Търговските екипи имат проблем с фрагментацията. Докладът на Highspot за състоянието на подпомагането на продажбите установи, че 29% от компаниите все още разчитат на множество несвързани инструменти.

Ако трябва да го разделим, то ще бъде: един за съхранение на съдържание, друг за въвеждане и отделен за анализи. Всеки от тях говори на свой език, всеки изисква собствена поддръжка и заедно те създават лабиринт от неефективност.

Наречете това „пропуск в подпомагането“. И то е скъпо.

Но компаниите, които се откъсват от тази сложност и приемат унифицирано подпомагане на продажбите, постигат 49% успеваемост при прогнозираните сделки. Когато работодателите възприемат най-добрата в своя клас стратегия за подпомагане на продажбите, 84% от търговските представители постигат своите квоти.

Софтуерът за подпомагане на продажбите ще ви помогне да унифицирате продажбения процес.

В този наръчник ще ви покажем как да изберете софтуер за подпомагане на продажбите, който увеличава приходите.

Какво е софтуер за подпомагане на продажбите?

Софтуерът за подпомагане на продажбите е набор от инструменти, които предоставят на търговците ресурсите и информацията, от които се нуждаят, за да привличат потенциални клиенти и да сключват сделки.

Той включва система за управление на обучението за обучение и коучинг на екипите по продажбите, система за управление на съдържанието за съхранение на материали за продажбите и система за управление на взаимоотношенията с клиентите за проследяване на въздействието.

📌 Пример за подпомагане на продажбите в действие Представете си SaaS компания, която продава сложен корпоративен продукт. Една силна програма за подпомагане на продажбите включва: Оборудвайте търговските представители с битки карти , за да се справят с конкурентите.

Създайте демо скриптове, базирани на персони , за различни типове купувачи.

Предоставяйте обучителни модули за водене на преговори и справяне с възражения

Използвайте платформа за подпомагане на продажбите като ClickUp, за да централизирате съдържанието, да проследявате готовността и да измервате ефективността. Резултатът? Търговските представители продават с увереност, съобщенията остават последователни и всяко взаимодействие с клиенти изглежда целенасочено.

Защо е важно да изберете подходящия софтуер за подпомагане на продажбите

Най-важният въпрос при избора на софтуер за подпомагане на продажбите е: Ще помогне ли той на търговските представители да продават по-добре, по-бързо и по-последователно?

Ето защо изборът на подходящ софтуер за подпомагане на продажбите е толкова важен.

Намалява времето за подготовка и изгражда последователна производителност на търговските представители.

Добрите платформи за подпомагане на продажбите съкращават времето, необходимо на търговските представители, за да станат напълно продуктивни.

Това е така, защото търговските представители получават незабавен достъп до наръчници, презентации, информации за конкурентите и разговорни теми, съобразени с купувача, с когото разговарят.

Новите служители могат да наблюдават най-успешните разговори, да преглеждат коментирани демонстрации и да практикуват справянето с възражения директно в платформата.

Повишава качеството на обучението с обратна връзка, базирана на данни

Съвременните инструменти за подпомагане на продажбите събират информация за разговорите, моделите на представяне на търговските представители и разликите в поведението им по цялата верига.

Вашите мениджъри могат да прегледат как най-добрите търговски представители се справят с възраженията, кога представят цените или как формулират проблемите. Софтуерът подчертава пропуските в уменията на всеки търговски представител и предлага уроци или модули за практикуване.

Свързва продажбите, маркетинга и продукта за съгласуване на посланията

Всяка презентация и сценарий се синхронизират с автоматизация, задвижвана от изкуствен интелект. Това означава, че когато съобщението се промени, всички получават уведомление. Вашият екип по продажбите не работи с остарели материали.

Маркетингът не трябва да ги преследва за актуализации.

А продуктовите екипи гарантират, че всяка презентация отразява най-новите функции. Вие осигурявате последователно преживяване за купувачите на всеки етап от пътуването на клиента.

Ако сте начинаещ в използването на изкуствен интелект в продажбите, това видео ви показва инструментите, шаблоните и работния процес, които ще ви помогнат да започнете.

Ключови компоненти на софтуера за подпомагане на продажбите

Платформата за подпомагане на продажбите, когато е оборудвана със следните функции, се превръща в мултипликатор на силата на всичко, което се опитвате да направите с вашия екип по продажбите.

Цялостно управление на съдържанието: Централизирано хранилище съхранява всички Централизирано хранилище съхранява всички материали за подпомагане на продажбите , като например казуси, презентации и информационни листове, на едно място, организирани и леснодостъпни.

Анализ и отчети за продажбите: Свържете Свържете ключовите показатели за ефективност на продажбите с приходите и вижте как съдържанието и обучението влияят върху целия процес.

CRM интеграция: Директната интеграция с различни платформи поддържа данните последователни и достъпни. Автоматизираното записване на дейностите минимизира ръчната работа и гарантира, че всяко взаимодействие с клиент се записва.

Автоматизация, задвижвана от изкуствен интелект: Интелигентната автоматизация може да оптимизира работните процеси за всеки етап от продажбата или за всеки тип клиент. Добавете към това анализ на разговорите, задвижван от изкуствен интелект, и агенти на автопилот и получавайте подробна обратна връзка за ефективността си, докато сте в движение.

Силно съответствие: Силният контрол на достъпа гарантира, че чувствителните материали се споделят по сигурен начин. Те ви помагат да отговорите на регулаторните изисквания. Одиторските следи поддържат прозрачността, като проследяват използването на съдържанието и споделянето на дейности.

Колко трябва да платите за софтуер за подпомагане на продажбите

Сумата, която трябва да очаквате да платите за софтуер за подпомагане на продажбите, варира в зависимост от размера на вашата организация, необходимите функции и нуждите от интеграция.

Основен план: 10–30 долара на потребител на месец

Той включва функции като управление на съдържанието, основни анализи, интеграция с електронна поща и достъп до стандартно обучение.

Разширен план: 30–70 долара на потребител на месец

Добавя разширено управление на съдържанието, подобрени анализи, CRM интеграция, персонализирано брандиране и по-стабилна поддръжка.

Решения за предприятия: 70–100+ долара на потребител на месец

Този ценови пакет включва изчерпателни функции, персонализирани интеграции и приоритетна поддръжка. Някои платформи начисляват базова такса плюс годишни разходи на потребител. ​

Договорите с предприятия понякога могат да надхвърлят 90 000 долара годишно, в зависимост от мащаба и персонализацията.

💡 Професионален съвет: Платформата за подпомагане на продажбите е толкова мощна, колкото и системите, към които е свързана. Ако той не се интегрира безпроблемно с вашата CRM система, записващото устройство, CMS и инструментите за обучение, вашият екип ще се наложи да дублира работата си и да повиши оперативните разходи. Избраният от вас софтуер трябва да намали превключването между контексти и да елиминира разпръскването на работата, тъй като вашият екип вече прекарва повече време в управление на работата, отколкото в нейното действително изпълнение.

Как да изберете подходящия софтуер за подпомагане на продажбите

Така че, ако се чудите откъде да започнете, започнете оттук 👇

1. Започнете с нуждите на вашия бизнес

Защо изобщо се нуждаете от софтуер за подпомагане на продажбите?

Задайте въпроси като:

Къде вашите мениджъри по продажбите губят време или не постигат достатъчно добри резултати?

Как инструментите за подпомагане на продажбите могат да помогнат за подобряване на производителността на продажбите , като премахват повтарящата се административна работа и съгласуват представителите около подходящото съдържание?

Кои показатели са важни за вас?

Как изглежда пътят на вашите купувачи? Дълъг и сложен ли е, или кратък и транзакционен?

С какви инструменти разполагате в момента и как ще се впише нов инструмент?

💡 Професионален съвет: Документирайте ключовите си случаи на употреба и показатели за успех. Те могат да бъдат: търговските представители трябва да могат да намерят правилното съдържание в рамките на 2 минути или времето за въвеждане в работата на новите служители трябва да се намали от 12 на 8 седмици.

2. Оценете доставчиците и направете сравнителен анализ

Трябва да разберете как всеки инструмент се вписва във вашата продажбена стратегия и се интегрира с вашите системи.

Вашият сравнителен анализ трябва да включва:

Критерии Защо е важно Пример от практиката Подходящ за конкретен случай Трябва да съответства на вашите продажбени дейности Ако сключвате сделки с много заинтересовани страни, се нуждаете от насоки за продажби и стратегии, базирани на ролите, а не само от библиотека с съдържание. Дълбочина на интеграцията Deep CRM, записващо устройство за разговори, CMS и LMS интеграции създават единен работен процес за търговските представители. Търговският представител приключва разговора в Gong → информацията и етикетите се синхронизират с Salesforce → инструментът за подпомагане на продажбите автоматично препоръчва следващия ресурс. Изкуствен интелект и автоматизация Изкуственият интелект трябва да показва подходящото съдържание, да анализира разговорите и да автоматизира обучението. По време на разговор за ценообразуване инструментът показва карта с аргументи в реално време и автоматично подчертава моделите на възражения за коучинг. Управление на съдържанието и анализи Силен контрол + анализи показват кои активи ускоряват процеса и кои от тях търговските представители пренебрегват. Забелязвате презентация, която увеличава процента на успешни сделки с 18% – инструментът я предлага проактивно на търговските представители при сключването на подобни сделки. Приемане и използваемост от търговските представители Лесното използване се превръща директно в по-добри разговори и по-бързи цикли. Търговските представители отварят наръчниците преди обажданията, защото това става с едно кликване в CRM системата.

Две допълнителни неща, които трябва да оцените, са:

Управление: Оценете контрола на версиите, разрешенията въз основа на роли, локализирането на съдържание в различни географски райони и производителността на системата при мащабиране.

Обща цена на притежание (TCO): Освен лицензирането, включете разходите за миграция на съдържание, управление на промените, интеграции, почистване на данни и продължаващо обучение.

🚀 Предимства на ClickUp: ClickUp предлага сигурност на корпоративно ниво със сертификати SOC 2 Type II и ISO 27001, хостван на AWS, и използва криптиране от край до край (AES-256 в покой, TLS 1. 2+ при пренос) с непрекъснато тестване и мониторинг от трети страни. Получавате разширени контроли за достъп, включително SSO, SCIM провижининг и разрешения на базата на роли, заедно с гъвкави опции за съхранение на данни за екипи, работещи съгласно GDPR или регионални изисквания за съответствие.

3. Извършете проверка на концепцията

Искате да видите как инструментът се представя в реална работна среда, затова тествайте софтуера с малка група търговски представители и вижте дали го приемат.

Също така, качвайте данни за сделките, като например battlecards, презентации и записи на разговори. Това ще ви покаже как платформата обработва реални разговори с купувачи, актуализации на съдържанието и насоки по време на сделката.

Свържете го с вашата CRM, CMS и технологична платформа, за да видите дали данните се прехвърлят безпроблемно.

Също така ще искате да измерите въздействието – спестеното време, използването на съдържанието и дали екипът по продажбите го намира за полезен.

Оценете колко време отнема актуализирането на съдържанието, създаването на наръчници и настройването на работни процеси за обучение.

📊 Продажбена информация: Съвременните купувачи вече не следват пряк път. Те преминават през уебсайтове, имейли, обаждания и социални медии, преди да вземат решение. Ето защо подпомагането на продажбите е в разцвет, тъй като 65% от екипите по продажбите признават, че пътят на клиента е станал толкова сложен, че новите начини на продажба са вече от съществено значение, за да се поддържа темпото.

Ето списък с най-популярните инструменти за подпомагане на продажбите, които можете да намерите на пазара днес ⬇️

1. ClickUp (най-добър за управление на проекти с изкуствен интелект)

ClickUp е пълноценна работна платформа с вградени интелигентни работни процеси за продажби.

Ето как екипите по продажбите могат да използват ClickUp.

Управлявайте подпомагането на продажбите на едно място

Управлявайте вашите търговски екипи, проследявайте напредъка и бъдете в крак с KPI за подпомагане на продажбите с гъвкавия CRM на ClickUp за търговски екипи.

ClickUp for Sales е специално създаден за екипи, които искат да имат цялостен поглед върху цикъла на приходите си. Решението обхваща всеки етап от процеса на продажбите, от привличането на потенциални клиенти до сключването на сделки, и гарантира, че всичко остава значимо свързано.

ClickUp Forms записва потенциални клиенти или вътрешни заявки и ги превръща директно в задачи, базирани на резултати. Освен това всички отговори автоматично попълват съответните подробности за сделката, така че вероятността за загуба на информация е по-малка.

С помощта на персонализираните полета на ClickUp можете да добавите атрибути като стойност на сделката, регион, следваща стъпка или продуктова линия, за да придадете на всяка възможност смислен и персонализиран контекст.

Освен това той служи като гъвкав CRM. Той обединява управлението на продажбите, автоматизацията и проследяването на взаимоотношенията в едно и също работно пространство, където се намират вашите материали за подпомагане и обучение.

Записвайте всеки имейл или телефонно обаждане в задачата по сделката, за да съхранявате историята на комуникацията на едно място.

Филтрирайте по търговски представител или етап, за да видите кой сключва сделки и къде се струпват сделките.

Проследявайте автоматично общата стойност на тръбопровода в долната част на екрана.

Превърнете знанията в незабавни отговори с ClickUp Brain

Помислете колко често вашият екип губи минути, а дори и часове, претърсвайки имейли, чат записи и презентации, само за да отговори на един прост въпрос.

ClickUp Brain, най-добрият AI инструмент за екипи по продажбите, променя това. Той следи как е организирана работата ви (чрез задачи, документи, коментари) и ви позволява да се възползвате от нея, както бихте попитали колега: „Какъв е статуса на съдържанието за въвеждане?“ или „Кои сделки не са достигнали точка на контакт от две седмици?“

Получавайте незабавни анализи и отговори от данните в работното си пространство с ClickUp Brain.

Ето за какво го използват търговските представители и мениджърите по продажбите:

В чата или страничната лента на Brain попитайте: „Какви са промените в процеса във версия 5 на наръчника?“ Системата проверява документи, задачи и коментари и ви предоставя подробна информация.

Използвайте Workspace Q&A, за да зададете въпроса „Покажи ми всички активни предложения над 50 000 долара за последните 30 дни“, и Brain ще изведе задачите, ще филтрира резултатите и ще ги покаже незабавно.

Напишете @Brain в коментар към задача и задайте всички въпроси, които ви интересуват. Brain ще ви предостави обобщение на ключовите детайли, заедно с предложения за следващи действия.

Задавайте въпроси и получавайте полезни съвети директно в коментарите към задачите с ClickUp Brain.

Но това не е всичко. ClickUp Brain MAX разширява търсенето извън ClickUp – вашия Google Drive, GitHub, SharePoint, дори уеб – и ви позволява да задавате въпросите си, вместо да ги пишете, с Talk to Text.

Създавайте и управлявайте живи наръчници с ClickUp Docs

ClickUp Docs е живата справочна библиотека на вашия екип. Създавайте документи за продажби, вграждайте подстраници, добавяйте корични изображения и форматирайте съдържанието като уики.

Създавайте, организирайте и търсете без усилие в базата от знания на вашия екип с ClickUp Docs.

Docs ви позволява да вграждате задачи, файлове, връзки, таблици и др. Те превръщат вашите наръчници за продажби в практични работни процеси, които търговските представители могат да следват и актуализират в реално време.

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Широкият набор от функции и автоматизации може да бъде прекалено голям за новите потребители.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 555 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4500 отзива)

2. Gong (Най-добър за AI-базирана интелигентност в разговорите)

чрез Gong

Gong е платформа за анализ на разговори за търговски екипи. Тя анализира търговски разговори, имейли и взаимодействия с клиенти, като ви дава информация за състоянието на сделките и представянето на търговските представители.

AI двигателят идентифицира модели в цялата ви тръбопроводна система: какво казват най-добрите търговски представители, кои възражения забавят сключването на сделки и къде купувачите показват намерение.

Информацията в реално време, предоставяна от Gong, помага на лидерите в областта на подпомагането на продажбите да подобрят процента на успешни сделки, да съкратят цикъла на сключване на сделки и да поддържат последователност в комуникацията при всяко взаимодействие.

Най-добрите функции на Gong

Анализирайте продажбените разговори с AI, за да откриете съотношенията на разговорите, възраженията, споменаванията на конкуренти и ключовите сигнали за сключване на сделки.

Откривайте навреме нововъзникващите тенденции и споменаванията на конкурентите, като проследявате езика, който използват клиентите.

Създайте програми за обучение, базирани на данни, като използвате карти за оценка на търговските представители, библиотеки с фрагменти и еталони за поведение.

Ограничения на Gong

Разширените аналитични функции и функциите, базирани на изкуствен интелект, са достъпни само в по-високите ценови нива.

Цени на Gong

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Gong

G2: 4. 8/5 (над 6000 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 500 отзива)

3. Spekit (Най-добър за подпомагане на продажбите и успеха на клиентите)

чрез Spekit

Spekit е платформа за подпомагане „точно навреме“, която предоставя обучение, насоки за процесите и съдържание на наръчници директно в инструментите, които вашият екип по продажбите вече използва – Salesforce, Outreach, Slack и други.

Вместо да изпращате търговските представители към статична LMS или уики, Spekit предоставя кратки указания точно когато и където са необходими.

Това го прави идеален за бързоразвиващи се екипи, които постоянно актуализират процесите, съобщенията или продажбените дейности.

Най-добрите функции на Spekit

Споделяйте съдържание чрез SmartSend връзки в Spekit, след което виждайте известия в реално време, когато потенциален клиент отвори или се ангажира.

Използвайте таблата в Spekit, за да проследявате какво гледат, на какво реагират и какво споделят търговските представители.

Създайте ръководства за бързо въвеждане на търговските представители и затвърждаване на новите процеси без официални обучения.

Ограничения на Spekit

Мащабирането на съдържанието в няколко екипа може да изисква значителни административни усилия в сравнение с по-централизираните системи за подпомагане.

Цени на Spekit

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Spekit

G2: 4,7/5 (над 200 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Често срещани грешки, които трябва да избягвате

Преди да вземете окончателно решение, е полезно да знаете кои са капаните, които възпрепятстват хората да използват най-добрия инструмент за подпомагане на продажбите:

❌ Избор на инструмент без да дефинирате вашия процес на продажби: Екипите често купуват софтуер, преди да планират как всъщност работи техният процес на продажби, като например входящи срещу изходящи, PLG срещу предприятие или хибриден. Без яснота дори и мощните инструменти стават неподходящи за работния процес.

❌ Подценяване на управлението на съдържанието: Много екипи се фокусират върху създаването на съдържание за подпомагане, но пренебрегват контрола на версиите, маркирането и архивирането. В крайна сметка търговските представители губят време в търсене на материали или използват остарели презентации при важни разговори.

❌ Пренебрегване на качеството на данните и интеграцията: Всички казват, че интеграцията е важна, но малцина проверяват колко чисти и използваеми са синхронизираните данни. Некачествени данни = некачествени резултати

❌ Разглеждане на подпомагането като еднократна настройка: Често екипите стартират платформа за подпомагане и смятат, че работата е свършена, вместо да я поддържат като жива екосистема. Без непрекъснато усъвършенстване релевантността бързо намалява.

Най-добри практики за успешно внедряване

Дори и най-модерният софтуер за подпомагане на продажбите може да не даде очакваните резултати, ако внедряването му се ограничи до техническата настройка и основното обучение.

Ето някои често пренебрегвани най-добри практики 👇

✅ Изградете модел за управление на съдържанието, преди да качите каквото и да било

Една от най-големите грешки при внедряването на нов инструмент за подпомагане на продажбите е да се прехвърля старо съдържание в него. Вместо това създайте рамка за управление, която определя кой отговаря за създаването, подборът, одобряването и изтеглянето на съдържание. Установете правила за контрол на версиите и стандарти за метаданни в началото, за да поддържате данните актуални и контекстуално релевантни.

✅ Въведете обратна връзка между продажбите и маркетинга чрез инструмента.

Повечето организации събират обратна връзка на случаен принцип. Вместо това, формализирайте я. Конфигурирайте инструмента си за подпомагане на продажбите, така че търговските представители да могат да гласуват, коментират или маркират активи в реално време и да препращат тази обратна връзка директно към маркетинга. Това създава жива екосистема за обратна връзка, която непрекъснато подобрява релевантността на съдържанието и ефективността на посланията.

✅ Използвайте показатели за микроприемане

Не се ограничавайте само с измерване на „използването“ или „въздействието върху процента на успешни сделки“. Проследявайте поведенческите сигнали, които предсказват устойчиво приемане, като време до първото търсене, съотношение между търсене и кликване върху съдържание или честота на споделяне на ресурси между колеги. Тези микрометрики разкриват дали търговските представители изграждат истински навици около софтуера за подпомагане на продажбите.

✅ Дайте възможност на ръководителите на продажбите с интелигентност за коучинг, базирана на данни

Твърде често платформите за подпомагане на продажбите се фокусират върху предоставянето на съдържание на търговските представители и пренебрегват нуждите на ръководството. Оборудвайте ръководителите на продажбите с табла, които показват реални данни за ефективността, като влиянието на съдържанието върху скоростта на сключване на сделки, разликите в ангажираността по сегменти и оценките за готовност на ниво търговски представител.

Контролен списък: Какво да правите и какво да не правите при оценката на платформата

Какво да правите Какво да не правите ✅ Прегледайте реални сценарии за продажби. Седнете с реални търговски представители и симулирайте цикъл на сделка на живо, за да видите колко лесно могат да намират, споделят и персонализират съдържание. ❌ Съдете само по функциите. Дадена платформа може да изглежда мощна на хартия, но да се провали на практика, ако забавя представителите или скрива ключови активи зад кликвания. ✅ Поискайте данни или казуси, които показват как платформата е повлияла на постигането на квотите или скоростта на сключване на сделки. ❌ Приемайте неясни твърдения за възвръщаемостта на инвестициите. Ако доставчикът не може да свърже данните за използването с резултатите от приходите, вероятно и на вас няма да ви бъдат полезни тези данни. ✅ Проверете колко лесно вашият екип за подпомагане или операции може да актуализира разрешения, етикети за съдържание и работни процеси, без да зависи от доставчици. ❌ Да разчитате изцяло на ИТ отдела или доставчиците за малки промени. Прекалено строгите системи забавят динамиката и създават дългосрочни конфликти. ✅ Дайте приоритет на интуитивните анализи. Добрите платформи помагат на лидерите и търговските представители да разберат какво работи (без да е необходим специалист по данни, който да го интерпретира). ❌ Не пренебрегвайте използваемостта в аналитиката. Данните, скрити зад сложни табла, често остават неизползвани, което обезсмисля тяхната стойност.

Често задавани въпроси (FAQ)

Основната разлика се състои в основната им функция и обхват: софтуерът за управление на взаимоотношенията с клиентите (CRM) е система за записване, фокусирана върху управлението на данни за клиенти и потенциални клиенти. Той помага за проследяване на процеса на продажбите, регистриране на дейностите и отчитане на резултатите от продажбите. Софтуерът за подпомагане на продажбите се фокусира върху изпълнението на стратегията за подпомагане на продажбите, като предоставя на мениджърите и търговските представители подходящи ресурси, знания и съдържание за продажбите, за да ангажират ефективно купувачите. Това включва централизирано управление на съдържанието, обучение и наставничество.

Малките търговски екипи се нуждаят от инструменти, които намаляват административната тежест. Дайте приоритет на функциите, които предлагат най-голямо въздействие с най-малка сложност. Търсете централизирано управление на съдържанието, насочено продажби, инструменти за ангажиране на купувачите и CRM интеграция.

Макар че много зависи от стратегията за подпомагане на продажбите, ето приблизителна оценка. За по-малка организация с ограничен брой потребители и минимални интеграции това отнема между 4 и 8 седмици. За средно голяма компания с ограничени нужди от интеграция, почистване на данни и обучение това отнема между 3 и 6 месеца. А за голяма организация с комплексни интеграции, значителна персонализация и много заинтересовани страни това може да отнеме между 6 и 12 месеца или повече. Трябва да вземете предвид и обучението и коучинга на екипите по продажби.

Да, значително. Изкуственият интелект бързо се превръща в основен компонент за постигането на успешна стратегия за подпомагане на продажбите. Това е така, защото изкуственият интелект подобрява работните процеси с интелигентни препоръки за съдържание, създаване на контекстуално съдържание, автоматизирано обучение по продажби и дори помага с автоматизацията на процесите, за да се повиши ефективността на продажбените операции.

Измерването на възвръщаемостта на инвестициите в софтуер за подпомагане на продажбите е нещо повече от просто сравняване на приходите и разходите. Цялостният поглед отчита как подпомагането се отразява на продажбените резултати (като процент на успешни сделки, продължителност на цикъла), ефективността на съдържанието, ефективността на въвеждането и непряките печалби (марка, опит на купувачите, съгласуваност).