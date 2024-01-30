Представяме ClickUp Brain: първата изкуствена невронна мрежа за работа

ClickUp изпреварва конкурентите в бранша с три AI асистента, създадени да оптимизират работата и да ви спестят време

Сан Диего, 30 януари 2024 г. — Днес ClickUp, платформата за продуктивност, която обединява работата на едно място, обяви ClickUp Brain, следващото поколение на ClickUp AI. ClickUp Brain е първото AI предложение, което извлича знания от цялото работно пространство на организацията, за да елиминира работата около работата.

ClickUp Brain се състои от три различни, но допълващи се продукта: AI Knowledge Manager™, AI Project Manager™ и AI Writer for Work™. Заедно те значително ускоряват рутинните задачи, освобождавайки ви да се концентрирате върху иновациите и лидерството.

AI Knowledge Manager: Задавайте въпроси и получавайте контекстуални и изчерпателни отговори от вашите документи, задачи и проекти.

AI Project Manager: Управлявайте и автоматизирайте работата си, включително отчети за напредъка, индивидуални срещи и актуализации на екипа.

AI Writer for Work: Усъвършенствайте писането си с подсказки, базирани на ролята, подходящи за специфичните нужди на вашата работа.

ClickUp Brain е единствената AI за продуктивност, която извлича информация от всички аспекти на вашата работа, включително задачи, документи и табла. Докато другите асистенти за писане използват основна генеративна AI с кожа върху ChatGPT, AI Writer for Work използва знанията си за вашата роля и ситуационния контекст, за да напише блестящо съдържание, подходящо за случая.

ClickUp Brain е по-достъпен от всякога. С помощта на диалоговия интерфейс можете лесно да навигирате до ClickUp Brain от всяка точка на платформата и да задавате въпроси, както бихте направили на колега. ClickUp Brain се намира в работния ви поток, което го прави незабавно достъпен и елиминира усилията и времето, които се губят при преминаване към друг инструмент.

„В ClickUp нашата мисия винаги е била да спестяваме време на хората“, каза Зеб Евънс, главен изпълнителен директор и основател на ClickUp. „AI инструментите са навсякъде, но никой от тях не ви спестява време през всеки етап от работния ви ден. ClickUp Brain е дълбоко вграден в мястото, където работите; той запълва празнините и свързва точките между вашата работа, вашата комуникация и вашите знания. ClickUp Brain е тук, за да ви спести време и да елиминира работата около работата.“

„ClickUp Brain революционизира нашия работен процес, като подобрява седмичните актуализации на ръководството с динамични и подробни описания“, заяви Филип Куинлан, ръководител на оперативните иновации в Университетския колеж в Дъблин. „Функцията „Документи“ улеснява подготовката на срещите, обогатява съдържанието с повече от едноизреченски коментари, а инструментът за обобщаване на чата ефективно резюмира важните дискусии за по-голяма яснота и действие. ClickUp Brain наистина е нова ера на изкуствен интелект, която има истинско въздействие.“

ClickUp Brain вече е достъпна за всички клиенти на цена от само 5 долара на месец за потребител.

За да научите повече, посетете нашата уеб страница и се регистрирайте за безплатен пробен период.

За ClickUp

ClickUp е единствената в света платформа за продуктивност „всичко в едно“, която се адаптира към начина, по който хората искат да работят. Тя замества всички индивидуални инструменти за продуктивност на работното място с една единствена, унифицирана платформа, която включва управление на проекти, съвместна работа с документи, бели дъски, електронни таблици и цели. Основана през 2017 г. и със седалище в Сан Диего, ClickUp има за мисия да направи света по-продуктивен. Като една от най-бързо растящите SaaS компании в света, ClickUp е помогнала на повече от 10 милиона потребители и 2 милиона екипа да водят по-продуктивен живот и да спестят поне един ден всяка седмица. За да научите повече, посетете www.clickup.com.