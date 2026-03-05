Управление на AI тръбопровода: Как създадох ClickUp Super Agent, за да поправя пропускащ тръбопровод за услуги

Ако вашият бизнес в сферата на услугите губи клиенти, проблемът може да е по-малък – и много по-лесен за решаване – отколкото мислите.

Един потенциален клиент може да чака прекалено дълго за отговор. Една задача може да забави, докато всички чакат части. Един клиент може да е разочарован, защото никой не го е информирал за седмица.

Ето защо инструментите за управление на AI тръбопровода привличат все повече внимание. Когато AI агентът може непрекъснато да наблюдава тръбопровода – проследявайки просрочени задачи, забавени задачи и недоволни клиенти – той може да открие рисковете, преди те да се превърнат в проблеми с репутацията (и приходите).

Но AI агентите работят добре само когато са основани на реалните работни процеси, които вашият екип вече използва.

Вместо да се питате „Какъв AI агент да създам?“, предлагам да започнете с друг въпрос: Къде вече има пропуски в процеса?

В тази статия ще ви разведа през един реален пример:

Измислен клиент, Бен Строителят, чийто канал за услуги тихо губи приходи и доверие.

Конкретните начини, по които агентът наблюдава своя процес, сигнализира рисковете и го насочва към правилния следващ етап всеки ден.

За всичко това не беше необходима сложна AI система, а само Converged AI Workspace на ClickUp и ClickUp Super Agent. Но това напълно промени начина, по който Бен възприема работата си, и надеждността, с която се отнася към клиентите си.

За мен: Системи, обслужване на клиенти и супер агенти на ClickUp

Аз съм Анна Булок, съоснователка на ABX2 Agency. Аз съм креативен стратег, проектен мениджър и системно мислещ човек – и вашата бизнес майка, когато имате нужда от яснота и грижа.

Чрез консултации, съдържание и разработване на онлайн работни пространства помагам на амбициозни хора:

Превърнете идеите в действия

Изградете подкрепящи системи около тяхната работа

Развивайте бизнес, който наистина пасва на живота ви

През последните няколко години това означаваше да помогнем на много строители, професионалисти в областта на услугите и малки екипи да използват ClickUp не само като списък със задачи, но и като основа на тяхната дейност.

Когато се появиха ClickUp Super Agents, не исках да добавям AI към една хаотична система. Исках:

Агенти, които се вписват директно в реалните процеси, които екипите вече използват

Автоматизации, които намаляват триенето, вместо да добавят още раздели и ръчно отчитане

Начин за собствениците да получат видимост, без да тормозят екипа си с молби за актуализации през целия ден.

„Пропускливият процес“ на Ben the Builder беше идеалното място за изграждането на това.

🦄 Нов в ClickUp или Super Agents? ClickUp Super Agents са AI-задвижвани асистенти в ClickUp, които помагат за автоматичното управление на работата. Вместо да чакат за указания, те могат да наблюдават работното ви пространство, да разбират какво се случва с задачите, документите и чатовете и да препоръчват следващите стъпки. Можете да им възложите конкретна роля – като наблюдение на продажбения процес, обобщаване на обратната връзка от клиентите или извеждане на ежедневните приоритети. 🎥 Гледайте това видео, за да научите повече за тях:

Реалният проблем: продажбена тръба, пълна с тихи течове

Преди да създам агента, влязох в работната среда на Ben в ClickUp и зададох един прост въпрос:

Къде вече се извършва работата и къде опитът се проваля?

Бен не е ново лице в ClickUp. Неговото работно пространство вече включва Ben’s Building Yard Space, където се съхраняват постъпилите заявки и активните задачи. Той разполага и с табло за наблюдение и маркетингова зона за комуникация с клиенти.

Така че това не беше празен лист.

Но след като започнах да се ровя в задачите, пропуските в процеса станаха очевидни:

Някои потенциални клиенти бяха насочени към бившия стажант на Бен, Лео.

Други просто останаха незасегнати по-дълго, отколкото трябваше.

Клиентите, които чакаха части, бяха все по-разочаровани, защото никой не ги информираше, въпреки че закъснението вече беше известно вътрешно.

След това имаше текущи ремонти

На пръв поглед всичко изглеждаше наред, но малките детайли, като непълни бележки за задачите или неточни адреси, лесно можеха да превърнат предстоящите посещения в просрочени.

🚩А най-голямата червена лампа? Непроверени заявки.

Клиентите изпращаха билети на уебсайта с текст: „Здравей, Бен, можеш ли да оправиш това?“, но някои от тези заявки дори не бяха отворени.

Когато филтрирах работната среда по крайни срокове, моделът стана ясен:

Някои задачи бяха просрочени с дни или седмици.

Други имаха наближаващи крайни срокове с малко активност напоследък.

Няколко дългосрочни проекта все още не бяха спешни, но в крайна сметка щяха да се превърнат в спешни, ако никой не се намесеше.

💡 Професионален съвет: ClickUp Brain е вграден AI асистент на ClickUp, който разбира контекста на цялото ви работно пространство – задачи, документи, чатове и коментари. Вместо да сканирате ръчно списъци, можете да му задавате въпроси като „Кои задачи в това пространство са просрочени или изложени на риск?“ и той ще анализира активността, крайните срокове и актуализациите, за да открие незабавно забавената работа. Маркирайте акаунтите с висок риск във вашия процес с ClickUp Brain.

Просто имаше твърде много работа по твърде много задачи, за да може един човек да ги наблюдава постоянно.

Именно тук управлението на процеса на продажбите с изкуствен интелект става мощно.

Вместо да молите човек да преглежда ръчно десетки задачи всеки ден, можете да възложите тази отговорност на AI агент, чиято работа е просто да наблюдава процеса и да подчертава какво изисква внимание.

🧠 Интересен факт: 12% от анкетираните от ClickUp казват, че AI агентите са трудни за настройка или свързване с техните инструменти, а други 13% казват, че има прекалено много стъпки, за да се свършат прости неща с агентите.

Решението: Проектиране на агент за управление на AI продажбения процес в ClickUp

След като разбрах къде има пропуски в процеса, започнах да разработвам Super Agent.

Започнете от раздела AI

За да създам Ben’s Project Recovery Coach, аз:

Отидете в раздела AI в лявата навигационна лента. Кликнете върху Създаване на супер агент Дадохме му тази проста мисия, пряко свързана с нашата основна услуга Space.

Създателят се погрижи за останалото – предложи възможности, зададе последващи въпроси и предложи как трябва да взаимодейства с задачите в работната среда на Бен.

Не ми се наложи да гадая какво е възможно. Тъй като разработчикът познава средата на ClickUp, той можеше да отговори на въпроси като:

Може ли този агент да актуализира тези персонализирани полета?

Може ли да има достъп до това пространство или тези списъци?

Какви инструменти може да използва, за да предприеме действие, а не само да обобщи?

Вместо да пиша дълги указания или сложни инструкции, конструкторът ми помогна да организирам агента с ясна роля:

Вие сте моят експерт по продажби и клиентско преживяване. Аз проследявам всички свои входящи и активни проекти в пространството Ben’s Building Yard и искам да използвате информацията там, за да ми помогнете да върна проектите в правилната посока.

Кой е агентът (експерт по продажби и клиентско преживяване)

Къде трябва да се търси (Ben’s Building Yard Space)

Какъв резултат ни интересува (възстановяване на проектите)

Оттам нататък Agent builder направи нещо, което много ми харесва: поиска разяснение.

Заедно усъвършенствахме работата, така че агентът да:

Актуализирайте полетата за състояние и настроение : например, коригирайте полето за удовлетвореност или B-фактор, когато дадена задача изглежда рискова или клиентът е явно недоволен.

Открийте доволни клиенти и възможности за препоръки : Когато види задачи, маркирани като „доволни“ или с отлични резултати, трябва да ни напомня да потърсим препоръки.

Маркирайте Бен и мен с препоръчителните следващи стъпки : Всеки път, когато дадена задача е просрочена или няма активност в нея повече от три дни, трябва да се: Подчертае този риск Предложи практичен следващ ход (свържете се, информирайте клиента, проверете очакваното време на доставка на частите и т.н.)

В края на този разговор ние ясно определихме ролята на агента за управление на AI тръбопровода: Бен, треньорът по възстановяване на проекти на Builder. Вместо да бъде обикновен AI асистент, агентът вече имаше конкретна мисия: да наблюдава тръбопровода на услугите и да препоръчва действия, които защитават клиентското преживяване.

Обучаване на агента за вашия процес: знания, памет и имейл

Супер агентът е толкова полезен, колкото и контекста, който разбира.

За работния процес на Бен това означаваше да се даде на агента достъп до три вида информация:

Първо, самото работно пространство . Агентът трябваше да разбере пространството, в което Бен управлява задачите, заедно със списъците и таблата, които представят неговия сервизен процес.

Второ, добавихме памет и документация . Те включваха списъци с клиенти, бележки за доставчици и няколко прости правила за отстъпки и пакети услуги.

Накрая, свързахме достъпа до електронна поща чрез Gmail акаунт, за да може агентът да изготвя отговори на клиенти и да прави проследяване на доставчици.

Аз също третирах агента като младши член на екипа и конфигурирах предпочитания и ограничения, като например:

Кои шаблони за имейли е разрешено да се използват

Когато трябва да поиска моето одобрение преди изпращане

Когато е разрешено автоматично изпращане на предварително одобрен шаблон въз основа на определени стойности на полетата

Тъй като всичко се намира в ClickUp – задачи, документи и комуникация – агентът може да прочете контекста на едно място и да предприеме действия на друго. Например, той може да открие забавена задача в рамките на дадена задача и веднага да предложи актуализация по имейл за клиента.

Това е едно от предимствата на Converged AI Workspace. Когато задачите, разговорите и документацията са обединени на едно място, AI може да разбере целия контекст, вместо да прави предположения въз основа на фрагменти.

📮 ClickUp Insight: 19% от хората казват, че искат AI агенти да им помагат в управлението на работните процеси по проектите. Но работният процес на управление на проекти не е точно списък за проверка. Това е динамична система от компромиси, предаване на задачи и променящи се приоритети, където вчерашният план рядко отразява днешната реалност. Super Agents на ClickUp са създадени, за да реагират на състоянието на вашата работа, а не само на инструкции. Те изпълняват задачите според графиците, които сте определили, и следят за тригери като зададени въпроси, създадени нови задачи или подадени формуляри, и могат проактивно да сигнализират за проблеми!

📚 Прочетете повече: Как конвергенцията на изкуствения интелект решава проблема с разрастването на работата

Използване на агента като AI асистент за управление на процеса

След като Project Recovery Coach беше конфигуриран, Бен започна да взаимодейства с агента като с член на екипа.

Оставяйки агента да планира деня

В пряк чат с агента Бен можеше да опрости нещата до следното:

Здравейте, аз съм Бен. Това е моята компания. Можете ли да ми препоръчате първите десет души, с които трябва да се свържа днес?

Здравейте, аз съм Бен. Това е моята компания. Можете ли да ми препоръчате първите десет души, с които трябва да се свържа днес?

Агентът анализира своя процес и представя:

Агентът анализира своя процес и извежда на повърхността:

Закъснели или рискови задачи, при които клиентите вероятно са разочаровани

Възможности с висока стойност, при които проверката може да спаси една връзка

Доволни клиенти, с които трябва да се свържем днес, за да получим отзиви

Вместо да се взира в дълъг списък със задачи, Бен получава подбрана списък с действия.

Наставничество на агента по отношение на реалната работа

Другият начин, по който си сътрудничим с агента, е директно в задачите.

Представете си, че отваряме задача, която чака части. Доставчикът е известен с закъсненията си и искаме агентът да го има предвид.

Мога да маркирам агента и да кажа:

@Project Recovery Coach, доставчикът тук е Influx – те често закъсняват. Всеки път, когато видите задача, преминала в „чакане на части“, моля, попитайте ме кой е доставчикът и имайте това предвид, когато препоръчвате следващи стъпки.

@Project Recovery Coach, доставчикът тук е Influx – те често закъсняват. Всеки път, когато видите задача, преминала в „чакане на части“, моля, попитайте ме кой е доставчикът и имайте това предвид, когато препоръчвате следващи стъпки.

Сега, без да напускаме задачата, ние:

Сега, без да напускаме задачата, ние:

Предвид новите познания на агента в тази област (Influx е бавен)

Определете малко правило за бъдещи последващи действия

Вградете тази нюанс точно там, където се извършва работата.

Няма нужда да седя и да чакам отговор. Когато отговори, актуализацията се появява в моята ClickUp Inbox, откъдето мога да я взема, когато съм готов.

📌 В един пример отговорът на агента изглеждаше така:

„Благодаря за информацията. Забелязах, че Influx често закъснява. Попитайте доставчика за точен час на доставка, след което информирайте клиента. Искате ли да ви изпратя чернова на имейл за това?“

„Благодаря за информацията. Забелязах, че Influx често закъснява. Попитайте доставчика за точен час на пристигане, след което информирайте клиента. Искате ли да ви изпратя чернова на имейл за това?“

Оттук мога да кажа:

Оттук мога да кажа:

„Да, моля, дайте ми скриптове.“

„Да, моля, дайте ми скриптове.“

И може да генерира:

И може да генерира:

Вежливо запитване за очаквано време на пристигане към доставчика

Прозрачна актуализация за клиента

Напомняне за последващи действия, за да не изгубим отново следата

Всичко това се случва, без Бен да рови в стари имейли или да преминава от един инструмент в друг.

Този тип контекстуално обучение кара агента да се чувства по-малко като инструмент и повече като младши оперативен асистент.

📚 Прочетете също: Трансформация на изкуствения интелект в околната среда

Какво се промени, след като AI агент започна да наблюдава процеса

Project Recovery Coach не прави нищо впечатляващо.

Той не сключва сделки автоматично и не преструктурира CRM системата на Бен.

Но той прави нещо изключително ценно: непрекъснато наблюдава процеса и извежда на преден план това, което е важно, така че Бен знае какво да прави по-нататък.

След като внедрихме Project Recovery Coach на Бен, няколко неща се промениха:

След като внедрихме Project Recovery Coach на Бен, няколко неща се промениха:

Задачите, изложени на риск, се откриват по-бързо. Бен забеляза проблемите веднага щом задачите закъсняха или бяха блокирани.

Забавянията в доставките вече не са изненада. Агентът ни подтикна да питаме за очакваното време на доставка и да комуникираме проактивно с клиентите.

Доволни клиенти се превърнаха в реални препоръки. Получавахме постоянен поток от подкани да поискаме отзиви, докато преживяването все още беше свежо.

Психическото натоварване на Бен намаля. Той вече не трябваше да държи цялата верига в главата си; агентът пое бдителността.

👀 Знаете ли, че... Екипите по продажбите, които използват AI, имат 1,3 пъти по-голяма вероятност да отбележат ръст на приходите.

Как да създадете свой собствен AI агент за управление на продажбите

Ако разглеждате собственото си работно пространство в ClickUp и си мислите: „Знам, че трябва да използвам Super Agents, но не знам откъде да започна“, ето рамката, която препоръчвам:

Изберете един проблем : Процес на продажбите, предоставяне на услуги, въвеждане, подновяване – изберете един процес, в който пропуските наистина болят.

Намерете пропуските в съществуващото си пространство : разгледайте просрочените задачи, неактивните билети и местата, където клиентите чакат.

Определете проста роля за вашия супер агент : За Бен това беше експерт по продажби и клиентско преживяване, фокусиран върху връщането на проектите в правилната посока.

Кажете му къде да се намира : насочете го към конкретно пространство или набор от списъци (като Ben’s Building Yard) и въведете необходимите знания, документи и имейл акаунт.

Започнете с една ясна задача : например, „Наблюдавай този процес и ми кажи с кого да се свържа всеки ден“ или „Отбележи всяка задача, която е просрочена или неактивна в продължение на три дни, и предложи следваща стъпка“.

Отнасяйте се към него като към член на екипа: чатете директно с него, маркирайте го в задачи, където нюансите са важни, и ограничавайте или разширявайте разрешенията, докато изграждате доверие.

Когато агентът докаже своята полезност, можете да разширите неговите отговорности.

🎥 Ето кратко ръководство за започване с Super Agents:

Искате ли да видите този работен процес в действие?

Целта ми с тази статия не е да ви впечатля с умни подсказки.

Целта е да се покаже как един фокусиран Super Agent може да:

Запушете пробойните във вашия сервизен процес

Защитете клиентското си преживяване

Дайте си възможност да се съсредоточите върху значима работа

Ако искате да видите този работен процес в действие или да вземете ресурсите от този пример, можете да посетите: annabullock.com/builder

Там Бен и аз събираме въпроси, споделяме допълнителни ресурси и изпращаме линкове към инструментите, споменати в този работен процес.

