10-те най-добри софтуера за обучение по продажби през 2025 г.

Един отличен екип по продажбите се гради върху последователен и ефективен коучинг.

Но да бъдем честни, с традиционните методи за обучение търговските представители забравят наученото, мениджърите се мъчат да проследяват напредъка, а прегледите на сделките се превръщат в дебати, основани на мнения.

Подходящият софтуер за обучение по продажби решава този проблем. От анализ, базиран на изкуствен интелект, до структурирани ролеви игри, тези платформи правят обучението измеримо, повторимо и полезно.

В тази публикация в блога сме събрали някои от най-добрите инструменти за обучение по продажби, които превръщат обучението в конкурентно предимство. 🎯

Какво трябва да търсите в софтуера за обучение по продажби?

Добрият софтуер за обучение по продажби се фокусира върху укрепване, обучение в реално време и измерими подобрения. Подходящият софтуер активно помага на търговските представители да усъвършенстват уменията си, да сключват повече сделки и да постигат дългосрочен успех.

Ето какво да търсите, когато оценявате софтуера за обучение по продажби. 👀

Коучинг, базиран на изкуствен интелект: Автоматизира обратната връзка с помощта на AI-базирани прозрения, като подчертава силните и слабите страни и практическите стъпки, които трябва да се предприемат.

Обратна връзка в реално време: Осигурява обучение в реално време по време на телефонни разговори, имейли или срещи, за да помогне на търговските представители да коригират подхода си незабавно.

Интелигентност на разговора: Записва и анализира взаимодействията с клиентите, за да идентифицира модели, възражения и печеливши поведения.

Ролеви игри и симулации: позволяват на търговските представители да практикуват презентации, справяне с възражения и стратегии за преговори в среда без риск.

Автоматизирани прегледи на сделките: отбелязва рисковите сделки, подчертава споменаванията на конкурентите и предлага препоръки за обучение, подкрепени с данни.

Сътрудничество между колеги: Позволява на търговските представители да учат един от друг чрез споделяне на разговори, групови сесии за обучение и библиотеки с най-добри практики.

Проследяване на ефективността: Измерва въздействието на коучинга с анализи, които проследяват развитието на уменията, постигането на квотите и напредъка по сделките.

🔍 Знаете ли, че... Първият вътрешен екип по продажби в САЩ е създаден през 1957 г. от DialAmerica (по-рано Life Circulation Company). Целият екип по продажби е бил съставен от жени! Защо? За съжаление, защото по това време те са получавали по-ниски заплати. Въпреки това, те бързо доказали, че уменията им струват много повече.

10-те най-добри софтуера за обучение по продажби на един поглед

Инструмент Най-подходящ за Основни характеристики Цени ClickUp Проследяване на цели, сътрудничество и автоматизация Поставяне на цели с OKR, табла в реално време, AI прозрения от ClickUp Brain, обобщения на срещи, интерактивно обучение с Whiteboards Наличен е безплатен план; платените планове започват от 7 USD/месец на потребител. Gong Информация за сделките и проследяване на продажбите, базирана на изкуствен интелект Анализ на разговори, сравнителен анализ на поведението, споделяне на записи от игри, откриване на пропуски в уменията Персонализирани цени Salesloft Многоканално ангажиране и автоматизация на продажбите Conversations AI, Rhythm AI за коучинг работни процеси, AI-базирани насоки за сключване на сделки, сравнителен анализ на ефективността Персонализирани цени Avoma Бележки от срещи и анализ на разговори Транскрипция в реално време, оценка на разговорите с изкуствен интелект, плейлисти за обучение, информация за приходите 29–99 долара на месец на потребител Chorus Анализ на разговори и обратна връзка за обучение Транскрипция на продажбени разговори, проследяване на възражения, CRM автоматизация, фрагменти от коучинг Персонализирани цени Mindtickle Структурирано обучение по продажби и усъвършенстване на уменията Индекс на готовност, обратна връзка, базирана на изкуствен интелект, коучинг, основан на ролята, шаблони за обучение Персонализирани цени HubSpot Интегриран CRM и насоки за продажби Продажби, ръководени от изкуствен интелект, анализи на продажбите, курсове на HubSpot Academy, проследяване на ангажираността чрез обаждания/имейли Цената започва от 100 долара на месец на потребител. Jiminny Интелигентни разговори и анализи за обучение Коучинг на разговори в реално време, AI-базирани прозрения, коучинг от колеги, автоматизирани CRM актуализации Персонализирани цени Salesforce Персонализируемо обучение по продажби Einstein Sales Coach, платформа за обучение Trailhead, обратна връзка в реално време, съгласуване на целите с Work.com Цената започва от 25 долара на месец на потребител. Lessonly от Seismic Ролеви игри и видео обучение Програми за обучение по продажби, сценарии за практикуване, обратна връзка в реално време, интегриране на съдържание Персонализирани цени

10-те най-добри софтуера за обучение по продажби за екипи с висока производителност

Съставихме списък с 10-те най-добри софтуера за обучение по продажби, които можете да интегрирате в технологичния си арсенал, като включихме техните функции, ограничения, цени и рецензии, за да можете да намерите най-подходящия за вашия екип.

Да започнем! 💪

1. ClickUp (Най-добър за проследяване на цели, сътрудничество и автоматизация на работния процес)

ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата, ви помага да превърнете прозренията от коучинга в действие с структурирани планове за обучение, проследяване на производителността и сътрудничество в реално време. От анализиране на обратната връзка от разговорите до поставяне на персонализирани цели, то гарантира, че коучингът остава непрекъснат процес, който стимулира растежа на продажбите.

В комбинация с ClickUp CRM, той ви помага да управлявате взаимоотношенията с клиентите, да проследявате сделките и да оптимизирате работните процеси на едно място. Софтуерът за управление на продажбите ClickUp Sales Project Management Software отива още по-далеч, като помага на екипите по продажбите да автоматизират задачите, да наблюдават процесите и да сключват сделки по-бързо с помощта на AI-базирани анализи.

Нека разгледаме как платформата помага.

Проследявайте напредъка с различни типове цели, използвайки ClickUp Goals.

ClickUp Goals предоставя на екипите по продажбите структуриран начин за определяне, проследяване и постигане на измерими резултати. Вместо неясни очаквания за производителността, мениджърите по продажбите и треньорите могат да определят ясни цели и ключови резултати (OKR), за да гарантират, че всяка тренировка води до реален напредък.

Визуализирайте ефективността на продажбите с един поглед с таблата за управление на ClickUp.

Искате да проследявате всичките си цели? Обърнете се към ClickUp Dashboards.

Таблото за управление предоставя на мениджърите по продажбите, треньорите и бизнеса възможност да следят в реално време и с един поглед напредъка на своя екип. С напълно персонализирани карти, създаването на CRM табло за управление, проследяването на напредъка по сделките, наблюдението на производителността на търговските представители и анализирането на степента на завършени обучения става удобно.

Персонализирайте обучението по продажби за всеки търговски представител с ClickUp Brain.

За да направи коучинга още по-ефективен, ClickUp Brain действа като асистент по продажбите при поискване, предоставяйки незабавни анализи, отговаряйки на въпроси и показвайки релевантни данни, когато търговските представители се нуждаят от тях най-много.

Неговият AI Knowledge Manager отговаря незабавно на въпроси от документи, задачи и проекти, така че мениджърите и търговските представители могат бързо да намерят важната информация за продажбите. С помощта на AI-базирана помощ за писане можете да създавате персонализирани отзиви, материали за обучение и стратегии за продажби, съобразени с нуждите на всеки търговски представител.

Освен това, ClickUp AI Notetaker записва ключовите изводи от срещите за продажби и сесиите за обучение. Този AI инструмент за бележки от срещи автоматично записва дискусиите, обобщава прозренията и подчертава действията, които трябва да бъдат предприети, за да се изпълни всяко последващо действие.

Получавайте незабавни обобщения на срещите, за да усъвършенствате стратегиите за обучение с ClickUp AI Notetaker.

Най-добрите функции на ClickUp

Документирайте и споделяйте най-добрите практики: Централизирайте знанията, включително Централизирайте знанията, включително съдържание за подпомагане на продажбите , доказани стратегии за продажби, сценарии за справяне с възражения и насоки за обучение, в ClickUp Docs.

Задавайте персонализирани планове за обучение: Използвайте ClickUp Tasks, за да създадете индивидуални задачи за обучение, да проследявате напредъка и да се уверите, че търговските представители изпълняват ключови учебни дейности с крайни срокове и напомняния.

Насърчавайте обратната връзка в реално време: Предоставяйте съвети за обучение, обсъждайте прегледи на разговори и сътрудничество по стратегии за продажби в чатове на екипа в движение с Предоставяйте съвети за обучение, обсъждайте прегледи на разговори и сътрудничество по стратегии за продажби в чатове на екипа в движение с ClickUp Chat.

Оптимизирайте ролевите упражнения: Създавайте интерактивни сценарии за обучение, планирайте разговори за продажби и визуализирайте областите за подобрение за търговските представители с Създавайте интерактивни сценарии за обучение, планирайте разговори за продажби и визуализирайте областите за подобрение за търговските представители с ClickUp Whiteboards.

Ограничения на ClickUp

Настройката и персонализирането може да изискват значително усилие за усвояване.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Директно от рецензия в G2:

Гъвкавостта на ClickUp е най-голямата му сила – възможността за персонализиране на изгледите, статусите и работните процеси означава, че той може да се адаптира към процесите на почти всеки екип. Огромният брой функции ни позволява да управляваме всичко – от ежедневните задачи до дългосрочните планове – на едно място. Страхотно е, че цялата ни работа е централизирана, а персонализираните табла правят отчетите ясни и съобразени с нашите нужди...

Гъвкавостта на ClickUp е най-голямата му сила – възможността за персонализиране на изгледите, статусите и работните процеси означава, че той може да се адаптира към процесите на почти всеки екип. Огромният брой функции ни позволява да управляваме всичко – от ежедневните задачи до дългосрочните планове – на едно място. Страхотно е, че цялата ни работа е централизирана, а персонализираните табла правят отчетите ясни и съобразени с нашите нужди...

📮ClickUp Insight: 21% от анкетираните искат да използват изкуствен интелект, за да се отличат професионално, като го прилагат при срещи, имейли и проекти. Макар че повечето приложения за имейл, платформи за управление на проекти и дори софтуер за обучение по продажби имат интегриран изкуствен интелект като функция, той може да не е достатъчно безпроблемен, за да обедини работните процеси между различните инструменти. ClickUp променя това. Като софтуер за обучение по продажби, той обединява в едно място бележки от срещи, базирани на изкуствен интелект, автоматизирани последващи действия и проследяване на ефективността в реално време. Мениджърите по продажбите могат да записват идеи за обучение, да възлагат задачи за усъвършенстване на уменията и да проследяват напредъка на търговските представители – всичко това, без да превключват между различни приложения.

2. Gong (Най-добър за AI-базирани анализи на сделки и проследяване на продажбите)

чрез Gong

Обучението на екипите по продажби не трябва да се превръща в безкраен цикъл от неясни отзиви и интуитивни решения. Gong превръща този хаос в яснота с помощта на AI-базирани прозрения, които посочват какво работи.

Вече не е нужно да разчитате на разпръснати бележки и пристрастни мнения; софтуерът за сътрудничество в продажбите ви предоставя пълна, подкрепена с данни картина на ефективността на вашите търговски представители.

Той проследява всеки разговор, подчертава ключови поведения и сравнява резултатите с тези на най-добрите търговци. Това помага на треньорите и мениджърите по продажби да откриват пропуски в уменията, да предоставят целенасочена обратна връзка и да разпространяват най-добрите практики в целия екип.

Най-добрите функции на Gong

Анализирайте данните от разговорите на всеки търговски представител, за да идентифицирате успешните поведения и пропуските в меките умения.

Предоставете на търговските представители записи на най-добрите изпълнители, за да ги насочите към самоусъвършенстване.

Сравнете ефективността на представителите в различните екипи, за да откриете възможности за обучение.

Повишете процента на успеваемост, като превърнете прозренията от коучинга в практически стратегии за целия екип.

Ограничения на Gong

Неговият тромав интерфейс затруднява намирането на подходяща информация.

Минималното изискване за места може да не е идеално за малки екипи.

Цени на Gong

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Gong

G2: 4,8/5 (над 6000 рецензии)

Capterra: 4,8/5 (над 500 отзива)

🔍 Знаете ли, че... Първата документирана търговска сделка е била сключена в Месопотамия, където търговците са използвали глинени плочки, за да проследяват търговията. Древен CRM в действие!

3. Salesloft (Най-добър за многоканално ангажиране и автоматизация на продажбите)

чрез Salesloft

Salesloft е водеща платформа за ангажираност в продажбите, създадена да помага на екипите по приходите да се свързват ефективно с потенциални клиенти, да управляват процесите и да сключват сделки. Тя записва ключовите взаимодействия с купувачите, идентифицира модели и дава практически препоръки за това, което работи и какво трябва да се поправи.

Това улеснява работата на мениджъра по продажбите, превръщайки търговските представители в най-добрите изпълнители с персонализиран коучинг, показатели за ефективност, обратна връзка в реално време, анализи на сделките и стратегически наръчници.

Най-добрите функции на Salesloft

Записвайте и анализирайте взаимодействията с купувачите в реално време с Conversations AI, за да откриете поведението, което води до сключване на сделки.

Автоматизирайте работните процеси по обучение с Rhythm AI, като дадете приоритет на най-ефективните действия на търговските представители.

Получете AI-базирани насоки за сключване на сделки с Deals, за да проследявате и сключвате сделки по-бързо.

Сравнете резултатите на различните екипи, за да идентифицирате липсващите компетенции и възможности за обучение.

Ограничения на Salesloft

Ограничени интеграции с CRM системи, различни от Salesforce

Честите проблеми с телефона и периодичните прекъсвания на връзката влияят на надеждността

Цени на Salesloft

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Salesloft

G2: 4,5/5 (над 4100 отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 200 отзива)

Какво казват реалните потребители за Salesloft?

Вижте какво казва този рецензент на Capterra:

Salesloft предлага отлична стойност за парите, които се харчат, лесен е за използване, а моят търговец и екипът му за въвеждане в работата свършиха чудесна работа с настройването на всичко... Бих искал да има повече интеграции с CRM системи. Salesforce е основната им интеграция.

Salesloft предлага отлична стойност за парите, които се харчат, лесен е за използване, а моят търговец и екипът му за въвеждане в работата свършиха отлична работа с настройването на всичко... Бих искал да има повече интеграции с CRM системи. Salesforce е основната им интеграция.

🧠 Интересен факт: Джо Жирард държи рекорда за продажба на над 13 000 автомобила само за 15 години! Неговото тайно оръжие? Персонализация. Той изпращаше ръчно написани бележки на клиентите си и дори се свързваше с тях по време на сервизните им посещения.

4. Avoma (най-добър за бележки от срещи и анализ на разговори)

чрез Avoma

Avoama е AI асистент за срещи и платформа за интелигентни разговори, създадена да подобри продуктивността и сътрудничеството в продажбите. Тя транскрибира срещите в реално време, записва ключовите моменти и помага на мениджърите да обучават търговските представители с прецизност.

Платформата също така открива модели на разговор, сигнализира за рискове при сключването на сделки и поддържа търговските представители на правилния път с печеливши стратегии. Търговските мениджъри получават по-добра видимост, търговските представители получават полезна обратна връзка, а компаниите прилагат подход, основан на данни, за подобряване на производителността.

Най-добрите функции на Avoma

Открийте рисковете при сключването на сделки и подобрете точността на прогнозите с помощта на аналитични данни за приходите.

Осигурете персонализирано обучение с AI Call Scoring, като идентифицирате силните страни и пропуските.

Оптимизирайте планирането и насочването на потенциални клиенти с автоматизирано планиране и насочване 1:1 и на екипа.

Създайте подбрани плейлисти за обучение с най-добрите разговорни техники на най-успешните търговски представители.

Ограничения на Avoma

Случайни проблеми със записването и закъснения при присъединяването на лицата, които водят бележки, към срещите

Някои потребители намират интерфейса за прекалено сложен, с твърде много информация.

Цени на Avoma

AI Meeting Assistant: 29 $/месец на потребител

Conversation Intelligence: 69 $/месец на потребител

Информация за приходите: 99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Avoma

G2: 4,6/5 (над 1300 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

5. Chorus (Най-добър за анализ на разговори и обратна връзка за обучение)

чрез Chorus

Chorus. ai от ZoomInfo превръща продажбените разговори в мощни анализи. Той автоматично записва и анализира всеки разговор, имейл и среща, предоставяйки на екипите по продажбите данните, от които се нуждаят, за да сключат повече сделки. Улавяйки тон, настроение и ангажираност, инструментът помага на мениджърите да видят точно какво работи и къде има нужда от подобрение.

Deal Intelligence и Market Insights помагат на мениджърите да идентифицират печелившите поведения, да обучават ефективно търговските представители и да усъвършенстват стратегиите за продажби. А най-хубавото е, че търговските представители виждат реални примери за успешни разговори, справяне с възражения и споменавания на конкуренти.

Най-добрите функции на Chorus

Транскрибирайте и анализирайте продажбените разговори в реално време с помощта на анализа на продажбените разговори.

Идентифицирайте ключови споменавания на конкуренти и възражения на клиенти с Market Intelligence.

Автоматизирайте актуализациите на CRM с Connected Intelligence, като намалите ръчното въвеждане на данни.

Създайте библиотеки за обучение с откъси и плейлисти от най-успешните моменти в продажбите.

Ограничения на Chorus

Трудности при идентифицирането на участниците в някои разговори, което се отразява на точността на отчетите

Някои потребители съобщават за бавна работа и забавяне на интерфейса.

Цени на Chorus

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Chorus

G2: 4,5/5 (над 2900 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 60 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Chorus?

Един рецензент от G2 го обобщи по следния начин:

Използвам Chorus от 4 години и винаги съм ценял това, че той автоматично се включва и записва разговорите ми, дори и в други платформи за срещи, към които може да се наложи да се присъединя поради изисквания на клиенти... ИИ имейлът може да бъде по-добър – понякога повтаря елементи до 3 пъти в различни области, като обобщение на срещата, действия и резюмета, така че трябва да го прочета внимателно, за да се уверя, че всичко е последователно и има смисъл.

Използвам Chorus от 4 години и винаги съм ценял това, че той автоматично се включва и записва разговорите ми, дори и в други платформи за срещи, в които може да се наложи да се включа поради изисквания на клиенти... Имейлът с изкуствен интелект може да бъде подобрен – понякога повтаря елементи до 3 пъти в различни области, като обобщение на срещата, действия и резюмета, така че трябва да го прочета внимателно, за да се уверя, че всичко е последователно и има смисъл.

🤝 Напомняне: Ключът е в персонализацията. Адаптирайте обучението към уникалните силни и слаби страни и стилове на учене на всеки търговски представител. Използвайте оценки и обратна връзка, за да създадете персонализиран план.

6. Mindtickle (Най-добър за структурирано обучение по продажби и усъвършенстване на уменията)

чрез Mindtickle

Mindtickle е водеща платформа за подготовка и подпомагане на продажбите, която подобрява ефективността на екипа по продажбите, като го снабдява с необходимите умения, знания и поведение, за да се отличава в ролята си. Тя предлага цялостен набор от инструменти, включително модули за обучение, програми за коучинг и анализи, всички насочени към повишаване на производителността на приходите.

Платформата е нещо повече от платформа за въвеждане в продажбите, като предлага интерактивно обучение, коучинг на базата на роли и практическа подготовка с изкуствен интелект.

Най-добрите функции на Mindtickle

Проследявайте ефекта от обучението и оценявайте компетенциите на търговските представители с индекса за готовност.

Подсилете обучението с обратна връзка, базирана на изкуствен интелект, която симулира реални продажбени взаимодействия.

Автоматизирайте анализа на пропуските в уменията и задавайте целенасочено обучение с коучинг задачи.

Осигурете структурирано обучение с шаблони за планове за продажби и формуляри за насочено обучение.

Ограничения на Mindtickle

Няма възможност да се повторят оценките, без да се повтаря целия курс.

Някои задължителни видеоклипове не могат да бъдат пропуснати, дори ако са ненужни.

Цени на Mindtickle

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Mindtickle

G2: 4,7/5 (над 2200 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 120 рецензии)

🔍 Знаете ли, че... Прогнозира се, че глобалният пазар на софтуер за обучение по продажби ще достигне 6,11 милиарда долара през 2030 г. Това означава, че той ще расте със средногодишен темп от 15,1% от 2025 до 2030 г. Развитието на индустрията може да се отдаде на промяната в фокуса върху обучението, с цел да се намали времето, прекарвано в повтарящи се задачи.

7. HubSpot Sales Hub (най-добър за интегриран CRM и насочено обучение по продажби)

чрез HubSpot Sales Hub

Доброто обучение по продажби започва с подходящите данни. Sales Hub на HubSpot улеснява обучението с информация в реално време за ефективността на търговските представители, сключените сделки и взаимодействията с клиентите. Той предлага безплатни курсове за обучение по продажби чрез HubSpot Academy, като предоставя на екипите по продажби ценни материали за обучение, с които да подобрят уменията и ефективността си.

С помощта на софтуера за проследяване на продажбите мениджърите могат да следят състоянието на продажбите, да наблюдават поведението на търговците и да предоставят структурирана обратна връзка, без да прекъсват работния процес.

Най-добрите функции на HubSpot Sales Hub

Подкрепете търговските представители с продажби, ръководени от изкуствен интелект, като им предоставяте препоръки за следващите стъпки въз основа на информация за сделката.

Проследявайте ефективността на търговските представители и тенденциите в продажбите с анализи и отчети за продажбите.

Оптимизирайте сесиите за обучение с проследяване на обажданията и показатели за ангажираност по имейл, за да измервате ефективността.

Осигурете обучение по заявка с интерактивен инструмент за обучение в HubSpot.

Ограничения на HubSpot Sales Hub

Възможностите за прогнозиране не са толкова силни, колкото тези на някои конкуренти.

Честите актуализации изискват от потребителите да се запознават отново с функциите и да коригират работните процеси.

Цени на HubSpot Sales Hub

Sales Hub Professional: 100 $/месец на потребител

Sales Hub Enterprise: 150 USD/месец на потребител

Оценки и рецензии за HubSpot Sales Hub

G2: 4. 4/5 (над 12 200 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 470 отзива)

Какво казват реалните потребители за Hubspot Sales Hub?

Едно ревю в Capterra го формулира по следния начин:

Ако сте стартиращ бизнес, силно препоръчвам да използвате Hubspot. Това е софтуер, който може да се персонализира на 100% според вашите предпочитания, без да се налага намесата на трети страни. Можете да правите всичко в компанията, за разлика от Salesforce... Може да бъде по-добър по отношение на прогнозирането. Това е нещо, което Salesforce прави много добре, а Hubspot не успява в тази област.

Ако сте стартиращ бизнес, силно препоръчвам да използвате Hubspot. Това е софтуер, който може да се персонализира на 100% според вашите предпочитания, без да се налага намесата на трети страни. Можете да правите всичко вътрешно, за разлика от Salesforce... Може да бъде по-добър по отношение на прогнозирането. Това е нещо, което Salesforce прави много добре, а Hubspot не успява в тази област.

🔍 Знаете ли, че... Продажбените презентации могат да променят историята! През 16 век Йохан Тецел продавал индулгенции за католическата църква с известната си фраза: „Веднага щом монетата зазвъни в сандъка, душата излиза от чистилището. ” Това донесло значителни приходи и предизвикало протестантската Реформация.

8. Jiminny (Най-добър за интелигентни разговори и коучинг прозрения)

чрез Jiminny

Jiminny превръща всеки търговски разговор, имейл и среща в информация за приходите, като автоматизира анализите за обучение, оценяването на разговорите и актуализациите на CRM, за да могат екипите да се съсредоточат върху продажбите. С Whisper и Chat мениджърите могат да обучават търговските представители в реално време, което прави обучението по-ефективно.

Информацията, базирана на изкуствен интелект, интелигентните разговори и автоматизираната администрация предоставят на търговските представители незабавна обратна връзка, а мениджърите получават ясна представа за ефективността на екипа. Няма повече предположения при прегледа на проектите в процес на реализация – само тенденции и подобрения, които могат да бъдат приложени на практика.

Най-добрите функции на Jiminny

Анализирайте клиентските обаждания, както видео, така и аудио, с Call Capture за ценни прозрения.

Помогнете за самоусъвършенстването с коучинг между колеги, който позволява на търговските представители да преглеждат и да се учат от най-успешните си колеги.

Използвайте AI-базирани прозрения с Ask Jiminny , за да автоматизирате административните задачи и да получите информация след разговорите.

Ограничения на Jiminny

Лошо качество на транскрипцията, особено в случай на фонов шум

Случайни проблеми с клиенти, които се присъединяват към споделяне на екрана

Цени на Jiminny

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Jiminny

G2: 4,6/5 (над 750 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

🧠 Интересен факт: Първите „сделки за продажби“ не са били сключвани с ръкостискане, а чрез бартер. Още през 6000 г. пр.н.е. хората са търгували със стоки и услуги, вместо да използват пари. Представете си, че разменяте коза за малко пшеница – така е започнала търговията.

9. Salesforce (най-добър за персонализирано обучение по продажби)

чрез Salesforce

Agentforce Sales Coach на Salesforce помага на екипите по продажбите да се усъвършенстват чрез персонализиран коучинг, базиран на изкуствен интелект. Мениджърите могат да адаптират обучението към реални сценарии с купувачи, което позволява на търговските представители да практикуват преговори и справяне с възражения. Това помага за подобряване на техниките им за сключване на сделки в реалистична обстановка.

Данните от CRM в реално време осигуряват незабавна обратна връзка, гарантирайки, че търговските представители получават насоки въз основа на контекста на текущите сделки. С функции за ролеви игри и мащабируема персонализация, компаниите могат да усъвършенстват обучението си по продажби.

Най-добрите функции на Salesforce

Проследявайте тенденциите в производителността с Work.com, като съгласувате целите на коучинга с бизнес целите.

Автоматизирайте насоките за продажби с помощта на Einstein Sales Coach, като генерирате персонализирани препоръки за всяка сделка.

Получете достъп до обучение по заявка с Trailhead, интерактивната платформа за обучение на Salesforce за развитие на продажбите.

Ограничения на Salesforce

Неговият тромав интерфейс затруднява намирането на информация и изготвянето на отчети.

Прекалено сложни и скъпи за по-малките предприятия, с функции, които може да останат неизползвани.

Цени на Salesforce

Стартови пакет: 25 $/месец на потребител

Pro Suite: 100 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Enterprise: 165 USD/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Без ограничения: 330 USD/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Einstein 1 Sales: 500 USD/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за Salesforce

G2: 4. 4/5 (над 23 200 отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 18 800 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Salesforce?

Според един рецензент на G2:

Не съм открил никакви недостатъци като такива, а по-скоро бих искал да кажа, че тъй като го използвам ежедневно с лекота, прекъсванията са незначителни и е лесен за внедряване... Обслужването на клиенти също е отзивчиво и отговаря незабавно на запитвания.

Не съм открил никакви недостатъци като такива, а по-скоро бих искал да кажа, че тъй като го използвам ежедневно с лекота, прекъсванията са незначителни и е лесен за внедряване... Поддръжката на клиенти също е отзивчива и отговаря незабавно на запитвания.

🤝 Приятно напомняне: Подготовката за коучинг сесиите е също толкова важна, колкото и самите сесии. Пригответе се с конкретни идеи, въпроси и примери, за да поддържате продуктивен разговор и да се уверите, че вашите търговски представители се чувстват подкрепени, а не критикувани.

10. SalesHood (Най-добър за съвместни продажби и обучение, водено от колеги)

чрез SalesHood

SalesHood помага на екипите по продажбите да се развиват по-бързо и да постигат по-добри резултати с AI-базиран коучинг и обучение, базирано на роли. Новите служители се адаптират бързо благодарение на структурираното въвеждане в работата, а търговските представители усъвършенстват уменията си чрез симулации в реални условия.

С ефективни инструменти за обратна връзка, сътрудничеството е лесно, а напредъкът може да се проследява с този софтуер за обучение по продажби. Резултатът? По-бързо въвеждане, по-високо постигане на квотите и непрекъснато подобряване на процеса на продажбите.

Най-добрите функции на SalesHood

Провеждайте коучинг срещи, за да насърчите взаимното обучение и да затвърдите най-добрите практики.

Проследявайте напредъка с помощта на геймификация, като използвате класации и значки, за да поддържате ангажираността на търговските представители.

Осигурете навременен коучинг за контекстуални насоки по време на реални сделки.

Подобрете представянето си с AI Pitch Practice, като анализирате речевите модели и ефективността на ключовите думи.

Ограничения на SalesHood

Мобилното приложение изисква често влизане в системата, което създава неудобства.

Проблеми с навигацията, като липсващи бутони „Напред“ в модулите за обучение

Цени на SalesHood

Essential: 45 USD/месец на потребител

Предимство: Персонализирани цени

Трансформация: Персонализирани цени

Оценки и рецензии на SalesHood

G2: 4,6/5 (над 700 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

🧠 Интересен факт: Бенджамин Франклин не е бил само един от бащите-основатели на САЩ, но и пионер в областта на продажбите. През 1752 г. той е съосновател на застрахователна компания, чиито търговски представители продават от врата на врата застраховки срещу пожар. Ето това е гореща тактика за продажби.

Подобрете стратегията си за продажби с ClickUp

Коучингът в продажбите се състои в изграждането на култура на непрекъснато усъвършенстване, която води до реално въздействие върху приходите.

Всеки софтуер за обучение по продажби в този списък предлага нещо уникално – докато някои се отличават с обучение, базирано на изкуствен интелект, други се фокусират върху интелигентността на разговора. Правилният избор зависи от нуждите на вашия екип и приоритетите ви в обучението.

ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата, се отличава с възможностите си за всичко в едно при обучението по продажби. С проследяване на целите за измерване на ефективността на търговските представители, AI Notetaker за записване на ключови прозрения от продажбените разговори и Brain за обучение в реално време, ClickUp оптимизира целия ви работен процес по продажбите.

Комбинирайте всичко това с управление на задачите, екипно сътрудничество и управление на знанията в една интегрирана система с изкуствен интелект и няма да ви е необходим друг инструмент освен ClickUp!

