбоко разбиране на контекста и ясни теми за разговор

Намалява грешките в хода на сделката: Агентите следват последователни процеси за предаване, актуализации и ескалации, за да поддържат последователност по цялата верига

Поддържа темпото във всички часови зони: Докато търговските представители са офлайн, агентите продължават да поддържат контакти с потенциалните клиенти, да изпращат последващи съобщения и да квалифицират входящите лийдове 24/7

Често срещани грешки при внедряването на AI агенти за продажби

Преди да приключим, нека бързо да разгледаме някои често срещани грешки, които екипите по продажбите правят при създаването на AI агенти (+ как да ги поправите):

Често срещана грешка Решение Опитвате се да автоматизирате стратегическите решения за продажбите Насочете AI агентите към оперативни задачи, а не към стратегически. Дейности като преговори за цени, сложни стратегии за сключване на сделки или управление на взаимоотношенията трябва да останат в ръцете на хората Прекалено усложняване на първия агент Започнете с прост работен процес и го разширявайте постепенно. Създаването на по-малък, фокусиран агент първоначално улеснява тестването, усъвършенстването и мащабирането по-късно Прескачане на фазата на тестване Изпробвайте агента в различни сценарии и реални продажбени ситуации, преди да го внедрите на широко. Тестването помага да се открият рано пропуски в инструкциите, контекста или резултатите Разглеждане на агента като еднократна настройка Продължавайте да усъвършенствате агента въз основа на обратната връзка и данните за ефективността. Актуализирането на подсказките, работните потоци и интеграциите помага на агента да остане в синхрон с развиващите се продажбени процеси

Създайте AI търговски агенти без кодиране с ClickUp

Колкото и мощни да са AI търговските агенти, те са изключително лесни за създаване с подходящата платформа.

ClickUp използва дълбока интеграция с работната среда и контекстуален изкуствен интелект, за да улесни създаването на агенти, без да се налага разработването на персонализирани кодови решения.

Можете просто да разговаряте с инструмента за създаване на Super Agent на естествен език в ClickUp и да се позовавате на данните от работното си пространство, за да опишете как искате агентът да се държи. Инструментът ще се погрижи за цялата техническа част вместо вас.

Готови ли сте да разширите продажбите си? Регистрирайте се в ClickUp още днес и започнете да създавате първия си AI търговски агент.

Имате нужда от повече информация?

Често задавани въпроси (FAQ)

AI агентите автоматизират целия цикъл на продажбите – от проучването на потенциални клиенти и квалифицирането на лийдове до организирането на срещи и обобщаването на разговорите. Те действат като автономни асистенти, които се занимават с повтарящата се административна работа, позволявайки на търговските представители да се фокусират изцяло върху сключването на сделки с висока стойност.

AI процесите и агентите, внедрени с помощта на традиционни инструменти за автоматизация на продажбите, често са твърди, с ограничен обхват и изискват ръчно свързване с външни бази данни или инструменти. ClickUp Brain, от друга страна, е силно контекстуален. Той разбира данните във вашето работно пространство, запомня миналите взаимодействия и използва логика, за да взема динамични решения, адаптирайки се към променящия се работен поток на продажбите в реално време.

Въобще не. С ClickUp можете да създавате персонализирани агенти, използвайки обикновен английски език. Просто опишете задачите, профила и целите, с които искате агентът да се занимава, и платформата ще се погрижи за техническата настройка вместо вас.

ClickUp Brain предоставя единен интерфейс за достъп до водещи модели като ChatGPT, Claude и Gemini. Освен това, над 1000 вградени интеграции ви позволяват да свържете вашите агенти директно с CRM системи като HubSpot, Salesforce и комуникационни инструменти като Slack.

AI агентите наблюдават активността по сделките 24/7 и задействат персонализирани последващи действия в момента, в който потенциален клиент прояви интерес. Те също така анализират състоянието на тръбопровода, за да предупреждават представителите за забавени сделки, като по този начин гарантират, че няма да изгубите нито една възможност поради лошо време.