Как AI Super Agents помагат на екипите по продажбите да сключват сделки по-бързо

Нека си го кажем направо – повечето екипи по продажбите нямат проблем с портфейла от потенциални клиенти. Те имат проблем с изпълнението.

Сделките рядко се провалят, защото търговците не могат да продават. Причините са много по-прости (и много по-лесни за отстраняване): пропуснати последващи действия, контекстът е разпръснат в пет различни инструмента, а половината ден се губи в актуализации на CRM, вътрешни съобщения и „бързи“ проверки.

⚠️ Salesforce съобщава, че търговските представители прекарват едва 28–30% от времето си в действителна продажба, а останалото се губи за административна и вътрешна работа. ✅ По-простото решение, за което говорихме? AI може да доведе до увеличение на приходите с 3–15% и да подобри възвръщаемостта на инвестициите в продажбите с до 20%, главно чрез автоматизиране на повтарящата се работа, която забавя цикъла на сключване на сделките.

Така че възможността е очевидна. Но компаниите я пропиляват с фрагментирани AI инструменти – един за имейли, друг за бележки, трети за прогнози.

Това, от което се нуждаете, са AI Super Agents, които могат да правят всичко това. Те осъществяват последващи действия с потенциалните клиенти, актуализират записите, откриват рисковете по сделките и поддържат възможностите за развитие, без да чакат вас.

Това ръководство ви разяснява как работят AI Super Agents, различните типове, създадени за конкретни продажбени дейности, и как да ги внедрите в единна работна среда, така че вашите търговски представители да прекарват повече време в продажби и по-малко време в търсене на информация в разрознени системи.

Какво представляват AI Super Agents за продажбите?

AI Super Agents за продажби са автономни AI системи, които правят много повече от това просто да отговарят на въпроси или да автоматизират единични задачи. Те са проектирани да координират сложни, цялостни работни процеси в продажбите – от момента, в който постъпи потенциален клиент, до сключването на сделката. Те функционират като постоянно активен член на екипа, който се занимава с координацията на продажбите.

Те действат като централна нервна система, събирайки контекст от множество източници, автоматизирайки рутинни задачи и проактивно насочвайки търговските представители към дейностите с най-висока стойност.

За разлика от обикновения чатбот, Super Agent съчетава няколко технологии – като големи езикови модели (LLM) и обработка на естествен език (NLP) – в една цялостна система. Той се учи от вашите стратегии за продажби и се адаптира с времето благодарение на обратната връзка от човешкия фактор.

ClickUp Super Agents, например, се намират във вашето ClickUp Workspace, точно там, където вече се осъществяват вашите сделки, задачи и разговори. За екипите по продажбите това означава, че тези Super Agents помагат с всичко – от поддържането на CRM до активното управление на изпълнението на сделките. Те могат да наблюдават активността в тръбопровода и да интерпретират контекста от вашите задачи, документи, чат и коментари в ClickUp. Те могат също така да задействат последващи действия, да актуализират етапите на сделката и да генерират обобщения или следващи стъпки автоматично — без постоянен надзор. Тъй като те не са външен инструмент, който се опитва да събере разпръснати данни, контекстът не се губи. Всяко действие се основава на дейността по сделката в реално време. Резултатът? Последващите действия са по-прецизни, предаването на задачите е по-гладко, а изпълнението е много по-надеждно.

🎥 Вижте как използваме супер агента „Координатор на демонстрации за продажби“, за да планираме демонстрационни разговори, да създаваме подготвителни материали и да се грижим за последващите действия.

Видове AI агенти по продажбите

Не всички AI агенти по продажбите вършат една и съща работа, а използването на неподходящия за конкретния проблем на вашия екип е бърз начин да загубите време и пари. Нека разгледаме най-често срещаните видове AI агенти по продажбите, които компаниите използват днес:

AI агенти за разговор

Това са агентите, които разговарят с вашите клиенти от ваше име. Те се занимават с взаимодействията в реално време с потенциалните клиенти чрез чат, имейл или дори гласови съобщения, действайки като първа линия на взаимодействие.

Основната им задача е да квалифицират потенциалните клиенти, като задават въпроси за проучване, отговарят на често задавани въпроси и записват срещи в календара на търговския представител.

Най-голямото им предимство? Те продължават да общуват с потенциалните клиенти дълго след като вашият екип е приключил работа за деня.

Super Agent на Sales Sidekick в ClickUp отговаря на въпросите на вашите потенциални клиенти, за да не се налага вие да го правите

Агенти за прогнозна аналитика

Агентите за прогнозна аналитика са специалистите по данни във вашия екип. Те анализират исторически данни за продажбите и сигнали за поведението в реално време, за да прогнозират резултати и да идентифицират модели, които иначе бихте пропуснали.

Оценяване на потенциалните клиенти: Те надхвърлят обикновените демографски данни, за да приоритизират потенциалните клиенти въз основа на реалната им вероятност за превръщане в клиенти, така че вашият екип да се фокусира върху подходящите потенциални клиенти

Приоритизиране на сделките: Те могат да отбележат кои сделки във вашата тръба имат най-голяма вероятност да бъдат сключени, като по този начин помагат на търговските представители да разпределят времето си ефективно

Прогнозиране на отпадането на клиенти: За бизнеса, базиран на абонаменти, тези агенти могат да идентифицират акаунтите, изложени на риск от отпадане, преди да е станало твърде късно За бизнеса, базиран на абонаменти, тези агенти могат да идентифицират акаунтите, изложени на риск от отпадане, преди да е станало твърде късно

Използвайте Sales Insights Reporter Super Agent в ClickUp, за да анализирате данните за продажбите – от размера на сделката до риска от отпадане на клиенти и др.

Агенти за автоматизация на работния процес

Агентите за автоматизация на работния процес са „работните коне“, които се справят с многоетапните, повтарящи се процеси, които забавят вашия екип по продажбите. Те изпълняват задачи автоматично въз основа на предварително дефинирани тригери и условия. B2B AI агентите в тази категория оптимизират сложни вътрешни процеси.

📌 Например, агентът за работни потоци може автоматично да генерира оферта, да изпрати договор за подпис, да запише бележки от разговорите в CRM системата и да координира прехвърлянето на клиента между представителя за развитие на продажбите (SDR) и мениджъра по клиентски сметки (AE). Никой не трябва да си мръдне пръста, за да изпълни тези задачи ръчно.

🎥 Любопитни ли сте как да започнете да използвате Super Agents? Този кратък наръчник ще ви помогне да настроите първия си ClickUp Super Agent!

👉🏼 Имате ли нужда от идеи за адаптиране на вашите Sales Super Agents към начина, по който работи вашият екип?

Агенти за обучение по продажби

Тези агенти действат като лични треньори по ефективност – форма на коучинг в продажбите – за всеки представител във вашия екип. Те анализират записи на разговори, кореспонденция по имейл и резултати от сделки, за да предоставят насоки в реално време и персонализирана обратна връзка. Това ви помага да разширите усилията си за подпомагане на продажбите и да гарантирате, че всеки представител се възползва от успешните навици на най-добре представящите се служители. Те могат да идентифицират конкретни области за подобрение, като съотношението между говорене и слушане, или дори да предоставят контекстуални препоръки по време на разговор на живо.

Създайте в ClickUp ежедневен AI Sales Coach Super Agent, който е съобразен с предпочитаната от вас методология за продажби

🧠 Интересен факт: Компаниите, които инвестират последователно в обучение по продажби и проследяват неговото въздействие, постигат с 32% по-висока успеваемост и с 28% по-високо изпълнение на квотите.

🎥 Бонус: За да видите как AI агентите за продажби работят на практика и как могат да трансформират вашия процес на продажби, гледайте този кратък видео обзор на най-добрите инструменти:

Защо AI Sales Agents помагат на екипите да сключват сделки по-бързо

Скоростта печели сделките. Екипът, който отговаря пръв, прави последващите действия най-бързо и преминава потенциалните клиенти през фунията с най-малко съпротивление, почти винаги има предимство. AI агентите по продажбите са създадени, за да се справят с трите най-големи пречки пред скоростта в съвременните продажби.

🧠 Интересен факт: Според доклада на HubSpot за състоянието на продажбите през 2025 г.: 84% от анкетираните смятат, че изкуственият интелект им спестява време и оптимизира процесите

83% смятат, че това е полезно за персонализираните взаимодействия с потенциални клиенти

82% от анкетираните го оценяват като средство за извличане на по-добри прозрения от данните

Те елиминират отнемащата време административна работа

Вероятно вашите търговски представители прекарват 72% от седмицата си в дейности, които не са свързани с продажбите – регистриране на разговори, актуализиране на полета в CRM системата, писане на имейли за последващи действия и планиране на срещи. Всяка минута, прекарана в тази административна работа, е минута, в която те не изграждат взаимоотношения или не напредват в сключването на сделка. Това намаляване на производителността се отразява пряко на вашите приходи.

AI Super Agents ви спестяват време, като:

Автоматично записване на бележки от срещи

Актуализиране на записите за сделките с най-новата информация

Създаване на персонализирани имейли за последващи действия и

Управление на цялата кореспонденция по планирането

💡 Съвет от професионалист: Когато тази автоматизация се случва в конвергентно AI работно пространство като ClickUp, където вече се извършва работата ви, вие елиминирате и „разходите за превключване“ между различни приложения, което увеличава спестяването на време.

📮ClickUp Insight: 30% от хората казват, че най-голямото им разочарование от AI агентите е, че те звучат уверено, но грешат. Това обикновено се случва, защото повечето агенти работят изолирано. Те отговарят на единични запитвания, без да знаят как предпочитате да правите нещата, как работите или какви са предпочитаните от вас процеси. Super Agents работят по различен начин. Те оперират със 100% контекст, извлечен директно от вашите задачи, документи, чатове, срещи и актуализации в реално време. И запазват актуална, базирана на предпочитания и дори епизодична памет във времето. Именно това превръща агента от самоуверен гадател в проактивен колега, който може да се адаптира към промените в работата. 👉🏼 Искате ли да видите как би работил един Super Agent във вашата работна среда?

Те извличат полезна информация от разпръснати данни

Критичната информация за сделката почти никога не се намира на едно място. Тя е заровена в имейл кореспонденция, разговори в Slack, записи на разговори и бележки в CRM. Вашите търговски представители не могат да синтезират цялата тази информация достатъчно бързо, за да действат в момента. Докато съберат цялостната картина за даден клиент, прозорецът за покупка може вече да е затворен.

AI агентите се справят отлично с тази задача. Те могат мигновено да извличат контекст от всички ваши системи, да идентифицират скрити модели и да предоставят полезни анализи директно на вашите търговски представители.

📌 Например, един агент може да сигнализира, че ключов заинтересован участник все още не е ангажиран или че при сходни сделки постоянно се появява конкретно възражение, което позволява на екипа ви да бъде по-проактивен.

💡 Съвет от професионалист: Спрете да търсите информация за сделките и получавайте незабавни отговори с ClickUp Brain. Този AI асистент е интегриран директно във вашето работно пространство, за да отговаря на въпроси и да изпълнява действия. Можете да задавате въпроси на естествен език, като например: „Кои бяха ключовите задачи от последния ми разговор с Acme Corp?“, като просто напишете @brain в коментар към задача или в чата на ClickUp. ClickUp Brain ще претърси цялото ви работно пространство — включително задачите, документите и коментарите в ClickUp — за да ви даде отговор за секунди. Определете приоритетите на задачите по продажбите за действие от работното си пространство, като използвате контекстно-ориентираните отговори на ClickUp Brain

Те позволяват персонализация в голям мащаб

Днес всеки купувач очаква индивидуален подход.

71% от клиентите очакват персонализация, а 76% се разочароват, ако я няма, докато 73% от B2B купувачите активно игнорират неподходящите контакти. 🤯

Но персонализирането на всеки отделен контакт ръчно просто не е мащабируемо. Вашите търговски представители са принудени да избират между изпращането на общи, неефективни шаблони или прекарването на 52% от времето си в изготвянето на персонализирани съобщения за всеки потенциален клиент. Това е загубена битка.

AI Super Agents решават този проблем. Чрез анализиране на данни за потенциални клиенти, сигнали от компанията и история на предишни разговори, те могат автоматично да генерират силно персонализирани съобщения, предложения и препоръки. Това ниво на персонализация, задвижвано от AI, която вижда цялото ви работно пространство – включително документи, задачи и разговори – винаги ще превъзхожда общите шаблони от изолирани инструменти.

Как AI агентите трансформират продажбения фуния

На пръв поглед „по-бързото сключване на сделки“ звучи като проблем в началото на процеса или свързан с таланта. По-добри потенциални клиенти. По-добри търговски представители. По-добри презентации.

Но в действителност повечето сделки се забавят след първия разговор.

Те зациклят в междинната фаза между пропуснатото последващо действие, предложението, което остана неразгледано, и вътрешното одобрение, за което бяха необходими три напомняния.

Скоростта в продажбите не означава да се движите по-бързо. Тя означава да премахнете всичко, което забавя сключването на сделките.

Това е точно това, което правят AI Sales Agents.

Вместо да се ограничават до оптимизиране на една част от вашия процес на продажби, те ускоряват целия процес. От първата точка на контакт до окончателното подписване на договора:

Генериране и квалифициране на потенциални клиенти

Помислете за ролята на SDR в традиционния процес на продажбите. Те прекарват безброй часове в ръчно проучване на потенциални клиенти, изпращане на шаблони за контакт и квалифициране на потенциални клиенти чрез повтарящи се разговори за проучване.

Сега помислете за подхода на Super Agent.

Използвайки изкуствен интелект за генериране на потенциални клиенти, AI Super Agents могат да идентифицират подходящи клиенти въз основа на данни за намеренията им, автоматично да обогатяват профилите на потенциалните клиенти с релевантна информация и да ангажират потенциалните клиенти незабавно чрез чат или имейл. След това те оценяват и препращат само най-подходящите потенциални клиенти директно към вашите търговски представители, като по този начин осигуряват по-бързи времена за реакция и по-високо качество на продажбения процес.

Създайте Super Agent, който автоматично да квалифицира потенциалните клиенти въз основа на вашите критерии за оценка

👀 Знаете ли? Продавачите, които активно използват изкуствен интелект, имат 3,7 пъти по-голяма вероятност да постигнат целите си.

Персонализирани контакти и последващи действия

Без изкуствен интелект търговските представители често са принудени да пишат индивидуални имейли и ръчно да проследяват честотата на последващите действия в електронна таблица. Това неизбежно води до пропускане на потенциални клиенти и загуба на сделки просто защото е пропуснато последващо действие.

Агентите, задвижвани от изкуствен интелект, могат да изготвят цялостни персонализирани последователности въз основа на поведението на потенциалния клиент и контекста на сделката. Те автоматично задействат последващи действия в оптималния момент и могат дори да адаптират съобщенията въз основа на сигнали за ангажираност, като по този начин гарантират, че нито един потенциален клиент няма да бъде пропуснат.

Автоматизирайте персонализираните имейли за последващи действия след срещи с AI Super Agent „Sales Follow-up Email Writer“ в ClickUp

Справяне с възражения и преговори

Когато възникне сериозно възражение, търговските представители обикновено трябва да разчитат на паметта си и на миналия си опит, за да отговорят. Това често води до несъгласувани отговори в екипа и пропуснати възможности за ефективно разрешаване на притесненията на потенциалния клиент.

AI агентите преодоляват този проблем директно. Те могат да предоставят подходящи казуси, информация за конкуренцията и предварително одобрени отговори в реално време по време на разговор или докато представителят изготвя имейл. Така вашият екип може да се справи с всяко възражение с увереност, разполагайки с нужната информация точно в момента, в който се нуждае от нея.

Адаптирайте продажбените обаждания, съобщенията и рекламните материали към конкретните изисквания на вашата целева аудитория с ICP Sales Enablement Agent в ClickUp

Сключване на сделки и управление на тръбопровода

За много ръководители на продажбите срещите за преглед на портфейла от потенциални сделки са седмична борба, а рисковете по сделките често излизат на повърхността, когато вече е твърде късно. Прогнозирането може да изглежда по-скоро като гадаене, отколкото като наука, основана на данни.

AI агентите осигуряват предвидимост на вашия процес на продажби. Те могат непрекъснато да следят състоянието на всяка сделка, да сигнализират за рискови възможности и да препоръчват най-добрите следващи стъпки за напредъка на сделката. Те могат също така да генерират изключително точни оферти за продажби.

Този проактивен подход към управлението на продажбения процес означава по-малко изненади в края на тримесечието и по-предвидим ръст на приходите.

💡 Съвет от професионалист: С таблата на ClickUp можете да създавате висококачествени визуални отчети, които показват състоянието на тръбопровода в реално време, активността на търговските представители и точността на прогнозите. Това ви предоставя единен източник на информация за цялата ви търговска дейност — особено полезен за корпоративни екипи за продажби, използващи изкуствен интелект, които управляват сложни работни потоци в голям мащаб. За още по-добра организация разгледайте шаблона за търговски тръбопровод на ClickUp, за да визуализирате, проследявате и управлявате ефективно сделките си.

Най-добри практики за използване на AI агенти по продажбите

Самото закупуване на нов AI инструмент за продажби няма да оправи по магичен начин вашия процес на продажби. Тези най-добри практики за внедряване на нов инструмент за продажби разграничават екипите, които постигат реални резултати, от онези, които просто добавят още един абонамент към своя набор от технологии.

Започнете с автоматизиране на повтарящите се административни задачи

Най-лесният начин да убедите екипа си да приеме изкуствения интелект е да започнете с бързи победи. Автоматизирането на задачи като актуализации в CRM, обобщения на срещи и изготвяне на имейли за последващи действия показва незабавна полза, без да нарушава основните продажбени дейности на екипа ви. Определете трите най-често срещани административни задачи, за които вашите търговски представители се оплакват най-много, и настройте AI Super Agent да автоматизира първо тях.

Въведете оценяване на потенциалните клиенти, задвижвано от изкуствен интелект

Традиционните модели за оценяване на потенциални клиенти често са твърде ригидни и пропускат нюансите в намеренията на купувачите. Оценяването, задвижвано от изкуствен интелект, което се основава на реални сигнали за покупка и модели на ангажираност, ви позволява да приоритизирате потенциалните клиенти много по-точно. Започнете, като използвате оценяването с изкуствен интелект като допълнение към съществуващите ви критерии, а след това постепенно прехвърляйте по-голяма тежест към модела с изкуствен интелект, тъй като той доказва своята точност.

👀 Знаете ли? Благодарение на изкуствения интелект ~7 от 10 търговци отчитат средно съкращаване на цикъла на продажбите с една седмица.

Използвайте изкуствения интелект като инструмент за обучение по продажби

Вашите мениджъри по продажбите не могат да присъстват на всеки разговор, но AI агентът-наставник може. Тези инструменти осигуряват последователна и мащабируема обратна връзка, която ускорява развитието на търговските представители и засилва успешните поведения. Фокусирайте се върху проследяването на конкретни, измерими показатели, като съотношението между говорене и слушане или броя на зададените въпроси за проучване, вместо върху неясни цели като „подобрете разговорите си“.

Свържете AI с обединено работно пространство

AI Super Agents са толкова интелигентни, колкото са данните, до които имат достъп. Ако вашите инструменти са изолирани, вашият AI ще има „слепи зони“. Конвергентното работно пространство предоставя на вашия AI пълен контекст. Проверете вашия текущ набор от инструменти за наличие на изолирани данни и дайте приоритет на консолидирането на инструментите, преди да добавите още точкови AI решения.

🌟 Предимството на ClickUp Повечето екипи по продажбите вече използват прекалено много инструменти. Последното, от което се нуждаете, е още едно AI решение, което създава още повече разпиляване на работата – повече влизания в системата, повече изолирани бази данни и повече превключване между контексти. ClickUp използва различен подход. Това е конвергентно AI работно пространство — единна, сигурна платформа, където проекти, документи, разговори и анализи съжителстват с вграден контекстуален AI като интелигентен слой — където вашият екип може да управлява сделки, да сътрудничи по предложения, да проследява процеса и да получава AI помощ, всичко на едно място. 🛠️ Когато вашият AI е интегриран в работната ви среда, а не е прикачен отвън, той разполага с пълния контекст, необходим, за да ви помогне да сключвате сделки по-бързо.

Как супер агентите на ClickUp помагат на екипите по продажбите да сключват сделки по-бързо

Като ваши AI съотборници, които могат да работят самостоятелно, ClickUp Super Agents поддържат цялостния ви процес на продажби.

Тъй като те се намират във вашето работно пространство в ClickUp, те не правят предположения въз основа на частични данни. Те имат пълен достъп до вашия поток от проекти, задачи, разговори и документи, така че всяко действие се основава на реалния контекст на сделката.

Къде ClickUp Super Agents ускоряват сключването на сделки

1. Те осъществяват последващи действия незабавно (и последователно)

Скоростта е всичко в продажбите – и повечето екипи я губят още след първия контакт.

Super Agents могат да се включат, за да поддържат темпото. Можете да използвате такъв агент, за да задействате последващи действия след разговори или след определен период на неактивност. Това помага и за автоматичното повторно ангажиране на неактивни потенциални клиенти. А ако ви е трудно да намерите тема за разговор, агентът може дори да персонализира комуникацията, като използва контекста на сделката.

В ClickUp супер агентите не започват от нулата всеки път. Те са конфигурирани с достъп до информацията във вашето работно пространство (задачи, документи, чатове и избрани източници на данни) и могат да съхраняват и извличат информация с течение на времето.

Дайте на вашия Super Agent ясни инструкции и посочете източниците на информация, до които той може да има достъп от вашето работно пространство в ClickUp и свързаните приложения

Те използват три вида памет:

Скорошна памет → Запомня минали взаимодействия и дейности

Предпочитания → Научава как искате нещата да се правят (тон, структура, работни процеси)

Интелигентност → Съхранява полезна информация за подобряване на бъдещите действия

Вместо да действа като еднократна автоматизация, агентът се държи по-скоро като съотборник, който учи, адаптира се и става по-остър с всяко взаимодействие — така вашите контакти и изпълнение се подобряват с времето, а не просто се извършват по-бързо.

Мечтата на всеки търговец! CRM, която се актуализира сама. С ClickUp Super Agents това може да стане реалност.

Ако вашата CRM система се намира в ClickUp и се основава на персонализирани полета, Super Agents могат:

Актуализирайте полето „Етап на сделката“ или „Статус“ въз основа на дейността

Записвайте автоматично обобщения и следващи стъпки въз основа на бележките си от срещите

Маркирайте сделките, които са в застой или са изложени на риск

3. Те премахват вътрешните пречки

Какво се случва след успешен разговор за проучване? Започва истинската работа: обобщаване на разговора, актуализиране на CRM, съгласуване на следващите стъпки, включване на инженерите по решения, създаване на задачи за последващи действия, споделяне на предложения, търсене на вътрешни одобрения и гарантиране, че нищо не е пропуснато преди следващия контакт.

За сключването на сделка е нужна цяла общност, а Super Agents могат да помогнат, като:

Задействане на работни процеси за одобрение (ценообразуване, правни въпроси, отстъпки)

Разпределяне на вътрешни задачи в момента, в който сделката напредне

Проследяване на графика с заинтересованите страни, докато действията не бъдат завършени

Поздравления, вече нямате сделки, които да стоят в застой в очакване на вътрешни действия!

4. Те подготвят търговските представители преди всяко взаимодействие

Смяната на контекста убива инерцията на екипа ви точно преди да стане най-важно. Ако търговските представители са заети да претърсват 10 инструмента за всяка подготовка за разговор, те винаги ще пропуснат нещо. Улеснете им работата, като централизирате контекста в едно работно пространство (като ClickUp!), така че вашите Super Agents да могат:

Създавайте брифинги преди обаждането с история на сделката и рискове

Обобщете минали разговори в задачи, документи и чат

Подчертайте какво трябва да се случи след това

Резултатите говорят сами за себе си: търговските представители подхождат към всеки разговор подготвени, а не набързо.

5. Те дават приоритет на сделките, които имат най-голям шанс да бъдат сключени

Не всички сделки заслужават еднакво внимание.

Super Agents непрекъснато анализират активността, ангажираността и времевите рамки във вашето Workspace, за да откриват сделки с висока степен на интерес или висок риск и да насочват търговските представители към най-подходящото следващо действие. Така усилията се насочват там, където действително оказват влияние върху приходите.

По-бързо сключване на сделки? Нужни са ви системи, а не само търговци

Колкото по-бързо вашият екип може да превърне разговорите в координирани действия, толкова по-бързо сключването на сделките напредва. Сделките се забавят, когато работата е разпръсната между различни инструменти, екипи и графици – а не когато на търговските представители липсват умения.

Когато изпълнението протича автоматично на заден план, екипът ви отделя по-малко време за управление на сделките и повече време за сключването им.

Как да автоматизирате процеса на продажбите? Разбира се, Super Agents са отговорът!

В ClickUp Super Agents могат да превръщат обобщенията на разговорите в задачи, да определят следващите стъпки, да уведомяват съответните заинтересовани страни и да поддържат сделката в ход, без да се налага да се чака ръчно проследяване. Именно този вид система отличава екипите по продажбите с висока производителност.

👉 Искате ли да видите как изглежда това за вашия процес на продажби?

Често задавани въпроси (FAQ)

Не, AI агентите са тук, за да подпомагат, а не да заменят човешките търговски представители. Те се занимават с повтарящите се задачи, свързани с обработката на големи обеми данни, така че вашите представители да могат да се фокусират върху това, в което са най-добри: изграждане на взаимоотношения, водене на сложни преговори и стратегически продажби.

Започнете с един-единствен, но много ефективен пример за приложение, който решава ясен проблем за вашите търговски представители, като автоматизиране на обобщенията на разговорите или въвеждането на данни в CRM. Тези бързи успехи изграждат доверие и дават тласък за по-широко внедряване.

Повечето самостоятелни AI агенти се свързват с други инструменти чрез API, което понякога може да бъде сложно за настройка и поддръжка. Агентите, които са вградени директно в обединено работно пространство, обаче имат вграден достъп до всички ваши данни и изискват много по-малко усилия за интеграция.